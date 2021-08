L’université retarde les cours en personne puis découvre que les résultats de COVID étaient de faux positifs + La crise des vaccins en Israël devrait être un avertissement pour le monde

L’université retarde les cours en personne puis découvre que les résultats de COVID étaient de faux positifs

Quelques jours après que l’Université Rice au Texas, les États-Unis ont retardé les cours en personne et sont passés aux cours en ligne en raison du nombre élevé de cas de coronavirus, ils ont découvert que tous ces cas étaient de faux positifs.

Quelques jours après avoir déplacé ses deux premières semaines de cours en ligne en raison d’un nombre élevé d’étudiants testés positifs pour le coronavirus, l’Université Rice a déclaré lundi avoir retesté des dizaines d’étudiants et « tous sauf un se sont avérés négatifs », selon au reportage d’ABC News.

Selon les responsables, l’université utilise trois fournisseurs différents pour son programme de test. Alors qu’il recommençait à augmenter les tests, il a effectué 4 500 tests au cours des 9 premiers jours avec des résultats initiaux montrant 81 résultats positifs. La moitié de ces tests positifs sont arrivés jeudi dernier.

L’université avait utilisé les résultats comme base pour sa décision de déplacer les cours en ligne pendant les deux premières semaines du semestre et de repousser le début des cours de deux jours, alors que la variante Delta continue d’augmenter dans tout le Texas et la région de Houston.

« Ce taux de positivité inhabituel sur le campus nous a incités à prendre des mesures rapides et à adopter une attitude plus prudente jusqu’à ce que nous puissions déterminer s’il y avait un risque important d’infection généralisée », a écrit Kevin Kirby, président du comité consultatif de gestion de crise, dans une lettre aux étudiants.

Le tableau de bord COVID de l’université affiche désormais 27 tests positifs depuis le 13 août.

Rice a commencé à enquêter et a déterminé que l’une des sociétés de test avait modifié ses protocoles qui déterminent les résultats des tests sans alerter Rice. L’université a demandé à l’entreprise de revenir à ses protocoles de test précédents, ce qu’elle a fait.

L’université a retesté 50 personnes qui avaient déjà été testées positives deux fois avec deux tests différents et toutes sauf une sont revenues négatives. Ils ont libéré ces étudiants de l’isolement.

Alors que les responsables ont déclaré que les plans resteraient en place, ils ont déclaré que les étudiants qui ont retardé leur emménagement dans les résidences peuvent commencer à tout moment après le 3 septembre.

Pendant ce temps, les étudiants de l’Université Quinnipiac du Connecticut seront condamnés à une amende pouvant aller jusqu’à 2 275 $ et perdront l’accès à Internet s’ils ne se conforment pas aux politiques de vaccination COVID-19 de l’université.

Selon le Mississippi Health Office, les patients de COVID-19 qui refusent de s’isoler peuvent être condamnés à une amende de 5 000 $ et même à 5 ans de prison ou aux deux.

D’autre part, le CDC a annoncé qu’il révoquerait l’autorisation d’utilisation d’urgence donnée à la RT-PCR pour les tests COVID-19.

Notre commentaire

En France avec Emmanuel Macron, son gouvernement et leurs équipes scientifiques, ils seraient considérés quand même comme positifs puisqu’il n’y a aucun recul sur ces tests et vaccins, au risque de conduire la société française vers l’extinction ! Heureusement que c’est au Texas qui refuse le passeport sanitaire donc plus regardant et précautionneux. – MIRASTNEWS

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Les décès consécutifs de femmes liés au vaccin Covishield déclenchent une enquête en Inde

Une enquête a été ordonnée après que deux femmes soient décédées de complications liées au vaccin Covishield en Inde. La future mère Mahima Mathew et Divya R Nair sont décédées avec des symptômes similaires deux semaines après avoir reçu leur première dose de vaccin Covishield.

Les décès consécutifs de deux femmes, qui ont pris le vaccin Covid-19 à Kottayam et Pathanamthitta, dans l’État du Kerala, dans le sud de l’Inde, ont suscité des inquiétudes quant à la sécurité des vaccins.

Selon les rapports disponibles, Mahima Mathew, 31 ans, une femme enceinte et originaire de Kanjirappally à Kottayam et Divya R Nair, 38 ans, originaire de Naranganam à Pathanamthitta sont décédées avec des symptômes similaires deux semaines après avoir reçu leur première dose de vaccin Covishield.

Alors que les autorités d’un hôpital privé de Pala, où Mahima avait été admise pour traitement, ont déclaré qu’elle était décédée d’une thrombose veineuse cérébrale (une forme d’accident vasculaire cérébral) et d’une thrombocytopénie associée au vaccin (faible numération plaquettaire), celles du département de santé du district de Pathanamthitta ont ordonné une enquête pour déterminer la cause de la mort de Divya.

Comme signalé plus tôt par GreatGameIndia, même les responsables fédéraux américains enquêtent sur les receveurs du vaccin COVID-19 qui ont développé la thrombocytopénie, un trouble sanguin rare, avec au moins plusieurs cas entraînant la mort.

Le CDC américain et la FDA ont levé leur pause recommandée sur l’utilisation du vaccin contre le coronavirus uniquement à la condition qu’il inclut désormais une étiquette de sécurité avertissant que le vaccin comporte des risques de caillot sanguin.

Mahima Mathew avait reçu sa première dose de Covishield d’un centre de santé primaire le 6 août. Cependant, elle aurait développé un violent mal de tête et aurait été admise dans un hôpital privé de Pala le 15 août.

Le lendemain, l’hôpital a déclaré sa mort cérébrale et a confirmé sa mort le 20 août.

Pendant ce temps, Divya R Nair a reçu la première dose de vaccin Covishield dans un établissement gouvernemental à Naranganam le 2 août et est décédée lundi des suites d’une hémorragie intracérébrale dans un hôpital privé de Tiruvalla.

Son mari Ginu a contacté la police d’Aranmula et le collecteur du district, alléguant que son état s’était aggravé après avoir reçu le vaccin. Selon Ginu, Divya avait des maux de tête et des douleurs corporelles après avoir pris le vaccin.

« Après quelques jours, elle a été emmenée dans un hôpital privé. Mais sa santé est devenue critique. Une IRM effectuée le 14 août a détecté une hémorragie cérébrale, à la suite de laquelle elle a été transférée dans un hôpital privé de Kochi. Le même jour, elle a subi deux interventions chirurgicales.

Le 19 août, elle a été transférée dans un hôpital privé de Tiruvalla. Son état s’est aggravé après la vaccination. Nous avons donc déposé une plainte exigeant une enquête sur sa mort », a déclaré Ginu.

Le médecin du district, A L Sheeja, a déclaré que la femme avait subi une intervention chirurgicale après une hémorragie intracérébrale.

« La cause exacte du décès n’a pas été établie. J’ai demandé un rapport d’enquête après que les proches de la femme eurent soupçonné que son état s’était aggravé après avoir reçu le vaccin », a déclaré le Dr Sheeja.

Des scientifiques allemands ont découvert comment les parties cassées des vaccins Johnson & Johnson et AstraZeneca COVID-19 portant le nom de Covishield en Inde mutent pour déclencher des caillots sanguins chez les receveurs.

Les scientifiques disent que le vaccin est envoyé dans le noyau cellulaire au lieu du liquide environnant, où des parties de celui-ci se brisent et créent des versions mutées d’eux-mêmes. Les versions mutées pénètrent ensuite dans le corps et déclenchent les caillots sanguins.

Plus tôt, des scientifiques allemands ont découvert le processus exact en 2 étapes selon lequel le vaccin COVID-19 provoque des caillots sanguins chez les receveurs. Ils décrivent une série d’événements qui doivent se produire dans le corps avant que les vaccins ne créent ces gros caillots.

Une étude choquante a également révélé les dangers terrifiants des vaccins à ARNm COVID-19 induisant une maladie à base de prions provoquant la dégénérescence progressive de votre cerveau.

Les prions induits par le vaccin à ARNm peuvent provoquer des maladies neurodégénératives car les souvenirs à long terme sont maintenus par des protéines de type prion.

L’étude a conclu que le vaccin à base d’ARNm peut également provoquer la SLA, la dégénérescence lobaire frontale, la maladie d’Alzheimer et d’autres maladies dégénératives neurologiques chez les receveurs du vaccin.

Pendant ce temps, les États-Unis prévoient de déverser 60 millions de doses de vaccins AstraZeneca sur l’Inde pour nous aider à lutter contre la COVID-19.

Ces vaccins AstraZeneca ne sont cependant pas approuvés pour une utilisation aux États-Unis et, par conséquent, le stock non désiré est déchargé sur les Indiens.

[Et même s’ils étaient approuvés comme les Pfizer ou Moderna, ils ne seraient pas non plus sûrs et efficaces comment les eugénistes mondialistes le disent. – MIRASTNEWS]

De plus, cela arrive à un moment où de nombreux pays européens ont arrêté ou suspendu l’utilisation du vaccin d’AstraZeneca pour provoquer des caillots sanguins et lancent des poursuites contre l’entreprise.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

La FDA éclaire le monde avec une FAUX « approbation » du vaccin Pfizer tandis que la fausse présidence de Biden s’effondre

Nous savons maintenant que « l’approbation » par la FDA du vaccin Covid Pfizer est une campagne audacieuse et perfide d’éclairage au gaz impliquant des mensonges médiatiques, de la fausse science et une conduite criminelle à la FDA elle-même. En envoyant deux lettres lundi, la FDA a en fait prolongé l’EUA pour le vaccin Pfizer tout en accordant l’approbation à un vaccin différent appelé « Comirnaty » qui n’existe pas sur le marché et n’est même pas en production.

Grâce à des mots de fouine soigneusement élaborés, la FDA a tenté de confondre les deux vaccins pour tenter d’éclairer l’Amérique en pensant que le vaccin Covid de Pfizer est désormais pleinement approuvé, tout en s’assurant que Pfizer bénéficie toujours de l’immunité légale en vertu de l’EUA pour toutes les blessures et les décès causés par son vaccin. Les médias ont joué le jeu, signalant frauduleusement que le vaccin Pfizer a désormais « l’approbation totale » même si rien de tel n’est réellement arrivé.

Là encore, toute cette plandémie n’a été qu’une fraude depuis le tout début, il n’est donc pas surprenant que la fraude reste fermement en place aux plus hauts niveaux de la FDA, gérée par des criminels, qui ne fonctionne comme rien de plus que le monopole de l’application du marketing pour Big Pharma.

Le résultat de tout cela est que Big Pharma, Big Media et Big Tech éclairent l’Amérique comme jamais auparavant, faisant semblant que le vaccin à ARNm de Pfizer a été « entièrement approuvé » par la FDA et l’utilisant comme excuse pour exiger une conformité totale au vaccin.

Mais ce n’est même pas un vaccin. Même le propre directeur du CDC, Walensky, admet que ce « vaccin » n’arrête pas la transmission et n’empêche pas les infections. Il réduit simplement les symptômes, ce qui permet aux personnes infectées de devenir des super-épandeurs car elles semblent être asymptomatiques alors qu’elles portent en réalité une charge virale beaucoup plus élevée. (Voir cet article important du Dr Peter McCullough pour plus de détails sur les raisons pour lesquelles cela se produit.)

Ce que le vaccin accomplit, cependant, c’est la mort massive des vaccinés par des caillots sanguins, des troubles auto-immuns et plus encore. Un site Web appelé The Covid Blog documente bon nombre de ces décès choquants et inquiétants, y compris le cas récent d’une femme dont la peau a commencé à pourrir de son visage après avoir pris l’injection Covid. (Avertissement : photos extrêmement graphiques dans cette histoire.)

Obtenez plus de détails sur tout cela dans le podcast Situation Update d’aujourd’hui, ci-dessous.

Fausse pandémie, fausse « approbation » d’un vaccin et faux président aussi

Pendant ce temps, l’imposteur en chef Joe Biden regarde ses cotes d’approbation plonger absolument au lendemain de la catastrophe afghane (qui n’est même pas terminée) qui a vu le transfert de dizaines de milliards de dollars d’équipements militaires aux talibans tandis que des dizaines des milliers d’Américains ont été délibérément bloqués derrière les lignes ennemies. (C’est tout à fait intentionnel, bien sûr, et c’est depuis longtemps le plan de l’administration d’Obiden.)

USA Today rapporte maintenant que l’approbation de Biden a chuté à 41%. Si vous éliminez le biais des sondages et les mensonges délibérément malhonnêtes de USA Today, en vérité, les chiffres de soutien de Biden se situent maintenant dans les 30 bas.

La popularité de Biden ayant maintenant plongé dans les 30, il va être retiré assez rapidement. Un changement de régime est à venir, et Kamala ne sera pas celui qui sera assis dans le bureau ovale une fois le chaos installé.

Soyez prêt à toutes les possibilités : effondrement financier total, guerre civile, sécession, loi martiale militaire, invasion par les troupes de l’ONU, effondrement des lignes d’approvisionnement, scénarios de panne de réseau et plus encore. Quiconque n’est pas préparé risque de ne pas survivre au cours des 18 prochains mois. Et toute personne qui prend les injections d’armes biologiques à protéines de pointe est probablement déjà une erreur, à moins qu’elle ne poursuive des stratégies nutritionnelles très spécifiques pour bloquer la protéine de pointe.

Tous les détails dans le podcast d’aujourd’hui :

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

La crise des vaccins en Israël devrait être un avertissement pour le monde

Ce sont ces types de problèmes qu’Israël veut exporter en Afrique en forçant aux forceps l’entrée dans l’Union africaine ! – MIRASTNEWS

La vague massive d’infections à la COVID-19 en Israël, l’un des pays les plus vaccinés au monde, n’est rien de moins qu’une catastrophe. La crise des vaccins en Israël devrait être un avertissement pour le reste du monde.

Plus tôt en avril, le Comité du peuple israélien (IPC), un organisme civil composé d’éminents experts israéliens de la santé, a publié son rapport sur les effets secondaires du vaccin Pfizer indiquant des dommages à presque tous les systèmes du corps humain.

[C’est pour cela que les eugénistes mondialistes imposent la reconnaissance de leurs vaccins COVID-19, afin de faire le plus de blessures et de morts possible. – MIRASTNEWS].

GreatGameIndia a averti à l’époque que si les découvertes de l’IPC étaient authentiques, le vaccin Pfizer était lié à plus de décès en Israël que celui d’AstraZeneca dans toute l’Europe.

En juin, il y a eu plusieurs jours sans nouvelle infection au [SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] COVID en Israël. Le pays a lancé sa campagne nationale de vaccination en décembre de l’année dernière et a l’un des taux de vaccination les plus élevés au monde, avec 80 pour cent des citoyens de plus de 12 ans complètement vaccinés.

COVID, pensaient la plupart des Israéliens, avait été vaincu. Toutes les restrictions ont été levées et les Israéliens sont retournés faire la fête et prier dans des lieux sans masque.

Avance rapide deux mois plus tard : Israël a signalé 9 831 nouveaux cas diagnostiqués mardi, à un cheveu du pire chiffre quotidien jamais enregistré dans le pays – 10 000 – au plus fort de la troisième vague.

Plus de 350 personnes sont mortes de la maladie au cours des trois premières semaines d’août. Lors d’une conférence de presse dimanche, les directeurs de sept hôpitaux publics ont annoncé qu’ils ne pouvaient plus admettre de patients atteints de coronavirus.

Avec 670 patients COVID-19 nécessitant des soins intensifs, leurs services débordent et le personnel est au point de rupture.

Après avoir vacciné la quasi-totalité du pays, Israël fait maintenant face à une catastrophe majeure.

« Je ne veux pas vous effrayer », a déclaré le tsar du coronavirus, le Dr Salman Zarka, au parlement israélien cette semaine. «Mais ce sont les données. Malheureusement, les chiffres ne mentent pas », a rapporté The Daily Beast.

Israël a vacciné sa population presque exclusivement avec le vaccin Pfizer/BioNTech.

Mais début juillet, alors que les citoyens de plus de 60 ans étaient presque complètement vaccinés, les scientifiques israéliens ont commencé à observer une augmentation inquiétante des infections – sinon des maladies graves et des décès – parmi les doublement vaccinés.

Pendant ce temps, une nouvelle étude a soulevé des inquiétudes quant à l’efficacité des vaccins à ARNm, révélant que le vaccin Pfizer COVID-19 n’est efficace qu’à 42% contre la variante Delta.

Et ce que les responsables ne disent pas, c’est que ce sont en fait des personnes qui ont été entièrement vaccinées contre la COVID-19 mais qui sont toujours infectées par la souche delta transmettant l’infection à des personnes non vaccinées.

Maintenant, afin de résoudre la crise induite par les vaccins causée par l’échec des deux vaccins, Israël veut à nouveau vacciner sa population avec des rappels.

[Ici, le véritable risque est de rendre gravement malades ou de tuer tous les vaccinés – MIRASTNEWS]

À partir de cette semaine, tous les Israéliens de plus de 30 ans seront éligibles pour recevoir des injections de rappel. D’ici la fin du mois, ils devraient être universellement disponibles pour toute personne de plus de 12 ans qui a reçu son deuxième vaccin il y a cinq mois ou plus.

Israël reconfigurera alors ses Passeports Verts, en ne les accordant qu’aux triples vaccinés, et en limitant leur validité à six mois.

[Quel arbitraire, sachant qu’il pourrait y en avoir n rappels étant donné que c’est un système d’exploitation introduit dans le corps humain selon Moderna. C’est du charlatanisme médical. – MIRASTNEWS].

En prévision de ce changement, le nombre d’Israéliens non vaccinés recevant leurs premières injections a triplé depuis début août.

Cependant, selon le professeur-docteur Jayanta Bhattacharya, scientifique de renommée mondiale à l’Université de Stanford, et le meilleur économiste mondial Donald Boudreaux, l’idée de l’éradication de Covid est un fantasme dangereux et coûteux.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Les personnes non vaccinées ont déjà atteint l’immunité collective, tandis que les VACCINÉS tombent maintenant malades car leurs vaccins échouent

De nouvelles recherches ont révélé que les taux d’infection au coronavirus de Wuhan (Covid-19) parmi les « non vaccinés » chutent en même temps que les infections parmi les « entièrement vaccinés » montent en flèche.

Il s’avère que l’immunité collective a déjà été atteinte parmi ceux qui n’ont pas reçu d’injection « Operation Warp Speed », tandis que la maladie mutée se propage comme une traînée de poudre parmi les preneurs de vaccin qui sont devenus des usines à virus ambulantes.

Au Royaume-Uni, par exemple, les « cas » symptomatiques de la grippe Fauci ont grimpé de 40 % en une semaine récemment parmi les personnes entièrement vaccinées. Au contraire, au cours de la même période, le nombre de cas parmi les non vaccinés a diminué de 22%.

« Cela suggère que la vague parmi les non vaccinés a atteint un sommet et que l’immunité naturelle du troupeau s’est installée, tandis que les individus » vaccinés » deviennent en fait plus sujets à l’infection », rapporte le Dr Joseph Mercola.

La nouvelle preuve la plus accablante est peut-être le fait que l’immunité collective induite par le vaccin est une impossibilité, ce qui fait de Tony Fauci, Rochelle Walensky et les autres des menteurs de vaccins Covid.

« 100 membres d’équipage entièrement injectés avaient été testés positifs à bord du porte-avions de la Défense britannique HMS Queen Elizabeth. Le navire de la Marine a un taux de cas de 1 sur 16 – le taux de cas le plus élevé enregistré », ajoute le Dr Mercola.

« Cela suggère que l’immunité collective induite par le vaccin est impossible, car ces injections ne peuvent apparemment pas empêcher la COVID-19 même si 100% d’une population donnée les reçoit. »

Les vaccins Covid ont détruit la possibilité d’une immunité collective, du moins parmi les personnes entièrement vaccinées

Mathématiquement parlant, il est impossible pour les injections de virus chinois de produire une immunité collective. Les seules personnes qui ont une chance de produire une immunité permanente sont celles qui disent simplement non aux vaccins.

Les quatre vaccins actuellement disponibles offrent tous une réduction du risque absolu comprise entre 0,7% et 1,3%, tandis que le taux de mortalité par infection non institutionnalisée dans tous les groupes d’âge est de 0,26%.

« Étant donné que le risque absolu qui doit être surmonté est inférieur à la réduction du risque absolu que ces injections peuvent apporter, la vaccination de masse ne peut tout simplement pas avoir un impact favorable », explique le Dr Mercola.

Ce que cela signifie, bien sûr, c’est que la dernière « vague » de maladies et de décès est le résultat direct de la vaccination des personnes. Les vaccinés, en d’autres termes, sont directement responsables de la propagation de plus de maladies et de décès.

La « pandémie » aurait été terminée il y a longtemps si Donald « père du vaccin » Trump – ce sont ses mots pour se décrire, soit dit en passant – n’avait jamais autorisé l’introduction de vaccins sous sa direction et sa direction.

Si Trump n’était pas censé être un fan de ces injections, comme certains le prétendent encore, alors il ne se vanterait pas d’eux comme s’il s’agissait de son propre accomplissement tout en exhortant ses partisans, y compris lors de son récent rassemblement à Cullman, en Alabama, à obtenir la piqûre à la «vitesse de distorsion».

Néanmoins, les vaccins sont avec nous maintenant et les conséquences ne font que commencer à se manifester. Les vaccinés sont devenus des incubateurs de maladies pour les dernières « variantes », qu’ils diffusent auprès de ceux avec qui ils sont quotidiennement en contact.

Cela fait des vaccinés une menace existentielle pour la santé publique qui doit être évitée à tout prix dans la mesure du possible. Cela ne vaut pas le risque de passer du temps avec une personne vaccinée qui pourrait vous rendre malade ou même vous tuer en propageant une variante mortelle induite par le vaccin à vous ou à votre famille.

Malheureusement, vous n’entendrez jamais cette vérité de la part des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), qui font tout ce qui est en son pouvoir pour vous empêcher d’en connaître toute la portée.

Pour suivre les dernières nouvelles sur les injections mortelles et inefficaces du coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)], visitez ChemicalViolence.com.

Les sources de cet article incluent :

undercurrents723949620.wordpress.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Les vaccins AstraZeneca provoquent des caillots sanguins DÉVASTATEURS, confirme une étude évaluée par des pairs

Une nouvelle étude a confirmé que le vaccin contre le coronavirus de Wuhan [de la Coronavirus 2019 (COVID-19)] d’AstraZeneca provoque des complications «dévastatrices» de la coagulation sanguine.

Depuis que le vaccin COVID-19 Oxford-AstraZeneca a été utilisé pour la première fois au Royaume-Uni en janvier de cette année, il est rapidement devenu l’un des vaccins COVID-19 les plus utilisés au monde.

Malheureusement, le vaccin AstraZeneca est également devenu bien connu pour provoquer des caillots sanguins et d’autres effets secondaires graves. (Connexe : ÉTUDE : les jeunes sont deux fois plus susceptibles de mourir du vaccin COVID-19 AstraZeneca.)

L’étude évaluée par des pairs – le dernier ajout au nombre croissant de rapports peu recommandables sur le vaccin – a été publiée dans le New England Journal of Medicine. Elle a été menée par des chercheurs de la Massachusetts Medical Society, la principale association médicale de l’État.

Les chercheurs ont étudié les données de 294 patients qui se sont présentés dans des hôpitaux au Royaume-Uni entre le 22 mars et le 6 juin de cette année. Parmi ceux-ci, seuls 220 cas ont été reconnus par les autorités sanitaires britanniques comme des cas «définis» ou «probables» de coagulation sanguine. Les scientifiques ont qualifié cette maladie de thrombocytopénie et thrombose immunitaires induites par le vaccin (VITT).

Les cas de VITT sont survenus chez des personnes âgées de 18 à 79 ans, l’âge médian étant de 48 ans. Quatre-vingt-cinq pour cent des 220 cas reconnus sont survenus chez des personnes de moins de 60 ans.

Les 220 cas reconnus avaient reçu la première dose du vaccin COVID-19 AstraZeneca. Ils ont ressenti leurs symptômes et se sont présentés à l’hôpital entre cinq et 48 jours après leur vaccination. Le délai médian entre les patients recevant le vaccin AstraZeneca et le passage à l’hôpital était de 14 jours.

Les chercheurs ont découvert que 41 pour cent des patients atteints de VITT reconnu n’avaient reçu aucun diagnostic de problème de santé sous-jacent. Cela signifie qu’ils étaient en parfaite santé avant de recevoir le vaccin AstraZeneca.

Sur les 59 pour cent restants qui ont signalé une maladie passée ou actuelle, les chercheurs ont déclaré qu’aucune des conditions ou des médicaments qu’ils ont pris n’était si répandu qu’ils « seraient inattendus dans la population générale ».

Le taux de mortalité global pour les 220 cas reconnus de VITT était de 22%.

Les soi-disant experts de la santé recommandent toujours les vaccins AstraZeneca

L’étude a révélé que l’incidence des cas de VITT chez les personnes ayant reçu des vaccins à vecteur viral comme ceux fabriqués par AstraZeneca et Johnson & Johnson était d’environ un cas sur 50 000.

Les chercheurs et les soi-disant experts en santé publique qui ont commenté l’étude pensent que ce taux d’incidence est un risque à prendre, et les gens ne devraient pas hésiter à se faire vacciner avec les vaccins AstraZeneca ou Johnson & Johnson.

Sue Pavord, hématologue consultante aux hôpitaux universitaires d’Oxford, estime que les personnes de moins de 40 ans devraient plutôt recevoir un vaccin COVID-19 expérimental et criblé d’effets secondaires.

Même le New England Journal of Medicine, qui a contribué à faciliter l’examen par les pairs de l’étude, a tenté de minimiser ses ramifications.

Un porte-parole de la revue a déclaré que la recherche n’était tirée que d’un « échantillon de petite taille » et ne devrait donc pas être utilisée pour influencer la politique de vaccination.

« Des preuves récentes du monde réel tirées de millions de personnes montrent que le vaccin d’AstraZeneca a un profil d’innocuité comparable à celui d’autres vaccins et que les incidences de thrombose avec thrombocytopénie sont extrêmement rares et traitables », a déclaré le porte-parole du journal.

Le porte-parole a en outre affirmé sans preuve que les gens sont plus susceptibles d’avoir des caillots sanguins en contractant COVID-19 qu’avec le vaccin AstraZeneca.

Fin juillet, AstraZeneca a publié une étude selon laquelle les cas de VITT causés par son vaccin étaient de 8,1 cas par million de premières doses et de 2,3 cas par million de secondes doses.

Ces données sont très contestées. Les propres données du gouvernement britannique à ce sujet montrent qu’à partir du 28 juillet, il y avait en fait 14,9 cas par million de premières doses et 1,8 cas par million de secondes doses.

Apprenez-en plus sur la dangerosité des vaccins COVID-19 en lisant les derniers articles sur Vaccines.news.

Les sources comprennent :

Bloomberg.com

CNBC.com

WIONews.com

Arsenio Toledo

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

La FDA accorde frauduleusement l’approbation complète du vaccin Covid Comirnaty, en sautant les essais de l’étape 3 et en ignorant les données sur les blessures et les décès

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a annoncé son approbation pour un « vaccin » contre le coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [de la Coronavirus 2019 (Covid-19)] qui sera désormais commercialisé sous le nom de « Comirnaty ». Ce n’est pas la même chose que le vaccin Pfizer, dont les médias rapportent largement qu’il a reçu « l’approbation complète ». Voir tous les détails dans cette histoire.

Toutes les personnes de 16 ans et plus sont désormais admissibles à l’injection du vaccin expérimental de Pfizer-BioNTech, qui contient des produits chimiques de thérapie génique à ARNm qui ne préviennent pas la maladie – cela signifie qu’il ne s’agit pas d’un vrai vaccin – mais aide plutôt à minimiser les symptômes, soi-disant.

L’agence a également indiqué que l’injection de Pfizer « continue d’être disponible dans le cadre d’une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA), y compris pour les personnes âgées de 12 à 15 ans et pour l’administration d’une troisième dose chez certaines personnes immunodéprimées ».

Une lettre de la FDA explique que le ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) a délivré la licence américaine n° 2229 à BioNTech, un géant pharmaceutique allemand, pour fabriquer et vendre ses injections Comirnaty aux États-Unis avec l’approbation de l’agence. Les injections de Comirnaty ne sont pas encore fabriquées ou produites aux États-Unis.

« En vertu de cette licence, vous êtes autorisé à fabriquer le produit, le vaccin COVID-19, ARNm, qui est indiqué pour l’immunisation active pour prévenir la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) causée par le syndrome respiratoire aigu sévère coronavirus 2 (SARS-CoV-2 ) chez les personnes de 16 ans et plus », explique la lettre.

La notice publiée pour le médicament explique que chaque dose contient 30 microgrammes (mcg) d' »un ARN messager modifié par les nucléosides (ARNm) codant pour la glycoprotéine de pointe virale (S) du SRAS-CoV-2″. Chaque flacon d’injection contient également les ingrédients suivants :

• 0,43 milligramme (mg) de (4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldécanoate)

• 0,05 mg 2-(polyéthylène glycol 2000)-N,N-ditétradécylacétamide

• 0,09 mg 1,2-distéaroyl-sn-glycéro-3-phosphocholine

• 0,2 mg de cholestérol

• 0,01 mg de chlorure de potassium

• 0,01 mg de phosphate de potassium monobasique

• 0,36 mg de chlorure de sodium

• 0,07 mg de phosphate de sodium dibasique dihydraté

• 6 mg de saccharose

Les injections d’ARNm de Covid fournissent des protéines de pointe directement dans les cellules saines

La notice récemment publiée explique en outre que l’ARNm modifié par les nucléosides dans Comirnaty est formulé dans des particules lipidiques, « qui permettent la livraison de l’ARNm dans les cellules hôtes pour permettre l’expression de l’antigène SARS-CoV-2 S ».

« Le vaccin déclenche une réponse immunitaire à l’antigène S, qui protège contre la COVID-19 », affirme en outre la société.

Il est important de garder à l’esprit que l’injection n’est même pas encore entrée dans les essais de stade 3, malgré son approbation et malgré le fait qu’elle a déjà été administrée plus de 200 millions de fois.

Pendant ce temps, alors que de plus en plus d’injections ont été administrées, de nouveaux « cas » de Covid montent en flèche. Les cas de germes chinois auraient augmenté de plus de 600% depuis le 1er juillet, date à laquelle le gouvernement a vraiment commencé à pousser agressivement les coups.

À partir du 20 septembre, le gouvernement fédéral prévoit de lancer une troisième dose des injections Pfizer et Moderna.

« Si les vaccins sont pleinement autorisés, cela éliminerait cette excuse [pour ne pas se faire vacciner] », a réprimandé William Schaffner, professeur de médecine préventive et de maladies infectieuses au Vanderbilt University Medical Center.

« Si pleinement autorisé », a-t-il ajouté, « je pense que le mouvement des mandats [vaccins] accélérerait et générerait beaucoup de vaccinations. »

Avec une approbation complète, les fabricants de vaccins peuvent également commercialiser leurs vaccins directement auprès des consommateurs, ce qui signifie que les publicités télévisées et les panneaux d’affichage seront jonchés d’annonces pour les abominations « Opération Warp Speed ».

« À la lecture de la lettre de la FDA datée du 23 août 2021, il s’agit d’une approbation complète, mais elle se poursuit dans le cadre d’une extension de l’autorisation d’utilisation d’urgence de l’EUA », a noté un commentateur du DailyMail Online. « Cela me semble être un truquage légal. »

« Comment cela peut-il être approuvé quand cela n’empêche pas la Covid? » demanda un autre. « Ils ne nous racontent pas toute l’histoire. »

« Faire confiance à une entreprise qui a reçu une amende de millions de dollars pour sa santé, c’est comme faire confiance à Jeffrey Epstein autour de ses enfants », a écrit un autre. « Les antécédents criminels de Pfizer soulèvent un énorme drapeau rouge à mes yeux. Aucune entreprise bien intentionnée ne se voit infliger une amende de 2,3 milliards de dollars sans raison valable. »

Les dernières nouvelles sur les injections mortelles et inefficaces de virus chinois peuvent être trouvées sur ChemicalViolence.com.

Les sources de cet article incluent :

FDA.gov

FDA.gov

FDA.gov

DailyMail.co.uk

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News