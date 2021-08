Nouvelle étude qui révèle que des milliards de personnes vaccinées courent un risque réel de souffrir d’amélioration dépendante des anticorps + Stephen Lendman — Israël prouve que les vaccins causent la Covid

Une nouvelle étude révèle que des milliards de personnes vaccinées courent un risque réel de souffrir d’une amélioration dépendante des anticorps

Depuis plus d’un an, des recherches intensives menées par des experts de la santé ont mis en lumière des inquiétudes croissantes concernant «l’amélioration dépendante des anticorps» (ADA ; ADE en anglais), un phénomène où les vaccins aggravent la maladie en préparant le système immunitaire à une réaction excessive potentiellement mortelle.

L’ADE est bien connu pour se produire avec des vaccins contre les coronavirus qui ont été testés dans des expérimentations animales. La grande question est de savoir s’il apparaîtra dans les milliards de personnes qui ont maintenant été vaccinées dans le monde.

Selon OurWorldInData.org, 31,7% de la population mondiale a été vaccinée avec un ou plusieurs vaccins Covid au 21 août 2021. Cela représente environ 2,4 milliards de personnes, et chacune d’entre elles a subi un traitement médical expérimental et potentiellement mortel dans probablement la plus grande expérience jamais menée sur l’humanité.

Mais combien de ces personnes mourront des effets indésirables du vaccin, y compris l’EIM ?

Eh bien, un nouvel article scientifique publié dans le Journal of Infection semble fournir des preuves solides que les injections Covid-19 administrées dans le monde provoqueront, sans aucun doute, des effets ADE chez les personnes exposées à la variante Delta ou potentiellement à d’autres souches de coronavirus.

L’étude est intitulée, Les anticorps anti-SARS-CoV-2 améliorant l’infection reconnaissent à la fois la souche originale Wuhan/D614G et les variantes Delta. Un risque potentiel pour la vaccination de masse et explique que bien que les injections actuelles puissent fournir un certain niveau d’immunité contre le virus Covid d’origine présumé, elles présentent un effet secondaire malheureux – l’accélération des «anticorps augmentant l’infection» qui réagissent de manière excessive aux infections à variante Delta.

Ce que l’article décrit est une amélioration classique dépendante des anticorps, ce qui signifie qu’une réaction hyperinflammatoire peut tuer la personne alors que son système immunitaire «amorcé» réagit de manière excessive aux nouvelles infections.

L’étude conclut : « L’ADE des variantes Delta est un risque potentiel pour les vaccins actuels », et poursuit en expliquant le mécanisme par lequel cet ADE est en train d’émerger :

En utilisant des approches de modélisation moléculaire, nous montrons que les anticorps activateurs ont une affinité plus élevée pour les variantes Delta que pour les MTN Wuhan/D614G. Nous montrons que les anticorps améliorants renforcent la liaison du trimère de pointe à la membrane de la cellule hôte en fixant les MTN aux microdomaines du radeau lipidique… les anticorps facilitants affichent une affinité remarquablement accrue. Ainsi, l’ADE peut être une préoccupation pour les personnes recevant des vaccins basés sur la séquence de pointe de la souche Wuhan d’origine (soit l’ARNm, soit les vecteurs viraux).

Le document poursuit en suggérant que les vaccins originaux devraient être abandonnés et remplacés par de nouveaux vaccins de « deuxième génération » qui sont conçus pour attaquer les cibles antigéniques de la variante Delta, mais ce serait toujours stupide car si le virus Covid-19 existe réellement, le virus mutera toujours en une nouvelle forme et échappera aux injections actuellement proposées, quel que soit le nombre d’injections administrées à la population mondiale.

Seule l’immunité naturelle pourrait mettre à jamais un terme à cette prétendue pandémie car les injections actuellement proposées n’empêchent pas l’infection et n’empêchent pas la transmission.

Avec des milliards de personnes déjà injectées, les résultats de cette étude scientifique suggèrent qu’il est parfaitement plausible que des milliards de personnes puissent mourir en raison d’une amélioration dépendante des anticorps ou d’autres effets dévastateurs causés par les vaccins Covid-19 tels que les dommages vasculaires de la protéine de pointe, et des preuves de Public Health England montre que cela commence déjà à se produire au Royaume-Uni.

Selon le rapport depuis le 1er février 2021 et le 15 août 2021, il y a eu 390 décès parmi la population non vaccinée, soit une augmentation de 137 par rapport au dernier décompte effectué dans le précédent rapport où le chiffre confirmé était de 253 jusqu’au 2 août 2021. Cela équivaut à 0,2% de toutes les infections confirmées parmi la population non vaccinée, ce qui correspond au taux de mortalité moyen observé depuis le début de la prétendue pandémie de Covid-19.

Cependant, jusqu’au 15 août 2021, la population entièrement vaccinée a subi un total de 679 décès. Il s’agit d’une augmentation de 277 par rapport au rapport précédent où le chiffre confirmé était de 402. Cela équivaut également à 0,9% de toutes les infections confirmées parmi la population entièrement vaccinée. Cela suggère que le vaccin Covid-19 augmente en fait le risque de décès d’au moins 338 % plutôt que de réduire le risque de décès de 95 %.

C’est ce que nous voyons au milieu de l’été, mais l’hiver n’est qu’à nos portes et les preuves suggérant que cela va être difficile sont accablantes.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

Le programme de dépeuplement s’accélère. La preuve est partout autour de nous. Certains peuvent voir d’autres non.

Stephen Lendman — Israël prouve que les vaccins causent la Covid

du pays les plus touchés au monde pour la protection contre la grippe/covid – non obtenu.

Lundi, Haaretz a rapporté que plus de 78% des Israéliens ont été pipés.

Pourtant, les épidémies dans le pays augmentent, principalement parmi les Israéliens piégés.

Le nombre de cas graves est au plus haut depuis six mois.

Les efforts pour contenir les épidémies par des injections de rappel ont aggravé la situation.

Les injections augmentent considérablement le risque de contracter la maladie virale, et non l’inverse.

Les épidémies de grippe/Covid augmentent en masse en Israël et ailleurs

Par Stephen Lendman

(henrymakow.com)

Le CDC qualifie Israël de pays à haut risque – les citoyens américains sont déconseillés de s’y rendre.

Jeudi, Haaretz a déclaré que les médecins israéliens « ploient sous le poids » des épidémies de grippe/covid alors que « les appels de patients montent en flèche ».

Les médecins de famille ont été « poussés… au bord de la crise ».

Il en va de même pour les hôpitaux israéliens surchargés.

Le remède non pris est l’arrêt de la vaccination…

Le virologue lauréat du prix Nobel Luc Montagnier, à gauche, a expliqué la destruction de la santé par les piqûres.

Au lieu de se protéger contre la grippe/covid, ils « nourrissent (et propagent) le virus », a-t-il déclaré.

Ce qu’il a appelé une « erreur inacceptable… une erreur scientifique (et) médicale » se poursuit avec un abandon inconsidéré.

« (H) l’histoire… montrera que (la piqûre) crée des variantes » — de futures peut-être pour résister aux traitements actuels.

C’est un phénomène appelé Antibody Dependent Enhancement (ADE) qui permet à un virus de pénétrer dans les cellules et d’aggraver la maladie.

Cela se produit dans le virus qui cause la grippe/covid.

Montagnier refuse d’être piqué avec ce qu’il sait nuire à la santé.

Dans une lettre adressée aux juges de la Cour suprême israélienne, il a appelé à la suspension des attaques massives, en déclarant ce qui suit :

« Je voudrais résumer les dangers potentiels de ces vaccins dans une politique de vaccination de masse. »

« 1. Effets secondaires à court terme : ce ne sont pas les réactions locales normales retrouvées pour toute vaccination, mais des réactions graves mettent en jeu la vie du receveur comme un choc anaphylactique lié à un composant du mélange vaccinal, ou des allergies sévères ou une réaction auto-immune jusqu’à la cellule aplasie.

« 2. Manque de protection vaccinale : »

« 2.1 Induction d’anticorps facilitants – les anticorps induits ne neutralisent pas une infection virale, mais au contraire la facilitent en fonction du receveur. »

«Ce dernier a peut-être déjà été exposé au virus de manière asymptomatique.»

« Un faible niveau d’anticorps induits naturellement peut entrer en compétition avec les anticorps induits par le vaccin. »

« 2.2 La production d’anticorps induite par la vaccination dans une population fortement exposée au virus conduira à la sélection de variants résistants à ces anticorps. »

« Ces variantes peuvent être plus virulentes ou plus transmissibles. »

« C’est ce que nous voyons maintenant. Une course sans fin virus-vaccin qui tournera toujours à l’avantage du virus. »

« 3. Effets à long terme : Contrairement aux affirmations des fabricants de vaccins à ARN messager, il existe un risque d’intégration de l’ARN viral dans le génome humain.

« En effet, chacune de nos cellules possède des rétrovirus endogènes capables d’inverser la transcriptase de l’ARN en ADN. »

« Bien qu’il s’agisse d’un événement rare, son passage dans l’ADN des cellules germinales et sa transmission aux générations futures ne peuvent être exclus. »

« Face à un avenir imprévisible, il vaut mieux s’abstenir. [Principe de précaution – MIRASTNEWS]

Professeur de médecine réputé, rédacteur en chef de deux revues médicales et auteur de centaines d’articles évalués par des pairs, Peter McCullough MD n’a pas mâché ses mots en disant :

Les attaques de masse contre la Grippe et la Covid « deviendront l’une des plus meurtrières, l’une des plus préjudiciables et des plus coûteuses (procédures médicales) de l’histoire de l’humanité ».

Séparément, il a déclaré que les vaccins sont « de loin l’agent biologique le plus mortel, toxique et jamais injecté dans un corps humain dans l’histoire américaine ».

Ce qui se passe, c’est du « bioterrorisme ».

Les vaccins fournissent des « protéines de pointe… au corps humain ».

Les médecins « font involontairement des choses impensables, comme injecter un ARN messager biologiquement actif qui produit cette protéine de pointe (destructrice pour la santé) ».

« La désinformation et la propagande (sont) parrainées par l’État (sont) utilisées pour susciter une incroyable fureur de mandats (de piqûres) » pour des secteurs croissants de la société aux États-Unis et en Occident.

Citant les conditions de crise en Israël, McCullough a souligné que les Israéliens piqués constituent la majorité des épidémies.

La même chose se passe en Grande-Bretagne. Bien que la plupart des habitants du pays aient été piégés, les hospitalisations pour Grippe/Covid ont été multipliées par 7 depuis juin.

Les Britanniques Piqués comprenaient la plupart des décès dus au virus.

Les preuves sont claires. Les vaccins causent la maladie au lieu de la protéger.

Les individus piqués propagent la maladie à d’autres.

Flu/covid est traitable en toute sécurité et efficacement avec des protocoles sans piqûre.

Les suivre évite la grande majorité des hospitalisations et des décès.

Pourtant, les responsables de la santé publique des États-Unis et de l’Ouest et les médias de l’establishment suppriment les informations à leur sujet.

McCullough est « profondément inquiet et préoccupé (par) l’avenir de l’Amérique et aussi profondément effrayé par la perte de la liberté d’expression et du discours scientifique ».

« Il existe de graves menaces pour les médecins qui font vraiment de leur mieux pour aider les patients et sauver des vies. »

Pourtant, la Fédération des commissions médicales d’État a menacé les médecins américains qui traitent les patients atteints de Grippe/Covid de manière sûre et efficace avec de l’ivermectine.

Faussement accusé de répandre de la « désinformation », ils sont menacés de perdre leur autorisation d’exercer la médecine.

Les injections contre la Grippe/Covid sont profondément dangereuses, a souligné McCullough.

Les promouvoir et les utiliser est une violation flagrante de l’éthique médicale.

Les Américains, leurs homologues occidentaux et d’autres sont mentis et trompés en masse.

Rester en sécurité nécessite d’éviter leurs mandats et conseils de destruction de la santé qui visent tous à vouloir un maximum de dommages infligés à un maximum de personnes.

VISITEZ MON SITE WEB : stephenlendman.org (Accueil – Stephen Lendman). Contactez à lendmanstephen@sbcglobal.net.

Connexes – À partir du 1er janvier, des centaines d’Israéliens infectés par Covid après avoir obtenu le Vaccin Pfizer

Le Comité populaire israélien publie un rapport horrible sur les conséquences de la campagne de vaccination, la dissimulation du gouvernement et des médias

32 000 morts au Brésil suite à des injections de Covid

Les vaccinés courent un risque réel

Des centaines de personnes sont mortes en Hongrie après avoir été vaccinées

Pakistan – Les vaccins ne fonctionnent pas

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

Le NHS annonce une grande poussée sur le vaccin contre la grippe à l’automne 2021.

Tout comme les gens s’habituent (fatigués de) tout le battage médiatique sur COVID et le vaccin COVID, voici un changement. Le NHS va pleuvoir sur les ondes avec la peur qu’une nouvelle grippe arrive dans un magasin près de chez vous (au moins le vaccin contre la grippe le sera !). Comment puis-je savoir? Mon médecin m’a dit, croyant clairement ce dernier récit d’une grande menace d’une nouvelle grippe à venir, et nous ferions mieux d’être bien préparés pour l’épidémie – vous l’avez deviné avec beaucoup plus de vaccins présentés comme notre salut. Ce vaccin s’ajoutera-t-il aux caillots sanguins du vaccin COVID, à l’ARNm et au nombre de personnes admises à l’hôpital, oserais-je dire, avec beaucoup de décès après avoir été vaccinés (plus de 50 000 en Angleterre dans les 28 jours suivant leur injection jusqu’à présent) ?

Je ne serais pas surpris.

La grippe a disparu en 2020 pour laisser la place à COVID pour saisir le bouton de la peur des médias.

Eh bien, la grippe en a assez de jouer les seconds rôles selon mon médecin et va bientôt devenir la première place dans les enjeux de la peur, conduisant encore plus de non vaccinés vers l’aiguille mortelle.

Grippe ou COVID ? Quelle saveur chatouille le plus votre bouton de peur ?

Au moins, le choix s’offre à vous !

Bien sûr, comme un lâche, j’ai accepté le visage de mon médecin que nous devions continuer à frapper les gens pour les sauver du nouveau croque-mitaine rêvé par les alarmistes ridicules des médias et du NHS. Je n’ai pas beaucoup d’amis vu que je suis un complot/vérité/travailleur de lumière/blogueur, et je détesterais être celui qui bouleverse le rêve heureux de mon médecin qu’il sauve le monde alors qu’il exécute en fait ses patients avec la concoction mortelle de coagulation sanguine contenue dans ses vaccins. À certaines occasions, il nous a été très utile pour résoudre un problème avec les enfants, etc.

Il n’avait aucun doute. Il y a une grande campagne de vaccination contre la grippe à venir. Être prêt. Être averti. Etc. Etc. Comme d’habitude la maladie n’est pas un problème. C’est le remède qui vous tuera.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

La raison pour laquelle les autorités sont si désespérées pour s’assurer que chaque homme, femme et enfant reçoive le vaccin Covid-19

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les autorités sont si désespérées pour s’assurer que chaque homme, femme et enfant reçoive le vaccin Covid-19 ? La réponse est évidente quand on y pense. Ils ne peuvent pas avoir un « groupe témoin » de personnes non vaccinées, car s’il y en a, il deviendra alors tout à fait clair que les injections Covid-19 ne fonctionnent pas, causent des blessures graves et tuent des gens.

Avec de plus en plus de médecins, de scientifiques, d’infirmières et de travailleurs de la santé qui se réveillent et dénoncent tous les jours, les autorités sont maintenant dans une panique de masse pour s’assurer que le plus de personnes possible reçoivent l’injection avant de comprendre qu’elles ont été joué.

En vérité, bien que le jeu soit prêt en ce qui concerne la création de l’illusion que les injections fonctionnent réellement, et c’est là que les prétendues variantes Covid-19 entrent en jeu afin que les autorités sauvent la face et blâment les nouvelles variantes pour l’insuffisance actuelle des injections expérimentales.

Le New York Times a publié un article le 19 août 2021 intitulé « Israël, une fois le modèle pour vaincre Covid, fait face à une nouvelle vague d’infections ».

L’article admet ouvertement que les injections de Covid-19 administrées à 2,5 milliards de personnes dans le monde ne fonctionnent plus très bien, et que les personnes qui ont pris ces vaccins sont désormais celles qui tombent malades et meurent.

Extrait de l’article du New York Times –

L’une des sociétés les plus vaccinées, Israël a désormais l’un des taux d’infection les plus élevés au monde, ce qui soulève des questions sur l’efficacité du vaccin.

Une quatrième vague d’infections se rapproche rapidement des niveaux des pires jours de la pandémie d’Israël l’hiver dernier. Le taux quotidien de nouveaux cas confirmés de virus a plus que doublé au cours des deux dernières semaines, faisant d’Israël un point chaud croissant dans les charts internationaux.

La grande majorité de la population âgée d’Israël avait reçu deux doses du vaccin Pfizer-BioNTech fin février, et à ce jour, environ 78 % de la population de 12 ans et plus est complètement vaccinée.

Mais certains experts craignent que le taux élevé d’infections en Israël parmi les premiers vaccinés n’indique un déclin des protections du vaccin au fil du temps, une découverte qui a contribué à une décision américaine mercredi de commencer à offrir des injections de rappel aux Américains à partir du mois prochain.

Et parmi les personnes complètement vaccinées, les scientifiques israéliens ont trouvé de plus en plus de preuves d’un déclin de l’immunité, en particulier parmi la population plus âgée qui a été vaccinée en premier.

Les données publiées par le ministère israélien de la Santé fin juillet suggèrent que le tir de Pfizer n’était efficace que de 39% contre la prévention de l’infection dans le pays fin juin et début juillet, contre 95% de janvier à début avril… ce fléau s’est principalement bien implanté. -banlieues bourgeoises vaccinées.

Il est clair que le récit sur les injections Covid-19 étant la seule voie de retour à la normale s’est maintenant effondré. La même chose se produit également au Royaume-Uni, et les données officielles semblent montrer que les injections Covid-19 augmentent le risque à la fois d’hospitalisation et de décès dus à Covid-19 plutôt que de le réduire.

Les données de Public Health Scotland montrent que les entièrement vaccinés représentent 73% des décès présumés de Covid-19 et que les entièrement vaccinés souffrent d’un taux de mortalité cinq fois plus élevé que les non vaccinés. Alors que les données de Public Health England montrent que les personnes entièrement vaccinées représentent 58% des décès présumés de Covid-19; 68% lorsque vous incluez les partiellement vaccinés, et souffrent d’un taux de mortalité 3 fois plus élevé que les non vaccinés.

Ces injections Covid-19 accélèrent clairement la maladie et la mort et c’est le milieu de l’été. Par conséquent, il est tout à fait possible que la plus grande vague d’hospitalisations et de décès jamais enregistrée puisse être subie cet hiver dans les pays les plus vaccinés.

Mais les peuples du monde semblent s’éveiller à l’étonnante vérité de tout cela. Alors que les fermetures s’intensifient, les gens descendent dans la rue et demandent la fin de la tyrannie médicale dictatoriale qui a infecté le monde occidental. Des centaines de milliers de personnes descendent dans les rues de France presque quotidiennement pour s’opposer au système de passeport vaccinal imposé par le président Emmanuel Macron.

Un système qui a vu des hypermarchés en France refuser l’entrée aux non vaccinés qui veulent acheter des aliments et des boissons essentiels. Cela ne servira qu’à réveiller les gens encore plus rapidement, ajoutant aux niveaux de mécontentement qui explosent maintenant à travers la planète.

Les Australiens ont également commencé à se battre contre les lois ridicules imposées au nom de la santé publique qui incluent un couvre-feu, l’interdiction de sortir à moins que ce soit pour faire de l’exercice, la fermeture de tous les parcs, l’obligation d’un permis pour sortir de chez soi et aller travailler, et l’armée a installé des points de contrôle pour s’assurer que les gens ne s’aventurent pas à plus de 5 km de leur domicile.

Mais quand ils ont riposté, ils ont reçu du gaz poivré et des balles en caoutchouc, prouvant que cela n’a rien à voir avec la santé publique mais tout à voir avec le contrôle.

Nous semblons être arrivés à un point de basculement. L’humanité se réveille à un rythme accéléré, et les autorités le savent. C’est pourquoi les prochains mois pourraient très bien être les plus difficiles de toute cette prétendue pandémie.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

Les vaccins tueront la majorité des vaccinés d’octobre à décembre 2021 !

MÊME LES ATTAQUES AU MOYEN D’AVIS NÉGATIFS NE PEUVENT ARRÊTER L’EXPOSITION DE LA VÉRITÉ

ANGLAIS

Peut-être avez-vous le PLACEBO ? Peut-être…..mais comment le savez-vous ?

Un sur trois reçoit l’injection de solution saline. Peut-être que vous êtes le chanceux. PEUT ÊTRE?

Les banques de sang canadiennes et américaines n’autoriseront pas les vaccinés à donner leur sang.

Si vous pensez que je mens…. Essayez …. alors vous saurez l’erreur mortelle que vous avez commise.

Ils peuvent vous dire que « vous devez attendre 2 semaines » ou vous interdire carrément. GEEeezzz… Je me demande pourquoi ?

Allez en chercher… faites-nous savoir ce qui se passe.

Ils étaient tous prévenus et toujours alignés comme des moutons.

Cet AUTOMNE 2021 ne ressemblera à aucune autre saison AUTOMNE.

Les meilleurs médecins et scientifiques du monde vous disent que les membres de votre famille vaccinés commenceront à tomber comme des mouches cet AUTOMNE.

Alors préparez-vous.

RIEN NE PEUT ARRÊTER CE QUI ARRIVE

https://beforeitsnews.com/health/2021/08/vaccines-will-kill-majority-of-vaccinated-from-october-to-december-2021-must-video-3041227.html

LE VACCIN COVID-19 N’EST PAS DU TOUT UN VACCIN, C’EST POURQUOI MA NIÈCE EST MAINTENANT MORTE – KELLEY EUBANKS (VIDEO)

LE VACCIN COVID-19 N’EST PAS DU TOUT UN VACCIN, C’EST POURQUOI MA NIÈCE EST MAINTENANT MORTE [15-08-2021] – KELLEY EUBANKS (VIDEO)

Ma nièce est bien décédée après avoir été complètement vaccinée. Le certificat de décès montre la mort de Covid-19, mais les gens éveillés savent qu’elle est décédée du soi-disant vaccin. J’ai essayé de l’empêcher d’avoir le vaccin, mais elle m’a traité d’anti-vaccin, et je ne le suis pas. Encore une fois, le Vaccin Covid n’est pas un vaccin, c’est une BIOARME.