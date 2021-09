Les blessures causées par les vaccins dus au COVID-19 remplissent les hôpitaux alors que le gouvernement américain ment et revendique une « pandémie de non-vaccinés »

Par Brian Shilhavy

Les lignes de bataille sur les vaccins COVID-19 obligatoires se déroulent maintenant à plein régime aux États-Unis alors que l’administration Biden annonce aujourd’hui que tous les employés fédéraux doivent désormais se faire vacciner contre la COVID-19 comme condition d’emploi, et qu’ils éliminent le désengagement des tests.

L’argument selon lequel seules les injections COVID-19 mettront fin à la « pandémie » sans fin et le mensonge selon lequel les hôpitaux sont remplis à plus de 90 % de personnes non vaccinées sont utilisés pour justifier la vaccination de masse obligatoire.

Il ne faut pas beaucoup de recherches pour contourner les médias d’entreprise et découvrir qu’ils mentent, et qu’il existe de nombreux rapports selon lesquels la situation exactement inverse se produit actuellement aux États-Unis et dans le monde, à savoir que les hôpitaux sont pleins de gens qui ont déjà été vaccinés avec des vaccins COVID-19 et que ceux qui ont survécu remplissent maintenant nos hôpitaux.

Cela ressort clairement de la dernière publication de données dans la base de données gouvernementale du Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), qui, vendredi dernier, montre qu’après les injections COVID-19, il y a eu 13 911 décès, 18 098 incapacités permanentes, 76 160 visites aux urgences, 56 912 hospitalisations, 2 933 377 symptômes de blessures et 14 327 événements mettant la vie en danger.

Et ce ne sont que les cas qui ont été signalés et que le CDC a autorisé à rendre publics. De nombreux travailleurs de la santé ont déclaré qu’il y avait une pression de la part des médecins et des administrations hospitalières pour NE PAS associer les blessures aux injections COVID-19 et ne pas les signaler dans VAERS, ce qu’une infirmière a déclaré prend plus de 30 minutes à faire pour un seul cas et prend beaucoup de temps.

Nous avons déjà exposé les mensonges du gouvernement sur qui il remplit les hôpitaux aujourd’hui. Voir:

Le directeur du CDC ment à l’Amérique en annonçant la dernière « pandémie » – « Pandémie des non vaccinés »

Les règles d’aliénation mentale aux États-Unis alors que les hospitalisations et les décès parmi les cas de « percée » vaccinés augmentent alors que les autorités sanitaires accusent les « non vaccinés »

Et pas plus tard que la semaine dernière, le Toronto Sun a publié un article rapportant que plus de 100 jeunes de l’Ontario ont été envoyés à l’hôpital pour des problèmes cardiaques liés à la vaccination.

Un rapport publié discrètement la semaine dernière par Santé publique Ontario (SPO) dénombre le nombre de personnes dans la province qui se sont présentées à l’hôpital pour une inflammation cardiaque à la suite d’une vaccination par l’ARNm, et il est fortement biaisé en faveur des jeunes.

Au 7 août, il y avait eu 106 incidents de myocardite/péricardite chez des Ontariens de moins de 25 ans. C’est un peu plus de la moitié du total de tous ces incidents. (Article complet.)

Voici un reportage vidéo que j’ai réalisé avec des témoignages d’infirmières, d’un médecin et d’un ergothérapeute expliquant ce qu’ils voient actuellement dans les hôpitaux, afin que vous puissiez l’entendre vous-même des intervenants de première ligne.

Cela vient de notre chaîne Rumble, et cela devrait également être bientôt disponible sur notre chaîne Bitchute.

Le gouvernement VAERS et les travailleurs hospitaliers confirment que les blessures par INJECTION de COVID-19 remplissent les hôpitaux

Le gouvernement et les médias d’entreprise mentent au public sur les personnes qui remplissent les hôpitaux aujourd’hui, affirmant qu’il s’agit des « non vaccinés », lorsque le système gouvernemental de déclaration des événements indésirables pour les vaccins (VAERS) et les travailleurs hospitaliers de première ligne qui traitent les patients déclarent clairement que le Les blessés vaccinés contre le COVID-19 sont ceux qui remplissent actuellement les hôpitaux.

