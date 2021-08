Une grande étude israélienne démontre la puissance du système immunitaire humain sur les vaccins + Le Japon a découvert ce qui est probablement 3 variantes différentes de l’injection Pfizer

Une grande étude israélienne démontre la puissance du système immunitaire humain sur les vaccins

La protection immunitaire naturelle qui se développe après une infection par le SRAS-CoV-2 offre considérablement plus de bouclier contre la variante Delta du coronavirus pandémique que deux doses du vaccin Pfizer-BioNTech, selon une grande étude israélienne. Les données récemment publiées montrent que les personnes qui ont déjà eu une infection par le SRAS-CoV-2 étaient beaucoup moins susceptibles que les personnes vaccinées d’obtenir Delta, d’en développer des symptômes ou d’être hospitalisées avec une COVID-19 (Coronavirus Desease 2019 = Maladie à Coronavirus de 2019) grave. L’étude montre que les personnes doublement vaccinées étaient six à 13 fois plus susceptibles d’être infectées que les personnes non vaccinées qui étaient auparavant infectées par le coronavirus. L’étude démontre la puissance du système immunitaire humain.

Les chercheurs ont également découvert que les personnes atteintes du SRAS-CoV-2 auparavant étaient mieux protégées contre la réinfection que celles qui avaient été vaccinées.

Le nouveau travail (lire ci-dessous) pourrait éclairer la discussion sur la question de savoir si les personnes précédemment infectées doivent recevoir les deux doses du vaccin Pfizer-BioNTech ou du vaccin à ARNm similaire de Moderna.

Les mandats de vaccination n’exemptent pas nécessairement ceux qui avaient déjà une infection par le SRAS-CoV-2 et la recommandation actuelle est qu’ils soient entièrement vaccinés, ce qui signifie deux doses d’ARNm ou l’un des vaccins à base d’adénovirus J&J.

L’étude (lire ci-dessous), menée dans l’un des pays les plus vaccinés contre la COVID-19 au monde, a examiné les dossiers médicaux de dizaines de milliers d’Israéliens, recensant leurs infections, symptômes et hospitalisations entre le 1er juin et le 14 août, lorsque la variante Delta prédominait en Israël.

Il s’agit de la plus grande étude observationnelle dans le monde réel à ce jour pour comparer l’immunité naturelle et induite par le vaccin au SRAS-CoV-2, selon ses dirigeants.

La vague massive d’infections à la COVID-19 en Israël, l’un des pays les plus vaccinés au monde, n’est rien de moins qu’une catastrophe. La crise des vaccins en Israël devrait être un avertissement pour le reste du monde.

La recherche impressionne Nussenzweig et d’autres scientifiques qui ont examiné une préimpression des résultats, sur medRxiv. « C’est un exemple classique de la façon dont l’immunité naturelle est vraiment meilleure que la vaccination », déclare Charlotte Thålin, médecin et chercheuse en immunologie à l’hôpital Danderyd et à l’Institut Karolinska qui étudie les réponses immunitaires au SRAS-CoV-2.

« À ma connaissance, c’est la première fois [ceci] a vraiment été montré dans le contexte de COVID-19. »

L’étude montre les avantages de l’immunité naturelle, mais « ne prend pas en compte ce que ce virus fait au corps pour en arriver là », explique Marion Pepper, immunologiste à l’Université de Washington, Seattle.

La nouvelle analyse s’appuie sur la base de données de Maccabi Healthcare Services, qui compte environ 2,5 millions d’Israéliens.

L’étude, dirigée par Tal Patalon et Sivan Gazit de KSM, la branche recherche et innovation du système, a révélé dans deux analyses que les personnes non infectées qui ont été vaccinées en janvier et février étaient, en juin, juillet et la première moitié d’août, six à 13 fois plus susceptibles d’être infectées que les personnes non vaccinées qui étaient auparavant infectées par le coronavirus.

Dans une analyse, comparant plus de 32 000 personnes dans le système de santé, le risque de développer une COVID-19 symptomatique était 27 fois plus élevé chez les vaccinés, et le risque d’hospitalisation huit fois plus élevé.

« Nous continuons à sous-estimer l’importance de l’immunité naturelle contre les infections… surtout lorsque [l’infection] est récente », déclare Eric Topol, médecin-chercheur à Scripps Research.

Le groupe de Nussenzweig a publié des données montrant que les personnes qui se remettent d’une infection par le SRAS-CoV-2 continuent de développer un nombre et des types croissants d’anticorps ciblant les coronavirus pendant jusqu’à 1 an.

En revanche, dit-il, les personnes vaccinées deux fois cessent de voir des augmentations « de la puissance ou de la largeur du compartiment global des anticorps mémoire » quelques mois après leur deuxième dose.

Pour de nombreuses maladies infectieuses, l’immunité acquise naturellement est connue pour être plus puissante que l’immunité induite par la vaccination et elle dure souvent toute la vie.

Pendant ce temps, une nouvelle étude a soulevé des inquiétudes quant à l’efficacité des vaccins à ARNm, révélant que le vaccin COVID-19 Pfizer n’est efficace qu’à 42% contre la variante Delta.

Et ce que les responsables ne disent pas, c’est que ce sont en fait les personnes qui ont été entièrement vaccinées contre la COVID-19 mais qui sont toujours infectées par la souche delta transmettent l’infection à des personnes non vaccinées.

Selon le professeur-docteur Jayanta Bhattacharya, scientifique de renommée mondiale à l’Université de Stanford, et le meilleur économiste mondial Donald Boudreaux, l’idée de l’éradication de Covid est un fantasme dangereux et coûteux.

Lisez l’étude démontrant le pouvoir du système immunitaire humain sur les vaccins ci-dessous :

Source : GreatGameIndia

Le Japon a découvert ce qui est probablement 3 variantes différentes de l’injection Pfizer

Cela ne peut pas arriver si ce n’est pas intentionnel. Le Japon a découvert : 1. Des vaccins avec des trucs roses dedans. 2. Des vaccins avec des trucs noirs dedans. 3. Des vaccins contenant des éléments magnétiques métalliques brillants. Et ce n’était pas seulement quelques vaccins, ce sont des millions qui avaient CHAQUE PROBLÈME. Cela signifie que ce n’était pas un problème.

J’ai vu et ignoré un message de « quelqu’un qui travaille pour pfizer » disant qu’il y avait 10 variantes différentes des vaccins, chacune conçue pour faire quelque chose de différent pour le destinataire. J’ai fait sauter le post en tant que B.S. Cependant, si le Japon a trouvé trois « contaminants » différents dans l’injection de pfizer, et que chaque événement impliquait des milliers de flacons, ce message était peut-être exact car cela ne peut pas se produire dans une usine si ce n’était pas intentionnel et qu’aucun individu ne pourrait jamais contaminer à la main autant de flacons. Cet employé a dit que l’une des 10 possibilités était une solution saline. Cela signifierait que le Japon a découvert 4 variantes sur 10.

J’ai totalement appelé B.S. à ce sujet, et l’ait ignoré. Mais cela a de bonnes chances d’être vrai maintenant que le Japon a découvert qu’il existe différentes versions du plan (d’après ce qu’ils y ont trouvé) et la différence dans tout cela est que les Japonais étaient sceptiques au départ, n’avaient pas entièrement contrôlée l’escroquerie par le mensonge dans les hôpitaux et les pharmacies et ALORS n’avait pas un travail d’escroquerie total dans les médias pour cacher des trucs comme ça.

Alors maintenant, le Japon passe à l’ivermectine tandis que l’arnaque des médias américains l’appelle « pâte de vache » et dit que les gens sont idiots pour l’avoir essayé ET SURDOSÉ. Mais la réalité est que l’ivermectine est comme n’importe quel autre médicament et qu’elle est également conçue pour les humains. Avant, vous pouviez le ramasser n’importe où. Mais comme l’hydroxychloroquine, qui pouvait également être achetée comme l’aspirine avant cette arnaque, l’ivermectine est retirée aussi vite qu’elle peut la retirer des étagères des pharmacies parce qu' »ils » veulent que leur mort soit abattue sur tout le monde. Plusieurs boosters chaque année selon le dernier rap comique de Fauci.

HMMM, 10 variantes du vaccin, dont une saline. Cela laisse de la place pour 19, delta, lambda, « la souche de New York » zimbabwe et 4 autres variantes, TOUS nécessitant 2 doses chacun. À ce moment-là, nous en serons aux 500 millions magiques recommandés par les pierres angulaires.

Seulement, ça ne va pas bien. Il y aura donc probablement la souche « world war 3 », la souche « patriot roundup », la souche « woke staff sergeant » et la souche « Al Qaida » et n’oubliez pas la souche « dark winter » et « supply disruption » souche qu’Ida améliorera sans aucun doute.

Source : Tap News

Okinawa du Japon a trouvé plus de doses du vaccin COVID-19 de Moderna avec des substances étrangères

BATTLEFORWORLD.COM | 29 août 2021 : Le ministère japonais de la Santé a annoncé samedi 28 août qu’il avait trouvé plus de doses contaminées du vaccin COVID-19 Moderna avec des numéros de lot différents que ceux suspendus plus tôt qui étaient également contaminés par des substances étrangères. La deuxième découverte de vaccins contaminés par des substances étrangères a été distribuée sur un site de vaccination dans la préfecture méridionale d’Okinawa, ville de Nahain. Et en conséquence, les vaccinations COVID-19 au cours du week-end dans la préfecture ont été suspendues.

Les vaccins contaminés rapportés par les médias japonais ont été distribués à 863 centres de vaccination à travers le pays, a déclaré Takeda Pharmaceutical Co., le distributeur de vaccins.

Source : Tap News

BOMBE MONDIALE : le gouvernement japonais confirme que les vaccins COVID sont contaminés par du métal

