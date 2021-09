Ancien employé de Pfizer : « Échec et mat. Jeu terminé. Nous gagnons

(Article d’Alexandra Bruce republié de ForbiddenKnowledgeTV.net)

J’ai dit que la seule façon pour les mondialistes de s’en tirer était de nous tuer tous – ou suffisamment d’entre nous pour qu’il y ait un effondrement civilisationnel complet et qu’il n’y ait plus de juges ou de tribunaux pour se prononcer contre eux. Cela explique leur course folle pour nous piquer tous dès que possible.

Mais si suffisamment d’entre nous survivent, ils devront faire face aux conséquences du lancement d’une campagne mondiale de génocide qui fera ressembler l’Holocauste nazi à une fête d’anniversaire de deux ans.

Karen Kingston pense que c’est exactement ce qui va se passer.

Contrairement à beaucoup d’autres, Karen Kingston, qui rejoint Stew Peters, n’a ici aucune question sur la bonne foi de l’approbation par la FDA du vaccin BioNTech/Pfizer.

Kingston dit que cette lettre au responsable de la réglementation de Pfizer aux États-Unis, Amit Patel est standard et qu’elle leur accorde sans équivoque la licence pour produire le vaccin et exige que dans les 14 jours, ils fournissent la liste des ingrédients et toute modification des protocoles et des rappels et d’autres problèmes de sécurité, ce qu’elle pense que Pfizer a depuis longtemps jeté par la fenêtre.

Non seulement la lettre est la norme, mais les normes que cette approbation impose désormais à BioNTech/Pfizer sont un échec et mat qui mènera à leur perte !

Elle dit: « Si Pfizer n’a pas été honnête avec le peuple américain et la FDA en ce qui concerne le contenu de ces flacons, ils ont 14 jours pour dire la vérité. »

Elle pense que l’incohérence des événements indésirables (myocardite, coagulation, fausses couches, troubles du système nerveux central, magnétisation, etc.) suggère que « nous n’avons pas affaire à un produit cohérent ».

PFIZER EST EN COURS

Elle voit des preuves solides que Pfizer essaie déjà de se prémunir contre la probabilité qu’ils ne réussissent PAS à nous tuer tous et qu’ils feront face à la justice – et que cette approbation de la FDA est en fait un échec et mat !

Avec plus de 20 ans en tant qu’analyste commercial pour les industries pharmaceutiques et des dispositifs médicaux et en tant qu’ancien employé de Pfizer qui a participé à plusieurs de leurs lancements de produits – y compris la relance de VIAGRA – Kingston dit que le fait que Pfizer n’a pas de site Web pour leur nouvelle marque Comirnaty®, cela lui dit : « Pfizer sait : ‘Game Over. Échec et mat.’

«Ils vont déjà être tenus pour responsables d’avoir intentionnellement blessé le peuple américain avec un produit, en tant que fabricant. Ce qu’ils ne veulent pas faire, c’est maintenant que des accusations soient portées contre eux en tant que commerçant.»

Elle dit qu’en règle générale, Pfizer aurait eu son nouveau site Web de produits « verrouillé et chargé » six mois à un an avant son approbation par la FDA et qu’il aurait été mis en ligne dès qu’il aurait été approuvé. Mais il n’y a pas de site web Comirnaty®.

«[Les] institutions qui ont fait du marketing auprès du peuple américain ont été le CDC, le NIH, la FDA et les médias mainstream. Ce sont les commerçants. Ce sont les armes de propagande, celles qui ont induit le peuple américain en erreur pour qu’il s’aligne – et malheureusement, dans certains cas, pour aligner ses enfants – pour qu’on leur injecte un agent biologique expérimental non approuvé.

« Pfizer n’a pas agi en tant que spécialiste du marketing et s’ils le font, il y a toute une série de poursuites de plusieurs milliards de fois qui peuvent être intentées contre eux. »

PFIZER ET AUTRES COUPABLES DE CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ

Kingston dit que Pfizer a été coupable, non seulement au civil mais au pénal. « Dans le cadre du processus d’approbation de la FDA et de la « déclaration passive » des événements indésirables graves, il incombait à Pfizer de déclarer les événements indésirables à la FDA, c’était leur travail, non seulement via le VAERS mais via un autre système qui leur appartenait…

«Il semblerait qu’ils n’aient pas divulgué complètement tous les événements indésirables graves et les décès qui ont résulté de ces injections, ce qui fausserait intentionnellement la FDA et le peuple américain.

«Il y aura donc des accusations criminelles, et ils ont deux semaines pour dire clairement ce qu’il y a dans ces injections. Donc, si ces injections ne sont pas cohérentes dans tous les ingrédients, du microgramme – les 30 mcg d’ARNm, jusqu’à ne contenir que les quatre lipides, y compris le lipide pégylé avec du polyéthylène glycol – qui n’a pas non plus été divulgué, vraiment au peuple américain. Cela n’était disponible qu’avant la publication de la notice et de la demande d’IND, de la demande initiale de nouveau médicament et de la phase 3. Cela ne figurait pas dans la fiche d’information HCP, à l’origine. Je ne l’ai pas vu là-bas. Peut-être que je me suis mal exprimé, mais j’ai lu cette chose plusieurs fois et je ne l’ai pas trouvée là.

« Il y avait donc beaucoup d’informations qui n’ont pas été divulguées au peuple américain et qui pourraient être interprétées comme les induisant intentionnellement en erreur avec l’intention de nuire. »

Hélas, Pfizer n’est pas seul, le marais est profond et vaste et des institutions respectées, comme la Mayo Clinic, publient maintenant des « études » qui qualifient ces nombreux événements indésirables de « percée COVID-19 chez les patients vaccinés ».

Je me demande qui les a payés/menacés pour faire ça ?

FERMER LE DÉBAT SUR L’OXYDE DE GRAPHÈNE

Certaines personnes veulent une polémique sur la présence d’oxyde de graphène dans le vaccin, qu’elles ne voient pas sur la liste des ingrédients. Pour elle, il n’y a pas de débat. Comme elle l’a expliqué précédemment, il a été expurgé du brevet américain de Pfizer en raison de son prétendu statut de « secret commercial », mais elle l’a trouvé répertorié sans expurgation dans le brevet chinois de Pfizer.

Elle dit que le vaccin Pfizer et le vaccin Moderna sont la même chose et dans le brevet Moderna de juillet 2020, US #10703789B2, qui parle des nanoparticules lipidiques, du phospholipide, du cholestérol, du cationique (lipide à charge ionique positive) et du PEGylé lipide de polyéthylène glycol.

Le même brevet décrit l’hydrogel, un composé qui, selon elle, est principalement composé d’oxyde de graphène, c’est pourquoi elle dit: « Je suis aussi convaincue que l’oxyde de graphène est dans ceux-ci que je le suis que la gravité existe » et elle maintient que l’oxyde de graphène est le « principal ingrédient des injections de COVID. »

LA PERTE…

Stew a déclaré: «Ils savaient que c’était dans le brevet, ils connaissaient la myocardite, ils connaissaient les problèmes respiratoires, ils connaissaient le renforcement dépendant des anticorps et ils connaissaient les complications de la grossesse, n’est-ce pas ? Ils connaissaient aussi l’excrétion, n’est-ce pas ? »

« Oui », répond-elle. « Cela a été très clairement discuté lors d’une réunion de la FDA en août 2015, où ils ont utilisé des produits de thérapie génique à base virale. Il s’agit d’un produit de thérapie génique à base virale… qu’est-ce que ce serait ?

« Vous pouvez créer un virus synthétique, tel qu’un ARN modifié, puis il est injecté dans le corps et ce code produit un virion ou une particule de virion pathogène.

« Alors qu’est-ce que ce serait ? Vous prenez un ARN synthétique, vous prenez ce code, vous l’injectez dans les cellules CD4, puis vos cellules CD4 produisent la protéine de pointe.

« C’est exactement ce que c’est. Dans ce document, il y a deux choses dont ils parlent : 1) La descendance, que je viens d’expliquer. Votre corps produit maintenant des milliards, voire des milliers de milliards de protéines de pointe, qui sont pathogènes, ce qui signifie qu’elles peuvent être nocives pour vous. Si vous êtes injecté, vous pouvez transmettre à une autre personne par contact (muqueuses et ainsi de suite) transmettre les protéines de pointe à une autre personne.

«Et dans les essais de phase 1, ils ont parlé de femmes en âge de procréer et qui pourraient potentiellement devenir enceintes, non seulement elles ont dit ne pas vouloir que vous participiez aux essais, à moins que vous n’utilisiez deux formes de contraception, si vous étiez un participant de sexe masculin, vous n’étiez pas autorisé à être près d’une femme enceinte.

« Si vous vous rendiez à un événement, à une fête et que vous respiriez près d’une femme enceinte – ce n’est pas une exagération – vous deviez le signaler au Conseil de sécurité. Ce n’est pas un protocole normal. Et si vous jetez un œil à la lettre d’approbation, je veux vous lire l’une des études que Pfizer est tenue de faire, après l’approbation de la commercialisation. Cela devrait être une preuve suffisante pour quiconque que l’excrétion est réelle et nous n’avons pas trouvé de moyen de la mettre en quarantaine et de la qualifier et c’est un risque pour les femmes enceintes, ainsi que pour les jeunes nourrissons.

« Donc, cette étude s’intitule, Exposition au vaccin COVID-19 Pfizer-BioNTech pendant la grossesse, une étude de sécurité post-approbation non interventionnelle des résultats de la grossesse et du nourrisson dans l’Organisation du spécialiste de l’information sur la tératologie Registre des grossesses mère-bébé. »

« Donc, il y a deux mots clés ici : « exposition au vaccin » n’est pas « injection de vaccin ». « Non interventionnel » signifie que vous n’avez pas été « injecté ».

«Ils suivent les femmes enceintes et qui ont des nouveau-nés, pour voir si, lorsqu’elles sont en présence de personnes vaccinées, si la femme enceinte, si son bébé est blessé et a des malformations congénitales et si un nouveau-né tombe malade ou tombe malade après avoir été en présence de personnes qui sont injectées. C’est le but de cette étude. [Parce que Pfizer savait]. La FDA savait aussi…

OBAMA OUVRE LE PLAN À CES CRIMES COVID

C’est tellement diabolique. Non seulement Obama a adopté le Smith-Mundt Modernization Act, qui légalisait la propagande du gouvernement contre le peuple américain, ce qui a entraîné le spectaculaire coup de projecteur sur Trump, COVID, le vaccin et qui a conduit à l’implosion imminente des médias mainstream, Obama a adopté deux autres actes, qui ont permis à Big Pharma de faire toutes les choses criminelles que nous avons vues avec le vaccin COVID, y compris l’abandon de l’exigence d’effectuer des essais sur les animaux avant les essais sur l’homme, l’exigence de prouver l’efficacité clinique réelle et la renonciation au Consentement Informé!

Elle dit : « Sous l’administration Obama, deux lois ont été adoptées, dont je pense que la plupart des gens se souviennent des noms. Il y avait la loi PAHPRA, la loi de 2013 sur la réautorisation de la préparation aux pandémies et à tous les risques et la loi sur les cures, qui a été adoptée en décembre 2016 par le Congrès. Et en vertu de ces deux lois, ils ont pu fondamentalement rejeter toutes les lois et réglementations de la FDA qui atténuaient les risques pour les nouveaux médicaments et agents biologiques.

« Ceux-ci comprenaient la réalisation d’essais sur les animaux, la preuve de la sécurité chez les animaux avant de procéder à des essais sur l’homme. Ceux-ci comprenaient l’application de bonnes pratiques de fabrication, en s’assurant que la qualité et la cohérence des produits que vous administrez aux personnes étaient cohérentes et sûres.

« Cela impliquait également de ne pas avoir à prouver une efficacité réelle, statistiquement et cliniquement significative… L’une des autres choses auxquelles il a renoncé était le consentement éclairé ! Les lois qu’ils ont adoptées – ces lois que notre Congrès a adoptées – violent littéralement le Code de Nuremberg !

« Notre Congrès a donc adopté une loi qui a permis à notre gouvernement de commettre des crimes contre l’humanité contre le peuple américain. Alors au peuple américain, je dis : « Réveillez-vous et commencez à prêter attention à ce que ces élus, à ce que fait notre gouvernement. »

Stew dit que cette information lui donne un aperçu encourageant de la récente rhétorique de Donald Trump sur le vaccin, qu’il couvrira dans une autre émission.

Lorsqu’il lui demande si Pfizer sait qui a reçu quoi dans ses injections, elle répond qu’elle ne peut pas confirmer, mais « Il semble que les personnes qui ont été injectées aient un code-barres et un numéro de lot qui leur correspondent et avec le système de dossiers médicaux électroniques, il devrait être assez facile de suivre qui a reçu quoi, ainsi que… le CDC a un système de suivi des vaccins.

LA BONNE NOUVELLE

Ses mots d’adieu sont : « Pour les gens qui sont nerveux au sujet des mandats : c’est un échec et mat. Jeu terminé. Nous avons gagné. Il faudra un certain temps pour que le marteau tombe, que les gens soient poursuivis et que la vérité éclate.

« Mais si vous subissez des pressions de la part de votre employeur ou que votre enfant subit des pressions de la part de l’école pour qu’il se fasse injecter, procurez-vous simplement une copie de cette lettre. Si vous lisez cette lettre, la sécurité de ce produit est inconnue. Ils font une étude avec les séquelles ; myocardite chez ceux qui se font injecter et cela ne sera pas terminé et soumis avant 2027 !

« Il y a donc un risque très élevé. Il existe d’autres études sur la myocardite ici, pour les enfants âgés de 5 à 15 ans. Il y a une autre étude ici sur la réduction de la quantité d’ARNm chez les moins de 30 ans, en raison de la peur de l’immunogénicité, qui est ADE, Antibody-Dependent Enhancement. Il suffit de lire l’autorisation. C’est horrible. C’est aussi horrible que n’importe quel roman de Stephen King que j’ai lu. C’est assez de preuves pour dire : « Non. Je ne me mets pas en danger ou mon enfant en danger.

« L’autre chose que je dois dire, c’est que, si vous n’avez pas encore été injecté ou même si vous l’avez fait : dès que vous prenez connaissance de cette information, parlez-en. Dénoncez. Allez à vos réunions de comté locales concernant les mandats, dites-leur que vous ne ferez plus partie de cette expérience. Dites-leur que vous avez la souveraineté, que vous avez autorité sur votre corps et sur le corps de votre enfant.

« Si vous aimez l’Amérique, si vous aimez vos libertés, si vous aimez vos libertés de conscience, si vous croyez en la foi de l’espérance en notre postérité ; nos enfants, les enfants de nos enfants et les petits-enfants de nos enfants, alors tu te lèveras et tu parleras !

« Jacques 3 : La foi n’est rien sans les actes. Si vous aimez ce pays, arrêtez de rester assis et d’attendre que Trump vienne vous sauver et vous secourir. Présentez-vous et parlez et parlez avec l’autorité que vous avez, en vertu de la Constitution et de la Déclaration des droits. »

