23 252 décès, 2 189 537 blessés suite à des injections COVID signalés dans la base de données de l’Union européenne sur les effets indésirables des médicaments + Les adolescents injectés avec des vaccins COVID ont 7,5 fois plus de décès, 15 fois plus d’invalidités, 44 fois plus d’hospitalisations que tous les vaccins approuvés par la FDA en 2021

La base de données de l’Union européenne sur les rapports de réactions médicamenteuses suspectées est EudraVigilance, et ils signalent désormais 23 252 décès et 2 189 537 blessures, à la suite d’injections COVID-19.

Un abonné de Health Impact News d’Europe nous a rappelé que cette base de données gérée par EudraVigilance ne concerne que les pays d’Europe qui font partie de l’Union européenne (UE), qui comprend 27 pays.

Le nombre total de pays en Europe est beaucoup plus élevé, presque deux fois plus, au nombre d’environ 50. (Il existe quelques divergences d’opinion quant aux pays faisant techniquement partie de l’Europe.)

Aussi élevés que soient ces chiffres, ils ne reflètent PAS toute l’Europe. Le nombre réel en Europe de morts ou de blessés suite à des injections COVID-19 serait beaucoup plus élevé que ce que nous rapportons ici.

La base de données EudraVigilance rapporte qu’au 28 août 2021, 23 252 décès et 2 189 537 blessures ont été signalés à la suite d’injections de quatre injections COVID-19 expérimentales :

VACCIN COVID-19 ARNm MODERNA (CX-024414)

VACCIN COVID-19 ARNm PFIZER-BIONTECH

VACCIN COVID-19 ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

VACCIN COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S)

Sur le total des blessures enregistrées, près de la moitié d’entre elles (1 076 917) sont des blessures graves.

« La gravité renseigne sur l’effet indésirable suspecté ; il peut être classé comme «grave» s’il correspond à un événement médical entraînant la mort, mettant la vie en danger, nécessitant une hospitalisation, entraînant une autre affection médicalement importante, ou la prolongation d’une hospitalisation existante, entraînant une invalidité ou une incapacité persistante ou importante , ou est une anomalie congénitale/malformation congénitale.

Un abonné de Health Impact News en Europe a publié les rapports pour chacun des quatre vaccins COVID-19 que nous incluons ici. C’est beaucoup de travail de totaliser chaque réaction avec les blessures et les décès, car il n’y a pas de place dans le système EudraVigilance que nous avons trouvé qui comptabilise tous les résultats.

Depuis que nous avons commencé à publier ceci, d’autres européens ont également calculé les chiffres et confirmé les totaux.*

Voici les données récapitulatives jusqu’au 28 août 2021.

Total des réactions pour le vaccin à ARNm Tozinameran (code BNT162b2, Comirnaty) de BioNTech/ Pfizer : 11 266 décès et 900 032 blessés au 28/08/2021

24 626 Troubles sanguins et lymphatiques incl. 152 décès

24 450 Troubles cardiaques incl. 1 683 décès

236 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques incl. 19 décès

11 949 Troubles de l’oreille et du labyrinthe incl. 8 décès

641 Troubles endocriniens incl. 5 décès

14 081 Troubles oculaires incl. 27 décès

80 253 Troubles gastro-intestinaux incl. 478 décès

236 236 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 3 176 décès

1 001 Troubles hépatobiliaires incl. 53 décès

9 767 Troubles du système immunitaire incl. 62 décès

30 314 Infections et infestations incl. 1 101 décès

11 643 Blessures, intoxications et complications procédurales incl. 173 décès

22 593 Enquêtes incl. 360 décès

6 702 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 201 décès

119 503 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 142 décès

702 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 60 décès

159 148 Troubles du système nerveux incl. 1 242 décès

1 057 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatales incl. 33 décès

158 Problèmes de produit incl. 1 décès

16 281 Troubles psychiatriques incl. 150 décès

3 070 Troubles rénaux et urinaires incl. 187 décès

14 312 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 3 décès

40 048 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 1 330 décès

43 727 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 99 décès

1605 Circonstances sociales incl. 14 décès

770 Interventions chirurgicales et médicales incl. 30 décès

25 159 Troubles vasculaires incl. 477 décès

Total des réactions pour le vaccin à ARNm ARNm-1273(CX-024414) de Moderna : 6 029 décès et 254 648 blessures au 28/08/2021

4 952 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 56 décès

7 573 Troubles cardiaques incl. 646 décès

103 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques incl. 1 décès

3 189 Troubles de l’oreille et du labyrinthe

202 Troubles endocriniens incl. 2 décès

3 970 Troubles oculaires incl. 14 décès

22 184 Troubles gastro-intestinaux incl. 222 décès

68 484 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 2364 décès

425 Troubles hépatobiliaires incl. 24 décès

2 159 Troubles du système immunitaire incl. 11 décès

7 591 Infections et infestations incl. 385 décès

5 540 Blessures, intoxications et complications procédurales incl. 113 décès

5 006 Enquêtes incl. 115 décès

2 478 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 136 décès

31 975 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 121 décès

311 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (y compris kystes et polypes) incl. 35 décès

45 022 Troubles du système nerveux incl. 609 décès

497 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatales incl. 5 décès

51 Problèmes liés au produit

4 940 Troubles psychiatriques incl. 105 décès

1 510 Troubles rénaux et urinaires incl. 103 décès

2 685 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 3 décès

11,165 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 582 décès

13 810 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 51 décès

1 093 Circonstances sociales incl. 25 décès

827 Interventions chirurgicales et médicales incl. 67 décès

6 906 Troubles vasculaires incl. 234 décès

Total des réactions pour le vaccin AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) d’Oxford/AstraZeneca : 4 991 décès et 965 095 blessés au 28/08/2021

11 578 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 203 décès

16 203 Troubles cardiaques incl. 583 décès

152 Troubles familiaux et génétiques congénitaux incl. 4 décès

11 275 Troubles de l’oreille et du labyrinthe

489 Troubles endocriniens incl. 4 décès

17 011 Troubles oculaires incl. 20 décès

94 956 Troubles gastro-intestinaux incl. 252 décès

253 946 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 1 220 décès

812 Troubles hépatobiliaires incl. 48 décès

3 901 Troubles du système immunitaire incl. 22 décès

24 029 Infections et infestations incl. 316 décès

10 935 Intoxication par blessure et complications procédurales incl. 139 décès

21 159 Enquêtes incl. 110 décès

11 489 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 67 décès

146,103 Troubles musculosquelettiques et du tissu conjonctif incl. 69 décès

498 Tumeurs bénignes malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 15 décès

201 405 Troubles du système nerveux incl. 793 décès

420 Grossesse conditions puerpérales et périnatales incl. 10 décès

152 Problèmes de produit incl. 1 décès

18 212 Troubles psychiatriques incl. 43 décès

3 545 Troubles rénaux et urinaires incl. 46 décès

12 688 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 1 décès

33 846 Troubles respiratoires thoraciques et médiastinaux incl. 602 décès

44 417 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 35 décès

1 253 Circonstances sociales incl. 6 décès

1 099 Interventions chirurgicales et médicales incl. 21 décès

23 522 Troubles vasculaires incl. 361 décès

Total des réactions pour le vaccin COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) de Johnson & Johnson : 966 décès et 69 762 blessés au 28/08/2021

644 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 27 décès

1 108 Troubles cardiaques incl. 110 décès

25 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques

485 Troubles de l’oreille et du labyrinthe

37 Troubles endocriniens incl. 1 décès

931 Troubles oculaires incl. 4 décès

6 462 Troubles gastro-intestinaux incl. 44 décès

18 312 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 239 décès

90 Troubles hépatobiliaires incl. 8 décès

283 Troubles du système immunitaire incl. 7 décès

1 471 Infections et infestations incl. 47 décès

645 Lésions, intoxications et complications procédurales incl. 12 décès

3 683 Enquêtes dont 62 décès

392 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 19 décès

11 232 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 22 décès

30 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (y compris kystes et polypes) incl. 2 décès

14 569 Troubles du système nerveux incl. 118 décès

25 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatales incl. 1 décès

18 Problèmes liés au produit

905 Troubles psychiatriques incl. 10 décès

254 Troubles rénaux et urinaires incl. 9 décès

629 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 3 décès

2 411 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 84 décès

2 138 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 4 décès

192 Circonstances sociales incl. 3 décès

522 Interventions chirurgicales et médicales incl. 35 décès

2 269 Troubles vasculaires incl. 95 décès

*Ces totaux sont des estimations basées sur les rapports soumis à EudraVigilance. Les totaux peuvent être beaucoup plus élevés en fonction du pourcentage d’effets indésirables signalés. Certains de ces rapports peuvent également être signalés dans les bases de données d’effets indésirables de chaque pays, telles que la base de données VAERS des États-Unis et le système de carte jaune du Royaume-Uni. Les décès sont regroupés par symptômes, et certains décès peuvent résulter de plusieurs symptômes.

Plus de vaccins COVID en route

Malgré tous ces blessés et décès enregistrés, la plupart des pays du monde se préparent désormais à déployer un 3e vaccin de « rappel » Pfizer, ainsi qu’à autoriser les vaccins COVID pour les jeunes enfants, de moins de 12 ans.

Alors que le prétendu « virus » COVID-19 n’a presque AUCUN impact sur les décès chez les jeunes, nous ne pouvons malheureusement pas en dire autant de ces injections expérimentales.

Traduction : MIRASTNEWS

