Des scientifiques de Wuhan prévoyaient de libérer des coronavirus dans des chauves-souris des cavernes 18 mois avant la pandémie + « A partir du 20 octobre, le pass Covid et la vaccination seront abolis sur tout le territoire de l’UE » – Médecin Français

Dans un développement surprenant, des documents divulgués montrent que les scientifiques du laboratoire de Wuhan prévoyaient de libérer des coronavirus dans des chauves-souris des cavernes 18 mois avant la pandémie. Ces documents et d’autres justifient la position de GreatGameIndia depuis le début de la pandémie concernant l’espionnage chinois dans le laboratoire canadien et la militarisation du coronavirus MERS.

Les scientifiques de Wuhan prévoyaient de libérer des coronavirus aéroportés améliorés dans les populations de chauves-souris chinoises pour les inoculer contre des maladies qui pourraient se propager aux humains, selon des propositions de subvention divulguées datant de 2018.

De nouveaux documents montrent qu’à peine 18 mois avant l’apparition des premiers cas de Covid-19, les chercheurs avaient soumis des plans pour libérer des nanoparticules pénétrant la peau contenant de « nouvelles protéines chimériques » de coronavirus de chauve-souris dans des chauves-souris des cavernes du Yunnan, en Chine, a rapporté The Telegraph.

Ils prévoyaient également de créer des virus chimériques, génétiquement améliorés pour infecter plus facilement les humains, et ont demandé 14 millions de dollars à la Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa) pour financer les travaux.

Des documents, confirmés comme authentiques par un ancien membre de l’administration Trump, montrent qu’ils espéraient introduire des «sites de clivage spécifiques à l’homme» pour les coronavirus de chauve-souris, ce qui faciliterait l’entrée du virus dans les cellules humaines.

Lorsque Covid-19 a été séquencé génétiquement pour la première fois, les scientifiques étaient perplexes quant à la façon dont le virus avait évolué pour s’adapter à une telle adaptation spécifique à l’homme au site de clivage de la protéine de pointe, ce qui explique pourquoi il est si infectieux.

Les documents ont été publiés par Drastic, l’équipe d’enquête sur le Web mise en place par des scientifiques du monde entier pour enquêter sur les origines de la Covid-19.

Dans un communiqué, Drastic a déclaré : « Étant donné que nous trouvons dans cette proposition une discussion sur l’introduction prévue de sites de clivage spécifiques à l’homme, un examen par la communauté scientifique au sens large de la plausibilité de l’insertion artificielle est justifié. »

La proposition prévoyait également de mélanger des souches de coronavirus naturel à haut risque avec des variétés plus infectieuses mais moins dangereuses.

L’offre a été soumise par le zoologiste britannique Peter Daszak d’EcoHealth Alliance, l’organisation basée aux États-Unis, qui a travaillé en étroite collaboration avec le Wuhan Institute of Virology (WIV) à la recherche des coronavirus de chauve-souris.

Les membres de l’équipe comprenaient le Dr Shi Zhengli, la chercheuse du WIV surnommée « femme chauve-souris », illustrée ci-dessous, ainsi que des chercheurs américains de l’Université de Caroline du Nord et du National Wildlife Health Centre de l’enquête géologique des États-Unis.

Darpa a refusé de financer les travaux, affirmant : « Il est clair que le projet proposé dirigé par Peter Daszak aurait pu mettre les communautés locales en danger », et a averti que l’équipe n’avait pas correctement pris en compte les dangers de l’amplification du virus (recherche sur le gain de fonction) ou la libération d’un vaccin par voie aérienne.

Angus Dalgleish, professeur d’oncologie à St Georges, Université de Londres, qui a eu du mal à faire publier des travaux montrant que l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) effectuait des travaux de « gain de fonction » pendant des années avant la pandémie, a déclaré que la recherche pourrait être allée de l’avant même sans le financement.

« Il s’agit clairement d’un gain de fonction, de la conception du site de clivage et du polissage des nouveaux virus pour améliorer l’infectibilité des cellules humaines dans plus d’une lignée cellulaire », a-t-il déclaré.

Daszak était également à l’origine d’une lettre publiée dans The Lancet l’année dernière qui a effectivement mis fin au débat scientifique sur les origines de Covid-19.

Le vicomte Ridley, qui a co-écrit un livre sur l’origine de Covid-19, dont la sortie est prévue en novembre, et qui a fréquemment demandé une enquête plus approfondie sur les causes de la pandémie à la Chambre des Lords, a déclaré : « Depuis plus de un an j’ai essayé à plusieurs reprises de poser des questions à Peter Daszak sans réponse.

«Maintenant, il s’avère qu’il était l’auteur de cette information vitale sur le travail sur les virus à Wuhan, mais a refusé de la partager avec le monde. Je suis furieux. Ainsi devrait être le monde.

« Peter Daszak et l’EcoHealth Alliance (EHA) ont proposé d’injecter des coronavirus de chauve-souris chimériques mortels collectés par l’Institut de virologie de Wuhan à des souris humanisées et « batifiées », et bien plus encore. »

Un chercheur de Covid-19 de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a souhaité rester anonyme, a déclaré qu’il était alarmant que la proposition de subvention comprenne des plans pour améliorer la maladie la plus mortelle du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (Mers).

« Ce qui fait peur, c’est qu’ils fabriquaient des virus Mers chimériques infectieux », a déclaré la source.

« Ces virus ont un taux de mortalité supérieur à 30%, ce qui est au moins un ordre de grandeur plus mortel que Sars-CoV-2.«

« Si l’un de leurs remplaçants de récepteurs faisait que Mers se propageait de la même manière, tout en maintenant sa létalité, cette pandémie serait presque apocalyptique. »

Nos lecteurs se souviendront que GreatGameIndia a été le premier à signaler que des espions chinois ont volé des coronavirus MERS dans un laboratoire canadien et les ont amenés à Wuhan où ils ont été armés.

Nos conclusions ont été corroborées par nul autre que l’expert en armes biologiques, le Dr Francis Boyle, qui a rédigé la loi sur la Convention sur les armes biologiques suivie par de nombreux pays.

Le rapport a provoqué une controverse internationale majeure et est activement réprimé par une section des médias grand public ainsi que GreatGameIndia étant la cible de la branche de propagande de l’OTAN, l’Atlantic Council.

Depuis le début de la pandémie déclarée, GreatGameIndia suit un fil conducteur d’enquête sur l’origine de la COVID-19.

La clé de tout ce problème est ce qui s’est passé au Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg, au Canada.

Récemment, le scientifique britannique controversé Peter Daszak a été licencié de la commission COVID-19 des Nations Unies chargée d’examiner les origines de la pandémie.

Daszak a non seulement financé la recherche sur le gain de fonction au laboratoire de Wuhan, mais a également orchestré l’article du Lancet qui dénonçait le fait que [le virus SRAS-CoV-2 de la pandémie provoquée par la maladie – MIRASTNEWS] COVID-19 était d’origine humaine, tout en faisant partie de l’équipe d’enquête.

Les législateurs américains ont également introduit le Fire Fauci Act avec l’intention de licencier le Dr Anthony Fauci pour désinformation concernant COVID-19 et pour dissimulation de l’origine du virus.

La Fire Fauci Act portera le salaire de Fauci à 0 $ et nécessitera la confirmation du Sénat pour pourvoir son poste.

Même, Google et l’USAID ont financé des recherches menées par l’Alliance EcoHealth de Peter Daszak – un groupe controversé qui a ouvertement collaboré avec l’Institut de virologie de Wuhan sur la recherche sur le coronavirus de chauve-souris « tueur » – pendant plus d’une décennie.

Cependant, la clé de tout ce problème est ce qui s’est passé au Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg, au Canada.

Après plus d’un an, les autorités canadiennes ont publié des documents censurés sur des virus mortels volés de Winnipeg au laboratoire de Wuhan.

Il y a maintenant suffisamment d’attention du public sur la question et les Canadiens ont commencé à exiger des réponses du gouvernement.

En mars de cette année, GreatGameIndia a rapporté comment le Parlement canadien a éclaté au cours d’un débat houleux concernant la dissimulation d’espions chinois volant le coronavirus du laboratoire BSL-4 basé à Winnipeg à l’Institut de virologie de Wuhan en Chine.

Le président de l’Agence de la santé publique du Canada a jusqu’à la fin de la semaine pour expliquer pourquoi deux scientifiques du gouvernement canadien (espions chinois) ont été licenciés 18 mois après avoir été escortés du seul laboratoire de niveau 4 du #Canada.

Lire la suite 👉🏽 https://t.co/CP87kiQxh7 pic.twitter.com/YE1HqU4xPc

– GreatGameIndia (@GreatGameIndia) 28 mars 2021

Le président de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) avait jusqu’à la fin de la semaine pour expliquer pourquoi deux scientifiques du gouvernement canadien ont été licenciés 18 mois après avoir été escortés du seul laboratoire de niveau 4 du Canada et remis les documents non caviardés.

Le Dr Xiangguo Qiu est un agent de guerre biologique chinois qui a été surpris en train de faire passer en contrebande des virus mortels du Laboratoire national de microbiologie du Canada à l’Institut de virologie de Wuhan, en Chine.

Ce qui manque encore au débat, c’est le scientifique canadien Frank Plummer qui a dirigé le NML et a fini par mourir une semaine après la publication du rapport de GreatGameIndia sur l’enquête de la GRC.

Plummer est associé à une autre personne clé de notre enquête : le virologue néerlandais Ron Fouchier.

Connu comme le créateur du virus le plus meurtrier au monde, Fouchier a isolé le coronavirus du SRAS et l’a fait sortir clandestinement d’Arabie saoudite, qui a ensuite été envoyé à Frank Plummer.

Ces expériences chinoises secrètes ont été exposées par les Italiens en 2015. Il y a cinq ans, la société de médias d’État italienne, Rai – Radiotelevisione Italiana, a exposé comment des scientifiques chinois faisaient des expériences biologiques sur un virus connecté au SRAS.

Selon un nouveau rapport choquant, la Chine a créé un livre de recettes d’armes biologiques génétiques secrètes conçues pour cibler les races sur la base d’un ADN spécifique avant le début officiel de COVID-19.

Le livre de cuisine appelle à la gestation d’une nouvelle génération d’armes biologiques avec des recherches sur les différences génétiques et la susceptibilité aux agents pathogènes parmi différentes populations et espèces conduisant à la création d’armes biologiques raciales basées sur des différences génétiques entre les races.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Maintenant, les scientifiques qui poussent les vaccins veulent transformer votre ÉPICERIE en vaccins à ARNm

L’agenda mondial pour vacciner chaque homme, femme et enfant arrive directement dans votre assiette. Une équipe de scientifiques de l’Université de Californie à Riverside recherche des moyens de transformer votre ÉPICERIE en vaccins à ARNm. Afin de lutter contre « l’hésitation vaccinale » de la population, ces scientifiques souhaitent distribuer des protéines de pointe de coronavirus dans l’ensemble de l’approvisionnement alimentaire. Cette expérience pourrait donner lieu à un nouveau paradigme de vaccination qui donnerait aux Big Pharma un contrôle total sur l’approvisionnement alimentaire, alors qu’ils s’aventurent à modifier génétiquement les aliments pour inonder la population de plus de protéines de pointe de coagulation sanguine.

Est-ce la raison pour laquelle l’investisseur en OGM/vaccins Bill Gates achète des terres agricoles à travers les États-Unis ? Tous les vaccins actuels et des centaines d’expériences futures de vaccins seront-ils réalisés via l’approvisionnement alimentaire ?

La modification génétique de l’approvisionnement alimentaire pourrait bientôt être utilisée pour vacciner la population

L’avenir de la guerre biologique et de l’expérimentation humaine sera probablement réalisé à travers l’approvisionnement alimentaire et annoncé comme sûr. En modifiant le cytoplasme des plantes comestibles, les scientifiques espèrent introduire des toxines de protéines de pointe étrangères dans votre nourriture. Ces scientifiques proxénètes des vaccins expérimentent déjà sur des plants de laitue et d’épinards, pour développer une nouvelle espèce de légumes verts qui peuvent vacciner les gens plus souvent et de manière moins invasive. Ces nouveaux légumes verts de créateurs peuvent également être cultivés à la maison. Les scientifiques travaillent sur un moyen de quantifier le dosage correct de protéine de pointe par plante tout en démontrant que la plante peut répliquer suffisamment d’ARNm pour surpasser l’approvisionnement actuel en vaccins.

« Idéalement, une seule plante produirait suffisamment d’ARNm pour vacciner une seule personne », Juan Pablo Giraldo, chercheur principal et professeur agrégé au département de botanique et des sciences végétales de l’UCR. « Nous testons cette approche avec des épinards et de la laitue et avons des objectifs à long terme pour que les gens la cultivent dans leurs propres jardins », a-t-il ajouté. « Les agriculteurs pourraient également en cultiver des champs entiers. »

Giraldo s’efforce de démontrer que les vaccins à ARNm contenant de l’ADN peuvent être intégrés avec succès dans les cellules végétales. Pour ce faire, les chercheurs entendent modifier le chloroplaste de la cellule végétale. Le chloroplaste absorbe l’énergie du soleil et la convertit en sucre et autres molécules dont la plante a besoin pour se développer. Les scientifiques veulent interférer avec ce processus naturel et ordonner au cytoplasme de générer des protéines de pointe et d’autres molécules étrangères qui peuvent être introduites comme antigènes chez l’homme.

Giraldo et son équipe ont déjà démontré que le chloroplaste est capable d’exprimer des gènes étrangers qui ne font pas partie de la conception naturelle de la plante. Cette modification génétique a été réalisée en enfermant du matériel génétique étranger dans une enveloppe protectrice, puis en l’insérant dans les cellules de la plante. L’objectif est d’introduire ces OGM chez l’homme afin que son système immunitaire puisse être programmé pour combattre les antigènes et les séquences virales que les scientifiques ont présélectionnés et conçus.

Un nouveau paradigme de vaccins alimentaires est-il à nos portes ?

À l’UC San Diego, Nicole Steinmetz a déjà développé des nanotechnologies capables de fournir du matériel génétique au chloroplaste des plantes. Steinmetz bricole avec des nanoparticules de virus végétaux et les réutilise pour introduire des gènes étrangers dans les cellules de la plante.

Ce n’est pas la seule expérience de vaccin comestible actuellement en cours. Des scientifiques de l’Université d’Ottawa travaillent sur un vaccin comestible contre les coronavirus depuis plus d’un an. L’Hôpital d’Ottawa met déjà à l’essai le premier prototype. Ce vaccin comestible exprime des antigènes viraux à l’intérieur des plants de laitue et d’épinards. Leur objectif est de fournir les protéines de pointe au corps humain sans altérer la synthèse des protéines des cellules humaines. L’approvisionnement actuel en vaccins doit être conservé au réfrigérateur à des températures extrêmement basses. Si cet effort de recherche peut démontrer l’apport de protéines de pointe dans l’approvisionnement alimentaire, l’approvisionnement actuel en vaccins pourrait être abandonné au profit d’un nouveau paradigme de vaccination alimentaire. Cette expérience pourrait modifier à jamais l’approvisionnement alimentaire, en transformant des aliments sains et curatifs en terrains de jeu de guerre biologique que les mondialistes peuvent utiliser pour exploiter la race humaine.

Les sources comprennent :

CTVNews.ca

NaturalNews.com

News.ecr.edu

Lance D Johnson

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Sky News Australia largue une bombe sur Fauci, le qualifie d' »incroyablement stupide » pour avoir financé la recherche illégale sur les coronavirus à gain de fonction à Wuhan

S’agit-il de la stupidité ? Non, c’est un plan d’extermination génocidaire bien pensé ! – MIRASTNEWS

Sharri Markson de Sky News en Australie a largué une bombe majeure sur Tony Fauci et son récit plandémique artificiel du coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [de la maladie Covid-19].

Dans un segment récent, Markson a appelé à bout portant Fauci pour avoir acheminé l’argent des contribuables américains vers Wuhan, en Chine, pour mener des recherches illégales sur le gain de fonction sur les coronavirus.

Markson dit que Fauci est « jusqu’au cou » dans le crime, ce qui « montre à quel point il est incroyablement stupide ». Markson enquête depuis un certain temps sur les activités criminelles de Fauci, après avoir découvert que Fauci « avait financé 60 projets au laboratoire de Wuhan ».

« Ensuite, il a écrit un article dans lequel il disait que la recherche sur le gain de fonction valait le risque d’une pandémie, et qu’il avait même financé la recherche sur les coronavirus en collaboration avec l’armée chinoise », a ajouté Markson.

Depuis le début de son mandat à l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) en 1984, Fauci a été complice du financement de «recherches à risque» en Chine, y compris au tristement célèbre Institut de virologie de Wuhan (WIV), le seul connu de Chine laboratoire de biosécurité de niveau quatre.

« Il n’a jamais mentionné que son agence finançait cela, et il en savait en fait beaucoup à ce sujet », a déclaré Markson à propos du travail de Fauci au cours des près de 40 ans où il a été employé au gouvernement fédéral.

Markson a rassemblé tout cela dans un documentaire intitulé « Ce qui s’est vraiment passé à Wuhan » qui expose Fauci pour le criminel qu’il est. Le documentaire présente des entretiens avec Mike Pompeo et le président Donald Trump.

Vous pouvez regarder le segment avec Markson ci-dessous :

Fauci est coupable d’avoir commis des crimes contre l’humanité

Quand même un média grand public comme Sky News parle de l’activité criminelle de trahison de Fauci au fil des ans, vous savez que le gars est dans un profond doo-doo. Et ce n’est qu’une question de temps avant que ses poules rentrent à la maison pour se percher.

Ils disent que plus ils sont gros, plus ils tombent fort. Et beaucoup de gens que Fauci a beaucoup plus à faire avant d’obtenir ce qui lui arrive, et ce qu’il mérite, pour avoir déclenché un génocide de masse dans le monde entier avec ses expériences sur les coronavirus.

On ne peut tout simplement plus nier que Fauci a commis de nombreux crimes au fil des ans en canalisant l’argent des contribuables américains vers la Chine pour développer des armes biologiques mortelles. Ce n’est plus une théorie du complot : c’est maintenant un fait du complot.

Plus tôt les médias grand public ici aux États-Unis l’admettront, plus tôt nous pourrons en finir avec ce cauchemar. Mais tout commence par dire la vérité. Après cela, nous pourrons commencer à traiter avec Fauci et les autres criminels qui ont perpétré ces crimes contre l’humanité à maintes reprises à travers l’histoire.

« Fauci devrait être accusé d’avoir développé une arme biologique de destruction massive », a écrit un commentateur de Citizen Free Press. « Cela devrait le qualifier pour la peine de mort. Ne t’inquiète pas. Il fera défection en Chine avant qu’ils ne l’inculpent.

Un autre a noté qu’il ne faut pas oublier Bill Gates et George Soros, qui sont également complices du déploiement d’armes biologiques dans le but de dépeupler tout en engrangeant des profits obscènes.

« Les psychopathes démoniaques et les puissants élitistes ne sont toujours qu’à un pas des crimes contre l’humanité, mais ce qui est particulièrement troublant, c’est que le domaine autrefois respectable de la science médicale a capitulé devant les caprices politiques de psychoses démoniaques avec des ambitions et des visions de destin politique : un « utopie » marxiste et mondialiste », a écrit un autre.

« Pouvez-vous dire Agenda 2030 ? »

Encore un autre commentateur a qualifié la plandémie du coronavirus de Wuhan [de la maladie Covid-19] de « propre pandémie mondialiste de Fauci », demandant pourquoi le gars est toujours autorisé à courir partout et à faire des ravages au lieu d’occuper une prison à sécurité maximale, à laquelle il appartient.

Pour vous tenir au courant des dernières nouvelles sur Fauci et les autres criminels de la branche Covidian, visitez Fascism.news.

Les sources de cet article incluent :

CitizenFreePress.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

« A partir du 20 octobre, le pass Covid et la vaccination seront abolis sur tout le territoire de l’UE » – Médecin Français

DISTRIBUER À TOUT LE MONDE qui ne veut pas être « vacciné ».

Tous les vaccins ne seront plus justifiés à partir du 20.10.2021 : information vérifiée.

L’Union européenne a approuvé (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_3299) 5 thérapies qui seront disponibles dans tous les hôpitaux des États membres pour le traitement de la Covid.

Ces thérapies ont été approuvées par un décret du Conseil européen (Parlement européen) et seront en vigueur à partir du 1/10, elles seront donc distribuées petit à petit vers le 20/10.

Les vaccins ont été approuvés sur une « base expérimentale temporaire ».

Mais puisque le décret obligera à prescrire ces 5 nouveaux médicaments, l’utilisation du vaccin cessera. Alors on comprend pourquoi tous les Etats disaient « entre septembre il faut que… ».

Ils savaient déjà tout. Il faut avoir de la patience. N’acceptez aucun chantage. Soyez patient.

Maintenant que l’ivermectine a été réapprouvée, il n’y a plus besoin de vaccin. Bonne nouvelle.

L’Institut Pasteur reconnaît l’efficacité de l’Ivermectine.

Un apport pourrait éradiquer tout le matériel génétique du SRAS de la Covid-19 chez certaines personnes.

Lisez et partagez bien.

La bonne nouvelle : l’ivermectine est désormais reconnue scientifiquement comme un médicament efficace, dans la prophylaxie et le traitement de [la maladie] Covid-19 par les chercheurs de l’Institut Pasteur en France.

Les résultats de leurs études ont été publiés dans la revue EMBO Molecular Medicine le 12 juillet 2021, c’est donc récent.

L’analyse des résultats d’autres recherches publiées dans l’American Journal of Therapeutics exhorte fortement, avec des preuves à l’appui, à combler les lignes directrices des agences de santé et à inclure l’ivermectine comme norme de soins.

Le gouvernement Macron était au courant… Portez-vous bien et n’hésitez pas à remonter le moral des personnes qui ne veulent pas se faire vacciner

https://www.lettre-docteur-rueff.fr/dr-rueff-biographie/ https://www.lettre-docteur-rueff.fr/dr-rueff-biographie/

A propos du vaccin. Je ne sais pas si vous lisez le français, mais à partir du 20 octobre, le pass Covid et la vaccination seront abolis sur tout le territoire de l’UE.

Un décret de la Commission européenne met à disposition cinq médicaments efficaces, et les vaccins auraient été «expérimentaux et provisoires».

TAP – est-ce une traduction correcte ? Des linguistes dans le coin ? Il s’agit du Docteur Dominique Rueff.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

Le sénateur de l’État de l’Arizona publie une déclaration officielle sur la vidéo de dénonciation à la bombe

Le sénateur Kelly Townsend répond aux allégations de malversations médicales au Phoenix Indian Health Center et dans d’autres hôpitaux privés de l’Arizona.

Le premier sénateur Townsend s’est adressé à Twitter :

Deux heures plus tard, le sénateur Townsend a publié une déclaration sur Telegram :

Déclaration officielle du sénateur Kelly Townsend

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

21 septembre 2021

Phénix, Arizona

Lundi de cette semaine, Project Veritas a publié une vidéo qui montrait des enregistrements secrets de médecins et d’autres membres du personnel du Phoenix Indian Health Center discutant du fait que les événements indésirables après le vaccin COVID-19 n’étaient pas signalés au Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS ).

Le sénateur Townsend a exprimé sa préoccupation concernant la vidéo. «Je ne suis pas surpris d’entendre ces allégations de cet hôpital. De telles plaintes sont de plus en plus fréquentes, ainsi que des allégations selon lesquelles d’autres hôpitaux publics commettent une discrimination médicale contre les non vaccinés. » Townsend a poursuivi: «Je suis heureux que la réalité se révèle avec la facilité avec laquelle les gens sont devenus une discrimination flagrante contre ceux qui ont choisi de ne pas ou ne peuvent pas être vaccinés. J’ai reçu des rapports de Tucson concernant des patients gravement négligés en raison de leur statut vaccinal. Cela ne peut pas tenir dans notre Etat. J’ai conseillé aux membres de la famille de déposer une plainte auprès du ministère des Services de santé et j’espère qu’elle fera l’objet d’une enquête immédiatement. »

La sénatrice Townsend a été cohérente dans ses messages concernant le droit d’une personne de prendre des décisions concernant ses soins médicaux, y compris le vaccin COVID-19. « Partout où il y a un risque, il doit toujours y avoir la possibilité de choisir », a déclaré Townsend. Elle a poursuivi: «Au cours des derniers mois, j’ai été contactée par de nombreux demandeurs de recours, qu’il s’agisse de patients ayant besoin d’un avocat, d’infirmières cherchant à préserver leur emploi, de parents d’écoliers cherchant de l’aide en raison d’une quarantaine arbitraire ou de premiers intervenants confrontés à mandats illégaux des fonctionnaires de la Ville.

Parce que le volume d’appels et de courriels est devenu insurmontable, le sénateur Townsend a décidé de former un groupe de personnes partageant les mêmes idées et issues de nombreuses professions pour se joindre à elle dans la création de l’Arizona Health and Safety Coalition. C’est son désir de voir un groupe qui se consacre non seulement à aider le public avec des ressources, mais à agir comme un chien de garde lorsque des choses comme ce qui a été vu hier avec Project Veritas se produisent. «Je m’attends à ce que ce groupe agisse comme un groupe de réflexion et une ressource pour aider les citoyens de l’Arizona à trouver des solutions pendant cette pandémie. Je m’attends également à ce que nous aidions à guider les membres de la famille dans leur recherche de recours pour les mauvais traitements qu’ils subissent dans diverses parties de l’État. Nous leur donnerons accès aux lois qui sont là pour les protéger contre les mauvais traitements et la négligence et les dirigerons vers un conseiller juridique qui pourra les représenter s’ils ont besoin de demander des dommages-intérêts.

Townsend a tweeté plus tôt dans la journée que parce que le Phoenix Indian Health Center est un établissement fédéral, elle appelle la délégation du Congrès à enquêter. Quant à une solution pour les institutions privées et publiques relevant de la juridiction de l’État, Townsend a indiqué qu’elle proposait une loi pour créer un système de signalement similaire pour l’Arizona qui soit transparent pour le public et plus fiable, avec un mandat exécutoire pour les médecins qui signalent le événement indésirable.

Le sénateur Townsend peut être contacté à son bureau au 602.926.4467 ou par courrier électronique à ktownsend@azleg.gov

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News