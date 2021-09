VÉRIFICATION DES FAITS – 70 % des décès de Covid-19 surviennent parmi la population VACCINÉE ; pas la population non vaccinée comme le prétendent Boris Johnson, la BBC et Sky News

La BBC a publié de fausses nouvelles contenant des mensonges perpétués par le Premier ministre Boris Johnson dans ce qui est une tentative claire de contraindre les jeunes adultes et les adolescents à obtenir le vaccin Covid-19, et très probablement de convaincre les parents de permettre à leurs enfants de l’avoir une fois Chris Whitty donne le feu vert.

Un article rédigé par Katie Wright pour BBC News contient une citation de Boris Johnson dans laquelle il affirme qu’il affirme que « 75 % des personnes qui succombent à Covid ne sont toujours pas vaccinées ». Ceci est un mensonge.

Les données de Public Health England publiées le 3 septembre 2021 montrent que du 1er février 2021 au 29 août 2021, il y a eu 1 798 décès dans les 28 jours suivant un test positif pour la variante Delta Covid-19.

Parmi ces 16 décès se trouvaient parmi ceux qui avaient reçu une dose unique d’un vaccin Covid-19 moins de 28 jours avant leur test positif, et 126 décès faisaient partie de ceux qui avaient reçu une dose unique d’un vaccin Covid-19 plus de 28 jours avant leur test positif.

Pendant ce temps, la population entièrement vaccinée est à l’origine de 1 091 de ces décès, avec seulement 536 décès parmi la population non vaccinée.

Cela signifie que 30% des décès ont été parmi la population non vaccinée, malgré le fait que la plupart des deuxièmes vaccinations ont été administrées entre avril et juin.

Alors que les entièrement vaccinés représentent 64,25% des décès de Covid-19 depuis février 2021, et en incluant les partiellement vaccinés dans ces chiffres, ils représentent 70%.

Pendant ce temps, Sky News a également publié des mensonges purs et simples dans une tentative abyssale d’évaluer les données officielles de Public Health England.

Sky News affirme dans son article que 9 472 personnes ont été admises à l’hôpital avec la variante Delta Covid-19 au cours des sept jours précédant le 29 août. Si l’auteur de l’article n’était pas si pressé de produire des appâts à clics, il aurait clairement vu que le total présenté correspond à toutes les hospitalisations entre le 1er février 2021 et le 29 août 2021 ; un total de 7 mois, et non les 7 jours réclamés.

Sky News a ensuite affirmé qu’au cours des 7 jours précédant le 29 août, un total de 3 742 personnes de moins de 50 ans parmi la population non vaccinée avaient été hospitalisées. Un autre mensonge pur et simple.

Parce que s’ils avaient réellement pris la peine d’examiner les données et de les comparer avec le rapport précédent publié le 20 août, ils auraient constaté qu’il n’y avait en fait eu que 698 admissions à l’hôpital parmi la population non vaccinée au cours des 14 jours précédant le 29 Août.

Sky News n’a pas non plus tenu compte du fait que les chiffres qu’ils ont choisi d’utiliser à partir des données PHE comprenaient des personnes qui avaient fait prélever un échantillon après leur admission à l’hôpital, qui s’est ensuite révélée positive pour la variante Delta Covid-19. Par conséquent, bon nombre de ces personnes ont été admises à l’hôpital pour des raisons non liées à la Covid-19.

En incluant uniquement les personnes testées positives avant leur admission à l’hôpital, nous pouvons clairement voir que seulement 230 personnes non vaccinées de moins de 50 ans ont été admises au cours des 14 jours précédant le 29 août.

C’est un journalisme choquant de la part de la BBC et de Sky News et aura désormais convaincu de nombreux jeunes adultes et parents que se faire «vacciner» est un must car ils sentiront que Covid-19 est désormais un danger pour eux, alors que les statistiques réelles montrent qu’il représente un danger bien plus grand pour la population entièrement vaccinée.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News