Premiers échantillons collectés auprès de patients Covid de Wuhan montrant des virus OGM envoyés d’un laboratoire canadien + Des e-mails montrent que Fauci a été averti que COVID-19 semble conçu

Les premiers échantillons collectés auprès de patients Covid de Wuhan montrent que des virus OGM ont été envoyés d’un laboratoire canadien

Le Dr Steven Quay, médecin-chercheur basé à Seattle et ancien membre du corps professoral de la faculté de médecine de l’Université de Stanford, a découvert de nouvelles preuves de deux virus génétiquement modifiés (OGM) dans des échantillons de patients prélevés à Wuhan, en Chine, au cours des premiers jours de la plandémie.

Les patients auprès desquels les échantillons ont été prélevés souffraient d’une « maladie de pneumonie non identifiée », selon les rapports de décembre 2019. Leurs échantillons ont été téléchargés dans GenBank, une base de données de séquences génétiques sur le site Web des National Institutes of Health (NIH) des États-Unis, où les chercheurs ont pu les examiner à la recherche de preuves du SRAS-CoV-2.

Quay, cependant, a emprunté une voie différente en examinant ce qui pourrait être présent dans les échantillons. Il a découvert qu’ils contenaient des preuves du virus Henipah, un virus OGM qui est l’un des deux types envoyés en Chine par des scientifiques d’origine chinoise qui travaillaient à l’époque dans un laboratoire canadien – nous avons couvert cela en janvier 2020.

Sur la base de ce que nous savions à l’époque et avons appris depuis la plandémie, des chercheurs militaires chinois ont infiltré des laboratoires de recherche canadiens et conçu des virus synthétiques qu’ils ont ensuite expédiés en Chine au printemps 2019. Pas même un an plus tard, le coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [de la Coronavirus Desease 2019 (Covid-19)] est apparu de nulle part et est devenu le freak show mondial auquel nous avons encore affaire aujourd’hui.

« Nous avons commencé à pêcher à l’intérieur des choses étranges », a déclaré Quay à Epoch Times à propos de ses recherches sur les échantillons. « Nous avons découvert une manipulation génétique du virus Nipah, qui est plus mortel qu’Ebola », a-t-il expliqué, Nipah étant un type du virus Henipah.

Il semblerait que ces virus Henipah aient pu contaminer d’autres expériences sur ce qui est devenu connu sous le nom de « covid ». Cette contamination a ensuite traversé l’étang jusqu’en Asie, où elle semble avoir fusionné avec les germes chinois pour devenir une « pandémie » mondiale.

Le SARS-CoV-2 existe-t-il vraiment, ou s’agit-il d’une autre abomination génétiquement modifiée sous un nom différent ?

Le Dr Joe Wang, Ph.D., qui dirigeait auparavant un programme de développement de vaccins contre le SRAS au Canada avec l’une des plus grandes sociétés pharmaceutiques au monde, a vérifié les conclusions de Quay. Après avoir examiné les preuves et les avoir reproduites, il a confirmé que le virus Henipah est, en fait, présent dans les premiers échantillons de virus chinois connus.

Le but de sa présence, dit-il, était probablement de développer un vaccin. Ceci est corroboré par des documents du gouvernement du Canada montrant que les échantillons ont été envoyés à l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) dans le but déclaré de « culture de virus de stock ».

Les échantillons n’étaient cependant pas censés être manipulés génétiquement, ce qui semble s’être produit. Des scientifiques fous les ont croisés avec le Fauci Flu, ou peut-être que leur contenu est le Fauci Flu sous un nom différent, vu que le SARS-CoV-2 n’a jamais été isolé et prouvé son existence.

Le seul laboratoire de biosécurité de niveau 4 au Canada a-t-il sciemment contribué à la recherche illégale sur le gain de fonction?

Ce qui est encore plus intéressant à propos de ce scandale majeur, c’est le fait que les autorités canadiennes soient restées pour la plupart silencieuses quant aux raisons pour lesquelles deux chercheurs principaux du Laboratoire national de microbiologie (LNM) à Winnipeg, le seul laboratoire de biosécurité de niveau 4 (P4) du Canada où les expériences controversées sur le virus avaient eu lieu, ont été licenciés.

Le gouvernement canadien a refusé de divulguer des détails sur l’affaire, invoquant des problèmes de sécurité nationale et de confidentialité. La seule chose que l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), qui gère le LNM, a déclarée est qu’une « question administrative » a provoqué le licenciement en raison de « violations possibles des protocoles de sécurité ».

L’un des chercheurs licenciés, Xiangguo Qiu, s’était rendu au WIV à plusieurs reprises à titre officiel pour aider à former d’autres chercheurs sur la sécurité de niveau 4. Ces scientifiques ont ensuite été déterminés à avoir collaboré avec des chercheurs militaires chinois sur des agents pathogènes mortels, l’un d’entre eux ayant également travaillé au NML.

Avec l’autorisation du NML, des cargaisons d’Henipah et d’Ebola ont été envoyées au WIV, nous le savons maintenant. David Safronetz, chef des agents pathogènes spéciaux à l’ASPC, a déclaré à Matthew Gilmour, alors directeur du LNM, que les échantillons seraient expédiés au WIV parce que « je fais confiance au laboratoire », ont déclaré Safronetz dans un courriel.

Safronetz n’a jamais précisé à quoi serviraient les échantillons en Chine, juste que le but était « dû à la collaboration ».

« Historiquement, il a également été plus facile d’obtenir du matériel de notre part que des laboratoires américains », a écrit Safronetz dans une réponse par e-mail à Gilmour lorsqu’on lui a demandé la nature de l’envoi. « Je ne pense pas que d’autres laboratoires plus proches aient la capacité d’expédier ces matériaux. »

Les députés canadiens ont demandé à plusieurs reprises à la direction du LNM si elle savait à quoi servaient les échantillons et s’ils savaient ou non si les échantillons seraient utilisés pour mener des recherches illégales sur le gain de fonction en Chine.

Selon Guillaume Poliquin, directeur général scientifique par intérim du LNM, les échantillons n’ont été envoyés qu’après que le laboratoire ait reçu « l’assurance » qu’aucune recherche de gain de fonction n’aurait lieu, malgré le fait que le WIV ait « des antécédents de vol et de mensonges », selon Guillaume Poliquin, directeur général scientifique par intérim du NML. le député conservateur John Williamson.

Tout comme [An]T[h]ony Fauci, qui a menti sous serment devant le Congrès au sujet de ses contributions à la recherche illégale sur le gain de fonction, il semblerait que le Canada soit également complice du stratagème. On se demande jusqu’où va le terrier du lapin dans cette conspiration apparemment mondiale contre l’humanité.

Pour suivre les dernières nouvelles sur la conspiration du virus chinois, assurez-vous de consulter Pandemic.news.

Un professeur de Harvard dénonce les passeports vaccinaux comme « un non-sens scientifique »

Un professeur de la Harvard Medical School (HMS) a qualifié les passeports vaccinaux de « non-sens scientifique ». Le professeur du HMS Martin Kulldorff a fait cette remarque à la suite de la publication d’une étude selon laquelle l’immunité naturelle offre une meilleure protection contre le coronavirus de Wuhan [de la maladie COVID-19] que les vaccins. Compte tenu des résultats de l’étude, Kulldorff a fait remarquer que les passeports vaccinaux sont « discriminatoires et contraires à l’éthique ».

Le professeur a tweeté: « Les mandats de vaccination ne sont pas seulement un non-sens scientifique, [Mais] ils sont également discriminatoires et contraires à l’éthique. » Kulldorff a fait valoir que les passeports vaccinaux favorisaient les professionnels vaccinés par rapport aux personnes de la classe ouvrière qui ont développé une immunité naturelle contre la COVID-19.

Kuldorff a cité une étude israélienne qui a examiné la population majoritairement vaccinée du pays. Dans une analyse de plus de 32 000 Israéliens vaccinés, des chercheurs du Kahn Sagol Maccabi Research & Innovation Center (KSM) ont découvert que les personnes vaccinées étaient 27 fois plus susceptibles de développer une COVID-19 symptomatique que les personnes non vaccinées. Ils ont également découvert que les personnes vaccinées étaient huit fois plus susceptibles d’être hospitalisées pour la COVID-19.

Dans une analyse distincte, les chercheurs de KSM ont découvert que les personnes injectées avec des vaccins COVID-19 ont plus de chances d’attraper le virus que les survivants COVID-19 non vaccinés. En fait, les individus vaccinés sans infection préalable étaient six à 13 fois plus susceptibles d’être infectés que les individus non vaccinés précédemment infectés par le coronavirus.

« La protection immunitaire naturelle qui se développe après une infection par le SRAS-CoV-2 offre considérablement plus de protection contre la variante Delta [B16172] … que deux doses du vaccin Pfizer/BioNTech », indique l’étude. Israël avait administré le vaccin à ARNm à deux doses à une grande partie de sa population.

Deux experts médicaux ont salué la découverte de l’étude israélienne selon laquelle l’immunité naturelle est meilleure que la protection induite par un vaccin. Le Dr Eric Topol du Scripps Research Institute en Californie a déclaré : « Nous continuons de sous-estimer l’importance de l’immunité naturelle contre les infections… surtout lorsque [l’infection] est récente. Pendant ce temps, le Dr Charlotte Thalin de l’Institut Karolinska de Suède a décrit la découverte de l’étude israélienne comme un « exemple classique de la façon dont l’immunité naturelle est vraiment meilleure que la vaccination ».

Les autorités ignorent l’immunité naturelle et imposent la vaccination

Malgré les preuves, de nombreux gouvernements dans le monde préfèrent toujours l’immunité induite par la vaccination pour leurs citoyens. En fait, beaucoup ont mis en place des politiques encourageant la vaccination contre la COVID-19. La France et l’Italie font partie des nombreux pays qui exigent désormais que leurs citoyens présentent une preuve de vaccination lorsqu’ils marchent à l’extérieur. (Connexe: les décideurs politiques ignorent l’immunité naturelle à la Covid en faveur de l’immunité «vaccinale».)

Le président français Emmanuel Macron a fait sa première annonce concernant les passeports vaccinaux en juillet 2021, le Parlement français accélérant sa législation. Le Conseil constitutionnel français (CC), la plus haute autorité constitutionnelle du pays, a ensuite étendu la loi sur le passeport vaccinal un mois après son annonce.

Depuis le 21 juillet 2021, les cinémas, salles de concert et parcs à thème de France d’une capacité de plus de 15 personnes demandent aux particuliers de présenter leur carte de santé COVID-19 avant de pouvoir entrer. Dans le cadre du mandat du CC du 5 août, la portée du laissez-passer a été élargie pour inclure les cafés, les restaurants et les établissements d’hébergement. Le pass santé est désormais également obligatoire pour les déplacements longue distance en bus, en train ou en avion.

Pendant ce temps, des responsables italiens ont annoncé le 6 août que le Green Pass, la version nationale du passeport vaccinal, serait requis dans un certain nombre d’établissements. Les autorités ont ordonné aux gymnases, piscines, stades sportifs, restaurants, musées, spas, casinos et cinémas de demander aux clients leur Green Pass avant de les autoriser à entrer.

Le Premier ministre italien Mario Draghi a également étendu le pass pour inclure l’utilisation des trains, des avions, des navires et des autocars interurbains à partir du 1er septembre. Auparavant, le pass n’était requis que pour les voyages au sein de l’Union européenne. Les Italiens visitant les maisons de soins pour personnes âgées et assistant à de grandes réceptions de mariage dans le pays ont également été tenus de montrer leur Green Pass avant même l’annonce de la nouvelle commande.

Dans un article publié le 30 août, le rédacteur en chef de la Fondation pour l’éducation économique, Jon Miltimore, a exprimé son opposition aux passeports vaccinaux « moralement douteux » qui limitent la liberté de mouvement – ​​un droit humain fondamental. « Les passeports pour les vaccins seraient immoraux et constitueraient un excès massif du gouvernement, même en l’absence des conclusions [de l’étude israélienne]. Il n’y a tout simplement aucun parallèle historique pour les gouvernements qui tentent de restreindre les mouvements de personnes en bonne santé contre un virus respiratoire de cette manière », a-t-il écrit.

Miltimore a également déclaré que, puisqu’il existe de nombreuses preuves d’une immunité naturelle offrant une protection bien supérieure par rapport aux vaccins, les gouvernements doublent le nombre de passeports vaccinaux « devient non seulement faux, mais absurde ». (Connexe: GRANDE NOUVELLE: L’immunité naturelle au coronavirus est complète et DURABLE – étude.)

MedicalTyranny.com a plus d’articles sur les gouvernements qui exigent des passeports vaccinaux malgré l’opposition des citoyens et des experts de la santé.

Pfizer et Merck lancent des essais pour de nouveaux médicaments oraux contre le COVID-19 que vous devrez prendre EN PLUS des vaccins

Pfizer et Merck & Co ont annoncé de nouveaux essais pour leurs nouveaux médicaments antiviraux oraux expérimentaux pour COVID-19. Les entreprises cherchent à développer un traitement facile à administrer pour la maladie.

Pfizer a déclaré que son essai recrutera 1 140 adultes non hospitalisés diagnostiqués avec l’infection par le SRAS-CoV-2 qui ne sont pas à risque de maladie grave. Les patients de l’essai recevront la pilule expérimentale et une faible dose de ritonavir, un médicament plus ancien utilisé dans les traitements combinés de l’infection par le VIH. Le médicament, connu sous le nom de PF-07321332, est conçu pour bloquer l’activité d’une enzyme clé qui aide le virus à se multiplier.

La société a commencé un essai différent du PF-07321332 en juillet, chez des adultes infectés par le [virus de la maladie] COVID-19 qui courent un risque élevé de tomber gravement malades en raison de conditions sous-jacentes. La société attend les premiers résultats de l’étude à l’automne prochain. Si l’essai réussit, Pfizer a déclaré qu’il déposerait une éventuelle autorisation d’utilisation d’urgence d’ici le quatrième trimestre.

[Souvenez-vous ils ont interdit tous les autres médicaments en dehors des vaccins COVID-19 miracles et ont produit des mixtures vaccinales créant eux-mêmes des variants dans l’organisme humain. – MIRASTNEWS]

Merck, quant à lui, a déclaré que son nouvel essai étudierait le médicament molnupiravir pour prévenir la COVID-19 chez les adultes du même foyer qu’une personne diagnostiquée avec une infection symptomatique. Le médicament est un antiviral conçu pour introduire des erreurs dans l’ARN du virus, l’empêchant finalement de se répliquer. Merck et son partenaire Ridgeback Biotherapeutics mènent déjà un essai de stade avancé du traitement chez des patients non hospitalisés.

Merck a également déclaré en juin que le gouvernement avait accepté de payer environ 1,2 milliard de dollars pour 1,7 million de cures de molnupiravir, s’il est prouvé que cela fonctionne et si les autorités de réglementation l’autorisent. La société devrait déposer une demande d’autorisation d’utilisation d’urgence aux États-Unis au plus tôt au cours du second semestre 2021. Les premiers résultats des essais sur le molnupiravir ont donné des résultats prometteurs, et les experts pensent que cela pourrait aider à réduire le temps pendant lequel les personnes infectées restent positives pour le virus.

Pfizer, Merck et la société pharmaceutique suisse Roche Holding AG ont fait le plus de progrès dans le développement de la première pilule antivirale pour traiter ou prévenir la COVID-19. À ce jour, le seul traitement antiviral approuvé pour COVID-19 aux États-Unis est celui de Gilead Science Inc. médicament intraveineux Veklury (remdesivir). (Connexe : Étude : Le vaccin Pfizer est moins efficace contre la variante Delta de la COVID-19.)

Roche et son partenaire, Atea Pharmaceuticals, ont déclaré en juin que les premières données de l’essai de leur antiviral oral expérimental, AT-527, ont montré qu’il réduisait la charge virale chez les patients hospitalisés.

Qu’est-ce que le molnupiravir?

Le nouveau médicament oral que Merck développe fonctionne en arrêtant la réplication de plusieurs virus à ARN, y compris le SRAS-CoV-2. Les chercheurs étudient actuellement le médicament comme traitement potentiel de la COVID-19 chez l’homme. Lors de recherches antérieures sur des animaux, le médicament s’est avéré capable de supprimer le SRAS-CoV-2 dans les 24 heures, ce qui les rend optimistes quant aux résultats.

Il n’existe actuellement aucun médicament oral ou ambulatoire pour traiter les personnes infectées par la COVID-19. Le molnupiravir pourrait changer la donne en raison de son efficacité.

Jamie Alan, Ph.D., et professeur adjoint de pharmacologie à la Michigan State University, affirme que la réduction des cultures virales positives est « grande », mais on ne sait pas à ce stade comment ou ce que cela se traduira dans le monde réel. « Que cela réduise le nombre de décès ou la gravité de la maladie serait vraiment la véritable mesure du succès », a déclaré Alan.

Richard Watkins, MD, médecin spécialiste des maladies infectieuses et professeur de médecine interne à la Northeast Ohio Medical University, a qualifié les résultats d’intéressants. « J’espère que les essais à venir, qui incluront plus de patients, montreront également des effets bénéfiques », a-t-il déclaré.

Watkins a également noté qu’un médicament efficace et facile à utiliser pourrait faciliter le traitement des personnes plus tôt dans leur maladie. Les résultats sont préliminaires, mais les experts disent que le développement est un pas dans la bonne direction.

« C’est excitant d’avoir potentiellement un agent antiviral oral avec une activité contre le SRAS-CoV-2 », a déclaré Watkins.

Lisez plus de mises à jour sur COVID-19 sur Pandemic.news.

Des menteurs dans la science : Bill Gates avait annoncé des vaccins comme uniques traitements immunisant à attendre sous verrouillages. Qui peur affirmer qu’il ne s’agit pas de l’amplification de la dose de poison ? – MIRASTNEWS

Révélé: Big Tech a payé les médias «conservateurs» dans le but d’effacer les critiques pour CENSURER les conservateurs

Si vous n’étiez toujours pas tout à fait convaincu que la boussole morale de notre pays s’est brisée et que nos systèmes de valeurs et de croyances ont été complètement corrompus par la cupidité et la luxure, cela devrait enfin vous convaincre.

Les lecteurs de longue date de ce site savent que nous avons systématiquement expliqué comment les grands géants de la technologie ont censuré les médias et le contenu conservateurs, et les allégations ne font pas simplement partie d’une théorie du complot sauvage.

En fait, une grande partie de nos rapports ont cité des experts qui ont trouvé des preuves de la censure (qui se produit en ajustant les algorithmes de recherche et de contenu pour minimiser / déclasser le contenu conservateur) et des initiés qui se sont présentés comme des dénonciateurs avec des histoires de censure pure et simple de sites de droite.

Une multitude de sites conservateurs ont signalé cette censure parce qu’ils en avaient trouvé des preuves, mais tout d’un coup, les critiques de ces sites se sont transformées en explications douloureuses sur la façon dont, « en tant que conservateurs », nous ne devrions pas critiquer Facebook, Google, Twitter et YouTube parce que « ce sont des entreprises privées et elles peuvent faire ce qu’elles veulent ».

« C’est l’Amérique, après tout. »

Maintenant, remarquez que ces entreprises technologiques opèrent sous Sect. 230 de la Loi sur la décence des communications de 1996 ; la section les protège de toute responsabilité pour le contenu publié sur leurs sites. Mais lorsque ces mêmes plates-formes censurent le contenu ou contrôlent autrement le contenu que les utilisateurs sont autorisés à voir, elles deviennent alors des éditeurs et, en tant que telles, ne sont plus seulement des plates-formes de médias sociaux, donc soumises aux mêmes responsabilités que les éditeurs.

Il y a aussi ceci : les grandes technologies perçoivent des centaines de millions d’argent en publicité et en marketing auprès d’opérateurs de pages conservateurs qui essaient de développer leurs pages et d’étendre la portée de leur contenu. Ainsi, lorsque leur contenu est limité et masqué, cela représente une énorme Violation des statuts de RICO et fraude.

Mais qu’en est-il du revirement soudain des sites conservateurs autrefois critiques ? Emerald Robinson, journaliste vedette de Newsmax TV, écrivant sur sa page SubStack, a la réponse : ils ont été achetés par les grands géants de la technologie :

Il y avait des rumeurs à l’été 2018 selon lesquelles une bande audio circulait qui enverrait des ondes de choc dans les think tanks de Washington et le mouvement intellectuel conservateur en particulier. Un haut dirigeant de Google avait été enregistré en train de dire à ses collègues que Google avait généreusement fait des dons à des groupes de réflexion et à des magazines conservateurs pour atténuer les critiques concernant leur parti pris anti-conservateur. En substance, Google achetait Conservatisme Inc. et l’establishment du GOP pour garder le silence pendant que Google surveillait, harcelait et excluait les partisans de Trump. Si c’est vrai, la bande sonnait comme une arme fumante : une preuve incontestable de la corruption et du double jeu de Conservatisme Inc. qui la discréditeraient de façon permanente auprès des électeurs républicains.

Pour résumer, la bande a été offerte en scoop exclusif au Wall Street Journal l’automne dernier, mais parce que ce point de vente est également compromis et exploité comme un autre chiffon NeverTrump « de droite », le meilleur que le journal ait fait était une offre faible des mois plus tard que n’a donné aucun nom – et seulement après que Robinson elle-même ait utilisé son compte Twitter pour « casser » l’histoire dans l’espoir que cela renforcerait le WSJ et donnerait une couverture au journal.

Ce n’est pas le cas.

Au lieu de cela, elle a été attaquée par un faux conservateur consommé, Jonah Goldberg de la National Review, qui aimait chacune des positions conservatrices de Trump jusqu’à ce que Trump the D.C. Outsider remporte les élections.

Robinson a poursuivi en nommant des noms :

On m’a dit que la cassette avait été offerte en exclusivité au Wall Street Journal. Les mois ont passé et rien ne s’est passé. (Il y avait des rumeurs à l’époque selon lesquelles les lobbyistes de Big Tech essayaient très fort d’amener le Wall Street Journal à tuer l’histoire.) Ensuite, j’ai commencé à recevoir une série de messages de diverses sources anonymes indiquant que les organisations qui étaient coupables d’avoir volé de l’argent à Google pour garder le silence : l’American Enterprise Institute (AEI), le Competitive Enterprise Institute (CEI), le Cato Institute, le CPAC, le Weekly Standard et le National Review.

Vous vous rendez compte, bien sûr, que cela signifie que ces entités et médias «conservateurs» ne sont littéralement pas meilleurs que les médias poubelles de gauche car eux aussi ont pris leur manne de leurs grands maîtres de la technologie tout en trahissant leurs lecteurs.

Il y a un peu de réconfort dans tout cela: ce morceau d’ordures RINO, The Weekly Standard, co-fondé par le très faux «conservateur» William Kristol, s’est quand même plié. Et pour le compte rendu, il semble que Robinson soit arrivé en retard à la fête ; LifeSite News a eu l’histoire en juin 2020.

Inutile de dire que Robinson a été moqué et attaqué par les mêmes perdants – nous vous regardons, Goldberg – pour avoir rapporté ce qui était finalement exact, prouvant une fois de plus que ces faux médias conservateurs ne sont littéralement pas meilleurs que les ordures de gauche auxquelles ils sont censés s’opposer.’

Ils lui ont reproché d’avoir dénoncé leur hypocrisie, en d’autres termes.

Des e-mails montrent que Fauci a été averti que COVID-19 semble conçu

Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) et conseiller médical en chef du président, avait été averti au début de l’année dernière que le SRAS-CoV-2 avait peut-être été conçu à peu près au même moment où il minimisait publiquement l’idée que le virus s’est échappé d’un laboratoire.

Le 31 janvier 2020, un peu plus d’un mois avant que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ne qualifie l’épidémie de COVID-19 de pandémie, Fauci a envoyé un e-mail à l’expert en maladies infectieuses Kristian Andersen et à Sir Jeremy Farrar, qui dirige un organisme de bienfaisance pour la santé à Londres.

L’e-mail incluait un lien vers un article intitulé « Extraction des génomes des coronavirus à la recherche d’indices sur les origines de l’outbrebioweaponsak ». Fauci a déclaré qu’il venait de sortir ce jour-là et qu’il était «intéressant» pour les discussions sur le virus à l’époque.

Andersen, chef d’un laboratoire de génomique au Scripps Research Institute en Californie, a répondu cette nuit-là, affirmant que le virus avait l’air normal sur un arbre phylogénétique ou d’un point de vue évolutif.

Cependant, les caractéristiques inhabituelles du virus, qui en font un nouveau virus pour les chercheurs, ne constituent qu’une petite partie de son génome. C’est pourquoi leurs analyses phylogénétiques ne pouvaient pas dire avec certitude si les séquences du nouveau coronavirus étaient inhabituelles au niveau des résidus individuels, sauf si elles étaient complètement désactivées, a ajouté Andersen.

Par conséquent, il faut examiner de près toutes les séquences du virus pour déterminer que certaines de ses caractéristiques semblent conçues. Andersen a également déclaré que lui et ses collègues trouvaient le virus incompatible avec « les attentes de la théorie de l’évolution ». Mais d’autres analyses doivent être effectuées pour que ces opinions puissent encore changer, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, Farrar a envoyé un e-mail à Fauci et à d’autres hauts responsables de la santé américains deux jours plus tard. Il leur a demandé de participer à une conférence téléphonique pour discuter de leur réponse à une annonce en attente de l’OMS.

Plus de 2 000 pages d’e-mails de Fauci, publiées le mardi 1er juin par Buzzfeed News, ont également révélé que lui et Francis Collins, directeur des National Institutes of Health (NIH), avaient correspondu en avril 2020. Les deux ont parlé de la façon dont certains organes de presse ont signalé une confiance accrue dans le fait que le SRAS-CoV-2 « a commencé » dans un laboratoire de Wuhan. Buzzfeed News a obtenu les e-mails par le biais de la Freedom of Information Act (FOIA).

Le 16 avril 2020, Collins a également envoyé à Fauci et à d’autres responsables de la santé un e-mail avec comme objet le texte suivant : « le complot prend de l’ampleur ». Mais son contenu a été noirci, à l’exception d’un lien et du nom de Collins à la fin.

Dans un article sur les e-mails, le journaliste et commentateur politique Raheem Kassam a déclaré que les e-mails montraient que le gouvernement américain et la communauté scientifique envisageaient une « théorie des virus artificiels » depuis le début de la pandémie.

De nombreux responsables de la santé et scientifiques ont rejeté à plusieurs reprises cette théorie malgré les affirmations de l’ancien président Donald Trump l’année dernière selon lesquelles il disposait de preuves que le SRAS-CoV-2 provenait d’un laboratoire de Wuhan.

Fauci revient sur les commentaires sur les origines de la pandémie

Depuis le début de la pandémie en mars dernier, Fauci avait insisté sur le fait que COVID-19 était le résultat d’une « interface homme-animal inhabituelle » dans un « marché humide » chinois. Il a également déclaré que les mutations qui se sont produites jusqu’à présent étaient compatibles avec un saut d’une espèce d’un animal à un humain. Fauci a également insisté sur le fait que le SRAS-Cov-2 n’était pas d’origine humaine. Fauci avait également défendu à plusieurs reprises la Chine contre les partisans de la soi-disant théorie des fuites de laboratoire.

Dans une interview exclusive avec National Geographic en mai dernier, Fauci a déclaré que les preuves scientifiques penchaient « très, très fortement » vers l’idée que le virus n’était pas manipulé artificiellement ou délibérément en fonction de son évolution chez les chauves-souris.

Cependant, Fauci a depuis changé d’avis sur la question. Lors d’un événement le mois dernier intitulé « United Facts of America: A Festival of Fact-Checking », on a demandé à Fauci s’il était « toujours confiant » que le virus évoluait naturellement. Fauci a déclaré qu’il n’était pas convaincu que ce soit le cas.

De plus, il a déclaré que les États-Unis devraient continuer à enquêter sur « ce qui s’est passé en Chine » pour déterminer la véritable origine du virus. « Certes, les personnes qui ont enquêté disent qu’il s’agissait probablement de l’émergence d’un réservoir animal qui a ensuite infecté des individus », a-t-il déclaré. « [Mais] cela aurait pu être autre chose, et nous devons le découvrir. »

Fauci a également déclaré que c’était la raison pour laquelle il était en faveur de toute enquête portant sur l’origine du virus. (Connexe : Courriel : Le chercheur qui a financé le laboratoire de Wuhan a admis avoir manipulé des coronavirus, a remercié Fauci d’avoir rejeté la théorie des fuites de laboratoire.)

Le mois dernier, Fauci a également admis aux législateurs que le NIH avait alloué 600 000 $ à l’Institut de virologie de Wuhan (WIV), le laboratoire dont on pense que le SRAS-CoV-2 s’est échappé, sur une période de cinq ans. L’argent financerait des recherches pour savoir si les coronavirus des chauves-souris pourraient être transmis à l’homme.

Lisez plus d’articles avec des mises à jour sur la pandémie de coronavirus sur Pandemic.news.

