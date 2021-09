Le traitement par anticorps monoclonal très efficace contre COVID-19 dont le Dr Fauci ne vous parlera pas

Il existe un traitement gratuit et très efficace appelé traitement par anticorps monoclonal pour ceux qui contractent COVID-19 et ses variantes qui pourraient immédiatement soulager les hôpitaux et ralentir la pandémie, mais le Dr Fauci a été discret sur les soins qui sauvent des vies.

Il s’est avéré que le traitement par anticorps monoclonaux réduisait les hospitalisations et les décès dus à la COVID de 70%, avec presque aucun effet secondaire, sur la base des résultats préliminaires d’études récentes. Il a également été démontré qu’il réduisait la durée des symptômes de quatre jours.

Pourtant, la connaissance du traitement est catastrophique – et cela est en grande partie dû aux efforts – ou au manque d’efforts – du Dr Fauci lui-même.

Vous avez probablement entendu parler d’un tel traitement pour la première fois par l’ancien président Donald Trump, qui a eu la fameuse perfusion d’anticorps lorsqu’il a été infecté par COVID et a fait un revirement rapide.

À l’époque, le traitement n’était pas encore accessible au public, et les médias ont critiqué Trump pour avoir qualifié le traitement de « remède », a rapporté Amanda Prestigiacomo pour le Daily Wire.

Depuis lors, le traitement a été autorisé pour un usage public et a été largement salué par de nombreux médecins, patients et responsables de la santé publique, dont certains du gouvernement américain.

Mais le mot du traitement et de sa disponibilité ne sort tout simplement pas assez vite.

Qu’est-ce que le traitement par anticorps monoclonal

Le traitement par anticorps est essentiellement une infusion d’anticorps supplémentaires qui aident votre corps à combattre la COVID – et rapidement, selon les experts médicaux.

Le professeur Turner Overton de l’Université d’Alabama à Birmingham l’a expliqué ainsi :

Votre «système immunitaire met deux à trois semaines pour fabriquer de bons anticorps», mais «les anticorps monoclonaux sont des anticorps supplémentaires qui peuvent être administrés au début de l’infection – les 10 premiers jours après le début des symptômes – pour se lier et tuer rapidement le virus COVID.»

Les experts médicaux suggèrent que le traitement doit être administré aux patients positifs à la COVID pendant les dix premiers jours des symptômes.

« C’est la poule aux œufs d’or, d’accord, c’est ce dont nous avons besoin, et nous avons une courte fenêtre pour faire soigner ces personnes », a déclaré le Dr David Thrasher, un pneumologue de l’Alabama. « C’est la seule chose dans COVID que j’ai vue qui n’est pas controversée. »

« Il est incroyablement efficace s’il est administré suffisamment tôt », a déclaré le Dr Overton à propos du traitement par anticorps, ajoutant que les soins « sauvent des vies ».

Le Dr Sujesh Pillai, chef de cabinet du Huntsville Memorial, a déclaré que l’hôpital avait administré plus de 50 perfusions en l’espace de deux semaines et qu’une seule personne avait dû être admise à l’hôpital.

« Lorsque vous recevez le traitement par perfusion, c’est une perfusion IV d’une heure que nous faisons à l’hôpital. Vous n’êtes pas admis. Vous rentrez chez vous juste après avoir terminé », a déclaré Pillai.

« C’est très bien toléré. Il a été démontré qu’il avait environ 70 à 80 % de chances de vous empêcher de développer une COVID sévère ou de finir par venir à l’hôpital et de vous aider à vous rétablir complètement. »

Erin McCreary, directrice de l’innovation en matière de gestion au Centre médical de l’Université de Pittsburgh, a qualifié le traitement de « absolument la norme de soins pour COVID-19 ». J’espère que les cliniques le savent.

Le Dr Samuel L. Jacobs, médecin du Florida Department of Health dans le comté de Broward, a déclaré : « J’avais reçu ma première dose du vaccin avant de contracter COVID et je pense que le traitement par anticorps monoclonal m’a sauvé la vie et je suis très reconnaissant.

Si une personne est testée positive pour COVID et surtout si elle présente des symptômes, j’insiste fortement sur l’importance d’obtenir des anticorps monoclonaux essentiellement comme mesure de sauvetage. »

« Les anticorps monoclonaux fonctionnent », a déclaré Marcella Nunez-Smith, présidente du groupe de travail gouvernemental sur l’équité en santé COVID-19. « Ils sont en sécurité, ils sont libres, ils gardent les gens hors de l’hôpital et les aident à rester en vie. »

« Le ministère de la Santé du Maryland (MDH) encourage activement les médecins et les patients à envisager un traitement par anticorps monoclonaux, qui s’est avéré réduire la gravité des symptômes et prévenir l’hospitalisation chez les personnes présentant des symptômes légers ou modérés de COVID-19 », lit-on dans un communiqué de presse de MDH.

Pourquoi le traitement n’est-il pas promu correctement ?

Pourquoi le traitement par anticorps monoclonal n’est-il pas promu correctement ?

La semaine dernière, le gouverneur de Floride Ron DeSantis (R), qui ouvre sans aucun doute la voie à la promotion des soins précoces comme le traitement par anticorps, a suggéré que certains responsables de la santé publique contournaient la promotion du traitement dans le but de stimuler le comportement.

Fondamentalement, les responsables avaient peur que si les Américains connaissaient le traitement très efficace, ils pourraient renoncer à un vaccin. DeSantis a souligné l’importance de la vaccination mais a critiqué ceux qui, à son avis, négligeaient d’informer le public de toutes leurs options et soins.

Les médias contrôlés par la pharmacie commencent à pousser l’hystérie de la «variante Mu» en vue de nouveaux blocages et mandats de vaccins

La « variante Delta » est donc à la semaine dernière. La dernière «souche» du coronavirus de Wuhan [de la maladie Covid-19] à infecter les médias mainstream est la «variante Mu», qui est censée «commencer à augmenter en Amérique» au moment même où le gouvernement se prépare à réintroduire une autre série de blocages.

Puisque des dizaines de millions d’Américains refusent de recevoir les injections de Donald « père du vaccin » de Trump de l’ »Opération Warp Speed », l’État policier médical parcourt l’alphabet grec en essayant d’effrayer les gens lettre après lettre.

Selon l’histoire, la variante Mu a été découverte pour la première fois en Colombie en janvier. Depuis lors, elle s’est mystérieusement propagée à au moins 40 autres pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni.

Aux États-Unis seulement, il y aurait maintenant au moins 23 000 « cas » de la variante Mu qui ont été détectés à l’aide de tests PCR frauduleux.

Le seul État du pays qui est censé être exempt de variantes Mu en ce moment est le Nebraska, nous dit-on. Idéalement, la variante Mu est apparue comme par magie aux États-Unis, tout comme la variante Delta serait « approchant de sa fin ».

Comme d’habitude, les « scientifiques » sont censés paniquer à propos de la variante Mu, qui, selon les médias mainstream, «pourrait être la plus dangereuse à apparaître à ce jour». Est-ce que quelqu’un croit encore à cette absurdité ?

La Californie et la Floride sont en tête du classement des nouveaux cas de Mu

La variante Mu est si grave qu’il y en a maintenant 384 cas, soi-disant, dans tout l’État de Floride. La Californie, et plus précisément Los Angeles, est un autre « point chaud » de Mu, nous dit-on, avec également 384 cas.

Lorsqu’ils ne sont pas trop occupés à filmer des vidéos de danse TikTok, le personnel hospitalier se dit « submergé » par tous les nouveaux cas Mu qui inondent leurs installations de travail. Ils préféreraient être sur les réseaux sociaux plutôt que d’avoir à traiter avec tous ces patients embêtants, apparemment.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a officiellement nommé la variante Mu fin août, préparant le monde à la prochaine « vague » de fascisme médical à venir.

Cette fois-ci, les États-Unis pourraient voir des restrictions encore plus draconiennes que pour la variante Delta, ce qui est évidemment l’objectif. Avec chaque nouvelle lettre grecque du virus qui est introduite, l’État policier médical espère intensifier autant que possible la tyrannie.

Le comté de Los Angeles, qui compte une population totale d’environ 10 millions d’habitants, compterait 167 cas de la variante Mu. Cela représente un taux d’infection de 0,0000167 pour cent, que les autorités sanitaires considèrent comme très effrayant.

« L’identification de variantes comme Mu, et la propagation de variantes à travers le monde, mettent en évidence la nécessité pour les résidents du comté de L.A. de continuer à prendre des mesures pour se protéger et protéger les autres », a annoncé Barbara Ferrer, directrice de la santé publique du comté de L.A.

« C’est ce qui rend la vaccination et les protections superposées si importantes. Ce sont des actions qui brisent la chaîne de transmission et limitent la prolifération du COVID-19 qui permet au virus de muter en quelque chose qui pourrait être plus dangereux. »

Avant que la Californie ne prenne la tête, l’Alaska aurait eu le plus grand nombre de cas de Mu avec 146, suivi de 73 dans le Connecticut, 42 dans le Maine et 39 à Hawaï.

Le faux « docteur » de télévision {An]T[h]ony Fauci a encore plus peur de Mu, ayant dit à quiconque le regarde encore parler l’autre jour qu’il est essentiel de « faire attention à tout moment » à chaque nouvelle variante introduite.

Tout cela est si ennuyeux que la seule réponse logique est de rire. La plandémie est terminée depuis au moins un an, si jamais elle a commencé, et pourtant les têtes parlantes bombardent toujours le monde avec des excréments de taureaux inventés à chaque tournant. C’est vraiment un monde de clown.

Vous trouverez plus d’informations sur les dernières fausses nouvelles sur les « variantes » du virus chinois sur Propaganda.news.

Preuve explicite, « très, très explicite », que tout cela n’a JAMAIS été une question de médecine ou de science mais de politique depuis le début

Lorsque les gouvernements disent aux médecins ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas dire et faire au sujet du traitement, et pire encore, ce qu’ils doivent dire, et ne peuvent pas dire, au sujet d’un plan gouvernemental pour traiter tout le monde, alors ce n’est pas de la science ou de la médecine. Par exemple, le ministre de la Santé du Canada est un graphiste sans aucune formation médicale et est un parfait exemple de ce qui peut être le résultat du petit projet de futurs leaders de Klaus Schwabs.

J’irai plus loin.

Cela n’a jamais été le cas et quiconque dit que c’est le cas n’y a pas réfléchi.

Les médecins s’occupent de la médecine et les scientifiques s’occupent de la science. Et dans la pensée occidentale, chaque individu tire souvent des conclusions différentes, c’est pourquoi pour toute ma vie au Canada, la réponse par défaut à une visite chez le médecin dont on n’est pas satisfait a toujours été : « Vous devez aller chercher un deuxième avis ». Même les médecins vous l’ont dit. C’est la pensée par défaut sous la raison et la logique.

Maintenant, nous avons la preuve qu’au Canada et en Australie, la même tactique a été utilisée. Le gouvernement a menacé les médecins de suivre un raisonnement politique qui était même intérieurement incohérent et contradictoire. Par exemple, qu’ils ne prescrivent peut-être jamais de traitement contre la Covid, mais pointent seulement vers un vaccin, qui n’existait même pas pendant un an de cette politique.

Que recommander un cours d’HCQ ou d’ivermectine entraînerait une perte de moyens de subsistance ou pire.

Et que cette politique dont nous voyons la preuve, étant au Canada et en Australie, et nous pouvons raisonnablement supposer que la France, le Royaume-Uni, une grande partie ou la plupart des États-Unis et d’autres pays, nous amène à croire que ce n’était pas, jamais, ni de la médecine ou la science.

Pas bon. pic.twitter.com/O11cLQjUrU

– Avocats de la ville (@LawyersCity) 7 septembre 2021

Au Canada:

https://www.bitchute.com/embed/TOWKArSb6b0M/?feature=oembed#?secret=7agt0gpQoL

Nous avons publié l’e-mail réel envoyé aux médecins au Canada par le gouvernement canadien qui a déclaré qu’ils ne peuvent pas recommander ou prescrire des traitements non testés ou dangereux pour Covid tels que HCQ ou Ivermectine, etc. hésitation vaccinale » malgré le fait que les vaccins discutés ne sont pas sûrs par définition car ils n’ont même pas encore terminé les essais, mais des médicaments comme l’HCQ et l’ivermectine sont sortis depuis des décennies et sont connus pour être sûrs et l’un d’entre eux a même obtenu un prix Nobel de médecine.

Pour le moment je ne trouve pas ce post. Mais c’est le Dr Charles Hoff qui, je crois, a en fait révélé cet e-mail.

Source originale cliquez ici

