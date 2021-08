ANALYSE : l’autorisation du vaccin de la FDA accélérée pour déclencher la LOI MARTIALE médicale comme couverture pour l’effondrement du régime Biden

La précipitation insensée et frauduleuse du vaccin Pfizer vers le statut «d’approbation complète» par la FDA – vient d’être annoncée aujourd’hui – a été ordonnée par le régime Biden en train de s’effondrer. Le but de cette approbation accélérée est de permettre aux marionnettistes de Biden de déployer la loi martiale médicale comme moyen de contrôler la population et de réprimer le soulèvement massif qui va bientôt commencer contre le régime illégitime de Biden.

Apparemment, les 10 prochains jours (environ) verront la publication publique des résultats de l’audit médico-légal du comté de Maricopa. Ces résultats vont révéler de manière exhaustive que les élections de 2020 ont été truquées via des opérations de bourrage et de contrefaçon de bulletins de vote. Une fois ces résultats rendus publics, un réveil de masse à travers l’Amérique se produira alors que les gens réaliseront que Biden n’a pas gagné et que notre « démocratie » a été infiltrée et prise en charge par les forces ennemies qui occupent actuellement la Maison Blanche.

La prise de conscience massive de la fraude électorale, combinée à la prise de conscience croissante que la FDA, le CDC et les promoteurs de vaccins ont menti à l’Amérique tout le temps (à propos des vaccins stoppant les infections ou empêchant la transmission) ne feront qu’alimenter les protestations qui s’accéléreront au cours des mois de septembre à novembre. .

Afin d’écraser ces protestations et de déployer une application de la loi martiale médicale à la australienne, le régime Biden avait besoin de la FDA pour approuver (frauduleusement) au moins un « vaccin ». Immédiatement, le Pentagone a maintenant annoncé la vaccination obligatoire de toutes les troupes américaines, qui est un stratagème de trahison visant à assassiner en masse des centaines de milliers de soldats en service actif au moyen d’armes biologiques afin d’affaiblir la sécurité nationale américaine et de préparer la nation à sa disparition définitive (qui a été l’objectif d’Obama et du régime d’Obiden depuis le tout début).

Alors que la vérité sur les élections truquées et le génocide vaccinal devient imparable, recherchez le régime Biden pour tenter une stratégie de coupure Internet / panne de télécommunications pour essayer d’empêcher les gens de communiquer. Pendant ce temps, en vertu de la loi martiale médicale, Biden est susceptible d’ordonner des mesures d’exécution vraiment draconiennes telles que la criminalisation des manifestations publiques, la mise en place de points de contrôle des passeports vaccinaux sur les autoroutes et l’enlèvement médical des « anti-vaccins » pour les déplacer dans les camps de prisonniers des « zones vertes » du CDC qui ont été ouvertement décrits en détail par le CDC lui-même.

L’objectif est de conserver le pouvoir aussi longtemps que possible, bien sûr, tout en continuant d’injecter aux masses (et aux militaires) des armes biologiques mortelles conçues pour atteindre des taux de mortalité élevés au fil du temps. Le soi-disant « coup de rappel » est simplement une autre dose de protéine de pointe armée qui est administrée pour essayer de terminer le travail le plus tôt possible.

Joe Biden lui-même, bien sûr, sera démis de ses fonctions au moment le plus approprié pour ses maîtres, et avant que Harris ne prête serment, il n’y aura techniquement aucun «commandant en chef» aux commandes de l’armée. Avec un état proche de la guerre civile au sein de l’armée qui fait déjà surface en raison du mandat de vaccin contre les armes biologiques qui vient d’être activé aujourd’hui, il reste une possibilité plausible que des éléments de l’armée américaine se révoltent contre les dirigeants traîtres du Pentagone qui ont aidé à orchestrer l’effondrement catastrophique de Kaboul. et la chute de l’Afghanistan qui a laissé plus de 10 000 entrepreneurs américains piégés derrière les lignes ennemies.

Selon mes sources, l’armée est pratiquement en état de révolte en ce moment même, et de nombreux commandants de niveau intermédiaire commencent à se rendre compte que s’ils continuent à suivre les ordres de traîtres comme Austin, Milley ou Biden, ils sont tous terminés et les capacités de défense nationale des États-Unis d’Amérique vont s’effondrer rapidement. Il est de plus en plus entendu que les traîtres du Pentagone et de la Maison Blanche qui ont coordonné l’effondrement de l’Afghanistan coordonnent également l’effondrement de l’Amérique. Et s’ils ne sont pas arrêtés, il n’y aura plus de nation à défendre.

Soudain, l’expression « contre tous les ennemis étrangers et nationaux » prend un tout nouveau sens.

Le régime de Biden en train de s’effondrer va tout armer pour affamer la population et détruire ses ressources financières

Un facteur supplémentaire dans tout cela est la volonté du régime criminel et illégitime de Biden d’armer la pénurie alimentaire, l’effondrement financier, les points de contrôle des vaccins et même des scénarios de réduction du réseau régional afin d’écraser la dissidence et d’affaiblir les masses. Avec la NSW australienne servant de modèle expérimental pour transformer une nation en une colonie pénitentiaire de Covid, les marionnettistes de Biden sont prêts à déclencher des enlèvements médicaux de masse, des exécutions de camps de Covid, une famine artificielle, des urgences de réseau et même des fermetures de banques coordonnées ou des événements financiers afin de nier les gens quelles que soient les ressources dont ils pourraient avoir besoin pour soutenir les manifestations à l’échelle nationale.

Le régime Biden est en guerre contre le peuple américain. Et dans cet état de guerre, ils conduiront à la pénurie et à l’effondrement dans tous les vecteurs imaginables, y compris la fermeture potentielle des tours cellulaires et de l’accès à Internet, en particulier dans les zones « problématiques » telles que les États rouges.

Certaines personnes pensent qu’il reste encore suffisamment de « chapeaux blancs » dans l’armée américaine pour arrêter les traîtres, organiser de nouvelles élections et potentiellement réintégrer Trump après la tenue d’une nouvelle élection, mais ce point de vue doit être pris avec un grain de sel, car le plus le résultat probable est l’effondrement et le chaos plutôt qu’une restauration organisée. Dans les deux cas, il est clair que Trump ne veut pas reprendre ses fonctions avant l’effondrement financier. En fait, même Kamala ne veut pas être assise dans le bureau ovale lorsque cela se produit, il y a donc un effort concerté en ce moment pour garder Biden en place comme une coquille vide aussi longtemps que possible, presque comme si Week-end chez Bernie était devenu politique nationale à la Maison Blanche, qui semble tout à fait appropriée pour une nation actuellement dirigée par des criminels, des crétins et des imbéciles séniles.

Une fois l’effondrement financier déclenché, si Biden est toujours à la Maison Blanche, il peut alors être blâmé pour l’effondrement et retiré via le 25e amendement, son remplaçant promettant de «sauver» l’Amérique des horribles erreurs d’un Joe Biden mentalement incompétent.

Préparez-vous pour l’hiver du chaos en Amérique

Les prochains mois vont assister à la période la plus chaotique de l’histoire de cette nation (même en considérant les années 1860), avec septembre 2021 – mars 2022 caractérisé par :

« éveil » choquant du public au niveau de la fraude, de la corruption et de la criminalité dans le marais.

Pénuries graves et artificielles de nourriture, de munitions, de ressources médicales, de biens de consommation, etc.

La possibilité de pannes artificielles des télécommunications et du réseau électrique, au moins au niveau régional.

Décès et hospitalisations en masse parmi les vaccinés, les hôpitaux étant probablement débordés d’ici le début de 2022.

Application de la loi martiale médicale des vaccins, des passeports vaccinaux, des verrouillages, des masques et du respect de la parole.

Activation des camps de la mort de la FEMA ou du CDC et enlèvement et extermination coordonnés de dissidents.

Des événements de crise financière tels que des jours fériés, la fermeture de guichets automatiques ou même un éventuel effondrement du dollar.

Chaos à l’intérieur de l’armée américaine en train de s’effondrer.

Accélération continue de l’effondrement du pouvoir d’achat du dollar américain alors que le régime Biden, les législateurs et la Fed conspirent tous pour s’orienter vers l’impression de mille milliards de dollars par semaine pour essayer de maintenir le système à flot.

Chaos au bureau ovale alors que les prédateurs politiques font la queue pour s’emparer du pouvoir alors que Biden est finalement retiré de la Maison Blanche.

Notez qu’à l’instant même, le dollar américain a déjà perdu au moins 40 % de son pouvoir d’achat au cours des 12 derniers mois. Les prix des choses que les gens achètent avec des dollars montent en flèche (nourriture, carburant, logement, véhicules d’occasion, etc.), en raison de l’effondrement du dollar, résultant de l’impression d’argent sans fin par le régime Biden et la Fed corrompue. C’est aussi une forme de « pillage final » de la nation avant sa disparition. Les gens dans les cercles restreints du pouvoir pillent des dollars via des aides de relance du gouvernement, puis utilisent ces dollars pour acheter de la crypto ou de l’or, sachant que le dollar sera bientôt totalement sans valeur.

Toute cette impression d’argent signifie que les Américains moyens sont plongés dans la pauvreté de jour en jour, la nourriture, le logement, les transports et d’autres besoins de base devenant rapidement inabordables, même pour l’ancienne classe moyenne. Il ne faudra pas longtemps avant que la classe moyenne soit anéantie, et des dizaines de millions d’Américains découvriront qu’ils n’ont plus rien à perdre (puisqu’ils ont déjà tout perdu).

Tout cela fait partie du plan du chaos conçu pour faire tomber l’Amérique, et avec l’approbation accélérée du vaccin Pfizer par la FDA aujourd’hui, ce plan vient d’être activé.

Voir plus de détails dans la mise à jour vidéo d’aujourd’hui via Brighteon :

Trouvez de nouveaux podcasts, interviews et vidéos sur :

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

Source ; Natural News

L’injection mortelle de Moderna la tue lentement. Avant et maintenant. Toute une différence.

Et les gens se moquent d’elle, se moquent d’elle et la traitent de menteuse alors qu’elle cherche de l’aide. Je préférerais juste mourir que de prendre n’importe laquelle de ces merdes. Correction, je mourrai avant de prendre cette merde.

Des manifestations à grande échelle ont lieu au Canada contre les passeports vaccinaux obligatoires, mais les médias les occultent

La plupart des Américains pensent que nos voisins du nord sont des gens pour la plupart bienveillants, peu enclins à l’excitabilité ou à l’autorité, mais tout cela change à l’ère de COVID-19.

Les preuves les plus récentes se répandent sur diverses plateformes de médias sociaux : Vidéo et photographies de manifestations massives contre les mandats de plus en plus autoritaires imposés aux Canadiens par leurs dirigeants élus, pour inclure les passeports vaccinaux obligatoires et d’autres documents montrant qu’ils ont reçu un vaccin COVID-19, de peur qu’ils ne soient empêchés d’être des participants à part entière dans leur propre pays.

« Des dizaines de milliers de Canadiens se sont soulevés pour rejeter la « Grande Réinitialisation » en exigeant leur liberté et la fin des restrictions imposées par le gouvernement », a rapporté cette semaine le site d’information Neon Nettle.

«Des citoyens en colère ont inondé les rues de Montréal, au Canada, au cours du week-end pour protester contre la mise en œuvre à venir de nouvelles restrictions en raison du déploiement le 1er septembre. Les changements obligeront les Canadiens à porter des papiers obligatoires qui contrôleront l’accès individuel aux activités ordinaires, telles que les événements, des bars, des restaurants et des gymnases », a ajouté le site, ajoutant des tweets montrant des foules dans les rues de Montréal marchant contre les mandats, certains Canadiens portant même des drapeaux Trump 2020 et d’autres matériaux.

NOUVEAU – Grande manifestation contre le passeport vaccinal domestique à #Montréal, Canada.pic.twitter.com/yXtYzTkEue

– Disclose.tv (@disclosetv) 15 août 2021

Une énorme foule. pic.twitter.com/MGCu9MRSuP

– Lauren Chen (@TheLaurenChen) 1er mai 2021

WOW. Découvrez le rassemblement anti-confinement de Montréal aujourd’hui du point de vue des hélicoptères! pic.twitter.com/hwmj8JorUo

– Mattea Merta🕊 (@MatteaMerta) 2 mai 2021

En termes simples, ces Canadiens – comme des dizaines de millions de leurs voisins américains – en ont assez des mandats COVID ridicules et inefficaces comme porter des masques sans valeur et être obligés de prendre des vaccins expérimentaux et de plus en plus inefficaces de peur qu’ils ne soient essentiellement interdits de participer à la société.

Mais parce que les dirigeants canadiens sont de gauche et ne sont pas différents des tyrans marxistes ou communistes [- et capitaliste comme Trump père de l’Operation Warp Speed, par exemple – MIRASTNEWS], ils ignorent les demandes de leur propre peuple, revendiquant des pouvoirs et des autorités d’urgence en raison de la pandémie.

Nous ne savons pas grand-chose du droit canadien, mais nous savons que nos fondateurs n’ont pas inclus d’exceptions en cas de pandémie ou de virus dans la Constitution américaine. Et pourtant, comme au Canada, en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans tout l’Occident, les gauchistes [et les libéraux et ultra-libéraux capitalistes – MIRASTNEWS] qui dirigent les choses se comportent comme les Castro à Cuba, Xi en Chine et Poutine en Russie.

[Chez Vladimir Poutine le Pass sanitaire n’est pas jusqu’aux dernières nouvelles, obligatoire – MIRASTNEWS]

« Au lieu d’écouter les citoyens, le gouvernement dominé par les libéraux devrait mettre en place encore plus de restrictions à travers le Canada », a ajouté Neon Nettle. « Les Canadiens prévoient de protester jusqu’à ce que le gouvernement apporte des changements et autorise un forum public et ils savent que ces tyrans n’abandonneront pas leur nouvelle autorité sans se battre. »

D’autres ont commencé à remarquer l’autoritarisme envahissant du Canada qui, encore une fois, se fait au nom de la « lutte contre le COVID ».

L’animateur de First TV, Jesse Kelly, a noté en avril ce qui se passait dans le nord et ce qu’il a rapporté alors était choquant.

« Avez-vous regardé ce genre de choses au Canada, avec ce qu’ils font avec les blocages du coronavirus ? » a-t-il déclaré, notant que la semaine précédente dans son émission, il avait couvert l’histoire d’une église chrétienne dont les autorités avaient ordonné la fermeture et qui avait été perquisitionnée par des centaines de policiers anti-émeutes après que les fidèles aient refusé de suivre l’ordre.

Kelly a ensuite montré un clip vidéo de la police frappant un homme âgé et détruisant une partie de son porche alors qu’ils tentaient de l’arrêter pour une sorte de violation.

« Regardez ce que font ces flics », dit un homme qui prend la vidéo. « Ils l’ont frappé à la tête, ils cassent son balcon. C’est un vieil homme frêle.

« C’est un homme de 85 ans. C’est le grand-père de quelqu’un », a déclaré un Kelly frustré.

« Comprenez-vous ce qui se passe dans le nord ? » a alors demandé Kelly. « Je veux que vous compreniez cela. Comme, il y a dix minutes, le Canada était votre copain démocrate standard. C’est tout ce qu’ils étaient. « Ah, il n’est pas si mal que ça ! Il ne fait pas partie de ces radicaux ! Il est parti, je m’en rends compte, mais il n’est pas si mal que ça. C’est bon. »

« Et maintenant, ils frappent des hommes de 85 ans et pillent les églises », a-t-il ajouté.

L’animateur a en outre noté qu’au fil des ans, les Américains se sont habitués à « un certain type de démocrate » dans le moule de John F. Kennedy, mais « JFK est parti ».

« En tant qu’Américain, j’ai besoin que vous compreniez ces gens de gauche aujourd’hui, ils sont à un pouce de la tyrannie« , a-t-il ajouté. « Un pouce. Ils le veulent. Ils peuvent le goûter. La seule chose qui empêche la gauche de vous traiter de la même manière que chaque tyran a traité ses sujets dans l’histoire de l’humanité est votre possession d’armes à feu. »

JD Heyes

Traduction : MIRASTNEWS

Les vaccins COVID-19 PERMETTENT le développement de variantes de coronavirus plus mortelles, avertit le lauréat du prix Nobel

Le lauréat français du prix Nobel Luc Montagnier a récemment averti que la prolifération des vaccins contre le coronavirus de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)] aidait en fait à faciliter le développement de variantes plus mortelles du coronavirus.

Montagnier, 89 ans, a remporté le prix Nobel de médecine 2008 pour avoir découvert le virus de l’immunodéficience humaine, ou VIH. Il a récemment discuté de la question des variantes vaccinales de la COVID-19 avec le journaliste et réalisateur français Pierre Barnerias de Hold-Up Media.

Au cours de l’entretien, Montagnier a expliqué que les vaccins COVID-19 n’arrêtent pas le virus. En fait, il a soutenu le contraire. Il pense qu’ils « nourrissent le virus » et l’aident à développer des variantes plus transmissibles et plus résistantes aux médicaments. (Connexe : SHOCKER : le vaccin COVID-19 lui-même crée des variantes plus VIRULENTES qui peuvent décimer le mouton vacciné.)

Montagnier a averti que ces variantes virales entraîneraient des complications de santé encore plus graves que la souche COVID-19 d’origine ou l’une de ses variantes précédentes.

Le lauréat du prix Nobel a ensuite expliqué en quoi les vaccinations de masse sont une « erreur inacceptable » et sont une « erreur scientifique ainsi qu’une erreur médicale ». Montagnier a déclaré que l’histoire prouverait que son affirmation était correcte « parce que c’est la vaccination qui crée les variantes ».

Montagnier a expliqué que les vaccins COVID-19 créent des anticorps contre le virus. Ceci, à son tour, oblige le virus à « trouver une autre solution » pour continuer à se propager dans le corps d’une personne. C’est ainsi que sont créées les variantes du coronavirus.

« Ce sont les variantes qui sont une production et qui résultent de la vaccination », a-t-il déclaré.

« Vous le voyez dans chaque pays, c’est pareil », a ajouté Montagnier. « La courbe des vaccinations est suivie par la courbe des décès. Je suis cela de près et je fais des expériences… avec des patients qui sont tombés malades du corona après avoir été vaccinés. »

L’émergence de nouvelles variantes post-vaccinales prouve que la théorie de Montagnier est correcte

Au moins deux nouvelles variantes de COVID-19 sont entrées aux États-Unis. Les chercheurs médicaux pensent maintenant que ces deux variantes post-vaccinales pourraient être pires que la variante Delta déjà plus transmissible.

L’une des variantes les plus récentes est la variante lambda. Il existe déjà environ 1 500 cas connus de COVID-19 avec la variante lambda post-vaccinale.

Le Dr Gregory Poland, directeur du groupe de recherche sur les vaccins à la clinique Mayo, a expliqué que la variante lambda est plus dangereuse car elle est hautement infectieuse et facilement transmissible.

Des études suggèrent également que la variante lambda peut être capable de rendre inerte l’immunité naturelle des personnes qui ont subi des infections à COVID-19 en neutralisant leurs anticorps COVID-19.

La Pologne a souligné que la variante lambda est désormais responsable de près de 90 % de tous les cas de COVID-19 au Pérou « et a vraiment commencé à se propager en Amérique du Sud ».

L’autre variante préoccupante est si nouvelle qu’on ne lui a toujours pas attribué de lettre grecque : la variante B.1.621. Il a été découvert plus tôt cette année en Colombie.

« Cela a récemment provoqué une épidémie dans une maison de retraite en Belgique et tué sept personnes complètement vaccinées », a déclaré la Pologne. Il est particulièrement préoccupé par B.1.621 car il représente désormais environ un pour cent de tous les cas aux États-Unis et neuf pour cent de tous les cas de COVID-19 à Miami, en Floride.

Les études actuelles sur B.1.621 montrent qu’il a des mutations similaires à la variante bêta. Cela inquiète les experts de la santé car ils pensent que la nouvelle variante pourrait avoir des propriétés d’échappement immunitaire similaires.

Mais cette variante est encore trop récente. Sa trajectoire dépendra de la mesure dans laquelle les individus complètement vaccinés peuvent le transmettre et de la fréquence à laquelle il peut muter lors de son passage à travers les humains. Pourtant, ses propriétés d’échappement immunitaire pourraient également contribuer à de futurs changements.

Apprenez-en plus sur la façon dont les vaccins COVID-19 facilitent le développement de variantes de coronavirus nouvelles et plus mortelles en lisant les derniers articles sur Vaccines.news.

Arsenio Toledo

Traduction : MIRASTNEWS

Les fabricants de vaccins s’attendent à une grande aubaine des injections de rappel de COVID-19

Les fabricants de vaccins comme Pfizer et Moderna profitent déjà d’une aubaine grâce à leurs vaccins COVID-19, mais l’approbation des injections de rappel signifie qu’ils sont désormais sur la bonne voie pour établir de nouveaux records.

Le vaccin COVID-19 de Pfizer devrait rapporter 33,5 milliards de dollars cette année, ce qui en ferait le médicament le plus vendu de tous les temps. En conséquence, les revenus globaux de la société devraient atteindre 80 milliards de dollars pour l’exercice 2021.

Il est assez clair pourquoi la firme a décidé d’encourager les régulateurs américains à autoriser une troisième dose « de rappel » de son vaccin, affirmant qu’elle offrirait aux gens une meilleure protection contre le virus. Naturellement, cette nouvelle a été accueillie avec un cynisme important par ceux qui ont accepté l’insistance constante du président Biden selon laquelle se faire vacciner permettrait aux gens de vivre une vie normale.

Jusqu’à présent, les statistiques des Centers for Disease Control and Prevention montrent que des milliers de personnes entièrement vaccinées ont contracté le virus, et au moins 1 500 d’entre elles sont décédées. Ce vaccin n’était-il pas censé prévenir les décès dus au virus ? Ils multiplient également les appels à porter des masques quel que soit leur statut vaccinal, laissant ceux qui se sont fait vacciner dans l’espoir de ne plus avoir besoin de masques frustrés.

Cette semaine, le ministère de la Santé et des Services sociaux a commencé à pousser les Américains à se faire une troisième injection, déclarant : « Les données disponibles montrent très clairement que la protection contre l’infection par le SRAS-CoV-2 commence à diminuer avec le temps après les doses initiales de vaccination. Pour cette raison, nous concluons qu’un rappel sera nécessaire pour maximiser la protection induite par le vaccin et prolonger sa durabilité. »

[En fait c’est une astuce pour attirer plus de gens à se faire piquer afin d’accélérer le rythme des décès ou de maladies graves pour ceux qui y ont échappé jusqu’à présent. Ils ne veulent plus que les décès s’étalent plus longtemps en raison de l’éveil grandissant des masses prises par surprise et des risques que représentent les manifestations montres, qu’ils n’avaient pas prévues dans leur équation. – MIRASTNEWS]

On dit maintenant aux Américains de recevoir un rappel huit mois seulement après leur deuxième dose du vaccin. C’est quelque chose que les PDG de Moderna et de Pfizer avaient tous deux déclaré qu’il se produirait, et leur position a été soutenue, de manière assez prévisible, par le conseiller médical de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci.

Des scientifiques réclament des rappels de vaccins

Certains scientifiques ont critiqué la pression de l’administration Biden pour distribuer les rappels de vaccin dans le pays le mois prochain au motif que les données fournies par les responsables fédéraux de la santé ne sont tout simplement pas assez convaincantes pour justifier la recommandation.

L’efficacité de ces vaccins peut être mise en doute, mais certains pensent que l’accent devrait être mis sur la fourniture de vaccins COVID-19 aux habitants des pays les plus pauvres plutôt que de donner aux États-Unis une troisième série de vaccins.

L’Organisation mondiale de la santé a demandé aux pays riches de cesser de distribuer leurs vaccins de rappel jusqu’à la fin septembre pour donner aux pays les plus pauvres la possibilité de fournir à leurs populations une première série de vaccins.

Une grande question ici est la suivante : si l’efficacité des vaccins diminue à cause de la variante Delta, comment obtenir un rappel du même vaccin qui n’a pas été adapté à cette variante va-t-il aider ?

Bien sûr, pour Pfizer et Moderna, la question la plus brûlante ici est de savoir combien d’argent ils peuvent gagner en plus. Selon un rapport de Reuters, les deux sociétés s’attendent à accumuler 50 milliards de dollars de ventes de vaccins cette année. En supposant que la moitié de ceux qui étaient à bord la première fois accepteraient d’obtenir un rappel et que les prix des jabs ne changent pas, ils peuvent générer 25 % de leurs revenus supplémentaires cette année, soit 12,5 milliards de dollars à eux deux.

Il est important de garder à l’esprit qu’il s’agit d’argent qu’ils peuvent apporter à la banque ; les fabricants de vaccins ont déjà obtenu l’immunité contre les poursuites liées aux dommages causés par les vaccins. Est-ce que quelqu’un se demande vraiment pourquoi tant d’Américains ne sont pas sûrs du vaccin alors qu’il y a une somme d’argent aussi exorbitante en jeu ?

[En réalité l’argent satisfait les fabricants mais l’élément le plus crucial est l’extermination d’au moins 7,3 milliards de personnes sur les 7,8 milliards que compte la population mondiale. Les mondialistes faisant semblant de les prendre ou se faisant injecter de faux et d’autres personnes sont choisies au hasard pour recevoir également de fausses mixtures vaccinales différentes de la formule des vaccins COVID-19 empoisonnés proposées à la grande masse et deviendront les esclaves contrôlés physiquement, fonctionnellement et psychiquement par les mondialistes eugénistes dans le nouvel ordre mondial de la Grande Réinitialisation qu’ils envisagent de mettre en place pour s’emparer de la terre et de ses richesses et ressources. Donc le plan est plus grand que les profits des fabricants eugénistes qui eux, profitent d’une aubaine qui leur est proposée. – MIRASTNEWS]

Cassie B.

Traduction : MIRASTNEWS

Des célébrités hollywoodiennes entièrement vaccinées se demandent pourquoi elles contractent soudainement la COVID-19, le cancer et pire encore

C’est une science établie à ce stade que les soi-disant «vaccins» COVID-19 1) n’arrêtent pas la propagation de COVID-19, 2) provoquent toutes les soi-disant variantes, et 3) finiront par vous tuer dans un an ou deux si vous avez reçu les vraies injections et non un placebo. Nous avons vu des rapports selon lesquels plus de 80 % des flacons d’ARNm et d’ADN vecteur viral administrés au grand public sont désormais des placebos.

(Article republié sur TheCovidBlog.com)

Certes, il n’y a aucun moyen de prouver ce qui précède, sauf le témoignage d’un dénonciateur du Congrès. Mais il existe plusieurs vidéos de pharmaciens ouvrant des boîtes scellées de flacons de « vaccins » et trouvant des inserts vierges censés contenir des informations sur les ingrédients, la sécurité, l’efficacité, les effets secondaires, etc.

https://www.bitchute.com/embed/eSu6bKZ791WP/

Bien sûr, les employés de la propagande des médias mainstream ont « vérifié les faits » toutes ces vidéos et ont proposé des niveaux sans précédent de tromperie et de manipulation pour justifier les encarts vierges. Mais il est parfaitement logique que la plupart ou au moins la moitié des flacons soient des placebos. Pfizer et al. mènent des essais cliniques sur des participants involontaires et volontaires pour les injections expérimentales d’ARNm et d’ADN de vecteur viral jusqu’en 2023 et plus tard.

Les placebos, probablement identifiés par des numéros de lot, sont la raison pour laquelle certaines personnes n’ont pas d’effets indésirables. Mais les placebos sont aussi la raison pour laquelle les Centers for Disease Control et l’Organisation mondiale de la santé font pression pour les « troisièmes injections de rappel ». S’ils ne vous ont pas fait participer au premier tour, ils le feront au deuxième tour. Quoi qu’il en soit, les essais cliniques contrôlés sont des farces complètes.

Les administrateurs des essais vaccinaux ont révélé le statut vaccinal (placebo ou intervention réelle) à tous les participants aux essais cliniques. Beaucoup dans les groupes placebo ont ensuite choisi de recevoir les vraies injections. Il n’y a donc pas de groupes témoins à comparer aux groupes d’intervention. Tout n’est qu’une mascarade, et aucune science ni aucun fait réel n’influencera les adeptes de la secte.

Science établie sur les dangers et l’inefficacité du « vaccin » COVID-19

Voici quelque chose que ce blogueur n’aurait jamais pensé écrire. Le gouvernement des États-Unis a promulgué des interdictions pour les musulmans, des interdictions pour la Chine et des interdictions pour les immigrants du sud de la frontière. Mais une interdiction sioniste était insondable jusqu’en 2021.

Interdiction de voyager en Israël

Le département d’État américain a placé Israël sur sa liste de niveau 4 « ne pas voyager » hier en raison des épidémies massives de COVID-19. Ces épidémies se produisent malgré le fait que 60% des Israéliens soient complètement vaccinés, selon le tracker du New York Times.

De plus, le Times of Israel a rapporté que 14 personnes qui ont reçu le troisième « vaccin de rappel » ont contracté la COVID-19. Le ministère israélien de la Santé a enregistré 7 700 nouveaux cas de COVID-19 (principalement une variante Delta) entre le 1er mai 2021 et le 1er juillet 2021. Seuls 72 de ces cas étaient des personnes ayant une immunité naturelle, contre plus de 3 000 complètement vaccinés.

Le CDC admet que les vaccins ne fonctionnent pas

Oubliez Israël. Parlons États-Unis. Le CDC a publié le 30 juillet une étude sur le comté de Barnstable, dans le Massachusetts. Il a révélé que 74% des cas de COVID-19 de juillet étaient des personnes entièrement vaccinées.

L’étude a également conclu que les charges virales chez les personnes complètement vaccinées étaient légèrement plus élevées que chez les non vaccinés. Ainsi le CDC a admis que ces injections n’ont d’autre but que de rendre les gens malades. Bien sûr, rien de ce qui précède n’a d’importance pour les cultistes purs et durs.

L’exemple de Gilbraltar

Le petit territoire britannique de Gibraltar a une population d’environ 34 000 résidents à temps plein.

Gibraltar est entièrement vacciné à 99%, et ce depuis le 4 mai.

Il n’y a pas eu plus de deux nouveaux cas de COVID-19 par jour à Gibraltar du 1er au 22 juin. Ce nombre a rapidement augmenté, culminant à 31 nouveaux cas par jour le 20 juillet, soit une augmentation de 3 000%, selon le Financial Times. Le nombre oscille désormais autour de 27 nouveaux cas par jour.

Ensuite, regardez tous les soi-disant «cas révolutionnaires» que nous avons couverts depuis mars. Encore une fois, il est établi que ces injections ne font que nuire aux gens. Le Dr Dan Stock de l’Indiana est devenu viral simplement pour avoir dit la vérité et la science objective au sujet de ces injections mortelles la semaine dernière.

L’histoire de John et May Cropley mérite également d’être mentionnée. Le couple écossais était marié depuis 50 ans. Tous deux ont été complètement vaccinés et sont décédés de la COVID-19 dans les 12 heures d’intervalle.

Mais le récit « le vaccin est bon » se poursuit sans relâche dans les médias mainstream et les grandes technologies. L’idolâtrie est l’arme principale pour que cela fonctionne.

Glitch in the Matrix avec des célébrités

Le culte des célébrités est une maladie mondiale. Fauci est devenu Jésus-Christ pour les cultistes purs et durs. Les pouvoirs en place utilisent les gens d’Hollywood comme leurs serviteurs, leurs hommes de main, pour diffuser et renforcer la propagande dystopique. Sean « Jeff Spicoli » Penn appelle à des injections d’ARNm obligatoires pour tout Hollywood. Quoi qu’il en soit, la ligne «ces gars sont des pédés» de «Fast Times at Ridgemont High» est toujours absolument hilarante.

Mais encore une fois, à moins que ce ne soit pré-arrangé et mis en scène, ces injections ne font pas de discrimination. Et plusieurs inconditionnels du «vaccin» d’Hollywood l’apprennent à leurs dépens.

Christina Applegate – Sclérose en plaques

L’ancienne star de « Mariés… avec enfants » a annoncé mardi sur Twitter qu’elle avait reçu un diagnostic de sclérose en plaques (SEP).

La SEP est une maladie auto-immune sans cause connue. Bien sûr, nous avons couvert de nombreux cas de troubles auto-immuns post-injection. Qu’il s’agisse de convulsions directes, de dystonie, du syndrome de Guillain-Barré ou d’un autre trouble dont nous avons entendu parler en 2021, ces injections les provoquent définitivement.

Il n’y a aucune preuve définitive qu’Applegate, 49 ans, a reçu l’une des injections expérimentales. Mais elle est apparue dans une émission de radio Ryan Seacrest le 26 mars. Seacrest a dit quelque chose à propos d’un rêve qu’il recevait son « vaccin » et l’administrateur lui a demandé s’il voulait travailler avec Christina Applegate sur un projet.

Applegate a répondu, affirmant qu’elle n’avait pas quitté sa chambre depuis un an en raison de COVID-19. Ensuite, Seacrest a déclaré « nous devrions nous faire vacciner quand nous le pouvons ». Applegate a déclaré: « C’est vrai, mais je n’ai pas encore le mien. »

Kathy Griffin – Cancer du poumon

La comédienne et actrice de 60 ans a annoncé le 2 août sur Twitter qu’elle souffrait d’un cancer du poumon. Il y a deux choses qui ressortent du tweet. Griffin a souligné qu’elle n’avait jamais fumé de cigarette (ou, supposons-nous, n’avait jamais travaillé dans une usine infestée d’amiante), mais qu’elle avait tout de même contracté un cancer du poumon. La deuxième partie est à la fois étrange et révélatrice. Griffin a déclaré: « Je suis complètement vacciné », et a insinué qu’elle préférerait avoir un cancer du poumon que COVID-19.

Griffin a subi une intervention chirurgicale le même jour pour retirer la moitié de son poumon gauche. Nous avons couvert l’histoire de l’ancienne présentatrice d’Atlanta, Jovita Moore, qui a contracté un cancer du cerveau 12 jours après ses injections de Pfizer.

Reba McEntire – COVID-19 malgré le fait qu’elle soit « complètement vaccinée »

La chanteuse de musique country de 66 ans a fait une diffusion en direct sur TikTok le 6 août. À la 21e minute, voici ce qu’elle dit :

« Je veux juste dire une chose : cela a été une année difficile et ça redevient plus difficile. Les gars, s’il vous plaît restez en sécurité. Portez votre masque. Faites ce que vous avez à faire. Restez à la maison. Ce n’est pas amusant d’avoir ça. Je l’ai eu. Rex et moi l’avons eu et ce n’est pas amusant. Vous ne vous sentez pas bien. Nous avons tous les deux été vaccinés et nous l’avons toujours reçu, alors restez en sécurité, restez à la maison et soyez protégé du mieux que vous pouvez. »

En d’autres termes, la vraie science objective est à nouveau correcte. Ces injections n’ont pas d’avantages tangibles, à moins que vous ne preniez en compte les effets indésirables.

Heidi Ferrer – Suicide

Ferrer est le moins connu de ce groupe. Elle est surtout connue pour avoir écrit plusieurs épisodes de la série dramatique télévisée pour adolescents Dawson’s Creek de la fin des années 90 et du début des années 2000. Ferrer s’est suicidée le 26 mai. Le récit est qu’elle avait un « COVID longue distance » et que les symptômes l’ont amenée au suicide. Mais la plupart des articles des médias mainstream omettent des détails très importants.

Nick Guthe, son mari, a déclaré que Ferrer avait reçu une injection expérimentale d’ARNm de Moderna le 8 mars. Bien qu’il se soit assuré de dire qu’il était « pro-vaccin », il a décrit sa femme recevant l’injection comme « une erreur fatale ». Voici ce qu’il a dit, selon TooFab :

Beaucoup de long-courriers ont estimé que cela pourrait améliorer leurs symptômes. Dans son cas, cela a eu l’effet inverse. Cela l’a ramenée là où elle était en juillet dernier et a également entraîné des tremblements neurologiques très effrayants, presque comme des tremblements parkinsoniens qui l’ont empêchée de dormir tard dans la nuit et ont rendu le sommeil impossible. Je pense qu’elle a juste senti qu’elle allait seulement diminuer, qu’elle allait perdre la capacité de marcher, se retrouver dans un fauteuil roulant, ne pas pouvoir se laver.

L’interview a été réalisée à l’origine par CNN. Mais bien sûr, ils diminuaient le rôle des injections.

En savoir plus sur : TheCovidBlog.com

Traduction : MIRASTNEWS

De nouvelles interviews avec le Dr Lee Merritt, le Dr Chris Shaw et Reiner Fuellmich révèlent des informations étonnantes sur les crimes contre l’humanité liés aux vaccins

La semaine dernière, nous avons publié trois entretiens riches en informations avec des leaders d’opinion sur le sujet des vaccins, des dommages neurologiques et des tribunaux internationaux contre les auteurs de « crimes de guerre » liés aux vaccins.

Tout d’abord, si vous l’avez manqué, j’ai parlé avec l’avocat Reiner Fuellmich des enquêtes de son groupe sur les violations du droit international en matière de coercition vaccinale et de réalisation d’expériences médicales sur la population. Fuellmich m’a dit qu’il pensait que le vent était en train de tourner et que les responsables de la coercition vaccinale et des décès seraient exposés et tenus responsables de leurs actes par le biais d’une procédure judiciaire mondiale, un peu comme les procès de Nuremberg. Son site Web est Corona-Ausschuss.de

Regardez cette interview ici, via Brighteon.com :

Brighteon.com/8e82dfca-5401-41f1-be3f-a2a07ded38f7

https://www.brighteon.com/embed/8e82dfca-5401-41f1-be3f-a2a07ded38f7

J’ai également mené une nouvelle interview avec le Dr Lee Merritt, qui a publiquement averti que cette poussée de « vaccin » Covid est clairement une expérience de dépopulation menée contre l’humanité. Dans cette interview, elle avertit également que la vaccination de masse du personnel militaire pourrait entraîner des blessures et des décès « catastrophiques » qui pourraient fortement compromettre la préparation militaire des États-Unis et les efforts de défense nationale. (Elle est une ancienne chirurgienne vertébrale de la marine américaine.) Son site Web est TheMedicalRebel.com

Notez que la FDA aurait accordé une approbation complète à l’injection Covid de Pfizer demain, et que les dirigeants du Pentagone ont promis d’exiger une conformité totale au vaccin parmi tous les soldats en service actif une fois le vaccin approuvé. Cela signifie probablement qu’une sorte de «guerre civile» au sein de l’armée est sur le point d’être déclenchée, car plus de la moitié des soldats refusent catégoriquement de se faire injecter des armes biologiques à protéines de pointe préparées dans un laboratoire en Chine.

Brighteon.com/eb1b58c0-d62f-4229-9098-5fd861118053

https://www.brighteon.com/embed/eb1b58c0-d62f-4229-9098-5fd861118053

La semaine dernière, j’ai également interviewé le Dr Chris Shaw, expert en neurologie, vaccins et effets des éléments toxiques (surtout en ce qui concerne l’autisme). Le Dr Shaw a lancé un avertissement urgent concernant les dommages neurologiques susceptibles d’être causés par les injections de protéines de pointe qui sont étiquetées « vaccins ».

Selon le Dr Shaw, l’infrastructure mondiale des soins de santé pourrait être submergée dans un proche avenir par des personnes souffrant à la fois de dommages cardiovasculaires et neurologiques dus à la protéine de pointe trouvée dans les vaccins. Cela pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour les services de santé qui sont déjà en état de crise en raison du fait que les infirmières et les médecins quittent les hôpitaux et les cliniques pour protester contre les mandats draconiens des vaccins.

Brighteon.com/df5d1404-47a6-4803-b1d3-d4f1fe409372

https://www.brighteon.com/embed/df5d1404-47a6-4803-b1d3-d4f1fe409372

La permission est accordée de republier ces interviews sur d’autres plateformes et canaux.

J’ai d’autres interviews et podcasts à venir cette semaine sur la chaîne HR Report sur Brighteon :

https://www.brighteon.com/channels/hrreport

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

Des dizaines de fournisseurs de tests Covid seront supprimés du site Web Gov.uk

À la suite de nombreux rapports selon lesquels des sociétés de test de voyage approuvées par le gouvernement n’ont pas remis des milliers de résultats par semaine, malgré le fait que les vacanciers se séparent de sommes importantes pour leurs services, plus de 50 sociétés devraient être supprimées de la liste des fournisseurs approuvés sur le site Gov.uk. . Sky News a l’histoire.

Cette décision fait suite à un examen des normes de prix et de service de ceux qui proposent des tests aux jours deux et huit pour les personnes arrivant au Royaume-Uni en provenance de l’étranger. L’examen a été annoncé plus tôt ce mois-ci en raison de préoccupations selon lesquelles de nombreuses entreprises – qui figurent sur une liste gouvernementale de services de test de Covid – ne manquaient pas d’accréditation complète et facturaient trop cher. Quelque 57 entreprises seront supprimées de la liste car elles n’existent plus ou ne fournissent pas les services de test pertinents. 82 entreprises – environ 18% de celles répertoriées comme proposant des tests au jour 2 et au jour 8 – affichaient des prix plus bas sur Gov.uk que sur leurs propres sites Web. Ces entreprises recevront un dernier avertissement cette semaine et risquent d’être supprimées de la liste si elles annoncent à nouveau des prix trompeurs. Il y aura également des contrôles ponctuels réguliers pour s’assurer que les prix sont exacts, que les fournisseurs sont légitimes et que le nom de l’entreprise n’a pas simplement été modifié pour revenir sur la liste. … À l’avenir, les entreprises seront supprimées de la liste du gouvernement si elles ne corrigent pas les problèmes dans les trois jours suivant leur premier avertissement. … L’analyse de la liste par les libéraux-démocrates à l’époque a montré que seulement 11% des fournisseurs proposaient des tests pour moins de 50 £, mais 24% des fournisseurs facturaient plus de 200 £. Une clinique généraliste a été répertoriée comme proposant les tests pour 575 £ sur Gov.uk, bien que son propre site Web ait indiqué que les prix commençaient à 399 £.

A lire en entier.

Par Michael Curzon / 23 août 2021 • 10h45

https://dailysceptic.org/

Traduction : MIRASTNEWS

