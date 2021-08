Statistiques officielles du gouvernement des Etats-Unis sur les vaccins COVID : 13 627 décès 2 826 646 blessures 1 429 décès fœtaux chez les femmes enceintes

Par Brian Shilhavy

Selon les statistiques les plus récentes publiées par le CDC le vendredi 27 août 2021, leur Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) a désormais enregistré plus de deux fois plus de décès suite aux injections de COVID-19 au cours des 8 derniers mois et demi, que les décès enregistrés après TOUS les vaccins au cours des 30 dernières années.

Ce doit être l’information la plus censurée aux États-Unis en ce moment, même si ces statistiques proviennent directement des statistiques officielles du gouvernement.

Ils ont maintenant enregistré 13 627 décès, 2 826 646 blessures et 1 429 décès fœtaux de femmes enceintes qui ont reçu une injection de COVID.

Ils signalent également 17 794 incapacités permanentes, 74 369 visites aux urgences, 55 821 hospitalisations et 14 104 événements mettant la vie en danger. (Source.)

Et tout cela s’est produit en un peu plus de 8 mois.

Du 1er janvier 1991 au 30 novembre 2020, le dernier mois avant l’autorisation d’utilisation d’urgence des vaccins COVID, il n’y a eu qu’un total de 6 068 décès enregistrés (principalement des nourrissons) suite à TOUS les vaccins. (Source.)

La FDA a approuvé l’injection de COVID-19 de Pfizer – Traitez-la !

J’ai littéralement reçu environ 50 e-mails de personnes EXIGEANT que je modifie le texte de plusieurs de nos articles qui rapportaient que la FDA avait maintenant donné son approbation complète aux injections de Pfizer/BioNTech, déclarant que je me trompais et que la FDA n’avait pas réellement approuvé ce vaccin.

En voici un, par exemple, que j’ai reçu juste au moment où j’ai commencé à écrire cet article aujourd’hui :

Objet : votre affirmation erronée selon laquelle la FDA a approuvé l’injection de Pfizer Corps du message: L’injection Pfizer n’a PAS été approuvée par Pfizer. Le Dr E Alexander, ancien conseiller Covid de la Maison Blanche auprès du gouvernement Trump lors de l’émission Stew Peters, a clairement indiqué que ce n’était pas l’injection de Pfizer qui avait été approuvée. C’est un autre vaccin qui n’est pas disponible. Il dit que c’est une astuce de la FDA. Vous devez corriger cela sur votre site dès que possible

Non, je ne me trompe pas, et non, je ne vais pas changer nos articles. Vous avez tort. Voici le communiqué de presse de la FDA sur leur site Web :

La FDA approuve le premier vaccin contre la COVID-19

Si la FDA dit qu’il est approuvé, alors il est approuvé. Fin de la conversation.

Et oui, je comprends qu’il y a beaucoup de controverse autour d’eux pour approuver cela, et que c’est illégal. Voici ce que nous avons publié précédemment :

La FDA a approuvé les injections Pfizer/BioNTech, mais elle a également apparemment étendu l’EUA aux doses existantes de l’injection. Alors maintenant, il y a apparemment deux « vaccins » différents produits par Pfizer/BioNTech, l’un en vertu de l’EUA et l’autre approuvé par la FDA hier. Le nom de celui que la FDA a approuvé est « Comirnaty ». Vous pouvez lire le communiqué de presse de la FDA ici. Une lettre a été envoyée par la FDA à Pfizer pour étendre l’EUA aux doses existantes, et vous pouvez lire cette lettre ici. Une lettre a été envoyée par la FDA à BioNTech approuvant le « vaccin Comirnaty », et vous pouvez lire cette lettre ici.

Il semble que même le plan « Comirnaty » soit également toujours couvert par un EUA.

Et alors?

Pourquoi pensez-vous que c’est une question qui mérite d’être débattue ? Pensez-vous que vous pouvez utiliser ces informations devant un tribunal et empêcher un employeur ou une école de vous obliger à vous faire vacciner ?

Parce que si c’est votre motivation pour m’envoyer un e-mail et exiger que je rétracte ces déclarations, alors vous êtes l’imbécile.

Et cela ne me surprend pas, comme le montre le message ci-dessus que j’ai cité, que ce sont pour la plupart des partisans de Trump de droite dérangés qui m’envoient ceci par e-mail. Ils croiront à peu près n’importe quoi si Trump ou l’un de ses partisans de premier plan le disent.

Eh bien, j’ai des nouvelles pour vous de quelqu’un qui lutte contre les actions criminelles de la FDA depuis environ 20 ans maintenant : les enjeux sont si élevés et leurs patrons de Big Pharma engrangent des MILLIERS DE MILLIARDS DE DOLLARS pour les injections COVID ?

En 2019, avant même que quiconque sache ce qu’était le mot « COVID », nous avons publié cet article :

Étude : 98 % des lois de la FDA sont inconstitutionnelles

Quelques extraits :

Angela C. Erickson et Thomas Berry de la Pacific Legal Foundation viennent de publier un nouveau rapport examinant les réglementations émises illégalement au ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS). Leur étude a révélé que : Les procédures d’élaboration de règles inconstitutionnelles sont monnaie courante au HHS, en particulier à la FDA. Ils ont analysé qui étaient les personnes établissant ces règles au HHS dans ce qu’ils prétendent être la plus grande étude jamais réalisée sur ce sujet. [Ceci] n’a jamais été étudié auparavant : une large expansion de décideurs qui ne sont pas démocratiquement responsables. Ces législateurs irresponsables ne sont pas constitutionnellement autorisés à émettre des règles définitives ayant force de loi. Mais, comme le montre cette étude, cela ne les a pas arrêtés. Les résultats de leur étude ont révélé : que la majorité des réglementations du HHS ont été publiées illégalement par des fonctionnaires de bas niveau ou des employés de carrière qui n’avaient aucune autorité pour le faire. La Food and Drug Administration (FDA) était le contrevenant le plus fréquent et le plus clair. Les règles illégales de la FDA étaient si nombreuses qu’elles ont faussé les résultats pour le reste du HHS. Parmi les règles finales de la FDA, 98% ont été émises par des employés de carrière qui n’ont aucune autorité constitutionnelle pour le faire. Lire le rapport complet.

Deuxièmement, les tribunaux ont déjà décidé si un employeur peut ou non exiger les injections COVID alors qu’ils étaient tous encore sous un EUA, et les employés ont perdu. Voir cet article que nous avons publié le 14 juin 2021 :

Un juge du Texas prouve que le soulagement par armes biologiques des injections COVID-19 ne viendra PAS du pouvoir judiciaire – confirme les injections obligatoires pour les travailleurs hospitaliers

Extrait:

Un juge de district américain de «Red State» au Texas, nommé à son poste par l’ancien président Ronald Reagan en 1985, a statué contre 117 employés de l’hôpital méthodiste de Houston qui ont été suspendus sans salaire pour avoir refusé de prendre une [injection] COVID-19 expérimentale non approuvée par la FDA comme condition d’embauche. Non seulement il s’est prononcé contre eux, mais il a écrit un avis cinglant se moquant d’eux, prouvant une fois de plus que Big Pharma contrôle le pouvoir judiciaire ainsi que le Parti républicain et les soi-disant «conservateurs».

En novembre 2020, avant même que les injections COVID-19 ne reçoivent une autorisation d’utilisation d’urgence, nous avons publié un article sur un « Stay of Action » qui a été déposé contre la FDA pour avoir utilisé des résultats de tests PCR défectueux pour déterminer si les injections COVID-19 étaient « efficaces » pour arrêter « le virus ». Voir:

« Stay of Action » déposé contre la FDA pour ARRÊTER l’approbation du vaccin COVID pour l’utilisation de tests PCR défectueux dans les essais

Le Dr Mike Yeadon et d’autres médecins européens ont déposé quelque chose de similaire contre l’EMA pour empêcher que cela soit approuvé.

Et quel a été le résultat ? RIEN.

Quiconque pense encore que nous repousserons les psychopathes médicaux tyranniques de mettre en œuvre leur plan pour asservir tout le monde en les traînant devant les tribunaux pour « prouver » que tout cela est illégal, ne vit pas dans la réalité.

Il n’y a qu’une seule issue : la non-conformité massive. Et ici aux États-Unis, cela impliquera très certainement l’utilisation du 2e amendement.

Voici les injections de « rappel » sans fin de COVID

Ainsi, alors que tous ces décès et blessures invalidantes qui sont signalés dans le VAERS à la suite des injections COVID-19 auraient dû mettre un terme à cette folie de vaccination de masse des injections expérimentales il y a longtemps, c’est exactement le contraire qui se produit maintenant : plus d’injections COVID de « rappel » sont en cours et sont déjà mis en œuvre dans le pays des rats de laboratoire de Pfizer, Israël.

Si vous avez un « Green Pass » en Israël parce que vous avez reçu les deux injections COVID-19 de Pfizer, il expirera bientôt si vous n’obtenez pas une 3e « injection COVID-19 de rappel » de Pfizer.

Après avoir été confrontées au fait que la vaccination généralisée ne suffit pas à arrêter la COVID (il suffit de regarder le nombre de cas en Israël), les autorités de santé publique du petit pays méditerranéen ont décidé que la meilleure solution était de doubler les doses en défiant les L’OMS et exigeant que tous les citoyens obtiennent une troisième dose. Parlez de déplacer les poteaux de but… Alors que le gouvernement israélien étend la disponibilité des injections COVID de rappel produites par Pfizer à tous les résidents vaccinés âgés de 12 ans et plus, il a également décrété que tous ceux qui n’optent pas pour le troisième vaccin perdront leurs privilèges de laissez-passer vert en octobre, selon un rapport en RT. À compter du 1er octobre, le « laissez-passer vert » requis pour entrer dans certains rassemblements et lieux publics expirera non seulement six mois après que le titulaire a reçu une deuxième dose, mais également six mois après son troisième vaccin.

Lisez l’article complet sur ZeroHedge News.

Voici le médecin-chef de l’Australie, le Dr Kerry Chant, déclarant que les Australiens doivent s’habituer aux « vaccins COVID » pour les années à venir :

Dr Chant « Nous devons nous habituer à être vaccinés avec des vaccins contre la Covid pour le futur » pic.twitter.com/WKkvfvDOE9 – Razorback1111 (@razorback11111) 30 août 2021

Le médecin hygiéniste en chef, le Dr Kerry Chant, a déclaré que les autorités sanitaires vaccineraient probablement les résidents de NSW de manière régulière à long terme, ou jusqu’à ce que des vaccins soient développés qui fourniraient une immunité plus permanente à la COVID-19. « Nous devons nous habituer à être vaccinés avec des vaccins COVID pour l’avenir … Je ne peux pas dire que COVID ne sera pas avec nous pour toujours », a déclaré le Dr Chant aux journalistes lundi. «En tant que médecin de santé publique, nous voulons toujours que les maladies disparaissent, qu’elles soient totalement éliminées, mais ce n’est pas à l’horizon dans un avenir proche. « Les doses de rappel et les doses répétées en feront partie. »

Et le voici directement de la bouche du tyran. Le PDG de Pfizer a déjà admis qu’ils développaient des injections COVID de rappel pour de futures variantes qui ne sont même pas encore là :

Pendant ce temps, les vaccins COVID existants, désormais «approuvés», seront administrés aux enfants âgés de 5 à 11 ans d’ici septembre.

Et dites-moi encore pourquoi il est si important que je doive revenir en arrière et éditer tous nos articles qui disent que la FDA a maintenant entièrement approuvé les injections COVID-19 Pfizer parce qu’elles « ne l’ont pas fait » ?

Vous autres imbéciles, vous devez passer à autre chose et commencer à vous inquiéter pour vos enfants, surtout si vous les mettez à l’école, car ils sont la cible maintenant, et aucun tribunal ne pourra vous sauver, vous ou vos enfants.

Il suffit de demander aux habitants de Floride qui avaient confiance que leur gouverneur de l’État rouge avait mis fin aux masques scolaires obligatoires.

L’activisme judiciaire frappe à nouveau alors que le juge de Tallahassee annule l’interdiction du mandat de masque de l’administration DeSantis

