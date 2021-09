C’est complètement absurde. Tuer deux personnes pour sauver une vie. Blessures en sus + LA BOMBE : La FDA autorise les dénonciateurs à témoigner que les vaccins COVID-19 tuent et nuisent aux gens !

C’est complètement absurde. Tuer deux personnes pour sauver une vie. Blessures en sus

La FDA a tenu une réunion du comité consultatif sur les vaccins le 17 septembre 2021 pour discuter de l’autorisation d’une troisième « dose de rappel » de Pfizer COVID-19.

Étonnamment, la FDA a autorisé les médecins dissidents à commenter lors de la séance publique.

Le comité a voté 16 à 2 CONTRE la recommandation des injections de rappel, et plusieurs médecins ont donné un témoignage étonnant sur la dangerosité des injections déjà approuvées. Nous incluons ici le témoignage de 3 médecins différents de la réunion de 8 heures : Dr Joseph Fraiman, Dr Steve Kirsch et Dr Jessica Rose.

(Remarque : ces médecins ne faisaient PAS partie du comité de vote, mais ont commenté lors de la « séance publique », mais au moins leur témoignage est désormais une affaire publique.)

Post-vaccin RIP liste numéros 81 à 110 plus vidéo des blessés du vaccin COVID.

Le vaccin tue des personnes de tous âges – crises cardiaques, caillots sanguins, accidents vasculaires cérébraux, défaillance de plusieurs organes. Ceci à partir d’un site Web aux Philippines de personnes conscientes des vaccins qui essaient de faire passer le mot et de sauver les gens.

Au Royaume-Uni, la campagne contre le virus de la grippe se réchauffe dans les médias. Les indications sont que cela augmentera la létalité des injections COVID ainsi que la propagation d’une maladie de type polio chez les enfants. Les hôpitaux ont été avertis d’une prochaine épidémie de polio en novembre. Les satanistes derrière le génocide vaccinal ne connaissent pas de limites à leur mal.

Voici une vidéo d’un blessé de vaccin par les vaccins COVID. Poignant. De David2. Les morts semblent être les plus chanceux.

Un vaccin tue 5 personnes pour chaque vie de Covid sauvée

Source:

Comité consultatif des vaccins et produits biologiques apparentés – 17/09/2021

Food and Drug Administration des États-Unis

Rejoignez-nous pour une réunion du comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques connexes pour discuter de la demande de licence de produits biologiques supplémentaire de Pfizer-BioNTech pour l’administration d’une troisième dose, ou dose « de rappel », du vaccin COVID-19, Comirnaty, chez des personnes âgées de 16 ans et plus âgée. Regardez les sous-titres en direct ici :

https://www.captionedtext.com/client/…

Rapport sensationnel : l’archevêque Vigano excuse le pape François et accuse le Vatican de complicité dans la catastrophe de la Covid-19

Par DARRELL W.—Darkmoon.me

Édité et présenté par Lasha Darkmoon – 17 septembre 2021

LD (en guise de brève introduction) : La vidéo de 7 minutes ci-dessous est l’une des meilleures introductions à ce jour à la controverse Vigano. Cela a des conséquences de grande envergure non seulement pour l’Église catholique et la papauté du pape François, mais aussi pour le mondialisme, le programme de dépeuplement et le scandale de Covid-19.

Il s’agit d’une controverse en cours à laquelle, je l’avoue, j’ignore bon nombre des détails les plus fins qui m’ont en quelque sorte échappé. Il n’y a bien sûr aucune excuse pour mon ignorance épouvantable. Le mieux que je puisse faire ici est donc de citer les idées controversées de mon respecté correspondant « Darrell W », dont j’ai eu l’honneur de publier la poésie sur mon site Web et dont les commentaires sur les affaires mondiales ont éclairé tant de personnes de ma connaissance.

Darrell, de son vrai nom de baptême, est un ancien moine qui a passé 13 ans dans un monastère bénédictin et est parti après une crise de foi et une désillusion face à la façon dont les choses se passaient dans l’Église catholique. Il n’a jamais pu tout à fait accepter Vatican II, estimant que c’était une parodie complète de 2000 ans de christianisme traditionnel. Ce qu’il était en effet.

Je vais permettre à Darrell, un fervent chrétien de la vieille école qui en sait plus sur les apparitions de Notre-Dame de Fatima et des Trois Secrets révélés par Sœur Lucie – avant qu’elle ne meure dans des circonstances mystérieuses – de parler pour lui-même. Écoutez attentivement cet ancien moine. Ses connaissances ecclésiastiques intérieures sont aussi profondes qu’érudites et sa sincérité est difficile à douter.

— § —

DARRELL W : Parmi les nombreuses interviews explosives avec Mgr Vigano, vous trouverez la citation explosive suivante :

« Personne ne fera partie du Nouvel Ordre Mondial à moins qu’il n’accomplisse un acte d’adoration envers Lucifer. Personne n’entrera dans le Nouvel Âge s’il ne reçoit pas l’initiation luciférienne.

— David Spangler, directeur du projet Initiative planétaire des Nations Unies, Findhorn, 1978

Je crois que recevoir « l’initiation luciférienne » selon nos élites au service de Satan se produit lorsque l’on reçoit l’un des divers « vaccins », que la plupart des gens ne savent pas avoir été créés avec l’utilisation de bébés avortés.

(La controverse sur la question de savoir si les cellules des bébés avortés sont récoltées alors qu’ils sont encore en vie et utilisées dans les derniers vaccins est une controverse, avec de nombreuses opinions différentes sur ce sujet. – LD)

J’espère que Vigano a la lumière ainsi que le courage de pouvoir assembler les pièces du puzzle et de réaliser que les structures visibles de l’Église catholique ont été prises en charge par les ennemis du Christ, un châtiment spirituel précédant le châtiment physique à venir de « l’anéantissement des nations » annoncé par Notre-Dame de Fatima en 1917 si ses demandes n’étaient pas entendues.

Ce segment de 3 min 40 sec sur la lecture de 1957 par Pie XII du Troisième Secret de Fatima (que même très peu de catholiques connaissent) à partir d’une importante série d’interviews, explique beaucoup de choses sur les forces obscures travaillant en arrière-plan :

http://www.youtube.com/watch?v=1-lvHTJsL6o

— § —

La lecture par Pie XII du Troisième Secret de Fatima, sa réaction après sa lecture et l’essentiel de son contenu sont d’une importance cruciale. Si vous voulez quelque chose de beau avec une musique de fond émouvante, il y a le film « Le miracle de Notre-Dame de Fatima » (1952, 1 h 42 min, nominé aux Oscars) : http://www.youtube.com/watch?v=MrPOIys6SiM

Quant aux événements réels et au Message de Fatima, il y a ce documentaire sur Fatima : http://www.youtube.com/watch?v=RxZBxEJz1v8&t=2s (28 min)

Le Message de Fatima de 1917 et les révélations ultérieures de Marie à Jacinta Marto et à Sr Lucia, ont jeté beaucoup de lumière sur la crise mondiale actuelle.

Et comme je l’ai déjà mentionné, Sr Lucia a été « disparue » (probablement assassinée) et remplacée par un imposteur par des infiltrés ennemis au Vatican vers 1958 (la même année où la papauté a été usurpée) afin de l’empêcher de révéler le Troisième Secret et aussi pour leur permettre de déformer tout le Message.

Il semble que la tromperie implique même une fausse tentative d’assassinat contre Jean-Paul II le 13 mai 1981, afin de le faire apparaître comme un héros souffrant anti-communiste et de faire de lui le sujet du faux « Troisième secret » révélé par le Vatican en 2000 impliquant un « évêque vêtu de blanc » assassiné.

Le 13 mai est la date de la première apparition de Marie aux trois enfants, faisant apparaître le pape Jean-Paul II à de nombreux catholiques comme un « pape de Fatima » spécialement choisi.

Cette tromperie diabolique ne connaît pas de limites, et il semble que les Juifs éprouvent un malin plaisir à voir avec quelle facilité ils peuvent tromper les goyim, par ex. avec 911, et dans ces cas un imposteur sans aucune ressemblance avec Sr Lucia, et la soutane blanche prétendument portée par le Pape Jean-Paul II manque le sang où il aurait été abattu dans l’abdomen. La plupart des gens voient ce qu’ils s’attendent à voir ou veulent voir.

— § —

LD (il conclut) :

Il s’agit de la première des 18 cassettes dans lesquelles une seule question est posée pendant 18 jours consécutifs par le journaliste américain chevronné Robert Moynihan, un expert du Vatican, à l’archevêque Vigano. L’archevêque est maintenant peut-être le critique le plus dévastateur de la papauté et de ses manières corrompues depuis Martin Luther au début du 16ème siècle ; bref, la plus grosse épine dans la chair du pape actuel.

Robert Moynihan, fondateur et rédacteur en chef de Inside the Vatican Magazine, est l’auteur du Moynihan Report.

VIDEO : 7.10 mins

LA BOMBE : La FDA autorise les dénonciateurs à témoigner que les vaccins COVID-19 tuent et nuisent aux gens !

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

La FDA a tenu une réunion du comité consultatif sur les vaccins hier (17 septembre 2021) pour discuter de l’autorisation d’un troisième « vaccin de rappel » COVID-19 de Pfizer.

Il y avait des signes avant la réunion cette semaine qu’il pourrait y avoir des feux d’artifice lors de cette audience, étant donné que deux meilleurs scientifiques de la recherche sur les vaccins à la FDA, le Dr Marion Gruber et le Dr Phillip Kause, directeur et directeur adjoint du Bureau de la recherche sur les vaccins , a récemment démissionné.

Cela faisait suite à un rapport publié dans The Lancet par 18 responsables de la FDA s’opposant au projet de l’administration Biden de commencer à distribuer des « vaccins de rappel » de Pfizer plus tard ce mois-ci (septembre 2021) avant même que la FDA ne les ait approuvés.

Dire qu’il y a eu des feux d’artifice lors de la réunion du Comité consultatif sur les vaccins hier pourrait être un euphémisme. Le comité de 18 membres a voté 16 contre 2 CONTRE l’approbation des injections de rappel, bien que plus tard, ils aient donné leur aval pour les approuver pour les personnes de 65 ans et plus.

Au cours de la partie « session ouverte » de la réunion, les médecins dissidents remettant en cause les injections de Pfizer ont eu la possibilité de faire part de leurs préoccupations au public et ont présenté au public des données RÉELLES sur les injections qui jusqu’à présent ont été fortement censurées.

Le Dr Joseph Fraiman, un médecin urgentiste de la Nouvelle-Orléans qui a fait ses études à la Cornell Medical School, a déclaré qu’il n’y avait pas encore d’essais suffisamment importants pour prouver que les vaccins COVID-19 réduisaient les hospitalisations sans causer de dommages graves.

Il a déploré le fait que les « hésitants au vaccin » entrant dans sa salle d’urgence étaient plus sensibilisés aux risques du vaccin COVID-19 que ceux vaccinés.

Je sais que beaucoup pensent que les hésitants à la vaccination sont stupides ou simplement mal informés. Ce n’est pas du tout ce que j’ai vu. En fait, généralement, indépendamment du niveau d’éducation, les hésitants vis-à-vis des vaccins que j’ai rencontrés aux urgences sont plus familiers avec les études sur les vaccins et plus conscients de leurs propres risques COVID que les vaccinés. Par exemple, beaucoup de mes infirmières ont refusé le vaccin malgré le fait que la COVID-19 ait causé plus de décès et de dévastations que la plupart des gens. Je leur demande pourquoi refuser le vaccin ? Ils me disent alors qu’ils ont vu de première main les dangers de la COVID, les personnes âgées, les obèses, les diabétiques ; ils pensent que leur risque est faible. Ils n’ont pas tort. Une femme de 30 ans a environ 1 chance sur 7 000 d’attraper la COVID et d’être hospitalisée pour cela.

Il a souligné qu’une étude récente a montré que le risque de myocardite induite par le vaccin (maladie cardiaque) chez les jeunes hommes est plus élevé que leur risque d’hospitalisation pour COVID.

Il a demandé que des études plus larges soient menées.

Nous, l’establishment médical, ne pouvons pas appeler en toute confiance les militants anti-COVID-19 qui prétendent publiquement que les vaccins nuisent plus qu’ils n’épargnent, en particulier chez les jeunes et en bonne santé, le fait que nous n’ayons pas les preuves cliniques pour dire que ces militants ont tort, devrait nous terrifier tous.

Le Dr Steve Kirsch, directeur exécutif du Fonds pour le traitement précoce de la COVID-19, a également témoigné et a commencé ses commentaires par :

Je vais concentrer mes remarques aujourd’hui sur l’éléphant dans la salle dont personne n’aime parler, que les vaccins tuent plus de gens qu’ils n’en sauvent.

Il a présenté des données pour prouver que la croyance que ces vaccins sont « sûrs » n’est tout simplement pas vraie. Il donne plusieurs faits pour le montrer, dont la plupart ont déjà été traités ici à Health Impact News.

Par exemple, les gens ont 71 fois plus de risque de crise cardiaque après les vaccins COVID-19 que tout autre vaccin.

Le Dr Kirsch affirme que l’analyse d’experts des données existantes, y compris les essais Pfizer de 6 mois et les données VAERS, prouvent que les injections tuent plus de personnes qu’ils n’en sauveraient prétendument.

Environ 411 décès par million de doses. Cela se traduit par environ 150 000 personnes décédées (à cause des injections de Pfizer).

Il a ensuite présenté quelques données du ministère israélien de la Santé.

Les vrais chiffres confirment que nous tuons plus que nous n’en économisons. Et j’adorerais regarder les données du ministère israélien de la Santé sur les 90 ans et plus, où nous sommes passés d’un groupe vacciné de 94,4% à 82,9% au cours des 4 derniers mois. Dans le scénario le plus optimiste, cela signifie que 50 % des personnes vaccinées sont décédées et 0 % des personnes non vaccinées sont décédées. À moins que vous ne puissiez expliquer cela au public, vous ne pouvez pas approuver les rappels (boosters).

Le Dr Jessica Rose, PhD, MSc, BSc, que nous avons déjà présenté ici sur Health Impact News et qui a effectué des études approfondies sur les données du VAERS, a également fait une présentation dans laquelle elle a montré que nous avons eu une augmentation de 1000% des événements indésirables. suivant les vaccins COVID, par rapport à tous les vaccins précédents des années précédentes, quelque chose que nous avons largement couvert ici à Health Impact News.

Écoutez les présentations de ces trois médecins. C’est de notre chaîne Bitchute, et c’est aussi sur notre chaîne Rumble.

https://rumble.com/embed/vk25ac/?pub=4

La FDA et l’administration Biden approuveront-elles le 3e « vaccin de rappel » COVID-19 de Pfizer?

Il est important de comprendre qu’il s’agissait d’une réunion du comité « consultatif » et qu’il n’établit pas de politique. La FDA pourrait encore approuver le 3e vaccin COVID-19 de Pfizer contre la recommandation du comité consultatif.

De plus, ces trois médecins qui ont partagé la vérité sur les données ne font pas partie de ce comité, mais ont témoigné lors de la section « commentaires ouverts » de la réunion.

Mais le fait que la FDA ait autorisé leurs commentaires est très important, car ils sont maintenant dans le dossier public.

Il y a évidemment des querelles internes à la FDA concernant les injections COVID-19 de Pfizer. Quelles pourraient en être les raisons ?

Je vois deux raisons potentielles pour lesquelles cela pourrait se produire.

Premièrement, cela pourrait être une « guerre de médicaments », où les concurrents de Pfizer sont contrariés que Pfizer obtienne autant de parts de marché sur les vaccins COVID-19, et ils font pression par l’intermédiaire de leurs contacts à la FDA pour commencer à discréditer Pfizer et ralentir leur course rapide pour dominer ce marché.

Ou, deuxièmement, les gens commencent à abandonner le navire sur l’administration Biden alors que le récit actuel du vaccin COVID-19 s’effondre maintenant très rapidement, alors que des centaines de milliers de personnes crient maintenant pour faire entendre leur voix concernant leurs expériences négatives avec les injections COVID-19, et la FDA et d’autres tentent de couvrir leurs fesses au cas où il y aurait un changement de régime et des gens commenceraient à être arrêtés pour crimes contre l’humanité.

J’espère le deuxième scénario, mais je crains qu’il ne s’agisse probablement du premier.

Si l’administration Biden et ses responsables à Wall Street pensent qu’ils contrôlent toujours fermement cette campagne de vaccination de masse qui est en réalité un acte de génocide et de crimes contre l’humanité, alors ils iront de l’avant et approuveront de toute façon le troisième vaccin de Pfizer, sans l’approbation de ce comité.

Ils diront essentiellement au peuple américain et à leurs rivaux commerciaux qu’ils savent que nous sommes sur eux, et qu’ils s’en moquent parce qu’ils croient que personne ne fera rien pour les arrêter.

Nous savons de quel côté sont les médias d’entreprise, car ils continuent de publier les mensonges selon lesquels les non vaccinés remplissent les hôpitaux et sont responsables de la propagation des variantes de la COVID-19, et bien sûr, ils n’ont donné aucune couverture médiatique aux médecins dissidents qui ont témoigné devant la réunion du Comité hier (au moins je n’ai rien trouvé après avoir fait une recherche d’actualités dans les médias d’entreprise.)

L’Amérique fera-t-elle le nécessaire pour combattre ces tyrans médicaux, qui sont minoritaires et pourraient être facilement maîtrisés si suffisamment de personnes résistaient, ou la nation continuera-t-elle à se tenir à l’écart et à les laisser poursuivre leur programme d’eugénisme de masse pour réduire la population mondiale ?

Il s’agit très certainement d’un tournant dans l’histoire de l’humanité, non seulement pour les États-Unis, mais pour le monde entier.

