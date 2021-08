Obama a ordonné au FBI et au CDC de mettre en œuvre un « programme de sécurité sanitaire » mondialiste peu de temps avant de quitter ses fonctions

Peu de temps avant de quitter ses fonctions, le président Obama et son administration ont pris des mesures concernant les pandémies et la « sécurité sanitaire mondiale » que certains peuvent trouver intéressantes.

(Article de Robert L. Kinney III republié à partir de LifeSiteNews.com)

Premièrement, le Conseil des conseillers en science et technologie du président Obama (PCAST), dirigé par John Holdren, a écrit et publié une lettre au président contenant de multiples recommandations pour défendre l’Amérique contre les attaques biologiques et les épidémies naturelles de maladies infectieuses, y compris les épidémies/pandémies.

La lettre a été publiée le 15 novembre 2016, soit une semaine après que les démocrates ont perdu le bureau du président au profit de Donald Trump ; ceci est important et doit être gardé à l’esprit tout au long de cet article.

La lettre discute des tentatives précédentes du gouvernement fédéral américain pour aborder la stratégie de biodéfense des États-Unis, puis conclut qu’« il est nécessaire de repenser la structure organisationnelle globale pour anticiper, se préparer et répondre aux menaces biologiques » et aux épidémies naturelles. Il est sous-entendu que de nouveaux « mécanismes d’évaluation des progrès » sont nécessaires. (Page 6)

Cela semble être significatif : après avoir perdu contre Donald Trump, les conseillers scientifiques et technologiques du président Obama suggéraient que le président Obama mette en place une nouvelle approche pour planifier et se préparer à se défendre contre les menaces biologiques, qui incluent les virus naturels et les épidémies.

La lettre se termine par quelques recommandations dignes de mention. La première recommandation est que le président Obama

devrait créer une nouvelle entité interinstitutions chargée de la planification, de la coordination et de la surveillance des activités nationales de biodéfense dans l’ensemble de la communauté du renseignement et des départements de la défense (DoD), de la sécurité intérieure (DHS), de la santé et des services sociaux (HHS) et de l’agriculture. (Page 14)

Encore une fois, les « activités nationales de biodéfense » dans cette recommandation font référence à la fois aux attaques intentionnelles et aux pandémies naturelles. Cette recommandation propose que la « nouvelle entité interagences » soit chargée de

développer, dans les six mois, une stratégie nationale de biodéfense, comprenant des éléments à court, moyen et long terme, pour anticiper, se préparer et répondre à tous les problèmes qui surviennent à mesure que la biotechnologie continue de progresser… (page 14)

La nouvelle entité devrait fournir

les exigences et tâches de la communauté du renseignement (IC) et tenir l’IC responsable de la collecte et de l’analyse adéquates des menaces biologiques actuelles et futures pour les États-Unis et d’autres activités de l’IC qui pourraient atténuer ces menaces… (page 14)

La recommandation n’explique pas quelles « autres activités » la communauté du renseignement pourrait utiliser pour atténuer les menaces.

Les conseillers scientifiques du président Obama recommandent ensuite que la nouvelle stratégie nationale de biodéfense

devrait agir pour renforcer considérablement l’infrastructure de santé publique fédérale, étatique et locale pour la surveillance des maladies, ainsi que pour promouvoir un système international plus solide de surveillance des maladies. (Page 15)

Cette nouvelle capacité de surveillance devrait inclure la capacité d’

utiliser régulièrement et rapidement des outils biologiques avancés, notamment des tests de diagnostic rapide, le séquençage et l’analyse du génome à grande échelle et de nouvelles approches pour surveiller le système immunitaire de l’hôte, pour une évaluation systématique des cas possibles, y compris ceux qui se présentent simplement comme des « fièvres d’origine inconnue » ou « infections respiratoires aiguës graves ». (Page 15)

Ceci est également important; John Holdren et d’autres ont suggéré de nouvelles « approches pour surveiller le système immunitaire de l’hôte » pour les « fièvres d’origine inconnue ». Il n’y a que quelques nouvelles façons de surveiller le système immunitaire des êtres humains et d’évaluer systématiquement les fièvres d’origine inconnue.

Les conseillers scientifiques et technologiques recommandent ensuite à la Maison Blanche du président Obama de se fixer des objectifs pour atteindre les objectifs suivants dans les dix ans :

Pour les organismes infectieux pour lesquels il existe des approches efficaces pour créer des vaccins, les États-Unis devraient avoir la capacité d’accomplir, dans un délai de six mois, le développement complet, la fabrication, les tests cliniques et l’homologation d’un vaccin. Pour la grippe pandémique, l’objectif devrait être de 3 à 4 mois pour le déploiement du vaccin…. Pour les organismes infectieux dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils conduisent à une propagation épidémique soudaine qui pourrait menacer la population américaine ou les intérêts américains à l’étranger, les États-Unis devraient avoir pré-testé les candidats vaccins par le biais d’études d’innocuité et d’immunogénicité. (Page 15)

La recommandation pour les vaccins comprend des approches qui « s’appuient sur des antigènes exprimés par l’ARN et des analogues d’acides nucléiques pour stimuler l’immunité protectrice contre des épitopes pathogènes spécifiques ». (Page 16)

Les conseillers recommandent également que le « secrétaire à la Santé et aux Services sociaux et le secrétaire à la Défense fassent rapport chaque année à la Maison Blanche sur les progrès et les obstacles » pour atteindre ces objectifs. (Page 15)

Mais comment le ministère de la Défense et le ministère de la Santé et des Services sociaux connaissent-ils les progrès des « États-Unis… la capacité d’accomplir, dans un délai de six mois, le développement complet, la fabrication [en série], les tests cliniques et l’homologation d’un vaccin »?

Il peut n’y avoir qu’un seul « mécanisme pour évaluer les progrès » du développement et de la production en série d’un nouveau vaccin. Pensez-y de cette façon : quel était le « mécanisme du gouvernement fédéral américain pour évaluer les progrès » du développement, de la production et de l’explosion de la bombe atomique ?

Le président Obama a donné suite à au moins certaines des recommandations ci-dessus de son Conseil des conseillers sur la science et la technologie. Le 23 décembre 2016, (encore une fois, après la défaite des démocrates face à Donald Trump), le président Obama a signé la loi sur l’autorisation de la défense nationale pour l’exercice 2017.

Cette loi nécessitait l’élaboration d’une nouvelle stratégie nationale de biodéfense après le départ du président Obama. (Article 1086) La nouvelle stratégie nationale de biodéfense a été au moins partiellement publiée en 2018 ; il peut avoir inclus une annexe classifiée, non publiée. (Page 30)

Mais il y a eu une autre action pandémique intéressante faite par le président Obama. Le 4 novembre 2016, moins d’une semaine avant la défaite des démocrates face à Donald Trump, le président Obama a signé le décret exécutif « Faire progresser le programme mondial de sécurité sanitaire pour parvenir à un monde sûr et à l’abri des menaces de maladies infectieuses ».

Comme expliqué dans le titre, le décret fait avancer le Programme mondial de sécurité sanitaire, qui comprend

un groupe de 70 pays, d’organisations internationales et d’organisations non gouvernementales, et d’entreprises du secteur privé qui se sont réunis pour réaliser la vision d’un monde à l’abri des menaces pour la santé mondiale posées par les maladies infectieuses.

La Chine, l’Italie, le Japon, le Pakistan, la Turquie, la Banque mondiale, l’Organisation mondiale de la santé et d’autres en sont membres. Le « Global Health Security Agenda » comprend une surveillance accrue et des taux de vaccination élevés.

Mais dans le décret exécutif du 4 novembre 2016 « Faire avancer le programme de sécurité sanitaire mondiale » (GHSA), le président Obama ordonne ensuite au ministère de la Défense, au ministère de la Justice, au département d’État, au CDC, au Conseil de sécurité nationale et à d’autres de faire « le GHSA et sa mise en œuvre une priorité élevée au sein de leurs agences respectives.

Même le FBI est chargé de faire avancer l’agenda mondialiste de la sécurité sanitaire ; Le président Obama ordonne que « le procureur général, agissant généralement par l’intermédiaire du directeur du Federal Bureau of Investigation (FBI) », fasse le lien entre « la santé publique et l’application de la loi, et se coordonne avec INTERPOL [l’Organisation internationale de police criminelle] sur la GHSA et sa mise en œuvre réussie. INTERPOL comprend des pays comme la Chine, la Russie, l’Iran et d’autres.

Ce sont des ordres importants du président Obama : le FBI liant l’application de la loi à la santé publique, mais aussi la coordination internationale pour mettre en œuvre l’agenda mondialiste de « sécurité sanitaire ».

De plus, le décret du président Obama exige que les programmes du FBI « fassent progresser la GHSA, ainsi que de fournir une expertise technique pour mesurer et évaluer les progrès dans les pays que les États-Unis se sont engagés à aider » et « travailler, en collaboration avec les partenaires inter-agences et l’équipe GHSA dans le pays, avec d’autres donateurs et acteurs non gouvernementaux dans les pays partenaires dans lesquels les programmes du FBI sont actifs afin de coordonner et de tirer parti des engagements pour faire avancer la GHSA avec les partenaires.

Quatre jours seulement avant que les démocrates ne perdent face à Donald Trump – qui a fait campagne et a été élu pour ses promesses antimondialistes – le président Obama a ordonné au FBI de lier l’application de la loi à la santé publique et de se coordonner avec INTERPOL pour mettre en œuvre le programme de sécurité sanitaire mondiale ?

L’activité accrue sur les pandémies et la «sécurité sanitaire mondiale» de l’administration Obama peu avant et après la perte du pouvoir du bureau du président au profit de Donald Trump peut être importante.

En savoir plus sur : LifeSiteNews.com

Traduction : MIRASTNEWS

COVID ÉTAIT PLANIFIÉ AUCUNE QUESTION À CE SUJET

Fauci s’exprimant à l’Université de Georgetown en 2017, dit à tout le monde qu’il y aura une épidémie surprise lors de la prochaine administration. Cette « pandémie » était prévue. Aucun doute là-dessus.

Source : Natural News

Obama déclare que les gens ne sont pas assez intelligents pour se gouverner eux-mêmes

Obama déclarant que nous devrions tous nous rendre à une grande puissance souveraine, ce qui se passe furtivement avec cette escroquerie.

COVID-19 – ÉVÉNEMENT 201 – RÉPÉTITION GÉNÉRALE POUR LE MEURTRE DE MASSE DE MILLIARDS

LIEN RUMBLE pour ceux qui ne peuvent pas voir correctement cette vidéo sur BitChute »

L’Event 201 a eu lieu le 18 octobre 2019 à l’Hôtel Pierre impliquant les acteurs clés de la Plandemic d’aujourd’hui.

Il s’agissait d’une répétition générale innocente pour le meurtre de masse (GENOCIDE) qui a eu lieu aujourd’hui.

– compilation des problèmes liés au covid19

ÉVÉNEMENT 201 :

https://www.centerforhealthsecurity.org/event201

Les criminels de la CIA en action VIDÉO FUITÉE :::: PROGRAMME DE VACCIN COUVERT

Les criminels de la CIA en action VIDÉO FUITE :::: PROGRAMME DE VACCIN COUVERT

Le Dr Christine Parks déclarant que les VACCINS NE FONCTIONNENT PAS sur la variante Delta

La thérapie génique appelée vaccin Covid est inutile contre la variante Delta, en fait elle rend la variante Delta plus dangereuse et les gens peuvent propager le virus très facilement. C’est pourquoi il y a l’explosion des cas actuellement.

MARBURG – GUINÉE – L’AFRIQUE ET LES PAYS SIMILAIRES ONT TOUJOURS ÉTÉ LA BOITE DE PETRI DE GATES

POLIO / MARBURG; COMBIEN D’AUTRES MALADIES VONT-ELLES APPORTER AUX BLESSURES ET MORTS PAR VACCIN.

GARDEZ UNE SURVEILLANCE DE CES PERSONNES.