Allemagne : sur 10 autopsies, 7 décès sont « probablement » liés aux vaccins

Allemagne : sur dix autopsies, cinq décès seraient « très probablement » liés aux vaccins

FRANCE SOIR

Soutenu par les professeurs Sucharit Bhakdi, Stefan Homburg et Corona Auschuss de Reiner Fuellmich, un nouvel institut de médecine légale a tenu lundi sa première conférence de presse pour présenter les preuves désormais disponibles sur les accidents mortels qui ont pu résulter des injections dites anti-Covid.

Selon un reportage paru dans le bulletin d’information allemand Corona Transition, les médecins légistes Pr. Arne Burkhardt et Pr. Walter Lang ont présenté les résultats de dix autopsies pratiquées sur six Allemands et quatre Autrichiens, tous décédés des suites des injections, à Reutlingen le Lundi 20 septembre. Les autopsies sont le résultat d’un effort de collaboration de plusieurs experts médico-légaux en Autriche et en Allemagne ; d’autres autopsies sont toujours en cours d’évaluation.

Elles ont été réalisées à la demande formelle des familles. Sur les dix décès, sept sont « probablement » liés aux injections, dont cinq sont « très probablement » liés. Pour les trois derniers cas, un reste à évaluer, un autre apparaît comme « coïncident », et pour le dernier, le lien « est possible mais pas certain ».

Une « crise de folie lymphocytaire »

Accompagnés à Reutlingen par le Pr Werner Bergholz, un expert qualité chargé de surveiller leur travail, les Pr Burkhardt et Pr Lang ont résumé les conséquences des injections comme une « crise de folie lymphocytaire » (Lymphozyten-Amok). Les lymphocytes sont un sous-ensemble de globules blancs associés aux réponses immunitaires.

Les principaux facteurs de cette folie lymphocytaire qu’ils ont observés étaient les suivants :

Réponse immunitaire excessive avec risque de maladie auto-immune (attaque de soi-même)

Production excessive de lymphocytes (hyperplasie)

Apparition de ganglions lymphatiques dans des organes où ils ne devraient pas être, à moins qu’ils ne soient destructeurs (dans le foie, les poumons, l’utérus, la glande thyroïde, les glandes salivaires, etc.)

Et aussi, un « déstockage » (Entspeicherung) des organes lymphatiques, qui diminue les capacités immunitaires externes.

Lors de ces autopsies, les deux médecins légistes ont été confrontés à des profils pathologiques qui leur étaient jusqu’alors inconnus. Si l’on ne peut pas dire que la vaccination a été la seule cause de décès – car la mort est toujours multifactorielle, « pas un seul organe, pas une seule fonction corporelle, n’est indemne » suite à une injection, selon le professeur Burkhardt.

Trois maladies auto-immunes extrêmement rares

Particulièrement étrange et inattendu, le Dr Arne Burkhardt a découvert trois maladies auto-immunes extrêmement rares lors de ces autopsies : le syndrome de Sjögren, la vascularite leucoclasmique de la peau et la maladie de Hashimoto.

Quant à la myocardite lymphocytaire, diagnostic le plus fréquent, elle est difficile à détecter même au microscope et est souvent interprétée comme un simple infarctus. Actuellement en cours d’investigation : le risque de décès post-vaccination causé par des pathologies de l’endothélium, des vascularites, des périvascularites et des agglutinations érythrocytaires.

Le professeur Bergholz, expert en qualité, a expliqué comment le terme « probabilité » doit être compris dans ce contexte spécifique. Ces dernières années, seuls 20 décès en Allemagne ont été liés aux vaccinations. En revanche, entre janvier et juillet 2021, c’est-à-dire depuis le début de la campagne anti-Covid, 80 à 90 millions d’injections ont été administrées en Allemagne, suivies de 1 230 signalements de décès par accident de vaccin. C’est au moins dix fois le nombre de décès par rapport aux vaccins conventionnels, sans parler des dizaines de milliers d’accidents vaccinaux qui n’ont pas entraîné la mort dans l’immédiat.

« Jamais dans l’histoire de la médecine… »

Les médecins légistes ont observé que l’Institut Paul Ehrlich, qui est chargé d’enregistrer les accidents de vaccination en Allemagne, rend l’accès à des données précises très ardu, même pour un spécialiste, contrairement à la pharmacovigilance norvégienne ou anglaise. Les médecins légistes ont montré de nombreuses diapositives, dont certaines montraient des corps étrangers logés dans les tissus, comme de l’acier. Les fabricants ont répondu que l’acier est utilisé pour les prothèses, ce qu’ils jugent inacceptable. L’un des premiers à pratiquer des autopsies a été le professeur Klaus Püschel de Hambourg : il a conclu que la grande majorité des personnes qu’il a autopsiées, qui sont théoriquement décédées de la « Covid-19 », étaient en fait décédées d’autres maladies.

Soutenu par le Prof. Dr. Sucharit Bhakdi et par Corona Auschuss de Reiner Fuellmich, le Prof. Burkhardt a accepté en juillet 2021 de diriger ce travail au sein d’une association de type 1901 Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie, e.V. (MWGFD – Médecins et Scientifiques pour la Santé, la Liberté et la Démocratie) car « jamais dans l’histoire de la médecine (…) autant d’accidents graves et de décès ne se sont produits à proximité d’une vaccination ». Les frais des autopsies sont couverts par l’association, qui est gérée par le professeur Dr. Stefan Homburg, professeur émérite de finances publiques à la Leibnitz Universitaet Hannover.

Conférence de presse : vidéo Odysee (en allemand)

******

Sources:

Wochenblick berichtet EN DIRECT : CORONA-IMPFUNG : DIE GROSSE AUTOPSIE ! + FLUX

« Émeute lymphocytaire » : les pathologistes enquêtent sur les décès après la vaccination Corona (freewestmedia.com)

Obduktion von Toten «nach Impfung» zeigt: Das Immunsystem läuft (…) – Corona Transition (corona-transition.org)

Odysee: Pressekonferenz: Tod durch Impfung/Undeklarierte Bestandteile der COVID-19-Impfstoffe

Pathologie-Konferenz: Todesursache nach COVID-19-Impfung / Undeklarierte Bestandteile der COVID-19-Impfstoffe

https://www.francesoir.fr/societe-sante/peter-schirmacher-autopsier-vaccins

************

Publié sur The Liberty Beacon depuis EuropeReloaded.com

https://www.thelibertybeacon.com/germany-out-of-10-autopsies-7-deaths-are-probably-linked-to-the-vaccines/

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

LE PROJET TÉMOIGNAGES – LE FILM [2021-09-19] – TÉMOIGNAGES SUR LES VACCINS (VIDÉO)

Le projet Témoignages a été créé pour fournir une plate-forme à tous ceux qui ont été touchés après avoir reçu les « vaccins » Covid-19 et pour s’assurer que leurs voix soient entendues, car elles ne sont pas entendues dans les médias israéliens.

Nous espérons que ce projet encouragera de plus en plus de personnes à raconter leur histoire.

La vraie raison pour laquelle ils vaccinent les enfants – Bill Gates est le principal bailleur de fonds du UK Medicine Regulator et détient des parts importantes dans les vaccins Covid-19

Le régulateur de la médecine du Royaume-Uni ; la MHRA, a récemment donné son approbation d’urgence pour que l’injection Covid-19 à ARNm de Moderna soit administrée aux enfants de plus de 12 ans, et une enquête d’Exposé a révélé que cette décision était loin d’être impartiale.

En effet, Bill Gates est le principal bailleur de fonds privé du UK Medicine Regulator, et est également l’un des principaux bailleurs de fonds de Moderna, dans lequel ils ont un accord qui oblige Moderna à accorder à Bill Gates une licence non exclusive pour leur vaccin Covid-19 ; un vaccin qui a été envoyé aux chercheurs universitaires des semaines avant l’émergence de Covid-19 à Wuhan, en Chine.

Le 17 août, le gouvernement britannique a confirmé dans un communiqué de presse que l’Agence de réglementation des produits de santé et de médecine (MHRA) avait prolongé l’autorisation d’utilisation d’urgence accordée à l’injection de Moderna pour permettre son administration aux enfants de plus de 12 ans.

À l’époque, le Dr June Raine, directrice générale de la MHRA, a déclaré qu’elle était « heureuse de confirmer » son autorisation d’utilisation d’urgence et a affirmé qu’elle était « sûre et efficace dans ce groupe d’âge ».

La façon dont le Dr June Raine et la MHRA ont conclu qu’il est efficace dans ce groupe d’âge est déroutant étant donné le fait que moins de 9 enfants sont morts de Covid-19 au Royaume-Uni et tous avaient d’autres conditions sous-jacentes graves. Mais la véritable énigme est de savoir comment ils ont conclu que le vaccin Moderna est sans danger pour les enfants, car les données disponibles aux États-Unis montrent tout le contraire.

Selon un rapport du Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) trouvé sous VAERS ID 1187918, une femme de 15 ans a subi un arrêt cardiaque et s’est retrouvée en soins intensifs quatre jours après avoir reçu le vaccin à ARNm Moderna. Elle aussi est malheureusement décédée.

Une autre femme de 15 ans a également subi un arrêt cardiaque et est décédée tragiquement après avoir reçu une deuxième dose de l’injection de Moderna.

Et un autre rapport trouvé sous VAERS ID 1261766 confirme qu’un bébé d’un an a reçu le vaccin Moderna de manière criminelle, provoquant une augmentation de sa température corporelle, entraînant une crise, qui a conduit au décès de l’enfant d’un an.

Comme vous pouvez le voir, il est prouvé que le vaccin Moderna est loin d’être sûr pour une utilisation chez les enfants et n’aurait jamais dû recevoir une autorisation d’utilisation d’urgence pour une utilisation chez les enfants, et un certain M. Bill Gates peut détenir la clé de la raison pour laquelle la MHRA a choisi de le faire. donc.

La MHRA a reçu une subvention de la Fondation Bill & Melinda Gates en 2017 à hauteur de 980 000 £ pour une « collaboration » avec la fondation. Cependant, une demande d’accès à l’information à laquelle la MHRA a répondu en mai 2021 a révélé que le niveau actuel des subventions reçues de la Fondation Gates s’élève à 3 millions de dollars et couvre « un certain nombre de projets ».

Maintenant, ce serait bien sûr bien si ce n’était du fait que la Fondation Bill & Melinda Gates détenait des actions dans les vaccins Covid-19 qui ont reçu une autorisation d’utilisation d’urgence par la MHRA pour une utilisation chez les enfants.

La MHRA est censée être un organisme neutre chargé de s’assurer que les médicaments et les dispositifs médicaux utilisés dans le pays sont suffisamment sûrs. Mais, comme nous l’avons récemment révélé, ils ont également accordé une autorisation d’utilisation d’urgence pour l’injection de Pfizer / BioNTech à donner aux enfants, et un certain M. Bill Gates, qui se trouve être le principal bailleur de fonds de la MHRA, détient également des actions importantes dans les deux Pfizer. et BioNTech.

C’est pourquoi il n’est pas surprenant que Bill Gates profite également de l’injection Covid-19 de Moderna. Il vous suffit de vous rendre sur le site Web de Moderna pour constater que c’est le cas.

Moderna a confirmé en 2016 que la Fondation Bill & Melinda Gates leur avait accordé 20 millions de dollars pour soutenir leur « projet initial lié à l’évaluation de combinaisons d’anticorps dans un cadre préclinique ainsi que la conduite d’un premier essai clinique de phase 1 sur l’homme de un médicament potentiel à base d’ARNm ».

Mais Moderna révèle également que l’accord-cadre qu’ils ont conclu avec la Fondation Bill & Melinda Gates pourrait porter le financement total à 100 millions de dollars pour les «projets de suivi» proposés et approuvés par la Fondation Bill & Melinda Gates jusqu’en 2022, et les termes de cet accord stipulent que Moderna est obligé d’accorder à la Fondation Bill & Melinda Gates certaines licences non exclusives.

Une licence non exclusive accorde au licencié le droit d’utiliser la propriété intellectuelle, mais signifie que le concédant reste libre d’exploiter la même propriété intellectuelle et de permettre à un nombre quelconque d’autres licenciés d’exploiter également la même propriété intellectuelle.

Par conséquent, aux termes de l’accord conclu avec Moderna, la Fondation Bill & Melinda Gates a désormais obtenu une licence non exclusive pour l’injection Covid-19 à ARNm de Moderna, et profite donc de son utilisation.

Ce qui soulève de sérieuses inquiétudes quant aux véritables motifs de la MHRA d’accorder une approbation d’urgence pour que le vaccin Moderna soit accordé aux enfants. Des preuves aux États-Unis prouvent qu’il a été mortel lorsqu’il est administré à des enfants, et des preuves au Royaume-Uni prouvent que les enfants n’en ont tout simplement pas besoin. Ce qui suggère que la MHRA est beaucoup plus soucieuse d’apaiser son principal bailleur de fonds, M. Bill Gates.

Mais la corruption ne s’arrête pas là, car un accord de confidentialité montre que des candidats potentiels au vaccin contre le coronavirus ont été transférés de Moderna à l’Université de Caroline du Nord en 2019, dix-neuf jours avant l’émergence du prétendu virus provoquant la Covid-19 à Wuhan, en Chine.

L’accord de confidentialité qui peut être consulté ici indique que les fournisseurs « Moderna » aux côtés de « l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses » (NIAID) ont accepté de transférer « les candidats vaccins à ARNm contre le coronavirus» développés et détenus conjointement par le NIAID et Moderna aux destinataires « Le Université de Caroline du Nord à Chapel Hill’ le 12 décembre 2019.

L’accord de transfert de matériel a été signé le 12 décembre 2019 par Ralph Baric, PhD, à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, puis signé par Jacqueline Quay, directrice des licences et du soutien à l’innovation à l’Université de Caroline du Nord le 16 décembre 2019.

Signataires destinataires trouvés à la page 107

L’accord a également été signé par deux représentants du NIAID, dont Amy F. Petrik PhD, spécialiste du transfert de technologie qui a signé l’accord le 12 décembre 2019 à 8h05. L’autre signataire était Barney Graham MD PhD, un enquêteur du NIAID, mais cette signature n’était pas datée.

Signataires du NIAID trouvés à la page 107

Les derniers signataires de l’accord étaient Sunny Himansu, enquêteur de Moderna, et Shaun Ryan, conseiller général adjoint de Moderna. Les deux signatures ont été réalisées le 17 décembre 2019.

Signataires de Moderna trouvés à la page 108

Toutes ces signatures ont été faites avant toute connaissance de l’émergence présumée du nouveau coronavirus. Ce n’est que le 31 décembre 2019 que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a pris connaissance d’un groupe présumé de cas de pneumonie virale à Wuhan, en Chine. Mais même à ce stade, ils n’avaient pas déterminé qu’un nouveau coronavirus présumé était à blâmer, déclarant plutôt que la pneumonie était de « cause inconnue ».

Les preuves de corruption sont accablantes et il semble que tous les chemins mènent à un certain M. Bill Gates, le problème étant maintenant que la route actuellement empruntée implique de nuire à vos enfants en cours de route.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

RUPTURE – Appel mondial pour ARRÊTER LES VACCINS MAINTENANT ! Des médecins et des scientifiques révèlent des découvertes

https://www.brighteon.com/6d59f48f-e61e-42c0-b554-2cce685b291a

https://www.brighteon.com/embed/6d59f48f-e61e-42c0-b554-2cce685b291a

Interception massive d’Intel – Maria Zach a les articles qui feront tomber le nouvel ordre mondial

Le génocide des personnes âgées se poursuit alors que la FDA et le CDC recommandent la 3e injection de rappel au groupe d’âge avec le plus grand nombre de décès après les injections COVID-19

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

Vendredi dernier, un comité consultatif sur les vaccins de la FDA a voté 16 contre 2 contre l’autorisation d’un 3e vaccin COVID-19 de « rappel » de Pfizer. Et pourtant, inexplicablement, ils ont par la suite procédé à un deuxième vote parmi les mêmes membres du comité pour autoriser un 3e rappel Pfizer pour les personnes de plus de 65 ans, ce qui a été adopté à l’unanimité.

Pourquoi?

Les croyances selon lesquelles les vaccins aident réellement à prévenir les maladies, et que, par conséquent, les « plus vulnérables » en ont le plus besoin, semblaient prévaloir ici parmi les adeptes des vaccins, même si la plupart des gens ne savent même pas que Pfizer n’a jamais prétendu que leurs injections COVID-19 arrêtent la transmission de COVID-19 [FEMININE. Ils auraient seulement « diminuer les effets ».

Cette croyance de type religieux qui n’a aucun fondement dans quoi que ce soit qui puisse être considéré à distance comme de la « science », se voit dans son absurdité parmi leurs croyants lorsqu’un individu complètement vacciné meurt après avoir reçu ces injections, et que leurs proches s’exclament : « Dieu merci, ils étaient entièrement vacciné ! Sinon, ils auraient souffert beaucoup plus avant de mourir. Voir:

La croyance dans les « vaccins » COVID atteint maintenant la ferveur religieuse : le vaccin « réduit la souffrance » avant la mort

En raison de ce système de croyances, les personnes âgées sont toujours ciblées plus que la population générale pour obtenir autant de vaccins que possible, et la version du vaccin contre la grippe que reçoivent les personnes de plus de 65 ans est généralement quatre fois plus forte (toxique) que les vaccins contre la grippe pour la population générale, sur la base de cette croyance. Voir cet article que nous avons publié en 2013 :

23 personnes âgées sont décédées après avoir été vaccinées contre la grippe vendues par les pharmacies

Il n’est donc pas surprenant que la grande majorité des décès enregistrés dans le VAERS à la suite des injections COVID-19 concernent des personnes de plus de 65 ans. Voici la répartition par âge selon les statistiques de la base de données gouvernementale VAERS, qui vient d’être mise à jour aujourd’hui ( 24/09/21).

Comme on peut le voir clairement, les personnes de plus de 65 ans meurent le plus après les injections COVID-19.

Si nous séparons la catégorie d’âge « Inconnu », nous constatons qu’environ 77% de tous les décès suite aux injections COVID-19 concernent des personnes de plus de 65 ans. En appliquant ce même pourcentage à la catégorie « Inconnu », nous pouvons conclure qu’environ 4 414 sur des 5 770 décès étaient probablement aussi des personnes de plus de 65 ans.

Cela porte le nombre total de décès chez les personnes de plus de 65 ans à la suite d’une injection COVID-19 à environ 11 770 décès.

Tout au long de cette semaine, nous avons publié des témoignages de dénonciateurs indiquant qu’une pression énorme est exercée sur les travailleurs de la santé pour qu’ils NE signalent PAS les effets indésirables au VAERS, et nous avons également maintenant l’analyse très détaillée du Dr Jessica Rose sur la sous-déclaration des effets indésirables dans le VAERS, où elle conclut qu’un estimation sûre serait de multiplier les événements indésirables dans VAERS par un facteur de 41X.

Cela signifierait alors qu’une estimation prudente des décès chez les personnes de plus de 65 ans à la suite d’une injection COVID-19 au cours des 9 derniers mois est d’environ 482 570 décès de personnes âgées représentés par le VAERS américain. (Bien que la majorité d’entre eux se trouvent aux États-Unis, il y en a aussi en dehors des États-Unis)

Pensiez-vous que j’exagérais lorsque j’ai choisi d’utiliser le mot « génocide » pour cette tranche d’âge dans le titre de cet article ?

À titre de comparaison, j’ai recherché dans la base de données gouvernementale VAERS les décès dans ce groupe d’âge après TOUS les vaccins au cours des 30 dernières années, depuis le début du VAERS, et elle a renvoyé un résultat de 1 311 décès chez les personnes de plus de 65 ans après TOUS les non- Vaccins COVID au cours des 30 dernières années. (Source)

Nous avons donc vu près de dix fois plus de décès dans ce groupe d’âge suite à des injections COVID-19 au cours des 9 derniers mois qu’au cours des 30 dernières années suite à tous les autres vaccins COMBINÉS.

Et pour les personnes de ce groupe d’âge qui ont survécu aux deux premières doses du vaccin COVID-19 Pfizer, la FDA et le CDC viennent d’autoriser qu’un troisième vaccin soit administré à ce groupe d’âge avec le plus grand nombre de décès enregistrés déjà après les injections COVID-19.

C’EST UN MEURTRE DE MASSE !!

Il s’agit également de la tranche d’âge la plus importante où les enlèvements médicaux se produisent, car environ 1,3 million de personnes âgées ont des tuteurs nommés par le tribunal où leur garde est retirée à leur famille, même si un membre de leur famille a une procuration et remis à l’État. (Source.)

La tutelle des personnes âgées nommée par l’État est une industrie de 273 milliards de dollars. (Source.)

Et la vérité criminelle à toutes ces dizaines de milliers de décès parmi les personnes âgées à la suite des injections COVID-19, c’est qu’aucune personne âgée n’a eu besoin de mourir d’un « vaccin » expérimental !!

Il existe des traitements efficaces et non vaccinaux !

Au moment où j’écrivais cet article aujourd’hui, une personne m’a envoyé par e-mail une étude publiée en Espagne plus tôt cette année, qui a vu 84 personnes âgées de deux maisons de soins infirmiers différentes toutes diagnostiquées avec COVID-19 se remettre complètement d’une simple utilisation d’antihistaminiques et d’un antibiotique.

Antihistaminiques et azithromycine comme traitement de la COVID-19 sur les soins de santé primaires – Une étude observationnelle rétrospective chez des patients âgés

Les résultats:

Aucun des patients traités n’a évolué vers une maladie grave, n’a nécessité une référence à l’hôpital ou n’a eu d’effets indésirables liés au traitement. Tous les résidents se sont rétablis quelques jours après le début du traitement et ont été confirmés plus tard comme cas de COVID-19 par séroconversion par test rapide lorsqu’il était disponible. (Source.)

Euthanasier nos aînés par la vaccination est un meurtre de masse, et ces meurtriers de masse permettant que cela se produise doivent être exécutés pour cela.

Pfizer règne-t-il désormais sur le monde ?

Albert Bourla, PDG de Pfizer.

Dans l’article que nous avons publié le week-end dernier sur la controverse au sein de la FDA concernant l’autorisation d’un 3e rappel Pfizer, j’ai émis l’hypothèse qu’il pourrait y avoir deux raisons pour lesquelles il y avait des conflits internes à la FDA concernant ces 3e rappels Pfizer :

Premièrement, cela pourrait être une « guerre de la drogue », où les concurrents de Pfizer sont contrariés que Pfizer obtienne autant de parts de marché sur les vaccins COVID-19, et ils font pression par l’intermédiaire de leurs contacts à la FDA pour commencer à discréditer Pfizer et ralentir leur course rapide pour dominer ce marché. Ou, deuxièmement, les gens commencent à abandonner le navire sur l’administration Biden alors que le récit actuel du vaccin COVID-19 s’effondre maintenant très rapidement, alors que des centaines de milliers de personnes crient maintenant pour faire entendre leur voix concernant leurs expériences négatives avec la COVID-19 coups de feu, et la FDA et d’autres tentent de couvrir leurs fesses au cas où il y aurait un changement de régime et des gens commenceraient à être arrêtés pour crimes contre l’humanité. J’espère le deuxième scénario, mais je crains qu’il ne s’agisse probablement du premier. (Source.)

Je pense que cette question a trouvé une réponse cette semaine, alors que le COMITÉ CONSULTATIF DU CDC SUR LES PRATIQUES DE VACCINATION (ACIP) s’est réuni pour discuter des injections de rappel de Pfizer. Voici quelques commentaires sur cette rencontre publiés par Politico :

Les experts craignent de semer la confusion dans le public Les membres du comité consultatif sur les vaccins du CDC ont exprimé mercredi leurs inquiétudes concernant le feu vert des boosters d’une marque par rapport à d’autres avec des vaccins Covid autorisés à la disposition des Américains, notant le potentiel de perception du public et de problèmes logistiques. Le panel est chargé de recommander au CDC comment la politique vaccinale de la FDA devrait être mise en œuvre dans des contextes réels. Long a suggéré que le groupe attende plus d’informations sur les doses dites « mix-and-match » – la possibilité de vacciner quelqu’un avec la série primaire d’une marque avec l’option pour le rappel d’un autre fabricant plus tard – avant de signer uniquement le rappel Pfizer, en demandant « si nous sommes prêts à paniquer la moitié des destinataires de Moderna. » « Je ne veux mettre personne en danger », a-t-elle déclaré à propos du report d’une décision de rappel. « En même temps, ce sera très, très difficile d’avoir un peu moins de la moitié de la population qui serait éligible pour recevoir » un rappel (booster) si les gens ne peuvent obtenir que la marque qui correspond à leur série initiale. Moderna a demandé à la FDA d’autoriser son injection de rappel, et Johnson & Johnson a commencé à soumettre des données de rappel à l’agence en vue de déposer une demande. Amanda Cohn du CDC a exhorté les membres du comité à considérer les recommandations qu’ils font maintenant comme des « politiques provisoires » qui changeront à mesure que de plus en plus de données apparaîtront. Les National Institutes of Health mènent une étude sur le mélange des doses de vaccins, dont les résultats sont attendus plus tard cette année. « C’est une cible qui évolue rapidement », a-t-elle déclaré. (Source.)

Comme le comité consultatif de la FDA, ce panel du CDC a voté 9-6 pour ne pas recommander les rappels (boosters), mais les a recommandés pour les personnes de plus de 65 ans.

Il semble que Moderna et J&J voulaient entrer sur ce marché lucratif et restreindre Pfizer uniquement à la population âgée.

Mais la FDA, dirigée par Janet Woodcock, et le CDC, dirigé par Rochelle Walensky, sont tous deux allés à l’encontre des recommandations de leur comité respectif et ont inclus TOUS les adultes de plus de 18 ans pour les 3e injections de rappel Pfizer.

Quelques heures après que le panel a voté 9-6 pour ne pas recommander des boosters pour ces groupes, Walensky les a annulés. « En tant que directeur du CDC, c’est mon travail de reconnaître où nos actions peuvent avoir le plus d’impact », a déclaré Walensky dans un communiqué jeudi soir, selon l’Associated Press. « Chez CDC, nous sommes chargés d’analyser des données complexes, souvent imparfaites, pour formuler des recommandations concrètes qui optimisent la santé. » Walensky a noté sa recommandation alignée sur la Food and Drug Administration, qui a recommandé mercredi que les adultes «dans un cadre professionnel ou institutionnel» qui augmentent leur risque de contracter la COVID-19 soient également éligibles pour le vaccin. (Source.)

Moderna et J&J ont perdu. Pfizer a gagné. Pfizer exerce évidemment un contrôle ferme sur le CDC et la FDA.

Est-ce que n’importe qui peut arrêter Pfizer maintenant ? Ils contrôlent à 100 % les laboratoires de leur pays, Israël, où il a été révélé qu’aucune autre société pharmaceutique ne peut fournir de vaccins COVID-19 à Israël, car les Israéliens sont les rats de laboratoire personnels de Pfizer. Voir:

L’Holocauste en Israël dévoilé lors d’une fuite d’appel Zoom avec un scientifique de Pfizer admettant que les Israéliens sont le laboratoire de l’injection COVID de Pfizer

Voici un reportage vidéo de dénonciateurs qui ont vu de leurs propres yeux le meurtre de masse de nos aînés via des injections COVID-19. C’est sur notre chaîne Rumble, et sera également sur notre chaîne Bitchute.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

Ils ont été blessés à mort par des vaccins ou ont subi de graves réactions indésirables à un faux vaccin

« Le gouvernement mondial unique avec son black-out médiatique a tué des millions de personnes avec leurs vaccins alors que le public n’est pas au courant. Cette vidéo montre ce que les médias mainstream (grand public ou traditionnels) n’oseraient pas couvrir ces informations. » Réflexions et avertissements

Max & 49 LIVE ICI – https://www.youtube.com/c/BadMax

L’enseignante de « Vaxxed » Mme Pimporn TOMBE MORTE lors d’un cours de cuisine en ligne en Thaïlande – CONTENU perturbant

www.bitchute.com/video/Ta3egkjeZEzA/

Une mère crie un avertissement à l’agonie – son fils est décédé 2 jours après un faux vaccin

www.bitchute.com/video/booJm3DEWlMY/

La petite sœur vient de mourir après UNE DOSE « Vaccin »

www.bitchute.com/video/12jMXUzf1CIT/

Un homme en bonne santé détruit après avoir pris un faux vaccin – Effet de blessure extrême

www.bitchute.com/video/dPFYrYmniWXT/

Il est mort avant d’arriver à la PORTE de ce centre britannique de « vaccination »

www.bitchute.com/video/P1limIDPvVpp/

Quiconque vient après The Un-Vaxxed, regardez d’abord cette vidéo et RÉVEILLEZ-VOUS

www.bitchute.com/video/NPEZlHnVgkmX/

Une infirmière britannique raconte en larmes le génocide dans les maisons de soins

Refuser de la nourriture et de l’eau dans le but de mettre fin à la vie, c’est commettre un meurtre, peu importe l’uniforme ou le diplôme.

LES FAIM À MORT – MALVEILLANCE MÉDICALE PÉNALE

https://www.brighteon.com/3ee8afc7-97a3-4088-aa4d-aaf69fff8ee0

Autres vidéos intéressantes :

L’INFIRMIERE DE FLORIDE (Florida NURSE) fournit un témoignage de première main sur les patients « vaccinés » et les EFFETS INDÉSIRABLES

www.bitchute.com/video/7Aj9EagrS2uN/

L’INFIRMIÈRE dit que ses collègues souhaitent la mort « non vaccinée »

www.bitchute.com/video/ieZ8GeGoq95x/

Un homme en bonne santé détruit après avoir pris un faux vaccin – Effet de blessure extrême

www.bitchute.com/video/dPFYrYmniWXT/

Elle déteste sa vie POST-VACCIN 4 mois plus tard

www.bitchute.com/video/3asnsEAqPH1t/

Le docteur révèle ce qui va bientôt arriver à TOUS ceux qui prennent ces clichés et POURQUOI. Super discours :

www.bitchute.com/video/cnrGkQZaHiXm/

N Ireland Doctor – AUGMENTATION MASSIVE DE LA COAGULATION SANGUINE Et plus encore dans le vacciné

www.bitchute.com/video/i4pJVp0Ge6c4/

Affichage visuel Comment les « vaccins » d’ARNm BLESSENT les cellules et le pronostic pour ceux qui ont reçu les SHOTS – Dr Charles Hoffe

www.bitchute.com/video/onqIiqX5TGoc/

Une infirmière dénonciatrice EXPOSE DES MENSONGES et révèle que la « variante Delta » SONT LES VACCINÉS

www.bitchute.com/video/olLkqJBtYpDu/

EFFETS INDÉSIRABLES DES COILS « VACCIN CONTRE LE COVID » = PAS RARE !

www.bitchute.com/video/3LdLDpwdMSvV/

Il est mort avant d’arriver à la PORTE de ce centre britannique de « vaccination »

www.bitchute.com/video/P1limIDPvVpp/

Les couilles de Guy sont soudainement enflées après la deuxième PIQÛRE du « vaccin »

L’infirmière agit comme si c’était assez courant; oui, je parie que c’est le cas, et ce serait probablement extrêmement douloureux.

Castration chimique et/ou autre chose du poison ?

Source Zay aime la vérité