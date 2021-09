Peter Daszak d’EcoHealth supprime un tweet révélant des chercheurs du laboratoire de Wuhan lors d’une conférence financée par Fauci

Publié le 10 décembre 2019, quelques semaines seulement avant que le gouvernement chinois ne signale son premier cas de COVID-19, le tweet a révélé la participation de Daszak à la conférence internationale sur le virus Nipah à Singapour.

(Article de Natalie Winters republié à partir de TheNationalPulse.com)

«La session de deux jours a été co-organisée par Duke-NUS Medical School (Duke-NUS) et la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI). L’Organisation mondiale de la santé et l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses sont également répertoriés comme organisateurs », rapporte le site Some Bitch Told Me. Le CEPI a été fondé grâce à un investissement important de la Fondation Bill & Melinda Gates.

Dans le tweet maintenant supprimé, Daszak détaille comment Shi Zhengli, la « dame chauve-souris » de l’Institut de virologie de Wuhan, appelle à « une collaboration scientifique internationale ouverte et transparente sur les agents pathogènes à risque pandémique » dans l’installation de niveau de biosécurité 4 (BSL-4) de son laboratoire. Il poursuit avec une diapositive expliquant comment « vous pouvez vous entraîner dans le laboratoire BSL-4 à Wuhan ».

TWEET MAINTENANT SUPPRIMÉ.

Pour en savoir plus : TheNationalPulse.com et Outbreak.news

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News