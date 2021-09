Les vaccins Covid-19 ont tué au moins 150 000 personnes aux États-Unis, dont 574 enfants selon une nouvelle étude scientifique

Les scientifiques ont conclu que les vaccins Covid-19 ont tué au moins 150 000 personnes rien qu’aux États-Unis après avoir mené des recherches scientifiques approfondies sur des données accessibles au public, et appellent maintenant la communauté médicale à s’opposer à la vaccination Covid-19 obligatoire comme leurs résultats le prouvent que ce n’est pas justifiable.

Jessica Rose PhD, a étudié l’immunologie à l’Université Memorial à Terre-Neuve-et-Labrador, obtenant une maîtrise en sciences et médecine en 2006. Elle a ensuite étudié la biologie computationnelle à l’Université Bar Ilan, obtenant un doctorat en 2013.

De 2016 à 2020, elle a travaillé en biochimie / biologie des protéines au Technion Institute of Technology et a publié plusieurs articles tels que « Modélisation cinétique du virus de l’hépatite B : la relation entre l’HBeAg et la cinétique virale. » et « Cinétique des virus humains chroniques – Analyse comparative des modèles bio-mathématiques et de leurs implications cliniques.’

Maintenant, dans une analyse approfondie du Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) ainsi que des données disponibles à partir de plusieurs études scientifiques, y compris les études d’essais cliniques de Pfizer, Jessica Rose PhD a conclu à l’aide d’un calcul modeste qu’au moins 150 000 Américains ont été tués par les vaccins Covid-19.

Dans un article qui peut être lu dans son intégralité ici, intitulé « Estimation du nombre de décès dus au vaccin Covid en Amérique », Jessica Rose PhD déclare qu’elle et son équipe ont déterminé le multiplicateur de sous-déclaration VAERS en utilisant un événement indésirable grave spécifique qui devrait toujours être signalée – anaphylaxie.

L’anaphylaxie après la vaccination COVID-19 est rare et survient chez environ 2 à 5 personnes par million vaccinées aux États-Unis sur la base des événements signalés au VAERS selon le rapport du CDC sur les « Evénements indésirables sélectionnés signalés après la vaccination COVID-19 ».

Cependant, une étude scientifique menée à Mass General Brigham, publiée le 8 mars 2021 sur JAMA, a révélé que « des réactions graves compatibles avec l’anaphylaxie se sont produites à un taux de 2,47 pour 10 000 » personnes entièrement vaccinées.

Cela implique que le VAERS reçoit des rapports d’anaphylaxie entre 50 et 123 fois moins que ce qui se produit réellement parmi la population vaccinée, bien qu’il s’agisse d’un effet secondaire bien connu que les médecins sont tenus de signaler.

Jessica Rose PhD conclut dans son article qu’après la publication de l’étude JAMA, les médecins ont été plus prudents dans l’évaluation des vaccins pour les antécédents d’anaphylaxie rapportée avant la publication de l’étude Mass General Brigham, et a calculé que le taux de sous-déclaration était 41 fois inférieur à ce qui s’est produit et se produit dans la population vaccinée.

Le taux a été calculé en prenant le nombre de personnes vaccinées depuis le début du déploiement du vaccin Covid-19 jusqu’à la fin mars 2021 aux États-Unis, et le nombre de déclarations de réactions anaphylactiques soumises au VAERS dans la même période.

« Our World in Data » montre que 97,5 millions d’Américains avaient reçu une seule dose d’un vaccin Covid-19 au 31 mars 2021.

Alors que la base de données du VAERS montre que 583 rapports d’anaphylaxie ont été soumis au VAERS jusqu’au 31 mars 2021.

Sur la base des résultats de l’étude JAMA qui a révélé que l’anaphylaxie se produisait en raison des vaccins Covid-19 à un taux de 2,47 pour 10 000 personnes, le nombre réel de rapports d’anaphylaxie au VAERS aurait dû s’élever à 24 082.

Le calcul est le suivant :

97,5 millions (personnes vaccinées) ÷ 10 000 (JAMA par taux) = 9 750

9 750 x 2,47 (taux d’occurrence JAMA) = 24 082,5

24 082,5 + 583 (rapports VAERS d’Anayphlyaxis) = 41,3 (taux de sous-déclaration)

En utilisant le taux de sous-déclaration prudent qu’ils ont calculé, Jessica Rose PhD et son équipe ont ensuite pu calculer le nombre de personnes que les vaccins Covid-19 ont tuées aux États-Unis en utilisant diverses méthodes.

L’une de ces méthodes consistait à utiliser les données disponibles dans le VAERS. Au 27 août, une recherche dans la base de données VAERS montre qu’il y avait eu 7 149 décès signalés comme réactions indésirables aux vaccins Covid-19 aux États-Unis.

En utilisant le taux de sous-déclaration de 41 fois calculé, cela signifierait que 293 109 Américains ont été tués par les vaccins Covid-19 jusqu’au 27 août 2021. Cependant, Jessica Rose PhD explique dans son article que le nombre moyen de décès de fond doit être soustrait afin de calculer le nombre réel de personnes qui ont été tuées par les vaccins Covid-19.

Pour calculer le nombre moyen de décès de fond, Jessica Rose PhD a utilisé les résultats d’une étude publiée sur « Research Gate », intitulée ‘Analysis of COVID-19 vaccine death reports from the Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) Database Interim: Results and Une analyse’. L’étude a révélé que 86% des décès signalés comme effets indésirables des vaccins Covid-19 jusqu’en avril 2021 étaient cohérents avec le vaccin étant la cause du décès.

Par conséquent, le nombre de décès signalés au VAERS jusqu’au 27 août 2021 qui étaient cohérents avec le vaccin étant la cause du décès équivaut à 6 149, soit 86% des 7 149 décès signalés. Cela signifie, selon la recherche scientifique menée par Jessica Rose PhD et son équipe, le nombre réel de personnes tuées par les vaccins Covid-19 d’ici la fin août 2021 pourrait atteindre 252 109.

Jessica Rose PhD a également utilisé un certain nombre d’autres méthodes pour calculer le nombre réel d’Américains qui ont été tués par les vaccins Covid-19. L’une de ces méthodes utilisait des estimations faites par le Dr Peter Schirmacher, l’un des meilleurs pathologistes au monde, pour le pourcentage de décès examinés par autopsie dans les deux semaines suivant l’administration du vaccin qui étaient clairement causés par le vaccin.

Cela équivaut à 60% de tous les décès causés par le vaccin Covid-19, permettant à Jessica Rose PhD et à son équipe de calculer que 175 865 Américains pourraient avoir été tués par le vaccin Covid-19 jusqu’au 27 août 2021.

Les autres méthodes utilisées pour calculer le nombre de décès dus aux vaccins Covid-19, dans l’étude scientifique menée par Jessica Rose PhD, sont expliquées en détail dans son article qui peut être trouvé ici. Les résultats de ces méthodes ont révélé que le nombre réel d’Américains tués par les vaccins Covid-19 jusqu’au 27 août 2021 n’était pas inférieur à 147 960, le nombre moyen de décès équivalant à 182 000.

Jessica Rose PhD et son équipe ont également pu calculer le nombre réel d’enfants de plus de 12 ans qui ont été tués par les vaccins Covid-19 aux États-Unis. Les données publiées par le CDC le 30 juillet 2021 montrent qu’il y a eu 345 cas de myocardite et 14 décès chez les 12-17 ans dus aux vaccins Covid-19.

En utilisant le taux de sous-déclaration, calculé comme étant 41 fois inférieur à ce qui se passe dans la population vaccinée, Jessica Rose PhD déclare dans son article que 574 enfants de plus de 12 ans ont été tués par les vaccins Covid-19 jusqu’au 16 juillet.

Cela signifie que 222 enfants de plus ont été tués par les vaccins Covid-19 en quelques mois qu’ils ne sont morts avec Covid-19 du 1er janvier 2020 au 14 août 2021, un total de 361 selon les données du CDC.

Jessica Rose PhD a résumé ses découvertes dans sa recherche scientifique comme suit –

«En utilisant la base de données VAERS et les taux indépendants d’événements anaphylactiques d’une étude Mass General, nous avons calculé un facteur de sous-déclaration 41X pour les événements indésirables graves dans VAERS, conduisant à une estimation de plus de 150 000 décès supplémentaires causés par le vaccin. Les estimations ont été validées de plusieurs manières indépendantes.

« Rien ne prouve que ces vaccins sauvent plus de vies qu’ils n’en coûtent. La propre étude de Pfizer a montré que les événements indésirables compatibles avec le vaccin étaient plus importants que les vies sauvées par le vaccin pour produire un bénéfice négatif net. Sans un bénéfice global statistiquement significatif en matière de mortalité toutes causes confondues et sans preuve d’une intervention médicale facultative qui a probablement tué plus de 150 000 Américains jusqu’à présent, les mandats de vaccination ne sont pas justifiables et devraient être opposés par tous les membres de la communauté médicale.

« Les traitements précoces utilisant un cocktail de médicaments réutilisés avec des profils d’innocuité éprouvés sont une alternative plus sûre et plus efficace qui améliore toujours la mortalité toutes causes confondues en cas d’infection et il existe également des protocoles sûrs, simples et efficaces pour la prophylaxie. »

Traduction : MIRASTNEWS

