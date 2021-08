CHOQUANT! – Le gouvernement britannique publie le 30e rapport sur les effets indésirables des vaccins Covid-19

Le gouvernement britannique a publié son trentième rapport mettant en évidence les réactions indésirables aux injections de Covid-19 qui se sont produites depuis le début du déploiement le 8 décembre 2020, et le nombre de malformations congénitales et de troubles de la reproduction récemment signalés est choquant.

Le rapport du gouvernement du Royaume-Uni (que vous pouvez trouver ici) a rassemblé des données saisies jusqu’au 18 août via le programme de carte jaune MHRA. Notre première analyse des données que nous vous avons rapportées début février a montré qu’il y avait eu 49 472 effets indésirables au vaccin Pfizer, et 21 032 effets indésirables au vaccin Oxford jusqu’au 24 janvier 2021, avec un taux de 1 sur toutes les 333 personnes recevant le vaccin souffrent d’une réaction indésirable grave.

Depuis lors, le nombre de réactions indésirables signalées au vaccin Pfizer est passé à 302 146 au 18 août. Le vaccin d’AstraZeneca s’est cependant bien moins bien comporté, le nombre total d’effets indésirables s’élevant désormais à 816.393. Il y a également eu 43 949 effets indésirables du vaccin Moderna, dont 2,1 millions de doses ont été administrées, et 3 148 effets indésirables signalés pour lesquels la marque du vaccin n’était pas spécifiée.

Cela signifie désormais que le taux actuel de personnes souffrant d’un effet indésirable grave après avoir reçu l’un des vaccins expérimentaux Covid s’élève à 1 personne sur 142, avec 1 165 636 effets indésirables ayant maintenant été signalés au programme de carte jaune de la MHRA.

Mais il est important de se rappeler que ce taux ne tient compte que des effets indésirables réellement signalés, qui sont estimés à environ 10% seulement selon la MHRA elle-même, ce qui signifie que le taux réel d’effets indésirables survenant est effroyablement plus élevé.

Nous avons examiné les effets indésirables signalés et voici ce que nous avons trouvé…

(Nous avons utilisé les données présentées dans l’impression d’analyse du gouvernement britannique du vaccin Pfizer {que vous pouvez trouver ici} + l’impression d’analyse du vaccin Oxford {que vous pouvez trouver ici}.)

Le nombre total de troubles sanguins signalés comme effets indésirables des vaccins Pfizer, AstraZeneca et Moderna s’élevait désormais à 19 030 au 18 août 2021. Cela inclut des affections telles que la thrombocytopénie, qui est l’endroit où votre corps a un faible taux de plaquettes dans le sang.

Les formes graves de cette maladie peuvent entraîner des saignements spontanés des yeux, des gencives ou de la vessie et peuvent entraîner la mort. C’est exactement ce qui s’est passé dans le cas du vaccin Pfizer, avec 168 cas de thrombocytopénie signalés, aux côtés de 70 cas de thrombocytopénie immunitaire qui ont entraîné jusqu’à présent 1 décès.

L’injection d’AstraZeneca a cependant causé 6 décès dus à une thrombocytopénie, avec 851 cas signalés au programme de carte jaune de la MHRA au 18 août 2021, ainsi que 218 cas de thrombocytopénie immunitaire.

Alors que l’injection de Moderna a jusqu’à présent fait l’objet de 16 rapports de thrombocytopénie et de 4 rapports de thrombocytopénie immunitaire.

Le nombre total de troubles cardiaques signalés comme effets indésirables des vaccins Pfizer, AstraZeneca et Moderna s’élève désormais à 14 463, avec un total de 252 personnes décédées malheureusement après avoir subi une réaction indésirable de trouble cardiaque à l’un des trois vaccins. Cela inclut des événements graves tels que l’arrêt cardiaque que le vaccin Pfizer a causé 83 fois jusqu’à présent, 32 de ces cas ayant entraîné la mort.

Le vaccin d’AstraZeneca a causé jusqu’à présent un arrêt cardiaque à 162 personnes, dont 33 ont malheureusement entraîné la mort.

Alors que le vaccin Moderna a causé 3 cas d’arrêt cardiaque jusqu’à présent.

Le trouble le plus préoccupant qui s’est produit en raison des vaccins Covid-19 est un trouble qui n’a été signalé que récemment – ​​les troubles congénitaux.

Un trouble congénital est une affection médicale présente à la naissance ou avant. Ces conditions, également appelées malformations congénitales, peuvent être acquises au cours du stade de développement fœtal ou à partir de la constitution génétique des parents.

Il y a eu 59 malformations congénitales signalées comme réactions indésirables au vaccin Pfizer, 93 malformations congénitales signalées comme réactions indésirables au vaccin AstraZeneca et 6 malformations congénitales signalées comme réactions indésirables au vaccin Moderna.

Malformations congénitales qui incluent les maladies cardiaques, la paralysie cérébrale, les malformations fœtales et les poumons kystiques congénitales –

Ensuite, nous arrivons aux troubles oculaires, en raison des trois vaccins Covid-19, 19 030 troubles oculaires ont été signalés à la MHRA comme effets indésirables. Cela inclut les personnes qui perdent la capacité de voir tous ensemble, le nombre de personnes désormais aveugles à cause du vaccin à ARNm de Pfizer s’élevant désormais à 99.

Mais le vaccin d’AstraZeneca s’en sort bien pire avec 281 personnes maintenant aveugles à la suite du vaccin d’Oxford, ainsi que 728 personnes qui ont perdu leur vision.

Le vaccin Moderna a rendu 12 personnes aveugles jusqu’à présent, ce qui signifie que sur la base du seul nombre de rapports, le vaccin Moderna provoque la cécité à un taux de 1 personne sur 116 666 injectée, cependant est très probablement beaucoup plus élevé en raison de seulement 10 % des effets indésirables estimés signalés.

Le nombre total de troubles du système nerveux signalés comme effets indésirables des vaccins Pfizer, AstraZeneca et Moderna s’élève désormais à 234 270. Cela comprend des événements graves tels que des convulsions, des lésions cérébrales, une paralysie et un accident vasculaire cérébral. Il y a eu un éventail d’accidents vasculaires cérébraux signalés au vaccin Pfizer et ils comprennent 41 cas d’hémorragie cérébrale entraînant 8 décès, 33 cas d’accident vasculaire cérébral ischémique entraînant 1 décès et 313 cas d’accidents vasculaires cérébraux entraînant 13 décès.

L’injection du vecteur viral AstraZeneca s’est toutefois bien plus mal passée jusqu’à présent causant au moins 165 cas d’hémorragie cérébrale entraînant 45 décès, 90 cas d’infarctus cérébral entraînant 5 décès et 1 157 cas d’accidents vasculaires cérébraux entraînant 44 décès.

La paralysie a été signalée 103 fois comme une réaction indésirable au vaccin Pfizer. Il y a également eu 1 rapport de syndrome de verrouillage. Il s’agit d’un trouble neurologique rare caractérisé par une paralysie complète des muscles volontaires, à l’exception de ceux qui contrôlent les yeux. Les personnes atteintes du syndrome d’enfermement sont conscientes et peuvent penser et raisonner, mais sont incapables de parler ou de bouger.

La paralysie a été signalée comme réaction indésirable au vaccin AstraZeneca 308 fois, ainsi que 130 rapports de monoplégie. La monoplégie est une paralysie qui affecte un membre.

Alors que la paralysie a été signalée 11 fois comme une réaction indésirable au vaccin Moderna, aux côtés de 11 rapports de monoplégie. Cela signifie que 1 personne sur 127 000 ayant reçu l’injection de Moderna est restée complètement paralysée.

La réaction suivante a été signalée sur tous les réseaux sociaux, où un grand nombre de femmes ont déclaré avoir souffert de problèmes de menstruation après avoir reçu un vaccin Covid-19.

La MHRA a également déclaré qu’elle enquêtait maintenant, et c’est parce qu’elle a reçu 1 163 rapports de troubles menstruels, 2 017 rapports d’irrégularités menstruelles, 1 916 rapports de dysménorrhée (règles douloureuses), 3 280 rapports de retard de menstruation. Tous comme des réactions indésirables au vaccin Pfizer.

Au 18 août, 302 146 effets indésirables et 508 décès ont été signalés à la MHRA suite à l’injection d’ARNm de Pfizer.

Ainsi que 816 393 effets indésirables et 1 056 décès signalés à la MHRA contre l’injection de vecteur viral AstraZeneca.

L’injection d’ARNm de Moderna a quant à elle provoqué au moins 43 949 effets indésirables et 17 décès au 18 août 2021. Ce vaccin a également été principalement administré aux jeunes adultes qui risquent le moins de souffrir d’une maladie débilitante s’ils sont infectés par Covid-19. Environ 1,4 million de personnes ont reçu le vaccin Moderna, ce qui signifie qu’au moins 1 personne sur 31 a souffert d’une réaction indésirable et qu’au moins 1 personne sur 82 000 est malheureusement décédée.

Le nombre total de décès dus aux trois vaccins s’élève désormais à 1 609 si l’on inclut les 28 décès qui ont été signalés pour lesquels la marque de vaccin n’était pas spécifiée. Aucun des « vaccins » ne s’avère sûr et les données montrent clairement que leur déploiement doit être arrêté immédiatement.

S’il vous plaît, partagez ces informations partout, le seul moyen d’empêcher davantage de décès et de maladies débilitantes graves est de faire du bruit.

