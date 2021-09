Bill Gates, Jeffrey Epstein et la casse des vaccins

Joseph Mercola

Le livre de Judy K. Brown, « Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story », détaille la conspiration du silence entourant le plus grand magnat présumé de la pédophilie et du trafic sexuel de notre temps, Jeffrey Epstein, et son réseau de personnes riches et puissantes, qui comprend Bill Gates

La corruption est endémique dans nos agences de santé publique et nos organisations médicales. La Fondation Bill & Melinda Gates finance la Food and Drug Administration aux États-Unis et la Medicine & Healthcare products Regulatory Agency au Royaume-Uni.

La Fondation Gates détient également des actions dans Pfizer et BioNTech, soulevant des questions sur la corruption au sein de la FDA et de l’IHMA, qui semblent toutes deux avoir accordé un traitement préférentiel au vaccin COVID de Pfizer malgré des problèmes de sécurité accablants et une efficacité douteuse.

La Fondation Gates est également l’un des principaux bailleurs de fonds de l’Institute for Health Metrics and Evaluation, qui était responsable de la modélisation grossièrement inexacte qui a conduit plusieurs gouverneurs à ordonner l’envoi de patients COVID dans des maisons de soins infirmiers.

Gates appelle maintenant le monde occidental à se sacrifier pour éviter le changement climatique. Mais la crise du changement climatique, comme la pandémie de COVID, est un hareng rouge, utilisé pour justifier la mise en œuvre de la Grande Réinitialisation

Jeffrey et ses copains

Dans la vidéo ci-dessous, Russell Brand discute du livre de Judy K. Brown, « Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story », qui détaille la conspiration du silence entourant le plus grand magnat présumé de la pédophilie et du trafic sexuel de notre époque, Jeffrey Epstein.

Le refus des médias de creuser dans l’histoire d’Epstein, dit Brand, suggère que les médias font partie d’un establishment corrompu qui protège les riches et les puissants, quoi qu’il arrive. Bill Gates est une personne riche et puissante qui bénéficie de la protection des médias hérités.

Gates et Epstein

Brand cite un article du Daily Beast1, affirmant que Gates a eu des dizaines de réunions avec Epstein entre 2011 et 2014, généralement au domicile d’Epstein à Manhattan. Lorsque la nouvelle de la relation de Gates avec Epstein est apparue en 2019, Melinda Gates aurait contacté un avocat spécialisé dans le divorce.

Selon The Daily Beast, Gates « a encouragé Epstein à réhabiliter son image dans les médias ». Si cela est vrai, cela suggère que Gates était peut-être plus proche d’Epstein qu’il ne l’a laissé entendre. Une source anonyme qui prétend avoir été présente à plusieurs des réunions a déclaré que les deux étaient « très proches ».

Le Daily Beast affirme également que « des personnes familières avec l’affaire ont déclaré que Gates a trouvé la liberté dans le repaire d’Epstein, où il a rencontré un groupe tournant de noms audacieux et a discuté des problèmes du monde entre des blagues et des potins – une atmosphère de « club pour hommes » qui a irrité Mélinda. »

S’adressant au présentateur de CNN, Anderson Cooper, Gates qualifie sa relation avec le célèbre trafiquant sexuel de mineurs de rien de plus qu’une tentative naïve d’obtenir un financement pour ses efforts de santé publique.

Voyant à quel point l’intérêt d’Epstein pour la santé publique semble avoir été une obsession de l’idée de créer sa propre race de surhumains en faisant accoucher ses bébés par des esclaves sexuelles2, cette excuse semble au mieux fragile. Epstein a également fait un don à la Worldwide Transhumanist Association.3

Gates essaie maintenant de sortir de l’ombre sombre d’Epstein, qualifiant leurs réunions d' »erreur ». Brand a peut-être raison, cependant, lorsqu’il dit que l’histoire de la relation de Gates avec Epstein met vraiment en évidence l’importance de conserver notre autonomie et de ne pas suivre aveuglément les personnes qui prétendent être supérieures sur nous.

Gates est aussi imparfait que n’importe qui d’autre, et peut-être plus encore, car la richesse et le pouvoir engendrent la corruption et permettent aux gens de poursuivre des intérêts qui ne seraient pas ou ne pourraient pas être poursuivis à moins que vous n’ayez l’argent et l’influence pour garantir le secret.

Gates Finance les Organisations de santé publique du Royaume-Uni et des États-Unis

Si nous avons appris quelque chose au cours de la dernière année et demie, c’est que la corruption sévit dans nos agences de santé publique et nos organisations médicales. Comme le rapporte Armstrong Economics, la Fondation Bill & Melinda Gates finance – et exerce donc une influence considérable sur – les agences de santé publique aux États-Unis et au Royaume-Uni :4

« La [US Food and Drug Administration] a donné son approbation complète aux vaccins de Gates parce qu’elle a été soumise à une pression politique énorme pour le faire. Même CNBC a rapporté que ‘les responsables fédéraux de la santé ont subi une pression croissante de la communauté scientifique et des groupes de défense pour pleinement approuvent le vaccin de Pfizer et BioNTech…’ Pendant ce temps, à Londres, une enquête a révélé que la Fondation Bill & Melinda Gates est le principal bailleur de fonds de la Medicine & Healthcare products Regulatory Agency du Royaume-Uni, tout comme elle le sont [de] la FDA aux États-Unis. La SEC n’a absolument rien fait au sujet des informations privilégiées puisque Gates est également un actionnaire MAJEUR de l’ARNm Pfizer / BioNTech. Il existe des organisations médicales fiables qui s’opposent à ces vaccins malgré l’approbation de deux organismes de réglementation qui prennent de l’argent à Gates, ce qui ne fait qu’introduire des conflits d’intérêts et une corruption potentielle… La FDA n’a JAMAIS approuvé un type de médicament complètement nouveau en moins d’un an, ce qui soulève de sérieuses questions sur la corruption. Le temps moyen nécessaire pour obtenir l’approbation de la FDA est de 12 ans ! »

L’enquête de Londres à laquelle ils font référence a été publiée dans The Daily Expose le 20 août 2021. La MHRA, la version britannique de la FDA américaine, reçoit en fait la majeure partie de son financement de la Fondation Gates, selon l’enquête.

Le 4 juin 2021, la MHRA a étendu son autorisation d’utilisation d’urgence du vaccin Pfizer aux enfants âgés de 12 à 15 ans, malgré les risques connus d’inflammation cardiaque. Le Daily Expose écrit :6

« À l’époque, le directeur général de la MHRA, le Dr June Raine, a déclaré que la MHRA avait « soigneusement examiné les données des essais cliniques chez les enfants âgés de 12 à 15 ans et avait conclu que le vaccin Pfizer est sûr et efficace dans ce groupe d’âge et que les avantages l’emportent sur tout risque. Nous nous demandons si le Dr June Raine et la MHRA ont même lu les résultats de l’étude extrêmement courte et petite.7 S’ils l’avaient fait, ils auraient vu que 86 % des enfants de l’étude ont subi une réaction indésirable allant de légère à extrêmement grave.8 Seuls 1 127 enfants ont participé à l’essai, mais seulement 1 097 enfants ont terminé l’essai, dont 30 n’ont pas participé après avoir reçu la première dose du vaccin Pfizer. Les résultats n’expliquent pas pourquoi les 30 enfants n’ont pas terminé l’essai… Peut-on vraiment faire confiance à la MHRA pour rester impartiale alors que son principal bailleur de fonds est la Fondation Bill & Melinda Gates, qui détient également des parts dans Pfizer et BioNTech ? Nous ne le pensons pas. »

Gates investit massivement dans les sociétés pharmaceutiques

La Fondation Gates détient également des « actions majeures » à la fois dans Pfizer et BioNTech, qui ont développé conjointement une injection COVID qui a reçu le 23 août 2021 l’approbation complète9 pour une utilisation chez les personnes de 16 ans et plus par la FDA.

La Fondation Gates a commencé à réorienter ses investissements vers les produits pharmaceutiques en 2002. Cette année-là, Gates a investi 205 millions de dollars dans neuf grandes sociétés pharmaceutiques, dont Pfizer et Johnson & Johnson. « La décision de prendre des participations dans des entreprises individuelles semble être un changement de stratégie et aligne pour la première fois les intérêts de l’organisation caritative sur ceux des entreprises pharmaceutiques », a rapporté The Guardian à l’époque.10

Selon The Motley Fool11, Gates a initialement investi dans Pfizer « avec l’intention déclarée d’étendre l’accès au contraceptif injectable tout-en-un de la société pharmaceutique ». Une fois que la pandémie de COVID-19 a éclaté, Gates a prédit très tôt que Pfizer serait le premier à obtenir une approbation d’utilisation d’urgence.

La Fondation Gates n’a récupéré les actions de BioNTech qu’en septembre 2019, trois mois seulement avant l’apparition de la pandémie de COVID, lorsqu’elle a acheté pour 55 millions de dollars d’actions.

Les prévisions financées par Gates ont conduit à des «arrêts de mort» dans les maisons de soins infirmiers

La Fondation Gates a également versé des centaines de millions de dollars à l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), qui était responsable de la modélisation malheureuse et inexacte qui a conduit plusieurs gouverneurs à émettre des « arrêts de mort dans les maisons de soins infirmiers ». La Fondation pour la culture stratégique écrit :12

« Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, est enfin confronté à la chaleur de ses politiques de réponse aux coronavirus bâclées et criminellement négligentes, mais personne ne semble se demander pourquoi Cuomo et certains gouverneurs ont pris les décisions fatidiques qui ont conduit à des décès excessifs … En mars et début avril, les politiciens ont été informés par les «experts» en modélisation de l’IHME financé par Gates que leurs hôpitaux étaient sur le point d’être complètement envahis par les patients atteints de coronavirus. Les modélisateurs de l’IHME ont affirmé que cette augmentation massive entraînerait une pénurie d’équipements de sauvetage dans les hôpitaux en quelques jours, et non des semaines ou des mois. Le temps était compté et le moment était venu de prendre des décisions rapides, selon les modélisateurs. Lors de deux conférences de presse distinctes du 1er et du 2 avril, Cuomo a clairement indiqué que ses décisions politiques étaient basées sur le modèle IHME. »

Lors d’une de ces conférences de presse, Cuomo a remercié la Fondation Gates « pour le service national qu’elle a rendu ». Le ministère de la Santé de Pennsylvanie a également utilisé des modèles IHME pour naviguer dans sa réponse. Même des bureaucrates fédéraux comme le Dr Anthony Fauci et le Dr Deborah Birx, qui ont tous deux des liens personnels avec Gates, se sont appuyés sur les prévisions de l’IHME pour justifier les fermetures, les fermetures d’entreprises et les couvre-feux.

En fin de compte, les modèles IHME n’ont pas fonctionné. Ils n’étaient même pas proches. « Par exemple, l’IHME a utilisé un taux de mortalité de +3 % alors que le nombre réel » de « COVID-19 n’est que d’environ 0,1% », écrit la Strategic Culture Foundation, ajoutant :13

« La responsabilité s’arrête en effet aux dirigeants élus qui ont pris la décision fatidique d’envoyer des patients malades COVID dans des maisons de soins infirmiers, de verrouiller leurs États et de masquer leurs citoyens à perpétuité, mais ce n’est que la moitié de l’histoire. Les mauvaises données qu’ils ont utilisées provenaient presque exclusivement du réseau Gates, qui a fait le trafic de pseudosciences et a fait preuve d’une totale incompétence et de prévisions imprudentes depuis le début de l’année dernière. »

Sans surprise, Gates est resté muet sur les échecs flagrants de l’IHME. Comme l’a noté la Strategic Culture Foundation14, il s’est « lavé les mains de manière transparente de la manie de la COVID et est passé à exiger que le monde occidental se sacrifie au nom de la dernière ‘crise’ qu’est le changement climatique ».

COVID-19 – Une rampe de lancement pour la Grande Réinitialisation

Bien sûr, les plans « verts » de Gates augmenteront également sa propre richesse, tout comme la pandémie de COVID l’a fait. En effet, la soi-disant « crise du changement climatique » n’est rien d’autre qu’un autre outil pour mettre en œuvre la Grande Réinitialisation, qui modifiera à jamais le visage de la société et du commerce, transférant pratiquement toute la richesse et la propriété à quelques technocrates au sommet, laissant les gens ordinaires sans richesse ni liberté à proprement parler.

Compte tenu de la position de Gates au sein de l’élite technocratique, il n’est pas surprenant que ses empreintes digitales se trouvent sur toutes les pièces d’échecs nécessaires de ce jeu d’échecs mondial. Comme vous vous en souvenez peut-être, la Fondation Gates a coparrainé la simulation de préparation à une pandémie pour un « nouveau coronavirus », connu sous le nom d’Event 201, en octobre 2019 avec le Forum économique mondial et le Johns Hopkins Center for Health Security.

L’événement a étrangement prédit ce qui se passerait à peine 10 semaines plus tard, lorsque COVID-19 est apparu. La Fondation Gates et le Forum économique mondial sont également partenaires15 des Nations Unies qui, tout en gardant un profil relativement bas, semblent être au cœur du programme de prise de contrôle mondialiste.

Au-delà de la préparation et de la réponse à une pandémie, la justification de la mise en œuvre de l’agenda de la Grande Réinitialisation dans sa totalité sera le changement climatique.

Le Forum économique mondial, bien qu’étant une organisation privée, fonctionne comme la branche sociale et économique de l’ONU et est une force motrice clé derrière la technocratie moderne et le programme de la Grande Réinitialisation. Son fondateur et président, Klaus Schwab, a publiquement déclaré la nécessité d’une « réinitialisation » mondiale pour rétablir l’ordre en juin 2020.16

La règle technocratique, qui est ce qu’apportera la Grande Réinitialisation, repose sur l’utilisation de la technologie – en particulier l’intelligence artificielle, la surveillance numérique et la collecte de Big Data (à quoi sert la 5G) – et la numérisation de l’industrie, de la banque et du gouvernement, qui à son tour permet l’automatisation de l’ingénierie sociale et de la règle sociale (bien que cette partie ne soit jamais expressément énoncée).

Au-delà de la préparation et de la réponse à une pandémie, la justification de la mise en œuvre de l’agenda de la Grande Réinitialisation dans sa totalité sera le changement climatique. La grande réinitialisation, parfois appelée plan de « reconstruire en mieux », appelle spécifiquement toutes les nations à mettre en œuvre des réglementations « vertes » et des « objectifs de développement durable »17,18 dans le cadre de l’effort de relance post-COVID.

Mais l’objectif final est loin de ce que la personne typique envisage lorsqu’elle entend ces plans. L’objectif final est de nous transformer en serfs sans droit à la vie privée, à la propriété privée ou à quoi que ce soit d’autre. En bref, la pandémie est utilisée pour détruire les économies locales du monde entier, ce qui permettra ensuite au Forum économique mondial d’intervenir et de « sauver » les pays criblés de dettes. Le prix de ce salut est votre liberté.

La grande remise à zéro

La Grande Réinitialisation n’est pas une théorie du complot sauvage mais un programme rendu public qui va de l’avant, que cela nous plaise ou non.

De nombreux dirigeants mondiaux en ont parlé à titre officiel, et en juin 2020, Zia Khan, vice-président senior de l’innovation à la Fondation Rockefeller, a écrit l’article19 « Rebuilding Toward the Great Reset: Crisis, COVID-19, and the Sustainable Development Goals, passant en revue la « crise sociale » nécessitant l’acceptation par le monde d’un nouvel ordre mondial.

L’article a été co-écrit avec John McArthur, chercheur principal au Brookings Institute, qui est l’un des nombreux groupes de réflexion technocratiques. En gardant à l’esprit ce que je viens de dire sur ce qu’est vraiment la Grande Réinitialisation et les justifications utilisées pour mettre en œuvre le vol de la richesse et de la liberté, lisez comment ils postulent ces changements comme étant dans votre meilleur intérêt :

« Les bouleversements peuvent générer une nouvelle compréhension et de nouvelles opportunités. Des normes obsolètes ou injustes peuvent succomber au besoin pressant de la société de meilleures approches. Par exemple, la nécessité d’une intervention gouvernementale massive et urgente a attiré une nouvelle attention sur les filets de sécurité sociale et la possibilité d’améliorations spectaculaires des politiques. Les conséquences tragiques de la discrimination raciale ont catapulté la prise de conscience des problèmes systémiques et déclenché des perspectives de réformes sociales indispensables. Les améliorations environnementales rapides liées à la fermeture économique ont ravivé la conscience des interconnexions profondes entre les écosystèmes, les économies et les sociétés … Plutôt que de laisser passivement les normes évoluer par inertie ou aléatoire, nous pouvons tous poursuivre des actions de Réponse et, assez tôt, de Récupération d’une manière qui améliore les chances d’une Réinitialisation vers de meilleurs résultats à long terme. Heureusement, nous avons déjà un point de départ solide pour ce que devraient être les résultats économiques, sociaux et environnementaux du monde. Il y a cinq ans, en 2015, les 193 États membres de l’ONU se sont mis d’accord sur les objectifs de développement durable (ODD) comme un ensemble commun de priorités à atteindre dans tous les pays d’ici 2030. »

Je pense que la seule façon de l’arrêter passe par nos réponses collectives aux différents éléments et parties du plan en cours de déploiement. Ils veulent vous faire croire qu’aucune des choses présentées n’a quelque chose à voir les unes avec les autres mais, en fait, ce sont toutes les pièces du même puzzle.

Ce serait une erreur tragique de faire confiance à Gates ou à l’un des autres joueurs qui nous sont présentés en tant que sauveurs du jour. Ce sont tous des loups déguisés en mouton. La Grande Réinitialisation est à nos portes, et votre liberté, ainsi que celle des générations futures, dépend de votre combat pour la conserver.20

Notre meilleur pari en ce moment est de nous impliquer dans la gouvernance locale, que ce soit le conseil scolaire de votre enfant ou le gouvernement local, et de nous engager dans la désobéissance civile pacifique.

Gates peut être présenté comme un génie omniscient dont la mission est de nous garder en bonne santé et en sécurité, mais ses activités sont incompatibles avec et ne correspondent pas à son personnage soigneusement fabriqué. À maintes reprises, Gates a exercé une influence dans des affaires où des mensonges ont été racontés et où la santé publique et les droits de l’homme ont été décimés pour le profit.

