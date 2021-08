TYRANNIE PERMANENTE : le gouvernement écossais veut que les pouvoirs d’urgence liés à la COVID-19 deviennent permanents

Le gouvernement écossais a rendu public un ensemble de propositions visant à rendre permanents certains pouvoirs d’urgence liés au coronavirus [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)], y compris la possibilité d’imposer un verrouillage.

En vertu des pouvoirs d’urgence actuellement accordés au Parti nationaliste écossais (SNP), le gouvernement est en mesure de promulguer des lois temporaires obligeant les entreprises et les établissements d’enseignement à fermer leurs portes, ainsi que de libérer les prisonniers de manière anticipée si les ministres le jugent nécessaire.

Le gouvernement a proposé que les ministres écossais se voient conférer « les mêmes pouvoirs pour protéger le peuple écossais de toute incidence ou propagation d’infection ou de contamination, qui présente ou pourrait présenter des dommages importants à la santé humaine en Écosse, pas seulement au COVID ».

Consultation établie pour obtenir un avis sur une proposition d’extension des pouvoirs d’urgence

Une nouvelle consultation a été établie pour « rechercher l’avis du public » sur l’extension d’une multitude de pouvoirs ministériels en matière de mesures de santé publique bien au-delà de leur expiration en mars 2022. John Swinney, vice-premier ministre écossais et secrétaire du cabinet pour la récupération de la COVID [CoronaVirus Desease – MIRASTNEWS], a insisté sur le fait que certaines mesures devraient être conservées «là où il y a un avantage démontrable pour le peuple écossais».

« C’est une opportunité de maintenir les changements qui ont été bien accueillis par les personnes qui ne veulent désormais pas perdre les transformations qui ont été innovantes, bénéfiques et un accès accru au service », a déclaré Swinney.

Les ministres examinent si une nouvelle loi devrait être adoptée pour rendre certains des pouvoirs ministériels permanents. (Connexes : des juges tyranniques ordonnent aux patients atteints de coronavirus du Kentucky de porter des dispositifs de suivi comme les prisonniers, mais jusqu’où vont les « pouvoirs d’urgence » ?)

De nombreuses propositions visent à de futures épidémies de COVID-19 ou à la propagation de tout autre virus infectieux présentant un risque grave pour la santé publique. La consultation du gouvernement a déclaré que cela signifierait que « les ministres peuvent réagir efficacement et rapidement à toute menace future pour la santé publique en Écosse ».

La consultation de 12 semaines se terminera le 9 novembre.

Le gouvernement peut fermer les écoles à tout moment

Sous prétexte de tenter de «protéger l’Écosse contre de futures menaces pour la santé publique», le gouvernement a cherché à consacrer «des pouvoirs pour ordonner la fermeture d’établissements d’enseignement» qui permettraient aux législateurs de fermer les écoles pendant le reste de la pandémie et à toute date future dans lequel les garder ouverts est considéré comme une menace pour la santé publique par le médecin-chef.

« En cas de future pandémie, la nature étendue des pouvoirs offrira aux ministres la flexibilité nécessaire pour prendre les mesures nécessaires pour faire face aux circonstances spécifiques de l’urgence sanitaire », indique le document de consultation.

Les prisonniers peuvent être libérés plus tôt

Parmi les projets du système judiciaire figurent des appels au maintien des pouvoirs pour permettre la libération anticipée des prisonniers et permettre aux personnes de participer à distance aux affaires judiciaires. La consultation a également suggéré un passage permanent à des options plus numériques, notamment l’enregistrement à distance des décès ou des mort-nés, les réunions du conseil et les documents judiciaires électroniques.

Le gouvernement a fait valoir qu’il serait « prudent d’étendre les pouvoirs » établis vers le début de la pandémie afin que les ministres puissent choisir « d’ordonner la libération de groupes de prisonniers » pour alléger la pression sur le système pénitentiaire.

Les non-médecins peuvent administrer des vaccins

Concernant la mise en œuvre des programmes de vaccination, le gouvernement a proposé que l’assouplissement de ceux qui sont autorisés à administrer les vaccins soit prolongé indéfiniment.

Selon le document de consultation, cela permettrait d’enrôler « des infirmières, sages-femmes et ambulanciers » comme vaccinateurs pour les vaccins COVID-19 et autres vaccinations de routine, comme celles contre la grippe, « pour faciliter la protection rapide de la population contre maladie infectieuse. »

Opposition : le gouvernement ne veut pas abandonner le contrôle sur la vie des gens

Les membres du parti de l’opposition ont critiqué les propositions, le membre du Parlement écossais (MSP) Murdo Fraser du Parti conservateur écossais qualifiant l’effort de « voie dangereuse à emprunter ». Fraser, qui est le porte-parole de la reprise COVID pour les conservateurs écossais, a déclaré que l’extension des pouvoirs spéciaux pendant la crise de la COVID-19 [Coronaviruse Desease 2019 = Maladie à Coronavirus de 2019 – MIRASTNEWS] était destinée à être des mesures temporaires pour faire face à la pandémie.

« Le fait que les ministres du SNP cherchent maintenant à rendre nombre d’entre eux permanents est un signe clair qu’ils ne sont pas disposés à abandonner leur contrôle sur la vie des gens », a déclaré Fraser. (Connexe : Pendant des décennies, les présidents américains ont signé des décrets qui activent une DICTATURE pendant une « urgence nationale ».)

« La grande majorité des restrictions COVID ayant maintenant été assouplies, les Écossais se poseront de sérieuses questions sur les raisons pour lesquelles ces lois devraient rester en place de manière permanente. C’est une voie dangereuse à emprunter pour permettre aux ministres de mettre en œuvre des pouvoirs étendus sur la société sur un coup de tête. »

Les pouvoirs d’urgence actuels devaient expirer le 30 septembre, mais le SNP a réussi à obtenir une prolongation de six mois avant la fermeture du Parlement pour ses vacances d’été fin juin.

Swinney a initialement déclaré aux MSP qu’il y aurait probablement une demande de suivi pour prolonger les dispositions de six mois supplémentaires, prolongeant les pouvoirs d’urgence jusqu’en septembre 2022, avant d’énoncer la proposition d’aucune limite de temps pour les dispositions.

Fraser a noté que le gouvernement avait « déjà passé au rouleau compresseur » sa précédente demande d’extension des pouvoirs d’urgence, « et maintenant ils ont esquivé cette consultation alors qu’elle est encore en vacances ». Il a déclaré que le gouvernement « est clairement désireux d’éviter un examen minutieux de leurs plans qui incluraient la libération anticipée des prisonniers et le contrôle du fonctionnement des écoles ».

« Encore une fois, le SNP prend des décisions irréfléchies sur les lois liées à la COVID, alors que l’accent devrait être mis sur l’accélération de notre rétablissement après la pandémie », a déclaré Fraser.

Les scientifiques mettent en garde contre les injections de rappel de COVID-19 non basées sur des données scientifiques ; La « politique » et les profits guident désormais les politiques vaccinales

Les scientifiques se sont prononcés contre la décision de la Maison Blanche d’autoriser les Américains entièrement vaccinés à recevoir des doses de rappel des vaccins contre le coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19) = Maladie à Coronavirus de 2019 – MIRASTNEWS].

La Maison Blanche a récemment annoncé mercredi 18 août qu’à partir du 20 septembre, toutes les personnes de plus de 18 ans qui ont été complètement vaccinées avec les vaccins Pfizer-BioNTech ou Moderna seront éligibles pour recevoir une troisième dose huit mois après leur deuxième dose.

Les responsables de la santé publique ont tenté de justifier l’administration de troisièmes doses de vaccins COVID-19 expérimentaux et criblés d’effets secondaires en utilisant plusieurs études récemment publiées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Ces études suggèrent que la soi-disant protection que les vaccins confèrent contre la COVID-19 diminue après plusieurs mois.

« Dans l’ensemble, vous pouvez voir que si le pourcentage exact d’efficacité du vaccin au fil du temps diffère selon la cohorte et les paramètres de l’étude, les données démontrent systématiquement une réduction de l’efficacité du vaccin contre l’infection au fil du temps », a déclaré la directrice du CDC, Rochelle Walensky. (Connexe : Surgeon General : les personnes qui ont reçu DEUX injections de vaccin Covid peuvent perdre leur statut « complètement vacciné » au fur et à mesure que les injections de rappel sont approuvées et requises.)

Mais les propres données du CDC montrent que la COVID-19 est toujours dangereuse pour les personnes entièrement vaccinées.

L’une des études publiées par le CDC a montré que, pour une partie de New York, il y avait 9 675 infections parmi les adultes complètement vaccinés. Parmi ces cas révolutionnaires de COVID-19, environ 15% – soit 1 271 personnes – ont été hospitalisés.

Les scientifiques pensent que les doses de rappel ne sont pas nécessaires

L’un de ces scientifiques qui critiquent la Maison Blanche pour sa décision est le Dr Anna Durbin, professeur de santé internationale à l’Université Johns Hopkins. Elle pense que la pression pour autoriser les doses de rappel des vaccins COVID-19 n’est pas basée sur des preuves scientifiques mais plutôt sur la peur et la panique concernant les variantes post-vaccinales.

Elle a ajouté qu’elle pense que ses collègues médecins contribuent eux-mêmes à cette panique à propos des variantes, notamment en ce qui concerne la variante delta.

« Je pense qu’il y a ce raz-de-marée qui est basé sur l’anxiété », a déclaré Durbin. « Et je ne pense pas que ce soit basé sur des preuves scientifiques qu’un rappel soit nécessaire. »

« Je ne pense pas que les données indiquent que des injections de rappel sont nécessaires », a-t-elle ajouté. « Les injections de rappel ne vont pas arrêter la propagation du delta. »

Malheureusement, l’objection de Durbin aux doses de rappel réside dans la croyance erronée que les vaccins COVID-19 fonctionnent assez bien contre les variantes.

Durbin pense que ce n’est pas parce que l’efficacité des vaccins COVID-19 peut diminuer avec le temps que cela signifie nécessairement que les vaccins échouent.

« Nous ne pouvons pas continuer à augmenter et à dire: « nous allons prévenir les rhumes chez tout le monde » », a-t-elle déclaré.

« Il est important de comprendre que les vaccins ne sont pas conçus pour prévenir l’infection. Ils sont conçus pour vous empêcher de tomber gravement malade », a déclaré Durbin. « Les gens sont toujours hautement protégés contre les maladies graves, l’hospitalisation et la mort. C’est ce que les vaccins sont censés faire. »

Durbin pense que la solution réelle n’est pas de donner des doses de rappel aux Américains, mais que les autorités de santé publique vaccinent davantage de personnes.

« Ils doivent vacciner tout le monde dans le monde », a-t-elle déclaré. Durbin estime même que les États-Unis devraient prendre leur stock de vaccins et le distribuer à d’autres pays. Par exemple, Durbin a suggéré de fournir des vaccins COVID-19 à Haïti, où moins de 0,1% de la population est entièrement vaccinée.

Malgré l’affirmation de Durbin selon laquelle les vaccins COVID-19 fonctionnent, les propres données du CDC tentant de justifier l’utilisation de doses de rappel prouvent qu’elle a tort.

Le vaccin Pfizer détruit les cellules T, affaiblit le système immunitaire – étude

Une étude du Francis Crick Institute au Royaume-Uni a révélé que le vaccin Pfizer-BioNTech contre le coronavirus Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)] détruit les cellules T et affaiblit le système immunitaire. Mais les sociétés pharmaceutiques essaient de suggérer que le seul moyen d’empêcher que cela se produise est que les gens reçoivent une troisième dose ou une dose de rappel de leurs vaccins.

Les cellules T sont des cellules immunitaires qui peuvent se concentrer sur le ciblage de particules étrangères spécifiques. Ils sont le plus souvent étudiés en fonction de leur capacité à lutter contre le cancer et les maladies infectieuses, mais ils sont également essentiels pour d’autres aspects de la réponse immunitaire de l’organisme.

Il existe deux types de cellules T : les cellules T tueuses et les cellules T auxiliaires. Les cellules T tueuses attaquent directement les cellules qui ont déjà été infectées par des particules étrangères. Les cellules T auxiliaires aident d’autres cellules à développer des cellules tueuses et stimulent d’autres cellules pour créer des anticorps neutralisants.

Cette étude du Francis Crick Institute se concentre sur les anticorps neutralisants créés par les cellules T. Il analyse si le vaccin Pfizer aide les cellules T à créer suffisamment d’anticorps pour combattre les variantes COVID-19.

Le vaccin Pfizer produit à peine des anticorps pour lutter contre le COVID-19

Le Francis Crick Institute, en collaboration avec le British National Institute for Health Research, a publié une étude qui a montré que le vaccin COVID-19 Pfizer-BioNTech produisait moins d’anticorps neutralisants contre les variantes de COVID-19. (Connexe : une étude espagnole révèle que le vaccin Pfizer contient des niveaux élevés d’oxyde de graphène TOXIQUE.)

Les scientifiques ont analysé les anticorps du sang de 250 adultes en bonne santé qui ont reçu une ou deux doses du vaccin Pfizer-BioNTech jusqu’à trois mois après leur première dose.

Les chercheurs ont utilisé un test spécialement développé par le Francis Crick Institute pour déterminer la capacité des anticorps neutralisants à empêcher l’entrée des variantes de COVID-19.

Il a révélé que seulement 50 % des personnes ayant reçu une seule dose du vaccin Pfizer présentaient une réponse en anticorps neutralisants quantifiables contre la variante alpha de COVID-19. Ce nombre a encore diminué à seulement 32% et 25% pour les variantes delta et bêta, respectivement.

La situation s’aggrave pour les personnes âgées dont le système immunitaire est plus faible. Les chercheurs ont découvert que les vaccinés plus âgés généraient encore moins d’anticorps. Couplé à la capacité du vaccin à détruire les cellules T et à affaiblir encore plus le système immunitaire, se faire vacciner pourrait être un désastre pour de nombreuses personnes.

Aucune corrélation n’a été observée pour le sexe ou l’indice de masse corporelle. Les auteurs de l’étude souhaitent poursuivre leurs études pour vérifier les capacités d’autres vaccins, à commencer par le vaccin Oxford-AstraZeneca.

« Ainsi, le message clé de notre découverte est que nous avons découvert que les receveurs du vaccin Pfizer, ceux qui ont reçu deux doses, ont des quantités d’anticorps neutralisants environ cinq à six fois inférieures », a déclaré David Bauer, directeur du Bauer Lab. à l’Institut Francis Crick. Il a continué:

« Maintenant, ce sont en quelque sorte les anticorps de sécurité privée de référence de votre système immunitaire qui empêchent le virus de pénétrer dans vos cellules en premier lieu. Donc, nous avons constaté que c’est moins pour les personnes avec deux doses. Nous avons également constaté que pour les personnes n’ayant reçu qu’une seule dose du vaccin Pfizer, elles sont moins susceptibles d’avoir des niveaux élevés de ces anticorps dans leur sang. »

Au lieu de recommander aux gens de rester à l’écart des vaccins COVID-19 pour protéger leur système immunitaire naturel, Bauer a plutôt déclaré que les gens devraient recevoir des doses de rappel des vaccins. Il a également déclaré que les personnes âgées devraient être prioritaires dans la distribution des doses de rappel.

«Et peut-être le plus important pour nous tous à l’avenir, c’est que nous constatons que plus vous êtes âgé, plus vos niveaux sont susceptibles d’être bas. Et depuis que vous avez eu votre deuxième vaccin, au fur et à mesure que le temps passe, plus vos niveaux sont également susceptibles d’être bas », a-t-il déclaré. « Donc, cela nous dit que nous devrons probablement donner la priorité aux boosters pour les personnes plus âgées et plus vulnérables. »

