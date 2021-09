Le docteur Ranieri Guerra était conseiller scientifique à l’ambassade d’Italie à Washington pour le plan mondial de vaccination de Bill Gates parmi les démocrates

Par Fabio Giuseppe Carlo Carisio

Le Dr Ranieri Guerra n’est plus directeur adjoint de l’Organisation mondiale de la santé après des adieux teintés de mystère suite à ses démêlés avec le parquet de Bergame où il fait l’objet d’une enquête pour fausses déclarations aux procureurs.

La photo de groupe de l’OMS avec Bill Gates publiée par Ranieri Guerra sur son profil Facebook

« Ranieri Guerra a quitté son poste de directeur adjoint de l’OMS et vient de prendre la direction des relations internationales de l’Académie nationale de médecine basée à Gênes. Un transfert qui pourrait être interprété avec la volonté de « rompre » avec l’Organisation mondiale de la santé pour faire face à l’enquête du parquet de Bergame dans laquelle il fait l’objet d’une enquête pour de fausses déclarations faites aux procureurs alors qu’il a été entendu en tant que personne informée avec un rôle de profil inférieur sur les faits le 5 novembre 2020 », c’est ce que rapporte l’AGI (Agence italienne de journalisme) dans un article synthétique de Manuela D’Alessandro.

« C’est vrai, j’ai quitté l’OMS – confirme Guerra à AGI – comme convenu depuis plus de six mois. Il y a des délais pour tous les contrats. Je n’ai jamais été employé comme Francesco Zambon l’était par exemple. Certains pourraient la voir comme une ‘expulsion’ de l’organisation, mais c’est un mensonge ».

Mais pour l’AGI, une source proche de Guerra rapporte que le changement « dépend du fait que sa réputation internationale a été injustement entachée par l’enquête et une certaine campagne de presse. A la fin de son mandat, les opportunités qu’il aurait pu saisir à l’OMS ou dans d’autres contextes internationaux n’ont pu être saisies ».

Nous avons dédié trois enquêtes au Dr Ranieri Guerra pour raconter sa fulgurante carrière depuis la Smith Kline Foundation (ancêtre de GlaxoSmithKline-GSK qui contrôle environ 70% du réseau commercial Pfizer et partage donc les bénéfices sur le vaccin antoCovid) et conseiller scientifique de l’ambassade d’Italie à Washingtonas du gouvernement dirigé par Matteo Renzi (alors secrétaire du Parti démocrate) pour promouvoir le plan mondial de vaccination de Bill Gates dans un accord entre les démocrates italiens et américains (administration Obama-Biden).

De gauche à droite : Ranieri Guerra, conseiller scientifique de l’ambassade à Washington, le président de l’AIFA Sergio Pecorelli, Bill Corr, sous-secrétaire aux services de santé humaine (HHS), la ministre de la Santé Beatrice Lorenzin et l’ambassadeur adjoint italien à Washington, le ministre Luca Franchetti Pardo – de l’AIFA site Internet

De cet accord, le très contesté décret Lorenzin du gouvernement de Paolo Gentiloni (également PD) est né en 2017, qui a imposé les 12 vaccins obligatoires d’âge scolaire en Italie en vertu desquels, dans la patrie de Renzi et du PD (la Toscane région), la Big Pharma GSK (administrée par un administrateur de Microsoft Corporation) a fait beaucoup.

De même que la filiale Pfizer s’apprête à lever 33 milliards de dollars grâce à la thérapie génique anti-Covid Comirnaty, promue par le président américain Joseph Biden, malgré le conflit d’intérêts macroscopique pour avoir reçu un maxi parrainage de Big Pharma elle-même dans la campagne électorale contestée. campagne pour la course à la Maison Blanche contre Donald Trump.

En pleine pandémie de Covid-19, on n’a donc pas été surpris de voir Guerra projeté comme directeur adjoint de l’Organisation mondiale de la santé, aux côtés de Tedros Adhanom Ghebreyesus, considéré comme une marionnette de Gates en vertu du financement accordé par la fondation du magnat de Microsoft à l’OMS.

Cela ne nous a pas non plus surpris de le voir finir sous enquête pour mensonges présumés aux magistrats qui enquêtaient sur le massacre du SRAS-Cov-2 (pour de nombreux virologues un virus de laboratoire similaire à ceux créés à l’Institut de virologie de Wuhan également grâce à l’argent de la Fondation Bill & Melinda Gates).

Mais voilà que son étoile lumineuse semble être entrée dans la phase de décomposition car il avait/voulait quitter le somptueux siège genevois de l’agence de santé des Nations Unies pour se réfugier à Gênes au sommet de l’Académie nationale de médecine. Précisément dans la même ville où travaille Marco Bassetti, spécialiste des maladies infectieuses, et comme Guerra un fervent partisan des vaccins Covid également pour les nouveau-nés.

On ne sait même pas encore quel rôle Guerra jouera au sein de l’Académie nationale de médecine qui opère depuis plus de vingt ans sur le territoire national dans le secteur de la formation et de la mise à jour des professionnels de santé et a obtenu diverses récompenses dont celle de la personnalité juridique par du ministère de l’Éducation, de l’Université et de la Recherche.

Environ 250 experts sont membres, en tant que membres ordinaires, agrégés et appartenant à des groupes de travail dans les différentes disciplines relevant des Sections spécialisées qui correspondent à des spécialisations reconnues par l’Union européenne, le MIUR ou à des secteurs pluridisciplinaires et méthodologiques.

« Ainsi sortent les deux protagonistes d’un affrontement inédit au sein de l’agence onusienne de l’OMS, qui a abouti à l’enquête sur la gestion de la Covid dans l’une des provinces les plus touchées au monde : Ranieri Guerra et Francesco Zambon, le fonctionnaire qui a accusé son supérieur d’avoir exercé des pressions sur le contenu du rapport ‘Un défi sans précédent : la première réponse de l’Italie à la Covid’, notamment de lui avoir fait antidater le plan pandémie pour le faire paraître à jour alors qu’il n’était pas. Et de l’avoir fait parce qu’il aurait dû aussi être de sa responsabilité de s’occuper du plan lorsqu’il était directeur de la Prévention au ministère de la Santé », ajoute le journaliste de l’AGI.

Un dossier, publié puis disparu du site de l’agence onusienne le 14 mai 2020, qui a été rédigé par une équipe de chercheurs basée à Venise coordonnée par Zambon qui a alors démissionné de l’OMS et n’a actuellement pas d’autre utilité.

Cela a suffi à l’association de consommateurs Codacons pour exiger l’arrestation de Guerra, rappelant ses anciennes intrigues avec le géant du vaccin Smith Kline (plus tard GSK) dont il était membre du conseil d’administration de cette Big Pharma Foundation.

Ces dernières semaines, il était apparu que Guerra, par l’intermédiaire de son avocat Roberto De Vita, avait demandé à Zambon et aux émissions ‘Report’ et ‘Non è l’Arena’ une indemnisation totale de 2,5 millions d’euros. Selon Guerra, la diffamation aurait été menée par Zambon dans les interventions à la télévision d’abord et plus tard à travers son livre « Il Pesce Piccolo » publié par Feltrinelli.

Mi-juillet, l’OMS avait répondu d’une manière considérée par les enquêteurs comme très évasive à une lettre de demande dans laquelle le parquet demandait des éclaircissements sur le rôle de Guerra, qui dans un mémoire défensif avait affirmé qu’il s’agissait du Bureau chinois qui a demandé de modifier le rapport.

Dans le reportage de l’AGI, il n’est pas fait mention du fait que le « scoop » sur l’abandon de la guerre a été fait ces derniers jours par le journal allemand Spiegel, comme le rappelle Il Sussidiario. « » Maintenant, il s’est apparemment libéré en silence de sa place « , écrit Spiegel, qui a reçu la confirmation du départ de Ranieri Guerra d’un porte-parole de l’OMS. Le journal allemand se demande alors si l’enquête de Bergame, qui voit le désormais ancien cadre sous enquête, a quelque chose à voir avec la séparation. Mais il n’exclut pas que le contrat soit arrivé à expiration ou qu’il ait décidé de partir précisément parce qu’il est sous pression pour cette affaire ».

