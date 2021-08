Les survivants de l’Holocauste envoient une lettre ouverte à la MHRA exigeant la fin du déploiement du vaccin Covid-19 parce qu’ils voient un autre Holocauste se dérouler sous leurs yeux

Les survivants de l’Holocauste et leurs descendants ont remis une lettre à l’Agence européenne des médicaments (EMA) et à l’Agence britannique de réglementation des produits médicaux * (MHRA) exigeant l’arrêt du déploiement du vaccin Covid-19 suite à la décision de la FDA d’accorder l’approbation complète à de nouveaux lots de vaccins COVID-19 Pfizer.

Les survivants ont accusé les autorités de ne pas avoir informé adéquatement les populations des risques liés aux vaccins et d’avoir violé le droit au consentement libre et éclairé en vertu du Code de Nuremberg.

Les injections de Covid-19 sont actuellement soumises à ce que l’on appelle une autorisation de mise sur le marché conditionnelle en Europe et une autorisation temporaire au Royaume-Uni, ce qui signifie qu’elles ne sont autorisées qu’en cas d’urgence car elles resteront en phase trois d’essais cliniques jusqu’en 2023.

Les survivants de l’Holocauste ont déclaré que l’immunisation de la planète entière n’avait « jamais été accomplie auparavant en délivrant un ARNm synthétique dans le corps humain. C’est une expérience médicale à laquelle il faut appliquer le Code de Nuremberg…

« Nous, les survivants des atrocités commises contre l’humanité pendant la Seconde Guerre mondiale… vivons un déjà-vu si horrible que nous nous levons pour protéger nos semblables. »

Dans la lettre à l’EMA, les auteurs énumèrent 22 événements indésirables graves qui étaient connus de la FDA avant l’autorisation d’utilisation d’urgence mais n’ont pas été portés à la connaissance du public, notamment une maladie améliorée par la vaccination, un accident vasculaire cérébral, une myocardite, un syndrome inflammatoire multisystémique aigu chez les enfants, le syndrome de Guillain-Barré, les maladies auto-immunes et les issues de la grossesse et de l’accouchement, comme cela a déjà été révélé ici à The Daily Expose.

Les survivants de l’holocauste écrivent que « le degré de risque à prendre ne doit jamais dépasser celui déterminé par l’importance humanitaire du problème à résoudre. La vaccination’ contre Covid s’est avérée plus dangereuse que Covid pour environ 99% de tous les humains.

« Comme l’a documenté Johns Hopkins dans une étude portant sur 48 000 enfants, les enfants ne courent aucun risque de contracter le virus. Vos propres données montrent que les enfants, qui ne sont pas exposés au virus, ont eu des crises cardiaques après la vaccination ; plus de 15 000 ont subi des événements indésirables, dont plus de 900 événements graves. Au moins 16 adolescents sont décédés suite à la vaccination aux États-Unis.

Les signataires ajoutent que selon le principe 10 du Code, les expériences médicales doivent être interrompues chaque fois que « la poursuite de l’expérience est susceptible d’entraîner une blessure, une invalidité ou la mort du sujet expérimental ».

Ils ont également souligné que les mandats de vaccination violent le droit au consentement volontaire en vertu du Code de Nuremberg « sans l’intervention d’aucun élément de force, de fraude, de tromperie, de contrainte, d’excès ou de toute autre forme ultérieure de contrainte ou de coercition ».

« S’il y a 80 ans c’étaient les Juifs qui étaient diabolisés comme des propagateurs de maladies infectieuses, aujourd’hui ce sont les non vaccinés. »

Les auteurs, qui incluent des survivants des camps de concentration, leurs fils, filles et petits-enfants, déclarent : « Il est évident pour nous qu’un autre holocauste de plus grande ampleur se déroule sous nos yeux. La majorité de la population mondiale ne réalise pas encore ce qui se passe, car ce type de crime organisé dépasse le cadre de leur expérience. Nous savons pourtant. Certains d’entre nous ont des souvenirs personnels.

La lettre est adressée à Mme Emer Cooke, directrice exécutive de l’Agence européenne des médicaments, avec copie au Dr Raimund Bruhin, directeur de Swiss Medic en Suisse, et au Dr June Raine, directrice générale par intérim de l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé au Royaume-Uni.

Les survivants ont conclu leur lettre par un appel à Mme Cooke pour le nombre réel de victimes du vaccin et ont demandé « combien suffiront pour éveiller votre conscience? »

Voici la lettre envoyée à l’EMA et à la MHRA par les survivants de l’Holocauste dans son intégralité –

Mesdames et Messieurs,

Nous, les survivants des atrocités commises contre l’humanité pendant la Seconde Guerre mondiale, nous sentons tenus de suivre notre conscience et d’écrire cette lettre.

Il est évident pour nous qu’un autre holocauste de plus grande ampleur se déroule sous nos yeux. La majorité de la population mondiale ne réalise pas encore ce qui se passe, car l’ampleur d’un crime organisé comme celui-ci dépasse leur champ d’expérience. Nous savons pourtant. On se souvient du nom de Josef Mengele. Certains d’entre nous ont des souvenirs personnels. Nous vivons un déjà-vu si horrible que nous nous levons pour protéger nos pauvres frères humains. Les innocents menacés comprennent désormais des enfants, et même des nourrissons.

En seulement quatre mois, les vaccins COVID-19 ont tué plus de personnes que tous les vaccins disponibles combinés de mi-1997 à fin 2013 – une période de 15,5 ans. Et les personnes les plus touchées ont entre 18 et 64 ans – le groupe qui ne figurait pas dans les statistiques Covid.

Nous vous demandons d’arrêter immédiatement cette expérience médicale impie sur l’humanité.

Ce que vous appelez « vaccination » contre le SRAS-Cov-2 est en réalité un empiètement blasphématoire sur la nature. Jamais auparavant la vaccination de la planète entière n’avait été réalisée en délivrant un ARNm synthétique dans le corps humain. C’est une expérience médicale à laquelle le Code de Nuremberg doit s’appliquer.

Les 10 principes éthiques de ce document représentent un code d’éthique médicale fondamental qui a été formulé lors du procès des médecins de Nuremberg pour garantir que les êtres humains ne seront plus jamais soumis à des expérimentations et procédures médicales involontaires.

Principe 1 du Code de Nuremberg :

(a) « Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela signifie que la personne concernée doit avoir la capacité juridique de donner son consentement ; doit être situé de manière à pouvoir exercer le libre choix, sans l’intervention d’aucun élément de force, de fraude, de tromperie, de contrainte, d’excès ou de toute autre forme ultérieure de contrainte ou de coercition ; et devrait avoir une connaissance et une compréhension suffisantes des éléments du sujet en cause pour lui permettre de prendre une décision avisée et éclairée.

(b) Ce dernier élément exige qu’avant l’acceptation d’une décision affirmative par le sujet expérimental, il lui soit fait connaître la nature, la durée et le but de l’expérience ; la méthode et les moyens par lesquels elle doit être menée ; tous les inconvénients et dangers raisonnablement prévisibles ; et les effets sur sa santé ou sa personne qui peuvent éventuellement provenir de sa participation à l’expérience.

(c) Le devoir et la responsabilité de vérifier la qualité du consentement incombent à chaque individu qui initie, dirige ou s’engage dans l’expérience. C’est un devoir et une responsabilité personnels qui ne peuvent être délégués à autrui en toute impunité.

Ré. (a) : Il n’est pas question d’une décision libre. Les médias de masse répandent la peur et la panique et utilisent la règle de la propagande de Goebbels en répétant des contrevérités jusqu’à ce qu’on les croie. Depuis des semaines, ils appellent à l’ostracisme des non vaccinés. S’il y a 80 ans c’étaient les juifs qui étaient diabolisés comme des propagateurs de maladies infectieuses, aujourd’hui ce sont les non vaccinés qui sont accusés de propager le virus. Intégrité physique, liberté de voyager, liberté de travailler, toute coexistence a été enlevée aux gens pour leur imposer la vaccination. Les enfants sont incités à se faire vacciner contre le jugement de leurs parents.

Re (b): Les 22 effets secondaires terribles déjà énumérés dans l’autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA n’ont pas été divulgués aux sujets de l’essai expérimental. Nous les énumérons ci-dessous au profit du public mondial.

Par définition, il n’y a jamais eu de consentement éclairé. En attendant, des milliers d’effets secondaires enregistrés dans de nombreuses bases de données sont enregistrés. Alors que les soi-disant numéros de cas sont bipés à des intervalles de 30 minutes par tous les médias, il n’y a aucune mention des effets secondaires indésirables graves ni comment et où les effets secondaires doivent être signalés. Pour autant que nous le sachions, même les dommages enregistrés ont été supprimés à grande échelle dans chaque base de données.

Le principe 6 du Code de Nuremberg exige : « Le degré de risque à prendre ne doit jamais dépasser celui déterminé par l’importance humanitaire du problème à résoudre par l’expérimentation ».

La « vaccination » contre la Covid s’est avérée plus dangereuse que la Covid pour environ 99% de tous les humains. Comme l’a documenté Johns Hopkins, dans une étude portant sur 48 000 enfants, les enfants ne courent aucun risque de contracter le virus. Vos propres données montrent que les enfants qui ne sont pas exposés au virus ont eu des crises cardiaques après la vaccination ; plus de 15 000 ont subi des événements indésirables, dont plus de 900 événements graves. Au moins 16 adolescents sont décédés suite à la vaccination aux États-Unis.

Comme vous le savez, à peine 1% environ sont signalés. Et les chiffres augmentent rapidement au moment où nous écrivons. Avec vos connaissances.

Principe 10 du Code : « Au cours de l’expérience, le scientifique responsable doit être prêt à mettre fin à l’expérience à tout moment, s’il a des raisons probables de croire, dans l’exercice de la bonne foi, d’une compétence supérieure et d’un jugement prudent exigé de lui, que la poursuite de l’expérience est susceptible d’entraîner des blessures, une invalidité ou la mort du sujet expérimental.

Environ 52 % de la population mondiale aurait reçu au moins une injection.

La divulgation honnête du nombre réel de « vaccins » blessés, en phase terminale et décédés dans le monde se fait attendre depuis longtemps. Ce sont des millions en attendant. Fournissez-nous maintenant le nombre réel de victimes du vaccin Covid.

Combien suffiront à éveiller votre conscience ?

Liste des effets indésirables connus de la FDA avant l’approbation d’urgence

1. Syndrome de Guillain-Barré

2. Encéphalomyélite aiguë disséminée

3. Myélite transverse

4. Encéphalite/encéphalomyélite/méningoencéphalite/méningite/encéphalopathie

5. Convulsions/convulsions

6. AVC

7. Narcolepsie et cataplexie

8. Anaphylaxie

9. Infraction aiguë du myocarde

10. Myocardite/péricardite

11. Maladie auto-immune

12. Décès

13. Grossesse et issues de la naissance

14. Autres maladies démyélinisantes aiguës

15. Réactions allergiques non anaphylactiques

16. Thrombocytopénie

17. Coagulation intravasculaire disséminée

18. Thromboembolie veineuse

19. Arthrite et arthralgie/douleurs articulaires

20. Maladie de Kawasaki

21. Syndrome inflammatoire multisystémique chez les ENFANTS

22. Maladie renforcée par le vaccin

Signé

Survivants des camps de concentration, leurs fils et filles, et petits-enfants, y compris les personnes de bonne volonté et de conscience.

Traduction : MIRASTNEWS

Après avoir reçu une injection, cette unité militaire indienne a couru 10 km, au moins cinq d’entre eux ont touché le sol avec des crises cardiaques.

Rappelez-vous que le régime illégitime en Amérique a déclaré qu’il injecterait l’armée américaine, tout à l’heure, alors diffusez-le aussi loin que possible, ces jeunes doivent comprendre ce qui leur est fait avant qu’il ne soit trop tard, et avant que notre armée soit paralysée à jamais.

Vous ne pourriez pas écrire un scénario plus évident pour une prise de contrôle mondiale que d’injecter aux troupes étrangères d’autres nations. Faites quelque chose MAINTENANT avant qu’il ne soit trop tard. Nous aurons un soulèvement majeur en Amérique très bientôt, la date est convenue et j’en parlerai dans un avenir proche. Mort au Nouvel Ordre Mondial

——————–

BREAKING NEWS – Le gouvernement fédéral allemand met fin aux « injections de mort » Covid-19

Une bonne nouvelle de grande joie nous est parvenue que l’Allemagne doit mettre fin à toutes les injections de mort pour la pandémie de canular.

Cette vidéo reproduite par BGB est une diffusion de l’annonce publiée le 26-août-2021

Je suis sûr que tous ceux qui sont éveillés seront ravis de l’entendre. S’agit-il des grondements d’une stratégie de sortie de ceux qui sont à l’origine de cette arnaque ? Aussi formidable d’entendre que le Dr Reiner Fuellmich est impliqué. Il a déclaré dès le début de ses poursuites qu’une fois les piliers de cette pandémie de canular exposés (en particulier le fiasco des tests PCR), le reste du château de cartes s’effondrerait. Espérons que nous assistons au début de ce processus.

La présentatrice de la BBC, Lisa Shaw, est décédée des effets secondaires «extrêmement rares» du vaccin Astrazeneca.

Mort de vaccin de la BBC et « experts » en maladies infectieuses

Décès du VAERS dus à la mise à jour du vaccin 51 537

Le Japon a testé les flacons Moderna, et ils sont magnétiques.

Je ne m’attendais pas à ce que l’injection soit réellement magnétique. Heureusement, le Japon les fait tous chier et recommande par la suite l’ivermectine.

Les médias japonais disent que l’injection réagit aux aimants, mais il n’y a pas un coup d’œil à ce sujet dans aucun point de vente MSM anglophone. Et, immédiatement après avoir découvert que les vaccins n’étaient pas comme annoncé, l’Association Médicale Japonaise recommande à la télévision nationale l’ivermectine pour la Covid.

Le Japon trouve du métal dans le vaccin Moderna mais ils ne nous diront pas quel type

oui c'est magnétique

oui c’est magnétique

Plus de tests sanguins sur les vaccins : des cellules sanguines coaguleraient après le vaccin #ClotShot #Nuremberg2

Pfizer doit faire le point sur les ingrédients et les dommages dans les 14 jours

Éditeur d’ER : Stew Peters fait une mise à jour sur l’approbation récente de la FDA du vaccin à ARNm. Ce sont des sujets très techniques, mais voici quelques notes sur ce que rapporte Kingston. Comme toujours, nous vous recommandons toujours d’écouter l’intégralité de l’interview, qui dure environ 27 minutes. Il y a des informations sur les blockbusters !

L’injection est-elle approuvée ou non? Il y a un certain désaccord. Oui, Pfizer BioNTech BNT162B a été approuvé le 23 août 2021.

Quel effet cette approbation a-t-elle sur la connaissance des ingrédients du « vaccin » ? Des informations doivent-elles être diffusées sur son contenu ? Oui. Jusqu’à présent, nous ne savons pas ce qu’ils contiennent car les « bonnes pratiques/processus de fabrication des consommateurs » n’étaient pas suivis, ce qui aurait révélé cette information, ainsi que la qualité des ingrédients. Normalement, cette information est publiée vers la fin des essais de phase III avant l’étape de fabrication en série. Mais cela n’est jamais arrivé. Mais c’est ce qui va se passer maintenant. La FDA n’a pas suivi les pratiques normales.

Le contenu doit être connu dans les 2 semaines suivantes. Pfizer a été chargé de produire la liste des ingrédients.

D’autres exigences sont également demandées à Pfizer, telles que la cohérence et la qualité des flacons, les ingrédients, les dates de péremption (qui ont été constamment repoussées), les événements indésirables / décès, etc. Tous ces protocoles de sécurité étaient jusqu’à présent ignorés.

Ré. événements indésirables (EI) découverts jusqu’à présent : il existe une ÉLARGIE d’EI qui affectent plusieurs systèmes du corps. Il semble donc que ces flacons ne soient pas cohérents dans ce qu’ils contiennent. Donc, si Pfizer n’a pas été cohérent avec la FDA et le public sur les ingrédients, ils ont 14 jours pour rectifier cela.

Avons-nous des preuves que Pfizer n’a pas dit clairement ce qu’il y a dans les flacons ? Oui. La base de données VAERS montre une incroyable diversité d’EI. Comment expliquer l’inflammation cardiaque chez les jeunes enfants, qui pourrait raccourcir leur vie, ou l’insuffisance cardiaque congestive immédiatement ? Ou comment une femme enceinte peut tuer son bébé en allaitant, qui souffre de thrombocytopénie ou de thrombose ? D’autres n’ont aucun effet secondaire alors que certains ont le bras mort dans les 12 heures et peuvent attacher des aimants à leur corps ? Rien de tout cela n’a de sens. Le taux normal de fausses couches est de 20 %, mais il est maintenant de 80 % chez certaines femmes. Comment expliquer la détresse respiratoire aiguë ou les troubles du SNC comme le syndrome de Guillain-Barré ? Normalement, lorsqu’un produit sort, il peut y avoir un EI grave qui apparaît, comme une inflammation cardiaque, ce qui signifie que le produit est rappelé juste à cause de ce seul symptôme. La DIVERSITÉ de ces EI n’est pas cohérente avec un produit cohérent.

Pfizer n’a pas de site Web en place : un site Web est TOUJOURS prêt à fonctionner bien avant qu’un nouveau produit ne soit lancé après approbation. Vous vous en attendez donc à un tel que «comirnaty.com» avec des slogans marketing et des informations sur les notices d’emballage. Qu’il n’y en ait pas est un drapeau rouge. Cela suggère que Pfizer sait qu’ils seront tenus pour responsables d’avoir intentionnellement blessé des personnes avec le produit EN TANT QUE FABRICANT. Ce qu’ils ne veulent pas, c’est que des accusations soient portées contre eux EN TANT QUE COMMERCANT. À condition qu’ils ne publient pas de documents marketing, ils éviteront toute une série de poursuites de plusieurs milliards de dollars. À l’heure actuelle, ils ne sont pas un spécialiste du marketing, alors qui l’est ? Agences de santé publique (FDA, CDC, NIH) et MSM. Ce sont les commerçants à ce jour. Ils ont été les propagandistes induisant le public en erreur.

Pfizer a-t-il violé les lois pénales ? Oui. En tant que fabricant, ils n’ont pas signalé tous les EI graves et les décès par le biais de canaux de signalement particuliers mis à leur disposition à la FDA. Cela informe intentionnellement la FDA et le peuple américain, des accusations criminelles seront donc déposées. Ils ont 2 semaines pour se rendre compte des ingrédients. De nombreuses informations ont été retenues jusqu’à présent, ce qui peut être interprété comme intentionnellement trompeur.

Qu’en est-il des cas « breakout » / « breakthrough » ? Dans une étude de la Mayo Clinic, 6 000 sujets ont été divisés en 3 cohortes : a) vaccinés avec Pfizer ; b) vacciné avec Moderna; c) non vacciné. Ceux avec une ou deux injections présentaient des symptômes les classant dans l’étude comme des cas « révolutionnaires ». La Mayo Clinic a étiqueté les cas de « percée » de la manière suivante : les personnes atteintes (par exemple) de lésions rénales aiguës ; thrombocytopénie aiguë (faible numération plaquettaire); crise cardiaque; arythmie cardiaque; syndrome de fatigue chronique (inflammation du SNC); délire encéphalopathique (inflammation du cerveau); hypertension; fluide entre les poumons et la poitrine; septicémie (inflammation due à des produits chimiques/protéines de pointe dans tout le corps). MAIS CE SONT DES SYMPTOMES D’ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES !

Le 22 octobre de l’année dernière, la FDA a publié une liste d’EI graves à rechercher, qui correspond à ce que la Mayo Clinic appelle maintenant des cas « révolutionnaires ». La détresse respiratoire aiguë est également un symptôme de l’ADE – Antibody Dependent Enhancement (où les anticorps générés par le vaccin INVITENT le virus naturel, rendant la personne très malade). Fondamentalement, ils forgent des mots avec des étiquettes comme « percée ».

Peters : Ils sont donc au courant de ces symptômes et problèmes possibles depuis des MOIS.

Oxyde de graphène : est-il dans les vaccins ? Kingston : Je suis aussi convaincu que G.O. est dans les vaccins que je le suis sur l’existence de la gravité. Un brevet Moderna de juillet 2020 (elle donne le numéro du brevet) parle de 4 types de nano-lipides et des HYDROGELS qui les accompagnent, dans lesquels G.O. est très présent (selon de nombreuses études sur les ingrédients des hydrogels). Peters : ils étaient au courant de l’hydrogel, de la myocardite, des problèmes respiratoires, de l’EIM, des complications de la grossesse et de l’excrétion.

Excrétion : Lors d’une réunion de la FDA en août 2015, l’excrétion a été discutée. Les thérapies géniques à base virale ont été discutées, un virus à ARNm synthétique qui produit une protéine de pointe. À partir de cette discussion de 2015, ils savaient que le corps produirait des TRILLIONS de protéines de pointe dans le corps, dont ils savent qu’elles sont toxiques, ainsi que l’EXÉCUTION (transmission des protéines de pointe à d’autres via les muqueuses). Ils connaissaient à l’époque, selon les études et la documentation, les risques d’une personne injectée voire RESPIRATOIRE sur une femme enceinte. Ils savaient donc que la mue était un risque énorme pour ces femmes ainsi que pour leurs nourrissons, et ils n’avaient aucun moyen de le gérer. La FDA savait.

Peters : Le Congrès a adopté une loi autorisant cela en vertu d’une autorisation d’utilisation d’urgence. Kingston : 2 lois sous Obama ont été adoptées au Congrès : la loi PAHPRA de 2013 et la loi Cures de 2016. tout d’abord, les bonnes pratiques de fabrication, ne pas avoir à prouver l’efficacité clinique, et le CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ. Ces lois ont permis au gouvernement de violer le Code de Nuremberg !

Le Congrès a adopté des lois autorisant effectivement les crimes contre l’humanité contre le public américain

Les rappels pourraient-ils être de composition différente de ce qui a été approuvé par la FDA ? Oui. (voir la discussion de Kingston sur le Dr Ralph Baric)

Deux points à retenir : 1. Pour ceux qui sont nerveux à l’idée de se faire vacciner, nous avons gagné et les gens seront poursuivis. Mais prenez une copie de la lettre (elle montre la lettre), qui vous dit que la sécurité est inconnue jusqu’en 2027 pour les adultes et les enfants. Présentez cette lettre à l’employeur ou à l’école, en disant que vous n’allez pas vous mettre en danger ou mettre votre enfant en danger. 2. Que vous soyez vacciné ou non, PARLEZ. Allez aux réunions du conseil local et refusez publiquement de faire partie de cette expérience.

Ça commence : la mort des vaccinés ?

Nick Kollerstrom – Terreur dans le métro 24 août 2021

Voici le nombre total de décès hebdomadaires pour l’Angleterre et le Pays de Galles, tel qu’il est indiqué par l’Office of National Statistics. Depuis la mi-juillet, ce chiffre a mystérieusement grimpé au-dessus du nombre normal avec début août montrant un millier de décès supplémentaires par semaine (c’est la ligne bleue – une valeur de tendance avec chaque point comme moyenne de trois semaines). Le nombre moyen de décès hebdomadaires pour cette période de l’année est d’environ 9 500. L’ONS donne utilement une valeur moyenne sur les cinq années précédentes, 2015-9 (ici en vert) et nous voyons comment cela atteint un minimum au cours de l’agréable mois d’août.

Nous voyons comment, au début de l’année, les décès étaient bien inférieurs à la tendance saisonnière. C’est parce que l’année précédente a vu des morts supplémentaires massives de personnes âgées et infirmes, causées par les blocages du gouvernement qui les ont terrorisés et stressés, le désespoir a également tué beaucoup de personnes en faillite, etc. Il y a eu une deuxième période de blocage de novembre 2020 à janvier 2021 ce qui a causé un autre énorme pic de mortalité. Pour cette raison, il y a eu beaucoup moins de décès au printemps 2021, comme le montre ce graphique.

Comme il est rapporté dans les journaux d’aujourd’hui (25 août) du total hebdomadaire se terminant le 13 août : « C’est 14% au-dessus de la moyenne quinquennale, ou 1 270 » décès excessifs « . On nous dit que l’excès est dû à une certaine » Variante delta’ de Covid, mais je suggère que ce n’est pas le cas.

Ce que nous voyons ici est sûrement l’effet du programme de vaccination de masse. Est-ce bien une arme biologique ? Gardons un œil attentif sur cette ligne de tendance au cours de l’automne et de l’hiver à venir.

De toute évidence, nous aimerions tous que ces chiffres de la mort soient séparés par Vaccinés / Non-Vaccinés – et clairement, personne n’est sur le point de nous le donner! Cela ressemble à l’effet knock-out au ralenti du cocktail de protéines de pointe d’ARNm, que les gens ont tellement envie de prendre.

Les meilleurs scientifiques confirment : Covid-19 est une arme biologique mondialiste conçue pour abattre l’Occident

Le spectacle Alex Jones (spectacle complet) – Sans publicité – 26.08.21

Si le monde libre a le moindre espoir de vaincre la prise de contrôle du Grand Repos, nous devons pleinement nous éveiller à son programme et réaliser que nous sommes en guerre pour notre survie.

Notre commentaire

Nous pensons que ces armes biologique de destruction massive sont conçues par une minorité de personnes dans des sectes mondialistes pour s’emparer des richesses, des ressources naturelles et de l’espace terrestre et aussi pour exterminer au moins 7,3 milliards de personnes pour mettre en œuvre le Transhumanisme. Cela signifie qu’il ne s’agit pas que pas des populations occidentales, mais d’autres contrées sont aussi visées comme l’Afrique et l’Amérique latine qui regorgent de tant de ces choses, puisque les Big Pharma réclamaient en garanties de paiement jusqu’aux éléments de souveraineté comme les ambassades et les bases militaires et il y a aussi la mise au point des virus mortels et des vaccins COVID-19 et autres tel que celui du VIH à ARNm. C’est un plan diabolique préparé en cachette epar une infime minorité sectaire des élites mondialistes eugénistes comme Bill Gates, Anthony Fauci, Georges Soros ou Jacques Attali en collaboration avec plusieurs parties, en particulier la Chine, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l’Australie, le Canada et autres alliés. Ce qui est surprenant c’est que le peuple américain sensé être l’avant-garde des pays occidentaux s’est fait surprendre et ne s’est même pas levé pour se battre contre le génocide qui pourrait s’annoncer. Les populations américaines n’ont pas massivement vu le danger qui pointait à l’horizon et ont laissé leurs élites, les autorités ainsi que les Big Pharma inonder le monde d’armes biologiques conçues dans des laboratoires secrets et elles laissent leurs autorités mener des politiques sanitaires tyranniques qui impactent non seulement la santé des américains mais aussi les politiques sanitaires des populations mondiales, puisque la plus grande majorité des États s’approvisionnent en vaccins dans les sociétés pharmaceutiques comme Pfizer, Moderna, AstraZeneca ou Johnson & Johnson. Le communiste Karl Marx disait en son temps que que le capitalisme avait en son sein les germes de sa propre destruction, il semble apparaître qu’il avait raison. JDDM – MIRASTNEWS.

POURQUOI L’OCCIDENT NE PEUT-IL PAS PERMETTRE À L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE DE S’ÉCHAPPER ?! RÉVÉLATIONS CHOQUANTES.

POURQUOI L’OCCIDENT NE PEUT-IL PAS PERMETTRE À L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE DE S’ÉCHAPPER ?! RÉVÉLATIONS CHOQUANTES.

[Est-ce pour cela qu’Israël est envoyé en éclaireur comme cheval de Troie au sein de l’Union africaine? Quels pays africains encouragent cela? Quels rôles peuvent jouer par exemple les afghans et autres envoyés par les Etats-Unis au Rwanda et en Ouganda? Quels sont les stratégies futures à déployer? – MIRASTNEWS]

