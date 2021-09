La santé publique au Royaume-Uni rapporte que 80% des décès dus à la COVID en août ont été vaccinés – Taux d’hospitalisation plus élevé de 70% également parmi les vaccinés

EXCLUSIF – 80% des décès de Covid-19 en août étaient des personnes qui avaient été vaccinées selon les données de Santé Publique

Par Daily Expose

Extraits :

Des preuves supplémentaires prouvant que le programme de vaccination contre la [maladie] Covid-19 est un énorme échec ont été publiées, ce qui confirme que pendant tout le mois d’août, 80% des personnes qui seraient décédées de la Covid-19 avaient été vaccinées contre la maladie.

Jetez un œil au dernier rapport statistique Covid-19 publié par Public Health Scotland (PHS) le 8 septembre 2021.

Selon le tableau 16 du rapport entre le 28 août 2021 et le 3 septembre 2021, il y a eu 36 admissions à l’hôpital liées à la Covid-19 parmi la population de plus de 60 ans non vaccinée, tandis qu’il y a eu 7 admissions sur la population partiellement vaccinée.

Cependant, il y a eu un énorme 299 admissions parmi la population de plus de 60 ans entièrement vaccinée, et le même schéma peut être observé pour les semaines précédentes jusqu’au 7 août 2021.

Au total pour la semaine du 28 août au 3 septembre 2021, il y a eu 271 hospitalisations parmi l’ensemble de la population non vaccinée mais 423 hospitalisations parmi la population entièrement vaccinée. Si nous basons ces hospitalisations survenant après les semaines précédentes des cas confirmés alors nous pouvons calculer le taux de cas-hospitalisation.

Au cours de la semaine commençant le 21 août, il y a eu 15 047 cas confirmés parmi la population non vaccinée. Par conséquent, sur la base des chiffres d’hospitalisation non vaccinés de 271 dans la semaine commençant le 28 août, le taux d’hospitalisation est de 1,7%. Cependant, lorsque nous effectuons le même calcul pour les hospitalisations de la population entièrement vaccinée (423) et les cas (14 519), nous pouvons constater que le taux d’hospitalisation est de 2,9%.

Par conséquent, cela montre que les injections de Covid-19 augmentent le risque d’hospitalisation en cas d’exposition à la Covid-19 de 70% plutôt que de réduire le risque de 95% revendiqué par les fabricants de vaccins et les autorités.

Alors maintenant que nous avons éclairci les injections de Covid-19 augmentent le risque d’hospitalisation plutôt que de le réduire, voyons si elles préviennent des décès comme le prétendent les autorités.

Le tableau 17 du rapport de Public Health Scotland montre le nombre de décès survenus suite au statut vaccinal.

Le nombre de décès par statut vaccinal entre le 5 août 2021 et le 26 août 2021 est le suivant :

Population non vaccinée – 25 décès

Population partiellement vaccinée – 6 décès

Population entièrement vaccinée – 92 décès

Cela signifie que la population non vaccinée n’a représenté que 20% des décès présumés de Covid-19 tout au long du mois d’août, tandis que les personnes entièrement vaccinées en représentaient 75%. Mais associez les décès partiellement vaccinés aux décès entièrement vaccinés et vous pouvez constater que tout au long du mois d’août, 80% des décès sont survenus parmi la population vaccinée.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

CAMPS DE CONCENTRATION COVID EN AUSTRALIE

Les localités australiennes érigent des «installations de quarantaine obligatoires» pour les voyageurs positifs pour Covid. Le coût de cette retraite dystopique, obligatoire, de style carcéral ? 2 500 $ pour les individus et 5 000 $ pour les familles. Pas de libération conditionnelle sauf si vous pouvez fournir un test #Covid19 négatif.