Un médecin appelle les vaccins COVID-19 une arme biologique

La modification des gènes dans les vaccins contre le coronavirus permet de les qualifier d’armes biologiques, a déclaré Pavel Vorobiev, président de la Société scientifique des médecins de la ville de Moscou, docteur en sciences médicales, professeur à l’Académie de médecine de Moscou, dans un entretien avec IA Krasnaya Vesna.

«Ces vaccins sont essentiellement des produits génétiquement modifiés, des virus avec lesquels nous infectons en fait les gens afin qu’ils produisent certains facteurs, certaines substances qui provoqueront une réponse immunitaire. Mais excusez-moi, ceci, si vous voulez, est une nouvelle arme biologique », a expliqué Vorobyov.

A noter que la catégorie des vaccins génétiques peut inclure à la fois des préparations d’ARN messager (ARNm) qui sont dominantes en Occident, et des vaccins basés sur la plateforme de vecteur adénoviral, dont le Sputnik V, qui est le plus répandu en Russie.

Les vaccins occidentaux à ARNm et le Sputnik V russe sont similaires en ce sens que, contrairement aux vaccins traditionnels qui montrent au système immunitaire une version tuée ou affaiblie de l’agent pathogène, ces vaccins génétiques amènent les cellules de la personne vaccinée à produire des protéines à partir de la surface du virus dangereux, dans ce cas, la protéine de pointe … Mais ils le font de différentes manières.

Les vaccins à ARNm, tels que Pfizer ou Moderna, pénètrent dans les cellules du patient à l’aide de nanoparticules enrobées de lipides (gras) qui peuvent être incorporées dans la membrane cellulaire. Une fois à l’intérieur de la cellule, les nanoparticules libèrent des ARN messagers, sur lesquels n’est pas enregistré tout le génome du virus, mais uniquement le code de la protéine de pointe.

Les mécanismes cellulaires de production de protéines appelées ribosomes lisent ensuite le code de l’ARNm et produisent une protéine de pointe que le système immunitaire doit voir lorsqu’elle arrive à la surface de la cellule et crée une réponse immunitaire contre celle-ci.

Les vaccins à vecteur adénoviral fonctionnent de manière similaire. L’information génétique avec le code de la même protéine de pointe pénètre dans la cellule à l’aide d’un adénovirus modifié, dépourvu d’une partie de son code génétique nécessaire à la reproduction. Dans ce cas, l’adénovirus délivre le code de la protéine sous forme d’ADN, ce qui signifie qu’il doit pénétrer dans le noyau cellulaire, où l’ADN est réécrit en ARNm. Et puis l’ARNm nouvellement créé est utilisé pour la production d’une protéine de pointe.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : ROSSA PRIMAVERA

La COVID-19 est une arme biologique créée artificiellement. Avis

COVID-19 est une arme biologique créée artificiellement, et un complot de multimilliardaires contre toute l’humanité, y compris les peuples des États-Unis et d’Israël, est mis en œuvre dans le monde, qui s’exprime dans le désir de réduire considérablement la population de la planète par la vaccination. Cette opinion a été exprimée par le médecin américain Vladimir Zelenko, médecin de famille depuis plus de 20 ans, et conseiller médical du corps ambulancier volontaire de Kiryas Joel, New York. Le Dr Zelenko a développé son célèbre « protocole Zelenko » pour le traitement de la COVID-19, qui a sauvé d’innombrables vies dans le monde, et en 2020, Vladimir Zelenko a soigné lui-même le président américain Donald Trump pour la COVID-19. Lors d’une communication vidéo avec trois rabbins, très probablement des membres du tribunal rabbinique, Vladimir Zelenko a noté que si tous les habitants de la planète tombaient malades de la COVID-19 et ne recevaient pas de traitement, le taux de mortalité mondial serait alors inférieur à 1%.

« Je ne préconise pas cela, car 35 millions de personnes peuvent mourir. Cependant, si nous suivons les conseils des dirigeants mondiaux selon lesquels » 7 milliards de personnes doivent être vaccinées « , alors plus de 2 milliards de

personnes mourront. Alors, réveillez-vous ! C’est La Troisième Guerre mondiale. C’est un mal, qui n’a probablement pas existé dans l’histoire de l’humanité. Je suis contre le sacrifice d’enfants ! Je suis contre l’idolâtrie ! Je crois sincèrement que Dieu teste chaque personne. Et c’est un test pour savoir si vous M’adorez ? Me demanderas-tu une protection ? « Veux-tu venir à Moi avec tes peurs et Me demander de l’aide ? Ou vas-tu courir vers le « veau d’or » – vaccins, gouvernement, sociopathes ? Rien de nouveau sous le soleil ! Ces gens ne valent pas mieux que Pharaon. Ils s’imaginaient être des dieux ! Et vous irez vous prosterner devant eux ? Si vous décidez de les adorer, alors OK, laissez-les vous protéger ! Voyons comment ils le font. Je vois comment la peur amène les gens à être complètement illogique. Ils sacrifient même leurs propres enfants ! », a souligné le médecin. Il a spécifiquement noté qu’il n’y a aucune justification à l’utilisation de ces injections COVID-19 mortelles empoisonnées, à moins que vous ne vouliez sacrifier des gens. Vladimir Zelenko a attiré l’attention sur le fait que le Dr Malone, qui a inventé la technologie des vaccins à ARNm et possède des brevets originaux, déclare : « Ne les utilisez pas ! Le gouvernement vous ment ! Il y aura de forts effets secondaires. » « Le Dr Kayel d’Airland pense que dans 2 ans 90% des vaccinés seront morts. Je ne sais pas, peut-être que ce ne sera pas 90%. Peut-être pas dans 2 ans, mais dans 3 ans ? Si vous écoutez Montagnier, lauréat du prix Nobel de la découverte du VIH, dit que « c’est le plus grand risque de génocide dans l’histoire de l’humanité », – a déclaré le médecin

Il a noté qu’il y a un effort très coordonné pour couper les informations vitales sur les médicaments hydroxychloroquine et invermectine, qui sont les plus sûrs de l’histoire médicale. « Les informations les concernant ont

Rosca : « De plus en plus de gens se rendent compte qu’un jeu très dangereux est joué contre l’ensemble de l’humanité.«

été cachées, et vous ne pourrez pas les acheter en Israël. Les médecins qui osent dire quelque chose de contraire à la ligne générale sont retirés des plateformes Internet, y compris des experts de renommée mondiale. Le Dr Malone, par exemple, qui a développé le vaccin à ARNm, a dit quelque chose contre – et a été retiré de toutes les plateformes. Pouvez-vous expliquer pourquoi ? Et puis, pouvez-vous expliquer pourquoi les données sur les effets secondaires sont cachées ? Et puis, expliquer pourquoi cette pression exclusivement mentale existe ? le recours à la force pour convaincre les gens de faire une injection. Vous devez répondre à ces questions, pas moi ! Il y a un effort coordonné ici ! Selon lui, les informations du système de rapports (VAERS) sur les victimes des vaccinations font état à ce jour de 11 000 décès et 450 000 cas d’effets secondaires. « Ce n’est pas suffisant ? De quel taux de mortalité avez-vous besoin ? Un employé du CDC (US Centers for Disease Control and Prevention) » a divulgué « des informations selon lesquelles il ne s’agit pas de 11 000 décès, mais de 45 000 décès ! Pas assez ? Une étude de Harvard de 2009 dit que seulement 1% des cas réels sont signalés.Eh bien, je peux comprendre que les éruptions cutanées sont signalées beaucoup moins souvent que les décès, alors disons que non pas 1%, mais 20% des décès sont signalés, et je suis très généreux Donc, si nous prenez 45 000 et même si nous en prenons 11 000, qui sont officiellement reconnus, alors nous obtenons le nombre 50 000 ou 200 000 – choisissez! « , – a déclaré le médecin. Selon lui, il y a deux autres problèmes liés à cela.

« J’ai des collègues qui ont perdu des patients après la vaccination. Ils ont essayé de déposer des rapports de décès de vaccinés, mais le système n’a pas accepté ces rapports sans expliquer la raison. Et il y a un deuxième problème. Et j’ai

aussi la preuve que les rapports de décès qui sont allés dans le système, ont été saisis, et vous ne pouvez même pas les détecter. Soit dit en passant, ce n’est pas une « théorie » du complot. C’est un complot en soi! Pas une théorie! Si il y a 18 mois je vous ai dit que COVID-19 est une arme biologique, vous voudriez Ils ont dit que je suis un partisan de la théorie du complot. Vous savez, Noé dans la Torah était un partisan du complot jusqu’à ce qu’il pleuve et que le déluge commence. Maintenant, je vous dis que c’est une arme créée artificiellement arme biologique, c’est un complot, mais ce n’est pas une théorie! des armes! Et je sais exactement quand elle a été créée. Je peux vous donner les numéros de brevet! « , – a déclaré Vladimir Zelenko. En 1999, le Dr Ralph Berry de l’Université de Caroline du Nord a modifié le coronavirus de chauve-souris sur des protéines pour infecter les humains, a-t-il déclaré. Ensuite, cette recherche a été déclarée illégale aux États-Unis et elle a été envoyée aux frais des contribuables américains et de Puchi au chinois Wuhan, où cette recherche s’est poursuivie jusqu’à ce qu’ils trouvent un moyen de rendre ce virus super destructeur pour les poumons humains et pourrait conduire à une thrombose. « Alors ils ont pris un virus naturel et y ont apporté deux changements. Cela a pris 20 ans. Les gens sont contre le mot » complot « , mais commettre un tel génocide est un complot. Est-il si difficile pour les Juifs de croire qu’il existe un groupe des gens prêts à détruire les autres ? La guerre contre Dieu. Il y a deux conceptions de la vie : soit considérer que l’homme a été créé à l’image et à la ressemblance de Dieu, cela signifie que votre vie est sacrée. Si votre vie est sacrée, alors vous Et si vous avez des droits de l’homme, alors ce n’est pas mon affaire ni la vôtre de décider combien de personnes devraient être sur la planète, et qui devrait vivre ou mourir.

Le second système est « darwinien », mais à l’origine c’était au temps de Caïn, ce système dit : « Qui est le sommet de la hiérarchie ? – ceux qui ont les plus grandes capacités de survie. » Cela conduit inévitablement à trois types de groupes de personnes : « uber-mench » (de l’allemand « homme supérieur ») et « unter-mench » (« homme inférieur

»). Si vous remontez 80 ans, alors les « uber mench » étaient les nazis, qui croyaient que c’était leur prérogative de décider qui vivrait et qui mourrait. Les « Mench » sont des anglo-saxons, des européens, ils pourraient vivre comme des esclaves. Et « unter-mench » – Juifs, Slaves, invalides, gitans, prisonniers politiques qui devaient être transformés en poussière. On dirait que je raconte un conte de fées, seulement cela a fait des millions de morts. La même chose se produit maintenant, mais pas par l’antisémitisme. Maintenant, cela se fait différemment. Il existe un groupe de personnes qui croient avoir atteint une « conscience supérieure » et avoir le droit de décider pour les autres. Je ne pense pas qu’ils aient un bon développement mental. Je pense qu’au contraire – ils sont tombés au niveau des idolâtres, « avoda zara » dans la Torah, comme dans les temps anciens Moloch, Baal Peor, est exactement le même « , a souligné Vladimir Zelenko. Il a noté qu’à un moment donné le président américain Donald Trump a donné un ordre d’exécution selon lequel chaque Américain devrait avoir accès à l’hydroxychloroquine. « Cet ordre est allé au service de santé, au secrétaire Eiser, et finalement au CDC (US Centers for Disease Control and Prevention), le Dr Rick Bright. Lui, au lieu de donner un ordre approprié donnant accès à ce médicament à chaque américain et à chaque personne dans le monde… le gouvernement est une poupée parodiant l’Amérique, donc puisque les américains n’autorisent pas ce médicament, Israël ne le permet pas non plus ! « Qu’ont-ils fait alors ? Ils en ont restreint l’accès, l’ont rendu « uniquement pour les hôpitaux », c’est documenté par le Dr Rick lui-même. Ce ne sont pas mes mots. Ce sont ses mots. Puis ils ont pris ce permis pour l’hydroxychloroquine et ont montré tout le monde recherche Halnest selon laquelle « l’hydroxychloroquine tue les gens », a déclaré Vladimir Zelenko. recherche qu’elle a été falsifiée, et Halnest aurait dû la supprimer car elle s’appuyait sur des données inexistantes. Mais le CDC et la FDA ont utilisé cette recherche après qu’elle a été supprimée pour même en cas d’urgence. Et la raison pour laquelle il a été supprimé est que si un médicament a le pouvoir d' »urgence », alors les autres médicaments ne peuvent plus avoir ce pouvoir. Et au bout de 3 semaines, le médicament remdesivir, développé par Galliad Pharmaceuticals, a reçu un permis « d’utilisation d’urgence », et la firme a reçu un contrat de 3 milliards de dollars. Mais le remdesivir n’avait aucun sens. Il a réduit les séjours à l’hôpital de 5 jours, mais n’a pas amélioré la survie des patients, et son prix était de 3 200 $ par patient. Les médicaments que j’utilisais dans mon traitement à domicile coûtaient 20 cents le comprimé et réduisaient la mortalité et l’hospitalisation de 84 %. Ainsi, le CDC n’est pas une autorité pour moi », a déclaré le médecin. pas descendu en dessous de 92%. C’est la direction du gouvernement qui veut votre mort.

Après 18 mois et des dizaines d’études qui ont montré une guérison à 85 % sans hospitalisation, lorsque les services gouvernementaux continuent de faire de mauvaises recommandations, ils perdent complètement ma confiance. Oui, nos gouvernements sont corrompus. Oui, nos gouvernements sont impliqués dans la conspiration. Savez-vous

comment j’organiserais cela ? J’irais chez les dirigeants mondiaux, j’irais chez Bibi ou Bennett et je leur dirais à l’oreille : « Voici 500 millions de dollars, je les mets sur un compte dont personne ne saura rien, et vous acceptez notre offre, mais si vous ne n’acceptez pas « Nous allons tuer votre famille. » Si vous vous souvenez de l’histoire de l’exode d’Égypte, on pense que seulement 20% des Juifs ont quitté l’Égypte, puis il y a eu la « génération du désert » qui est morte. C’est 10 %, non ? Demi. Ensuite, il s’avère que seulement 10 % des Juifs ont quitté l’Égypte et sont entrés en Israël. Cela signifie que seulement 10% de notre peuple a pu faire la transition psychologique de l’esclavage à la délivrance. C’est le nœud du problème. Il s’agit d’une collision de deux systèmes qui ne peuvent coexister. Conscience centrée sur Dieu et l’idolâtrie. Rien de nouveau sous le soleil. Tous les mêmes. Seul le champ de bataille est désormais la COVID-19 », a souligné Vladimir Zelenko.

Traduction : JDDM – MIRASTNEWS

Source : NOI.MD

Lancet a publié des données sur la futilité de la revaccination de masse contre COVID

Un groupe de scientifiques, dont des dirigeants de l’OMS, a déclaré que si les patients reçoivent des doses de rappel de vaccins trop tôt ou trop souvent, cela peut provoquer une myocardite ou un syndrome de Guillain-Barré.

Photo : Carsten Koall / Getty Images

La revaccination de masse contre l’infection à coronavirus COVID-19 n’est désormais plus nécessaire et, au contraire, peut entraîner des effets secondaires. Cette conclusion a été tirée par une équipe internationale de scientifiques, dont le scientifique en chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) Sumya Swaminathan et le directeur exécutif du programme d’urgence sanitaire de l’OMS Michael Ryan. Leur article a été publié dans The Lancet.

Selon les auteurs de l’étude, une revaccination précoce contre le coronavirus peut entraîner des effets secondaires. Les experts soulignent que cela s’applique à la fois aux vaccins à ARNm et aux médicaments à base d’adénovirus.

Le rapport indique que si des doses de rappel sont injectées dans le corps trop tôt ou trop souvent, cela peut provoquer une myocardite chez le patient (dans ce cas, nous parlons de l’introduction de vaccins à ARNm, c’est-à-dire de médicaments de Pfizer et Moderna), ainsi que le syndrome de Guillain-Barré (fait référence aux vaccins adénoviraux, dont Sputnik V et AstraZeneca).

« Bien que les avantages de la primo-vaccination contre la COVID-19 l’emportent clairement sur les risques [de contracter le coronavirus], il peut y avoir d’autres risques si les rappels sont largement introduits trop tôt ou trop souvent, en particulier avec des vaccins qui peuvent avoir des effets secondaires à médiation immunitaire. » dit l’article….

[Pour nous, les risques de toxicité dépassent largement les éventuels bénéfices car non seulement qu’ils sont dangereux pour la santé mais ils n’immunisent aussi personne, provoquent des contaminations en produisant en interne dans l’organisme humain des virus type Delta, développent des maladies et font mourir. – MIRASTNEWS]

Les scientifiques soutiennent que la nouvelle vague de COVID-19 causée par la souche delta a exacerbé la crise mondiale de santé publique et a fait réfléchir la plupart des gouvernements sur la nécessité de doses de rappel pour la population vaccinée. « Bien que l’idée de réduire davantage le nombre de cas de COVID-19 en renforçant l’immunité chez les personnes vaccinées soit attrayante, toute décision de le faire doit être fondée sur des preuves et prendre en compte les avantages et les risques pour les individus et la société », ont déclaré les experts.

Selon eux, les affirmations selon lesquelles des vaccinations de rappel pourraient être nécessaires dans un proche avenir, si elles ne sont pas étayées par des données et des analyses fiables, pourraient affecter négativement la crédibilité des vaccins et saper les efforts de primo-vaccination. « Si des boosters doivent finalement être utilisés, il faudra identifier les circonstances spécifiques dans lesquelles les bénéfices directs et indirects de ceux-ci seront clairement bénéfiques. Des recherches supplémentaires peuvent aider à déterminer ces circonstances », notent les auteurs de l’étude, ajoutant que des vaccinations de rappel peuvent être nécessaires pour les personnes dont l’immunité est affaiblie, ainsi que pour celles qui n’ont pas développé de protection après la vaccination principale. Dans le même temps, ils soulignent que si une personne n’a pas développé d’immunité après la première vaccination, l’effet du rappel peut également ne pas se produire.

Début août, le chef de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Ghebreyesus, a recommandé un moratoire sur les revaccinations en raison d’une pénurie de vaccins contre le coronavirus. Selon lui, l’OMS s’est fixé en mai l’objectif de vacciner au moins 10 % de la population dans tous les pays du monde, et dans les pays très développés, cet objectif a déjà été dépassé.

Des semaines plus tard, Ghebreyesus a déclaré que les vaccinations de rappel étaient moralement répréhensibles en raison des pénuries de vaccins dans les pays à faible revenu. « Lorsque certains pays peuvent se permettre des vaccins de rappel, alors que d’autres n’ont pas encore terminé les premier et deuxième cycles de vaccination, c’est moralement répréhensible », a-t-il déclaré.

Aux États-Unis, la proposition de l’OMS a été qualifiée de « mauvais choix ». La Maison Blanche a déclaré qu’elle pourrait fournir des vaccins aux pays pauvres sans arrêter la revaccination à domicile. En Russie, la revaccination contre la COVID-19 a commencé fin juin. Elle est réalisée six mois après la primovaccination. Cette procédure est censée être laissée jusqu’à ce que le pays atteigne 60% d’immunité collective.

Traduction : JDDM – MIRASTNEWS

Source : RBC