Rapport du gouvernement britannique : la grande majorité des décès de variantes Delta sont des personnes VACCINÉES, PAS des personnes non vaccinées

Un briefing technique de Public Health England publié en septembre 2021 intitulé «SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England» présente des conclusions qui ne sont pas de bon augure pour les partisans du vaccin. Les chiffres montrent que les personnes vaccinées ont contracté et sont décédées de la variante dite « Delta » du coronavirus à un taux beaucoup plus élevé que les personnes non vaccinées entre le 1er février 2021 et le 12 septembre 2021.

Au cours de la période en question, les personnes non vaccinées auraient représenté 257 357 cas Delta sur 593 572 cas Delta au total (environ 43 %) et 722 sur 2 542 décès Delta (environ 28 %) « dans les 28 jours suivant la date de l’échantillon positif ». Qu’est-ce que ça veut dire? Cela signifie que la grande majorité des décès de Delta en Angleterre au cours de cette période sont survenus parmi des personnes vaccinées, PAS des personnes non vaccinées.

Un ancien employé de Pfizer signale une étude de la FDA et prévient que le vaccin Pfizer augmente la COVID de plus de 300 %

La fraude des vaccins Covid-19 est pleinement exposée et les preuves sont au grand jour. L’approbation complète de la FDA pour le vaccin COMIRNATY de Pfizer contenait la preuve clinique que l’inoculation augmente l’infection à la COVID de plus de 300 % !

Une ancienne employée de Pfizer, Karen Kingston, dénonce son ancien employeur. Kingston est actuellement expert en marketing pharmaceutique et analyste en biotechnologie. Lorsqu’elle a examiné l’approbation complète de la FDA pour COMIRNATY, elle a découvert une fraude flagrante dans les études cliniques de Pfizer.

La FDA approuve le vaccin Covid-19 de Pfizer, même s’il augmente l’infection de 300%

Kingston a présenté un document d’information de la réunion du comité consultatif de la FDA qui a eu lieu le 17 septembre 2021. Le titre du document est « Demande d’autorisation d’une dose de rappel pour COMIRNATY (vaccin COVID-19, ARNm) ». Le document comprend des études cliniques menées par Pfizer. Ces études suivent la durabilité de l’immunité offerte par le vaccin COMIRNATY et la comparent à l’immunité observée chez les personnes non vaccinées.

« Si vous obtenez le vax Pfizer, vous êtes plus susceptible d’avoir COVID », a déclaré Kingston, « Donc, quand ils n’ont pas été injectés, leur taux d’infection était de 1,3% et quand ils ont été injectés, il était de 4,34%. Il a augmenté de plus de 300 %. Comment la FDA a-t-elle pu passer outre ces preuves et approuver une fraude flagrante ?

Depuis que le vaccin a été officiellement approuvé, le gouvernement fédéral a commencé à faire pression sur les entreprises à travers les États-Unis, les menaçant d’extorsion et d’amendes s’ils n’imposaient pas de mandats de vaccination à leurs employés. Les vaccins contre le covid-19 ont été injectés près de 225 millions de fois dans les bras des Américains, causant des blessures graves et la mort en cours de route. Les observations du monde réel soutiennent également les données cliniques montrant que les vaccins augmentent la sensibilité à la Covid-19. En effet, les vaccins augmentent la charge virale dans les narines des vaccinés. Un article du 26 août du Dr Peter McCullough montre que les vaccins Covid permettent aux vaccinés de porter 251 fois la charge virale du covid-19 dans leurs narines, les transformant en les super épandeurs asymptomatiques qu’ils craignaient autrefois.

Des études de Pfizer montrent qu’être non vacciné offre une meilleure protection

L’avocat des droits de la liberté médicale, Thomas Renz, a rendu public la fraude de Pfizer. L’étude de Pfizer a impliqué plus de 36 000 personnes. Ceux qui ont été injectés plus tôt dans l’étude étaient plus susceptibles de contracter des infections à Covid plus tard, montrant une nette tendance à la baisse de l’immunité. Les personnes placées dans des groupes « hautement prioritaires », qui ont été vaccinées plus tôt, ont 36 % de chances de plus d’être infectées par rapport au groupe qui a été vacciné plus tard.

Le groupe qui a vacciné plus tard n’a pas été vacciné pendant 5,1 mois de plus que le groupe qui a été vacciné au début. Ce groupe placebo n’a pas eu de taux d’infection élevés alors qu’ils n’étaient pas vaccinés, même s’ils ont duré plus longtemps sans aucune « protection ». Pour cette raison, Kingston a déclaré que le groupe vacciné « a une chance encore plus élevée d’être infecté par COVID-19 que la différence de 36% indiquée par cette partie de l’étude ».

L’étude a même admis dans sa conclusion : « Une analyse supplémentaire semble indiquer que l’incidence de COVID-19 a généralement augmenté dans chaque groupe de participants à l’étude avec l’augmentation du temps après la dose 2. » Kingston a précisé que les taux d’infection « augmentent avec le temps » lorsque les gens reçoivent deux doses d’ARNm Pfizer.

Le plus choquant était les données sur le groupe placebo. Au cours des quatre premiers mois, le groupe placebo n’avait « aucune protection vaccinale » et a enregistré un taux d’infection de 12,6 cas pour 1 000 années-personnes. Le taux d’infection pour les non vaccinés était un maigre 1,3 pour cent.

Après leur période de placebo, le groupe a été « complètement vacciné ». En quelques mois seulement, ce groupe est devenu plus contagieux et a présenté 43,4 cas pour 1 000 personnes/années. Leur taux d’infection a augmenté de plus de 300 % pour atteindre un taux d’infection de 4,34 %. Mme Kingston a qualifié cela de « super alarmant ».

«Ils avaient moins d’infections lorsqu’ils n’avaient aucune protection. Donc, c’est un problème », a-t-elle déclaré.

Consultez Vaccines.News pour les dernières nouvelles sur la fraude au vaccin Covid-19.

6 sur 7 nouveaux décès dus à la COVID-19 en Nouvelle-Galles du Sud ont été VACCINÉS

Six des sept personnes récemment décédées du coronavirus de Wuhan [de la maladie COVID-19] dans l’État australien de la Nouvelle-Galles du Sud, dans l’est de l’Australie, ont été vaccinées.

Le mardi 28 septembre, le médecin-chef adjoint de la santé de la Nouvelle-Galles du Sud, le Dr Marianne Gale, a annoncé que l’État avait enregistré sept nouveaux décès liés à la COVID 19 pendant la nuit. Gale a fait cette annonce lors d’une conférence de presse avec des membres du gouvernement de l’État, dont le ministre de la Santé et de la Recherche médicale Brad Hazzard du Parti libéral au pouvoir.

« Comme l’a dit le ministre, tragiquement aujourd’hui, nous annonçons la mort de sept personnes qui ont perdu la vie à cause de COVID-19, quatre femmes et trois hommes », a déclaré Gale. « Une personne n’a pas été vaccinée. Trois personnes avaient reçu une dose d’un vaccin COVID et trois personnes avaient reçu deux doses d’un vaccin COVID. »

Gale a tenté de faire valoir que leurs décès n’étaient pas un signe que les vaccins COVID-19 ne fonctionnent pas. Elle a déclaré que les sept personnes avaient des problèmes de santé sous-jacents et elle a tenté de faire valoir que leur âge les rendait plus sensibles au virus. Une personne avait la quarantaine, une autre la cinquantaine, deux avaient 70 ans, deux 80 ans et la dernière personne décédée avait 90 ans.

L’agent de santé a en outre tenté de faire valoir que certaines des personnes vaccinées décédées avaient été infectées par COVID-19 quelques jours seulement après avoir reçu leurs doses.

« Nous savons donc que dans un certain nombre de cas, malheureusement, le vaccin n’a pas eu assez de temps pour fournir la protection que nous aurions voulue », a déclaré Gale.

L’agent de santé a terminé sa déclaration en exhortant les gens à se faire vacciner.

« Nous savons que les vaccins sont très efficaces pour prévenir les hospitalisations et les décès », a déclaré Gale. « Et donc si vous ne l’avez pas déjà fait, s’il vous plaît, veuillez vous inscrire pour votre vaccination. »

Le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud pousse toujours les résidents à se faire vacciner

Au cours de la même conférence de presse, les ministres du gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud ont annoncé que l’État venait d’atteindre un taux de vaccination complet de 60,4 %. Le gouvernement a récemment annoncé que certaines des restrictions de l’État sur les coronavirus seront annulées une fois que l’État atteindra un taux de vaccination complet de 70%. Les estimations suggèrent que cela se produira d’ici le 11 octobre.

Le patron de Gale, Hazzard, a tenté d’exhorter les résidents de l’État à continuer à se faire vacciner, affirmant que les vaccinations étaient la seule « voie de sortie« .

« Il faut aller se faire vacciner le plus vite possible. Vous vous moquez de vous-même si vous pensez que vous n’avez pas besoin de vous faire vacciner, car c’est peut-être vous qui contractez le virus et mourrez, ou finirez dans une unité de soins intensifs à l’hôpital », a déclaré Hazzard. « C’est peut-être vous qui transmettez le virus à votre famille ou à vos amis et voyez alors la responsabilité retomber sur vos épaules pour la mort de l’un de vos amis proches ou de votre famille. »

Hazzard a ensuite attaqué les résidents de la Nouvelle-Galles du Sud qui étaient sceptiques quant à la prise des vaccins COVID-19 précipités, expérimentaux et mortels. Il a affirmé que certains d’entre eux attendaient simplement un type particulier de vaccin, c’est pourquoi beaucoup ne veulent pas prendre ceux déjà disponibles en Australie.

« Il y a eu un peu de rigueur et de choix », a déclaré Hazzard. « Quand vous allez vous faire vacciner contre la grippe, vous ne demandez pas de quelle marque il s’agit. Nous n’avons jamais. Allez chercher le vaccin disponible, car quel que soit le vaccin disponible, c’est le meilleur pour vous protéger. » (Connexe: un médecin australien SUSPENDU pour des publications sur les réseaux sociaux remettant en cause les politiques, le traitement et les vaccins COVID-19.)

Au cours de la même conférence, Hazzard a annoncé des restrictions de verrouillage accrues pour deux zones de gouvernement local de la Nouvelle-Galles du Sud qui ont connu une légère augmentation des nouveaux cas de COVID-19. Ces deux zones avaient prévu de sortir du verrouillage.

Hazzard a également annoncé qu’il pourrait y avoir des restrictions supplémentaires sur trois autres zones de gouvernement local.

« Ces décisions ne sont pas prises à la légère », a déclaré Hazzard. « Il y a encore du travail à faire et l’équipe de santé publique fera ce travail. »

Les sept nouveaux décès portent à 316 le nombre total de décès liés au coronavirus dans l’État au cours de cette épidémie post-vaccinale. Avant la prolifération des vaccins, l’État n’enregistrait que 56 décès dus à la COVID-19.

Apprenez-en plus sur le nombre de personnes décédées à cause des vaccins COVID-19 en Australie et dans d’autres parties du monde sur Vaccines.news.

Les données d’achat d’équipement de laboratoire confirment que COVID a été conçu par des chercheurs de laboratoire à Wuhan

Des données de sécurité chinoises récemment récupérées ont révélé que l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) a acheté une machine de réaction en chaîne par polymérase (PCR) en 2019 pour tester les coronavirus.

Cette révélation présente la preuve que la pandémie a commencé avec un virus qui a été conçu par des chercheurs du laboratoire, qui ont été en partie financés par l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) dirigé par le Dr Anthony Fauci.

Le rapport concernant l’achat de la machine PCR coïncide avec l’information selon laquelle des chercheurs du laboratoire de Wuhan sont tombés malades avec des symptômes de type COVID et ont demandé des soins à l’hôpital en novembre 2019.

La journaliste de Sky News Australia, Sharri Markson, qui a découvert qu’il y avait eu un « achat » à Wuhan pour l’équipement PCR, a demandé à l’ancien directeur du renseignement national John Ratcliffe s’il était au courant de l’achat. Cependant, Ratcliffe, qui a servi sous l’administration Trump au cours de la première année de la pandémie, a déclaré qu’il ne serait pas en mesure de commenter la déclaration.

Ratcliffe a déclaré qu’il existe des preuves convaincantes qui soutiennent la théorie des fuites de laboratoire, qui ne sont pas du domaine public. Il a également déclaré que la publication de plus d’informations créerait une pression supplémentaire sur les autorités communistes chinoises et d’autres qui continuent de nier la contribution de la Chine au problème.

Pompeo dit qu’il existe des preuves « énormes » d’une fuite de laboratoire

L’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo a déclaré qu’il y avait « d’énormes preuves, bien qu’indirectes, que l’Institut de virologie de Wuhan était le point central » de la pandémie.

Il a déclaré qu’il y avait 14 diplomates américains sur le terrain à Wuhan à l’époque qui regardaient et observaient ce qui se passait dans le laboratoire. L’Organisation mondiale de la santé n’était pas non plus disposée à tenir tête à la Chine et a échoué à la tâche pour laquelle elle a été créée – qui est d’empêcher une pandémie mondiale. (Connexe : un expert en virus du laboratoire de Wuhan nie la théorie des fuites de laboratoire COVID-19.)

Pompeo a également déclaré que la dissimulation montrait l’absence absolue d’humanité des dirigeants chinois. « Ils sont prêts à laisser des millions de personnes mourir si c’est ce qu’il faut pour protéger leur régime. »

Entre autres, Markson a également exploré les liens étroits du laboratoire avec l’armée chinoise et la possibilité que la Chine travaillait sur une arme biologique ou une défense contre une.

David Asher, qui a dirigé les premières enquêtes sur les origines de la pandémie, a déclaré que les travailleurs de laboratoire sont tombés malades avec des symptômes de COVID et pense qu’une arme biologique peut être libérée accidentellement, ajoutant que les agences de renseignement américaines disposaient d’informations au début de l’épidémie, ce qui aurait pu empêcher la pandémie.

Markson a également révélé l’histoire de Wei Jingsheng, un dissident chinois qui s’est enfui aux États-Unis et entretient des contacts de haut niveau en Chine. Wei a déclaré qu’il avait été informé de la propagation du coronavirus à Wuhan au moment des Jeux militaires mondiaux en octobre 2019, six semaines avant que Pékin n’admette une épidémie.

Les virologues reconsidèrent les origines des accidents de laboratoire de COVID-19

De multiples enquêtes ont montré peu de conclusions définitives sur les origines de la pandémie de COVID-19. Alors que les taux d’infection et les décès se poursuivent dans de nombreux pays développés, le manque de coopération du gouvernement chinois dans les enquêtes a incité certains des plus grands virologues du monde à reconsidérer la possibilité que la pandémie soit causée par un accident de laboratoire.

Parmi les preuves circonstancielles qui pourraient étayer la théorie des fuites de laboratoire, il y a le fait que le laboratoire de Wuhan a mené des types de recherche scientifique controversés dans le passé.

Le conseiller de l’OMS, Jamie Metzl, a déclaré qu’ils effectuaient des recherches sur le gain de fonction, ce qui implique l’amélioration de certains aspects d’un organisme. Ceci est particulièrement courant dans certains domaines pour étudier les variations génétiques et mieux comprendre les entités biologiques. Cependant, son utilisation pour augmenter la létalité ou la transmissibilité d’un virus reste controversée.

Le Dr Charles Calisher, virologue de la Colorado State University, a déclaré qu’il y avait trop de coïncidences pour ignorer la théorie des fuites de laboratoire, ajoutant que le virus COVID-19 serait probablement sorti du laboratoire de Wuhan.

Découvrez plus de théories possibles sur l’origine du virus COVID-19 sur Pandemic.news.

Le CDC autorise les hôpitaux à classer les personnes décédées vaccinées comme « non vaccinées »

Les Centers for Disease Control and Prevention ont élaboré un ensemble de règles relatives à la classification des maladies infectieuses et des décès. Ces règles gonflent à la fois le nombre de cas de Covid chez les non vaccinés et permettent aux hôpitaux de classer les personnes décédées vaccinées comme des décès « non vaccinés ».

Les hôpitaux et les laboratoires sont tenus de suivre ces règles et de déclarer les données officielles de covid-19 sur la base de ces règles. Il semble que ces règles aient été conçues de manière à dissimuler le nombre de cas de Covid chez les vaccinés et à masquer le nombre de décès causés par les vaccins Covid-19.

Cette fraude médicale et cette trahison morbide permettent au CDC de continuer avec le faux récit selon lequel la nation souffre d’une « pandémie des non vaccinés ». Les personnes qui meurent à cause du vaccin sont utilisées comme accessoires pour annoncer faussement le besoin d’un plus grand nombre de ces vaccins mortels.

Des règles suspectes du CDC obscurcissent les données de l’hôpital et trompent la nation

Lorsqu’un individu reçoit sa première dose d’un vaccin contre la Covid-19, il est toujours classé comme « non vacciné » pendant plusieurs semaines après le vaccin. S’ils sont testés positifs à la Covid-19 dans le mois qui suit l’injection, ils sont officiellement enregistrés comme « cas non vaccinés« .

Si le vaccin provoque des symptômes physiques de la maladie (comme cela a été rapporté chez 50 pour cent des receveurs dans les études cliniques), cette maladie est classée comme une réaction immunitaire saine au vaccin ou est annoncée comme une maladie plus bénigne par rapport à un cas hypothétique de Covid.

Même s’il n’y a aucun moyen de comparer une blessure causée par un vaccin avec un cas hypothétique et inexistant de maladie, on dit aux patients vaccinés d’accepter cette conjecture comme un fait. Peu importe le nombre de médicaments dont le patient a besoin pour gérer la douleur après avoir été malade à cause du vaccin. Peu importe combien de fois le patient vacciné doit consulter un médecin ou se rendre aux urgences après avoir été vacciné.

Le patient vacciné est informé que ces problèmes sont bien meilleurs qu’une infection potentielle à la Covid.

Après trois à quatre semaines, un patient vacciné est invité à revenir pour une deuxième dose. Même après avoir pris la deuxième dose, ils ne sont pas considérés comme « complètement vaccinés ». Si le patient doublement vacciné a une réaction au vaccin ou est testé positif à la Covid-19 dans les deux semaines qui suivent la deuxième dose, il est toujours considéré comme « non vacciné ».

Selon les règles du CDC, personne n’est compté comme « complètement vacciné » jusqu’à ce que 14 jours complets se soient écoulés depuis la deuxième injection de vaccin à ARNm de Pfizer ou de Moderna, ou 14 jours après la première dose du vaccin Johnson & Johnson.

Cette règle cache commodément 80 pour cent des décès qui surviennent après la vaccination et attribue sournoisement à tort ces décès comme des « décès non vaccinés ».

Cette règle frauduleuse gonfle le nombre de morts non vaccinés et masque les vrais problèmes médicaux qui sont le résultat des vaccins Covid.

La grande majorité des décès surviennent dans les deux premières semaines suivant la vaccination, mais tous ces décès sont annoncés comme des « décès non vaccinés ».

La fraude aux tests Covid du CDC crée une illusion d’épidémies chez les non vaccinés

La distorsion morbide de la mort par le CDC n’est pas le seul processus qui obscurcit les données et trompe la nation. Le CDC a également conçu un ensemble différent de directives de test pour les vaccinés et les non vaccinés. Le CDC pousse de nombreuses industries à punir les non vaccinés sur leur lieu de travail et d’éducation, les obligeant à passer plus fréquemment des écouvillons de test Covid-19 et des sondes nasales.

Les directives du CDC permettent aux laboratoires d’utiliser un seuil de cycle (CT) de 40 ou plus pour les non vaccinés.

Le CDC recommande que les laboratoires utilisent un CT de 28 ou moins pour les vaccinés.

Cette directive de test disparate minimise le risque de faux positifs pour les vaccinés, mais continue de générer une pandémie de faux positifs chez les non vaccinés, augmentant artificiellement le nombre de cas pour les non vaccinés.

Le CDC oblige les personnes en bonne santé à passer des tests Covid faussement calibrés, ce qui entraîne de faux rapports d’épidémies.

Pendant ce temps, le CDC ne signale les cas de covid chez les vaccinés que si ces cas sont passés 15 jours après la deuxième dose de vaccin et uniquement si ces cas entraînent une hospitalisation ou le décès.

Cette fraude est encore exacerbée par une autre règle cavalière du CDC, qui permet aux hôpitaux de prétendre que la Covid-19 est la cause de l’hospitalisation ou du décès, lorsqu’il ne peut être exclu ou est suspecté d’avoir causé la maladie.

Covid-19 était la seule cause de décès pour seulement 6% des décès signalés par covid-19 en 2020, révélant une fraude médicale généralisée. L’ancien chef du CDC, Robert Redfield, a donné un coup de sifflet lors d’une audition par le sous-comité de sélection de la surveillance et de la réforme de la Chambre sur la crise des coronavirus.

Il a déclaré que les hôpitaux reçoivent une «incitation économique perverse» pour gonfler les décès par Covid chez les non vaccinés.

Des centaines d’infections courantes sont toujours signalées comme Covid-19, comme en témoigne la quasi-éradication de centaines de milliers de cas de grippe en 2020.

Toute cette fraude médicale, cette force et cette tromperie brossent un tableau déchirant : le CDC fait partie d’un programme VAX-all et essaie désespérément de couvrir les crimes contre l’humanité.

