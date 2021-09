Post Fakebook de Jacinda – 30 000 commentaires exposent les blessures et les décès dus aux vaccins

Par Dee McLachlan

Le message du Premier ministre néo-zélandais, le post Fakebook de Jacinda Ardern, s’est retourné contre lui de façon spectaculaire. Le 26 septembre 2021, elle a posté ceci :

Jacinda Ardern

«Je lisais des recherches aujourd’hui sur les raisons pour lesquelles certaines personnes ont choisi de ne pas encore se faire vacciner pour les protéger contre COVID-19. L’un des plus courants est qu’ils s’inquiètent des effets secondaires. Alors parlons-en !

Comme tous les médicaments, vous pourriez ressentir des effets secondaires bénins 1 à 2 jours après avoir reçu votre vaccin. C’est tout à fait normal, et aussi un signe que votre corps apprend à combattre le virus.

La plupart des effets secondaires ne durent pas longtemps. Pour ma part, j’avais mal au bras après ma première dose (ça m’a rappelé le vaccin contre le tétanos) et je me sentais un peu las après la deuxième, mais pas pour longtemps ! Si les effets secondaires vous inquiètent, pourquoi ne pas contacter quelqu’un que vous connaissez et en qui vous avez confiance et qui a reçu le vaccin et lui demander comment il se sentait ? Ou parlez-en à votre médecin généraliste. Vous en trouverez également plus sur https://covid19.govt.nz/…/side-effects-of-covid-19…/”

Quand j’ai regardé ce soir, il y a 3 500 partages et…

30K Commentaires

Mon ami m’avait écrit et m’avait dit : « Vous devez lire certains des commentaires ». Je les ai parcourus et il est clair que c’est devenu un forum de signalement des blessures causées par les vaccins. J’en ai ajouté ci-dessous. Il est impossible que je passe en revue 30 000 commentaires, vous trouverez donc ci-dessous une sélection de «première saisie». [Mise à jour : maintenant 32 000 commentaires]

Kim L. Chaudronnier

Mon père a eu une crise cardiaque une semaine après sa première injection. Il a été héliporté à Waikato dans un état grave. Certes, il a 81 ans, mais il avait subi un examen cardiaque approfondi six semaines auparavant et avait été informé que son cœur était en excellent état pour son âge. Il est/était extrêmement actif et parcourait 40 kilomètres 5 jours par semaine. La crise cardiaque était due à des caillots sanguins. Il n’aura pas son deuxième vaccin.

Al Jonson Kim L. Coppersmith Je vous envoie beaucoup d’amour, ainsi qu’à Daniel et à votre père. Les mensonges doivent cesser.

Julie KING

Un des chauffeurs de notre père a eu une crise cardiaque il y a 2 jours une semaine après le vaccin. Notre ami a été à moitié paralysé un mois plus tard, il ne se sent toujours pas bien

Stace Da Ace Thompson

Mais personne n’est capable de nous dire ce qui pourrait arriver dans un an, 5, 10 ans, n’est-ce pas ? Seul le temps nous le dira et si 90% du pays est vacciné, nous devrions tous être en sécurité ? Même les 10% qui ne sont pas comme la Police, les Politiciens qui n’y sont pas obligés ?

Nimmi Valia

Nous devrions pouvoir faire notre propre choix Jacinda Ardern. Ce vaccin ne convient pas à tout le monde, car tout le monde est différent et réagit différemment à différentes choses. Le gouvernement doit comprendre cela.

J’ai eu mon premier et j’ai eu l’anaphylaxie pour la première fois de ma vie. C’est un NON de ma part pour le 2ème ! Merci!

Laurel Kells

Parlons de la suppression du groupe Facebook NZ qui répertoriait les effets indésirables personnels de chacun.

Suze Crawley

Un beau-frère d’un bon ami est décédé et un autre ami est décédé au travail. Une fille de mes années d’école a failli s’évanouir au centre de Vaccination et n’a pas pu bouger pendant quelques jours et a entendu parler d’un autre contact qui a eu une paralysie de Bell… ma famille immédiate n’a eu que des bras endoloris et de la fatigue. Beaucoup de gens vont bien MAIS beaucoup ne le sont pas, c’est très préoccupant

Letétia Kelly

Je ne pense pas que cela se déroule comme vous le vouliez pour Jacinda.

Molly Mahoney Mundell

Lisez-vous les réponses Jacinda? Histoire après histoire… ce vaccin ne convient pas à tout le monde. Ayez du respect pour les besoins individuels, arrêtez d’intimider votre pays. Laissez-nous vivre librement en fonction de ce qui est le mieux pour nous et nos familles, et non selon ce qui est le mieux pour votre réputation.

Chris Jacko Jackson

Parlons aussi des personnes qui vont devoir rembourser les 114 milliards de dollars de dettes accumulées. Seulement 2,5 milliards sur les subventions salariales. 0,2 % de ce montant est réservé aux services de santé mentale. Combien de milliards sont dépensés en publicité/lavage de cerveau. Notre pays est actuellement le plus endetté qu’il ait jamais été et la responsabilité revient au contribuable. Mes arrière-petits-enfants paieront cette dette.

Brooke Manukau

Eh bien, cela vient de tomber comme un baril de plomb, n’est-ce pas…. Il était temps que la vérité commence à apparaître

Flossie Drake

Mes parents ont tous deux développé des symptômes pseudo-grippaux après leur deuxième vaccination. Ma mère tombant dangereusement malade et a développé une pneumonie, a été admise à l’hôpital pendant deux semaines. Très effrayant. Cela fait 6 semaines et elle ne va toujours pas bien.

Sharon Alice Regan

Je suis désolé pour les adolescents car ce sont eux qu’ils poursuivent…. John Key a dit de les empêcher d’aller à des concerts ou à des R&V et ils feront bientôt la queue pour le vaccin.

C’est de l’intimidation et du chantage… c’est dégoûtant ce qu’un gouvernement va s’abaisser à faire.

Au cours des deux dernières semaines, des mesures désespérées à la radio et à la télévision disent constamment que vous devez être vacciné et encore moins avoir des bus vaccinaux en dehors de KFC, etc. quand Auckland est passé au niveau 3… du vaccin pendant que vous attendez.

Les gens devraient avoir le droit de choisir, et il ne devrait y avoir aucune discrimination de toute façon.

Sujean Elgar

Mon amie s’est retrouvée à l’hôpital sous perfusion et n’arrêtait pas de vomir… elle a dit à l’infirmière qu’elle venait de se faire vacciner la veille et l’infirmière l’a renvoyée et a dit que non, cela n’aurait rien à voir avec le vaccin et cela semble être le problème ici juste rejeté comme ça.

Chloé Mansfield

Mon père a maintenant un problème cardiaque après avoir pris votre le vaccin expérimental…. il semble que ce n’est pas si sûr et efficace

Chris Jacko Jackson

Je ferai tout ce que je choisirai, je résiste aux demandes. Si nous sommes obligés de recevoir cette injection, sommes-nous vraiment libres de choisir ? Si je suis forcé, je n’irai pas tranquillement, non pas parce que je suis un radical mais parce que je suis né avec des droits que personne n’a le pouvoir de prendre. N’oubliez pas que tout le monde est né avec ces droits et qu’ils sont à vous de faire ce qu’il vous plaît. Fin de la conversation.

Jac Watson

Un jeune de 23 ans a eu le vaccin un vendredi et est décédé le samedi d’une crise cardiaque. Ça arrive tellement souvent. Les jeunes ne devraient pas mourir de crises cardiaques comme celle-ci !!

Duncan Beall

Mon beau-père a passé deux semaines à l’hôpital, gravement malade, luttant pour respirer, il a réagi au premier vaccin immédiatement, les médecins ont dit qu’il n’allait pas s’en sortir. Il l’a fait, mais c’était du touch and go et depuis lors, par le biais d’amis, nous entendons quotidiennement de plus en plus de cas qui ont eu des réactions sévères. C’est désolant pour nous d’être traités comme une blague dans les médias, que ce soit aux nouvelles ou dans le journal. Nous sommes réduits au silence car c’est tellement polarisant et nous n’avons rien fait pour provoquer cela. C’est insultant de supposer que nous avons fait toutes nos recherches en ligne car je suis sûr que les gens dans les médias n’utilisent pas de microfiches ou d’encyclopédies. Nous sommes de vraies personnes qui connaissons de vraies personnes à qui des choses leur sont arrivées et ce ne sont pas de simples coïncidences et nous sommes ridiculisés et jugés. Ce n’est pas la NZ que nous connaissions. Si vous aviez le novavax, nous serions les premiers à l’avoir, mais avec pzifer, aucune menace de perte de liberté ou d’amitié ne nous tordra le bras. Nous avons trop vu et trop connu.

Dave Baldwin

Mis à part le fait de voir une amie regarder (par vidéo) sa mère mourir d’une coagulation sanguine à cause des restrictions aux frontières, j’aimerais parler des événements indésirables que je vis (comme beaucoup d’autres sans aucun doute). Je veux vous parler du chien noir qui me rend visite tous les jours. Le sentiment irrésistible de désespoir qui fait du suicide une option très réelle. Le désespoir causé d’abord par les politiques insensées et l’utilisation d’une science erronée qui est maintenant suivie de menaces de vaccinations obligatoires et de sanctions contre ceux qui veulent juste faire leurs propres choix, aller travailler pacifiquement et être proches de leurs familles. Pensez-vous vraiment qu’il est approprié que Chris Hipkins menace qu’il nous traque pour nous piquer et le reste de votre gouvernement pour n’instiller que la peur ? Ne pensez-vous pas qu’il est temps de libérer votre presse pour qu’elle puisse parler librement de ce qui se passe réellement ici et à l’étranger ? Pensez-vous qu’il est maintenant temps de dire « DÉSOLÉ » à l’équipe de 5 millions ?

Amanda Klein

Ce ne sont pas des « effets secondaires » Jacinda, ce sont des événements indésirables et beaucoup sont graves. Je comprends que votre comité restreint s’est vu présenter un document montrant que seulement 5 % d’entre eux ont été signalés.

Bhavisha Patel

Je ne suis pas anti-vaccin et je suis complètement vacciné mais ça n’a pas été facile pour moi. J’ai eu un mal de tête, de la fièvre, des nausées, des étourdissements et une douleur au bras après ma première dose. C’était bien pire après ma deuxième dose – tous mes muscles, articulations et nerfs avaient des douleurs aiguës, j’avais des palpitations cardiaques et des douleurs thoraciques, des nausées, des étourdissements, une forte fièvre, des douleurs au bras et je me sentais léthargique. Je remarque toujours des palpitations cardiaques maintenant et ma deuxième dose a eu lieu il y a près d’un mois – sans parler du fait que je n’ai que 26 ans et que je me considère en bonne santé. Ce fut une expérience horrible et je pense que ces effets secondaires plus indésirables devraient être divulgués et signalés ouvertement afin que les gens connaissent tous les détails et puissent prendre une décision en toute connaissance de cause pour leur corps et leur vie. Encore une fois pas contre le vaccin, juste des informations pro ouvertes, complètes et honnêtes – peut-être que si j’avais su à quel point c’était courant, je n’aurais pas eu si peur à l’époque

Michael van Heerden

Les effets secondaires qui durent un à deux jours, c’est une blague, j’ai eu mon premier vaccin parce que je pensais que c’était la bonne chose à faire, une semaine après et je ne peux toujours pas faire grand-chose parce que j’ai la tête légère, je peux ne rien faire d’épuisant parce que je me sens anéanti et que je dois m’endormir, hier est un excellent exemple, j’ai dormi parce que je n’avais pas le choix et j’ai dormi pendant 7 heures, je me suis réveillé à 4 et à neuf heures trente je m’endormais de nouveau. Vivre avec un mal de tête n’est pas très amusant. Ma vie a changé la semaine dernière pour le pire. Qui dois-je remercier pour avoir réduit ma vie à de courts instants pour faire quoi que ce soit. Je n’obtiendrai pas le deuxième vaccin, les risques l’emportent sur les récompenses.

Julia Bockett

Le père de mes amis est décédé une semaine après son deuxième vaccin. Ma belle-mère a une douleur continue au bras et se réveille avec un bras mort douloureux le matin, elle a eu ses injections il y a des semaines. Les médecins ne font pas rapport au CARM. Pourquoi est-ce ignoré?

Jess Chevalier

Et qu’en est-il de la pauvre fille d’Auckland qui a eu une crise 5 jours après son 2e vaccin ? Sa crise a été si violente qu’elle s’est cassé le cou dans la salle de bain et en est morte. Les médecins disaient que ce n’était pas une réaction au vaccin car c’était 5 jours après !! À propos d’elle? Son colocataire qui l’a trouvée ? Et sa famille Jacinda ??? Oui… s’il vous plait… parlons-en ??

Plus de 100 jeunes hospitalisés pour des problèmes cardiaques liés à la vaccination en Ontario

Un récent rapport en provenance du Canada a montré qu’un nombre élevé de personnes éprouvaient des problèmes cardiaques liés à la vaccination, et la majorité des personnes touchées étaient des jeunes.

Selon le rapport, qui a été publié discrètement par Santé publique Ontario, il y avait 106 incidents de péricardite et de myocardite chez des personnes de moins de 25 ans en Ontario au 7 août, ce qui représente un peu plus de la moitié du total de toutes les hospitalisations pour inflammation cardiaque là-bas. Trente et un de ces cas ont été observés chez des personnes âgées de 12 à 17 ans, tandis que 75 des cas ont été signalés chez des personnes âgées de 18 à 24 ans. Quatre-vingt pour cent de tous ces incidents ont été observés chez des hommes, et près de 70 pour cent des cas sont survenus après le deuxième coup de la série.

Selon le rapport, les services de santé publique de la région ont reçu pour instruction d’augmenter leur surveillance de cet effet secondaire particulier après que des rapports aient été signalés en Israël et aux États-Unis concernant des effets secondaires similaires. Santé publique Ontario a commencé à exiger la déclaration le jour même de la myocardite et de la péricardite post-vaccinale en juin. Les symptômes peuvent apparaître dès quelques minutes après la vaccination jusqu’à environ trois mois après le vaccin.

Le rapport indique : « Le taux de déclaration de myocardite/péricardite était plus élevé après la deuxième dose de vaccin à ARNm qu’après la première, en particulier pour ceux recevant le vaccin Moderna comme deuxième dose de la série (quel que soit le produit pour la première dose) . »

Selon Santé publique Ontario, le taux de déclaration d’inflammation cardiaque chez les personnes âgées de 18 à 24 ans était sept fois plus élevé chez ceux qui ont reçu le vaccin Moderna que ceux qui ont reçu Pfizer. Le vaccin Pfizer est le seul offert aux 12 à 17 ans, il n’est donc pas possible de faire une comparaison chez les plus jeunes.

Dans l’ensemble, ils ont vu 202 visites aux urgences dans tous les groupes d’âge pour des problèmes cardiaques après la vaccination, dont 146 ont conduit à une hospitalisation et dont trois ont nécessité une admission à l’USI.

Parmi les personnes plus âgées, 54 personnes âgées de 25 à 39 ans ont été incluses dans le dénombrement global, ainsi que 44 personnes âgées de 40 ans et plus.

Les deux affections cardiaques observées après la vaccination COVID-19 sont la myocardite, qui est une inflammation du muscle cardiaque, et la péricardite, qui est une inflammation de la paroi du cœur. Les symptômes de ces problèmes comprennent un essoufflement, un cœur battant ou battant, des douleurs thoraciques et un malaise.

Des études supplémentaires appuient les conclusions de l’Ontario

Des problèmes d’inflammation cardiaque post-vaccin COVID-19 sont observés dans le monde entier, en particulier chez les jeunes hommes. En Israël, qui est actuellement l’un des pays les plus vaccinés au monde, un lien probable a été établi entre le vaccin COVID-19 Pfizer et la myocardite, principalement chez les garçons âgés de 16 à 30 ans.

Les chercheurs y ont découvert qu’un jeune homme sur 3 000 à 5 000 âgé de 16 à 24 ans pourrait souffrir de cette maladie à la suite de son injection COVID-19. Parce que les dommages sont plus importants après la deuxième dose, le pays envisage de donner aux adolescents une seule injection pour les protéger des risques cardiaques.

Pendant ce temps, une étude menée par des chercheurs de l’Université de Californie qui a analysé les réactions indésirables aux vaccins COVID-19 chez les enfants américains a révélé que les jeunes garçons en bonne santé âgés de 12 à 15 ans sont quatre à six fois plus susceptibles d’être admis dans un hôpital avec une inflammation de le cœur après la vaccination que d’être hospitalisé avec COVID-19 lui-même.

Ces études fournissent des informations précieuses que tous les parents devraient prendre en compte lorsqu’ils décident si les risques du vaccin en valent la peine pour leurs enfants, en particulier les parents de jeunes garçons.

Les sources de cet article incluent :

HumansAreFree.com

TorontoSun.com

TheGuardian.com

Cassie B.

Vaccins racistes ? Les données des sondages montrent que les Hispano-Américains subissent TROIS FOIS plus de réactions au vaccin que les Blancs

La prévalence des effets indésirables graves causés par la « vaccination » au coronavirus de Wuhan [de la maladie Covid-19] est trois fois plus élevée chez les Hispaniques que chez les Blancs, selon une nouvelle enquête.

Big Data Poll a révélé que les personnes à la peau brune sont 300% plus susceptibles d’être gravement blessées ou de mourir après l’injection que les personnes à la peau claire, ce qui suggère que les vaccins contre la grippe Fauci pourraient avoir été conçus en pensant à l’extermination des «minorités».

Richard Baris a déclaré à Creative Destruction Media que les Hispaniques ont signalé les «effets indésirables les plus graves qui empêchent l’activité quotidienne». Les Hispaniques présentent également les symptômes les plus légers et modérés associés à la Covid.

Alors que l’enquête était simplement cela, une enquête par opposition à une étude, elle met en évidence les disparités discutables qui existent en termes de la façon dont les vaccins affectent les gens différemment en fonction de leur couleur de peau.

« Cette révélation pourrait expliquer en partie pourquoi les Noirs sont plus peu susceptibles de prendre le vaccin que les Blancs », a rapporté CD Media à propos d’un autre groupe « minoritaire » très méfiant à l’égard des coups de feu.

Un médecin africain déclare que les vaccins Covid ne sont pas un stratagème pour « tuer des Noirs »

On sait aussi que depuis un certain temps déjà, les pouvoirs en place tentent de camoufler toutes les blessures et les décès causés par les injections chez les Noirs, ainsi que chez tous les peuples.

Tant de Noirs en particulier remettent en question la sécurité et l’efficacité des tirs, et finalement les refusent, qu’un éminent médecin sud-africain est en fait sorti et a publié une déclaration suggérant que les tirs n’étaient pas conçus pour tuer les Noirs, et que les Noirs devraient faites juste confiance aux autorités.

« La réalité est que si quelqu’un voulait tuer des Sud-Africains à l’aide d’un vaccin, il aurait pu le faire il y a longtemps », a déclaré le Dr Sandile Tshabalala lors d’une campagne de promotion d’un vaccin organisée à l’UKZN à Pietermaritzburg.

« Donc, ce n’est que de fausses nouvelles que maintenant il y a quelqu’un qui veut tuer des Sud-Africains en utilisant n’importe quel vaccin d’ailleurs. Si vous dites que cela vise à tuer des Noirs… Tout le monde, quel que soit le spectre racial, se fait vacciner. Alors, pourquoi ne tuerait-il que des Noirs ? Cela n’a aucun sens. Donc, il n’y a rien de tel.

Le fait que quelqu’un soit sorti pour dire quelque chose comme ça montre à quel point tout cela est une blague et à quel point il y a probablement beaucoup plus de personnes «hésitantes» de toutes les couleurs de peau que ne le suggèrent les médias.

Certains spéculent que si même la moitié de la population est « complètement vaccinée » comme on le prétend, alors peut-être que le chiffre réel est plutôt d’un tiers. Cela expliquerait pourquoi le gouvernement, les médias et les médecins conventionnels s’effondrent face à la méfiance généralisée envers les injections – car très peu de personnes, probablement en minorité, les prennent réellement.

« Auparavant, les femmes enceintes et les personnes atteintes d’un cancer ou d’un système immunitaire affaibli étaient généralement exemptées de vaccins obligatoires ou volontaires », a écrit un commentateur de Natural News à propos de la rapidité avec laquelle les choses ont changé en raison de la Covid.

« Pourtant, tout le monde dans le monde est censé croire que les bureaucrates se soucient de la bonne santé des autres. Ces serpents sont généralement en grande partie à blâmer d’une manière ou d’une autre pour la plupart des gens qui sont malades, malades ou morts. »

Un autre a souligné qu’environ 70% de la population noire américaine n’avait encore reçu aucune des injections de virus chinois.

« Mon peuple est détruit par manque de connaissance : parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi, afin que tu ne sois pas un prêtre pour moi : puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j’oublierai aussi tes enfants, Osée 4 :6 », a écrit un autre commentateur à propos de tous ceux qui adhèrent au programme.

Pour vous tenir au courant des dernières nouvelles sur la tromperie du « vaccin » contre le virus chinois, visitez ChemicalViolence.com.

Les sources de cet article incluent :

CreativeDestructionMedia.com

NaturalNews.com

IOL.co.za

Ethan Huff

