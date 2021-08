La mort et la destruction continuent de suivre les vaccins COVID-19 Pfizer – maintenant approuvés par la FDA

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

Hier, nous avons signalé qu’avec 1 517 211 blessures et 9 027 décès suite aux vaccins COVID-19 Pfizer enregistrés dans le Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) du gouvernement américain, la FDA est allée de l’avant et lui a quand même donné son approbation complète.

Aujourd’hui, nous mettons des visages sur certains de ces morts et blessés suite aux injections de Pfizer.

Il semble y avoir une certaine confusion au sujet de l’annonce de la FDA hier, car j’ai reçu un e-mail de plusieurs personnes disant que la FDA n’avait pas approuvé les injections de Pfizer, mais avait simplement prolongé leur autorisation d’utilisation d’urgence (EUA).

La FDA a approuvé les injections Pfizer/BioNTech, mais elle a également apparemment étendu l’EUA aux doses existantes de l’injection. Alors maintenant, il y a apparemment deux « vaccins » différents produits par Pfizer/BioNTech, l’un en vertu de l’EUA et l’autre approuvé par la FDA hier.

Le nom de celui que la FDA a approuvé est « Comirnaty ». Vous pouvez lire le communiqué de presse de la FDA ici.

Une lettre a été envoyée par la FDA à Pfizer pour étendre l’EUA aux doses existantes, et vous pouvez lire cette lettre ici.

Une lettre a été envoyée par la FDA à BioNTech approuvant le « vaccin Comirnaty », et vous pouvez lire cette lettre ici.

Déroutant? Tu paries!

De nombreuses questions sont encore sans réponse, et nous continuerons à mettre à jour cette histoire au fur et à mesure que les informations seront disponibles.

Mais il semble que les plans utilisés actuellement soient tous les plans EUA, même si les deux versions sont censées être « identiques ».

Certaines des questions à ce stade sont :

Si le produit approuvé n’inclut pas les enfants de 12 à 15 ans, pourquoi injectent-ils toujours aux enfants de cet âge la version EUA ? S’agit-il simplement d’une manœuvre légale pour que Pfizer reste légalement à l’abri des blessures et des décès causés par leur produit ?

De nombreuses personnes qui ont examiné ce que la FDA et Pfizer font pour approuver ces clichés affirment que ce n’est pas légal.

Et en effet, même l’EUA donnée à Pfizer et aux autres sociétés pharmaceutiques n’était pas légale, car il existe déjà sur le marché des traitements sûrs et efficaces pour les personnes présentant des symptômes de COVID, ce qui rend les vaccins totalement inutiles.

Une femme en Arabie saoudite souffre d’horribles blessures à la peau après une injection de Pfizer

Une étude de cas évaluée par des pairs publiée en Arabie saoudite documente une femme qui a subi une réaction cutanée très grave mettant sa vie en danger à la suite d’une injection COVID-19 de Pfizer. On lui a diagnostiqué un syndrome de Stevens-Johnson/nécrolyse épidermique toxique (SJS/NET).

Une femme de 49 ans sans antécédents médicaux s’est présentée aux urgences avec des antécédents de fièvre et d’éruption cutanée. Elle a reçu le vaccin COVID-19 Pfizer (BNT162b1) avec une dose de 0,3 ml administré par voie intramusculaire une semaine avant le développement de ses symptômes. La patiente a commencé à développer de la fièvre, de la fatigue et des maux de tête suivis de lésions cutanées affectant son tronc et commençant à se propager à son visage et à ses membres supérieurs avec une ulcération buccale. Le patient a été vu dans le centre de soins de santé primaires et a reçu du paracétamol et n’a pas remarqué d’amélioration. Le patient n’avait pas d’antécédents de prise de nouveau médicament ou de traitement cosmétique au cours des deux mois précédant le développement des lésions cutanées. À l’examen, le patient était d’un état vital stable, anxieux et souffrait d’une douleur intense. Elle avait de nombreuses macules purpuriques et rouge sombre impliquant la poitrine (Figure 1), l’abdomen (Figure 2), les membres supérieurs (Figure 3), le visage, les organes génitaux et le haut des cuisses avec des zones montrant une coalescence des lésions avec des bulles flasques et des zones de décollement épidermique. avec le signe de Nikolsky positif. La muqueuse était impliquée dans son état, où elle présentait une ulcération buccale étendue et des croûtes hémorragiques sur les lèvres (Figure 4), ainsi que des congestions conjonctivales bilatérales avec des érosions des paupières supérieures (Figure 5) et des lésions de la muqueuse génitale. Son implication de la surface corporelle (BSA) est estimée à plus de 30%. L’évaluation en laboratoire a montré une faible WBC (3,87 × 109/L) et des enzymes hépatiques élevées (aspartate aminotransférase [AST] 178 U/L, alanine aminotransférase [ALT] 90 U/L). La radiographie pulmonaire était normale et elle avait une sérologie négative pour l’hépatite B, C et le VIH. Le score de gravité de la maladie pour la nécrolyse épidermique toxique (SCORTEN) était de deux le jour de son admission puisqu’elle avait plus de 40 ans et qu’elle avait un taux de bicarbonate sérique inférieur à <20 mmol/L.

Lisez l’étude complète ici.

Junbin Zeng, son mari et son père sont MORTS après l’injection de Pfizer

Junbin Zeng a reçu les deux doses du vaccin Pfizer et s’est retrouvé à l’hôpital avec des factures énormes. Il a donc créé une page GoFundMe pour aider à couvrir les dépenses.

Je m’appelle Zeng. J’étais un chef de Bamboo. Afin d’aider à mettre fin à la pandémie, j’ai fait ma part en acceptant deux doses de vaccin Pfizer. Après la deuxième injection le 6 juin, je ne pouvais plus marcher au bout de 2 semaines et on m’a diagnostiqué un cancer très rare appelé « adénocarcinome à cellules boblet » après un peu plus d’un mois. Du 14 juillet au 26 juillet, 7 tumeurs se sont développées dans mon cerveau, 1 dans mon œil droit et nombreuses dans mon corps, mes organes et mes vaisseaux. Mon taux d’hémoglobine est passé de 14 à 7,5. Mon rein a complètement échoué. Le liquide a rempli mes poumons. UPenn a recommandé de me transférer dans un centre de soins palliatifs et a annoncé la fin de ma vie. Ma femme bien-aimée a pris l’avion du Sichuan, en Chine, pour m’accompagner dans le dernier voyage de ma vie. J’ai toujours pensé que je prendrais soin de ma femme jusqu’à ce qu’elle soit trop vieille pour marcher. J’ai réalisé que je ne la laisserais qu’avec des factures, des dettes et des chagrins. J’apprécie les prières de grands amis et clients. S’il vous plaît, aidez ma femme et moi avec les factures médicales, les frais de voyage et de subsistance, et mes éventuels frais funéraires. Votre générosité est très appréciée.

Peu de temps après avoir posté ceci, il est décédé. Sa femme a écrit :

Mon mari Zeng a quitté le monde quelques heures seulement après notre publication sur GoFundMe. Son cœur a cessé de battre pour toujours à 4h20 du matin le 19 août. Je suis reconnaissant d’avoir passé 3 jours avec lui et d’avoir été à ses côtés lorsqu’il a rendu son dernier souffle au monde. Mon fils en Chine et moi sommes dans une profonde tristesse et chagrin. Mon mari était le soutien de famille. Son absence est une énorme perte pour nous, émotionnellement et financièrement. Je dois m’occuper de ses funérailles et ramener ses cendres en Chine après une documentation appropriée. J’ai désespérément besoin d’une aide financière pour couvrir les frais médicaux, les frais de subsistance et les frais funéraires. La prière et le don sont également appréciés. (Source.)

UNE FEMME À LA PROTESTATION POUR LE MANDAT DE VACCIN DIT QUE LE VACCIN PFIZER L’A FAIT LIÉE AU FAUTEUIL ROULANT

Par Ocean County Scanner News

Mona Hasegawa, une dame de 41 ans a toujours été heureuse, souriante et courant.

C’est jusqu’à récemment, le 24 avril 2021, lorsqu’elle a reçu le vaccin Pfizer pour se protéger contre Covid 19.

Après avoir reçu le vaccin, elle avait une faiblesse.

« J’étais si faible que j’ai dû appeler le 9-1-1 et aller à l’hôpital. Je ne pouvais pas marcher. Dit Hasegawa. «Je suis allé à l’hôpital et je ne me souviens pas de grand-chose. Les médecins m’ont dit qu’il n’y avait rien de mal avec moi. C’est jusqu’à ce que je trouve mon médecin que j’ai maintenant.

Hasegawa, qui ne voulait pas nommer son médecin, a déclaré que son médecin était actuellement menacé de perdre sa licence parce qu’il blâmait le vaccin Covid, traitant Hasegawa avec des médicaments qui sont actuellement contre le conseil d’administration.

Le médecin la traite actuellement avec de l’hydroxychloroquine et de l’ivermectine.

Lorsqu’on lui a demandé si son traitement s’améliore, Hasegawa a déclaré

« Ces traitements ont un peu aidé. » Hasegawa a déclaré : « Il y a plus de gens qui sont comme moi. Des centaines à des milliers de personnes ont les mêmes problèmes que moi. Vous n’en entendez pas parler.

Hasegawa a déclaré qu’elle s’était rendue à la manifestation d’aujourd’hui parce qu’elle craignait pour la sécurité des employés de l’hôpital.

« Si des employés tombent malades comme moi, qui va nous aider ? »

Hasegawa a mis en place un fonds pour ses dépenses médicales qui dépassent 200 000 $. Le lien peut être trouvé ici : https://www.gofundme.com/f/55kf7c-help-mona-get-her-life-back

Voici quelques autres histoires sur les réactions aux tirs de Pfizer de https://t.me/covid_vaccine_injuries.

Voici un reportage vidéo que j’ai également rassemblé avec des expériences de MORT et de blessures graves après l’injection de Pfizer, y compris un rappeur en Nouvelle-Zélande qui s’est moqué des «anti-vaccinateurs» et de ceux qui protestaient contre les blocages, mais est décédé après le tir de Pfizer.

C’est de notre chaîne Rumble, et c’est aussi sur notre chaîne Bitchute.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

Après 1 517 211 blessures et 9 027 décès dus aux vaccins enregistrés aux États-Unis, la FDA donne son approbation complète au vaccin COVID-19 Pfizer

Le PDG de Pfizer, Albert Bourla. Image de YouTube.

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

Après 1 517 211 blessures et 9 027 décès suite aux vaccins Pfizer COVID-19 enregistrés dans le Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) du gouvernement américain, la FDA a donné aujourd’hui son approbation complète aux injections Pfizer COVID-19 pour les personnes de plus de 16 ans.

Outre le VAERS américain, le système britannique de déclaration des cartes jaunes pour les blessures et les décès suite aux vaccins COVID-19 fait état de 501 décès et 293 779 blessures suite aux injections de Pfizer COVID-19. (Source.)

EudraVigilance, la base de données de l’Union européenne sur les rapports de réactions médicamenteuses suspectées pour les vaccins COVID-19, rapporte 10 616 décès et 833 498 blessures suite aux vaccins Pfizer COVID-19. (Tally ici, source ici.)

Aujourd’hui est un jour historique aux États-Unis, car aucun produit pharmaceutique lié à autant de décès et de blessures au cours de sa période d’essai n’a jamais été approuvé par la FDA.

Juste en Europe et aux États-Unis, les systèmes officiels de déclaration du gouvernement répertorient un total de 20 144 décès et 2 644 488 effets indésirables suite aux injections de Pfizer.

[En réalité en Europe le total des décès officiels est de 20 595 et 1 960 607 blessures dont la moitié est considérée comme graves. Il s’agit simplement selon les experts de 10 % des chiffres réels car la plus grande majorité n’est pas comptabilisée. Cliquez sur le lien MIRASTNEWS pour lire l’article. Et pour les Etats-Unis ces chiffres sont également minorés et même dépassés et représentent seulement 1 % des victimes, selon des experts.].

VIDÉO A REGARDER : LE DR TENPENNY LE DÉNONCIATEUR DE PFIZER AFFIRME AVOIR LA DOCUMENTATION DE 200 000 MORTS EN MOINS D’UNE SEMAINE

Nous savons que ces chiffres signalés, directement par les organisations de santé officielles du gouvernement, sont gravement sous-estimés, car les médecins et autres personnels médicaux sont contraints de NE PAS lier ces décès et blessures aux injections de COVID-19.

Nous savons également que la même chose se produit dans de nombreux autres pays du monde, comme nous l’avons signalé la semaine dernière que des sources médiatiques officielles au Brésil admettent que plus de 32 000 personnes sont décédées à la suite de injections de COVID-19, et l’une des injections approuvées au Brésil est le vaccin Pfizer/BioNTech.

Alors, croyez-vous toujours qu’un programme d’eugénisme mondial mis en place pour réduire la population mondiale est une « théorie du complot » ?

Tous les yeux maintenant sur l’armée et les forces de l’ordre pour appliquer les vaccins COVID-19 obligatoires

Cette mesure réglementaire prise aujourd’hui par la FDA ouvre la voie aux entreprises privées et aux agences gouvernementales pour commencer à mandater le vaccin COVID-19 Pfizer.

Le secrétaire à la Défense de l’administration Biden, Lloyd Austin, a déjà déclaré qu’une fois que la FDA aurait donné son approbation, le Pentagone mandaterait tout le personnel militaire américain pour recevoir les injections, sous peine de comparaître devant une cour martiale. Voir:

Le Pentagone tire sur la gâchette: ordonnera à toutes les troupes de se faire vacciner contre la COVID d’ici le 15 septembre sous la menace d’une cour martiale

Les militaires s’y plieront-ils ?

Cette approbation complète de la FDA donnera également désormais un précédent juridique aux services de santé locaux de chaque comté de chaque État des États-Unis pour commencer à mandater également les vaccins COVID-19.

Mais pour l’appliquer, ils auront besoin du soutien armé des forces de l’ordre et/ou de l’armée, comme la Garde nationale.

Vont-ils obéir ou l’Amérique se réveillera-t-elle enfin et commencera-t-elle à résister en masse ?

J’ai vu peu de preuves d’une résistance massive aux mandats COVID jusqu’à présent aux États-Unis, tandis que dans d’autres pays, les gens descendent maintenant dans la rue pour protester.

Un policier au Canada est apparemment devenu public et a déclaré qu’il n’appliquerait jamais les mandats de vaccin COVID, et qu’il y a « des centaines de milliers » d’autres forces de l’ordre comme lui au Canada.

https://www.bitchute.com/embed/D8ML43Xa1uIg/

Et les États-Unis ??

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News