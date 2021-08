Des dizaines de militaires américains, morts, blessés après des attaques coordonnées à l’aéroport de Kaboul ; des appels retentissent pour que Biden et Harris démissionnent + Médecin militaire : « Le programme de vaccination contre le COVID a tué plus de jeunes en service actif que le COVID »

Des dizaines de militaires américains, morts, blessés après des attaques coordonnées à l’aéroport de Kaboul ; des appels retentissent pour que Biden et Harris démissionnent

Plus d’une douzaine de militaires américains ont été tués et des dizaines d’autres blessés dans des attaques bien coordonnées contre leurs positions à l’aéroport international Hamid Karzai de Kaboul, en Afghanistan, jeudi, amenant de nombreux législateurs républicains à appeler Joe Biden et Kamala Harris à démissionner ou être destitué et démis de leurs fonctions.

Les attaques ont commencé par une paire d’attentats suicides contre une porte occupée par des Marines américains et des membres de l’armée américaine à l’approche de la soirée dans ce pays d’Asie du Sud-Ouest, mais des explosions ont continué de secouer l’aéroport dans les heures qui ont suivi, selon plusieurs rapports.

« Melania et moi adressons nos plus sincères condoléances aux familles de nos brillants militaires dont le devoir envers les États-Unis comptait beaucoup pour eux », a déclaré l’ancien président Donald Trump dans un communiqué. « Nos pensées vont également aux familles des civils innocents qui sont morts aujourd’hui dans l’attaque sauvage de Kaboul. »

« Cette tragédie n’aurait jamais dû se produire, ce qui rend notre chagrin encore plus profond et plus difficile à comprendre », a poursuivi Trump. « Que Dieu bénisse les États-Unis. »

Fox News a fait état du nombre de victimes en milieu d’après-midi jeudi, citant des hauts responsables militaires américains :

Le chef des forces américaines au Moyen-Orient et en Afghanistan a déclaré que 12 militaires américains avaient été tués dans l’attentat suicide à l’extérieur de l’aéroport de Kaboul. 15 autres ont été blessés.

Le général de marine Kenneth McKenzie, chef du Commandement central des États-Unis, a déclaré que deux kamikazes avaient mené l’attaque complexe, qu’il a attribuée à l’Etat islamique.

McKenzie a déclaré que des hommes armés de l’Etat islamique avaient également ouvert le feu.

McKenzie a confirmé les militaires américains en disant: « C’est une dure journée aujourd’hui. »

Les attaques ont été lancées contre des masses de personnes rassemblées à l’aéroport pour tenter d’obtenir des vols alors que les responsables et les combattants talibans resserrent leur emprise sur le pays et que la date limite de retrait du 31 août pour les États-Unis et l’OTAN approche rapidement.

En fin d’après-midi jeudi, selon CNN, des responsables ont déclaré qu’au moins 60 personnes avaient été tuées et 140 blessées. Environ 1 000 Américains, dont la plupart disent vouloir partir, restent dans le pays, ont déclaré des responsables américains.

« À ce jour, nous avons 5 000 évacués sur la rampe en attente d’un pont aérien. Depuis le 14 août, nous avons évacué plus de 104 000 civils, plus de 66 000 par les États-Unis et plus de 37 000 par nos alliés et partenaires. … Comme le secrétaire d’État l’a dit hier, nous pensons qu’il reste un peu plus de 1 000 Américains en Afghanistan à ce stade », a déclaré McKenzie aux journalistes lors d’un briefing du Pentagone.

Et bien que « la menace de l’Etat islamique soit extrêmement réelle », l’évacuation se poursuivra, a déclaré McKenzie.

Il a ajouté qu’en dépit des attaques, les troupes américaines restaient engagées pour amener les évacués à l’aéroport.

« Nous continuons à amener les gens sur l’aérodrome. Nous venons d’amener un certain nombre d’autobus à bord de l’aérodrome au cours des deux ou trois dernières heures. Nous continuerons à traiter et à faire sortir les gens. Le plan est conçu pour fonctionner sous le stress et sous l’attaque. Et nous nous coordonnerons pour nous assurer que les citoyens américains peuvent se rendre sur l’aérodrome en toute sécurité. Si ce n’est pas le cas, nous leur dirons de se retenir et de trouver d’autres moyens de les amener à l’aéroport. Nous continuerons à les distribuer jusqu’à la fin du mois », a-t-il déclaré.

« Je vais vous dire ceci : chaque fois que vous élaborez un plan d’évacuation des non-combattants comme celui-ci et que vous amenez des forces, vous vous attendez à être attaqué. Nous pensions que cela arriverait tôt ou tard », a déclaré McKenzie plus tôt.

« C’est tragique ce qui s’est passé aujourd’hui. C’est tragique qu’il y ait autant de morts. Nous sommes prêts à continuer la mission. … Je pense que nous pouvons continuer à mener notre mission même pendant que nous recevons des attaques comme celle-ci », a-t-il ajouté.

Plusieurs républicains ont appelé Biden et Harris à se retirer.

« Est-ce que Biden devrait démissionner ou être démis de ses fonctions pour sa gestion de l’Afghanistan ? Oui », a tweeté l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley. « Mais cela nous laisserait avec Kamala Harris, ce qui serait dix fois pire. Que Dieu nous aide. »

« Joe Biden, Kamala Harris, Antony Blinken, Lloyd Austin et le général Milley devraient tous démissionner ou faire face à la mise en accusation et à la destitution », a ajouté la sénatrice Marsha Blackburn du Tennessee.

« Si le président Trump peut être destitué par un appel téléphonique, le moment est venu d’IMPEACH Biden pour négligence grave en Afghanistan. Les Américains méritent mieux. Nous méritons mieux que quelqu’un qui IGNORE volontairement la PIRE crise depuis des décennies », a écrit le représentant Ronnie Jackson du Texas, ancien médecin de la Maison Blanche.

Les sources comprennent :

USAFeatures.news

CNN.com

FoxNews.com

NaturalNews.com

JD Heyes

Vous aimez cette histoire ? Partagez-la avec un ami!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

ÉCHEC DU VACCIN : Un nouveau cas de Covid sur trois à Los Angeles est une « percée » parmi les vaccinés

Ils étaient censés être « rares », mais les cas « révolutionnaires » de coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)] – c’est-à-dire des infections chez des personnes « entièrement vaccinées » – représentent désormais au moins 30 % de tous les nouveaux « cas » dans la région de Los Angeles.

En mars, le chiffre était de 2%, passant à 20% en juin une fois que les médias ont commencé à parler de la variante « delta ». Aujourd’hui, en juillet, 30% de tous les nouveaux cas de virus chinois surviennent chez des personnes qui ont été piquées conformément aux directives du gouvernement.

Les responsables du comté de L.A. affirment que 98% de tous les nouveaux cas de grippe de Wuhan se présentent comme des cas delta, ce qui suggère qu’il s’agit désormais de la «souche» dominante du virus qui circule parmi les Angelenos.

Pire encore, le taux de vaccination à L.A. a augmenté, tout comme le nombre d’hospitalisations, qui n’a cessé d’augmenter au cours des trois derniers mois. Cela suggérerait que les injections, achetées dans le cadre de « l’opération Warp Speed », propagent davantage de maladies.

« Les personnes entièrement vaccinées ne représentaient que 5% des patients Covid hospitalisés à L.A. en avril », a rapporté Deadline. « Sur les près de 5,15 millions d’habitants du comté entièrement vaccinés mardi, 27 331 ont été testés positifs. »

Selon la directrice de la santé publique de Los Angeles, Barbara Ferrer, les hospitalisations dans la région augmentent régulièrement depuis plus d’un mois.

« Soyons clairs : ils ont définitivement la Covid », a déclaré Ferrer lors d’une conférence de presse. « Nous ne gonflons pas nos valises. »

Les autorités admettent que l’immunité vaccinale est «en déclin»

Les entièrement vaccinés étaient censés avoir été protégés du delta et de toutes les autres variantes, du moins selon Tony Fauci. Maintenant, cependant, ils tombent malades et doivent être hospitalisés.

Comment cela se passe-t-il si l’on doit faire confiance à la « science » ? La dernière excuse est que « l’immunité » vaccinale est maintenant « en déclin », en particulier chez les personnes âgées qui tombent malades et meurent à un rythme accru.

Israël est un exemple, car il a été parmi les premiers à adopter les vaccins contre la grippe Fauci, affichant désormais l’un des taux de conformité les plus élevés. Malgré cela, les hospitalisations parmi les personnes entièrement vaccinées en Israël ont augmenté de 1 000 %.

« Nous commençons peut-être à voir un peu le déclin de la protection (fournie par les vaccins), en particulier chez les personnes âgées », a déclaré Ferrer à propos d’un phénomène similaire prenant forme ici aux États-Unis. « Je partage l’inquiétude. »

Pourtant, Ferrer veut que tout le monde continue de se faire injecter car, à son avis, le nombre de malades et de mourants serait beaucoup plus élevé si nous n’avions pas du tout les vaccins.

«Avec ces taux élevés de transmission communautaire, des personnes plus complètement vaccinées contractent des infections post-vaccinales», dit-elle. « Cependant, ces mêmes informations indiquent également clairement le niveau de protection dont disposent les personnes entièrement vaccinées. »

« La plupart d’entre nous qui sommes complètement vaccinés, nous ne sommes pas infectés. Et si nous sommes infectés, nous ne finissons pas hospitalisés et il est très peu probable qu’ils perdent tragiquement la vie à cause de Covid s’ils sont complètement vaccinés. »

Tout cela ne devait durer que deux semaines au printemps dernier, comme vous vous en souvenez peut-être. On a promis aux États-Unis que 14 jours courts seraient suffisants pour « aplatir la courbe », et nous voici plus d’un an plus tard avec une série continue d’infractions liées au fascisme médical qui déferlent sur la pique.

« Les vaccins confèrent une immunité à la maladie », a écrit un commentateur à Deadline, précisant qu’« ils ne fournissent pas de symptômes réduits à une maladie » comme le font les « vaccins » contre la Covid.

« C’est un traitement », pas un vaccin, a ajouté ce même commentateur. « Ces ‘vaccins’ vont s’avérer être une erreur dans la façon dont ils ont été conçus et comment ils ont été administrés. »

Les dernières nouvelles sur les blessures et les décès causés par les injections de virus chinois peuvent être trouvées sur ChemicalViolence.com.

Les sources de cet article incluent :

Deadline.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Vous aimez cette histoire ? Partagez-la avec un ami!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

RUPTURE : une étude montre que l’immunité naturelle contre le COVID est supérieure à la vaccination

Brian Wilson décompose les résultats d’une étude israélienne qui démontre la durabilité et l’efficacité de l’obtention d’une immunité naturelle au COVID-19 par rapport à ceux qui ont été vaccinés avec la thérapie génique à ARNm de Pfizer.

https://freeworldnews.tv/watch?id=612935e002fdc872044e332a

VACCINS SANS FIN : le Canada vient de commander 7 doses de vaccins Covid pour chaque homme, femme et enfant

Sous la direction aux mains molles de Justin Trudeau, le Canada a pour mission de « reconstruire en mieux » et de mettre en œuvre une « Grande Réinitialisation » – des noms de code pour le communisme et le contrôle de la population. Ce système de contrôle et d’assujettissement se transforme en vaccins obligatoires pour les voyages, l’emploi, l’achat et la vente. Le Premier ministre menace actuellement les libertés civiles de tous sur cette question, instaurant une société à deux vitesses, une dictature totalitaire, un apartheid médical.

Il ne suffit pas de forcer la population à demander la permission de mener sa vie normale. Il ne suffit pas de menacer à chaque instant l’autonomie du corps et le consentement. Il ne suffit pas de contraindre la population à faire la queue pour des expériences qui reproduisent des armes biologiques dans leur sang, tout en fermant les yeux sur les caillots sanguins, les dommages neurologiques, les maladies graves et l’inflammation cardiaque qui affligent les vaccinés.

Avec arrogance, le gouvernement canadien vient de commander 293 millions de doses de vaccin Covid pour une population de 38 millions de personnes. C’est assez Vaccins de de caillots pour vacciner chaque homme, femme et enfant SEPT FOIS dans les années à venir !

Des injections bimensuelles d’armes biologiques arrivent-elles au Canada?

Le Canada vient de signer un contrat avec Moderna pour fournir 20 millions de doses d’ARNm expérimental pour 2022, 2023 et 2024. Le contrat laisse également la place à 15 millions de doses supplémentaires chaque année. Plus tôt dans l’année, Trudeau a annoncé que le Canada avait également conclu un accord avec Pfizer, stockant 35 millions de rappels pour 2022 et 33 millions de boosters supplémentaires pour 2023. Le contrat laisse place à 60 millions de doses supplémentaires pour les deux prochaines années et 60 millions boosters pour 2024.

En mettant en œuvre un système d’asservissement par vaccin, les autorités canadiennes peuvent prendre en otage les libertés des personnes et intimider les personnes pour qu’elles prennent autant de doses de protéines de pointe qu’elles le souhaitent. Alors que les autorités de santé publique stockent 293 millions de doses pour les années à venir, il semble que des injections bimensuelles d’armes biologiques soient désormais probables.

Il y a quelques mois à peine, les vaccins contre la Covid-19 étaient salués comme un « miracle de la science » qui mettait « un terme à la pandémie ». Ces fausses promesses de propagande ont été jouées de manière calculée et opportune, pour convaincre les gens que les injections sauvaient des vies et que toute liberté serait bientôt restaurée. Mais maintenant, quelques mois plus tard, le récit a changé et il n’y aura PAS DE FIN pour masquer les mandats, la censure, les restrictions de voyage, la recherche des contacts, la privation des droits de l’homme, les tests frauduleux forcés, les mandats de vaccins, l’isolement et l’internement.

Le Canada devrait-il construire de nouveaux hôpitaux et stocker des sacs mortuaires, car ils imposent la mort à leur peuple?

Covid-19 a toujours été une question d’esclavage, de vaccination forcée et de totalitarisme, et les gouvernements n’abandonneront jamais leur pouvoir mal acquis alors qu’ils promettent de « vous protéger ».

Peu importe le fait que ces nouveaux médicaments à ARNm sont encore en cours d’essais cliniques et se sont avérés dangereux pour le système cardiovasculaire, avec des dizaines de milliers de sacs mortuaires à prouver. En seulement trois mois, Moderna a reçu plus de 300 000 rapports d’événements indésirables de la part de consommateurs, rapports qui n’ont jamais été présentés à aucun système de surveillance gouvernemental, comme l’exige la loi.

Les pays fortement vaccinés de Grande-Bretagne, d’Australie et d’Israël sont actuellement enfermés dans une quatrième vague d’hospitalisations élevées parce que les vaccins ont détruit la réponse immunitaire humaine grâce à une amélioration dépendante des anticorps et en exerçant une pression sélective sur les protéines de pointe pour muter.

Alors que les hospitalisations augmentent, un nouveau rapport montre que les enfants et les jeunes adultes sont douze fois plus susceptibles de souffrir d’une myocardite due aux vaccins qu’on ne le pensait auparavant. Les essais cliniques de Pfizer montrent que les événements indésirables sont dix fois plus fréquents après la deuxième dose de protéines de pointe. Que peut-il arriver au système cardiovasculaire d’une personne après trois, quatre, cinq doses ? Le taux de blessures et de dépeuplement par vaccin augmente-t-il d’un multiple de dix à chaque injection subséquente ? Alors que le Canada se prépare à vacciner les citoyens plusieurs fois par an, le gouvernement devrait-il également construire de nouveaux hôpitaux et stocker des sacs mortuaires? Ou les autorités se protégeront-elles en continuant à construire des camps d’internement, à rassembler et à blâmer les non vaccinés pour tous les crimes perpétrés par le gouvernement et les compagnies pharmaceutiques ?

Les sources comprennent :

LifesiteNews.com

GlobalNews.ca

Finance.Yahoo.com

NaturalNews.com

NaturalNews.com

Lance D Johnson

Vous aimez cette histoire ? Partagez-la avec un ami!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

LA BOMBE! IL EXISTE UNE 💉☠️ VIDÉO : LE PDG DE PFIZER DIT QU’IL N’OBTIENDRA PAS SON PROPRE VACCIN

« J’ai 59 ans, en bonne santé, mon type n’est pas recommandé pour se faire vacciner »

ALORS VOUS L’AVEZ.

Si sa propre injection est sûre et efficace, pourquoi pas ?!?

« NON RECOMMANDÉ POUR MOI », MAIS IL EST RECOMMANDÉ POUR LES AUTRES DU MÊME ÂGE EN PARFAITE SANTÉ, PLUS JUSQU’À 12 ANS ??? J’AI COMPRIS. JE PEUX VOIR CLAIREMENT MAINTENANT.

Ce salaud est exactement de qui je parle quand j’utilise le mot « ils » ou « élite ».

Il y a une raison pour laquelle cette vidéo a été censurée et personne ne l’a vue.

Médecin militaire : « Le programme de vaccination contre le COVID a tué plus de jeunes en service actif que le COVID »

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

Le Dr Lee Merritt a effectué une résidence en chirurgie orthopédique dans la marine des États-Unis et a servi 9 ans en tant que médecin et chirurgien de la marine où elle a également étudié les armes biologiques avant de retourner à Rochester, où elle était la seule femme à être nommée Louis A. Goldstein Fellow de chirurgie de la colonne vertébrale.

Le Dr Merritt exerce dans un cabinet privé de chirurgie orthopédique et rachidienne depuis 1995, a siégé au conseil d’administration de l’Arizona Medical Association et est l’ancien président de l’Association of American Physicians and Surgeons.

Le Dr Merritt s’est récemment adressé aux médecins de première ligne américains et a expliqué que tout au long de 2020, il n’y a eu que 20 décès parmi tous les militaires en service actif liés à COVID. Cependant, il y a maintenant de nombreux rapports de tumeurs et plus de 80 cas de myocardite (inflammation du cœur), qui a un taux de mortalité à 5 ans d’environ 66%, suite aux vaccins COVID-19 donnés aux militaires.

Avec le programme de vaccination, nous avons apparemment tué plus de nos jeunes en service actif que COVID.

Ce n’est pas la première fois que l’armée est impliquée dans le meurtre de militaires en service actif avec des vaccins expérimentaux. Cela s’est également produit pendant la guerre du Golfe avec le vaccin expérimental contre l’anthrax, qui, selon certaines estimations, a tué 35 000 militaires atteints de ce qu’on appelait à l’origine le «syndrome de la guerre du Golfe».

J’ai produit une vidéo qui comprend une épouse de l’armée d’un soldat en service actif en Corée du Sud expliquant comment son mari auparavant en bonne santé a maintenant des problèmes cardiaques majeurs après avoir pris les vaccins COVID-19, suivi d’un dénonciateur médical qui explique jusqu’où iront l’armée pour couvrir les décès liés aux vaccins expérimentaux.

[Et si la hiérarchie de l’Armée américaine a été corrompue par les mondialistes eugénistes ou faisait elle-même partie du système de la Grande Réinitialisation ? Cette question de la vaccination forcée ne peut être résolue que par les militaires d’actifs eux-mêmes qui ont la possibilité de s’informer sur la qualité, la sécurité, l’efficacité et la sûreté des vaccins COVID-19 avant qu’il ne soit trop tard. Car dans cette affaire le laboratoire de Fort Detrick est fortement soupçonné dans la mise au point du virus SRAS-CoV-2 de la Covid-19 avec la collaboration de l’Université de Caroline du Nord Chapel Hill. Il n’est d’ailleurs pas étonnant que les renseignements des Etats-Unis essaient de brouiller les cartes en ramenant la piste du coronavirus naturel dont ils sont incapables de présenter le type de Chauve-souris qui en est porteur. Des experts expliquent que les Etats-Unis possèdent cinq types de coronavirus de chauve-souris dans leurs stocks biologiques en laboratoires et des analystes ont bien montré les liens directs de Bill Gates, Georges Soros ou Anthony Fauci avec le Laboratoire chinois de Wuhan. Le but est de brouiller suffisamment les pistes pour éloigner les auteurs d’une enquête internationale pluridisciplinaire indépendante en Chine, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, en Grande-Bretagne et alliés sur l’origine du SRAS-CoV-2 et la maladie à Coronavirus de 2019 (COVID-19), à laquelle devrait être adossée une Commission scientifique pour vérifier de l’opportunité, la sécurité, la sureté, l’efficacité et la qualité des vaccins COVID-19. JDDM – MIRASTNEWS]

Veuillez regarder ceci et partager avec tous ceux que vous connaissez dans l’armée, afin que nous ne voyions pas une répétition dans l’histoire de ce qui s’est passé avec le vaccin contre l’anthrax.

Il vaut mieux risquer une cour martiale et perdre votre carrière militaire que de donner votre vie pour un vaccin, ou de devenir définitivement invalide pour ce qui est maintenant le plus grand essai public de vaccin jamais mené sur l’humanité.

C’est de notre chaîne Rumble, et ça devrait aussi être sur notre chaîne Bitchute sous peu.

Aussi, voici le documentaire : « Vaccine Syndrome : How the Experimental Anthrax Vaccine Killed 35,000 Military Men and Women » de notre chaîne Bitchute.

Vous aimez cette histoire ? Partagez-la avec un ami!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

PFIZER – BOURLA ADMET QU’UN VACCIN DELTA EST DEJA FAIT… QUELLE SURPRISE….

Merci Wakeup2019 pour information

Ces virus sortent des laboratoires et des variants de vaccinés et ils embrouillent avec les armes de destruction massives jusqu’à ce que l’objectif de dépopulation soit atteint ! Qui vivra, verra ! – MIRASTNEWS