Les médecins américains sont les tueurs à gages de la mafia médicale pour le programme de super vaccination Covid

Note de l’éditeur de SOTN : Ne vous y trompez pas, chaque génocide bien planifié et hautement organisé nécessite un grand groupe de tueurs à gages soigneusement sélectionnés pour effectuer les meurtres de masse.

Dans le cas du génocide mondial en cours via les vaccins Covid extrêmement dangereux et mortels, ce groupe est composé à la fois de médecins et de médecins spécialistes.

Les médecins n’ont toujours été que des vendeurs de produits pharmaceutiques glorifiés travaillant à plein temps pour Big Pharma ; par conséquent, la relation commerciale étroite entre ces deux parties était bien établie il y a plusieurs décennies. C’est là que réside le vrai problème, comme l’explique The Coronavirus Coach ci-dessous.

«Je suis coach de coronavirus et consultant en vaccins Covid depuis décembre 2019. Mon premier client a failli mourir trois fois de COVID-19 en décembre avant même que le SAR-CoV-2 ne soit signalé au cours de la troisième semaine de janvier 2020.

Depuis cette initiation abrupte dans le monde de Covid, en tant que consultant en santé intégrative, je travaille avec des clients dans pratiquement 24 fuseaux horaires à travers le monde. La plupart des clients qui n’avaient pas de COVID-19 ont demandé des conseils pour savoir s’ils devaient recevoir les différents vaccins. Tous les autres clients étaient soit blessés par le vaccin Covid ; ou les membres de leur famille ont été gravement blessés par le vaccin.

Parce que je connaissais bien le programme de super vaccination Covid avant qu’il ne soit mis en œuvre, mon conseil a toujours été le même : toute personne qui prend des injections COVID-19 le fait à ses risques et périls.

J’ai exprimé cette grave préoccupation à chaque client qui a demandé une recommandation, sans jamais déroger à ces conseils soigneusement étudiés.

Par conséquent, j’ai été assez surpris de voir autant de patients COVID-19 et de clients vaccins, un jour, prendre soudainement le vaccin, souvent deux doses. Presque toujours, ils me l’ont dit après la fin des injections Covid.

Certaines de ces personnes étaient très solides dans le camp anti-vaccins qui avaient lu tous les exposés accablants sur les vaccins et visionné les vidéos les plus accablantes. Ils étaient aussi informés et conscients que n’importe quel client pourrait l’être.

« Que diable vient-il de se passer ? », me demandais-je toujours après ces séances de coaching Covid plutôt frustrantes où les clients partageaient leurs histoires personnelles de vaccination.

Bien sûr, je savais exactement ce qui s’était passé, mais les clients ont rarement décrit la véritable histoire telle qu’elle s’est produite dans le cabinet de leur médecin. Après tout, après avoir étudié en biologie pré-med sur le chemin de la faculté de médecine dans les années 1970, j’avais pris la décision tout à fait délibérée de ne pas passer ma carrière à être un « vendeur de produits pharmaceutiques glorifié ».

Cependant, je n’étais pas au courant du fait que les médecins s’étaient transformés en psychopathes génocidaires à part entière sous contrat avec leurs payeurs de Big Pharma. Et qu’ils mènent avec impatience des attaques sur leurs propres patients de longue date, très confiants, comme ce psychiatre remarquablement sans scrupules et prévaricateur vient d’essayer de le faire. (Voir la vidéo troublante qui suit.)

Maintenant, gardez à l’esprit que Stephen Sobel, M.D. n’est pas un médecin et un psychiatre ordinaire. Il est considéré comme l’un des meilleurs, peut-être même le meilleur et le plus brillant de tous. L’extrait suivant est tiré de sa biographie publiée par Psychology Today.

A propos de

Stephen Sobel, M.D., est instructeur clinique à l’U.C. École de médecine de San Diego et psychiatre superviseur de la clinique gratuite pour les sans-abri gérée par l’U.C.S.D. Ecole de Médecine. Le Dr Sobel exerce dans un cabinet privé de psychiatrie pour adultes et adolescents à Carlsbad, en Californie. Il se spécialise dans le traitement de la dépression, des troubles anxieux, du trouble bipolaire, du TDA/H, de la toxicomanie, des troubles de l’alimentation et de la médecine comportementale chez les adultes et les adolescents.

Le Dr Sobel est l’auteur du best-seller encensé par la critique, Successful Psychopharmacology : Evidence-Based Treatment Solutions for Achieving Rmission, un guide sur l’art et la science du choix et de l’utilisation de médicaments psychotropes pour obtenir une rémission pour les professionnels de la santé et de la santé mentale.

Le Dr Sobel est l’auteur de plusieurs articles dans des publications telles que l’American Journal of Psychiatry, Current Psychiatry, Journal Watch et Managed Behavioral Health Care. Le Dr Sobel est un expert en psychiatrie et conférencier de renommée internationale qui a enseigné à plus de 20 000 médecins, psychiatres, infirmières et psychothérapeutes comment parvenir à une rémission réussie des symptômes de leurs patients et comment les ramener pleinement à une fonction réussie dans leur vie. Le Dr Sobel a été nommé « Enseignant de l’année » par le Congrès américain de psychiatrie. Il est le seul psychiatre clinicien primaire à avoir été ainsi honoré.

Il est psychiatre consultant pour la Ligue nationale de football et la Ligue majeure de baseball. Le Dr Sobel est un diplomate de l’American Board of Psychiatry et un examinateur expert pour le Medical Board of California.

Le Dr Sobel a obtenu son diplôme de premier cycle avec distinction de la Duke University et son diplôme de médecine avec distinction de la Vanderbilt University School of Medicine. Il a reçu une formation avancée en psychiatrie pour adultes au St. Bartholomew’s Medical Center de Londres, en Angleterre. Le Dr Sobel a terminé son internat en médecine à l’Université de Georgetown et sa résidence en psychiatrie à l’Université de Californie à San Diego.

Maintenant, je sais contre quoi, en tant que consultant vaccinal, je suis vraiment confronté. Comment diable un modeste consultant en santé intégrative peut-il rivaliser avec un tueur à gages des grandes sociétés pharmaceutiques comme le Dr Sobel. Les incitations financières, à elles seules, pour piquer à chaque patient une injection de Covid doivent être aussi exorbitantes qu’inadmissibles !

Non seulement cela, mais l’AMA, l’APA, l’ADA et toutes les autres associations professionnelles financièrement investies doivent être si fortement dotées par Big Pharma que tout médecin qui décide de quitter la réserve de vaccin est immédiatement mis au noir à vie… avant de perdre son certificat médical. Licence; ou sont traqués par l’IRS ; ou sont frappés par une rafale de poursuites pour faute professionnelle médicale ; et/ou voir leur réputation totalement détruite par un faux reportage sur une fraude à l’assurance-maladie ou un abus de prescription médicale …​​…… ou bien, BEAUCOUP pire. Combien de médecins marginaux libres-penseurs se sont suicidés en tirant 3 balles dans la nuque ?!

Vous avez tous compris, oui ?!?!

La pression des entreprises, des professionnels et des pairs pour que Covid vaccine chaque patient en Amérique aujourd’hui est maintenant si intense qu’il n’y a tout simplement aucune issue pour un médecin avec une conscience, sauf une retraite anticipée.

Ce qui nous ramène à la formidable triade du syndicat du crime au niveau RICO composée de la mafia médicale, des grandes sociétés pharmaceutiques et des industries de l’assurance maladie du gouvernement et des entreprises.

Avouons-le, lorsque Medicare ou un assureur-maladie privé offre une incitation financière extraordinaire pour vacciner chaque patient en vue, un patient recevra la pression dure et complète que le Dr Sobel a mise sur sa proie inébranlable et insaisissable. Mais étant donné la ténacité d’un tueur à gages vaccinal comme Sobel, comment un patient autre que le plus intelligent, le plus conscient et le plus inébranlable peut-il résister à un argumentaire de vente aussi écrasant et parfaitement scénarisé ?!?! Big Pharma doit envoyer ces médecins à un programme spécial de formation sur les vaccins qui leur apprend à ne JAMAIS prendre « Non, merci ! » pour une réponse.

On se demande pourquoi la plupart de ces médecins sont même allés à la faculté de médecine en premier lieu. Tous auraient pu éviter des centaines de milliers de dollars de prêts scolaires et aller directement travailler pour Big Pharma dès la sortie de leurs programmes de biologie ou de chimie de premier cycle. De plus, ils auraient pu prendre leur retraite confortablement à 55 ans et ne jamais subir un seul litige pour faute professionnelle de plusieurs millions de dollars.

Ainsi, la prochaine fois qu’un membre de votre famille ou un ami proche vous dira qu’il ne se fera pas vacciner contre Covid, assurez-vous de suivre ses rendez-vous chez le médecin – même avec leurs spécialistes – car ils sont tous impliqués dans ce génocide médicalement perpétré extrêmement rentable – BIG TIME !!! »

~~~ Fin du témoignage de The Coronavirus Coach ~~~

State of the Nation

3 octobre 2021

