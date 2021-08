L’histoire inédite de la technologie d’ARNm utilisée dans les vaccins COVID-19

Sans le système d’administration innovant de Ian MacLachlan, Moderna et Pfizer ne pourraient pas introduire en toute sécurité leurs vaccins à ARNm dans vos cellules. Alors pourquoi presque personne ne reconnaît-il les contributions fondatrices du biochimiste canadien ou ne paie-t-il un centime en redevances ? C’est l’histoire inédite de la technologie de l’ARNm utilisée dans les vaccins COVID-19 et comment son inventeur est annulé par Big Pharma.

Alors que la technologie d’ARNm utilisée dans les «vaccins» expérimentaux actuels de Pfizer, BioNTech et Moderna à usage d’urgence (EUA) fait son chemin dans le monde entier, peu de choses ont été rapportées sur la façon dont la technologie de l’ARN messager – dont le but est d’instruire le système immunitaire système de lutte contre la COVID-19—a été développé.

Pour que le produit pénètre « en toute sécurité dans les cellules humaines », l’ARNm doit être encapsulé dans des fragments de graisse appelés lipides. Comme le PDG de Pfizer, Albert Bourla, l’a révélé à Forbes :

« L’ensemble de la plate-forme d’ARNm n’est pas de savoir comment construire une molécule d’ARNm ; c’est la chose facile. C’est comment s’assurer que la molécule d’ARNm ira dans vos cellules et donnera les instructions.«

Comme indiqué précédemment par GreatGameIndia, https://greatgameindia.com/ les vaccins COVID-19 à ARNm sont des thérapies géniques créées par Moderna et Pfizer, ce ne sont pas des vaccins.

Selon le géant pharmaceutique Moderna, les vaccins expérimentaux basés sur l’ARNm COVID-19 approuvés pour une utilisation d’urgence pour la première fois de l’histoire sont un système d’exploitation conçu pour programmer l’ADN humain.

Selon une vidéo divulguée par un initié de Facebook, Mark Zuckerberg lui-même a admis que les vaccins COVID-19 changeront votre ADN et qu’il ne sait pas quels seraient les effets à long terme de ces vaccins.

Le développement de vaccins COVID-19 est une entreprise extrêmement rentable pour les sociétés pharmaceutiques. En fait, pour les années à venir, Pfizer, BioNTech et Moderna devraient recevoir des milliards de dollars à partir des seules injections COVID-19 de rappel, sur un marché des vaccins de 35 milliards de dollars.

Les trois mêmes sociétés devraient vendre pour 45 milliards de dollars de vaccins en 2021.

Mais exactement comment Moderna et Pfizer ont-ils développé la technologie pour introduire leurs médicaments à base d’ARNm dans les cellules humaines une fois que leur vaccin a pénétré dans le corps ?

Selon le co-fondateur de BioNTech Dr Ugur Sahin, le vaccin COVID-19 qu’il a conçu pour Pfizer a été conçu en quelques heures en une seule journée le 25 janvier 2020.

Même, selon eux, le vaccin contre le coronavirus de Moderna n’a pris que deux jours pour être conçu.

Aucun autre vaccin dans l’histoire n’a été créé et fabriqué aussi rapidement. Auparavant, le vaccin le plus rapide jamais développé prenait plus de quatre ans.

Cependant, c’est loin de la vérité. La réponse simple est que ni Pfizer, ni Moderna ou BioNTech n’ont conçu les vaccins basés sur la technologie de l’ARNm.

Une enquête de plusieurs mois menée par Forbes révèle « une saga compliquée impliquant 15 ans de batailles juridiques et d’accusations de trahison et de tromperie ». La sonde explique :

« Ce qui est clair, c’est que lorsque l’humanité avait besoin d’un moyen de fournir de l’ARNm aux cellules humaines pour arrêter la pandémie, il n’y avait qu’une seule méthode fiable disponible – et ce n’était pas une méthode interne à Pfizer, Moderna, BioNTech ou l’un des d’autres grandes sociétés de vaccins. »

Selon Forbes, le scientifique le plus responsable de la méthode cruciale d’administration de l’ARNm pour les vaccins COVID est Ian MacLachlan, un biochimiste canadien de 57 ans.

MacLachlan était le directeur scientifique de deux petites entreprises, Protiva Biotherapeutics et Tekmira Pharmaceuticals.

Bien qu’il ne soit pas actuellement reconnu ou indemnisé par les sociétés pharmaceutiques géantes, dans ce rôle, il a commandé l’équipe qui a développé la technologie cruciale actuellement utilisée dans leurs vaccins à ARNm.

MacLachlan est devenu le directeur scientifique de Protiva en 2000. Il a recruté Mark Murray, cadre supérieur américain de longue date en biotechnologie, pour en être le PDG. Peu de temps après, deux chimistes de Protiva ont fait une découverte cruciale qui a conduit à une nouvelle méthode de mélange. Comme expliqué par Forbes :

Ils ont placé des lipides dissous dans de l’éthanol d’un côté d’un appareil physique à connecteur en T et, de l’autre côté, du matériel génétique dissous dans de l’eau salée, puis ont projeté des flux des deux solutions l’un sur l’autre. C’était le moment qu’ils espéraient.

La collision a entraîné la formation de lipides en une nanoparticule dense qui a instantanément encapsulé le matériel génétique. La méthode était élégamment simple, et cela a fonctionné.

À la suite de cette découverte, l’équipe de MacLachlan a développé une nouvelle nanoparticule lipidique (LNP) composée de quatre types spécifiques de lipides.

Bien que similaire aux lipides utilisés par d’autres (Inex) dans les expériences, le LNP de MacLachlan avait « un noyau dense qui différait considérablement des bulles de liposomes en forme de sac développées par Inex. L’équipe de MacLachlan avait déterminé les ratios spécifiques des quatre types de lipides qui fonctionnaient le mieux les uns par rapport aux autres. Tout a été consciencieusement breveté. »

En 2013, MacLachlan a eu une conversation avec Stéphane Bancel, PDG de la nouvelle entreprise Moderna Therapeutics, à propos de son système d’administration innovant, sur lequel il travaillait depuis plus d’une décennie.

Un ancien collègue et rival de MacLachlan, Thomas Madden d’Inex (qui a été licencié de Tekmira cinq ans plus tôt), parlait également à Bancel à l’époque.

Forbes souligne que « la rivalité entre ces deux scientifiques est à l’origine de la controverse sur la technologie d’administration sur laquelle reposent les vaccins Covid-19 d’aujourd’hui ».

Pour sa part, Moderna Therapeutics « conteste vigoureusement l’idée que son vaccin à ARNm utilise le système de délivrance de MacLachlan ». La société maintient que pendant des années, elle a utilisé son propre «système de livraison exclusif».

Cependant, lors du test de son vaccin COVID-19 chez la souris, Moderna « a utilisé les mêmes quatre types de lipides que la technologie de MacLachlan, dans des proportions identiques ». Forbes explique :

Moderna insiste sur le fait que la formulation préclinique du vaccin n’était pas la même que le vaccin lui-même. Les dépôts réglementaires ultérieurs de Moderna montrent que son vaccin utilise les quatre mêmes types de lipides que le système d’administration de MacLachlan, mais avec une version exclusive de l’un des lipides et les ratios «légèrement modifiés» d’une manière encore non divulguée.

Le récit de Pfizer ressemble beaucoup à celui de Moderna. Pourtant, des documents de la FDA confirment que « leur vaccin utilise les mêmes quatre types de lipides dans des proportions presque exactes que MacLachlan et son équipe ont brevetées il y a des années, bien que l’un de ces lipides soit une nouvelle variante exclusive ».

Les batailles juridiques et les circonstances atténuantes entre MacLachlan, Madden et divers autres entourant la technologie d’ARNm utilisée dans les vaccins COVID-19 sont expliquées en détail dans l’article de Forbes.

MacLachlan a fait remarquer : « Je regarde les nouvelles, et 50 % d’entre elles sont des vaccins, c’est partout, et je n’ai aucun doute que les vaccins utilisent la technologie que nous avons développée.»

MacLachlan est résolu à la réalité que – sur les milliards de dollars qui tomberont dans les poches des grandes sociétés pharmaceutiques grâce aux vaccins COVID-19 à ARNm – son nom est annulé et il ne recevra aucune compensation monétaire pour sa contribution.

Entre-temps, le PDG de Moderna, Stéphane Bancel, est devenu milliardaire en avril dernier grâce au vaccin. Néanmoins, MacLachlan déclare :

«Je sens vraiment que j’ai apporté une contribution. J’ai des sentiments mitigés à cause de la façon dont il est caractérisé, et je connais la genèse de la technologie. »

En outre, un accord de confidentialité montre que des candidats vaccins potentiels contre le coronavirus ont été transférés de Moderna à l’Université de Caroline du Nord en 2019, dix-neuf jours avant l’émergence officielle de la pandémie de Covid-19.

Des scientifiques allemands ont découvert comment les parties cassées des vaccins à ARNm mutent pour déclencher des caillots sanguins chez les receveurs. Les scientifiques disent que le vaccin est envoyé dans le noyau cellulaire au lieu du liquide environnant, où des parties de celui-ci se brisent et créent des versions mutées d’eux-mêmes. Les versions mutées pénètrent ensuite dans le corps et déclenchent les caillots sanguins.

Une étude choquante majeure a révélé les dangers terrifiants des vaccins COVID-19 à ARNm induisant une maladie à base de prions provoquant la dégénérescence progressive de votre cerveau.

Les prions induits par le vaccin à ARNm peuvent provoquer des maladies neurodégénératives car les souvenirs à long terme sont maintenus par des protéines de type prion. L’étude a conclu que le vaccin à base d’ARNm peut également provoquer la SLA, la dégénérescence lobaire frontale, la maladie d’Alzheimer et d’autres maladies dégénératives neurologiques chez les receveurs du vaccin.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

L’Australie est détruite.

Source : Stew Peters

Plus de vidéos que vous pourriez trouver révélatrices :

Un exemple de mise à mort lente 5G. Il tue les plantes et les animaux. Cela nous tuera aussi si nous ne l’arrêtons pas

DESSIN ANIMÉ DE 100 ANS SUR COVID – CE QUI SE PASSE MAINTENANT IL NOUS MONTRE IL Y A 100 ANS

Un meurtre de l’esprit… La psychose massive de Covid qui a envahi le monde. Tu dois voir ça!

VACCIN NANO TECH UTILISÉ POUR ASSIMILER LE MONDE

Combien doivent mourir avant que suffisamment se rendent compte qu’ils nous mentent ?

30 questions qui exposent le Covid pour ce qu’il est… FRAUDE, GÉNOCIDE ET MEURTRE

JONESTOWN USA : LE VACCIN EST UN SUICIDE DE MASSE ET LA TÉLÉVISION EST JIM JONES

QUELQUE CHOSE DE GRAND ARRIVE….

Comment tout le monde sera testé positif pour COVID-19 – L’amélioration de la 5G

Angela Merkel fait la « danse du serpent » en 2016 la fin de la vidéo a un avertissement pour nous.

LE VACCIN NE FONCTIONNE QUE PENDANT QUELQUES SEMAINES SELON LE CDC – LE GOUVERNEMENT DE RECOMMANDER DEUX TIRAGES PAR MOIS

DES ENFANTS TOMBENT MORT APRÈS AVOIR ÉTÉ SOUDOYÉS POUR PRENDRE LE VACCIN

ÉTRANGER QUE FICTION NEWS ARCHIVES – VIDÉOS DE PROPAGANDE OCCULTE ACCROCHÉS À L’ADRÉNOCHROME DE SANG

Le test Covid ne leur permet pas d’identifier des variants. La variante « Delta » est une fraude totale. Ils inventent au fur et à mesure :

ICU NURSE – » On vous ment à propos de COVID. » Certaines choses que vous devez savoir

Htt ps://www.bitchute.com/video/ZJG37A8xnpmN/

RUPTURE : Les super épandeurs vaccinés déclencheront une nouvelle vague d’infections.

LES CLONES ET LES RÉPLICANTS FONT LEURS DÉBUTS À LA TÉLÉVISION – CELEBS & POLITICIENS GOING « AVATAR »

LE VACCIN POURRAIT CONTENIR DES NANO BOTS SELON LES HACKERS – UN COMMUTATEUR D’HOMME MORT ?

ÉTRANGER QUE FICTION NEWS ARCHIVES – VIDÉOS DE PROPAGANDE OCCULTE ACCROCHÉS À L’ADRÉNOCHROME DE SANG

Aix-en-Provence, France : le passeport vaccinal proteste contre les passeports vaccins (21 août 2021)

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

Des articles de presse en provenance d’Inde ont annoncé aujourd’hui qu’un nouveau vaccin COVID-19 expérimental avait reçu vendredi une autorisation d’utilisation d’urgence pour les enfants de 12 à 18 ans.

Il s’agirait du « premier vaccin au monde à base d’ADN sans aiguille ».

« Zydus Cadila a reçu l’approbation pour l’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) du Drug Controller General of India (DCGI) pour le ZyCoV-D aujourd’hui, c’est-à-dire le 20/08/2021, le premier au monde et le vaccin à base d’ADN développé localement en Inde pour Covid-19 à administrer chez l’homme, y compris les enfants et les adultes de 12 ans et plus », a-t-il déclaré. ( Source .)

Il s’agit du premier vaccin au monde à base d’ADN contre le coronavirus, et ce vaccin à trois doses, lorsqu’il est injecté, produit la protéine de pointe du virus SARS-CoV-2 et déclenche une réponse immunitaire, qui joue un rôle vital dans la protection contre la maladie comme ainsi que la clairance virale, a-t-il déclaré.

Le vaccin Zydus Cadila Covid développé localement, le ZyCoV-D, a reçu l’approbation pour l’autorisation d’utilisation d’urgence du Contrôleur général des médicaments de l’Inde et il sera administré aux personnes de 12 ans et plus, a annoncé vendredi le Département de biotechnologie.

Les injections expérimentales COVID-19 existant ont été liés à des décès chez les jeunes, et certains parents ont maintenant rendu public pour avertir d’autres en Inde, déclarant qu’ils n’avaient pas obtenu toutes les informations dont ils avaient besoin pour prendre la décision d’autoriser leurs enfants à obtenir un de ces vaccins.

Cela provient de notre chaîne Bitchute, et ce sera également sur notre chaîne Rumble.

Il existe une opposition croissante aux mesures COVID en Inde, et il existe un site Web appelé « Awaken India Movement » qui contient des informations pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur les informations censurées dans les médias mainstream en Inde.

L’Inde a été corrompue ces dernières années par la médecine occidentale qui suit le modèle médical allopathique, et une grande partie de cela a été financée par des organisations dirigées par Bill Gates.

Une brève histoire de Bill Gates et de son entreprise dans la production de vaccins, et de la façon dont il a utilisé l’Inde comme laboratoire pour victimiser les enfants pauvres, a été documentée par le cinéaste Mikki Willis dans son documentaire de 2020, Plandemic.

Vous pouvez regarder la section sur Bill Gates avec des sous-titres en anglais ici et avec des sous-titres en hindi ici.

Le journaliste indépendant Ben Swann a également interviewé M. Willis pour discuter de la section de son documentaire sur l’Inde et de la quantité de mal que Bill Gates a fait en Inde concernant les essais de vaccins a été effacée d’Internet.

Mais l’Inde a son propre système de soins de santé vieux de plusieurs milliers d’années : l’Ayurveda. L’Inde compte également des milliers d’hôpitaux pratiquant l’homéopathie, une méthode naturelle de guérison sans les produits pharmaceutiques toxiques de la médecine allopathique occidentale.

Voici une interview de Bitchute avec un homme en Inde formé en Ayurveda et en homéopathie qui a traité avec succès des patients COVID-19 sans médicaments occidentaux toxiques. Les vaccins ne sont pas nécessaires, surtout pour les enfants.

https://www.bitchute.com/embed/vYhKLSOWlrap/

De Tony Mitra :

C’est l’histoire en évolution d’un mouvement en évolution peut-être sans parallèle nulle part ailleurs sur terre.

Il y a cette tradition de l’Ayurveda et de la guérison naturelle qui remonte à longtemps en Inde. Ensuite, il y a les écoles plus récentes de guérison alternative par la naturopathie, l’homéopathie et l’Ayurveda par divers experts à succès, et leur armée montante d’ambulanciers paramédicaux formés, guérissant les gens souvent sans frais du tout, sans aucun médicament allopathique et souvent sans aucun médicament du tout, mais en changeant simplement leurs habitudes alimentaires et de style de vie et en leur enseignant de bonnes pratiques et postures de guérison.

Le Dr Biswaroop Roychoudhury a regroupé de telles pratiques de guérison naturelle dans des protocoles facilement compréhensibles et ses instituts ont encouragé les gens de tout le pays à apprendre et à commencer à soigner les patients atteints de Covid sans frais, et à assurer aux gens que Covid n’est pas un démon. Le vrai démon est la peur orchestrée du gouvernement, de l’industrie et de leurs tentacules. De nombreux citoyens indiens ont ainsi été suffisamment influencés pour devenir des guerriers de la rue contre la propagande de peur de la Covid et faire une différence à un niveau jamais vu ailleurs sur terre à ce jour.

Certains assimilent même le Dr Roychoudhury à un Bhagat Singh new age, un célèbre combattant indien de la liberté du passé.

Ainsi, comme la prédiction de Newton d’une action produisant une réaction, un nombre restreint mais croissant de volontaires se lèvent de manière organique, formant des mouvements sans chef, résistant à la tyrannie du gouvernement et proposant de soigner et de guérir les gens, de la Covid ou d’autres maux, sans allopathie, sans échec, et sans facturer d’argent. Prem Upadhyay du Bengale du Nord, en Inde, est l’un de ces extraordinaires croisés contre le faux Goliath Covid.

Il est très difficile de ne pas admirer ce groupe, comme l’un des derniers espoirs de l’humanité. C’est ainsi que je le vois.