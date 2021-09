Comment le vaccin Moderna a ruiné la carrière d’une future détective avec deux caillots sanguins massifs sur ses poumons

La championne de saut d’obstacles, 22 ans, qui a subi une réaction extrême au vaccin Moderna, pourrait ne plus jamais rouler car deux caillots sanguins massifs se sont formés sur ses poumons après avoir reçu un vaccin Covid. C’est ainsi que le vaccin COVID-19 Moderna a ruiné la carrière d’une future détective avec deux caillots sanguins massifs sur ses poumons.

Imogen Allen, 22 ans, a eu deux caillots de sang sur ses poumons après le vaccin Moderna

Les médecins ont déclaré que les caillots pourraient avoir été déclenchés par le vaccin et la pilule contraceptive

Mme Allen a déclaré qu’elle avait commencé à s’essouffler en montant les escaliers le lendemain de son premier vaccin le 24 juillet.

Elle est devenue si essoufflée en remplissant des extensions de cils sur un ami qu’elle était incapable de parler

Elle prendra des médicaments pour éclaircir le sang toute sa vie en raison de la réaction

Mme Allen, de Woodcote, pourrait ne plus jamais monter à cheval ou devenir détective

Une championne de saut d’obstacles pourrait ne plus jamais monter à cheval après que deux caillots massifs se soient formés sur ses poumons lors d’une réaction extrême au vaccin Moderna Covid-19.

Imogen Allen, 22 ans, a été informée par des médecins que les caillots, qui se sont formés deux semaines après qu’elle ait été piquée, auraient pu être déclenchés par le vaccin en même temps que cinq ans de pilule contraceptive combinée, a rapporté DailyMail.

Mme Allen, de Woodcote, Berkshire, ne pourra peut-être plus jamais monter à cheval et son rêve de devenir détective de la police a été anéanti après avoir été laissée alitée.

Carrière de détective ruinée par le vaccin Moderna Imogen Allen

Elle pourrait maintenant mourir d’une simple coupure ou d’une bosse à la tête et prendra des médicaments anticoagulants pour le reste de sa vie, en raison de l’effet indésirable extrême qualifié de rare par les médecins, comme c’est la norme.

Mme Allen, qui a représenté l’Angleterre en saut d’obstacles à l’adolescence, est également confrontée à la possibilité d’une intervention chirurgicale après avoir subi deux caillots aux poumons seulement 14 jours après avoir reçu le vaccin Moderna.

Elle a déclaré: « Je me méfiais toujours de quelque chose qui se passait, et cela montre simplement que j’avais parfaitement le droit de l’être, car regardez-moi maintenant. »

Mme Allen a reçu un diagnostic de thromboembolie pulmonaire bilatérale après s’être effondrée lors de vacances en famille avec son petit ami Joe, 24 ans, le mois dernier.

Après avoir battu des dizaines de candidats pour obtenir un emploi de policier, il a été recommandé qu’elle ne convienne pas pour le poste parce qu’elle est très malade.

Mme Allen devra attendre pour savoir si elle peut présenter une nouvelle demande à l’avenir si sa santé s’améliore.

Après avoir remporté une médaille d’argent et représenté l’Angleterre dans les épreuves de saut d’obstacles britanniques contre l’Irlande, l’Écosse et le Pays de Galles en 2010, elle pourrait ne plus jamais monter à cheval en raison de sa santé.

Mme Allen, qui travaillait dans les événements, a déclaré: «C’est dévastateur. Je m’intéresse à la police depuis l’âge de 18 ans.

«Je n’ai absolument aucune idée de ce que je vais faire maintenant. Le travail n’est même pas à l’horizon.

«Je suis littéralement au lit tous les jours. C’est déprimant, j’ai eu un énorme revers.»

Mme Allen a déclaré qu’elle avait commencé à s’essouffler en montant les escaliers le lendemain de son premier vaccin le 24 juillet, mais qu’elle avait perdu sa forme physique à cause du verrouillage.

Mais au cours des jours suivants, elle a dit qu’elle avait commencé à se sentir épuisée en effectuant des tâches simples et qu’elle était tellement essoufflée en remplissant les extensions de cils d’un ami qu’elle était incapable de parler.

Elle a expliqué: «Même en me brossant les dents et les cheveux, j’haletais et je devais faire des pauses.»

« Dormir sur le côté avait l’impression d’écraser mes poumons, c’était comme si chaque respiration que je prenais ne faisait rien. »

Mais malgré le fait qu’elle se sentait si mal, Mme Allen était résolue à rejoindre son petit ami et sa famille lors d’un voyage dans le Devon.

Pendant les vacances, elle se sentait si faible et souffrante qu’elle n’a pas pu les aider à déballer ou à monter les tentes, et a dû ramener un buggy au camping lorsqu’elle s’est presque effondrée après avoir gravi une colline escarpée.

Elle a appelé le 111 et a parlé à un ambulancier de ses symptômes qui a insisté pour envoyer une ambulance, mais Mme Allen a refusé.

Au lieu de cela, elle et son petit ami Joe ont accepté de se rendre à A&E à l’hôpital du district de North Devon à Barnstaple.

Ce n’est qu’aux petites heures du matin que Mme Allen a appris la terrible nouvelle qu’elle avait deux caillots dans les poumons et que son cœur avait du mal à pomper le sang dans son corps.

Mme Allen a déclaré: «J’étais absolument pétrifiée. La première chose que j’ai dite était « Est-ce que je vais mourir ?»

Elle a passé quatre jours exténuants à l’hôpital, ne pouvant voir son petit ami et sa famille – qui ont parcouru près de 200 milles pour être à ses côtés – que pendant de courtes périodes en raison des restrictions de Covid.

Mme Allen a déclaré que le fait de voir sa mère Tessa, 53 ans, et son père Chris, 57 ans, rendait tout cela réel.

Elle a déclaré: « C’était tellement charmant et rassurant de les avoir tous là, mais en même temps, j’ai réalisé « Ouais, c’est vraiment mauvais ». »

Elle a dû subir des jours d’injections atroces dans son ventre – aggravées par sa phobie paralysante des aiguilles – alors qu’elle était pompée avec un cocktail de médicaments dans le but de soulager une partie de la pression exercée sur son cœur.

Mme Allen a déclaré que les heures qu’elle avait passées seule à l’hôpital, terrifiée pour sa vie et son avenir, étaient « comme un film d’horreur ».

Finalement, les médecins ont été convaincus qu’elle allait assez bien pour rentrer chez elle, mais juste au moment où elle quittait l’hôpital, une infirmière a déclaré que son test Covid était revenu positif, elle devrait donc s’isoler pendant dix jours à la maison.

Ce fut un coup dur après avoir été piégé seul dans une salle d’hôpital pendant près d’une semaine. Mme Allen s’est depuis remise du virus, mais est toujours faible et fatiguée des caillots.

Elle a dit qu’elle était alitée la plupart du temps et qu’elle ne pouvait faire que quelques tours de son jardin pour faire de l’exercice.

Les médecins lui ont dit qu’il pourrait s’écouler trois mois avant que sa respiration ne revienne à la normale.

Mme Allen a déclaré: «Je ne peux même pas imaginer marcher jusqu’au bout de ma route pour le moment ou même aller travailler ou quelque chose comme ça.»

« Je ne sais tout simplement pas à quoi m’attendre pour l’avenir. »

Mme Allen est dévastée de ne plus jamais monter à cheval après avoir battu toutes les chances à l’âge de dix ans pour se qualifier pour les championnats nationaux de la British Show Jumping Association au Scope Festival avec deux bras cassés.

La talentueuse cavalière s’est également qualifiée pour le concours Royal International à Hickstead à l’âge de 14 ans en 2013, ainsi que pour le Windsor Horse Show un an plus tard.

Plus tard cette année-là, Mme Allen a représenté son école Cranford House lors d’un concours interscolaire à l’âge de 16 ans.

Elle a fait une pause dans les compétitions pour se concentrer sur ses études et commencer sa nouvelle carrière, mais a décidé de commencer à réserver dans de nouveaux spectacles avant que Covid-19 ne frappe.

Mais sa nouvelle carrière a été suspendue et elle pourrait ne plus jamais monter à cheval après avoir développé deux caillots sanguins dans ses poumons.

Bien que les médecins appellent cela une réaction très rare et essaient de rejeter le blâme sur les vaccins comme d’habitude, il existe des preuves concluantes et abondantes de la façon dont ces vaccins provoquent des caillots sanguins dans le monde entier.

Récemment, un bébé allaité est décédé de caillots sanguins et d’artères enflammées des semaines après que sa mère ait reçu le vaccin Pfizer COVID-19. Le cas est le deuxième cas connu d’un bébé allaité mourant de caillots sanguins dus au vaccin.

Des scientifiques allemands ont découvert comment les parties cassées des vaccins COVID-19 Johnson & Johnson et AstraZeneca sous la marque Covishield en Inde mutent pour déclencher des caillots sanguins chez les receveurs.

Les scientifiques disent que le vaccin est envoyé dans le noyau cellulaire au lieu du liquide environnant, où des parties de celui-ci se brisent et créent des versions mutées d’eux-mêmes. Les versions mutées pénètrent ensuite dans le corps et déclenchent les caillots sanguins.

Plus tôt, des scientifiques allemands ont découvert le processus exact en 2 étapes selon lequel le vaccin COVID-19 provoque des caillots sanguins chez les receveurs. Ils décrivent une série d’événements qui doivent se produire dans le corps avant que les vaccins ne créent ces gros caillots.

Pendant ce temps, pour avoir largement rendu compte de la controverse sur les caillots de sang, GreatGameIndia est activement ciblé et accusé de diffuser de la désinformation pour la raison fragile que nos tweets ont été largement partagés après la controverse.

