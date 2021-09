Après le Portugal, la Suède interdit aux voyageurs d’Israël le pays le plus vacciné

Bientôt l’interdiction de la France qui vaccine sans discernement ?

Après le Portugal, la Suède est maintenant devenue le deuxième pays européen à interdire les voyageurs en provenance d’Israël, le pays le plus vacciné. La Suède a également interdit l’entrée des citoyens des États-Unis, du Kosovo, du Liban, du Monténégro et de la Macédoine du Nord.

La Suède est devenue le deuxième pays de l’Union européenne à interdire l’entrée aux résidents israéliens en raison d’une augmentation des cas de COVID-19 en Israël, bien que le pays soit l’un des pays les plus vaccinés au monde.

Le Portugal est devenu mercredi le premier pays de l’UE à interdire les voyages en provenance d’Israël en raison d’une augmentation des cas. Les deux pays suivent la recommandation de l’UE de retirer Israël de sa liste de pays verts.

La Suède a également interdit l’entrée des citoyens des États-Unis, du Kosovo, du Liban, du Monténégro et de la Macédoine du Nord.

Le ministre de l’Intérieur Mikael Damberg a déclaré aux médias que la forte augmentation des cas de COVID-19 en Israël, aux États-Unis et dans d’autres pays est la raison pour laquelle ils ont été retirés de l’exemption d’interdiction de voyager de la Suède. Malgré la campagne de vaccination de masse d’Israël, le virus a continué de se propager, a déclaré Damberg.

Plus tôt en avril, le Comité du peuple israélien (IPC), un organisme civil composé d’éminents experts israéliens de la santé, a publié son rapport sur les effets secondaires du vaccin Pfizer indiquant des dommages à presque tous les systèmes du corps humain.

GreatGameIndia a averti à l’époque que si les découvertes de l’IPC étaient authentiques, le vaccin Pfizer était lié à plus de décès en Israël que celui d’AstraZeneca dans toute l’Europe.

Aujourd’hui, la vague massive d’infections à la COVID-19 en Israël, l’un des pays les plus vaccinés au monde, n’est rien de moins qu’une catastrophe. La crise des vaccins en Israël devrait être un avertissement pour le reste du monde.

Selon un communiqué de presse du gouvernement suédois, il réintroduira une interdiction de voyager à Israël, aux États-Unis et dans d’autres pays à partir du 6 septembre.

« En ce qui concerne les citoyens étrangers voyageant en Suède en provenance des États-Unis, d’Israël, du Kosovo, du Liban, du Monténégro et de Macédoine du Nord à partir du 6 septembre, seuls ceux couverts par une autre exemption de l’interdiction d’entrée peuvent entrer en Suède », indique le communiqué.

« Cela pourrait concerner des citoyens étrangers qui ont un titre de séjour en Suède, ont des besoins particulièrement urgents ou doivent exercer des fonctions essentielles, et qui peuvent également présenter un test COVID-19 négatif.

Le résultat négatif du test COVID-19 ne peut pas dater de plus de 48 heures. Cette exigence s’applique aux citoyens étrangers âgés de 18 ans et plus, avec certaines exceptions.

Le gouvernement suédois a déclaré qu’il suivait les directives de l’UE sur la suppression de ces pays de sa liste de voyages sûrs, et il a déclaré que la directive serait réexaminée à une date ultérieure.

Le 30 août, l’Union européenne a retiré les États-Unis, Israël, le Kosovo, le Liban, le Monténégro, la Macédoine du Nord et d’autres de sa liste de voyages sûrs. La liste est non contraignante et les pays sont libres de déterminer leurs propres politiques frontalières.

«Les voyages non essentiels vers l’UE en provenance de pays ou d’entités non répertoriés à l’annexe I sont soumis à une restriction de voyage temporaire. Ceci est sans préjudice de la possibilité pour les États membres de lever la restriction temporaire des voyages non essentiels vers l’UE pour les voyageurs entièrement vaccinés », a déclaré l’UE dans un communiqué à l’époque.

Même si Israël est l’un des pays les plus vaccinés sur Terre contre la COVID-19, les cas augmentent. La moyenne sur sept jours de la petite nation pour les infections COVID-19 lundi était de plus de 1 000 pour un million d’habitants, ce qui est le double du taux observé aux États-Unis et au Royaume-Uni, selon Our World in Data de l’Université d’Oxford.

Traduction : MIRASTNEWS

BUSTED: les vaccins Covid ne sont pas du tout des vaccins, juste des « agents génétiques » mortels qui réduisent la transmission du virus de moins de 1%

Il n’est pas surprenant pour les fabricants de vaccins Covid-19 que des dommages graves et chroniques pour la santé proviennent de l’injection d’agents pathogènes synthétiques, et de leurs producteurs, qui inondent le sang, les organes et les tissus humains de milliers de milliards de protéines de pointe toxiques. Lorsque le corps humain est catapulté dans cet état de choc et de défense gravement compromis, il devient très difficile d’éviter toute maladie, en particulier celles qui sont hautement transmissibles, comme la grippe chinoise.

Aujourd’hui, les vaccins Covid sont le «traitement» le plus mortel que toute personne puisse prendre, car ils renforcent les variantes Covid et ne fournissent que moins d’un pour cent de réduction de la transmission pour les vaccinés. Voilà pour la théorie des troupeaux. Ce temps est passé. En d’autres termes, il n’a PAS été prouvé que les vaccins préviennent l’infection ou la transmission, alors à quoi servent-ils ?

Ce dont tout le monde a besoin – un médecin aguerri et honnête pour expliquer les dangers des vaccins Covid

Le Dr Lee Merritt, auparavant président de l’Association of American Physicians and Surgeons, qui a siégé au Navy Research Advisory Committee (sous-comité du Congrès), est un médecin de formation classique qui explique les dangers des vaccins Covid en termes que tout le monde peut comprendre. Ce n’est pas un profane «anti-vaccinateurr» ou «anti-science»; elle est une professionnelle qualifiée avec des informations privilégiées sur les vaccins Covid et le monde doit tenir compte des dangers de participer à la plus grande expérience médicale au monde jamais menée.

Le Dr Merritt a dénoncé le « syndrome de la guerre du Golfe » étant en réalité le squalène utilisé dans le vaccin expérimental « usage d’urgence » contre l’anthrax. Le squalène, lorsqu’il est injecté par vaccin, provoque une maladie neurologique permanente. Maintenant, vous trouvez du squalène dans certains vaccins contre la grippe, et l’industrie des vaccins cache son nom néfaste, l’appelant maintenant MF-59. Personne ne le savait alors, mais nous le savons maintenant. Il est temps de se réveiller et de prendre note des ingrédients des vaccins Covid et des dommages chaotiques et chroniques qu’ils causent aux systèmes vasculaire et immunitaire humains.

Maintenant, le Dr Merritt explique à quel point les personnes naïves doivent participer volontairement à cette expérience génétique expérimentale et non approuvée menée sous couvert de vaccination, avec les injections d’ARNm et de charge utile de protéines qui ont tué les animaux dans les études sur les animaux. Laissez cela couler pendant une minute.

Si vous travaillez dans l’industrie médicale, vous ne pouvez pas parler des dangers des vaccins ou vous risquez de perdre vos subventions, votre emploi et toute licence médicale

Tous ceux qui connaissent la fraude aux vaccins et les dommages pour la santé doivent s’exprimer et « sortir » de la canopée de l’industrie insidieuse, même si vous vous sentez piégé. Éloignez-vous. Trouvez un autre emploi ou une autre carrière si vous le devez, car tout est en jeu, pas seulement votre travail, mais votre santé et vos moyens de subsistance, et ceux de tous vos enfants. Il n’y a plus de « zone grise » avec les vaccins. Soit vous les prenez et souffrez de graves conséquences pour la santé, soit vous niez avoir reçu des injections expérimentales de caillots sanguins et restez «humain».

Même de nombreux experts en maladies infectieuses régurgitent maintenant des mensonges écrits par la pharmacie, même s’ils n’ont eux-mêmes fait aucune recherche sur ce qu’ils disent. Cela comprend la promotion des masques, la distanciation sociale, les blocages et les injections de protéines de pointe.

La « pseudo-réalité » a du sens pour les profanes, les patients, comme l’explique le Dr Merritt, et c’est pourquoi tant de millions de personnes succombent à cette expérience médicale de masse mortelle connue sous le nom de « vaccination » Covid (les vaccins ne sont même pas vraiment des vaccins, juste des agents génétiques).

Nous vivons tous dans un « bocal à virus » et les masques et les injections de thérapie génique ne nous aident pas à nous défendre contre l’infection ou la transmission virale. Le virus ne se propage pas par des personnes qui toussent ou éternuent les unes sur les autres, mais plutôt par de minuscules particules submicroscopiques répandues partout dans notre environnement, indépendamment des personnes portant leurs masques et des moutons qui ont des milliards de protéines de pointe dans leur sang qui imitent les agents pathogènes viraux. Rien de tout cela n’a d’importance, mais aucun médecin, scientifique ou infirmier en « pratique publique » n’est correctement éduqué à ce sujet, ou n’oserait en parler s’il l’était.

Réglez votre numéro de vérité sur Pandemic.news pour des mises à jour sur la guerre contre les vaccins sales et le socialisme, et comment garder votre famille heureuse, en bonne santé et en sécurité.

Traduction : MIRASTNEWS

Crise en Amérique: des millions d’infirmières vétérans démissionnent ou sont licenciées pour des mandats de vaccin COVID

Voulez-vous vous faire injecter quelque chose que des millions d’infirmières refusent de prendre et abandonnent leur carrière parce que c’est si dangereux ?

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

Les médias institutionnels financés par Pharma aimeraient que le public croit que les infirmières qui refusent d’être forcées de faire une injection expérimentale comme condition d’embauche sont une petite minorité.

Mais le sont-ils ? Que va-t-il se passer cet automne si les États-Unis perdent 50 % ou plus de leur personnel infirmier ?

Et qui d’autre est le mieux placé pour évaluer l’efficacité ou les dommages causés par les injections COVID, sinon les infirmières qui traitent les personnes vaccinées dans les hôpitaux de notre pays ?

Si vous êtes malade ou blessé et avez besoin de soins hospitaliers, par qui préféreriez-vous être traité : des travailleurs de la santé qui défendent des principes même si cela signifie perdre leur carrière, ou des travailleurs de la santé qui connaissent la vérité mais sont prêts à détourner le regard et à suivre les protocoles standard, peu importe à quel point ils sont nuisibles ou inefficaces, juste pour qu’ils puissent continuer à percevoir leurs chèques de paie ?

Voici l’autre côté de l’histoire des infirmières elles-mêmes dans cette vidéo. Leurs voix sont censurées.

Faites votre part pour vous assurer que leurs voix sont entendues. Partagez cette vidéo. C’est littéralement une question de vie ou de mort.

Cette vidéo a été produite par mes soins, et est disponible sur nos chaînes Rumble et Bitchute.

Traduction : MIRASTNEWS

Wow! Décès causés par les vaccins signalés comme décès COVID « non vaccinés » ! Par Stew Peters Show

CDC: les adolescents injectés avec des vaccins COVID ont 7,5 fois plus de décès, 15 fois plus d’invalidités, 44 fois plus d’hospitalisations que tous les vaccins approuvés par la FDA en 2021

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

Le CDC a effectué un autre vidage de données dans sa base de données du système de notification des événements indésirables des vaccins (VAERS) aujourd’hui. Au 27 août 2021, 13 911 décès, 2 933 377 symptômes de blessures, 18 098 incapacités permanentes, 76 160 visites aux urgences, 56 912 hospitalisations et 14 327 événements mettant la vie en danger ont été enregistrés à la suite de « vaccinations » expérimentales à la COVID-19.

Il y a maintenant eu plus de deux fois plus de décès enregistrés suite aux injections COVID-19 au cours des 9 derniers mois depuis que les injections COVID-19 ont reçu une autorisation d’utilisation d’urgence, que les décès enregistrés suite à TOUS les vaccins au cours des 30 dernières années.

Du 1er janvier 1991 au 30 novembre 2020, le dernier mois avant l’autorisation d’utilisation d’urgence des vaccins COVID, il n’y a eu qu’un total de 6 068 décès enregistrés (principalement des nourrissons) suite à TOUS les vaccins. (La source.)

Et pourtant, le CDC continue de pousser tout le monde à se faire vacciner contre la COVID-19.

Il y a également eu maintenant 1 490 décès fœtaux enregistrés à la suite d’injections COVID-19 de femmes enceintes.

En revanche, j’ai effectué la même recherche dans la base de données VAERS pour les décès fœtaux dus aux vaccins contre la grippe, et pour 2021 jusqu’à présent, il y a ZÉRO. Pour l’année dernière, 2020, il y a eu 16 morts fœtales suite à des vaccins contre la grippe pris par des femmes enceintes. (Source.)

Et pourtant, le CDC continue de recommander aux femmes enceintes de se faire vacciner contre la COVID-19.

Comme je l’ai signalé hier, les injections COVID-19 semblent tuer et paralyser des adolescents en nombre record.

J’ai élargi la recherche aujourd’hui pour inclure les nouvelles données qui viennent de sortir aujourd’hui et pour inclure l’âge de 12 à 19 ans.

La recherche a renvoyé les résultats suivants pour ce groupe d’âge après les injections COVID-19 : 30 décès, 173 incapacités permanentes, 3575 visites aux urgences, 1603 hospitalisations et 316 événements mettant la vie en danger. (Source. Notez que la recherche sépare les 12-17 ans et les 17-44 ans, bien que nous n’ayons recherché que jusqu’à 19 ans, vous devez donc additionner les deux tableaux pour obtenir les chiffres du graphique ci-dessus.)

Ensuite, j’ai recherché exactement le même groupe d’âge, pour la même période (décembre 2020 jusqu’au vidage de données le plus récent aujourd’hui), et j’ai exclu les injections COVID-19, mais j’ai inclus tous les autres vaccins répertoriés. Ils comprennent ces vaccins :

6VAX-F ADEN ADEN_4_7 ANTH BCG CEE CHOL DF DPIPV DPP DT DTAP DTAPH DTAPHEPBIP DTAPIPV DTAPIPVHIB DTIPV DTOX DTP DTPHEP DTPHIB DTPIHI DTPIPV DTPPHIB EBZR FLU(H1N1) FLU3 FLU4 FLUA3 FLUA4 FLUC3 FLUC4 FLUN(H1N1) FLUN3 FLUN4 FLUR3 FLUR4 FLUX FLUX(H1N1) H5N1 HBHEPB HBPV HEP HEPA HEPAB HEPATYP HIBV HPV2 HPV4 HPV9 HPVX IPV JEV JEV1 JEVX LYME MEA MEN MENB MENHIB MER MM MMR MMRV MNC MNQ MNQHIB MU MUR OPV PER PLAGUE PNC PNC10 PNC13 PPV RAB RUB RV RV1 RV5 RVX SMALL SSEV TBE TD TDAP TDAPIPV TTOX TYP UNK VARCEL VARZOS YF

Ce sont TOUS les vaccins répertoriés dans le VAERS, moins les 3 injections COVID. Certains d’entre eux ne sont plus utilisés, et beaucoup de ces adolescents ne le font pas.

Mais cette liste représente tous les autres vaccins que les adolescents reçoivent, et nous savons qu’avant COVID, le plus grand nombre de décès et de blessures suivait les vaccins Gardasil contre le VPH et les vaccins antigrippaux annuels pour ce groupe d’âge.

Ainsi, parmi tous ces vaccins qui incluent tous les vaccins non COVID que les adolescents ont reçus cette année jusqu’à présent, il y a eu 4 décès, 11 incapacités permanentes, 78 visites aux urgences, 36 hospitalisations et 13 événements mettant la vie en danger au cours de la même période que les injections COVID-19 ont été administrées. (Source. Notez que la recherche sépare les 12-17 ans et les 17-44 ans, bien que nous n’ayons recherché que jusqu’à 19 ans, vous devez donc additionner les deux tableaux pour obtenir les chiffres du graphique ci-dessus.)

Cela signifie que les vaccins COVID-19 administrés à nos adolescents ont 7,5 X plus de décès, 15 X plus d’incapacités et 44 X plus d’hospitalisations que tous les autres vaccins approuvés par la FDA COMBINÉS que ces adolescents reçoivent.

J’ai également recherché TOUS les cas de « thrombose » (caillots sanguins), pour les injections COVID-19 et pour tous les autres vaccins, et les cas de caillots sanguins étaient 28 fois plus élevés chez les adolescents injectés avec COVID-19 (source) que chez les adolescents injectés avec tous les autres vaccins au cours de la même période (source).

Quelqu’un de la foule pro-vaccin pourrait essayer d’expliquer tout cela en disant que beaucoup plus d’adolescents ont reçu des injections COVID-19 que d’autres vaccins, mais s’ils font cette affirmation, assurez-vous qu’ils le prouvent avec de vraies statistiques, parce que je ne croyez pas que c’est possible.

Nous savons, par exemple, que les jeunes de 12 à 15 ans n’ont commencé à recevoir des vaccins COVID-19 qu’en mai de cette année.

De plus, les vaccins antigrippaux ont en fait augmenté l’année dernière, ce qui aurait inclus le mois de décembre couvert par ces rapports, et les ventes de vaccins antigrippaux auraient été fortes au cours des mois d’hiver commençant cette année.

Et les ventes de Gardasil de Merck ont ​​augmenté de 88% au cours des deux premiers trimestres de cette année 2021. (Source.) Gardasil est un vaccin à deux ou trois doses.

Selon le calendrier de vaccination des CDC, ce groupe d’âge reçoit également les vaccins dcaT et méningococcique (deux doses). Ces coups sont requis pour la fréquentation des écoles publiques, sauf si vous disposez d’une exemption approuvée par l’État.

Ainsi, un adolescent de ce groupe d’âge qui suit le calendrier de vaccination du CDC pourrait recevoir 6 autres injections, en plus d’une injection COVID-19 à une ou deux doses.

Ces injections COVID-19 ont un effet dévastateur sur nos adolescents, et pourtant, non seulement le CDC et la FDA continuent de les promouvoir pour les adolescents, mais ils devraient ensuite approuver les injections COVID-19 pour les nourrissons et les enfants.

Traduction : MIRASTNEWS

Manifestations à Paris 8e Semaine

Paris Manifestations Semaine 8

Fraude massive : Toute personne décédée dans les 2 semaines suivant le vaccin est considérée comme non vaccinée

Cela devrait réduire les rapports VAERS embêtants. Source : Fat News

UN VACCIN TUE UN AGENT DU FBI – La veuve raconte l’histoire de son mari que le vaccin a tué

Son histoire est certainement un point de vue différent et un message au groupe Pro-Vaccin/Anti Liberté là-bas. Source non citée par l’affiche originale.

ARMEMENT DE L’ENNEMI : Des milliards de dollars en véhicules, armes et équipements militaires américains laissés en Afghanistan

Une grande partie de la couverture médiatique du retrait désastreux de l’Afghanistan étant à juste titre axée sur l’incapacité de nombreux Américains qui ont séjourné dans le pays à rentrer chez eux, une question qui a été perdue dans le remaniement est l’ampleur des armes, des équipements et des véhicules abandonnés appartenant aux forces militaires américaines sont restées là-bas.

Malheureusement, les forces talibanes ont maintenant en leur possession des milliards de dollars des contribuables américains sous forme de systèmes d’armes, d’équipements de communication, de véhicules blindés et d’autres équipements. Il est cependant difficile de dire combien il y en a, car l’administration Biden a pris des mesures pour dissimuler les chiffres précis relatifs à ces articles.

C’était le sujet d’un récent exposé dans Forbes dans lequel le journaliste Adam Andrzejewski a décrit comment les audits de l’équipement militaire en Afghanistan avaient été retirés du site Web du Government Accountability Office. Un porte-parole du GAO a déclaré que les informations avaient été supprimées à la suite d’une demande du département d’État, qui a affirmé qu’il souhaitait que les informations soient supprimées « pour protéger les destinataires de l’aide américaine qui peuvent être identifiés dans nos rapports et donc soumis à des représailles ».

Bien que cette excuse puisse sembler raisonnable à première vue, Andrzejewski a souligné que les rapports ne contiennent que des chiffres et aucune information sur les destinataires. Il a également noté que les contribuables américains ont payé non seulement pour ces audits mais aussi pour l’équipement lui-même et devraient donc être en mesure de « suivre l’argent ». Les seules informations disponibles au public datent de 2017 et d’avant, et nous n’en sommes conscients que grâce aux efforts du chien de garde du gouvernement OpenTheBooks.com pour les préserver et les publier.

Des milliers de véhicules et d’avions coûteux laissés pour compte

Selon un rapport du Government Accountability Office publié sur le site, les États-Unis ont acheté et fourni près de 76 000 véhicules et 208 avions à l’armée et aux forces de sécurité afghanes. Cela comprenait 189 véhicules blindés de transport de troupes tels que le transporteur de poste M577A2 à 333 333 $ et le M113A2 à 170 000 $.

Il y avait également 1 005 véhicules de dépannage coûtant jusqu’à 880 674 dollars pièce et 928 véhicules résistants aux mines dont le coût total est estimé entre 382 et 711 millions de dollars. Il y avait 22 174 Humvee, y compris des modèles de type ambulance et de type cargo. L’utilitaire Humvees coûte généralement environ 90 000 $, mais le modèle de transport de troupes de 12 000 livres coûte jusqu’à 329 000 $.

En outre, il y avait près de 9 000 véhicules tactiques moyens, ou MTV, y compris des camions de transport général et des véhicules cargo de 5 tonnes au prix d’environ 67 000 $, ainsi qu’une famille de véhicules lourds MTV au prix de 724 820 $ chacun. Les camions de fret pour le transport des compagnies aériennes coûtent 800 865 $. Dans la catégorie des véhicules tactiques légers, il y avait des véhicules de combat d’attaque rapide au prix d’un peu moins de 70 000 $, des véhicules de tourisme à 65 500 $ et des véhicules tout-terrain à 4 roues jusqu’à 42 273 $.

Pendant ce temps, les données du ministère de la Défense montrent que les États-Unis ont financé 208 avions pour les forces afghanes de 2007 à 2016, dont plus de la moitié étaient des hélicoptères. Les avions de transport et de fret représentaient un quart des avions.

Les talibans ont saisi des hélicoptères Black Hawk et un avion d’attaque A-29 Super Tucano le mois dernier. Un Black Hawk peut coûter jusqu’à 21 millions de dollars, et les Super Tucanos coûteraient un montant similaire. Ils ont également montré des dizaines de véhicules blindés de fabrication américaine et des armes nouvellement saisies à Kandahar dans des publications sur les réseaux sociaux le 1er septembre. Sur les images, on pouvait voir des combattants brandir des drapeaux talibans depuis des SUV blindés et des Humvees. Ils ont également organisé une démonstration aérienne avec un hélicoptère Black Hawk saisi passant devant des militants le long de la route.

Les États-Unis ont fourni environ 83 milliards de dollars d’équipement et de formation aux forces de sécurité afghanes au cours des 20 dernières années, et maintenant une grande partie est tombée entre les mains de l’ennemi. Ce n’est qu’une des nombreuses façons dont l’approche de retrait de Biden a été tout simplement désastreuse, et le coût humain est encore plus important.

Traduction : MIRASTNEWS

