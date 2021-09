Procès de dénonciateur ! Les données du gouvernement sur l’assurance-maladie montrent 48 465 MORTS à la suite des injections COVID – Le médicament Remdesivir a un taux de mortalité de 25 % !

Par Brian Shilhavy

En juillet de cette année, nous avons signalé que l’avocat Thomas Renz, basé en Ohio, déposait une action en justice fédérale en Alabama sur la base d’une «déclaration sous serment, sous la menace de parjure», d’un dénonciateur présumé qui prétend avoir une connaissance privilégiée d’une dissimulation des décès signalés déposés auprès du Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Voir:

Un avocat intente une action en justice contre le CDC sur la base d’une «déclaration sous serment» d’un dénonciateur affirmant que 45 000 décès sont signalés au VAERS – tous dans les 3 jours suivant les injections COVID-19

L’avocat Renz a pris la parole lors d’un événement dans le Colorado le week-end dernier et a déclaré que davantage de dénonciateurs se sont maintenant manifestés et que le taux de mortalité chez ceux qui prennent les vaccins COVID-19 est beaucoup plus élevé qu’ils ne le pensaient à l’origine.

Présentant des données qui, selon lui, proviennent directement de la base de données CMS (Centers for Medicare & Medicaid Services), il y a eu 48 465 décès parmi les bénéficiaires de CMS dans les 14 jours suivant une 1ère ou 2ème dose d’un vaccin COVID-19.

Il y a environ 59,4 millions d’Américains couverts par Medicare, ce qui représente 18,1 % de la population, ce sont donc des chiffres stupéfiants !

Dans sa présentation, Renz déclare avoir choisi les décès dans les 14 jours suivant la vaccination, car les agences fédérales de santé ne comptent plus les décès dans les 14 jours suivant un COVID-19 comme un décès parmi les « vaccinés », mais parmi les « non vaccinés ».

Renz a également présenté des données très accablantes sur le médicament Remdesivir, le nouveau médicament COVID-19 qui a été précipité sur le marché alors que les anciens médicaments existants, sûrs et efficaces comme l’ivermectine sont interdits en milieu hospitalier.

Selon les données de CMS, près de 26% des personnes mises sous Remdesivir meurent. Mais c’est une énorme source d’argent pour le gouvernement et Big Pharma.

Voir également:

En revanche, seulement 3,5% des personnes mises sous ivermectine sont décédées, selon les données de la CMS. Mais il n’y a plus de brevets sur l’ivermectine, ce n’est donc pas une source d’argent pour le gouvernement et Big Pharma.

Comme l’a déclaré l’avocat Renz : « Vous êtes victime d’une fraude de la part de votre gouvernement ! »

Il poursuit également en montrant quels sont les prétendus documents de Pfizer qui semblent suggérer qu’ils savaient que «l’excrétion» s’était produite avec leurs injections COVID-19 d’ARNm.

Voici la présentation. J’ai extrait les données clés qu’il a présentées. C’est de notre chaîne Bitchute, et ce sera également sur notre chaîne Rumble.

Le bébé a une réaction au vaccin du lait maternel de sa mère

War Room avec Owen Shroyer

Un bébé a présenté des symptômes étranges que les médecins ne peuvent expliquer après qu’une mère a été vaccinée après l’accouchement.

Les employés de Johnson et Johnson admettent qu’ils ne prendraient pas le vaccin COVID-19 que leur employeur fait, ni ne le donneraient aux enfants

Par Projet Veritas

Project Veritas a publié aujourd’hui la troisième vidéo de sa série d’enquêtes sur le vaccin COVID exposant deux responsables de Johnson & Johnson [J&J], qui soutiennent que les enfants n’ont pas besoin de prendre le vaccin COVID en partie à cause des effets secondaires potentiels à long terme.

L’un des employés exposés de J&J, un scientifique du nom de Justin Durrant, se moque de gêner les adultes non vaccinés s’ils refusent de se conformer aux mandats qui leur sont imposés.

Durrant a déclaré qu’il ne recommandait pas de prendre le vaccin de sa propre entreprise. Il a demandé au journaliste de Veritas de garder cette information privée.

« Ne recevez pas le Johnson & Johnson [vaccin COVID], je ne vous l’ai pas dit cependant », a-t-il déclaré.

Durrant et Brandon Schadt, directeur commercial régional de J&J, ont déclaré que l’application du vaccin COVID sur les enfants ne ferait pas bouger l’aiguille dans la lutte contre la pandémie.

« Cela ne ferait pas tellement de différence » si les enfants ne sont pas vaccinés contre la COVID, a déclaré Durrant. « C’est un enfant, tu ne fais pas ça, tu sais ? Pas quelque chose de si inconnu en termes de répercussions sur la route, vous savez ? » déclare Schadt. « C’est un gamin, c’est un putain de gamin, tu sais ? Ils ne devraient pas avoir à se faire vacciner [COVID], tu sais ?

Schadt a comparé l’efficacité du vaccin COVID de J&J à celle des autres sociétés pharmaceutiques.

« J&J, c’est comme marcher dans le meilleur tas de merde qui sent bon », a-t-il déclaré.

Source.

C’est de notre chaîne Rumble, et c’est aussi sur notre chaîne Bitchute.

Bill Gates – Réduction de la population (Légendé)

5 200 médecins et scientifiques signent une déclaration accusant les décideurs de COVID de crimes contre l’humanité !

Une coalition internationale de 5 200 médecins et scientifiques a condamné les gouvernements et les décideurs politiques de Covid pour leurs stratégies autoritaires de traitement de la pandémie du virus chinois, les accusant dans une lettre ouverte d’empêcher les médecins de fournir des traitements vitaux aux patients et de faire taire le débat scientifique. En savoir plus ici : https://www.infowars.com/posts/4600-doctors-scientists-sign-declaration-accusing-covid-policy-makers-of-crimes-against-humanity/

