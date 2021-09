Rédacteur en chef des urgences : voir également cet article (Medical Staff Shortages Feared in France as Health Care Workers Balk at COVID-19 Vaccine Mandates) de J.D. Heyes pour Vaccine News. Nous ne faisons pas confiance au pourcentage cité (84 %) de personnels de santé français ayant été vaccinés.

Nous sommes d’accord avec l’auteur, le Dr Nicole Delépine, que Macron a perdu la guerre de la contrainte. Cependant, nous ne nous attendons pas à ce que le gouvernement français abandonne. Cet article nous donne quelques aperçus de ce qui se passe au sein du système de santé français concernant le personnel confronté au mandat d’injection récemment mis en œuvre (16 septembre).

300 000 soignants non vaccinés : Macron a perdu la guerre de la contrainte

DR. NICOLE DELEPINE

« Ce n’est pas la fin. Ce n’est même pas le début de la fin. Mais, c’est peut-être la fin du début. Churchill sur la bataille de Stalingrad

Trois mille soignants ont été suspendus ce 16 septembre, dans un système de santé déjà saigné depuis au moins deux décennies. Qu’importe, puisque certains hôpitaux ou services n’hésitent pas à renvoyer des patientes en chimiothérapie ou en accouchement faute de pass santé, ce que tout le monde a compris n’est « la santé » que de nom. Et la suppression continue des lits depuis 2020 a démontré aux plus naïfs que le but du gouvernement n’était pas de prendre en charge les gens (interdiction des traitements précoces efficaces, euthanasie déguisée en Rivotril (ER : un sédatif de fin de vie) dans les maisons de retraite, etc…) mais de soumettre les gens au contrôle numérique via le conditionnement par la vaccination, et le « passeport » de moins en moins sanitaire et de plus en plus totalitaire.

LE STALINGRAD DU POUVOIR

La médecine d’Hippocrate se meurt, et la question est de savoir quand elle sera mise en réanimation et administrée des traitements précoces efficaces… Mais est-ce une victoire du pouvoir ou un Stalingrad d’Emmanuel Macron quand on sait qu’environ 300 000 soignants ont résisté au harcèlement, menaces, intimidations de leur hiérarchie, de l’ARS (ER : agences régionales de santé) et de la sécurité sociale, et pire peut-être, aux cris de leurs familles, inquiètes des conséquences notamment financières d’un licenciement sans indemnité de chômage, sans allocations sociales ou quoi que ce soit … « Nous nous retrouverons à la rue.

Comme l’explique clairement le Dr Eric Menat dans une interview le soir de cette Bérézina du pouvoir (ER : une référence à Napoléon avançant sur la rivière Bérézina dans la Biélorussie d’aujourd’hui, malgré des chances incroyables – une petite victoire face à une défaite), un étranger qui arrive en France touche rapidement entre 1 500 et 2 000 euros, et il ne s’en doute pas le moins du monde, mais il aimerait que l’aide-soignante, qui gagne au maximum 1 500 euros par mois et n’a donc aucune avance sur ses comptes, ne trouve pas elle-même sans abri faute de salaire mais aussi interdite d’autres travaux et faute d’indemnisation, y compris le logement.

Comment accepter cette discrimination sordide entre citoyens ?

Eric Verhaeghe, comme souvent, nous remonte le moral dans son article du 15 septembre 2021 dans le « Courrier des Stratèges » :

« Il est impatient d’établir une corrélation entre cette augmentation des profits et les immenses besoins de financement de la campagne électorale à venir, même si aujourd’hui il n’y a aucun élément factuel sérieux pour étayer ce soupçon. Les communiqués officiels sur l’issue de cette bataille sont évidemment triomphalistes sous la plume du gouvernement. En réalité, Macron a perdu le premier tour, et il le sait. Cette campagne, portée par des intérêts industriels très puissants, est écoutée très attentivement par la Commission européenne. Ces intérêts sont à la fois ceux des laboratoires pharmaceutiques, mais aussi ceux de l’industrie numérique et en particulier sa branche spécialisée dans la surveillance numérique des populations, la reconnaissance faciale, le traçage des citoyens, l’identité numérique dont le passeport dit santé est le modèle. »

Pour Eric Verhaeghe, l’idée de la bulle du pouvoir, qui s’est refermée sur elle-même, à cent lieues de la vraie vie des villes et des campagnes, c’est qu’elle a déjà gagné.

En revanche, les combattants de la liberté du samedi sont persuadés qu’ils ont déjà perdu ! Les deux analyses sont également fausses et nous sommes d’accord.

Comme nous l’avait prévenu Emmanuel Macron en mars 2020, il s’agit d’une guerre dont les racines sont déjà anciennes (voir les nombreuses vidéos des défenseurs de l’eugénisme et du tout numérique de Jacques Attali [ER : un proche de Rothschild] à Bill Gates en passant par Laurent Alexandre, par exemple).

L’actualité devrait nous rassurer sur l’avenir

« Par conséquent, il n’y aura pas de victoire éclatante de part et d’autre. Il y aura un long combat. Nous devons nous y préparer. »

Les médias, complices des adorateurs de Great Reset, ont réussi à réduire le débat (qui n’a jamais lieu) sur l’opportunité de la vaccination et du pass sanitaire, et à le réduire à une bataille rangée entre pro-vaccins et citoyens prudents qualifiés d’anti-vaccins.

« A terme, l’enjeu mondialisé du pass santé est la projection de l’Occident dans une logique de crédit social à la chinoise, et dans une digitalisation de l’identité couplée à un traçage des contacts et une surveillance généralisée. L’État veut désormais tout savoir sur vous, vos amis, vos endroits préférés, votre emploi du temps, sans que vous vous offensiez. Votre servitude doit devenir un motif de fierté », explique Eric Verhaeghe.

Enfin, les générations jeunes ou encore jeunes, nées après 1968, qui ont vécu de manière insouciante, dans la pensée unique sans trop prendre conscience de ses dangers, ont découvert un monde inimaginable. Parfois leurs parents et grands-parents se souvenaient de la Seconde Guerre mondiale et de l’extermination des Juifs, dont certains sont restés en Allemagne pendant la montée du nazisme parce qu’ils ne pouvaient pas croire aux horreurs que d’autres, plus lucides, ressentaient.

Ils ont découvert, comme le dit gentiment Eric Verhaeghe,

« que la démocratie peut prendre fin brutalement et tourner à la dystopie, lorsque sa conduite est abandonnée à une caste de petits marquis soudoyés par quelques gros propriétaires. La démocratie est comme une orchidée : elle est fragile, au fond, et demande une attention constante, alors qu’on la croyait immortelle.

LA FORCE INTÉRIEURE INSOUPÇONNÉE EN NOUS

Et ici, il explique la force intérieure que beaucoup auront découverte dans les nuits d’angoisse et d’hésitation, et enfin « laisser leur volonté de liberté s’affirmer malgré la pression collective ». Ils acceptent d’être exclus de la société pour rester eux-mêmes.

Ce n’est pas dans les temps de paix, dans les temps de bonheur, que l’on découvre cette force en soi. Et là, il faut remercier Macron d’avoir permis à des millions de Français de découvrir qu’ils pouvaient aller loin, très loin, dans leurs ressources intérieures, dans leur souffrance, pour affirmer leur volonté et résister. L’électrochoc du 12 juillet (ER : quand Macron s’est soudain prononcé sur la nécessité d’une vaccination à grande échelle de la population) a produit un formidable réveil de la volonté, et la volonté est ce qui a toujours sauvé et sauvera à nouveau l’Occident. Organiser la sécession pour se protéger de la Caste, à commencer par une sécession psychique.

LA TRAGÉDIE ACTUELLE COUPÉE À LA RÉSISTANCE

La limite du supportable est-elle atteinte ? Quant à mon père, qui a rejoint la résistance et le maquis lorsque les mesures des forces d’occupation avaient dépassé la limite supportable.

Partout, des soignants ont démissionné, parfois par centaines (on parle de 300 démissions au CHU de Strasbourg), avant d’être suspendus. 450 aides-soignants ont été suspendus à Nice.

Les arrêts maladie ont explosé partout, avec de nombreuses fermetures de services, des urgences, itératives, intermittentes.

Partout, l’obligation vaccinale a fendu et traumatisé des équipes déjà fortement secouées par des mois de COVID et surtout de faux Covid et d’interdiction de soigner, de soigner des patients non vaccinés devant des lits obstinément vides.

Les soignants ont alors vu arriver des patients vaccinés – accidents vasculaires cérébraux, infarctus, embolies pulmonaires, thromboses, etc., avec interdiction d’en parler en dehors de l’hôpital sous peine de sanction. Ils étaient aux premières loges, capables d’évaluer les conséquences morbides de ces faux vaccins qui leur étaient imposés, d’où les refus, les dépressions, les démissions, les suicides, etc.

Quant aux résidences pour personnes âgées, qui connaissent une véritable catastrophe, les familles en verront bientôt les effets. Où est le respect de la personne humaine dans ces lieux qui n’étaient pas des prisons mais sont devenus des lieux d’enfermement pires que des prisons. Rappelons à quel point les pensionnaires sont contraints de se faire l’injection dangereuse car refus signifie isolement dans la chambre, interdiction des visites et de la vie commune, etc…. les capos se révèlent rapidement en ces temps de guerre, tant les héros sont du côté opposé. Dans les prisons, le refus est accepté car les détenus ne sont pas des cobayes, le ministre de la justice l’a dit… Mais les anciens, pas de problème ?

Et chaque jour, les autorités ajoutent à cela, comme aujourd’hui avec ces mesures propres à la Nouvelle-Calédonie

« Peur de l’obligation de vaccination Covid en Nouvelle-Calédonie : trisomiques, personnes obèses ou personnes atteintes de cancer seront condamnées à une amende de 175 000 francs (1 470 euros) s’ils ne sont pas vaccinés ! Moche et scabreux ! Notre combat n’est pas seulement politique, il est humain !

Mais la résistance continue

Traduction : Des centaines de personnes se sont rassemblées devant l’ARS de #Montpellier, contre la vaccination obligatoire pour les personnels soignants. Ils avaient jusqu’à aujourd’hui pour avoir au moins une première dose du vaccin. Dans le cas contraire, leur contrat de travail sera suspendu.

Des centaines de personnes se sont rassemblées devant l'ARS de #Montpellier, contre la vaccination obligatoire pour les personnels soignants. Ils avaient jusqu'à aujourd'hui pour avoir au moins une première dose du vaccin. Dans le cas contraire, leur contrat de travail sera suspendu.

Traduction : Cet après-midi, environ 150 personnes se sont rassemblées devant les locaux de l’ARS Vaucluse à Avignon. Soignants et pompiers se sont déployés au sol pour symboliser la mort de leur métier déjà fragile, comme battu par la vax obligatoire.

Cet après-midi, environ 150 personnes se sont rassemblées devant les locaux de l'ARS Vaucluse à Avignon. Soignants et pompiers se sont déployés au sol pour symboliser la mort de leur métier déjà fragile, comme battu par la vax obligatoire.

Une chaîne humaine autour du ministère de la Santé en soutien aux soignants soumis à la vaccination obligatoire.

Une des centaines d’actions en #France pour défendre la #Liberté de Soins & #prescription et dénoncer la Dictature de la Santé.

Aucune justification médicale.

Continuons, la Loi, les êtres humains sont de notre côté, les consciences s’éveillent.

