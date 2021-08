Nouvelles preuves : Le professeur Montagnier affirme que les gouvernements mondiaux sont complices de génocide et de crimes contre l’humanité + Nos inquiétudes

De nouvelles preuves, y compris des déclarations sous serment d’éminents experts tels que le professeur Luc A. Montagnier, ont été soumises à la Cour pénale internationale par des avocats de plusieurs pays alléguant que des gouvernements du monde entier et leurs conseillers sont complices de génocide, de crimes contre l’humanité et de violations du Code de Nuremberg.

L’avocate Melinda C. Mayne et Kaira S. McCallum ont soumis une « demande d’enquête » de 27 pages à la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye en avril 2021, alléguant que le gouvernement britannique et ses conseillers étaient complices de crimes contre l’humanité en le nom de Covid-19.

Le 28 avril 2021, le couple a reçu un accusé de réception formel de la CPI et s’est vu attribuer un numéro de dossier – « 141/21 ». […]. Un nouveau communiqué de presse publié le 17 août, qui peut être consulté ici, confirme que le couple a reçu des affidavits sous serment d’experts de premier plan, notamment le chercheur et cardiologue nucléaire Dr Richard M. Fleming, le virologue lauréat du prix Nobel, le professeur Luc A. Montagnier, et Dr Kevin W. McCairn, neuroscientifique et expert en maladies neurologiques.

Le professeur Luc A Montagnier, qui a remporté un prix Nobel pour ses travaux sur le virus du VIH, a affirmé en avril 2020 qu’il croyait que le nouveau coronavirus avait été créé dans un laboratoire. Puis, en mai 2021, le virologue expert a déclaré que « les vaccinations de masse sont une erreur scientifique ainsi qu’une erreur médicale. C’est une erreur inacceptable. Les livres d’histoire le montreront, car c’est la vaccination qui crée les variantes ».

Une nouvelle demande a également été soumise à la CPI en raison de la grande quantité de nouvelles preuves et informations qui ont été révélées au cours des derniers mois, et les avocats disent qu’ils disposent désormais de preuves convaincantes que le virus SARS-CoV -2 et les « vaccins » Covid-19 sont des armes biologiques délibérément qui ont été déclenchées en deux phases sur des peuples du monde sans méfiance ».

L’avocate Melinda C. Mayne et Kaira S. McCallum ont également confirmé qu’elles étaient désormais jointes par des avocats qui ont déposé des demandes d’enquête similaires auprès de la Cour pénale internationale, en France, en République tchèque et en Slovaquie.

Pour cette raison, une lettre a été demandée à la CPI le 12 août 2021 demandant qu’ils soient tous autorisés à soumettre une réclamation conjointe, tout en soumettant également des preuves préliminaires pour les communes à tous à travers le monde, et demandant le droit d’avoir des réclamations spécifiques aux pays individuels également examinés par l’IPC.

Une demande spécifique au Royaume-Uni est un examen du génocide des personnes âgées et vulnérables qui a eu lieu dans les maisons de soins et les hôpitaux par l’utilisation inappropriée du midazolam et de la morphine. Une autre enquête spécifique à cette question est également terminée et une poursuite pénale privée sera engagée contre le gouvernement britannique, Matt Hancock, Chris Whitty et d’autres si l’équipe d’avocats et d’experts qui ont mené l’enquête ne reçoit pas de réponses satisfaisantes aux nombreuses questions qui lui ont été posées dans une lettre ouverte soumise le 17 août 2021.

Alors que dans la réclamation conjointe entre les avocats de plusieurs pays, ils ont demandé une suspension immédiate de l’ensemble du programme d’injection Covid-19 et la fin des tests sur les personnes asymptomatiques.

Les avocats disent qu’ils attendent maintenant avec impatience la décision de la Cour pénale internationale quant à savoir s’ils autorisent une demande conjointe de plusieurs pays et acceptent la demande d’enquête.

Ils ont clairement indiqué à la CPI qu’en raison de l’escalade de l’apartheid médical, de la perte des libertés et des droits fondamentaux et du nombre toujours croissant et très élevé de décès et d’événements indésirables graves subis par les receveurs d’injections de Covid-19, il est urgent que la Cour agisse rapidement et sans plus tarder.

À cette fin, les avocats ont demandé une réunion à La Haye dès que possible.

En attendant la réponse, l’avocate Melinda C. Mayne et Kaira S. McCallum ont confirmé qu’elles étaient en pourparlers avec des avocats d’autres pays qui n’ont pas encore déposé leurs demandes individuelles auprès de la CPI, mais ont indiqué qu’ils souhaitaient les rejoindre, et émettront une mise à jour au fur et à mesure des nouvelles.

Nos inquiétudes

Des journalistes ont révélé que Georges Soros finance la CPI. Or il est partenaire en affaires avec Bill Gates dont les médias disent qu’il a financé la recherche sur le gain de fonction des coronavirus de la maladie COVID-19. De plus, ils ont ensemble racheté la société qui fabrique les Tests PCR non fiables puisqu’ils produisent des faux positifs. Bill Gates se retrouve sur toute la chaine de production des produits et services pour la résolution de la crise sanitaire COVID. Il est donc très probable que les juges, les procureurs et les agents de la CPI reçoivent de fortes pressions politiques et/ou des offres de corruption pour soit classer l’affaire, soit fournir des jugements en leur faveur. Car il est très difficile pour cette Cour de travailler en toute indépendance comme le démontre la manière brutale dont les autorités américaines sous Donald Trump ont imposé des sanctions contre les agents de la CPI sur des poursuites pénales de crimes contre l’humanité contre les militaires américains. Il est donc peu probable d’espérer obtenir gain de cause de ce coté là, à moins qu’il y ait un « miracle » qui fasse que les juges et les agents de la CPI ne se comportent pas comme ceux de la Cour suprême des Etats-Unis qui ont refusé d’examiner les preuves de la partie plaignante de Donald Trump lors des dernières élections présidentielles. – JDDM – MIRASTNEWS

Mandat de vaccination dans la province de l’Équateur rejeté par l’organisation pour la liberté de la santé

Un mandat de vaccination contre le coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)] soutenu par le gouvernement dans la province de Loja en Équateur a été rejeté le 5 août.

Une organisation de protection de la santé en Équateur a réussi à vaincre un mandat de vaccin contre le coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)] soutenu par le gouvernement dans la province de Loja.

L’Équateur a un taux de vaccination supérieur à la moyenne par rapport au reste de ses voisins sud-américains. Au moment de mettre sous presse, il a complètement vacciné environ 41% de sa population adulte, tandis que 16% supplémentaires ont reçu une dose du vaccin COVID-19. Le gouvernement équatorien est très proche de son objectif de vacciner complètement neuf millions de personnes – plus de la moitié de la population du pays – d’ici début septembre.

Le gouvernement équatorien est en mesure de mener son programme de vaccination de masse en employant un certain nombre de stratégies tyranniques, invasives et coercitives.

Pour identifier les personnes éligibles à la vaccination, le gouvernement dispose des informations personnelles des personnes en utilisant le registre électoral national. Ce registre a été récemment mis à jour en raison des élections générales du pays tenues plus tôt cette année. Les Équatoriens éligibles ont été contactés et invités à se rendre dans des centres de vaccination de masse.

Le gouvernement a demandé l’aide des forces armées du pays pour mettre en place ces centres de vaccination de masse dans les bureaux de vote de tout le pays.

Pour forcer les gens à respecter leurs dates de vaccination désignées, les gouvernements provinciaux ont adopté des mandats de vaccination. C’est ce qu’a fait la province de Loja. (Connexes : les Équatoriens se connectent en ligne pour lutter contre les mandats de vaccination dans leur pays.)

Le mandat des vaccins annulé comme inconstitutionnel

Le 6 juillet, le Comité des opérations d’urgence (COE), l’agence de gestion et d’intervention en cas de crise du gouvernement provincial, a annoncé le mandat du vaccin. Selon l’annonce, tous les résidents de la province âgés de plus de 16 ans doivent être vaccinés d’ici le 9 août.

Le COE a également annoncé des restrictions sur les personnes non vaccinées. Celles-ci visaient à séparer la population non vaccinée et à la contraindre à obtenir les vaccins expérimentaux qui peuvent provoquer des effets secondaires mortels.

Les restrictions empêchaient les personnes non vaccinées d’entrer dans les bâtiments gouvernementaux, les centres de paiement de factures, les banques, les restaurants et de nombreux autres espaces publics.

Nick Vasey, militant et fondateur de l’organisation pour la liberé de la santé Human Rights Ecuador, basée à Loja, s’est immédiatement mis au travail pour s’opposer au mandat du vaccin.

« Vous avez dû extrapoler le véritable résultat final de tout cela », a déclaré Vasey dans une interview à Epoch Times. « Ils [COE] n’ont donné aucun temps à la communauté équatorienne pour répondre à leur décret et ont prévu de faire rouler la population à la vapeur. »

Selon Human Rights Ecuador, le mandat proposé pour le vaccin est non seulement inconstitutionnel, mais il viole également le droit international, à savoir la Déclaration universelle de l’UNESCO sur la bioéthique et les droits de l’homme. La constitution du pays stipule que les accords internationaux ratifiés par le gouvernement, comme la déclaration de l’UNESCO, ont préséance sur les réglementations au niveau provincial.

La constitution de l’Équateur garantit aux citoyens le droit de refuser des traitements médicaux. Elle garantit également que tous les citoyens doivent être traités sur un pied d’égalité devant la loi.

Vasey, par l’intermédiaire de son avocat, a déposé une injonction contre le COE et son mandat de vaccination le 30 juillet. Son avocat a ensuite prévu une réunion pour le 3 août avec l’ombudsman provincial. Vasey et son organisation espéraient que cette réunion convaincrait l’ombudsman de se ranger de leur côté et de passer outre le mandat du COE en matière de vaccins.

C’est exactement ce qui s’est passé. Le 5 août, le bureau de l’ombudsman a annoncé que le mandat du COE en matière de vaccins et les restrictions qui l’accompagnent sur les non vaccinés étaient inconstitutionnels.

Le bureau du médiateur a expliqué que le mandat et les restrictions imposées aux personnes non vaccinées violaient les droits des personnes à l’objection de conscience, à exercer librement des activités économiques, à la vie privée et familiale et à prendre des décisions libres, responsables et éclairées concernant leur santé.

« Il y avait une opposition formidable et constitutionnellement contraignante des droits de l’homme à la mesure proposée », a déclaré Vasey.

Ce fut un coup dur pour le plan de vaccination de masse du gouvernement équatorien. Mais ce n’est pas tout. Le même jour, la Cour constitutionnelle de l’Équateur s’est prononcée contre la prolongation de l’état d’urgence dans deux autres provinces, à Guayas et à El Oro. Ces deux provinces ont une population combinée de plus de 5,1 millions de personnes, soit environ 28 pour cent de la population du pays.

Sans l’état d’urgence prolongé, les COE de ces deux provinces n’ont pas le pouvoir administratif de faire pression pour davantage de vaccinations COVID-19 par le biais de mandats et de restrictions sur les non vaccinés.

Une grande partie de la population équatorienne est déjà complètement vaccinée. Mais les efforts d’organisations comme l’aide de Vasey donnent de l’espoir au reste de la population qui ne veut pas recevoir les vaccins mortels.

Apprenez-en plus sur les manières dont les gens du monde entier résistent aux mandats de vaccination en lisant les derniers articles sur Vaccines.news.

Les scientifiques inventent une nouvelle maladie à injecter à vos enfants

Défendez vos enfants

Intro de Jon Davy

Cela dépasse la croyance que les pseudo-vaccins expérimentaux piégés sont toujours poussés contre les citoyens et que les responsables des mutilations et des meurtres avec méchanceté, même nos enfants, n’ont pas été arrêtés.

Ce sont de vrais crimes à une échelle ahurissante.

Remerciez Dieu pour Reiner Fuellmich et les autres bonnes personnes sur cette vidéo et les milliers de personnes comme eux qui ont le courage de s’exprimer.

Et remerciez Dieu pour les millions de citoyens éveillés du large Mouvement pour la liberté qui tiennent compte et diffusent leur avertissement

Le nombre des deux augmente à mesure qu’il devient de plus en plus difficile de dissimuler ou d’obscurcir l’étendue et la nature de ces crimes.

Ce sont des crimes qui ciblent maintenant vos enfants, comme le montre clairement ce briefing, et si nous ne pouvons pas nous éveiller pour les défendre, nous perdons notre droit à toute forme d’avenir tolérable.

Heureusement, un grand nombre de personnes ripostent et des milliers rejoignent leurs rangs chaque jour.

Nous devons à nos enfants de leur apporter tout notre soutien et de travailler ensemble pour découvrir et dénoncer les crimes de la quasi-secte dégradée qui a infiltré et subverti les agences gouvernementales et, à travers elles, fait la guerre à l’humanité.

Combattons ces psychopathes dégénérés et leurs injections de mort déguisées en « protection » contre un prétendu insecte qui est BEAUCOUP moins dangereux pour notre survie que la secte brandissant l’hypodermique.

LE VACCIN TUEUR PROVOQUE UN NOUVEAU SYNDROME CHEZ LES ENFANTS APPELÉS

MIS-C.

LA FDA SAVAIT QUE ÇA ARRIVErait

Retrouver la vidéo sur Bitchute

Paris France : le peuple se soulève contre les passeports COVID

A Paris il y a eu plusieurs manifestations de ce genre. Le peuple français dit non à la Tyrannie bourgeoise des mondialistes eugénistes transhumanistes. Sur toute la France il y a eu plus de 200 manifestations.

France : les citoyens contre les passeports COVID continuent de faire pression sur le tyran Emmanuel Macron pour la 7ème semaine consécutive

Les citoyens contre les passeports COVID continuent de faire pression sur le tyran Emmanuel Macron pour la 7ème semaine consécutive

LES MANIFESTANTS REMPLISSENT LES RUES DE LONDRES 28/08/2021

Des millions dans les rues du monde entier. L’élite est toujours à l’aise et gagne encore des milliards. Nous devons trouver un moyen de rendre leur vie misérable. La seule façon que cela s’arrête est de les poursuivre. Ils ont enfreint toutes les lois dans tous les pays. Il n’y a aucune raison qu’ils soient bien assis dans leurs châteaux à compter leurs milliers de milliards mal acquis qui nous sont arrachés comme une culture de rente. Une véritable action contre ces criminels doit commencer. ON NE PEUT PAS ÊTRE DIT QUE NOUS SOMMES SEULS OU PAS DANS LA MAJORITÉ. C’EST MAINTENANT LE MOMENT D’AGIR. QUELQUE CHOSE QUI SE CONSTRUIT AVEC LE TEMPS. COMME LES RECOURS COLLECTIFS, LES RAPPELS, LES ACCUSATIONS PÉNALES, LES BOYCOTTS GRAVES ET DE CONSTRUCTION, LES GRÈVES, TOUT DANS LE LIVRE.

Beaucoup de manifestants anti-vaccin pour la liberté défilent à Londres le 28/08/21

Des milliers de manifestants anti-vaccin pour la liberté défilent à Londres le 28/08/21

Partage de clips vidéo que les faux médias ne montrent pas.

le sars n’est pas un virus naturellement évolué.

FRED CORBIN; Documents sur les vaccins Pfizer et accès à la base de données « supprimée » des laboratoires de Wuhan !

CRIMINEL – DR. RUBY RÉVÈLE L’INSERT PFIZER PROUVE QUE LA FDA ENFREINT LA LOI EN APPROUVANT LE VACCIN génocidaire

LA POLICE AUSTRALIENNE TIRE SUR DES MANIFESTANTS NON ARMES ALORS QUE LES AUSTRALIENS EN ONT MARE DE L’ÉTAT POLICIER…

VÉRITABLE TYRANNIE BOURGEOISE – MIRASTNEWS

LA POLICE AUSTRALIENNE TIRE SUR DES MANIFESTANTS NON ARMES ALORS QUE LES AUSTRALIENS EN ONT MARE DE L’ÉTAT POLICIER…

PROTESTATION CONTRE LES PASSEPORTS VACCINAUX DES NEW-YORKAIS

Ainsi commence l’histoire. Les Américains ne « montreront pas les papiers ». NOUS RÉCUPÉRONS NOTRE PAYS ET SUPPRIMONS CES DIPLÔMÉS DU DOMINION MONDIAL.