Le molnupiravir a été développé pour le traitement de la grippe. Selon la plainte du dénonciateur, le molnupiravir a des propriétés mutagènes et peut modifier votre ADN. Maintenant, le Molnupiravir a été réutilisé pour COVID-19. Merck a conclu des accords avec des fabricants indiens et a également annoncé 5 millions de dollars de dons pour entrer sur le marché indien. Voici tout ce que vous devez savoir sur la pilule Covid Molnupiravir de Merck.

Le molnupiravir a été développé pour la grippe

Le molnupiravir (codes de développement MK-4482 et EIDD-2801) est un médicament antiviral expérimental qui est actif par voie orale et a été développé pour le traitement de la grippe.

C’est un promédicament du dérivé nucléosidique synthétique N4-hydroxycytidine, et exerce son action antivirale par l’introduction d’erreurs de copie lors de la réplication de l’ARN viral.

Le médicament a été développé à l’Université Emory par la société d’innovation pharmaceutique de l’université, Drug Innovation Ventures at Emory (DRIVE).

Il a ensuite été acquis par la société Ridgeback Biotherapeutics, basée à Miami, qui s’est ensuite associée à Merck & Co. pour développer davantage le médicament.

Le molnupiravir peut modifier votre ADN

En avril 2020, Rick Bright, qui a été démis de ses fonctions de chef de la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) avant l’approbation du médicament, a déposé une plainte de dénonciateur affirmant que Ridgeback avait fait pression sur BARDA pour qu’elle finance la fabrication de l’EIDD-2801 malgré les inquiétudes de Bright. que des médicaments similaires dans sa classe ont des propriétés mutagènes.

Une société précédente, Pharmasset, qui avait enquêté sur l’ingrédient actif du Molnupiravir l’avait abandonné pour des raisons similaires.

En génétique, un mutagène est un agent physique ou chimique qui modifie de façon permanente le matériel génétique, généralement l’ADN, dans un organisme et augmente ainsi la fréquence des mutations au-dessus du niveau de fond naturel.

Comme de nombreuses mutations peuvent provoquer le cancer, ces mutagènes sont donc cancérigènes, bien que tous ne le soient pas nécessairement. Tous les mutagènes ont des signatures mutationnelles caractéristiques, certains produits chimiques devenant mutagènes par des processus cellulaires.

3/5 une préoccupation selon laquelle il introduit des mutations virales ou un potentiel mutagène signifie probablement qu’il ne sera pas recommandé pendant la grossesse. Il me semble que mon bon collègue @RickABright s’inquiétait de ce médicament lorsqu’il était au BARDA, alors peut-être qu’il peut commenter. Aussi important de se rappeler

– Prof Peter Hotez MD PhD (@PeterHotez) 1er octobre 2021

Ces allégations ont été démenties par George Painter, PDG de DRIVE, notant que des études de toxicité sur le molnupiravir avaient été menées et des données fournies aux régulateurs aux États-Unis et au Royaume-Uni, qui ont permis aux études de sécurité chez l’homme d’aller de l’avant au printemps 2020.

À cette époque, DRIVE et Ridgeback Biotherapeutics ont déclaré qu’ils prévoyaient de futures études d’innocuité chez les animaux.

Pilule Covid de Merck Molnupiravir

Fin juillet 2020, Merck, qui s’était associé à Ridgeback Biotherapeutics pour le développement du médicament, a annoncé son intention de faire passer le Molnupiravir aux essais de stade avancé à partir de septembre 2020.

Le 19 octobre 2020, Merck a commencé un essai de stade 2/3 d’un an axé sur les patients hospitalisés.

En juin 2021, le département américain de la Santé et des Services sociaux s’est engagé à acheter pour 1,2 milliard de dollars US de molnupiravir (environ 1,7 million de cours) à Merck s’il recevait une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) ou une approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA).

Le 1er octobre 2021, Merck a déclaré qu’un conseil consultatif indépendant qui avait surveillé l’essai clinique COVID-19 a recommandé que le recrutement dans l’étude soit arrêté tôt en raison de preuves convaincantes des avantages du médicament, réduisant le risque d’hospitalisation ou de décès de 48%.

Merck a annoncé son intention de demander un EUA à la FDA et de soumettre des demandes de commercialisation à d’autres régulateurs mondiaux de médicaments. La société a annoncé son intention d’autoriser le médicament à des fabricants génériques, afin d’accélérer sa disponibilité.

Accords Molnupiravir de Merck avec l’Inde

Merck a annoncé que la société avait conclu des accords de licence volontaires non exclusifs pour le Molnupiravir avec cinq fabricants indiens de génériques établis.

Merck a conclu ces accords pour accélérer la disponibilité du molnupiravir en Inde et dans d’autres pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI) suite aux approbations ou autorisations d’urgence des agences de réglementation locales.

« L’ampleur de la souffrance humaine en Inde en ce moment est dévastatrice, et il est clair que davantage doit être fait pour aider à l’atténuer. Ces accords, sur lesquels nous travaillons alors que nous étudions le molnupiravir, contribueront à accélérer l’accès au molnupiravir en Inde et dans le monde », a déclaré Kenneth C. Frazier, PDG de Merck.

« Nous restons déterminés à contribuer à la réponse mondiale qui apportera un soulagement au peuple indien et, en fin de compte, mettra fin à la pandémie. »

Les accords ont été signés avec Cipla Limited, Dr. Reddy’s Laboratories Limited, Emcure Pharmaceuticals Limited, Hetero Labs Limited et Sun Pharmaceutical Industries Limited – cinq fabricants de génériques avec des installations de fabrication pré-qualifiées de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et une expérience en tant que principaux fournisseurs de et les principaux acheteurs des PRFI.

En vertu des accords, Merck fournira des licences à ces fabricants pour fournir du molnupiravir à l’Inde et à plus de 100 pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. Merck est également en pourparlers avec le Medicines Patent Pool pour explorer le potentiel de licences supplémentaires.

Séparément, Merck fera également don de plus de 5 millions de dollars d’équipements de production d’oxygène, de masques, de désinfectant pour les mains et d’aide financière pour soutenir les efforts de secours en Inde.

