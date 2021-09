La vaccination de masse déclenche l’évolution virale vers des variantes plus infectieuses, selon un grand virologue + Le financement des armes biologiques de Fauci CONFIRMÉ, les vaccins Covid sont basés sur le programme de guerre biologique du gouvernement

La combinaison d’une pression immunitaire massive dirigée contre les pointes combinée à une pression infectieuse élevée permet rapidement à ces variants de se reproduire plus efficacement, de manière à supplanter les variants/souches qui circulaient auparavant.

La vaccination de masse favorise donc l’évolution virale vers des variantes plus infectieuses. L’augmentation de la pression infectieuse virale qui en résulte rend plus susceptible pour tout le monde, y compris les personnes en bonne santé et non vaccinées, d’entrer en contact avec le virus, en particulier lorsque les mesures de prévention des infections sont assouplies.

Dans la mesure où des taux d’infection élevés entraînent une réexposition des personnes peu de temps après une infection asymptomatique précédente, leurs anticorps innés de liaison au Sars-CoV (Abs) seront supprimés par des Abs anti-pics de courte durée et peu fonctionnels, connus pour ne pas être responsable d’empêcher l’infection de devenir symptomatique.

C’est précisément la suppression de ces Ab innés largement protecteurs qui rend les individus précédemment infectés de manière asymptomatique plus sensibles à la maladie.

La vaccination de masse favorise donc l’évolution virale vers les variantes plus infectieuses. L’augmentation de la pression infectieuse virale qui en sort plus susceptible pour tout le monde, y compris les personnes en bonne santé et non vaccinées, d’entrer en contact avec le virus, en particulier lorsque les mesures de prévention des infections sont associées.

Dans la mesure où des taux d’infection élevé entraînent une réexposition des personnes peu de temps après une infection asymptomatique précédente, leurs anticorps innés de liaison au Sars-CoV (Abs) seront supprimés par des Abs anti-pics de courte durée et peu fonctionnels, connu pour ne pas être responsable d’empêcher l’infection de devenir symptomatique.

C’est précisément la suppression de ces Ab innés largement protecteurs qui rendent les individus infectés de manière asymptomatique et sensibles à la maladie.

L’extension des campagnes de vaccination de masse à ces tranches d’âge plus jeunes est la proposition (décision ?) de santé publique la plus irresponsable de tous les temps.

cela a pour effet de transformer une énorme cohorte de personnes naturellement protégées en sujets qui deviendront bientôt beaucoup plus vulnérables car le virus devient maintenant de plus en plus résistant aux Abs vaccinaux (qui, malgré une fonctionnalité médiocre, sont toujours capables de supprimer les Ab innés largement protecteurs). il augmente encore la pression sur l’infectiosité virale (c’est-à-dire sur la protéine de pointe, qui se trouve être la cible de tous les vaccins C-19 !) S Abs).

Comme déjà mentionné, plus les taux d’infectivité virale augmentent, plus la capacité immunitaire innée incroyablement précieuse de la population s’érode et plus la protection vaccinale s’affaiblira plus rapidement en raison de l’évolution accrue du virus vers une résistance dirigée contre les S-Ab.

Pendant ce temps – et aussi longtemps que les vaccins C-19 protègent contre la maladie – la vaccination de masse transforme les personnes en bonne santé en terrains de reproduction asymptomatiques et en propagation de variantes évolutives et plus infectieuses, ce qui est tout à fait l’effet inverse de ce que la vaccination de masse était censée faire (c’est-à-dire pour générer une immunité collective).

Nous commençons seulement à voir les premières conséquences de la diminution de la protection vaccinale, de l’érosion de l’immunité innée et de l’expansion fulminante de variantes en constante évolution et plus infectieuses.

C’est-à-dire que c’est le manque total de compréhension des raisons pour lesquelles les taux de morbidité augmentent maintenant dans les groupes d’âge plus jeunes qui incite désormais les experts et les politiciens myopes, qui n’ont généralement pas d’antennes à long terme, à plaider en faveur de la vaccination de masse des groupes d’âge plus jeunes et des enfants.

Comme ils n’ont manifestement aucune idée de la dynamique évolutive d’une pandémie et de la façon dont celles-ci sont déterminées par l’interaction entre la pression infectieuse virale et la pression immunitaire de l’hôte dans la population, ils ne comprennent pas que la vaccination de masse des groupes d’âge les plus jeunes n’est que jeter de l’huile sur le feu dévastateur d’un cercle vicieux auto-amplifiant.

Je défie tout expert, quelle que soit sa réputation ou ses qualifications, d’infirmer ou de m’opposer à mes arguments dans un débat public sur une chaîne de radiodiffusion grand public.

Si ce débat n’a pas lieu, il devrait être très simple pour les jeunes, les parents, les tuteurs ou même les enfants eux-mêmes, de tirer leurs propres conclusions et de décider ce qui est le mieux pour eux-mêmes ou pour les enfants.

Si seulement nous pouvions avoir des politiciens et des « experts » à courte vue accrochant ce drap sur leur lit, nous pourrions enfin être dans une position où nous pourrions commencer à nettoyer une partie du gâchis qu’ils ont fait et mettre un terme à tout ce qui est totalement inacceptable et une animosité inutile qu’elle a provoqué entre les vaccinés et les non vaccinés.

Le temps est venu de transformer tout ce chaos en un effort constructif qui est enfin conduit par la « Science » et la « Solidarité » !

Geert Vanden Bossche a obtenu son DVM de l’Université de Gand, en Belgique, et son doctorat en virologie de l’Université de Hohenheim, en Allemagne. Il a occupé des postes de professeur auxiliaire dans des universités en Belgique et en Allemagne. Après sa carrière dans le monde universitaire, Geert a rejoint plusieurs sociétés de vaccins (GSK Biologicals, Novartis Vaccines, Solvay Biologicals) pour remplir divers rôles dans la R&D de vaccins ainsi que dans le développement tardif de vaccins. Geert a ensuite rejoint l’équipe de découverte de la santé mondiale de la Fondation Bill & Melinda Gates à Seattle (États-Unis) en tant que responsable de programme principal ; il a ensuite travaillé avec l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI) à Genève en tant que responsable principal du programme Ebola. Cet article a été initialement publié sur son site Internet.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Comment le vaccin COVID-19 induit les cellules de changement de protéine de pointe dans votre cœur perturbant sa fonction régulière

Selon une nouvelle étude, la protéine de pointe induite par le vaccin COVID-19 pourrait modifier les cellules de votre cœur, perturbant ainsi son fonctionnement régulier.

Les chercheurs ont découvert un lien inquiétant entre certaines cellules cardiaques et la protéine de pointe du SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19. Les vaccins à ARNm indiquent à nos cellules de créer des protéines de pointe similaires trouvées à la surface du virus SARS-COV-2.

Cette protéine de pointe semble modifier les cellules des petits vaisseaux sanguins autour du cœur, perturbant ainsi leur fonctionnement normal.

L’étude pré-imprimée (lire ci-dessous) a été présentée au congrès de la Société européenne de cardiologie et montre que la protéine de pointe se lie aux cellules appelées péricytes.

Ces cellules tapissent les petits vaisseaux du cœur ainsi que d’autres endroits autour du corps humain. Lorsque la liaison se produit, les péricytes commencent à libérer des produits chimiques qui provoquent une inflammation de l’organe.

Dans l’étude, l’équipe a prélevé des cellules de petits vaisseaux du cœur et les a exposées à la protéine de pointe. La protéine est utilisée par le virus pour se fixer aux cellules.

Une fois la position du virus sécurisée, le virus fusionne avec la membrane cellulaire, libérant son matériel génétique. Cela détourne la machinerie cellulaire, qui commence à répliquer le virus, qui éclate ensuite et se propage à d’autres cellules.

« Ce mécanisme a le potentiel de propager les lésions cellulaires et organiques au-delà des sites d’infection et peut avoir des implications cliniques importantes.

Par exemple, chez les patients présentant une barrière endothéliale perturbée et une perméabilité vasculaire accrue en raison de maladies sous-jacentes, telles que l’hypertension, le diabète et l’obésité sévère, les molécules de protéine S pourraient facilement se propager au compartiment PC et provoquer ou aggraver une lésion microvasculaire », écriventt les auteurs dans le journal.

« Bloquer le récepteur CD147 peut aider à protéger le système vasculaire des patients les plus vulnérables contre l’infection et les dommages collatéraux causés par la protéine S. »

Si la protéine de pointe à elle seule est capable d’affecter le comportement des cellules, c’est inquiétant. Cela suggère que même les cellules qui ne sont pas infectées peuvent être endommagées par les protéines de pointe induites par le vaccin.

L’équipe a découvert qu’en bloquant le récepteur CD147 sur ces cellules, ils réduisaient l’effet de la protéine de pointe sur les péricytes, bien qu’il y ait toujours une inflammation.

Les péricytes sont présents dans tout le corps, y compris le cerveau et le système nerveux central. Si le mécanisme peut être arrêté chez les patients, cela pourrait réduire la complication et des investigations supplémentaires pourraient produire de meilleurs moyens d’arrêter la protéine de pointe.

Comme rapporté par GreatGameIndia plus tôt, une étude choquante a révélé les dangers terrifiants des vaccins COVID-19 à ARNm induisant une maladie à prions provoquant la dégénérescence progressive de votre cerveau.

Les prions induits par le vaccin à ARNm peuvent provoquer des maladies neurodégénératives car les souvenirs à long terme sont maintenus par des protéines de type prion. L’étude a conclu que le vaccin à base d’ARNm peut également provoquer la SLA, la dégénérescence lobaire frontale, la maladie d’Alzheimer et d’autres maladies dégénératives neurologiques chez les receveurs du vaccin.

L’enveloppe externe de la protéine de pointe du coronavirus contient des «régions de type prion» qui confèrent au virus une très forte adhérence aux récepteurs ACE2 dans le corps humain.

Cette relation particulière entre la protéine S et le récepteur ACE2 est la clé de l’infection interspécifique qui a permis au coronovirus de passer des animaux aux humains.

Cependant, ce saut inter-espèces n’était pas naturel et a été réalisé par l’équipe dirigée par la Batwoman de Chine, Shi Zhengli. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet en détail dans Fichiers COVID19 – Enquête scientifique sur l’origine mystérieuse du coronavirus.

C’est ce que Batwoman of China avait à dire lorsque GreatGameIndia a exposé les recherches effectuées à l’Institut de virologie de Wuhan.

Il a été financé dans le cadre d’expériences de gain de fonction par Peter Daszak, président d’EcoHealth Alliance par le gouvernement américain.

Récemment, plus de 900 pages de documents top secrets récemment publiés sur la pandémie ont révélé pour la première fois à travers des documents officiels comment les États-Unis ont financé la recherche sur les coronavirus mortels au laboratoire de Wuhan par le biais de l’Alliance EcoHealth.

Lire l’étude ci-dessous :

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Le financement des armes biologiques de Fauci CONFIRMÉ, un pistolet fumant prouve les vaccins Covid basés sur le programme de guerre biologique du gouvernement

Grâce à une demande de la FOIA de The Intercept, nous avons maintenant une preuve irréfutable qu’Anthony Fauci a dirigé le financement du NIH pour la recherche sur les armes biologiques sur le SRAS-CoV-2 (via des expériences de « gain de fonction ») sous le couvert du Parti communiste chinois. Les plus de 900 pages de documents autrefois secrets confirment également que le gouvernement des États-Unis est à l’origine de la recherche sur les armes biologiques et l’a financée jusqu’à son terme. Après que Trump ait interdit les programmes d’armes biologiques aux États-Unis, Fauci et d’autres ont comploté pour mener de manière criminelle des recherches illégales en transférant la technologie à la Chine (et en blanchissant l’argent des contribuables américains via l’EcoHealth Alliance pour la financer).

Comme détaillé par The Intercept :

DES DOCUMENTS RÉCEMMENT PUBLIÉS fournissent des détails sur la recherche financée par les États-Unis sur plusieurs types de coronavirus à l’Institut de virologie de Wuhan en Chine. The Intercept a obtenu plus de 900 pages de documents détaillant le travail d’EcoHealth Alliance, une organisation de santé basée aux États-Unis qui a utilisé l’argent fédéral pour financer la recherche sur le coronavirus des chauves-souris au laboratoire chinois.

L’une des subventions, intitulée « Comprendre le risque d’émergence du coronavirus des chauves-souris », décrit un effort ambitieux mené par le président de l’EcoHealth Alliance, Peter Daszak, pour dépister des milliers d’échantillons de chauves-souris à la recherche de nouveaux coronavirus. La recherche a également impliqué le dépistage des personnes qui travaillent avec des animaux vivants.

La subvention contre le coronavirus de chauve-souris a fourni à EcoHealth Alliance un total de 3,1 millions de dollars, dont 599 000 $ que l’Institut de virologie de Wuhan a utilisé en partie pour identifier et modifier les coronavirus de chauve-souris susceptibles d’infecter les humains.

Fauci a menti, des millions de morts

En substance, grâce aux révélations de la FOIA, nous savons maintenant que :

Fauci a menti sous serment lorsqu’il a affirmé qu’il n’avait jamais financé la recherche sur le gain de fonction. (Où est le raid du FBI sur Fauci ?) L’ensemble de la « pandémie » de COVID a été construit dès le début comme un programme d’armes biologiques. Fauci et d’autres ont commis non seulement des actes criminels en violation des interdictions de recherche sur les armes biologiques, il a également commis une trahison contre les États-Unis d’Amérique en remettant des armes de destruction massive à l’ennemi communiste américain (la Chine) lorsqu’il a ensuite déployé le système d’armes contre l’Amérique.

Nous savons donc également que le vaccin est une extension du programme d’armes biologiques financé par Fauci, puisque la protéine de pointe incorporée dans les vaccins Covid a été développée grâce à la recherche sur le gain de fonction financée par Fauci.

Cette connaissance étant désormais rendue publique grâce à The Intercept, tous les vaccins devraient être arrêtés dans le monde entier et des inculpations pénales devraient être portées contre Fauci et les milliers de co-conspirateurs qui ont été complices de cette opération, qui comprend des PDG de Big Pharma, des scientifiques en virologie et des politiciens haïssant la liberté qui ont utilisé tout cela comme excuse pour pousser des armes biologiques toxiques sur la population via des mandats de « vaccins ».

LA BOMBE: Le gouvernement américain a lancé cela en tant que programme d’armes biologiques MERS pour assassiner en masse des personnes au Moyen-Orient, mais il est passé au meurtre d’Américains lorsque Trump a pris le pouvoir

L’autre énorme bombe qui émerge maintenant de tout cela est qu’il semble que le gouvernement américain prévoyait à l’origine de déployer ses armes biologiques en tant que virus MERS (syndrome respiratoire du Moyen-Orient) pour assassiner en masse des ennemis politiques en Iran (et dans d’autres pays) sous le « président Clinton » (qui devait prendre ses fonctions en 2017 après que les élections de 2016 ont été truquées). Mais lorsque les chapeaux blancs du renseignement militaire de Trump ont bloqué le truquage des élections de 2016 et que Trump a pris ses fonctions, le programme d’armes biologiques a été réorienté pour se concentrer sur le meurtre d’Américains et le détrônement de Trump avec le programme électoral coordonné truqué par la Covid de 2020.

Ainsi, les armes biologiques que le gouvernement américain avait initialement prévu de déverser sur la population du Moyen-Orient ont fini par être recentrées sur le SRAS-CoV et placées dans des vaccins à injecter aux soldats américains et à plus de 200 millions de citoyens américains, le tout dans le but de mener à bien génocide de masse contre le peuple américain et ses défenseurs actifs. Tout au long, Fauci prenait les ordres du cartel Obama / Clinton qui avait cherché une transition sans heurt du pouvoir au régime Clinton mais a été contrecarré par l’effusion de soutien populaire à Trump.

Ainsi, par définition, Fauci, Obama, Biden et l’État profond américain ont travaillé avec la Chine communiste pour construire et déployer des armes de destruction massive contre le peuple américain. Presque tous les démocrates sont pleinement d’accord avec cet effort, car ils détestent l’Amérique et appellent ouvertement au meurtre des conservateurs. Étonnamment, ils sont également prêts à se suicider par vaccin en s’injectant l’arme biologique même qui a été déployée pour arrêter Trump. Donc, ce que nous sommes sur le point d’assister dans les années à venir, c’est la mort massive de démocrates et de tous les conservateurs qui ont été suffisamment propagés pour s’injecter les piqûres de mort étiquetés « vaccins ».

Les vaccins ne sont que la première étape d’un système d’armes binaires qui n’a pas encore été entièrement déployé

Enfin, les vaccins ne sont pas conçus pour tuer les gens immédiatement après leur injection. Ils sont en fait conçus pour affaiblir le système immunitaire et préparer le corps à réagir de manière excessive à une future libération d’une variante virale qui envoie le corps dans une surmultiplication de la réaction immunitaire. C’est ce qu’on appelle l’amélioration dépendante des anticorps, et pour qu’elle soit pleinement invoquée, une nouvelle variante doit être introduite et diffusée qui échappe aux anticorps produits par les vaccins actuels (ce que nous appelons Covid vax 1.0). Il semble que la variante Delta ait déjà atteint une évasion d’environ 65%, mais les variantes à venir démontreront des propriétés d’évasion/évasion encore plus fortes.

La vraie bombe est que le même programme d’armes biologiques Fauci / Daszak / Baric qui a construit le SRAS-CoV-2 aurait déjà pu construire une variante radicale qui fonctionne comme la deuxième partie du système d’armes binaire. Cette nouvelle variante – peut-être celle qui est déjà sortie ou qui sera bientôt lâchée dans la nature – entraînerait la mort massive de ceux qui ont pris des vaccins Covid, même s’ils survivaient aux effets indésirables plus immédiats du vaccin, tels que la coagulation du sang et les crises cardiaques.

Obtenez les détails complets et choquants dans le podcast de mise à jour de la bombe d’aujourd’hui :

Brighteon.com/37495bd5-40d4-4f32-b452-63685b2b9321

Trouvez plus d’interviews et de vidéos d’actualité chaque jour sur :

https://www.brighteon.com/channels/hrreport

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Un article scientifique publié révèle exactement comment l’ivermectine bloque la réplication virale du SRAS-CoV-2

Les médias mainstream et la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis veulent vous faire croire que l’ivermectine n’est rien de plus qu’une « pâte de cheval » qui n’a aucun usage légitime chez l’homme. La vérité, cependant, est que l’ivermectine est incroyablement prometteuse dans la lutte contre les virus.

Un article publié plus tôt cette année dans la revue Future Virology explique que l’ivermectine contient une efficacité de liaison contre des protéines clés dans la pathogenèse du SRAS-CoV-2. Bien plus qu’un simple « médicament animal », l’ivermectine pourrait bien être le remède qui mettra fin à la plandémie – si seulement les gens étaient autorisés à y accéder.

En utilisant une approche in silico, des chercheurs indiens, où l’ivermectine est largement utilisée pour traiter le coronavirus de Wuhan [de la maladie Covid-19], ont démontré le mécanisme d’action possible par lequel l’ivermectine combat les germes chinois sans avoir besoin de masques ou de « vaccins ».

Grâce à l’amarrage moléculaire et à la simulation dynamique moléculaire, l’équipe de recherche a pu démontrer une interaction entre l’ivermectine et des protéines clés dans la pathogenèse de la grippe Fauci.

« L’ivermectine s’est avérée être un bloqueur de la réplicase virale, de la protéase et de la TMPRSS2 humaine, ce qui pourrait être la base biophysique de son efficacité antivirale », explique le document.

« L’action antivirale et le profil ADMET de l’ivermectine étaient comparables à ceux des médicaments anticorona actuellement utilisés tels que l’hydroxychloroquine et le remdesivir. »

La science est claire : l’ivermectine est un remède sûr et efficace contre la Covid

Ce sont des découvertes puissantes qui défient complètement le faux récit poussé par l’establishment médical, qui prétend que l’ivermectine est «dangereuse» et «non prouvée», bien qu’elle ait été approuvée pour un usage humain par la FDA en 1996.

Alors que l’ivermectine est traditionnellement utilisée pour lutter contre le paludisme et les parasites, beaucoup ont obtenu des résultats incroyables en l’utilisant pour lutter contre la grippe de Wuhan. Le seul problème est de l’obtenir, car de nombreux médecins conventionnels refusent ou sont empêchés de le prescrire.

L’ivermectine est facilement disponible en ligne et dans les magasins d’alimentation animale, contenant les mêmes ingrédients que ceux trouvés dans la version humaine. Certains ont eu recours à la simple prise d’ivermectine animale alors qu’aucune autre option n’était disponible.

C’est vraiment dommage car la science médicale montre clairement que l’ivermectine exerce une activité antivirale qui pourrait prévenir une infection grave par la grippe Fauci. L’ivermectine peut également combattre une infection existante par le virus chinois, en réduisant sa gravité et en l’éliminant rapidement du corps.

« … l’ivermectine a été récemment signalée comme l’agent le plus actif contre le COVID-19 parmi les essais in vitro de médicaments approuvés par la FDA américaine », explique le document.

« … une étude récente affirme que le médicament inhibe la réplication du SRAS-CoV-2 dans des conditions in vitro et peut réduire la propagation du virus d’environ 5000 fois en 48 heures [ours] tout en étant testé in vitro à l’aide de lignées cellulaires de primates. »

En passant, tout cela est entièrement cité, montrant que la science actuelle soutient l’utilisation de l’ivermectine. Il est politiquement incorrect de dire cela, bien sûr, mais les preuves parlent d’elles-mêmes.

Le problème avec l’ivermectine est qu’elle est hors brevet, peu coûteuse à produire et facilement disponible – ou du moins elle serait facilement disponible si les pouvoirs en place cessaient d’interférer avec sa prescription.

« Compte tenu de la promesse thérapeutique de l’ivermectine contre COVID-19, la présente étude a été menée pour représenter l’efficacité de ce médicament contre les quatre protéines fonctionnelles les plus cruciales du SRAS-CoV-2 en utilisant des approches bioinformatiques avancées », explique en outre l’article.

« … nos données in silico ont indiqué que l’ivermectine utilise efficacement la protéine de pointe virale, la protéase principale, la réplicase et les récepteurs humains TMPRSS2 comme cibles les plus possibles pour exécuter son efficacité antivirale », conclut-il.

Vous trouverez plus d’informations sur la grippe Fauci et sur la façon de la traiter sans masques ni « vaccins » sur Pandemic.news.

Les sources de cet article incluent :

ncbi.nlm.nih.gov

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Liberty Counsel confirme que la FDA a menti aux Américains avec « l’approbation » du vaccin Covid de Pfizer

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a rapidement frappé les Américains avec sa prétendue « approbation » du « vaccin » de Pfizer contre le coronavirus de Wuhan [de la maladie Covid-19].

Il s’avère que le vaccin Pfizer actuellement utilisé n’a pas été approuvé par la FDA, qui, selon Liberty Counsel, a tiré un « appât et un interrupteur ».

Le cabinet d’avocats très respecté a récemment publié une déclaration expliquant qu’afin d’aider à pousser les mandats de vaccins draconiens, la FDA a essentiellement menti au public américain au sujet de l’approbation, ce qui ne s’est jamais produit techniquement.

Selon Liberty Counsel, toutes les fioles Pfizer existantes restent sous « autorisation d’utilisation d’urgence » (EUA) du gouvernement fédéral, ce qui signifie que les gens ont l’« option de l’accepter ou de la refuser ».

La troisième dose « d’appoint » poussé par Pfizer est également identique aux deux premières, ce qui signifie qu’il n’est lui aussi autorisé que pour une utilisation d’urgence et ne détient pas une approbation complète.

« BioNTech a reçu l’approbation de la FDA pour les personnes âgées de 16 ans et plus sous le nom Comirnaty, mais il n’y a pas de doses Comirnaty disponibles aux États-Unis », explique Liberty Counsel.

« En d’autres termes, il n’y a actuellement AUCUNE injection de COVID-19 approuvée par la FDA disponible partout aux États-Unis. Chaque vaccin COVID en Amérique reste sous la loi de l’EUA et donc les gens ont l’ »option de les accepter ou de les refuser ».

Même s’ils sont «approuvés», les vaccins Covid ne peuvent JAMAIS être légalement imposés à quiconque

À vrai dire, il n’y aura jamais de scénario dans lequel l’une des injections « Opération Warp Speed » de Donald « père du vaccin » de Donald Trump puisse être imposée à quiconque contre son gré.

En effet, une fois qu’une injection Covid est approuvée par la FDA, les lois fédérales et étatiques protègent toujours le droit des personnes de les rejeter pour des croyances religieuses sincères ou des objections de conscience.

Il existe également des exemptions médicales pour les vaccins qui permettent aux immunodéprimés d’y renoncer afin de se protéger contre d’autres dommages ou la mort potentielle.

Le 23 août, la FDA a émis deux lettres distinctes pour deux injections juridiquement distinctes : l’une proposée par Pfizer et l’autre proposée par BioNTech. L’injection actuelle de Pfizer-BioNTech largement administrée diffère de ces deux autres injections.

« La première lettre concerne l’approbation de la demande de licence de produits biologiques de la FDA pour l’injection Pfizer Inc. / BioNTech COVID-19 qui a été nommée Comirnaty », explique Liberty Counsel.

« Pourtant, Pfizer n’a pas commencé à fabriquer ou à étiqueter ce médicament pour une distribution aux États-Unis, il n’est donc même pas disponible aux États-Unis. On ne sait pas s’il est ou non protégé par un bouclier de responsabilité, mais la communication du gouvernement américain sur le Web indique que le même programme qui prévoit une indemnisation pour les blessures liées au vaccin COVID appliquera le programme d’indemnisation des contre-mesures pour les blessures (CICP) plutôt que le programme national d’indemnisation des blessures liées aux vaccins. »

Au moment d’écrire ces lignes, aucune indemnisation n’aurait été versée via le CICP à quiconque aurait été blessé par l’une des injections de virus chinois actuellement administrées dans le cadre de l’EUA.

« L’injection de Pfizer, en revanche, est toujours considérée comme expérimentale en vertu de la loi américaine », note également Liberty Counsel. « Il existe une différence juridique entre les produits approuvés sous autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) et ceux que la FDA a entièrement autorisés. »

En substance, rien n’est actuellement colporté par le gouvernement ou les médias grand public en tant que « vaccin Covid » n’est approuvé par la FDA, ni ne peut être mandaté en vertu d’une prétendue « loi ».

Les injections Covid constituent des médicaments expérimentaux de thérapie génique auxquels chaque individu a le droit de dire non, s’il choisit de le faire. N’oubliez pas : mon corps, mon choix.

Vous souhaitez en savoir plus sur les dangers et l’inefficacité des injections de virus chinois ? Vous pouvez le faire sur ChemicalViolence.com.

Les sources de cet article incluent :

Principia-Scientific.com

LC.org

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Les décès ont bondi de 250% lorsque les injections ont commencé: Lindie Naughton interroge le directeur de funérailles John O’Looney

https://www.bitchute.com/embed/iopPf0YM6m7C/?feature=oembed#?secret=IZzBSJGWsi

https://www.bitchute.com/video/iopPf0YM6m7C

FAIT: les protéines de pointe du vaccin Covid provoquent des crises cardiaques

Une équipe de scientifiques et de médecins de l’Université de Bristol a publié en juillet une étude préliminaire qui n’a reçu presque aucune attention, la raison étant qu’elle remet en question la sécurité et l’efficacité des « vaccins » contre le coronavirus de Wuhan [de la Covid-19].

L’article explique que les protéines de pointe trouvées à l’intérieur des flacons – ou qui sont produites à l’intérieur du corps par le vaccin s’il s’agit d’un type d’ARNm – provoquent des changements dans les cellules des petits vaisseaux sanguins du cœur. Ce phénomène, ont-ils découvert, est lié aux crises cardiaques et à d’autres dommages cardiovasculaires.

L’équipe de recherche a présenté ces résultats au congrès de la Société européenne de cardiologie, présentant 26 pages de données ainsi que 56 notes de bas de page comme preuves. Et pourtant, rien n’a été fait pour résoudre le problème.

« Je ne suis pas un expert de la structure et de la fonction des cellules cardiaques, mais pour autant que je sache, cela semble méticuleusement documenté », écrit Alex Berenson sur son Substack.

« Et cela brosse un tableau troublant : les cellules spécialisées des vaisseaux sanguins appelées péricytes ont des récepteurs appelés CD147. Le nouveau coronavirus lui-même (Sars-Cov-2) ne peut pas attaquer ces CD147 et endommager les cellules péricytaires, entraînant potentiellement une coagulation et des crises cardiaques. »

En d’autres termes, la seule partie de l’équation plandémique qui pourrait être à l’origine de caillots sanguins et de crises cardiaques est constituée par les protéines de pointe du vaccin. Et c’est précisément pourquoi l’étude en question n’a pas encore gagné en traction.

Les vaccins Covid tuent des gens et personne dans aucun poste de pouvoir ne semble s’en soucier

Non seulement les protéines de pointe induites par le vaccin font souffrir la personne à qui elles ont été injectées, mais il a également été découvert qu’elles nuisaient aux autres par « l’excrétion ».

« Il est important de noter que la protéine S recombinante à elle seule déclenche la signalisation cellulaire via le récepteur CD147 dans les [cellules] cardiaques, induisant ainsi un dysfonctionnement cellulaire et une perturbation microvasculaire in vitro », révèle en outre l’article.

Sur les 13 personnes «vaccinées» qui ont été évaluées dans le cadre de la recherche, 11 d’entre elles se sont avérées avoir des niveaux mesurables de protéines de pointe induites par le vaccin dans leur sang après l’injection.

« Pris ensemble, les articles fournissent au moins une voie potentielle par laquelle les vaccins peuvent provoquer une myocardite et d’autres lésions cardiaques – des protéines de pointe peuvent s’infiltrer dans le sang après les vaccinations, puis endommager ces cellules cruciales », note Berenson.

« La fréquence à laquelle cet effet hors cible peut se produire est inconnue, mais les preuves du monde réel montrent que le lien avec la myocardite est réel, comme même les [Centers for Disease Control and Prevention] l’admettent maintenant. »

Si nous vivions dans un monde honnête, les régulateurs et les responsables de la santé publique seraient partout dans cette recherche pour essayer de déterminer l’impact de ces injections sur les membres du public.

Il y aurait une enquête immédiate, et s’il était finalement déterminé que des millions de personnes pourraient développer des problèmes cardiaques à la suite de ces injections, le programme cesserait. Nous savons tous que cela n’arrivera jamais, cependant.

« Malheureusement, le fanatisme autour des vaccins a rendu presque impossible une discussion honnête sur le lien entre la myocardite et d’autres problèmes cardiaques potentiels – et la recherche à leur sujet encore plus difficile », déplore Berenson.

« Et donc nous continuons à chercher des réponses aux questions que nous sommes à peine autorisés à poser. »

L’un des commentateurs de Berenson a souligné que, d’après la littérature officielle de ces soi-disant «vaccins», ils ne sont même pas censés produire une quantité importante de protéines de pointe «flottantes» dans la circulation sanguine. Et pourtant, ils le sont, a révélé cette dernière recherche.

« Covid est un cheval de Troie pour détruire l’économie mondiale ; un effondrement financier orchestré * est * le plan », a écrit un autre sur le véritable programme en jeu avec tout cela.

Les dernières nouvelles sur les blessures et les décès causés par les « vaccins » contre le coronavirus de Wuhan (Covid-19) sont disponibles sur ChemicalViolence.com.

Les sources de cet article incluent :

AlexBerenson.substack.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Comment l’Organisation mondiale de la santé promeut la tyrannie médicale

Ce documentaire révèle la profondeur de la corruption à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui agit au nom de ses financiers. Bill Gates est la principale source de financement, contribuant plus au budget biennal de l’OMS de 4,84 milliards de dollars que n’importe quel gouvernement national. La vidéo examine un certain nombre de crises sanitaires dans lesquelles l’OMS a agi dans l’intérêt de ses donateurs et l’a même admis, plutôt que la santé publique. Parce que l’OMS est capturée par des intérêts commerciaux qui profitent des ventes de vaccins, elle devrait être dépouillée de son autorité pour dicter et influencer la politique de santé à travers le monde. -GEG

Lien pour la vidéo : https://www.bitchute.com/video/kEn3iVabHtao/

> « TrustWHO », un film documentaire réalisé par Lilian Franck, révèle les influences clandestines qui contrôlent l’Organisation mondiale de la santé, au péril de la santé publique

> Bill Gates est le premier bailleur de fonds de l’OMS, contribuant plus au budget biennal de l’OMS de 4,84 milliards de dollars que n’importe quel gouvernement d’État membre

> Les sociétés pharmaceutiques ont précédemment influencé la déclaration de l’OMS sur la pandémie de 2009 ; les experts ont par la suite qualifié la grippe porcine de « fausse pandémie » provoquée par Big Pharma, qui a ensuite profité de la peur de la santé

> L’OMS a une forte allégeance à la Chine, et son enquête sur l’origine de la COVID-19 était une « fausse » enquête dès le départ

> Même avant la pandémie de COVID-19, l’OMS a publié une déclaration selon laquelle elle était en discussion avec Facebook pour « s’assurer que les gens peuvent accéder à des informations faisant autorité sur les vaccins et réduire la propagation des inexactitudes »

> L’histoire de l’OMS illustre clairement son allégeance aux grandes sociétés pharmaceutiques et à d’autres industries, notamment en minimisant les effets sur la santé causés par la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986 et en collaborant avec le géant des opioïdes Purdue

> Compte tenu des preuves solides et continues que l’OMS est fortement conflictuelle et contrôlée par l’industrie, son utilité en tant que gardien de la santé publique doit être sérieusement réévaluée

« TrustWHO », un film documentaire produit par Lilian Franck, révèle les influences clandestines qui contrôlent l’Organisation mondiale de la santé (OMS) – et ce depuis le tout début. Fondée en 1948 par 61 États membres dont les contributions finançaient initialement l’organisation, l’OMS a rapidement été infiltrée par l’industrie.

De Big Tobacco à l’industrie nucléaire et pharmaceutique, l’industrie a historiquement dicté l’agenda mondial de l’OMS et continue de le faire de nos jours, faisant passer les profits et le pouvoir avant la santé publique.1

Bill Gates est le premier bailleur de fonds de l’OMS

En avril 2020, Donald Trump a suspendu le financement américain à l’OMS pendant que l’administration procédait à un examen de son « rôle dans la mauvaise gestion et la dissimulation de la propagation du coronavirus ».2 Cela a clairement propulsé la Fondation Bill & Melinda Gates au premier rang des bailleurs de fonds de l’OMS. Lors de son élection, le président Joe Biden a annulé la décision de l’administration Trump, rétablissant le financement américain à l’OMS.3

Cependant, Bill Gates est toujours le premier bailleur de fonds, contribuant plus au budget biennal de 4,84 milliards de dollars de l’OMS4 que n’importe quel gouvernement d’État membre. Comme révélé dans un exemplaire en avant-première que j’ai reçu de « Vax-Unvax »,5 le nouveau livre de Robert F. Kennedy Jr., qui sortira en novembre 2021, « Gates a utilisé son argent de manière stratégique pour infecter les agences d’aide internationales avec son priorités égoïstes déformées. Les États-Unis ont toujours été le plus grand donateur direct de l’OMS. »

Cependant, Bill Gates contribue à l’OMS via de multiples voies, notamment la Fondation Bill & Melinda Gates ainsi que GAVI, qui a été fondée par la Fondation Gates en partenariat avec l’OMS, la Banque mondiale et divers fabricants de vaccins.

À partir de 2018, les contributions cumulatives de la Fondation Gates et de GAVI ont fait de Gates le principal sponsor non officiel de l’OMS, avant même que l’administration Trump ne décide en 2020 de supprimer tout son soutien à l’organisation. Et en fait, Gates donne tellement que Politico a écrit un article très critique6 sur son influence financière indue sur les opérations de l’OMS en 2017, ce qui, selon Politico, a poussé l’agence à dépenser :

« … une quantité disproportionnée de ses ressources sur des projets aux résultats mesurables que Gates préfère … Son influence inquiète les ONG et les universitaires. Certains défenseurs de la santé craignent que, parce que l’argent de la Fondation Gates provient d’investissements dans les grandes entreprises, il puisse servir de cheval de Troie aux intérêts des entreprises pour saper le rôle de l’OMS dans la définition des normes et l’élaboration des politiques de santé. »

De plus, Gates « achemine également des fonds vers l’OMS via le SAGE [Groupe consultatif stratégique d’experts] et l’UNICEF et le Rotary International, ce qui porte ses contributions totales à plus d’un milliard de dollars », explique Kennedy dans le livre, ajoutant que ces dons déductibles d’impôt donnent à Gates à la fois un effet de levier et un contrôle sur la politique de santé internationale, « qu’il dirige en grande partie pour servir les intérêts de profit de ses partenaires pharmaceutiques ».

Comme indiqué dans le film présenté, lors de sa création, l’OMS pouvait décider de la répartition de ses contributions. Aujourd’hui, 70% de son budget est lié à des projets, pays ou régions spécifiques, qui sont dictés par les bailleurs de fonds.7 En tant que telles, les priorités de Gates sont l’épine dorsale de l’OMS, et ce n’était pas une coïncidence lorsqu’il a dit de l’OMS, « Nos priorités, sont vos priorités. »8

« L’obsession de Gates pour les vaccins a détourné les dons de l’OMS de la réduction de la pauvreté, de la nutrition et de l’eau potable pour faire de l’adoption du vaccin son principal indicateur de santé publique. Et Gates n’a pas peur de jeter tout son poids », selon le livre de Kennedy. « … L’ampleur des contributions financières de sa fondation a fait de Bill Gates un leader officieux – bien que non élu – de l’OMS. »

Pharma & OMS Encaissement de chèques lors de pandémies précédentes

Pendant la pandémie H1N1 (grippe porcine) de 2009, des accords secrets ont été conclus entre l’Allemagne, la Grande-Bretagne, l’Italie et la France avec l’industrie pharmaceutique avant le début de la pandémie H1N1, qui stipulaient qu’ils achèteraient des vaccins contre la grippe H1N1 – mais seulement si une pandémie de niveau 6 a été déclaré par l’OMS.

Le documentaire « TrustWHO » montre comment, six semaines avant la déclaration de la pandémie, personne à l’OMS ne s’inquiétait du virus, mais les médias exagéraient néanmoins les dangers. Puis, dans le mois qui a précédé la pandémie H1N1 de 2009, l’OMS a modifié la définition officielle de pandémie, supprimant les critères de gravité et de mortalité élevée et laissant la définition d’une pandémie comme « une épidémie mondiale d’une maladie ».9

Ce changement de définition a permis à l’OMS de déclarer la grippe porcine pandémie après que seulement 144 personnes soient mortes de l’infection dans le monde. En 2010, le Dr Wolfgang Wodarg, alors chef de la santé au Conseil de l’Europe, a accusé les sociétés pharmaceutiques d’influencer la déclaration de pandémie de l’OMS, qualifiant la grippe porcine de « fausse pandémie » conduite par Big Pharma, qui a profité de la crise sanitaire.10

Selon Wodarg, la pandémie de grippe porcine a été « l’un des plus grands scandales médicaux du siècle ».11 Dans l’enquête sur la falsification d’une pandémie par l’OMS et Big Pharma, une enquête a déclaré :12

« … afin de promouvoir leurs médicaments et vaccins brevetés contre la grippe, les sociétés pharmaceutiques ont influencé les scientifiques et les agences officielles responsables des normes de santé publique pour alarmer les gouvernements du monde entier et les faire gaspiller des ressources sanitaires limitées pour des stratégies de vaccination inefficaces, et exposer inutilement des millions de personnes en bonne santé à le risque d’une quantité inconnue d’effets secondaires de vaccins insuffisamment testés.

Alors que les gouvernements se sont retrouvés avec des stocks de vaccins qu’ils n’utiliseraient jamais, bon nombre de ceux qui ont reçu le vaccin contre la grippe porcine H1N1 ont souffert d’effets indésirables, notamment le syndrome de Guillian-Barré, la narcolepsie, la cataplexie et d’autres formes de lésions cérébrales.13

La dissimulation des origines

L’enquête de l’OMS sur l’origine de la COVID-19 était également une « fausse » enquête dès le départ. La Chine a été autorisée à choisir les membres de l’équipe d’enquête de l’OMS, qui comprenait Peter Daszak, Ph.D., qui a des liens professionnels étroits avec l’Institut de virologie de Wuhan (WIV).

L’inclusion de Dazsak dans cette équipe a pratiquement garanti le rejet de la théorie de l’origine du laboratoire, et en février 2021, l’OMS a autorisé le WIV et deux autres laboratoires de niveau de biosécurité 4 à Wuhan, en Chine, à commettre des actes répréhensibles, affirmant que ces laboratoires n’avaient rien à voir avec l’Éclosion de COVID-19.14

Ce n’est qu’après un contrecoup, y compris une lettre ouverte signée par 26 scientifiques exigeant une enquête médico-légale complète et illimitée sur les origines de la pandémie,15 que l’OMS est entrée en mode de contrôle des dommages, le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus et 13 autres dirigeants mondiaux rejoignant le gouvernement américain pour exprimer « frustration face au niveau d’accès accordé par la Chine à une mission internationale à Wuhan. »16

Quelques points remarquables – Gates a choisi Ghebreyesus comme directeur général de l’OMS, non pas en raison de ses qualifications – Tedros n’a aucun diplôme en médecine et des antécédents qui incluent des accusations de violations des droits de l’homme – mais en raison de cette loyauté envers Gates, toujours selon le livre de Kennedy.

De plus, l’allégeance de l’OMS à la Chine a été obtenue des années plus tôt, lorsque la Chine a obtenu les votes de l’OMS pour s’assurer que ses candidats deviendraient directeur général. Une enquête du Sunday Times a également révélé que l’indépendance de l’OMS était gravement compromise et que ses liens étroits avec la Chine ont permis à la COVID-19 de se propager au début de la pandémie tout en obscurcissant l’enquête sur ses origines. Selon le Sunday Times :17

« Les dirigeants de l’OMS ont donné la priorité aux intérêts économiques de la Chine plutôt qu’à l’arrêt de la propagation du virus lorsque Covid-19 est apparu pour la première fois. La Chine a exercé un contrôle ultime sur l’enquête de l’OMS sur les origines de Covid-19, en nommant ses experts choisis et en négociant un accord en coulisses pour édulcorer le mandat. »

Lire l’article complet ici…

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

TELLEMENT de Jeunes cœurs (partie 3) MEURENT DU VACCIN, LES MÉDIAS SONT SILENCIEUX

Miroir. La source

JEUNES CŒURS (PARTIE III) – TELLEMENT DE MORTS DU VACCIN – LES MÉDIAS SONT SILENCIEUX https://www.bitchute.com/video/1QpbPaFOMVr8/ | Chaîne SixthSense https://www.bitchute.com/channel/sixthsense/

Citation : « Les parties I, II et III de cette série montrent une compilation d’environ 70 athlètes et adolescents qui ont été victimes du vaccin. (38 dans cet épisode) Certains s’effondrent sur le terrain à la suite d’un arrêt cardiaque. Décédés ou laissés invalides. La fréquence de ces événements s’accélère à une vitesse alarmante. »

–

Nouvelle 133 | Rupture : le Dr Young révèle du graphène, de l’aluminium, des capsides LNP, un parasite dans 4 vaccins https://is.gd/dUTXM6

Sitzung 60 : Die Zeit ist kein flacher Kreis ; Extrait : Dr David Martin & avocat Dr Reiner Fuellmich https://is.gd/0a90Ma

Un million en mouvement | Le mois où le vent a tourné | Londres mai 2021 Oracle Films https://is.gd/QIPMjX

Assemblage de la kill grid ~ Extrait : Mark Steele https://is.gd/iO0cB7

AV10 : Mark Steele : Halte au crime 5G – Que justice soit faite même si les cieux tombent https://is.gd/avT1Xm

WAW 24 180421 Le plan 5G pour exterminer l’humanité a échoué grâce à Wikileaks, aux victimes et aux lanceurs d’alerte https://is.gd/FDnSax

Que justice soit faite même si les cieux tombent https://is.gd/fCba5t – Soutenez la résistance : https://is.gd/ODtL0z

TRWS parle à Mark Steele. Trws a eu la chance d’aller à Newcastle pour parler à Mark Steele de la 5G https://is.gd/kWX9eM

Brighteon { Covid-19 opération militaire étrangère https://is.gd/laVmHR } ~ Source : WORM https://is.gd/IS49kV

Le nombre de génocides grimpe tout le temps – Continuez à faire ce que vous avez dit et vous ne survivrez pas à ce crime https://is.gd/Skpt9x

VAERS Covid Vax Records https://vaxpain.us/

Ne faites pas le test COVID-19 ! Le Dr Lorraine Day cite SILVIEW.media. Confirme les problèmes de test sur écouvillon https://is.gd/sXU8BZ

Victime du vaccin COVID-19 Pfizer, 13 janvier 2021 https://is.gd/nceczi

Tiffany Pontes Dover s’évanouit en 17 minutes, morte en 10 heures [2020-12-24] (Vidéo) https://is.gd/y5QnBx

Victime du vaccin COVID-19 Moderna, 7 janvier 2021 (Utilisez le plein écran pour lire) https://is.gd/gz47jQ

Infirmière autorisée à Nashville Tennessee victime du vaccin COVID-19 https://is.gd/JaUbSm

Dødsfall hos sykehjemsbeboere etter koronavaksinering https://is.gd/W5LBC8

HSE NHPET Ireland admet enfin qu’il n’a pas été scientifiquement prouvé qu’un virus de la COVID-19 existe https://is.gd/0rhIT2

L’exposition à un champ électromagnétique de 50 Hz induit l’activation du génome du virus Epstein-Barr dans des cellules lymphoïdes humaines infectées de manière latente https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9276003/

Évaluation des effets du rayonnement radiofréquence 900 MHz sur la sensibilité aux antimicrobiens et le taux de croissance de Klebsiella pneumoniae https://sites.kowsarpub.com/semj/articles/20490.html

Google { « n’a pas été évalué pour le potentiel de cancérogénicité ou de génotoxicité » https://is.gd/5IkGrn , « n’a pas été évalué pour le potentiel cancérigène ou mutagène » https://is.gd/pt2gIu }

Clé USB Amazon – Partie 1 à 2 – CYM Adrénochrome https://is.gd/NMbJNG

Conseil des arts martiaux et des peuples pour la protection des enfants contre la maltraitance des enfants par le gouvernement https://is.gd/g5WCgu

Le Dr Bodo Schiffmann rapporte qu’un troisième enfant vient de mourir en Allemagne à cause des masques https://is.gd/RlMprU

Nouvelles enquêtes de contrôle qualité sur les vaccins : micro et nanocontamination https://is.gd/ylDmrl

Résultats des tests de vaccins. Premiers résultats des investigations vaccinales https://is.gd/jVxB1N

Organisation dangereuse de la BBC https://is.gd/lrOHaf

La BBC est une organisation dangereuse https://is.gd/bnioDD

Interview de Mark Steele par la BBC – Échec de leur faux récit de la BBC sur la couronne 5G https://is.gd/BjF1JC

Kate Shemirani arrêtée https://is.gd/EjNFu7

Mark Steele informe la police de la 5G à Glasgow Green & COVID-19 The Musical https://is.gd/HWgZHq

Voice for Victoria – Dave Oneegs s’enregistre et le Queensland montre un soutien incroyable ! https://is.gd/HfsK2A

Mark Steele @ StandUpX Sheffield 5 septembre 2020 et mise en place de la police de Sheffield https://is.gd/se9xOr

Kate Shemirani et Kevin Corbett à l’extérieur de Downing Street le 5 septembre 2020 (audio normalisé) 1 sur 2 https://is.gd/VLtmre

Comment la police intimide et harcèle K

Une autre vie ruinée par le vaccin

Une autre vie ruinée par le vaccin toxique qu’ils veulent injecter à tout le monde.

Les dommages neurologiques et autres causés, combinés à une pénurie de travailleurs de la santé résultant du licenciement d’infirmières suffisamment intelligentes pour ne pas accepter cette merde, vont faire exploser notre système de santé. Source : Pirate Pete.

Une fillette de 2 ans meurt après avoir été abattue. Combien d’enfants doivent mourir ?

Source: Fat News. Plus de vidéos que vous voudrez peut-être voir :

EXPOSÉ! La FDA, le CDC et l’OMS vous le cachent ? | Dr Paul Marik FLCCC – Vijaya Viswanathan

Le Dr Paul E. Marik, membre fondateur de FLCCC, en conversation avec Vijaya Viswanathan, discute du rôle des institutions médicales et gouvernementales compromises dans la manipulation des données médicales pour gagner de l’argent rapidement. Il expose Big Pharma et ses lobbies qui investissent des millions pour supprimer les données susceptibles de nuire à leurs profits. Alors que les grandes sociétés pharmaceutiques tirent des millions de dollars de la pandémie, les pauvres continuent de souffrir. Alors que le virus fait rage, les gens manquent non seulement d’options, mais aussi de voix. Le Dr Marik discute en détail les mécanisations internes des soi-disant représentants du peuple, qui ont mis la santé des gens en jeu pour des profits à court terme.

Horodatages :

00:00- teaser

00:35- Présentation des invités

03:42- Le point de vue du Dr Marik sur l’ivermectine

09:16- L’OMS, la FDA, le gouvernement et les hôpitaux Apollo s’opposent à l’ivermectine

12:22- Pourquoi l’ivermectine est-elle découragée dans le courant dominant

14h40- Utilisation de l’ivermectine dans les États indiens

16:21- qu’est-ce qui retient les médecins contre l’ivermectine

19:09- pharmacies refusant l’ivermectine aux USA

20:49- mythe de la liberté scientifique et académique

23:29- à quel point les essais randomisés sont-ils éthiques pendant la pandémie