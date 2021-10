La lettre de Spartacus fustige l’establishment médical pour avoir utilisé la Covid comme arme pour inaugurer le fascisme mondial

Une lettre anonyme de quelqu’un qui se fait appeler « Spartacus » est apparue pour condamner l’establishment médical mondial pour avoir utilisé la « pandémie » du coronavirus de Wuhan [de la maladie Covid-19] comme excuse pour tenter d’asservir le monde entier sous la tyrannie.

Cette personne semble avoir une connaissance approfondie de la situation, il vaut donc la peine d’y jeter un coup d’œil même s’il n’y a pas de visage correspondant à son nom.

Le virus chinois, prévient-il, a été utilisé pour transformer le monde libre en un camp de prisonniers totalitaire. Et les dégâts causés par cette « attaque de guerre biologique » ne font que commencer.

« Nous, ainsi que d’innombrables autres, avons été victimes et incendiés par des opérations de propagande et de guerre psychologique menées par une élite non élue et irresponsable contre le peuple américain et nos alliés », lit-on dans la lettre.

« Notre santé mentale et physique a énormément souffert au cours de la dernière année et demie. Nous avons ressenti l’aiguillon de l’isolement, du verrouillage, du masquage, des quarantaines et d’autres actes complètement absurdes du théâtre de soins de santé qui n’ont absolument rien fait pour protéger la santé ou le bien-être du public contre la pandémie de COVID-19 en cours. »

Ce n’est même pas le pire, cependant. Maintenant, nous devons faire face aux soi-disant «vaccins» qui ont vu le jour dans le cadre de «l’opération Warp Speed», l’une des réalisations les plus fières de Donald «père du vaccin» Trump.

Grâce au programme d’injection accéléré de Trump, nous devons maintenant regarder les démocrates d’extrême gauche, pour la plupart, frapper de force autant de personnes qu’ils peuvent s’en tirer.

« On nous a dit que nous serions licenciés et privés de nos moyens de subsistance si nous refusions de vacciner », déplore Spartacus. « C’était la goutte d’eau. »

Que les gens aient déjà de l’ivermectine !

Cependant, la lettre ne nous dit pas simplement ce que nous savions déjà. Elle contient des milliers d’heures de preuves, dont certaines ont fui de Wuhan, en Chine, montrant que toute la plandémie est une imposture de prise de pouvoir.

Non seulement cela, mais les soi-disant « traitements » autorisés par l’establishment blessent et tuent tous des gens. Pendant ce temps, des remèdes comme l’ivermectine qui fonctionnent réellement sont difficiles à obtenir parce que le gouvernement refuse de les reconnaître.

« Les protocoles de traitement actuels (par exemple, la ventilation invasive) sont activement nocifs pour les patients, accélérant le stress oxydatif et provoquant de graves VILI (lésions pulmonaires induites par la ventilation) », explique la lettre.

« L’utilisation continue de ventilateurs en l’absence de tout bénéfice médical prouvé constitue un meurtre de masse. »

Au lieu d’aider les gens à renforcer naturellement leur système immunitaire tout en prenant des mesures de bon sens pour rester aussi en sécurité que possible tout en continuant à vivre leur vie, le gouvernement a plutôt choisi de semer la peur au sujet des germes chinois sans fournir de vraies solutions.

Potentiellement, des millions de personnes sont déjà mortes du « remède vaccinal » alors que rester en sécurité pour la plupart des gens signifie simplement consommer des aliments qui renforcent le système immunitaire, boire beaucoup d’eau, profiter du soleil naturel, se souvenir de dormir suffisamment et vivre normalement.

Cela est particulièrement vrai pour les jeunes, qui ont fondamentalement zéro pour cent de chance de tomber malade à cause de la Covid. Et pourtant, des millions d’entre eux se font dire qu’ils doivent porter un masque en classe et éviter de socialiser avec leurs amis sur le campus.

« Les vaccins feront plus de mal que de bien », révèle en outre la lettre.

« L’antigène sur lequel ces vaccins sont basés, le SARS-CoV-2 Spike, est une protéine toxique. Le SRAS-CoV-2 peut avoir un ADE ou une amélioration dépendante des anticorps ; les anticorps actuels peuvent ne pas neutraliser les futures souches, mais les aider à infecter les cellules immunitaires. De plus, vacciner pendant une pandémie avec un vaccin qui fuit supprime la pression évolutive pour qu’un virus devienne moins mortel. »

Vous pouvez lire la lettre complète dans son intégralité sur ce lien.

Pour suivre les dernières nouvelles sur la tyrannie du virus chinois, assurez-vous de visiter Fascism.news.

Un lanceur d’alerte dit que près de 50 000 patients de Medicare sont décédés des suites de la vaccination Covid

L’avocat des droits de la liberté médicale Thomas Renz a annoncé que près de 50 000 patients de Medicare sont décédés dans les 14 jours suivant leur « vaccination » pour le coronavirus de Wuhan [de la maladie Covid-19], mais ces décès n’ont jamais été enregistrés ou publiés dans les ensembles de données du gouvernement.

La raison en est que le gouvernement ne considère pas qu’une personne est « vaccinée » jusqu’à 14 jours après avoir reçu une injection. Cela signifie que si une personne qui a reçu un vaccin contre la grippe de Wuhan meurt 13 jours plus tard, cette mort disparaît essentiellement dans le trou de la mémoire.

Renz a fait l’annonce au nom d’un dénonciateur ayant accès aux vraies données qui s’est présenté pour faire sauter le couvercle sur cette dissimulation majeure. Ce qui se passe essentiellement, c’est que le gouvernement enterre les décès dus au vaccin Covid en utilisant une métrique délibérément erronée pour les suivre.

Dans une présentation, Renz a expliqué qu’il est actuellement impliqué dans plusieurs poursuites intentées contre de nombreuses agences fédérales qui se livrent à des fraudes tout en violant les droits des personnes à la liberté médicale.

Les dénonciateurs ont extrait leurs données des Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), qui contiennent les dossiers de quelque 59,4 millions de bénéficiaires de Medicare. Ventilé par catégorie d’âge, voici ce qu’il montre pour « les personnes décédées dans les 14 jours suivant un vaccin COVID-19 : »

• Moins de 81 ans : 19 400 décès

• 81 ans et plus : 28 065 décès

Au total, cela représente 48 465 décès – et probablement plus puisque les données présentées par Renz sont déjà obsolètes.

« Ce sont des données brutes », a déclaré Renz. « Il n’y a pas d’analyse. »

« Voulez-vous savoir pourquoi 14 jours est important ? Parce que si vous mourez dans les 14 jours, vous n’êtes pas considéré comme vacciné.

Les décès vaccinés sont faussement appelés décès « non vaccinés » par le CDC

En raison de la façon dont les données sont déformées par le gouvernement de cette manière, il y a beaucoup de place pour la fraude. Le plus flagrant en ce qui concerne les restrictions contre la plandémie est peut-être de classer les décès vaccinés en tant que décès «non vaccinés».

Chaque personne qui reçoit une injection de Fauci Flu et meurt dans les deux premières semaines est classée par le gouvernement comme un décès «non vacciné». C’est ainsi que les médias s’en tirent en disant à tout le monde que les non vaccinés sont ceux qui meurent.

« Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), une personne n’est considérée comme » vaccinée « que 14 jours après la fin de son régime d’injection, ce qui soulève la question de savoir si les autorités gouvernementales ont classé ces décès comme autre chose que décès liés à la vaccination», écrit Patrick Delaney pour LifeSiteNews.

Toutes ces informations de CMS sont disponibles pour les journalistes honnêtes, en supposant que des journalistes honnêtes existent toujours. Cet écrivain essaie certainement d’en être un.

Les soi-disant « vérificateurs de faits », cependant, ne le sont pas. Pour autant que cet écrivain puisse le dire, pas un seul d’entre eux n’a évoqué cette divergence de tabulation des données, et tous continuent de répandre le mensonge selon lequel les non vaccinés sont ceux qui tombent malades et meurent.

Ce vidage de données brutes expose les « vérificateurs de faits » comme Renz les appelle, pour les menteurs qu’ils sont vraiment. Il n’est pas nécessaire d’être un statisticien ou quoi que ce soit de spécial pour interpréter ces données simples montrant que beaucoup plus de personnes meurent des injections qu’on ne le dit.

Incroyablement, de fausses agences de presse comme USA Today prétendent déjà avoir « démystifié » ces données brutes, les qualifiant de désinformation. Mais cela parle vraiment de lui-même.

« Rappelez-vous: ce sont des « effets secondaires » que le gouvernement, les médias et les médias sociaux continuent de dire au public qui ne se produisent pas, ils mentent », prévient Renz. « Il ne fait aucun doute qu’ils mentent. Le mantra « sûr et efficace » doit cesser après les informations d’aujourd’hui. »

Pour suivre les dernières nouvelles sur les mensonges plandémiques du coronavirus de Wuhan [de la maladie Covid-19], visitez Propaganda.news.

Le rapport sur les décès par vaccin révèle que des MILLIONS de personnes sont décédées des vaccins contre la Covid

Bevan Costello: un aîné indigène australien de 65 ans reçoit une deuxième injection d’ARNm de Pfizer lors d’un événement télévisé, décédé six jours plus tard.

Un ancien de la tribu Wakka Wakka de 65 ans est décédé après avoir cru qu’il faisait ce qu’il fallait pour sa communauté.

(Article republié à partir de TheCOVIDBlog.com)

M. Bevan Costello, connu sous le nom d’oncle Bevan Costello dans sa communauté, a reçu sa deuxième injection d’ARNm Pfizer le ou vers le 9 septembre lors d’un événement local pop-up, selon l’Australian Broadcasting Corporation (ABC). Il a déclaré à ABC que beaucoup de ses compatriotes membres de la tribu Wakka Wakka hésitaient à recevoir les injections en raison d’une « incompréhension de l’information, principalement sur les réseaux sociaux ».

ABC a rapporté que Cherbourg, une colonie autochtone avec environ 1 200 habitants, n’était que de 4,6% complètement vacciné au 9 septembre. Oncle Bevan a déclaré dans l’interview télévisée ci-dessous qu’il était plus confiant maintenant qu’il était complètement vacciné. Il a également déclaré qu’il était diabétique et que le vaccin devrait le protéger s’il contracte la COVID-19.

Notez que la vidéo ci-dessus sera finalement supprimée de Youtube (les commentaires sont déjà désactivés). Veuillez laisser un commentaire si la vidéo n’est pas disponible et nous la téléchargerons à nouveau ailleurs.

Mort subite de l’oncle Bevan

Les détails sur la mort de l’oncle Bevan sont rares. Mais la page Facebook du Cherbourg Aboriginal Shire Council a fait deux annonces à six heures d’intervalle de sa mort les 14 et 15 septembre, heure du Queensland. Le premier dit qu’il s’agissait d’un « passage soudain ». La seconde la décrit comme une « mort subite ». Les deux messages ont recueilli un total de 339 commentaires et plus de 1 500 engagements au moment de la rédaction, de loin les deux plus populaires sur la chaîne depuis au moins juin.

Le Conseil a également republié plusieurs photos et mises à jour de la page Facebook Darling Downs Aboriginal and Torres Strait Islander Health. Les photos montrent des personnes recevant des injections lors de l’événement de trois jours où l’oncle Bevan a reçu son injection.

Aucun des messages ne mentionne que l’oncle Bevan a reçu les vaccins de Pfizer. ABC a rapporté qu’il est mort d’une crise cardiaque.

M. Bevan Costello était un pilier de sa communauté. Il a représenté les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres au Queensland Sentencing Advisory Council. Oncle Bevan a aidé les magistrats du tribunal de Murri à comprendre les peuples et la culture autochtones. Il est également membre fondateur du Ration Shed Museum, qui raconte l’histoire de Cherbourg.

Les funérailles sont prévues le 8 octobre.

La mort de l’oncle Bevan nuit à la propagande vaccinale

Tous les aborigènes australiens sont confrontés à une propagande ciblée de la part des médias mainstream et du gouvernement. SBS World News a rapporté que les anciens des nations Maningrida et Djarindjin étaient recrutés pour jouer des rôles similaires à ceux de l’oncle Bevan pour sa communauté. Selon le Sydney Herald, seuls 29% des Australiens indigènes sont complètement vaccinés, contre 52% de la population générale. Le journal a qualifié les autochtones de «groupe prioritaire» pour recevoir les injections d’ARNm et d’ADN de vecteur viral.

Les personnes les moins vaccinées dans tous les pays du monde ne sont pas blanches. Ce n’est également un secret pour personne que les pays occidentaux recrutent des porte-parole symboliques pour contraindre ces groupes. Les gouvernements et les médias occidentaux pensent que tous ces groupes sont des monolithes qui pensent et agissent tous de la même manière. Les libéraux noirs aux États-Unis sont pathétiquement tristes de jouer volontairement ces rôles.

Joy Reid de MSNBC a fait l’un des segments les plus grinçants de 2021 (et cela veut dire quelque chose). Elle n’arrêtait pas d’appeler la rappeuse et chanteuse Nicki Minaj « sista » tout en réprimandant Minaj pour sa position anti-vaccin. Reid a déclaré que Minaj « mettait en danger notre communauté ».

Minaj est originaire de Trinité-et-Tobago. Les parents de Reid sont originaires du Congo et de Guyane (Amérique du Sud). On ne sait donc pas à quelle « communauté » elle fait référence. Mais encore une fois, les gouvernements occidentaux comptent sur la stupidité et l’obéissance de masse pour que ces opérations psychologiques fonctionnent. Avouons-le – les hamburgers, les frites et les « loteries de vaccins » gratuits ont probablement attiré des millions de personnes.

Facebook et Instagram ont été fidèles à leurs propos. « Je suis vacciné » et les photos d’injection sont rares de nos jours. Les fanatiques ont épuisé cette tendance très tôt. Ce blogueur a supplié les gens d’arrêter de le faire parce que nous en parlerons lorsque les choses iront au sud. Les grandes technologies ont reçu le message que tout ce que nous avons à faire est de suivre ces comptes jusqu’à ce que quelque chose se passe ; et nous avons des histoires. Facebook sévit également contre les groupes de blessés par vaccin. Mais vous ne pouvez cacher la vérité que si longtemps. Et plus de gens le recherchent plus que jamais.

Restez vigilant et protégez vos amis et vos proches.

DONNA SHAFFER, 16 ans, a de graves problèmes neurologiques après le 2e vaccin

Fille de 16 ans, handicapée à la suite de l’injection. Malgré la réponse de son corps, Donna a reçu une deuxième injection de Pfizer. (Avec quoi ?)

Source : Belinda

Blessures liées au vaccin COVID – Alughamani – Étudiante en médecine dans la vingtaine – Merci à Pfizer

PHD DR. SEAN BROOKS (OXFORD) VOUS DIT QUAND ET COMMENT LE VACCINÉ mourra – EXPOSE LA FRAUDE

Jeune fille de 17 ans assassinée parce qu’elle voulait participer.

C’était à quoi elle participait, c’était la question à laquelle on a maintenant répondu. Source : Nouvelles de la graisse. Si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez peut-être aussi certaines d’entre elles :

L’oxyde de graphène est le goo noir. Il s’agit de faire entrer cela dans votre corps.

C’est pourquoi ils poussent si fort le vaccin

C’est pourquoi ils poussent si fort le vaccin parce que les premiers bébés nés de mères vaccinées ont de sérieux problèmes et ils doivent faire en sorte que tout le monde soit vacciné rapidement avant que les gens puissent en être informés.

Ce n’est pas le seul, il n’y a plus de surfaçage.

La maman de ce bébé a eu le vaccin Pfizer à 1 mois de grossesse.

Vous pensez que c’est une coïncidence ? Détrompez-vous. Ce prochain bébé est celui dont la mère a été vaccinée APRÈS sa naissance, et sa réaction à son lait maternel est évidemment exactement la même chose que ci-dessus, à un niveau moindre :

Infelizmente eu não sei. Também recebi isso hoje👇 Não tenho 100% certeza da informação. pic.twitter.com/4Ixyq4ZYQJ – Monica Campos💚💛💋 (@Monica24Minion) 30 septembre 2021

Vous verrez une poussée ÉNORME pour forcer les gens à prendre la photo avant que des images comme celles-ci ne soient largement connues. Les personnes derrière le vaccin fermeront le Web et tueront des gens pour empêcher cette information de se propager. Ce n’est que la pointe de l’iceberg, attendez quelques mois. . . . . ILS N’ATTENDRONS PAS parce qu’ils savent que cela va arriver.

http://82.221.129.208/1/.ub3.html

http://www.jimstone.is

EFFETS INDÉSIRABLES GRAVES AU VACCIN PFIZER AU COURS DES 5 DERNIERS MOIS DEPUIS LE VACCIN [2021-09-29] – LEAH JEAN

EFFETS INDÉSIRABLES GRAVES AU VACCIN PFIZER AU COURS DES 5 DERNIERS MOIS DEPUIS LE VACCIN [2021-09-29] – LEAH JEAN

MAGNETOFECTION À PARTIR DE L’OXYDE DE GRAPHÈNE ? : RÉACTIONS INDÉSIRABLES MAGNÉTIQUES [2021-09-29] (VIDÉO)

La magnétofection de l’oxyde de graphène, qui est au moins un ingrédient commun trouvé dans les 4 vaccins Covid, provoque l’attraction magnétique de tous les types de métaux (même non magnétiques), d’aimants, de batteries, de téléphones portables et bien plus encore vers le CORPS HUMAIN VACCINÉ . L’oxyde de graphène provoque également l’adhérence magnétique des globules rouges, provoquant des caillots sanguins massifs, une défaillance d’organes, des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, des troubles neurologiques, des troubles cutanés, des maladies auto-immunes (perte de toute immunité à toutes les maladies similaires au SIDA), et bien Suite. Les gens doivent faire des recherches sur le TRANSHUMANISME, la 5G. MANIPULATION DE GÈNES ARNm, BLACK GOO, INTERNET DES OBJETS, INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, ROBOTIQUE, ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS (OGM) et bien plus encore avant qu’il ne soit trop tard. Les DEMONrats sur terre poussent le FAKE SCAMdemic et la COVID VACCINE PLANdemic pour les mesures de contrôle du Nouvel Ordre Mondial. Les clichés sont LA MARQUE DE LA BÊTE et LA SOLUTION FINALE. Quoi que vous fassiez, N’OBTENEZ PAS UN VACCIN COVID POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT. Il est irréversible une fois que vous avez le DEVIL’S BREW dans votre corps ! Vous devez utiliser votre LIBRE VOLONTÉ et votre consentement pour le Death Jab, le Depop Vaccin et le Caillot Sanguin. Cela NE PEUT PAS vous être imposé, et c’est pourquoi les gouvernements mondiaux mondialistes utilisent chaque astuce du livre pour vous amener à SOUMETTRE ! Jusqu’à présent, la MAGNETOFECTION se produit chez 60 pour cent de tous les moutons vaccinés.

Filmé avec une caméra cachée : les scientifiques de Johnson & Johnson déconseillent d’utiliser leur propre vaccin

La plate-forme d’exposition conservatrice américaine Project Veritas a publié une interview vidéo avec une caméra cachée dans laquelle deux employés de Johnson & Johnson – un scientifique et un représentant du client – sont extrêmement critiques à l’égard du vaccin interne COVID-19. « Les enfants ne devraient pas recevoir ce foutu vaccin », a déclaré Brandon Schadt, employé de J&J.

Source : Gettyimages.ru © NurPhoto / Contributeur / Image de l’icône

Deux employés de Johnson & Johnson ont été secrètement filmés dans une nouvelle vidéo secrète publiée aux États-Unis par la plate-forme d’exposition conservatrice américaine Project Veritas dirigée par James O’Keefe. Cela montre à quel point ils sont critiques vis-à-vis du vaccin COVID-19 de l’entreprise. Selon un employé, les enfants ne devraient pas être obligés de se faire vacciner contre la COVID, car cela pourrait provoquer des effets secondaires à long terme.

La vidéo fait suite à deux versions distinctes de Project Veritas la semaine dernière. Premièrement, avec une infirmière employée dans un hôpital du département américain de la Sécurité intérieure qui affirme que les effets secondaires graves des vaccins COVID-19 sont plus fréquents que ceux signalés. L’autre est une vidéo avec un économiste de la Food and Drug Administration des États-Unis préconisant la vaccination obligatoire des Afro-Américains et des Blancs à faible QI.

Dans la troisième partie de la série d’enquêtes du Projet Veritas sur les vaccins COVID, le scientifique de J&J Justin Durrant a décrit avec un sourire comment les Américains non vaccinés se sentent comme des citoyens de deuxième classe. Ils voulaient les forcer à se faire vacciner. Dans le même temps, il déconseille de se faire vacciner contre la COVID-19 auprès de J&J.

Brandon Schadt, directeur de compte régional de J&J, a déclaré au journaliste infiltré : « J&J botte le meilleur tas de merde odorant sur lequel vous puissiez marcher. »

Fait intéressant, Schadt a conseillé au journaliste infiltré de ne pas faire confiance aux médias.

« Je ne suis pas censé faire confiance aux médias ? », a demandé le journaliste de Veritas.

« Non, pourquoi devrions-nous ? » répondit Schadt. « Pourquoi diable devrions-nous ? Certainement pas ». Il ajouta:

« Il n’y a aucun moyen de faire confiance à tout ce que disent les médias. »

Schadt s’est prononcé avec passion contre la vaccination des enfants. Il expliqua:

« C’est un gosse, c’est un putain d’enfant, tu sais ? Tu ne devrais pas avoir à te faire vacciner (COVID) putain, tu sais ? C’est juste un gosse qui n’est pas encore développé. »

Schadt a également souligné que les très jeunes se remettent facilement du virus, il n’est donc pas nécessaire de les vacciner. Il a également averti que la pression exercée sur les enfants pour qu’ils se fassent vacciner était » terrible » et » vous n’exposez pas les enfants à certaines choses que font les adultes. »

Le membre du personnel de J&J s’est également dit préoccupé par les effets secondaires à long terme chez les enfants vaccinés. Schadt a souligné :

« Vous ne faites pas ça avec un enfant, vous savez ? Pas quelque chose qui est si inconnu quant aux conséquences. »

Le scientifique J&J Durrant semblait d’accord. « Vous n’avez vraiment pas besoin de vacciner un bébé », a-t-il déclaré. « Cela ne ferait pas beaucoup de différence. »

Durrant s’est moqué de la façon dont la vaccination obligatoire rend la vie difficile pour les Américains qui refusent de se faire vacciner.

« L’inconvénient (des non vaccinés) va jusqu’à dire : « Je devrais juste le faire », tu vois ce que je veux dire ? Je ne peux pas aller à l’étranger, ma grand-mère est au Canada et je ne peux pas visiter, tu vois ce que je veux dire? » dit Durrant. « Vous ne pouvez pas aller en France si vous n’êtes pas vacciné – vous savez, vous n’avez qu’à continuer à faire des choses qui font presque de vous un citoyen de seconde zone si vous n’êtes pas vacciné, et je sais que c’est affreux. »

« Qu’est-ce que tu fais presque ? », demande le journaliste de Veritas.

« Un citoyen de seconde zone. Comme s’il n’y avait rien qu’un citoyen normal puisse faire », a-t-il répondu.

Lorsqu’on lui a demandé comment les Américains non vaccinés devraient être punis, Durrant a répondu: « Je veux dire, si vous ne pouvez pas travailler, je pense que c’est une punition suffisante. »

Il a ajouté: « La seule façon de vraiment amener les gens à agir et à se soumettre est quand il s’agit de leur portefeuille, comme si vous travaillez pour une grande entreprise et perdez votre emploi, vous serez sûr d’être le premier à vous faire vacciner [contre COVID ]. »

Le journaliste de Veritas a prétendu soutenir les programmes du gouvernement américain et des Big Pharma. « C’est tellement vrai. C’est sage, c’est ce que nous devons faire. »

— C’est ce que nous faisons, répondit Durrant. Lorsque le journaliste de Veritas a demandé quel vaccin son amie devrait recevoir, Durrant a mis en garde contre le vaccin de sa propre entreprise. Il a dit:

« Ne prenez pas le Johnson & Johnson (vaccin), mais je ne vous l’ai pas dit. »

Durrant a conseillé à son ami de se faire vacciner, « tout simplement par devoir civique ».

Il a admis que lorsque son entreprise a dit aux employés de se faire vacciner contre J&J, il n’était pas vraiment disposé à le faire lui-même : « J’ai dit : ‘Non, je vais bien' ».

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait été vacciné lui-même, il a répondu qu’il avait reçu le vaccin Moderna.

Schadt soupçonnait que les gens hésitaient à se faire vacciner par J&J parce que l’entreprise manquait de transparence et risquait de former des caillots sanguins.

Le vaccin Johnson & Johnson a été lié à un risque accru d’un type rare de caillot sanguin et a été suspendu pendant une dizaine de jours en avril pour cette raison. Depuis, il est surnommé « la seringue de coagulation ».

En savoir plus sur le sujet – Après la mort d’un jeune de 20 ans : la Slovénie suspend la vaccination avec Johnson & Johnson

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT