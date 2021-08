La mort tragique de Lisa Shaw montre pourquoi diffamer ceux qui s’inquiètent des vaccins Covid en tant qu’« anti-vaccins » est faux

(G) © AFP / DANIEL LEAL-OLIVAS ; (D) © Reuters / DADO RUVIC

La conclusion du coroner officiel selon laquelle la présentatrice de radio de la BBC, Lisa Shaw, est décédée des suites de complications du vaccin Oxford-AstraZeneca devrait donner à ceux qui ont vilipendé les « hésitants au vaccin » une pause de réflexion.

Si Lisa Shaw n’avait pas pris de vaccin Covid, elle serait, selon toute probabilité, encore en vie aujourd’hui. La mère d’un enfant, une présentatrice populaire à BBC Radio Newcastle, n’avait que 44 ans et était en forme et en bonne santé, sans condition sous-jacente connue.

Pourtant, prenez le vaccin Covid qu’elle a fait le 29 avril, bien qu’elle soit dans une catégorie à très faible risque – et les complications qui en découlent l’ont tuée. Ce n’est pas une « théorie du complot » – ou le point de vue d’un « anti-vaccinateur » – c’est le rapport officiel du coroner. Toutes nos pensées vont à la famille et aux amis dévastés de Lisa.

Les vaccins ont généralement été une aubaine pour l’humanité, mais aucun vaccin n’est totalement sûr. Certains, cependant, sont plus sûrs que d’autres pour différents groupes d’âge. Il convient de noter qu’au moment où la pauvre Lisa a reçu sa première dose d’AstraZeneca fin avril, le vaccin avait déjà été suspendu ou temporairement interdit dans un certain nombre de pays occidentaux par crainte qu’il ne provoque de dangereux caillots sanguins chez certains receveurs.

Mais pas la Grande-Bretagne.

Je me souviens qu’à l’époque, les différentes suspensions européennes étaient présentées comme des « Johnny Foreigner » voulant se venger des Britanniques sur le Brexit. Le déploiement rapide du vaccin en Grande-Bretagne faisait l’envie du monde, nous a-t-on dit, et les Européens étaient tout simplement jaloux.

Pourtant, le 7 mai, il a été annoncé que la plupart des adultes britanniques de moins de 40 ans se verraient proposer une alternative au vaccin AZ en raison du risque accru de caillots sanguins chez les plus jeunes. À cette époque, il y avait eu 242 cas de coagulation et 49 décès. A quoi bien sûr il faut ajouter la pauvre Lisa Shaw, qui a pris sa première dose un peu plus d’une semaine plus tôt.

Combien de décès peuvent être liés aux différents vaccins Covid ? Il est impossible de le savoir avec certitude, mais le propre site Web du gouvernement nous informe : « La MHRA a reçu 508 rapports au Royaume-Uni d’effets indésirables suspectés du vaccin Pfizer / BioNTech dans lesquels le patient est décédé peu de temps après la vaccination, 1 056 rapports pour le vaccin Covid-19 AstraZeneca , 17 pour le Vaccin Covid-19 Moderna et 28 où la marque de vaccin n’était pas précisée. »

Donc, au moment de la rédaction, il y a un total de 1 609 décès d’effets indésirables « suspects » dans lesquels le patient est décédé peu de temps après la vaccination.

En ce qui concerne les réactions non mortelles, au 18 août, pour le Royaume-Uni, 107 215 effets indésirables « Carton jaune » avaient été signalés pour le vaccin Pfizer/BioNTech, 229 134 ont été signalés pour le vaccin Covid-19 AstraZeneca, 14 019 pour le Vaccin Covid-19 Moderna et 1 036 ont été signalés pour lesquels la marque du vaccin n’était pas spécifiée. Notez qu’il ne s’agit pas d’effets secondaires « confirmés » définitivement causés par le vaccin, mais uniquement d’effets secondaires signalés.

Pour mettre les chiffres en perspective, nous devons garder à l’esprit le nombre très élevé de personnes qui ont reçu deux doses d’un vaccin au Royaume-Uni, qui s’élève désormais à plus de 41 millions. Il faut aussi ajouter ici pour équilibrer qu’en juillet Public Health England estimait que les vaccins Covid ont sauvé entre 10 400 et 27 000 vies.

La décision de prendre ou non un vaccin, pas seulement un Covid, est sûrement mieux prise lorsque les individus – avec autant d’informations devant eux sur les risques de se faire vacciner contre la chose, ce qui leur arriverait s’ils le faisaient l’obtenir, et l’efficacité du vaccin et ses effets secondaires – faire leur propre appel, à l’abri de la pression extérieure.

Après tout, c’est ce qui arrive avec le vaccin annuel contre la grippe. Il est conseillé aux personnes âgées et vulnérables de se faire vacciner, et il est également disponible pour les autres s’ils souhaitent le prendre. Mais il n’y a jamais eu de harcèlement. On ne demande jamais aux gens « Avez-vous eu le vaccin contre la grippe ? » Comme on leur demande à propos des vaccins Covid. Personne n’a jamais préconisé les passeports pour le vaccin contre la grippe et interdire aux non vaccinés les événements et les rassemblements à grande échelle.

Je reçois le vaccin contre la grippe parce que j’ai eu de terribles grippes dans le passé, dont une qui a conduit à une pneumonie et m’a rendu très malade.

Chaque année, j’ai eu le vaccin, j’ai évité de tomber malade – et les fois où je l’ai manqué, je l’ai fait. Alors je continue de l’avoir. Mais personne ne m’y oblige. Ce n’est pas la même chose avec Covid, cependant.

La coercition des gens à prendre ces nouveaux vaccins sur le marché est quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant de notre vivant en Grande-Bretagne. Les gens ont été bombardés de SMS et d’appels téléphoniques nous demandant de prendre rendez-vous pour un vaccin. Toute personne ayant un public qui exprime la plus légère des inquiétudes concernant les vaccins et leur promotion a été qualifiée d’« anti-vaccinateur » ou de « manivelle » ou de « théoricien du complot ». Il y a eu des chasses aux sorcières médiatiques peu édifiantes contre les soi-disant «anti-vaccinateurs» – un chroniqueur suggérant même que les refusniks devraient porter une cloche autour du cou et un panneau sandwich se déclarant «impurs».

Et le gouvernement – s’inspirant de Tony Blair – a menacé que si vous n’êtes pas « complètement vacciné », vous serez exclu de beaucoup de choses que vous aimez faire à l’automne.

Toutes ces menaces sont contraires à l’éthique, certains diraient carrément criminelles. Lorsqu’il s’agit de passeports vaccinaux « vaccin uniquement », le mot « chantage » vient immédiatement à l’esprit.

Dans les sociétés véritablement libres, la décision de se faire vacciner doit toujours être un choix personnel, même en période de pandémie.

Oui, les vaccins peuvent sauver et sauvent très souvent un grand nombre de vies. Mais ils peuvent – comme nous l’avons vu dans le cas tragique de Lisa Shaw – les prendre aussi, c’est pourquoi les gens et les gouvernements ne devraient pas être aussi agressifs ou intimidants en essayant de contraindre les autres à les prendre. C’est particulièrement le cas lorsque les vaccins en question sont nouveaux sur le marché et n’ont donc pas une longue histoire.

