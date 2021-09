L’ACLU abandonne ses propres principes fondateurs, affirme que FORCER des injections médicales expérimentales sur des personnes soutient en quelque sorte les «libertés civiles»

David Cole et Daniel Mach, membres du personnel de l’American Civil Liberties Union (ACLU), ont rédigé un article d’opinion pour le New York Times qui affirme que les mandats de « vaccin » contre le coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) – MIRASTNEWS] sont une victoire majeure pour les « libertés civiles ».

La chronique des invités suggère que forcer les gens à prendre des médicaments expérimentaux Big Pharma sous la contrainte est l’incarnation de ce que signifie être libre car « il n’y a pas d’alternative aussi efficace disponible pour protéger la santé publique ».

« En fait, loin de compromettre les libertés civiles, le vaccin impose en réalité de nouvelles libertés civiles », affirme le duo.

« Ils protègent les plus vulnérables d’entre nous, notamment les personnes handicapées et les systèmes immunitaires fragiles, les enfants trop jeunes pour être vaccinés et les communautés de couleur durement touchées par la maladie. »

Forcer les gens à retrousser leurs manches et à modifier leur ADN parce que Tony Fauci le dit aide également à protéger les travailleurs, allèguent Cole et Mach, car ce faisant, toutes nos «libertés les plus élémentaires» – qui nous sont actuellement privées, soit dit en passant – sera entièrement restauré une fois que tout le monde s’y conformera.

« Les vaccins sont une intrusion justifiable dans l’autonomie et l’intégrité corporelle », lit-on sans ironie dans l’article.

« Cela peut sembler inquiétant, car nous avons tous le droit fondamental à l’intégrité corporelle et de prendre nos propres décisions en matière de soins de santé. Mais ces droits ne sont pas absolus. Ils n’incluent pas le droit d’infliger du mal à autrui.

Oh, mais les femmes enceintes ont le droit de tuer leurs enfants à naître

Cette philosophie de ne pas avoir le droit d’infliger du mal à autrui s’arrête cependant à l’enfant à naître. Les enfants qui vivent encore dans le ventre de leur mère ne doivent pas être protégés, car leur mère a, selon la gauche, le droit de leur faire du mal par le meurtre.

Quant aux personnes en dehors de l’utérus, le gouvernement devrait être libre de les violer médicalement avec des aiguilles mystérieuses, pensent Cole et Mach. Les écoliers devraient également être obligés de prendre des « vaccins » expérimentaux si Fauci décide que c’est le meilleur moyen « d’aplatir la courbe ».

« Les écoles, les établissements de santé, l’armée américaine et de nombreuses autres institutions exigent depuis longtemps la vaccination contre les maladies contagieuses comme les oreillons et la rougeole qui présentent beaucoup moins de risques que le coronavirus aujourd’hui », lit-on dans l’article du Times.

Il présente ensuite de fausses données affirmant que «600 000 personnes sont décédées» du virus chinois aux États-Unis comme justification du viol médical forcé. Il n’y a presque aucune circonstance dans laquelle une personne ne devrait pas être forcée de prendre une seringue contre son gré, insiste l’ACLU.

Quant aux exemptions religieuses de la vaccination forcée, l’ACLU s’y oppose également car son personnel exécutif estime que les injections de Donald « père du vaccin » de Trump « Opération Warp Speed » sont absolument essentielles pour arrêter la plandémie.

« La véritable menace pour les libertés civiles vient des États interdisant les mandats de vaccins et de masques », allègue en outre l’ACLU, ajoutant que « ces interdictions mettent directement en danger la santé publique et rendent inévitables davantage de décès dus à la maladie ».

En d’autres termes, la tyrannie est la liberté. La guerre est la paix. Les hommes sont des femmes. La vie c’est la mort. Vous êtes moi. Les mensonges sont la vérité. Ce sont parmi les opinions dystopiques de l’ACLU, qui prétend défendre votre droit de faire vos propres choix pour votre propre corps.

« L’ACLU : il y a maintenant une équipe dont la disparition est attendue depuis longtemps », a écrit un commentateur sur Summit.news.

« C’est ma liberté civile de ne pas m’inquiéter pour les autres », a écrit un autre. « Ce n’est pas mon travail. Ce n’est pas ma responsabilité. Je suis un individu et refuse d’être intimidé en prenant la responsabilité du collectif. Je laisse cela aux communistes.

Les dernières nouvelles sur la tyrannie des injections de virus chinois peuvent être trouvées sur VaccineJihad.com

Les sources de cet article incluent :

Summit.news

Archive.is

Archive.is

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

CHOQUANT : La Croix-Rouge avertit tous les Américains que les humains vaccinés par Covid ne sont PAS ADMISSIBLES au don de plasma… cela signifie-t-il que leur sang et leurs organes sont également contaminés par des protéines de pointe ?

Les hôpitaux aiment utiliser certains plasmas composés d’anticorps de personnes qui se sont remises de la grippe chinoise pour aider les nouvelles victimes de la grippe chinoise à se rétablir, mais les vaccins Covid éliminent ces anticorps, rendant leur plasma inutile. Cela signifie que seules les personnes qui n’ont PAS reçu les injections de protéines de pointe pour la coagulation du sang peuvent donner du plasma de convalescence pour sauver les nouvelles victimes de la grippe chinoise.

Alors maintenant, la théorie du troupeau a complètement basculé, selon laquelle les vaccinés blessent leur propre espèce en devenant des donneurs nuisibles, si leurs «cohortes» vaccinées ont besoin de greffes de sang ou d’organes.

En d’autres termes, les vaccins Covid-19, comme l’admet la Croix-Rouge elle-même, efface tous les anticorps naturels que le corps d’une personne a créés pour lutter contre Covid-19 ou ses variantes, de sorte que ces personnes ne peuvent pas aider les autres à se battre et/ou à mourir de la grippe chinoise.

Donc, si l’Amérique devait atteindre l’objectif de 100 pour cent vacciné que le gouvernement tyrannique veut atteindre si mal, alors il n’y aurait plus personne qui pourrait plus jamais donner du plasma, du sang ou des organes à qui que ce soit, y compris leur propre progéniture ou les membres de la famille avec le même groupe sanguin.

Le plasma de convalescent est une thérapie utilisant des anticorps du sang de personnes guéries d’une maladie pour sauver d’autres personnes de la mort de la maladie

La médecine occidentale est si corrompue qu’elle est prête à corrompre le sang de tous ceux qui acceptent la vaccination contre la Covid dans la mesure où ils ne peuvent jamais donner en toute sécurité du plasma, du sang ou des organes. Les autopsies de patients vaccinés contre Covid révèlent des milliards, et parfois des milliards, de protéines de pointe réparties dans tout le corps, y compris les capillaires, le cerveau, le cœur et les organes de nettoyage vitaux comme le pancréas, les poumons, le foie et les reins (l’organe le plus populaire des dons).

Ces organes et tissus ne sont plus aptes à être donnés à quelqu’un d’autre, dont le corps est susceptible de les rejeter en tant qu’agents pathogènes étrangers ou ne pourra tout simplement pas les utiliser car ils échouent déjà en raison d’une invasion de protéines de pointe.

Le « plasma du survivant » est inutile et serait nocif et dangereux pour les chirurgiens de remplacer les organes de malades par des organes contaminés d’autres malades. Les protéines spéciales sont maintenant envahies, infectées et endommagées par des protéines de pointe toxiques. Il n’y aura pas d’immunité construite contre Covid-19 à partir des vaccins, car les vaccins effacent vos anticorps naturels, comme nous le prévient la Croix-Rouge.

Plus de 60% de tous les Américains n’ont aucune idée que leur plasma, leur sang et leurs organes ne sont PAS SÉCURITAIRES à donner en raison de la pollution par les protéines de pointe

Le plasma constitue la plus grande partie de votre sang, transportant des sels, de l’eau, des enzymes, des nutriments, des hormones et des protéines vers les parties du corps qui en ont besoin pour fonctionner. Le plasma agit également comme un « concierge » qui élimine les déchets cellulaires du corps. Le plasma du survivant de Covid contient des protéines spéciales générées par le système immunitaire, mais tout s’arrête maintenant, car les humains injectés par le vaccin Covid-19 ont maintenant du sang corrompu par des milliards de protéines de pointe imitant le virus, complètement impropres au don de plasma, de sang ou d’organes à n’importe qui, n’importe où.

Pour faire don de plasma de convalescence aux personnes atteintes de Covid ou à celles déjà si affaiblies par un cancer, un diabète ou une maladie cardiaque, les individus doivent avoir un diagnostic préalable de Covid-19 mais ne pas avoir reçu ne serait-ce qu’un seul vaccin Covid. Qui sait ça maintenant ? Quelques blogueurs de vérité ? Les défenseurs de la santé naturelle en tiennent compte. Vous êtes peut-être les seuls humains sur terre à pouvoir donner à nouveau du sang ou des organes, à n’importe qui, jamais.

https://www.brighteon.com/embed/43a569c3-a3c8-4fdc-ab6d-667b9b6ed56e

Réglez votre numéro de vérité sur Pandemic.news pour des mises à jour sur la guerre contre les vaccins sales et le socialisme, et comment garder votre famille heureuse, en bonne santé et en sécurité.

Les sources de cet article incluent :

Pandemic.news

NaturalNews.com

TruthWiki.org

NaturalNews.com

S.D. puits

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News