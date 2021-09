Les passeports obligatoires pour le vaccin Covid mis au rebut pour l’hiver par Boris Johnson + …Créer des virus « nouveaux », puis réduire la population mondiale de plusieurs milliards…

Selon des informations, le Premier ministre britannique Boris Johnson a supprimé les passeports obligatoires pour le vaccin Covid.

Il y a beaucoup de spéculations sur le plan d’hiver du gouvernement britannique contre les coronavirus dans les journaux du dimanche aujourd’hui.

Le Sunday Times rapporte que le Premier ministre Boris Johnson annoncera cette semaine qu’il abandonne les plans qui auraient exigé des passeports vaccinaux pour l’entrée dans les boîtes de nuit, les cinémas et les terrains de sport.

Le Premier ministre devrait présenter mardi des plans sur la façon dont le Royaume-Uni fera face à la Covid en hiver.

Le ST dit qu’il dira qu’il a abandonné le système de certification obligatoire proposé, qui aurait forcé les sites à vérifier le statut vaccinal des personnes.

Selon le Sunday Times :

Boris Johnson annoncera cette semaine qu’il abandonne les plans qui auraient exigé des passeports vaccinaux pour entrer dans les boîtes de nuit, les cinémas et les terrains de sport.

Mardi, le Premier ministre annoncera des plans pour essayer de garder Covid sous contrôle pendant l’hiver. Il dira qu’il a abandonné le programme de certification obligatoire proposé, qui aurait forcé les sites à vérifier le statut vaccinal des personnes.

Johnson a déchiré les propositions après que les scientifiques ont déclaré que les vaccinations seraient une première ligne de défense efficace contre une vague hivernale de la pandémie.

Mais cette décision représente également une concession importante aux rebelles conservateurs de l’arrière-ban qui s’étaient plaints que l’application des passeports vaccinaux créerait un groupe de citoyens de seconde classe.

Les gouverneurs de nombreux États américains élaborent désormais une structure juridique et signent des lois pour interdire les passeports vaccinaux et la vaccination obligatoire contre la COVID-19.

Les gouverneurs du Wyoming, de la Caroline du Sud, du Montana, du Dakota du Sud, de l’Arizona, de l’Idaho et du Texas ont émis des décrets pour interdire les passeports pour les vaccins Covid-19, tandis que le Dakota du Nord, la Caroline du Sud, l’Arkansas et l’Utah ont adopté des projets de loi pour interdire les passeports pour les vaccins.

Le ministre indien de la Santé s’est récemment opposé à l’idée de passeports vaccinaux avant le sommet du G7. Cependant, discrètement, le gouvernement indien a publié des directives pour lier votre certificat de vaccin COVID-19 à votre passeport.

La plupart d’entre nous n’ont entendu parler des « passeports pour les vaccins » qu’après la pandémie, lorsque différents gouvernements ont commencé à insister sur l’exigence des « passeports pour les vaccins » pour voyager dans d’autres pays ou même pour se rendre dans des lieux publics.

Cependant, comme l’a signalé GreatGameIndia plus tôt, la planification de l’exécution du concept de « passeports pour les vaccins » a commencé 20 mois avant le déclenchement de la pandémie.

Ce dont parlent ces feuilles de route, ce n’est pas seulement un document qui restreindrait votre entrée ou vos déplacements à certains endroits. Ce qu’ils envisagent, c’est un écosystème COVID entier, un avenir où chaque aspect de votre vie est surveillé et réglementé selon les caprices et la fantaisie de ces Pharma Overlords.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Le ministre britannique de la Santé déclare que le gouvernement n’introduira PAS de passeports pour les vaccins Covid, les blocages à Noël sont peu probables

Serait-ce un retrait tactique en raison des manifestations anti-passeport sanitaire pour plus tard ou une irréversibilité? – MIRASTNEWS

Le Premier ministre britannique Johnson, le chancelier de l’Échiquier Sunak et le secrétaire à la Santé Javid donnent une conférence de presse à Londres © Reuters

Le ministre britannique de la Santé, Sajid Javid, a annoncé dimanche que le gouvernement n’introduirait pas de passeports Covid-19 après un examen de la question et qu’il n’anticipait plus de blocages.

Lors d’une apparition à l’émission Andrew Marr de la BBC, Javid a déclaré à l’animateur Nick Robinson que les Britanniques « obtiendraient Noël » cette année – contrairement à 2020, lorsque les familles du Royaume-Uni ont été invitées à rester séparées les unes des autres pendant la saison des vacances et à célébrer virtuellement.

Javid a déclaré qu’il « n’anticipait plus de blocages » au cours de la période d’automne et d’hiver, affirmant qu’il ne pouvait pas « voir comment nous arrivions à un autre verrouillage ». Le ministre a toutefois ajouté qu’il « serait irresponsable pour un ministre de la Santé du monde entier de tout retirer de la table ».

Javid a également annoncé dimanche que le gouvernement abandonnerait pour le moment son projet d’introduire un passeport national pour le vaccin Covid-19.

« Nous ne devrions tout simplement pas faire les choses pour le plaisir ou parce que d’autres le faisont », a expliqué Javid, notant que « la plupart des gens n’aiment pas instinctivement l’idée » de devoir montrer des documents pour faire les courses quotidiennes.

« Ce que je peux dire, c’est que nous l’avons examiné correctement, et bien que nous devions le garder en réserve comme option potentielle, je suis heureux de dire que nous n’allons pas de l’avant avec les projets de passeports vaccinaux », a-t-il déclaré.

Après que Robinson a souligné que plusieurs ministres – dont le ministre des vaccins Covid-19, Nadhim Zahawi – avaient déclaré il y a quelques jours à peine que les passeports vaccinaux seraient mis en place dans un proche avenir et que c’était la bonne chose à faire, Javid a rejeté la suggestion selon laquelle un revirement s’était produit en réponse aux députés d’arrière-ban du Parti conservateur rebelles et anti-restrictions.

« Au moment où ils l’ont mis en œuvre, de nombreux pays visaient à augmenter leurs taux de vaccination et vous pouvez comprendre pourquoi ils ont pu le faire », a expliqué Javid. « Nous avons eu beaucoup de succès avec nos taux de vaccination jusqu’à présent. »

Il y a 43,89 millions de personnes au Royaume-Uni entièrement vaccinées contre Covid-19, tandis que 48 millions ont reçu au moins une dose, selon les statistiques gouvernementales.

Selon les calculs du New York Times, 66% du Royaume-Uni est entièrement vacciné, ce qui en fait le 17e pays le plus vacciné au total.

Notre avis

Incroyable ! Les médias mainstream dont BFM TV annoncent que la France a atteint un taux de vaccination de 85% (nous n’y croyons pas comme d’ailleurs le taux de popularité du président français dont nous croyons qu’il est au plus bas, étant donné la propagande mensongère sur ces chaines), dépassant donc celui d’Israël ou celui de la Grande-Bretagne, mais Emmanuel Macron, son gouvernement, ses équipes continuent s’acharnent à imposer de manière tyrannique les passeports sanitaire, alors que l’OMS avait annoncé en mai que l’immunité collective serait atteinte avec la vaccination pour un taux de 70%. De plus l’équipe gouvernementale française impose politiquement des rappels vaccinaux, même l’OMS pourtant mondialiste y est opposée. Si Emmanuel Macron veut absolument atteindre un taux de 100% que cache alors en sourdine cette vaccination, sachant qu’en réalité lui et tous les pro-vaccins ne les ont pas pris et font semblant comme tous les mondialistes ? D’ailleurs ils ne sont pas imposés aux députés, sénateurs et policiers n’ont-ils pas besoin d’être aussi parfaitement immunisés contre une maladie qu’ils disent plus dangereuse que la peste ? Emmanuel Macron, espère-t-il qu’en vaccinant tous les français sa réélection est acquise en dépit de l’échec cuisant de son parti politique la République en Marche (LREM) lors des dernières élections ? Que contiennent ces vaccins qui pousseraient Emmanuel Macron à croire en une victoire certaine avec un tel taux ? De nombreux experts ont découvert plusieurs substances très toxiques pour l’organisme humain ayant plusieurs effets secondaires graves dont l’infertilité, les maladies graves, la diminution de l’espérance de vie, la mort. D’autres indiquent que ces vaccins seraient liés à la 5G pour un contrôle des fonctions fondamentales de l’organisme humain. JDDM – MIRASTNEWS

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !

RÉBELLION DES VACCINS: Un nombre croissant d’États américains refusent d’accepter le fascisme du vaccin Covid de Biden

Environ la moitié du pays résiste au dernier mandat de «vaccin» de Joe Biden contre le coronavirus de Wuhan [de la maladie Covid-19]

Les Etats d’Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Floride, Géorgie, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Dakota du Nord, Ohio, Oklahoma, Caroline du Sud, Dakota du Sud, Tennessee, Texas , l’Utah, la Virginie-Occidentale et le Wyoming se livrent tous à une forme de « rébellion vaccinale » contre le régime Biden, tandis que les autres capitulent – ​​du moins pour l’instant.

Pedo Joe a décidé le 9 septembre qu’il allait essayer de forcer tous les employés fédéraux, contractuels et des grandes entreprises privées à se faire injecter les vaccins « Opération Warp Speed » de Donald « père du vaccin » de Trump comme condition d’emploi.

Le père de Hunter a déclaré qu’il devenait très mécontent et impatient du fait que des dizaines de millions d’Américains ne voulaient absolument rien avoir à faire avec les vaccins contre la grippe Fauci, peu importe combien de fois il leur aboyait à ce sujet.

Plutôt que de le calmer en lui donnant des médicaments supplémentaires et une sieste, les gestionnaires de Biden l’agacent encore plus sur le fait que les Américains refusent d’obéir à ses exigences inconstitutionnelles.

« Le président [sic] n’a pas le pouvoir d’exiger que les Américains s’injectent en raison de leur emploi dans une entreprise privée », a tweeté le gouverneur du Mississippi Tate Reeves.

« Le vaccin lui-même sauve des vies, mais cette décision inconstitutionnelle est terrifiante. C’est toujours l’Amérique, et nous croyons toujours en la liberté contre les tyrans. »

Le « vaccin » n’est bien sûr pas réellement salvateur, mais les républicains sont trop pathétiquement faibles ou compromis ces jours-ci pour le dire tel qu’il est.

Le gouverneur de l’Oklahoma, Kevin Stitt, était un peu plus audacieux, ayant tweeté que le rôle du gouvernement n’était pas de « dicter aux entreprises privées quoi faire ».

« Une fois de plus, le président [sic] Biden démontre son mépris total pour les libertés individuelles et les droits des États », a ajouté Stitt. « Tant que je serai gouverneur, il n’y aura pas de mandat gouvernemental de vaccins en Oklahoma. »

RÉSISTEZ à l’assaut de Biden contre votre autonomie corporelle, Amérique !

Les gouverneurs du Texas, de l’Ohio, de la Caroline du Sud et d’autres ont tous tweeté des avis similaires à China Joe selon lesquels il ne s’en tirerait pas en forçant les résidents de leurs États à imposer des injections contre la grippe de Wuhan aux résidents de leurs États qui ont décidé qu’ils n’en voulaient pas.

Malheureusement pour l’autre moitié des États, les responsables gouvernementaux sont soit restés silencieux, soit ont tweeté leur soutien au programme fasciste de Pedo Joe, qui déclenche déjà une résistance de masse et des troubles à travers le pays.

On se demande où sont les « antifascistes » (Antifa) dans tout ça. Nous avons enfin un véritable fascisme qui nous regarde de haut et ces terroristes nationaux sont introuvables pour lutter contre cela.

Il en va de même pour la foule «mon corps, mon choix», qui semble soutenir les efforts de Biden pour violer médicalement l’Amérique avec des aiguilles chimiques mystérieuses. Essayez de protéger les enfants à naître contre le meurtre, et les femmes de gauche seront furieuses de vos tentatives de restreindre leur « liberté ».

C’est l’état de l’Amérique arriérée en 2021. Le viol médical, c’est bien, mais protéger l’enfant à naître est une « tyrannie ». Le fascisme médical à part entière est tout à fait acceptable, mais être conservateur fait de vous un « Hitler ».

L’Amérique est tombée.

« Si notre législature avait la moindre colonne vertébrale, tout cela pourrait être terminé », a écrit un commentateur à Citizen Free Press. « Mais à la place, que font-ils ? Courez et cachez-vous et laissez ce mégalomane (Biden) se déchaîner ! »

« L’injection létale est une décision individuelle », a écrit un autre à propos des vaccins. « Si vous vous sentez suicidaire, prenez-le. Le rendre obligatoire en fait un meurtre prémédité et déclenchera la légitime défense. »

« Persuasion à l’aide d’un club », a écrit un autre à propos de la tactique de Biden. « Pas exactement un idéal démocratique. »

Les dernières nouvelles sur le programme de fascisme médical du régime Biden peuvent être trouvées sur Fascism.news.

Les sources de cet article incluent :

CitizenFreePress.com

Yahoo.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Un initié de Pfi*zer dit que 200 000 Américains sont morts* dans la semaine suivant le v@cc!n

L’interview complète de 30 minutes est publiée ici :

https://www.trunews.com/stream/dr-tenpenny-vaccinated-need-to-repent-forecasts-200k-dead

Le consensus grand public sur les origines des coronavirus s’effondre

Le consensus de la communauté médicale concernant l’origine supposée du coronavirus de Wuhan [de la maladie COVID-19] commence à s’effondrer. Les principaux responsables de la santé et les politiciens aux États-Unis sont désormais plus disposés à accepter la possibilité que le coronavirus ait pu être conçu dans un laboratoire de la ville chinoise qui porte son nom en tant qu’arme biologique.

Début 2020, la communauté médicale a établi un consensus dans ses rangs sur le fait que le [SRAS-CoV-2 de] la COVID-19 avait une origine entièrement naturelle. Deux articles d’opinion publiés dans les revues médicales The Lancet et Nature Medicine ont aidé à établir cela comme un fait supposé. Dans The Lancet, les auteurs ont déclaré qu’ils « se tiennent ensemble et condamnent fermement les théories du complot suggérant que COVID-19 n’a pas d’origine naturelle ».

Ces deux articles d’opinion ont aidé à annuler toute opposition au récit dominant et à établir le consensus supposé selon lequel le coronavirus a été transmis aux humains par les animaux via un marché en plein air à Wuhan où la faune était vendue. (Connexe: Natural News et d’autres médias indépendants avaient raison depuis le début, car les médias « grand public » admettent soudainement les origines de laboratoire de COVID-19.)

La théorie des fuites de laboratoire sur les coronavirus est désormais plus populaire

Même le président Joe Biden et son administration ont cédé à la pression de groupes intéressés, comme le Parti républicain, et ont ordonné une enquête sur les origines du virus.

Mardi 25 mai, le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Xavier Becerra a appelé l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à lancer une autre enquête pour découvrir d’où venait le virus. Becerra a indiqué qu’il espérait que l’OMS laisserait l’enquête se poursuivre et que son « indépendance pour évaluer pleinement la source du virus et les premiers jours de l’épidémie » serait garantie. Il s’agit d’une référence claire à l’hésitation de la Chine à être transparente sur les origines du virus.

L’appel de Becerra à une autre enquête dirigée par l’OMS a été suivi mercredi, Biden lui-même remettant en question le consensus concernant le coronavirus.

Dans une déclaration publiée par la Maison Blanche, Biden a appelé la communauté du renseignement à rédiger un rapport concernant « leur analyse la plus à jour des origines de COVID-19, y compris s’il a émergé d’un contact humain avec un animal infecté ou d’un accident de laboratoire.

« Nous devons aller au fond des choses », a déclaré la secrétaire de presse adjointe de la Maison Blanche, Karina Jean-Pierre. « Nous devons avoir une meilleure idée de l’origine de COVID-19. »

Jean-Pierre a décrit la dernière déclaration de Biden comme un effort pour poursuivre l’intérêt du président pour la façon dont la pandémie est survenue. Elle a ajouté que la Chine doit être plus coopérative avec les enquêteurs internationaux cette fois-ci. Interrogée par des journalistes à quelles conséquences le gouvernement chinois serait confronté s’il refusait de coopérer avec les États-Unis, elle n’a pas répondu.

Selon la Maison Blanche, la communauté du renseignement est divisée sur la question. Elle a commencé à enquêter sur les origines du coronavirus dès avril de l’année dernière, lorsque son impact et les blocages ont commencé à battre leur plein dans le pays.

Les analystes se sont concentrés sur l’hypothèse désormais populaire selon laquelle le coronavirus pourrait avoir été conçu dans les laboratoires de l’Institut de virologie de Wuhan. Le virus peut s’être accidentellement échappé de l’institut en contaminant le personnel en raison de mauvaises mesures de biosécurité.

La déclaration de la Maison Blanche concernant la fuite de laboratoire a appelé les principales autorités chinoises à coopérer avec une enquête «complète, transparente et fondée sur des preuves» dirigée par une équipe de médecins spécialistes internationaux, auxquels le PCC doit fournir «un accès à tous aux données et preuves pertinentes.

Il est peu probable que même les tentatives de Biden pour apprendre la vérité aillent très loin. Plus tôt cette année, l’OMS a publié un rapport approuvant l’idée que le coronavirus provenait d’animaux. Le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a admis que ses enquêteurs qui se sont rendus en Chine pour enquêter avaient un accès très limité aux institutions chinoises.

Malgré cela, il est peu probable que l’organisation approfondisse cette question. Il est peu probable que la Chine elle-même se soumette à des demandes des États-Unis ou du reste de la communauté internationale concernant une autre enquête.

Apprenez-en plus sur les origines réelles du coronavirus en lisant les derniers articles sur Pandemic.news.

Notre avis

La seule façon de faire émerger la vérité est que les pays, organisations et personnalités tels que les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l’Australie, la Chine, le Canada, l’OMS, la Fondation Bill & Melinda Gates, Anthony Fauci, Peter Daszak, EcoHealth Alliance, l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, Fort Detrick, la Darpa, le laboratoire de Wuhan, l’Institut Pasteur, Microsoft, Moderna, Pfizer, Janssen – Johnson & Johnson, AstraZeneca parmi tant d’autres soupçonnées de près ou de loin d’être impliqués dans cette affaire ne soient pas mêlés de près ou de loin à cette enquête tentaculaire. L’enquête devrait être très indépendante et pluridisciplinaire à laquelle devrait être associée une Commission scientifique chargée de vérifier de l’opportunité, la sécurité, la sûreté, l’efficacité et la qualité des vaccins COVID-19. – JDDM – MIRASTNEWS

Les sources comprennent :

WattsUpWithThat.com

News.Yahoo.com

Arsenio Toledo

L’empire 98 fantôme jésuite du Vatican – La cabale du virus et des vaccins romains !

Je veux encore une fois donner un aperçu des événements mondiaux pour vous rappeler à l’auditeur la cabale criminelle catholique romaine des « virus et vaccins » qui a détourné la science et pousse la pseudo-science sous la « sous forme » de la « vraie » science sur un public sans méfiance. Ce programme d’Inquisition Médicale de Vaccins par le Culte Babylonien « SERPENT » est fortement soutenu par TOUS les gouvernements nationaux et leurs ministères de la santé sous la direction de l’OMS contrôlé par les Jésuites. Leur logo avec un « serpent » dessus est tout ce que vous avez à voir pour savoir qui ils sont. Si vous voyez un serpent, vous savez qui se cache derrière. Tous les hauts responsables de ces organisations, qu’elles soient publiques ou privées, sont des catholiques lucifériens ou des francs-maçons et sont complices de la diffusion de mensonges et de tromperies sur un public mondial, ignorant de la vraie science.

La SEULE raison pour laquelle ces personnes ont atteint les postes les plus élevés dans ces organisations est qu’elles n’ont AUCUNE morale et qu’elles aiment ce monde plus que Dieu. Ils y ont été placés par les jésuites et sont soit des catholiques ouverts ou secrets, soit des francs-maçons et étaient prêts à travailler pour la toile d’araignée mondiale jésuite du Vatican des agences gouvernementales du NOM (Nouvel Ordre Mondial) pour une récompense. Ce sont des traîtres, des cœurs sombres et des membres de la ligue de Judas, vendant leurs semblables pour « trente pièces d’argent ». Toutes ces organisations tombent sous le contrôle de la « UMBRELLA CORPORATION » des Nations Unies (représentée symboliquement dans le film Resident Evil) et la plupart des gens ne peuvent donc pas reconnaître le réseau presque invisible qui les relie tous.

Je vous exhorte à vous méfier de TOUT ce que disent ces soi-disant « experts ». Ils ne peuvent parler que la langue de leur père, le Dragon ou Satan qu’ils servent. NE CROYEZ PAS LEURS FAUSSES PROMESSES d’égalité et de justice pour tous. Ce n’est PAS leur plan. Ils te mentent!

En savoir plus sur : darkisfalling.com

http://www.darknessisfalling.com/how-to-get-saved.html

http://www.darknessisfalling.com/mark-of-the-beast.html

darkisfalling.truth sur Instagram

L’obscurité tombe sur newtube.app

L’obscurité tombe sur rumble.com

L’obscurité tombe sur youtube.com

Objectif pandémique BASÉ SUR LA PEUR : créer des virus « nouveaux », puis réduire la population mondiale de plusieurs milliards en incitant tout le monde à prendre des vaccins mortels

« Le virus Covid-19 était un virus animal qui a été manipulé par des êtres humains pour devenir infectieux pour les êtres humains, puis sa létalité a été augmentée pour qu’il soit plus destructeur pour les tissus pulmonaires humains », nous informe à tous le Dr Vladimir Zelenko, Md. Eh bien, peu de gens le savent (et YouTube l’a supprimé pour toujours), mais Bill Gates a proclamé en 2010, lors d’une de ces discussions élitistes mondiales TED, que la population mondiale doit être réduite de quelques milliards de personnes, et dans le prochaine phrase dit que cela peut être fait si nous faisons « vraiment un excellent travail sur les nouveaux vaccins », alors que voulait-il dire exactement ?

La preuve vidéo est intégrée ci-dessous, mais d’abord, réfléchissez bien à ceci : les vaccins ne sont-ils pas censés prévenir les maladies, la propagation des maladies et les décès dus aux maladies ? Comment cela réduit-il la population de milliards de personnes?

L’arrogant et insidieux Bill Gates a également déclaré que si nous faisions «vraiment un excellent travail» avec les soins de santé (il voulait dire des avortements pour les Noirs et les Hispaniques dans les villes métropolitaines via Planned Parenthood), cela contribuerait également à réduire la population de milliards de personnes. Comment ça marche? Le but des soins de santé n’est-il pas de sauver les gens de la mort et d’utiliser la médecine préventive/curative pour aider les personnes malades à retrouver la santé ?

Le facteur de peur de Covid a quelques milliards de personnes agissant de manière très irrationnelle, sautant pour se faire injecter des concoctions dangereuses, expérimentales et toxiques pour les «sauver» de leur peur de la maladie, pas de la maladie elle-même. Ils ne savent pas que les « injections de caillots » scellent leur disparition, pas le virus et ses variantes.

Covid basé sur la peur et les injections de caillots sanguins réduisant la population

L’année dernière encore, Bill Gates a également décrété que nous devions faire vacciner au moins 7 milliards de personnes pour que les vaccins Covid fonctionnent réellement. Est-ce que tout le monde a déjà oublié qu’il a dit que les vaccins sont parfaits pour réduire la population de plusieurs milliards de personnes ? Ce doit être le mercure contenu dans les vaccins contre la grippe qui a donné à tout le monde le « syndrome du chapelier fou » et a effacé leur mémoire. Faisons un petit cours de remise à niveau dès maintenant sur les portes insidieuses du projet de loi « Réduction de la population ».

Voici Bill Gates lors d’une conférence TED, il y a tout juste 11 ans, expliquant au monde comment les vaccins et les avortements peuvent réduire la population de plusieurs milliards de personnes :

https://www.brighteon.com/embed/5977420425001

Rencontrez maintenant le lanceur d’alerte, le Dr Vladimir Zelenko, dans le Maryland, alors qu’il explique pourquoi tant de gens prennent des risques horribles avec les injections de réduction de la population :

https://www.brighteon.com/embed/ef357449-ff98-4d92-996f-935e80fbb6dd

Maintenant que nous voyons tous clairement que Bill Gates soutient la réduction de la population par la vaccination et l’avortement, nous devrions tous voir exactement pourquoi il promeut les cultures génétiquement modifiées

Pourquoi quelqu’un prendrait-il un vaccin pour sa « santé » alors que le promoteur numéro un et le compère absolu de l’industrie des vaccins dit que c’est le meilleur outil pour tuer des milliards de personnes de la planète Terre ? Ces personnes se suicident-elles par vaccin pour le « plus grand bien » ? Qui a dit que le réchauffement climatique est même vrai, car il n’existe actuellement aucune science pour le prouver ? La terre est en fait dans une phase de refroidissement lent, si vous regardez la situation dans son ensemble, au lieu des cartes mensongères de la NASA qui ne couvrent que les 100 dernières années, tout en exagérant considérablement les tempêtes, les inondations et les sécheresses pour cet effet basé sur la peur.

Maintenant, nous sommes censés croire que les cultures génétiquement modifiées qui contiennent des pesticides toxiques et des formules de désherbants cancérigènes sont censées être bonnes pour les humains à manger et à planter partout sur la planète ? Ce conseil vient du psychopathe milliardaire qui aide à financer des injections de caillots dans le monde entier.

C’est plus qu’évident quand vous entendez Bill Gates vous dire lui-même qu’il veut tuer plusieurs milliards d’humains à l’aide de vaccins, puis des médecins et des scientifiques du monde entier dénoncent les injections de caillots qui causent la myocardite et la défaillance d’organes, tous tandis que le complexe industriel médical (AMA, CDC, FDA) étiquette chaque décès comme causé par Covid.

Réglez votre numéro de vérité sur Pandemic.news pour des mises à jour sur la guerre contre les vaccins sales et le socialisme, et comment garder votre famille heureuse, en bonne santé et en sécurité.

Les sources de cet article incluent :

Pandemic.news

NaturalNews.com

TruthWiki.org

NaturalNews.com

NaturalNews.com

S.D. puits

Un hôpital de New York contraint d’arrêter de livrer des bébés après la démission des travailleuses de la maternité en raison d’un mandat de vaccination

Par ZeroHedge News

Un hôpital du nord de l’État de New York a été contraint de « suspendre » l’accouchement des bébés à partir du 24 septembre après qu’un flot d’employées de maternité a démissionné à cause des mandats de vaccination Covid-19.

Le PDG du système de santé du comté de Lewis, Gerald Cayer, a fait cette annonce lors d’une conférence de presse vendredi, selon WWNY. Selon Cayer, six employés de la maternité ont démissionné et sept autres sont «indécis», rendant l’hôpital incapable d’accoucher en toute sécurité:

« Si nous pouvons suspendre le service et nous concentrer maintenant sur le recrutement d’infirmières vaccinées, nous pourrons nous réengager dans l’accouchement ici dans le comté de Lewis », a déclaré Cayer.

Cayer a déclaré que 165 employés de l’hôpital n’avaient pas encore été vaccinés contre COVID-19 ; cela représente 27 pour cent de la main-d’œuvre.

Les 464 autres travailleurs, soit 73 pour cent des employés, ont été vaccinés, a-t-il déclaré.

En août, l’État a annoncé que tous les agents de santé des hôpitaux et des établissements de soins de longue durée de New York seraient tenus d’avoir reçu au moins leur première dose de vaccin COVID-19 d’ici le 27 septembre.

Cayer a déclaré que l’annonce a incité 30 travailleurs à se faire vacciner, tandis que 30 autres ont démissionné. – WWNY

New York n’est pas le seul État avec des travailleurs de la santé qui refusent de se faire vacciner. Le mois dernier, un groupe de travailleurs de la santé du Nouveau-Mexique a protesté contre les mandats de vaccination – qui, selon eux, « enlèvent le choix et le consentement éclairé des gens » et « violent les codes de déontologie médicale ainsi que les droits humains fondamentaux, la constitution et le code de Nuremberg », selon KFOX14.

Des manifestations ont également eu lieu en Californie, au Colorado, au Wisconsin, en Arizona, à Washington et ailleurs.

Lisez l’article complet sur ZeroHedge News.

Une infirmière expose une vidéo de violation de HIPAA / ADA, le CDC double le refus de la myocardite et les Médias Mainstream masquent l’étude

Bienvenue dans The Daily Wrap Up, une émission concise dédiée à vous apporter les nouvelles indépendantes les plus pertinentes, telles que nous les voyons, des dernières 24 heures (9/12/21).

Comme toujours, prenez les informations discutées dans la vidéo ci-dessous et recherchez-les par vous-même, et tirez vos propres conclusions. Quiconque vous dit la vérité ou prétend avoir la réponse vous induit probablement en erreur, pour une raison ou une autre. Restez vigilant.

(https://www.rokfin.com/TLAVagabond)

(https://odysee.com/@TLAVagabond:5)

(https://www.bitchute.com/channel/24yVcta8zEjY/)

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FTheLastAmericanVagabond%2Fvideos%2F2705983676374024%2F&show_text=false&width=560&t=0

Liens de source vidéo (par ordre chronologique)

Liens à venir…

Couverture importante du masque TLAV

Études récentes sur les masques

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.18.21257385v1.full-text

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306987720333028

5 études du NIH/National Library of Medicine de 2004 à 2020 ont toutes trouvé des effets vérifiables sur la santé du port d’un masque facial, y compris une réduction scientifiquement vérifiée du niveau d’oxygène dans le sang :

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29395560/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32590322/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15340662/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26579222/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31159777/

Étude de masque en tissu

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4420971/

