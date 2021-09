Dans les 21 jours suivant le vaccin Covid-19 en Angleterre au cours des 6 premiers mois de 2021, 30 305 personnes sont décédées + La télévision locale de Detroit demande des histoires de décès non vains de COVID – obtient plus de 180 000 réponses de vaccins blessés et morts à la place

Dans les 21 jours suivant le vaccin Covid-19 en Angleterre au cours des 6 premiers mois de 2021, 30 305 personnes sont décédées

Les données officielles de l’Office for National Statistics ont révélé par inadvertance que 30 305 personnes sont décédées dans les vingt et un jours après avoir reçu un vaccin Covid-19 en Angleterre au cours des 6 premiers mois de 2021.

Des dizaines de demandes d’accès à l’information ont été adressées à Public Health England (PHE) au cours des derniers mois pour demander combien de personnes sont décédées dans les 28 jours suivant le vaccin Covid-19, mais à chaque fois, PHE a affirmé qu’elle « ne détenait pas les informations demandées ».

Il est extrêmement étrange de constater que PHE ne détient pas les informations étant donné que son homologue en Écosse a été en mesure de publier les données sur les décès dans les 28 jours suivant une vaccination contre la Covid-19.

Public Health Scotland a publié les chiffres pour la dernière fois le 23 juin 2021 dans son « rapport statistique Covid-19 » dans lequel ils ont révélé que 5 522 personnes étaient décédées dans les 28 jours suivant le vaccin Covid-19 entre le 8 décembre 2020 et le 11 juin 2021 en Écosse.

Les PHS ont également été en mesure de révéler les chiffres par marque de vaccin et la date d’apparition dans une feuille de calcul publiée trouvée ici. La feuille de calcul montre que 1 877 personnes sont décédées dans les 28 jours suivant le vaccin à ARNm de Pfizer, 3 643 personnes sont décédées dans les 28 jours après avoir reçu le vaccin de vecteur viral AstraZeneca et 2 personnes sont décédées dans les 28 jours suivant le vaccin à ARNm de Moderna.

La raison pour laquelle les gens ont demandé à connaître le nombre de personnes décédées dans les 28 jours suivant l’administration d’un vaccin Covid-19 est que ce sont exactement les mêmes paramètres qui ont été utilisés pour compter les décès présumés de Covid-19 pour la majorité de la prétendue pandémie.

Les décès sont comptés comme Covid-19 s’ils surviennent dans les 28 jours suivant un test positif, cependant, au début, ils comptaient en fait les décès comme Covid-19 s’ils se produisaient dans les 60 jours suivant un test positif.

Mais il semblerait que PHE ait pu éluder les demandes faites pour le nombre de personnes décédées après avoir reçu le vaccin Covid-19 grâce à une technicité. Cette technicité étant le nombre de jours utilisés dans leur demande, car nous avons découvert qu’ils détiennent les données sur le nombre de personnes décédées après avoir reçu une injection Covid-19.

Mais ce n’est pas le nombre de personnes décédées dans les 28 jours, c’est plutôt le nombre de personnes décédées dans les 21 jours suivant le vaccin Covid-19, et les chiffres viennent d’être publiés par inadvertance par l’Office for National Statistiques.

Un rapport publié par l’ONS le 13 septembre 2021 était une tentative claire de duper le public en lui faisant croire que la majorité des décès de Covid-19 se produisent parmi la population non vaccinée. Mais les paramètres de date utilisés dans leur rapport incluent une énorme quantité de décès survenus lors de la deuxième vague présumée de Covid-19 en janvier 2021, alors que presque personne n’était vacciné.

Le point de coupure était également le 2 juillet 2021, ce qui signifie que les décès survenus au cours de la troisième vague estivale que nous connaissons actuellement n’ont pas été inclus.

Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessus tiré du tableau de bord Covid-19 du gouvernement britannique, la grande majorité des décès de Covid-19 au cours de la période utilisée dans le rapport de l’ONS se sont produits au cours de la deuxième vague alors que le programme de vaccination venait tout juste de commencer, alors bien sûr la grande majorité des décès sont survenus parmi la population non vaccinée.

Cependant, si l’ONS avait décidé de couvrir la troisième vague que nous vivons actuellement, vous auriez vu que 75 % des personnes décédées de la Covid-19 étaient en fait vaccinées, et que seulement 25 % des personnes décédées n’étaient pas vaccinées.

Le tableau 5 du « Rapport de surveillance des vaccins » de Public Health England trouvé ici, montre qu’entre le 9 août et le 5 septembre 2021, il y a eu 600 décès de Covid-19 parmi la population non vaccinée, 97 décès parmi la population partiellement vaccinée et 1 659 décès parmi les entièrement vaccinés population.

Donc, comme vous pouvez le voir, la grande majorité des décès au cours de cette vague actuelle de Covid-19 se produisent parmi la population vaccinée, mais bien sûr, l’ONS ne voulait pas que vous le sachiez, alors ils l’ont laissé de côté. Mais nous parions qu’ils n’avaient pas l’intention de révéler le nombre de personnes décédées dans les 21 jours après avoir reçu un vaccin Covid-19 comme ils l’ont fait.

Le tableau 1 du rapport de l’ONS (trouvé ici) est une tentative de montrer à quel point les vaccins Covid-19 ont réussi à prévenir les décès. Mais n’oubliez pas qu’ils n’ont couvert que les 6 premiers mois de l’année où la grande majorité des décès sont survenus alors que la majorité de la population n’était pas vaccinée.

Cependant, en tentant de duper le public en lui faisant croire que les vaccins Covid-19 ont réussi à prévenir les décès, l’ONS a révélé que 30 305 personnes sont décédées dans les 21 jours suivant l’administration d’un vaccin Covid-19 en Angleterre entre le 2 janvier et le 2 juillet 2021.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, 14 265 personnes sont décédées dans les 21 jours suivant la première dose d’un vaccin Covid-19 et 4 388 personnes sont décédées dans les 21 jours suivant la première dose d’un vaccin Covid-19 dont la mort aurait impliqué Covid-19.

11 470 autres personnes sont décédées dans les 21 jours suivant leur deuxième dose de vaccin Covid-19, et 182 personnes sont décédées dans les 21 jours suivant leur deuxième dose d’un vaccin Covid-19 dont le décès aurait impliqué Covid-19.

Par conséquent, 30 305 personnes sont décédées dans les 21 jours suivant le vaccin Covid-19 en Angleterre au cours des 6 premiers mois de 2021.

Ce qui est intéressant à noter ici, c’est que 123 796 personnes supplémentaires sont décédées 21 jours ou plus après avoir reçu le vaccin Covid-19, et nous sommes très impatients de savoir combien d’entre elles se sont produites jusqu’à 28 jours après avoir été vaccinées, voire 60 jours après étant vaccinés étant donné qu’ils utilisent et utilisent toujours ce paramètre pour compter les décès de Covid-19.

Mais pour l’instant, nous devrons nous contenter de connaître le nombre officiel de personnes décédées en Angleterre dans les 21 jours suivant un vaccin Covid-19 au cours des 6 premiers mois de 2021, et ce nombre est de 30 305, et nous doutons que ce soit un nombre les autorités voulaient en fait que nous le sachions.

La télévision locale de Detroit demande des histoires de décès non vains de COVID – obtient plus de 180 000 réponses de vaccins blessés et morts à la place

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

Le récit des médias d’entreprise selon lequel des personnes non vaccinées remplissent les hôpitaux et meurent de COVID s’effondre rapidement, peut-être plus rapidement qu’ils ne l’avaient même prévu.

Vendredi dernier, WXYZ TV Channel 7 à Detroit a demandé à leurs téléspectateurs sur leur page Facebook de leur envoyer un message direct s’ils perdaient un être cher à cause de COVID-19 s’ils refusaient de recevoir l’un des vaccins COVID-19.

C’est une indication claire qu’ils sont désespérés pour trouver ces histoires et qu’ils ont du mal à les trouver.

Je ne sais pas s’ils ont reçu de telles histoires par messagerie directe, mais le message sur leur page Facebook, au moment de la publication d’aujourd’hui, avait reçu plus de 182 000 commentaires, et ils semblent être tous des commentaires de ceux qui ont perdu des êtres chers après avoir reçu une injection COVID, et des commentaires leur demandant pourquoi ils ne couvrent pas cette histoire.

J’ai parcouru des dizaines de commentaires et je n’en ai pas vu un seul déclarant qu’ils avaient perdu quelqu’un à cause de COVID après avoir refusé une injection COVID-19.

Les personnes qui ont été réduites au silence et censurées sur Facebook et d’autres plateformes Big Tech ont profité de l’occasion pour partager leurs histoires à la place. C’est incroyable que Facebook les ait laissés de côté, mais après que tant de personnes aient commenté, cela aurait probablement été une histoire encore plus importante s’ils avaient supprimé la publication et les commentaires.

Je me demande ce que WXYZ va faire maintenant ? Vont-ils faire ce que font la plupart des entreprises médiatiques, alimentées par les ressources presque illimitées de leurs propriétaires milliardaires de Wall Street qui sont presque tous liés à l’industrie pharmaceutique, et vont-ils simplement embaucher des acteurs à la place pour faire l’histoire et les inventer ?

Voici quelques captures d’écran des commentaires qui sont représentatifs de ce que les gens publient, au cas où ils les retireraient.

Twitter VERROUILLE Nicki Minaj après que le gouvernement de Trinidad nie les liens vaccinaux avec des «testicules enflés» EN DIRECT À LA TÉLÉ

Nicki Minaj pose avec ses prix lors des MTV Europe Music Awards 2018 au parc des expositions de Bilbao à Bilbao, en Espagne, le 4 novembre 2018 © Reuters / Sergio Perez

La rappeuse Nicki Minaj dit qu’elle s’est retrouvée dans la « prison de Twitter » après avoir lancé une dispute sur Internet au sujet de la vaccination qui aurait causé un gonflement des testicules à Trinidad – une affirmation que le gouvernement local a prise en direct pour réfuter.

Le gouvernement de Port of Spain a porté l’histoire des couilles gonflées de « l’ami du cousin à Trinidad » de Minaj à un tout autre niveau, après que le ministre de la Santé du pays a prononcé un discours télévisé pour s’assurer que la condition ne pouvait en aucun cas être liée à l’obtention d’un vaccin Covid -19.

« Nous avons dû vérifier et nous assurer que ce qu’elle prétendait était vrai ou faux », a déclaré mercredi le ministre de la Santé de Trinité-et-Tobago, le Dr Terrence Deyalsingh, lors d’une conférence de presse.

« Il n’y a absolument aucun effet secondaire ou effet indésirable signalé d’un gonflement des testicules à Trinidad, ou j’ose dire, nulle part », a-t-il ajouté, déplorant le temps que son ministère a passé à « réduire cette fausse affirmation ».

#BREAKING – Le ministre de la Santé de Trinité-et-Tobago, le Dr Terrence Deyalsingh, répond à l’affirmation d’un testicule enflé faite par l’artiste né à Trinidad @NICKIMINAJ; dit qu’il n’y a aucun cas signalé à Trinité-et-Tobago (TTT) pic.twitter.com/NNsc9EUTKP

– Kevz Politics (@KevzPolitics) 15 septembre 2021

Minaj, qui a insisté sur le fait qu’elle était d’accord avec les autres pour se faire vacciner contre Covid, mais essayait apparemment de faire valoir le droit de prendre sa propre décision et de ne pas être « intimidée » dans la vaccination, a fait face à un énorme contrecoup pour son tweet de lundi , y compris de plusieurs animateurs de télévision.

Elle a suivi ceux avec des diatribes chargées de jurons dirigées contre l’animatrice de MSNBC Joy Reid et l’experte républicaine Meghan McCain, tout en disant également à Jimmy Kimmel que l’ami de son cousin lui raconterait son histoire « pour le bon prix ».

Nicki Minaj (à gauche) et Joy Reid (à droite) © Reuters / Carlo Allegri et AFP / Theo Wargo

Même certains des fans les plus dévoués de Minaj ont déclaré qu’ils étaient frustrés par son message apparemment anti-vaccin, mais la rappeuse a refusé d’être « reculée dans un putain de coin », comme l’a dit l’un des messages qu’elle a retweeté – et a doublé son supposé message.

Elle a également essayé de publier un sondage disant à ses 22,6 millions d’abonnés de choisir entre « Poser des questions, c’est bien » et « J’aime être fkng stupide ». Cependant, selon son Instagram, appuyer sur envoyer sur ce sondage l’a amenée dans la « prison de Twitter ».

Wow. Nicki Minaj a été exclue de Twitter pour ses tweets. Elle n’a même pas dit de ne pas prendre le vaccin. Elle a juste dit de faire vos propres recherches. pic.twitter.com/feBa36EU9s

– Brittany Martinez (@BritMartinez) 15 septembre 2021

« Ils n’aimaient pas ce que je disais là-bas sur ce bloc, je suppose », a écrit Minaj.

Il n’était pas clair si ses derniers tweets qui se sont transformés en une diatribe sur les « suprémacistes blancs », les gens n’étant plus « humains » et les démocrates disant aux Noirs de « pousser des billes dans ton cul ** » avaient quelque chose à voir avec son compte se restreindre.

PHOTO DE DOSSIER: La rappeuse Nicki Minaj au gala du Metropolitan Museum of Art Costume Institute, New York, le 6 mai 2019 © REUTERS / Mario Anzuoni

Minaj a déclenché l’indignation pour la première fois parmi les célébrités ardemment pro-vaccins lundi, lorsqu’elle a affirmé que son « cousin à Trinidad ne recevra pas le vaccin parce que son ami l’a reçu et est devenu impuissant », souffrant de testicules « enflés » et que sa fiancée leur rappelle le mariage en conséquence.

Que l’histoire soit vraie ou non, et que le malheureux Trinidadien ait déjà signalé son effet secondaire malheureux, cela peut maintenant rester un mystère non résolu sur lequel seuls ceux qui ont la connaissance la plus intime de l’ami du cousin du rappeur connaissent la vérité.

Le tweet de Minaj a depuis été critiqué par des commentateurs de Twitter, des célébrités et même le gouvernement britannique. Le rappeur s’est toutefois frayé un chemin, accusant les journalistes de l’avoir mal citée, les animateurs de télévision de l’avoir attaquée par racisme et se moquant du Premier ministre britannique Boris Johnson et du médecin-chef Peter Whitty, dont ce dernier a déclaré que Minaj devrait avoir « honte » de partager une telle « désinformation » sur les vaccins.

Nicki Minaj. © Reuters / Danny Moloshok

« La majorité des mourants ont eu les deux vaccins », GoFundMe supprime les blessés des vaccins et la rareté artificielle

