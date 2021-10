1 969 morts fœtales enregistrées à la suite d’injections COVID-19, mais le CDC criminel recommande aux femmes enceintes de se faire vacciner

Par Brian Shilhavy

Le CDC a publié plus de données aujourd’hui dans le VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) qui montre qu’il y a maintenant 1 969 décès fœtaux parmi les femmes enceintes qui ont reçu un vaccin COVID-19. (Source.)

En revanche, j’ai effectué exactement la même recherche dans le VAERS pour tous les vaccins non-COVID-19 au cours des 30 dernières années, et il a renvoyé un résultat de 2 183 décès fœtaux de femmes enceintes après la vaccination au cours des 30 dernières années. (Source.)

Il y a donc eu presque le même nombre de morts fœtales suite aux injections COVID-19 au cours des 10 derniers mois, que depuis plus de 30 ans que VAERS existe !

Et comment le CDC a-t-il répondu à ces données ?

La semaine dernière, le CDC a publié des recommandations pour que toutes les femmes enceintes se fassent vacciner contre la COVID-19 !

Aujourd’hui, le CDC a publié un avis de santé urgent pour augmenter la vaccination contre la COVID-19 chez les personnes enceintes, récemment enceintes (y compris celles qui allaitent), qui essaient de devenir enceintes maintenant ou qui pourraient devenir enceintes à l’avenir pour prévenir une maladie grave. , les décès et les issues défavorables de la grossesse.

L’avis de santé du CDC recommande fortement la vaccination COVID-19 avant ou pendant la grossesse, car les avantages de la vaccination pour les personnes enceintes et leur fœtus ou leur nourrisson l’emportent sur les risques connus ou potentiels. De plus, l’avis appelle les services de santé et les cliniciens à informer les femmes enceintes des avantages de la vaccination et de la sécurité des vaccins recommandés.

Selon les données du CDC, seulement 31% des femmes enceintes ont été vaccinées contre la COVID-19 et les taux de vaccination varient considérablement selon la race et l’origine ethnique. La couverture vaccinale est la plus élevée chez les Asiatiques enceintes (45,7 %), mais plus faible parmi les Hispaniques ou latinos enceintes (25 %), et la plus faible parmi les Noires enceintes (15,6 %).

Attribuez ce qui suit à la directrice du CDC, Rochelle P. Walensky, M.D., M.P.H.

« La grossesse peut être à la fois une période spéciale et une période stressante – et la grossesse pendant une pandémie est une préoccupation supplémentaire pour les familles. J’encourage fortement les femmes enceintes ou envisageant une grossesse à discuter avec leur fournisseur de soins de santé des avantages protecteurs du vaccin COVID-19 pour assurer la sécurité de leurs bébés et d’elles-mêmes. » (Source.)

Réveiller les gens!! Nous regardons un plan eugénique de contrôle de la population mondiale se dérouler sous nos yeux, et c’est de la pure folie pour toute femme enceinte d’accepter volontairement de se faire vacciner contre la COVID-19 qui mettra sa vie et celle de son bébé à naître en danger.

Rochelle Walensky et ses cohortes au CDC, ainsi que les criminels de la FDA, du NIH et de nombreuses autres organisations gouvernementales de santé doivent être arrêtés immédiatement pour arrêter cette attaque contre les citoyens des États-Unis avec des injections expérimentales de thérapie génique.

Histoires de femmes enceintes qui se sont fait vacciner contre la COVID-19

Alexandra Laigle

Selon sa page Facebook, Alexandra Laigle a apparemment pris la décision de se faire vacciner contre la COVID-19 pendant sa grossesse sur la base d’« études préliminaires » qu’elle pourrait transmettre des anticorps à son enfant à naître.

Merci à la chaîne COVID Vaccine Injuries Telegram pour la préservation de ces captures d’écran. Au moment de la publication aujourd’hui, la plupart de ces photos du bébé ont été supprimées, bien qu’il en reste une ici.

Une infirmière pédiatrique se vante de se faire vacciner contre la COVID pendant la grossesse – le bébé est mort-né 8 jours plus tard

Mme Mary Pat Voll est infirmière pédiatrique à Altamonte Springs, en Floride, selon sa page Facebook. Elle a posté une photo d’elle tenant une carte de vaccination, avec la légende « enceinte et vaccinée » le 22 février.

Elle a écrit qu’elle avait pris en compte toutes les informations factuelles et éliminé les «théories du complot» avant d’obtenir les premier et deuxième clichés. Mme Voll était enceinte de 21 semaines à l’époque. Son bébé est mort-né huit jours plus tard, selon une publication ultérieure sur Facebook.

Histoire complète ici.

Un médecin résident du Wisconsin fait une fausse couche 3 jours après avoir reçu une injection COVID à ARNm expérimentale

La Dre Sara Beltrán Ponce est diplômée du Medical College of Wisconsin en 2019. Elle termine sa résidence en radio-oncologie dans le même collège de Milwaukee. Son profil sur un site Web appelé SheMD dit qu’elle est « passionnée par l’éducation médicale, la santé publique et le mentorat, en particulier pour les femmes intéressées par les radiations ». Elle est mariée et a une fille et a eu un autre enfant en route – jusqu’à hier.

Le Dr Beltrán Ponce a tweeté le 28 janvier qu’elle était enceinte de 14 semaines et « complètement vaccinée ». Elle a répété bon nombre des points de discussion les plus courants liés à la COVID-19 et aux vaccins dans la chaîne de tweets.

Elle a tweeté une mise à jour sur sa grossesse moins d’une semaine plus tard, déclarant qu’elle avait fait une fausse couche.

La fausse couche s’est produite à 14 semaines et demie, ce qui indique que c’était trois jours après qu’elle a reçu la première ou la deuxième injection d’ARNm.

Comme vous pouvez le voir sur le tweet de mise à jour du Dr Sara Beltrán Ponce annonçant la mort de son bébé à naître, elle n’a pas osé le connecter à l’injection COVID, car cela aurait probablement fait naufrage sa carrière de médecin, car elle aurait ont été étiquetés comme « anti-vaccinateur » et donc « anti-science ».

Lire l’histoire complète ici.

Reportage vidéo mettant en évidence les dommages causés par la recommandation du CDC aux femmes enceintes de se faire vacciner contre la COVID-19

C’est de notre chaîne Bitchute. C’est aussi sur notre chaîne Rumble.

