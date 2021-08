2 choses que les médias mainstream ne vous ont pas dit sur l’approbation du vaccin Pfizer par la FDA

Lundi, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé une demande de licence de produits biologiques pour le vaccin Pfizer Comirnaty.

La presse a rapporté que les mandats de vaccination sont désormais légaux pour les militaires, les travailleurs de la santé, les étudiants et les employés de nombreuses industries. Le maire de New York, Bill de Blasio, a désormais exigé le vaccin pour tous les enseignants et le personnel scolaire. Le Pentagone poursuit son mandat pour tous les membres du service militaire.

Mais il y a plusieurs aspects bizarres à l’approbation de la FDA qui se révéleront déroutants pour ceux qui ne sont pas familiers avec l’omniprésence de la capture réglementaire de la FDA, ou les profondeurs du cynisme de l’agence.

Premièrement, la FDA reconnaît que, bien que Pfizer dispose de stocks insuffisants du vaccin Comirnaty nouvellement autorisé, il existe «une quantité importante» du vaccin COVID Pfizer-BioNTech – produit sous autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) – disponible pour utilisation.

La FDA décrète que le vaccin Pfizer-BioNTech dans le cadre de l’EUA doit rester sans licence mais peut être utilisé «de manière interchangeable» (page 2, note de bas de page 8) avec le produit Comirnaty nouvellement autorisé.

Deuxièmement, la FDA a souligné que le vaccin Pfizer Comirnaty sous licence et le vaccin existant sont «juridiquement distincts», mais proclame que leurs différences n’ont pas «d’impact sur la sécurité ou l’efficacité».

Il existe une énorme différence dans le monde réel entre les produits sous un EUA et ceux que la FDA a entièrement autorisés. Les produits EUA sont expérimentaux en vertu de la loi américaine.

Le Code de Nuremberg et les règlements fédéraux prévoient que personne ne peut forcer un être humain à participer à cette expérience. En vertu du 21 US Code Sec.360bbb-3(e)(1)(A)(ii)(III), « autorisation pour les produits médicaux à utiliser en cas d’urgence », il est illégal de refuser à quelqu’un un emploi ou une éducation parce qu’il refuse être un sujet expérimental. Au lieu de cela, les destinataires potentiels ont le droit absolu de refuser les vaccins EUA.

Les lois américaines, cependant, permettent aux employeurs et aux écoles d’exiger des étudiants et des travailleurs qu’ils prennent des vaccins autorisés.

Les vaccins homologués par l’EUA bénéficient d’un bouclier de responsabilité extraordinaire en vertu de la loi de 2005 sur la préparation et la préparation du public. Les fabricants de vaccins, les distributeurs, les fournisseurs et les planificateurs gouvernementaux sont à l’abri de toute responsabilité. La seule façon pour une partie lésée de poursuivre est si elle peut prouver une faute intentionnelle et si le gouvernement américain a également engagé une action en justice contre la partie pour faute intentionnelle. Aucun procès de ce genre n’a jamais abouti.

Le gouvernement a créé un programme d’indemnisation extrêmement avare, le Countermeasures Injury Compensation Program, pour réparer les blessures causées par tous les produits EUA.

Les administrateurs parcimonieux du programme ont indemnisé moins de 4% des pétitionnaires à ce jour – et pas une seule blessure due au vaccin COVID – malgré le fait que les médecins, les familles et les vaccinés blessés ont signalé plus de 600 000 blessures vaccinales COVID.

Au moins pour le moment, le vaccin Pfizer Comirnaty n’a aucun bouclier de responsabilité. Les flacons du produit de marque, qui portent la mention « Comirnaty » sur l’étiquette, sont soumis aux mêmes lois sur la responsabilité du fait des produits que les autres produits américains.

Lorsque le Comité consultatif sur les pratiques de vaccination des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) place un vaccin dans le calendrier obligatoire, un vaccin pour enfants bénéficie d’une généreuse suite de protections en matière de responsabilité.

Mais les vaccins adultes homologués, y compris le nouveau Comirnaty, ne bénéficient d’aucun bouclier de responsabilité. Tout comme avec l’explosion du Pinto de Ford, ou l’herbicide Roundup de Monsanto, les personnes blessées par le vaccin Comirnaty pourraient potentiellement intenter une action en dommages et intérêts.

Et parce que les adultes blessés par le vaccin pourront prouver que le fabricant était au courant des problèmes avec le produit, les récompenses du jury pourraient être astronomiques.

Il est donc peu probable que Pfizer autorise un Américain à prendre un vaccin Comirnaty jusqu’à ce qu’il puisse d’une manière ou d’une autre organiser l’immunité pour ce produit.

Compte tenu de ce contexte, la reconnaissance par la FDA dans sa lettre d’approbation qu’il y a des stocks insuffisants de la Comirnaty sous licence, mais une offre abondante de l’EUA du vaccin Pfizer BioNTech, expose « l’approbation » comme un stratagème cynique pour encourager les entreprises et les écoles à imposer des mandats de vaccins illégaux.

La motivation claire de la FDA est de permettre à Pfizer de décharger rapidement les stocks d’un vaccin que la science et le Vaccine Adverse Events Reporting System ont révélé comme étant déraisonnablement dangereux et que la variante Delta a rendu obsolète.

Les Américains, informés que le vaccin COVID Pfizer est désormais autorisé, supposeront naturellement que les mandats de vaccin COVID sont légaux. Mais seuls les vaccins autorisés par l’EUA, pour lesquels personne n’a de responsabilité réelle, seront disponibles au cours des prochaines semaines, lorsque de nombreuses échéances de mandat scolaire surviennent.

La FDA semble inciter délibérément les citoyens américains à renoncer à leur droit de refuser un produit expérimental.

Alors que les médias ont claironné que la FDA a approuvé les vaccins COVID, la FDA n’a pas approuvé les vaccins Pfizer BioNTech, ni aucun vaccin COVID pour le groupe d’âge de 12 à 15 ans, ni aucune dose de rappel pour qui que ce soit.

Et la FDA n’a autorisé aucun vaccin Moderna, ni aucun vaccin de Johnson & Johnson – de sorte que la grande majorité des vaccins disponibles aux États-Unis, sinon tous, restent des produits EUA non autorisés.

Voici ce que vous devez savoir lorsque quelqu’un commande de se faire vacciner : Demandez à voir le flacon. S’il est écrit « Comirnaty », il s’agit d’un produit sous licence. S’il est écrit « Pfizer-BioNTech », il s’agit d’un produit expérimental, et sous 21 U.S. Code 360bbb, vous avez le droit de refuser.

S’il provient de Moderna ou de Johnson & Johnson (commercialisé sous le nom de Janssen), vous avez le droit de refuser.

La FDA joue à l’appât et à l’échange avec le public américain, mais nous n’avons pas à jouer le jeu. S’il ne dit pas Comirnaty, vous n’avez pas reçu de vaccin approuvé.

DES MÉDECINS COMPLÈTEMENT VACCINÉS SONT MORTS DU VACCIN

BLESSURE DU VACCIN, EFFETS INDÉSIRABLES ET POSSIBLEMENT LA MORT !

VICTIME DE PARALYSIE DE BELL DU VACCIN COVID

Cette femme s’exprime après avoir été grièvement blessée par le vaccin Covid et avertit le public de ne pas le prendre

DIRECTEUR FUNÉRAIRE, JE PRENDS SOIN DE LA TERRIBLE ERREUR, LA PLUPART DES DÉCÈS SONT VACCINÉS

Andy Heasman –

Le directeur des pompes funèbres se prononce contre le vaccin, le pic de mortalité ne ressemble à rien de ce qu’il a vu ces derniers mois et les gens meurent de plus en plus jeunes.

https://theirishsentinel.com/2021/08/25/funeral-director-im-looking-after-the-terrible-mistake-most-deaths-are-vaccinated/

Simuler la prise du vaccin

Oy vey un juif faisant semblant de prendre le vaccin, pourquoi est-ce important, demandez-vous ?

Les chiffres disent qu’Israël a vacciné le pourcentage le plus élevé de la population (63%). Ils ont 9 millions de personnes vivant en Israël, ils ont également le moins d’effets secondaires (0,3%), poussant le récit selon lequel le vaccin n’est pas nocif.

Les Français boycottent les passeports vaccinaux en mangeant juste devant des restaurants presque vides

Les citoyens français boycottent les passeports vaccinaux en mangeant juste devant des bars et des restaurants presque vides et réservés aux vaccinés.

Docteur en médecine irlandais : les coups de feu tuent des gens ! Nous devons arrêter ça ! Son permis médical vient d’être suspendu

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

Un médecin irlandais qui venait de travailler toute la nuit à l’hôpital a pris le temps de lancer un plaidoyer passionné pour arrêter les injections COVID-19. Elle précise qu’à part les enfants, pour lesquels les piqûres ne sont pas encore autorisées, presque toutes les personnes qu’elle a soignées ont reçu deux doses de piqûres COVID-19.

Elle déclare qu’elle voit des choses qu’elle n’a jamais vues au cours de toutes ses années de pratique, comme des caillots de sang dans le bras d’une jeune fille dans la vingtaine. Personne ne lie ces blessures aux vaccins.

Elle déclare que les hôpitaux manquent de personnel parce que les infirmières démissionnent, car elles ne veulent pas recevoir le vaccin.

« Les injections tuent des gens », déclare-t-elle, et « Nous devons arrêter cela ! »

« Je prendrais l’un de ces vaccins, en fait les 4, toutes les heures, dans mes quatre membres, s’ils laissaient nos enfants tranquilles. »

Juste au moment où je publiais ceci aujourd’hui, j’ai découvert que la Dre Anne McCloskey avait été suspendue de la pratique de la médecine à la suite de cette vidéo.

Hier soir, le plus ancien médecin d’Irlande du Nord a déclaré qu’il était « personnellement consterné » par la vidéo anti-vaccin publiée par un médecin généraliste de Derry qui a été suspendu de sa pratique de la médecine. Le Dr Anne McCloskey, ancienne conseillère d’Aontú, a exprimé ses inquiétudes dans une vidéo sur les réseaux sociaux au sujet des jeunes recevant le vaccin. Le médecin-chef (CMO) Sir Michael McBride a également mis en garde contre la «grande détresse» causée par les commentaires faits par le Dr McCloskey sur les réseaux sociaux après avoir déduit que les vaccinations rendaient les jeunes gravement malades et a faussement affirmé que les vaccins «non approuvés» étaient un « thérapie génétique expérimentale ». À la suite de plaintes de collègues généralistes au sujet du poste du week-end, le Conseil de la santé et des soins sociaux (HSCB) a décidé hier de suspendre le Dr McCloskey comme « mesure de précaution » alors qu’une enquête se poursuit sur « les plaintes et les préoccupations contre ce médecin ». Le généraliste vétéran a pris sa retraite en 2019 après plus de 30 ans de travail dans le quartier Shantallow de la ville, mais est retourné au service de santé en avril dernier en réponse à l’appel de la main-d’œuvre pandémique. Le Dr McCloskey est basé dans un centre de médecine générale en dehors des heures d’ouverture à Derry depuis plus d’un an. (Source.)

C’est ce qui se passe lorsque vous exposez l’agenda des mondialistes. Il est maintenant temps pour nous tous de suivre son exemple, quel qu’en soit le prix !

C’est de notre chaîne Bitchute, et ça devrait être sur notre chaîne Rumble également sous peu.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

Plus de 800 000 militaires sont confrontés à une cour martiale pour ne pas avoir reçu de vaccin obligatoire, l’Admin Biden sous feu.

Plus de 800 000 militaires sont confrontés à une cour martiale pour ne pas avoir reçu de vaccin obligatoire, l’administrateur de Biden sous le feu. Avec la crise en Afghanistan et l’abandon par les démocrates des Américains au profit des réfugiés aghans, un coup dur pour les forces armées américaines ne pouvait pas arriver à un pire moment.

Bien qu’il s’agisse généralement des mandats des démocrates et de Biden pour les vaccins, les républicains semblent ne rien faire contre la crise émergente.

Alors que la menace de la Chine se profile, que les États-Unis vacillent à Kaboul, nous avons maintenant le risque réel de décimer nos forces armées à cause du vaccin.

L’ère de la dépopulation… La vérité derrière les vaccins !

Partie 17 : L’ère du dépeuplement… La vérité derrière les vaccins.

Par Janet Ossebaard et Cyntha Koeter

RUPTURE: L’absolutisme du pape François pour le vaccin COVID mais pas les commandements de Dieu

Le pape François hassaidhe n’observe pas les commandements comme des absolus. Nous avons une réponse de Mgr Schneider à ces commentaires du Pape. Et tandis que le pape François n’a pas une approche « absolutiste » des Commandements, il a certainement une approche absolutiste du prétendu « vaccin » COVID, ce qui le rend absolument nécessaire.

C’est la preuve que le vaccin prépare les gens à la marque de la bête. Le vaccin vous apporte la mort, la marque vous donne la mort éternelle. La marque de la bête n’est pas forcée, et le vaccin non plus. Cette vidéo prouve que la pute qui chevauche la bête se révèle dans l’Église catholique romaine.

La Bête (satan) amènera chacun à faire une image à la bête et à l’adorer. C’est la violation du premier commandement. Sommes-nous surpris que le RCC fasse maintenant la promotion du vaccin est plus important que les 10 commandements ?

https://www.banned.video/watch?id=61268d2cd430c46b9b60c54a

Des dénonciateurs révèlent que les réfugiés afghans ont accès à toutes les bases militaires américaines

https://www.banned.video/watch?id=61268407d430c46b9b6077ff

Sûr et efficace, disent-ils… mais trois autres ont frappé le sol. Je pense que c’est la partie efficace

Que puis-je dire. Ils ne comprennent tout simplement pas. Source : Fearless Nation.

J’AI ÉTÉ PRESSÉ PAR DES PAIRS POUR OBTENIR LE VACCIN COVID, MAINTENANT MON FILS ET MOI SOMMES TOUS EN GRAVE DANGER – M. MARIA

Pression des pairs? Difficile à respirer ? Mal de tête? Fallait-il l’obtenir ? Elle n’est qu’à 24 heures. Mourir lentement. Si triste.

Ces gens ne peuvent pas être des humains. Vaccin extraterrestre ? Découvrez le mouvement de cette zone du cou de mecs!

Vaccin tueur Pfizer NON APPROUVÉ PAR LA FDA. ENCORE EN USAGE D’URGENCE UNIQUEMENT – SURVEILLEZ

VACCIN PFIZER NON APPROUVÉ !! PLUS DE MENSONGES !! ALORS, QUOI D’AUTRE DE NEUF

LA SUITE DE LA CHUTE DE LA CABALE – PARTIE 17

Le taux de fausses couches chez les femmes vaccinées a grimpé jusqu’à 80 % ! Cela signifie-t-il que cela fonctionne correctement, n’est-ce pas ?

Un ancien combattant donne un avertissement aux dirigeants de sa ville sur ce qui va arriver.

2,1 millions de morts déjà. Des dizaines de millions de blessés. Nous payons pour notre propre extermination CHOQUANT

INFIRMIÈRE ENDOMMAGÉE PAR FAUX VACCIN EST LENTEMENT TRANSFORMÉE EN ZOMBIE 7 MOIS POST VACCIN. EFFRAYANT !

Le Dr Tenpenny Pfizer, un lanceur d’alerte, prétend avoir la documentation de 200 000 morts en moins d’une semaine

Le Pfizer Vax transforme l’homme en zombie/légume. C’est le mal qu’il peut faire. Pire que la mort.

Un exemple de mise à mort lente 5G. Il tue les plantes et les animaux. Cela nous tuera aussi si nous ne l’arrêtons pas

30 questions qui exposent le Covid pour ce qu’il est… FRAUDE, GÉNOCIDE ET MEURTRE

DES ENFANTS TOMBENT MORT APRÈS AVOIR ÉTÉ SOUDOYÉS POUR PRENDRE LE VACCIN

ICU NURSE – » On vous ment à propos de COVID. » Certaines choses que vous devez savoir

Directeur du CDC : Ceux qui ont été vaccinés tôt attraperont une maladie grave, seront hospitalisés, mourront… QUOI ?

Bill Gates crée un outil pour censurer la « désinformation » sur Internet

A l’accoutumée, ils se déguisent en protecteurs de l’humanité pour prendre soin des yeux et des oreilles des masses contre ceux qui remettent en cause leur discours désormais « officiel », qualifiant de faux les dissidents. Comme un juge qui protège les bourreaux sanitaires pour qu’ils blessent chimiquement un enfant avec des hormones sexuelles qui le punissent tout en se montrant comme ses « protecteurs ». Le scélérat n’a pas de limites dans les temps avant la fin.

GRAPHIQUE D’AVERTISSEMENT : CONDUISANT TOUT EN ÉTANT VACCINE. UN CHAUFFEUR DE TAXI FAUCHE DES PIÉTONS À HONG KONG

5 MORTS BEAUCOUP PLUS DE BLESSÉS. Quelques vidéos que vous voudrez peut-être voir :

Les Vaccinés sont en train d’être liquéfiés – Étalés sur les cultures aux États-Unis – LES GENS… C’EST QUOI POUR LE DÎNER !

INTERDIT SUR YOUTUBE – Pas d’autisme au Vietnam avant les vaccins de Bill Gates

Pfizer / Big Pharma Intéressé par les bases militaires ??????

