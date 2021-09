BOMBES À RETARDEMENT : Les « entièrement vaccinés » connaîtront une maladie accrue à l’exposition à de nouvelles variantes de coronavirus – étude + VRAIE CONSPIRATION: Biden a ordonné à l’OSHA de cacher les rapports des employeurs sur les blessures et les effets secondaires du vaccin COVID

BOMBES À RETARDEMENT : Les « entièrement vaccinés » connaîtront une maladie accrue lorsqu’ils seront réexposés à de nouvelles variantes de coronavirus – étude

Ce n’est pas parce qu’une société pharmaceutique qualifie quelque chose de «vaccination» que le produit donnera aux gens une immunité à vie et les sauvera d’une mort certaine. L’étiquette de « vaccination » n’est pas synonyme d’immunisation, surtout lorsque le « vaccin » est une nouvelle technologie controversée pour un stéréotype de virus sujet à une mutation rapide et à une fuite immunitaire.

Des chercheurs japonais ont publié une nouvelle étude sur la façon dont les « entièrement vaccinés » connaîtront probablement une maladie accrue lorsqu’ils seront réexposés à des variantes de coronavirus de type sauvage telles que Delta. L’étude montre que la variante Delta du SRAS-CoV-2 « est sur le point d’acquérir une résistance complète » à l’approvisionnement en vaccins existant et exposera les vaccinés à un risque accru de maladie grave.

Le phénomène scientifique, connu sous le nom d’amélioration dépendante des anticorps, a été observé pour la première fois dans des essais sur des animaux pour des vaccins ayant échoué ciblant le SRAS. Après avoir été injectés avec la technologie de l’ARNm, tous les animaux sont morts lors de la réinfection par le virus de type sauvage. Parce que ces nouveaux vaccins à ARNm contre la Covid-19 ont été précipités dans le processus d’approbation de la FDA, les études sur les animaux ont été ignorées. C’est pourquoi de nombreux sceptiques pensent que nous sommes les études sur les animaux.

Le vaccin à ARNm de Pfizer provoque des mutations du coronavirus que les anticorps induits par le vaccin ne peuvent finalement pas reconnaître

Dans l’étude, la variante Delta a subi des pressions sur quatre mutations courantes. Les protéines de pointe Pfizer et Moderna qui sont transcrites dans les cellules humaines ne préparent pas le corps à combattre les nouvelles variantes qui sont mises en place par ces mêmes programmes de vaccination. En fait, le vaccin Pfizer améliore l’infectiosité du variant, rendant le virus encore plus résistant au système immunitaire humain. Les scientifiques ont identifié trois mutations du SRAS-CoV-2 qui surpassent déjà la technologie du vaccin à ARNm de Pfizer. Selon cette étude, après qu’une quatrième mutation émerge dominante dans la population, les vaccinés deviendront plus susceptibles de contracter une maladie grave.

« Le domaine de liaison au récepteur (RBD) de la protéine de pointe se lie au récepteur de la cellule hôte ACE2 et l’interaction médie la fusion membranaire pendant l’infection par le SRAS-CoV-2 », ont écrit les auteurs de l’étude. « Les anticorps neutralisants contre le SARS-CoV-2 sont principalement dirigés vers le RBD et bloquent l’interaction entre le RBD et l’ACE2. La plupart des variantes du SRAS-CoV-2 ont acquis des mutations dans les épitopes d’anticorps neutralisants du RBD, ce qui a permis d’échapper aux anticorps neutralisants.

Le vaccin n’a été efficace que pendant une courte période contre une seule mutation. La plupart des anticorps anti-domaine de liaison au récepteur (induits par le vaccin) ont été capables de reconnaître la protéine de pointe et de prévenir une infection grave. Cependant, après quatre mutations, les anticorps induits par le vaccin étaient incapables de reconnaître la protéine de pointe. Par conséquent, l’infectiosité de Delta 4+ a été renforcée, car les vaccinés sont devenus immunodéprimés et plus susceptibles de contracter une maladie grave.

La réponse de santé publique doit évoluer au-delà des programmes de vaccination défectueux et dangereux

Pire encore, il existe maintenant des preuves que les taux de transmission et de vaccination du SRAS-CoV-2 entraînent l’évolution rapide des souches résistantes aux vaccins. Ce n’est qu’une question de temps avant que le public accepte qu’une exposition complète à ces mutations soit nécessaire pour faire évoluer la réponse immunitaire humaine au-delà de l’échec de cette science vaccinale. La réponse de la santé publique au cours des deux dernières années a maintenu les gens enfermés dans l’attente d’un programme de vaccins sauveurs. À mesure que ce programme échoue, la réponse de santé publique doit changer, en se concentrant plutôt sur la réduction de l’inflammation dans les cellules humaines, la correction des problèmes de santé sous-jacents et l’amélioration de la réponse immunitaire humaine innée.

Il a déjà été démontré qu’une exposition antérieure et une immunité acquise naturellement au SRAS-CoV-2 confèrent une immunité plus durable à ces nouvelles variantes. Des chercheurs de la Washington University School of Medicine ont fourni des preuves que l’exposition antérieure et la récupération d’une infection par le SRAS-CoV-2 confèrent une immunité à vie, même lorsque l’infection est bénigne.

Les hôpitaux et les assureurs ne sont pas en mesure de mener à bien ces changements, alors attendez-vous à plus de fautes professionnelles, à plus d’attaques contre les « non vaccinés » et à davantage de codage des décès vaccinés en tant que décès non vaccinés. Les injections de rappel sont déjà recommandées et Pfizer se prépare à publier des programmes de rappel annuels alors qu’ils font pression pour que des mutations sans fin existent. Les directives actuelles de santé publique vax-all exacerbent les maladies graves et augmentent les hospitalisations et les décès. Cette chose n’est nulle part jamais finie maintenant.

VRAIE CONSPIRATION: Biden a ordonné à l’OSHA de cacher les rapports des employeurs sur les blessures et les effets secondaires du vaccin COVID

Les Américains se sont tellement habitués à ce que notre gouvernement – ​​nos dirigeants élus et nos bureaucrates – nous mentent, la plupart des gens ne s’attendent même plus à ce qu’ils soient honnêtes avec nous.

Donc, cela ne choque pas trop de gens quand nous découvrons qu’on nous a encore menti; ce qui est choquant, cependant, c’est pourquoi tant d’entre nous semblent être d’accord avec cela au point où nous ne sommes pas disposés à exiger que de meilleures personnes nous dirigent (puis les élisent).

Quoi qu’il en soit, le gros mensonge cette fois-ci, encore une fois, a à voir avec la pandémie de COVID-19, car vous savez, on ne nous a pas assez menti sur ce virus.

L’une des dernières vraies journalistes d’investigation de l’industrie est Lara Logan, et lors d’un récent épisode de « Tucker Carlson Tonight », qu’elle a invité, elle a révélé ce qu’aucun autre média n’a rapporté : le régime Biden a ordonné à une agence fédérale de sécurité des travailleurs à mentir sur les blessures causées par le vaccin COVID afin que la Maison Blanche puisse continuer à pousser le récit selon lequel «seul avec le vaccin pouvons-nous revenir à la normale».

L’Occupational Safety and Health Administration ou OSHA a été créée dans les années 1970 pour inspecter les lieux de travail et établir des normes pour prévenir les accidents du travail », a-t-elle commencé lors d’un segment de l’émission.

«Mais à partir de cet été, l’administration Biden a confié à l’OSHA un nouveau rôle. Joe Biden a dit à l’OSHA de commencer à cacher des informations au public pour promouvoir le vaccin COVID», a-t-elle poursuivi.

«Jusqu’à cet été, l’OSHA exigeait des employeurs qu’ils conservent les dossiers de tout travailleur ayant subi un effet secondaire grave du vaccin. Puis, en juin, les directives de l’OSHA ont soudainement changé en cette citation, l’OSHA n’appliquera pas les exigences fédérales en matière d’enregistrement des dossiers qui obligent tout employeur à enregistrer les effets secondaires des travailleurs de la vaccination COVID-19. Ce fut un changement majeur, d’autant plus que nous en apprenons encore beaucoup sur ces vaccins et leurs effets secondaires possibles », a noté Logan.

«Il y a quelques heures à peine, par exemple, le Telegraph en Grande-Bretagne a rapporté cette citation, les adolescents sont six fois plus susceptibles de souffrir de problèmes cardiaques à cause du vaccin que d’être hospitalisés à cause de COVID-19. Et en Israël, où plus de 80% des adultes sont vaccinés, les cas de COVID augmentent. Israël a maintenant l’un des taux d’infection quotidiens les plus élevés au monde», a ajouté le journaliste d’investigation.

« Alors, qu’est-ce qui explique ça ? Dans ses remarques à la nation, Joe Biden n’a pas répondu à cela. Au lieu de cela, il a chargé l’OSHA, la même agence qui cache des preuves des effets secondaires des vaccins, de forcer des millions d’Américains à prendre le vaccin COVID », a-t-elle déclaré.

« Joe Biden n’a même pas pris la peine de demander au Congrès. Il a déclaré que le nouveau mandat est justifié car COVID est une citation, une urgence. Puis il s’éloigna sans répondre à nouveau aux questions. Mais regardons les faits. En moyenne, plus de 98% des patients COVID-19 aux États-Unis survivent. Ce nombre dépasse largement les 99% pour tous les groupes d’âge, à l’exception des personnes très âgées, qu’elles soient vaccinées ou non », a-t-elle ajouté.

Et maintenant, le régime veut nous imposer un troisième vaccin – un « rappel » – mais pour changer, un comité consultatif d’une agence fédérale repousse, et la raison en fera sourciller : la sécurité.

BizPac Review a plus d’informations sur le rejet :

Un panel de la Food and Drug Administration a voté pour rejeter un effort de l’administration Biden pour commencer à déployer des vaccins de rappel COVID-19 la semaine prochaine, invoquant un manque de données sur la sécurité.

Le rejet par le comité consultatif indépendant est intervenu après avoir examiné un rapport d’information de 23 pages publié par la FDA citant des études récentes, conduisant le panel à recommander une troisième dose du vaccin contre le coronavirus uniquement pour les Américains de plus de 65 ans ainsi que pour ceux qui sont plus à risque de contracter COVID.

Les membres du comité ont déclaré que davantage d’informations seront nécessaires avant d’approuver le vaccin pour les Américains de 16 ans et plus.

Nous ne pouvons littéralement plus faire confiance à notre gouvernement pour être honnête avec nous à propos de quoi que ce soit.

