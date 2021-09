Fauci envisage des injections de rappel tous les CINQ mois pour tous les Américains… l’assaut des protéines de pointe ne se termine jamais + Un groupe d’enquête néerlandais demande la suspension immédiate des vaccins

Fauci envisage des injections de rappel tous les CINQ mois pour tous les Américains… l’assaut des protéines de pointe ne se termine jamais

Lorsque le Dr Anthony Fauci s’est frayé un chemin jusqu’au podium pour la première fois et est monté sur la scène nationale – sur la pointe des pieds et tendant le bras vers le microphone – il avait un air d’autoritarisme à son sujet, un personnage d’arrogance. Lorsqu’il a parlé de séparer les gens de six pieds et de mettre fin à leur vie – en faisant signe aux gouvernements et aux entreprises de faire de même – ses manières effrayantes et de contrôle sont devenues évidentes, exposées au monde entier.

Mais tout le monde n’a pas vu cet homme pour le trompeur abusif qu’il est vraiment. L’arme biologique répliquée dans les cellules humaines par la vaccination par l’ARNm est basée sur la même recherche de virus de gain de fonction à laquelle Fauci faisait partie, sur laquelle il a menti pendant plus d’un an. Alors que Fauci continue de menacer les libertés civiles fondamentales et les droits à l’autonomie corporelle, il cherche de nouvelles façons d’imposer ces injections COVID. Maintenant, il veut mandater des rappels tous les CINQ mois.

Joe Biden, souffrant d’une déficience cognitive, a divulgué l’information lors d’une visite du bureau ovale avec le Premier ministre israélien Naftali Bennett. Interrogé sur les rappels de vaccin COVID, Biden a déclaré: «La question soulevée est-elle devrait-elle être inférieure à huit mois? Cela devrait-il être aussi peu que cinq mois? C’est en discussion. J’en ai parlé avec le Dr Fauci ce matin.

Le protocole expérimental à deux doses qui a rendu malades des centaines de milliers d’Américains et tué un nombre indéterminé de personnes, n’est que le début d’un holocauste médical, alors qu’une troisième dose de rappel est déployée et qu’une quatrième et une cinquième dose sont prévues pour 2022.

Fauci, le manipulateur en série, perpétue un holocauste et inaugure un paysage infernal totalitaire

Enfermer les gens chez eux et convaincre les personnes en bonne santé qu’elles sont dangereuses est le MENSONGE supérieur derrière le scandale du Covid-19. Après que les gouvernements se soient emparés de ce pouvoir totalitaire, des populations entières ont reçu un ultimatum coercitif, selon lequel elles « ne peuvent pas revenir à la normale » tant qu’elles ne sont pas vaccinées. Le Dr Fauci continue de blâmer les 90 millions d’Américains qui ont refusé ces vaccins pour tous les problèmes médicaux en cours qui sont réellement causés par les vaccins, y compris la neuro-inflammation, l’inflammation cardiovasculaire, les caillots sanguins, la diminution des anticorps chez les vaccinés et les souches mutantes qui sont stimulés en raison de la pression sélective du vaccin.

Pressé par NPR à propos de «l’arc de la pandémie», Fauci a suggéré que les Américains non vaccinés sont la raison pour laquelle la «pandémie» ne se termine jamais. Le Dr Fauci continue d’attaquer les Américains en bonne santé et naturellement immunisés pour les problèmes de santé perpétués par les blocages gouvernementaux, la restriction d’oxygène, l’isolement, les mentalités de germaphobie, les fautes professionnelles médicales, l’oppression de la santé publique, la censure des traitements et la fraude aux vaccins.

La pression de Fauci pour des mandats de vaccins est criminelle

Fauci a déclaré à NPR : « Le Pentagone, les collèges, les universités et même les grandes organisations de lieux de travail, les grandes entreprises peuvent dire, c’est tout. Si vous voulez travailler pour nous, vous devez être vacciné. Fauci continue d’encourager les «mandats de vaccins». Cependant, il n’existe pas de vaccin « obligatoire ». Toutes les interventions médicales nécessitent le CONSENTEMENT de la personne. Ce consentement doit être exempt de coercition, de contrainte, de force, de fraude, de tromperie et de contrainte. Toutes ces forces totalitaires sont utilisées contre des personnes, et à cause de cela, les blessures vaccinales sont plus courantes que jamais. La vaccination obligatoire et toute menace de discrimination et de ségrégation qui s’y rattachent sont illégales et Fauci doit être tenu pour responsable de la promotion du terrorisme et de la ségrégation.

Sur CNN, Fauci s’est moqué du consentement éclairé en louant les mandats de vaccination. Il s’est opposé à la liberté d’un individu de choisir une immunité naturelle plutôt que des injections de caillots ratées et des injections continues d’armes biologiques. « Assez, c’est assez », a déclaré Fauci, « le temps est venu » pour les injections obligatoires.

Fauci qualifie les Américains en bonne santé et naturellement immunisés d’« hésitants à la vaccination », mais il n’y a vraiment rien de tel que « l’hésitation à la vaccination » lorsque les individus ont déjà fait un choix. Cependant, il existe une « hésitation à consentir en connaissance de cause ». Lorsqu’un employeur, un représentant du gouvernement ou un prestataire médical hésite à vous informer de tous les risques d’une intervention médicale inutile et refuse de vous demander votre consentement pour la procédure médicale, ce sont eux qui HÉSITENT à remplir toutes leurs obligations légales. L’hésitation de consentement éclairé se produit lorsqu’un fonctionnaire essaie d’imposer quelque chose (par exemple, la vaccination). Le fonctionnaire refuse de fournir des informations qui pourraient vous aider à prendre une décision éclairée. Ces responsables (comme Fauci) restent réticents à fournir un consentement éclairé car :

Ils veulent seulement promouvoir la propagande pour faire avancer leur programme.

Ils sont incités, soudoyés ou contraints de maximiser la conformité à l’expérience.

Ils refusent d’admettre qu’ils se trompent sur le système immunitaire et les traitements disponibles.

Ils veulent blâmer des innocents pour couvrir leurs propres crimes.

Ils pensent qu’ils possèdent votre corps.

Étant donné que les « boosters » de protéines de pointe seront bientôt nécessaires tous les cinq mois, tout le monde est à nouveau considéré comme « non vacciné », quel que soit le nombre de vaccins qu’il a pris jusqu’à présent. Si des rappels perpétuels sont nécessaires, les vaccins sont un échec total, et chacun doit faire face à la réalité. Il est temps de menotter Fauci et de laisser un jury peser les preuves contre lui.

EFFETS SECONDAIRES ÉTRANGES DES VACCINS

Des effets secondaires plus étranges des vaccins COVID

Le Mal qui venait de la famille Rockefeller. Avec l’aimable autorisation de Gordon.

https://brandnewtube.com/embed/xuah1uUfhXyCMgf

Le mal venu de la famille Rockefeller

https://brandnewtube.com/watch/the-evil-that-came-from-the-rockefeller-family_xuah1uUfhXyCMgf.html

Un groupe d’enquête néerlandais demande la suspension immédiate des vaccins – Fuellmich Advising

Des informations très importantes à diffuser afin de trouver les associations qui prendront le relais en France

Pays-Bas : Une commission d’enquête extraparlementaire demande la suspension immédiate de la vaccination. Le nombre de décès est trois fois plus élevé que le nombre réellement déclaré.

(ER: lien vers article suisse)

Si vous regardez ce qu’est cette commission, vous verrez qu’elle est conseillée par Reiner Fuellmich et qu’elle s’est déjà associée à des groupes d’avocats dans sept autres pays pour déposer une plainte auprès de la CPI.

Cette demande de suspension de vaccination pour faux chiffres est très astucieuse puisqu’elle demande simplement du temps pour vérifier les chiffres de décès et d’effets secondaires dus aux vaccins… Ceux qui refuseraient cette demande en deviennent par définition responsables.

Un comité d’enquête néerlandais met en place une hotline pour les décès liés au vaccin Covid, qui sont trois fois plus élevés que les chiffres officiels à ce stade.

Le site Internet de la Vaccination Hotline, une initiative de la commission d’enquête extraparlementaire 2020 (BPOC2020) aux Pays-Bas, est en ligne. Sur cette hotline, les gens peuvent signaler les effets secondaires et les décès après la vaccination avec l’un des vaccins Corona.

« La hotline a été mise en place parce que nous sommes profondément préoccupés par l’enregistrement des effets secondaires et des décès par Lareb, l’agence gouvernementale officielle qui enregistre les effets secondaires des médicaments », explique BPOC2020.

« Le nombre de rapports de décès vaccinaux que nous avons reçus est environ trois fois supérieur à celui de Lareb. De plus, Lareb n’a pas encore fourni d’informations sur la question de savoir si un lien de causalité a été établi entre les rapports enregistrés auprès de lui et les vaccinations », a-t-il ajouté.

Le nombre réel de signalements est plus élevé car BPOC2020 n’a pas encore été en mesure de contacter tous les signaleurs. Sur la base de ces rapports, un rapport d’enquête sera préparé, que la commission utilisera dans une procédure accélérée contre le ministère de la Santé, qui devrait avoir lieu bientôt.

Le comité espère que l’injonction entraînera une suspension immédiate des vaccinations. « Tous les signaux que nous recevons indiquent une situation d’urgence », a déclaré le président du comité, le Dr Pieter Kuit, dans un message vidéo.

Agnès Kant, directrice de Lareb, a invité BPOC2020 à une réunion le 9 septembre. « Il est important pour nous que Lareb soit au courant des candidatures que nous avons reçues ici », déclare Kuit.

En attendant, le processus accéléré se poursuit, souligne-t-il. « BPOC2020 estime que la campagne de vaccination doit être suspendue immédiatement afin qu’une enquête approfondie puisse être menée sur les vaccins et sur la causalité possible entre les rapports de décès et d’atteintes à la santé et les vaccinations. »

À ce jour, 1 504 décès et 1 496 cas d’atteintes graves à la santé ont été signalés au centre de vaccination à la suite de la vaccination Corona.

ACTEUR ASSASSINÉ PAR MODERNA – Conseils d’Ed Asners – « En finir avec ça »… Il l’a fait.

« Fais tes devoirs, dit-il ». Tout est fini maintenant. N’est-ce pas Ed ? Oh attends tu ne peux pas répondre. Peu importe. Source : Camp d’entraînement.

Un footballeur de 23 ans est décédé quatre jours après un vaccin COVID

Source : Nouvelles de la graisse. Plus de vidéos que vous voudrez peut-être consulter :

L'infirmière parle des patients hospitalisés, du syndrome d'amélioration des anticorps et de la variante Delta BS.

Le crétin de Pro Vaccine qui se moquait des anti-vaccins est mort du vaccin Covid. Tant pis…

Oh être une mouche sur le mur quand il a senti le Fauci Ochie le frapper. Je l’ai surpris je parie. Oui celui-ci était un vrai gagnant… il a perdu. Source : Nouvelles de la graisse. Plus de vidéos qui pourraient vous plaire :

Le membre du parlement australien vacciné qui fait pression pour un passeport vaccinal est tombé avec Bells Palsy.

Les médias mainstream couvrent les décès par vaccin des Noirs … tout en payant des célébrités noires pour continuer à pousser les vaccins génocidaires

Dans tout le pays, des personnes à la peau noire meurent des « vaccins » contre le coronavirus de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)]. Plutôt que de défendre la vie des Noirs, le gouvernement des États-Unis pousse plus de vaccins sur les Noirs via des célébrités et des « influenceurs » des médias sociaux.

Mark Crispin Miller de Off Guardian a préparé un exposé sur les nombreuses vies noires à travers l’Amérique qui ont maintenant disparu grâce aux injections « Operation Warp Speed ». Il pose la question : « Est-ce que les vies noires n’ont pas d’importance si ces « vaccins » les prennent ? » La réponse est apparemment non.

Si la réponse était oui, Joe Biden et le reste de son régime arrêteraient immédiatement leur campagne de vaccination et commenceraient à avertir la communauté noire de rester à l’écart des injections. Zut, le faux « président » avertirait tout le monde de toutes les couleurs de peau de simplement dire non aux seringues expérimentales de Big Pharma.

Au lieu de cela, China Joe et ses maîtres s’efforcent de convaincre tous les Américains, y compris les Américains à la peau foncée, de retrousser leurs manches et de subir les injections mortelles. Et certains d’entre eux, malheureusement, obéissent à leur propre détriment.

Prenons le cas de Drene Keyes, par exemple. Cette femme noire de 58 ans et pasteur de l’église d’Abraham à Gloucester, en Virginie, est décédée fin janvier après s’être fait injecter sa première dose du « vaccin » Pfizer.

Parce que Keyes souffrait de diabète, d’apnée du sommeil et était obèse, elle pensait que se faire injecter un vaccin Trump la garderait «en sécurité» contre les germes chinois. Elle a fini par souffrir d’une grave réaction indésirable et est décédée peu de temps après.

Les médias mainstream, comme on pouvait s’y attendre, ont rapporté que Keyes est décédée après avoir reçu une injection Covid mais qu' »aucun lien n’a été trouvé » entre le vaccin et sa mort. En d’autres termes, tout cela n’était qu’une grande coïncidence.

Les médias continuent de blâmer la « Covid » pour les décès dus aux vaccins

Dix jours après la mort de Keyes, une autre femme noire du nom de Karen Hudson-Samuels est décédée à peine 24 heures après avoir reçu sa première dose d’un vaccin Pfizer. L' »icône des médias de Détroit » qui travaillait pour la première chaîne de télévision détenue et exploitée par des Noirs du pays a été retrouvée morte par son mari à l’intérieur de leur maison.

L’homme de 68 ans était déjà allé à l’antenne pour affirmer que les vaccins contre la grippe chinoise sont parfaitement sûrs et très efficaces. Elle est décédée plus tard à la suite du vaccin qui, selon elle, aurait protégé ses téléspectateurs contre l’infection.

Soit dit en passant, dans ces deux cas, les médias mainstream ont suivi l’histoire en affirmant que ces femmes noires étaient mortes de « Covid ». Bien qu’ils soient morts presque instantanément après avoir reçu une piqûre, ces deux cas tragiques étaient le résultat de mystérieux germes de la Covid, on nous a dit que cela n’avait rien à voir avec les injections.

Il y a eu beaucoup d’autres cas similaires, d’ailleurs. Tant de Noirs sont morts des vaccins du virus chinois que nous ne serions pas en mesure de tous les énumérer ici dans un seul article. Et pourtant, le gouvernement continue de pousser les vaccins contre les Noirs comme solution finale pour mettre fin à la plandémie.

« Ma première pensée méchante est que la phrase, Les avantages l’emportent sur les risques » devrait être l’épigraphe arborant toutes leurs pierres tombales « , a écrit un commentateur à Off Guardian.

« De manière plus constructive, quelqu’un devrait faire un mème composé de tous ces smileys et d’acier « allons-y ! » Des visages, pré-vaccinaux, accompagnés du fait de chaque décès peu de temps après. Il n’y a rien de tel que des preuves cumulatives pour bannir ces notions cognitivement dissidentes de coïncidence détenues par la majorité. »

Vous trouverez plus d’informations sur les blessures et les décès causés par les vaccins contre la grippe Fauci sur ChemicalViolence.com.

La résistance commence MAINTENANT : Lancement d’un mouvement mondial de non-conformité contre la tyrannie médicale

Comme RFK, Jr. l’a récemment déclaré dans une interview (voir ci-dessous), le moment est venu pour tout le monde de prendre position contre la tyrannie médicale et de dire NON aux vaccins toxiques, aux passeports vaccinaux et aux mandats médicaux.

Partout dans le monde, des citoyens informés et passionnés se soulèvent contre la tyrannie médicale, des camionneurs en Australie aux manifestants pacifiques en France, au Royaume-Uni et au Canada. Aux États-Unis, les Tea Party Patriots ont annoncé des manifestations dans 60 villes, avec des détails sur StopMedicalMandates.com.

Les peuples du monde réalisent de plus en plus que la plandémie était une arnaque malveillante visant à assassiner en masse des innocents tout en asservissant le peuple sous un gouvernement tyrannique. Les camps d’internement de Covid sont réels et ont été annoncés en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis. Le vaccin Covid est si toxique que lorsqu’un camion transportant des vaccins Moderna s’est renversé, le Dept. de la Défense a pris le contrôle de la zone et fait venir des équipes HAZMAT tout en fermant l’espace aérien afin de contenir les matières dangereuses contenues dans les vaccins.

Pourtant, on nous dit tous qu’ils sont suffisamment sûrs pour s’injecter, bien sûr. (Mais trop dangereux pour permettre un déversement sur une voie publique.)

Fauci et le CDC sont des menteurs. La FDA est dirigée par des escrocs de Big Pharma. Les fabricants de vaccins sont pour la plupart des criminels reconnus qui ont de longs antécédents de crimes contre des innocents. Les vaccins sont délibérément chargés d’armes biologiques à protéines de pointe ainsi que d’autres ingrédients mystérieux qui semblent être magnétiques.

Ceux qui prennent les vaccins meurent en nombre record, avec maintenant 623 000 événements indésirables signalés au VAERS à cause des vaccins et plus de 13 000 décès. (Le vaccin contre la grippe porcine a été retiré après seulement 25 décès.)

Le nombre réel de décès en Amérique est presque certainement supérieur à 500 000 en ce moment, et dans le monde, les vaccins Covid ont sans aucun doute déjà tué des millions de personnes.

Les hôpitaux sont devenus des usines à meurtre qui refusent d’administrer de l’ivermectine. Au lieu de cela, ils assassinent des personnes avec des ventilateurs et prétendent ensuite qu’elles sont mortes « de Covid ». Presque tous les hôpitaux médicaux traditionnels d’Amérique du Nord sont maintenant dotés de tueurs de masse qui commettent des crimes contre l’humanité à une échelle sans précédent.

Les gens se réveillent comme jamais auparavant, et ils ont vu des gens qu’ils connaissent et aiment tués par le vaccin Covid (ou les blocages traumatisants). Nous assistons maintenant au début du soulèvement pacifique contre la tyrannie médicale, et un véritable géant endormi s’est réveillé.

Nous appelons au non-respect et à la résistance informés et pacifiques contre la tyrannie médicale. Ne commettez pas de violence contre ceux qui pratiquent la violence médicale. Nous devons faire valoir nos droits humains d’une manière pacifique et puissante pour mettre un terme aux meurtres de masse et même au terrorisme médical qui se déchaînent contre l’humanité.

[C’est bien. Cependant, que se passerait-il si les mondialistes eugénistes envoyaient l’armée et la police tirer avec des armes de guerre sur les masses aux mains nues pour injecter ses mixtures empoisonnées, étant donné que les populations respectent scrupuleusement les règles de la démocratie et que eux ont changé de régime et sont entrés dans l’ère tyrannique sur tous les plans ? – MIRASTNEWS]

Obtenez tous les détails dans le puissant podcast Situation Update d’aujourd’hui :

L’élite se réfugie dans ses bunkers, elle va détruire l’économie avec un effondrement programmé

Vous pouvez visionner nos documentaires sur ces sujets sur la chaîne Alcyon Pleyades, à l’adresse suivante :

https://www.bitchute.com/alcyonpleyades/

URGENT! Pour le bien de tous, faites la diffusion la plus large de ces vidéos, auprès de vos proches et connaissances, car nous sommes en danger soumis à une tyrannie médico-sociale qui cherche à mettre fin à l’humanité.

Soyez prêts! Ils vont déclencher un effondrement mondial coordonné. Ils feront s’effondrer le dollar et des millions de personnes mourront de faim. Ils déclencheront l’anarchie et le chaos total… Ils détruiront la planète par un effondrement planifié et en accuseront Covid. Ils vont anéantir l’économie, la santé publique, la liberté d’expression et les infrastructures… C’est un événement d’extinction fabriqué.

La Chine propose son propre point de vue sur la recherche des origines du COVID-19, suggère qu’il aurait pu être importé à Wuhan

© REUTERS / CHINA DAILY

La Chine lutte contre le fait d’être qualifiée de pays prétendument responsable de la pandémie de coronavirus depuis son apparition. Les premiers cas officiellement enregistrés de COVID-19 se sont produits dans la ville chinoise de Wuhan, mais Pékin a suggéré à plusieurs reprises que l’agent pathogène aurait pu être importé dans le pays.

Le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (CDC) a dévoilé sa propre suggestion sur la manière dont l’Organisation mondiale de la santé (OMS) devrait gérer la deuxième phase de l’enquête sur les origines du virus [de la] COVID-19. Selon le CDC chinois, les enquêteurs de l’OMS devraient concentrer leurs efforts sur l’étude des produits de la chaîne du froid et de leur logistique avant la détection des premiers cas de COVID-19 à Wuhan, en particulier entre septembre et décembre 2019.

Les épidémiologistes chinois du CDC ont déclaré que des échantillons de COVID-19 pouvaient être trouvés sur certains des produits de la chaîne du froid expédiés vers d’autres villes chinoises, à savoir Pékin et Dalian, juste avant que les deux villes ne subissent des épidémies limitées de la maladie à l’été 2020. Ces incidents se sont produits après que la Chine a réussi à mettre fin rapidement à l’épidémie d’origine à Wuhan en avril 2020.

© REUTERS / THOMAS PIERRE /

Des membres du personnel en tenue de protection se tiennent à l’hôpital provincial du Hubei de médecine chinoise et occidentale intégrée, où des membres de l’équipe de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) chargée d’enquêter sur les origines de la maladie à coronavirus (COVID-19) sont en visite, à Wuhan, dans la province du Hubei, Chine 29 janvier 2021.

Des épidémiologistes chinois ont ainsi suggéré que la COVID-19 pourrait avoir été importé à Wuhan, soit d’une autre région chinoise, soit d’un fournisseur étranger de produits de la chaîne du froid. Des membres du CDC du pays ont proposé à l’OMS d’explorer cette hypothèse et de suivre la chaîne d’approvisionnement de ce type de produit. Les scientifiques ont souligné dans leurs publications qu’il y avait de nombreuses preuves de la présence de COVID-19 dans d’autres parties du monde, en particulier aux États-Unis, en Italie, en Espagne et en France, avant la détection des premiers cas en Chine et dès mars. 2019.

« Nous avons mené des enquêtes épidémiologiques, des tests d’acide nucléique, des détections d’anticorps, une rétrospection des aliments de la chaîne du froid et une analyse comparative du séquençage des gènes viraux des patients COVID-19 et des emballages alimentaires et avons confirmé que le virus avait été importé d’autres pays ou régions via la chaîne de transport du froid », a déclaré Ma Huilai, un responsable du CDC chinois.

Les chercheurs du CDC chinois ont en outre noté que plus de la moitié des magasins du marché des fruits de mer de Huanan, une source présumée de l’infection d’origine, importaient 29 types de produits de la chaîne du froid de 20 pays et régions de Chine.

La publication des épidémiologistes chinois intervient alors que l’OMS envisage de mener la deuxième phase de l’enquête sur les origines du virus qui a coûté la vie à plus de 4 493 000 personnes dans le monde et perturbé les économies. L’enquête précédente n’a donné aucune réponse quant au moment et à la manière dont le virus est passé des animaux aux humains, et l’organisme mondial de santé a annoncé en juillet 2021 qu’une nouvelle enquête serait menée. L’annonce de la deuxième phase de l’enquête a également coïncidé avec l’ouverture d’une enquête par les services de renseignement américains sur les allégations selon lesquelles le virus aurait pu s’échapper d’un laboratoire chinois.

Pékin a fermement rejeté l’idée de mener la deuxième phase de l’enquête sur son territoire, arguant que la nouvelle enquête est politisée et non basée sur la science. L’enquête américaine sur l’allégation de l’origine du virus en laboratoire a cependant produit un rapport dans lequel la plupart des agences de renseignement américaines ont déclaré que le virus était très probablement né naturellement, bien que certains agents aient refusé d’exclure absolument la théorie artificielle.

Notre avis

[Il est déjà étonnant que la Chine ne cite pas également l’équipe américaine sur un tournoi sportif militaire qui s’est déroulé en Chine où les américains avaient obtenu de piètres résultats. De plus, une enquête menée par l’OMS ne pourrait produire que des résultats faux ou biaisés, car Bill Gates fortement soupçonné dans cette affaire finance cette organisation et d’autres acteurs travaillent également avec l’OMS. Les Etats-Unis étant eux-mêmes soupçonnés ne peuvent en aucune manière à travers ses services internes apporter une solution juste. Il faudrait donc une enquête internationale réellement indépendante pluridisciplinaire qui se déroulerait prioritairement en Chine, France, Grande-Bretagne, Australie, aux Etats-Unis et Canada. pour faire la lumière sur l’origine de ce coronavirus. A cette mission devrait être adossée une Commission scientifique pour vérifier de l’opportunité, la sécurité, la sûreté, l’efficacité et la qualité des vaccins COVID-19. JDDM – MIRASTNEWS]

