Les Bombes du projet Veritas: un membre du personnel de la FDA dit que les Américains devraient être obligés d’obtenir le vaccin COVID-19, placé sur un «registre» national comme l’Allemagne nazie s’ils refusent

L’organisation de journalisme infiltrée Project Veritas a marqué une autre grande école, filmant secrètement un employé de la Food and Drug Administration qui a parlé de forcer les Américains à se faire vacciner contre la COVID-19 contre leur gré et de les inscrire dans un registre national de type « Allemagne nazie », tout en faire des commentaires racistes et sectaires.

Le membre du personnel, l’économiste de la FDA Taylor Lee, a déclaré clairement dans la vidéo d’infiltration qu’il soutenait non seulement l’idée que tous les Américains devraient être vaccinés contre le virus, mais qu’ils devraient être obligés de le faire s’ils refusent par ailleurs.

De plus, il détaille exactement comment tout cela fonctionnerait s’il était en charge.

« Le recensement fait du porte-à-porte si vous ne répondez pas. Donc, nous avons l’infrastructure pour le faire [vaccinations COVID forcées]. Je veux dire, ça va coûter une tonne d’argent. Mais je pense qu’à ce stade, je pense qu’il doit y avoir un registre des personnes qui ne sont pas vaccinées. Bien que cela ressemble beaucoup à l’Allemagne nazie », dit-il dans la vidéo.

« L’Allemagne nazie… Je veux dire, pensez-y comme l’étoile juive [pour les Américains non vaccinés] », a ajouté Lee.

«Allez chez les non vaccinés et injectez-le [vaccin COVID] dedans. Soufflez-le dedans », a-t-il noté. « Drones… Drone fléchettes. Facile. Comme si le financement était là. C’est facile à faire.

« À ce stade, je ne me soucie pas de votre autonomie corporelle », a poursuivi Lee dans la vidéo.

BizPac Review a noté en outre :

Il a également semblé suggérer d’envoyer tous les Américains non vaccinés au Texas, puis de sceller l’État du reste du pays.

Le membre du personnel de la FDA avait également une théorie du complot sur les raisons pour lesquelles les Noirs sont parmi les Américains qui ont le plus hésité, en tant que groupe démographique, à se faire vacciner.

« Donc, si vous mettez tous les anti-vaccins, comme des moutons, dans comme le Texas et que vous coupez le Texas du reste du monde, et que vous vous dites : ‘D’accord, vous serez au Texas jusqu’à ce que nous traitions cette [pandémie],’ », a déclaré Lee.

«Je pense que la plupart du temps – donc il y a aussi ce problème de – je me souviens avoir lu comment avec les essais de [vaccin] COVID, ils avaient du mal à recruter des Afro-Américains. C’était à cause d’un médicament différent que le gouvernement a essayé de faire et qui était spécialement conçu pour tuer les Afro-Américains », a-t-il poursuivi.

« Oh, donc comme une question de méfiance », répond le journaliste infiltré de Project Veritas.

« Ouais », a répondu Lee.

« Mais cette chose [le vaccin COVID] est sûre, cependant », a déclaré le journaliste.

« Nous le savons maintenant, mais comme encore une fois, je pense qu’il y a toujours cette grande méfiance et comme si elle était profondément enracinée », a déclaré Lee.

« Oui. Je ne peux pas les blâmer [les Afro-Américains] », a proposé le journaliste.

« Je ne peux pas. Mais en même temps, genre coup de fléchette. C’est là que nous allons.

L’employé de la FDA a également déclaré que « les blancs riches » étaient beaucoup plus disposés à prendre le vaccin parce qu’ils sont « éduqués », tout en affirmant qu’il n’avait aucun problème à forcer les Américains à se faire vacciner et qu’il serait plus qu’heureux de vous aider.

« Je vais faire du porte-à-porte et injecter tout le monde [avec le vaccin COVID], ‘Oh, c’est juste ton rappel ! Et voilà !’ », a-t-il dit.

L’employé fou de la FDA a également indiqué que très souvent, les fonctionnaires de l’agence qui l’emploie servent d’avocats «politiques» au lieu des experts scientifiques impartiaux et non partisans qu’ils sont censés être.

« Il y a des personnes nommées politiques [à la FDA] qui sont généralement des conseillers scientifiques ou sont nommés par le président ou la commission… Ils sont payés en fonction de si les autres personnes restent au pouvoir », a-t-il affirmé.

« Malheureusement, tout le monde finit par faire de la politique, mais je ne pense pas que les scientifiques de carrière soient – Je pense que ce sont les personnes auxquelles ils doivent malheureusement rendre compte parce que ces nominations politiques sont mises en place et cela fait partie de comme – le Sénat confirme que les gens choisissent ensuite leur peuple », a déclaré Lee.

Les sénateurs de l’Oregon poursuivent le CDC et la FDA pour avoir menti sur les décès par Covid

Deux sénateurs d’État de l’Oregon en ont assez de tous les mensonges du coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [de la maladie Covid-19] provenant des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et de la Food and Drug Administration (FDA).

Kim Thatcher et Dennis Linthicum ont déposé conjointement une requête formelle pour une enquête du grand jury fédéral sur les deux agences fédérales, dont ils ont démontré avec preuve qu’ils mentent sur le nombre de décès dus au virus chinois.

La lettre officielle comprend huit pièces à conviction et 20 références pour des éléments de preuve montrant qu’une enquête formelle complète est nécessaire pour tenir le CDC et la FDA responsables des fautes intentionnelles tout au long de la plandémie.

En mars 2020, par exemple, le CDC a brusquement changé la façon dont les certificats de décès sont enregistrés pour essentiellement étiqueter tout décès, quelle qu’en soit la cause, comme un « décès de Covid ». Ceci est entièrement décrit dans une étude publiée dans la revue Science, Public Health Policy, and The Law.

Ce faisant, le CDC, une société privée se faisant passer pour une agence de santé publique, a contourné les lois fédérales et a procédé à une hyperinflation du nombre de décès par Covid. Cela a ouvert la voie à ce que The Defender décrit comme « une avalanche de dégradation des données et de politiques de santé publique destructrices ».

Thatcher et Linthicum ont travaillé sur leur lettre et leur pétition au cours des neuf derniers mois avec l’aide d’experts scientifiques, juridiques et de politiques publiques. Leur objectif est de remédier à toute la tyrannie qui s’est déchaînée contre les masses au nom de la lutte contre une « pandémie ».

« Ce que nous avons appris est digne d’une enquête indépendante d’État et / ou d’un grand jury fédéral spécial de notre point de vue en tant que décideurs politiques élus de l’État », indique leur lettre.

«Conformément au 18 US Code § 3332 – Pouvoirs et devoirs et à la jurisprudence citée dans la pétition formelle du grand jury, nous demandons respectueusement que la pétition et les documents justificatifs préliminaires soient présentés aux membres du grand jury que nous demandons pour délibération immédiate.»

Vouloir se libérer de la tyrannie médicale n’est pas une question partisane

Les choses vont particulièrement mal dans l’Oregon, qui a récemment été replongé dans la tyrannie des masques avec une exigence de couvrir le visage à l’intérieur et à l’extérieur. L’Oregon a également aidé à montrer la voie en gardant les gens enfermés à l’isolement pendant la plus longue période possible.

La confiance du public dans le gouvernement pour élaborer une politique judicieuse, par conséquent, a plongé à « un plus bas historique », affirment-ils.

« La confiance des peuples dans leur capacité à participer à leur propre gouvernance et à être entendus par leurs élus est peut-être l’élément le plus essentiel pour une société libre et saine prospère », poursuit la lettre.

«En tant qu’élus, il est de notre devoir de respecter la Constitution des États-Unis, la Constitution de l’Oregon, les principes du consentement éclairé et d’honorer notre obligation légale de se conformer au 18 Code américain § 4 – Misprision of crime. Nous remplissons notre devoir en demandant une enquête spéciale du grand jury fédéral, ou à tout le moins une enquête indépendante du grand jury dirigée par le district de l’État convoquée par un juge, sur les problèmes et les éléments de preuve présentés.»

Jusqu’à présent, quelque 62 200 signatures et décomptes ont été rassemblés dans l’État de l’Oregon. Au fur et à mesure que de plus en plus d’Orégoniens découvrent la lettre et son intention, ce nombre devrait augmenter considérablement.

En février, le groupe Stand for Health Freedom a lancé sa propre pétition publique demandant aux procureurs américains de convoquer une enquête du grand jury sur le CDC et la FDA sur la façon horrible dont ils ont répondu à l’avènement de la grippe de Wuhan.

La dernière couverture médiatique sur la tyrannie du coronavirus [SRAS-CoV-2] de Wuhan [de la maladie Covid-19] et la lutte croissante contre elle se trouve sur Fascism.news.

Après s’être moqué de la théorie de l’origine du laboratoire Covid dans une lettre publiée, The Lancet émet une rétractation

Une importante revue médicale a rétracté une lettre qu’elle avait publiée en février 2020 se moquant de l’idée que le coronavirus de Wuhan [de la maladie Covid-19] pourrait provenir d’un laboratoire chinois.

Le chef de l’EcoHealth Alliance, Peter Daszak, a tenté de faire valoir dans le journal que les germes chinois ne pouvaient provenir que de la viande de chauve-souris vendue sur un marché chinois. Il a suggéré sans aucune preuve qu’il n’y avait aucun acte criminel impliqué et que tout cela n’était qu’une grosse coïncidence.

Eh bien, depuis ce temps, les affirmations de Daszak ont ​​été complètement démystifiées. Même les médias mainstream admettent maintenant, sur la base des dernières preuves, que l’histoire originale sur l’apparition mystérieuse de la grippe Fauci n’a aucun sens et qu’il doit y avoir plus à l’histoire.

Le journal en question, The Lancet, a finalement rattrapé son temps en rétractant la lettre embarrassante de Daszak, surtout maintenant qu’il a été confirmé que Daszak a comploté avec Shi Zhengli, la chercheuse « dame chauve-souris » à l’Institut de virologie de Wuhan (WIV), pour concocter des coronavirus de chauve-souris synthétiques et génétiquement modifiés (OGM).

Non seulement The Lancet a sorti la lettre de Daszak de ses archives, mais il a remplacé cette lettre par une autre qui réprimande Daszak et les 26 autres scientifiques qui ont giflé leur nom pour avoir écrit ces ordures en premier lieu.

La plupart des signataires de la lettre Daszak ont ​​des liens directs avec la Chine

Dans la nouvelle lettre, une équipe de 16 scientifiques soutient que toutes les revues scientifiques, y compris The Lancet, « devraient ouvrir leurs colonnes à des analyses approfondies de toutes les hypothèses ».

« En tant que scientifiques, nous devons évaluer toutes les hypothèses sur une base rationnelle et peser leur probabilité sur la base de faits et de preuves, sans spéculation sur les impacts politiques possibles. Plus important encore, la science embrasse des hypothèses alternatives, des arguments contradictoires, la vérification, la réfutabilité et la controverse.

La lettre poursuit en suggérant que la façon dont Daszak et d’autres comme lui ont mené leur « science » est un écart par rapport à la véritable méthode scientifique.

« S’écarter de ce principe risque d’établir des dogmes, d’abandonner l’essence de la science et, pire encore, d’ouvrir la voie à des théories du complot », poursuit la lettre. « Au lieu de cela, la communauté scientifique devrait amener ce débat à un endroit auquel il appartient : les colonnes des revues scientifiques. »

Il s’avère que 26 des 27 personnes qui ont signé la lettre de Daszak de février 2020 se sont révélées plus tard avoir des liens directs avec la Chine. Daszak lui-même a également des liens directs avec la Chine.

Le Lancet a également retiré une autre étude qui s’opposait à l’utilisation de l’hydroxychloroquine (HCQ) pour traiter la grippe de Wuhan. Il s’avère que trois des quatre auteurs de cet article se sont par la suite excusés d’avoir présenté de fausses données qui avaient été fabriquées afin de promouvoir les vaccins à la place.

« Ils sont légalement responsables de toute la propagande qu’ils ont poussée pour tenter de vaincre Trump, que ce soit sur les origines du virus ou de l’hydroxychloroquine », a expliqué l’ancien conseiller commercial de Trump, Peter Navarro, lors d’une apparition dans le programme « War Room » de Steve Bannon.

Le faux docteur de la « télévision » Tony Fauci est aussi complice de toutes ces escroqueries. Deux mois après que Daszak a publié sa lettre maintenant rétractée dans The Lancet, il a envoyé un courrier électronique à Fauci pour le remercier de « s’être publiquement tenu et d’affirmer que les preuves scientifiques soutiennent une origine naturelle pour COVID-19 d’un débordement de chauve-souris à l’homme, pas une sortie de laboratoire de l’Institut de virologie de Wuhan. »

« De mon point de vue, vos commentaires sont courageux et, venant de votre voix de confiance, aideront à dissiper les mythes véhiculés sur les origines du virus », a ajouté Daszak dans sa lettre à Fauci, datée du 18 avril 2020.

La tromperie du virus chinois est partout, comme vous pouvez probablement le constater. Pour vous tenir au courant des dernières nouvelles, assurez-vous de visiter Pandemic.news.

