La CIA était-elle derrière la fuite des Pandora Papers ? + 500 000 événements indésirables signalés après les vaccins COVID aux États-Unis seulement

La CIA était-elle derrière la fuite des Pandora Papers ?

La CIA pourrait-elle être à l’origine de la fuite des Pandora Papers, étant donné leur curieux manque de concentration sur les ressortissants américains ? Ce n’est peut-être pas une coïncidence si le fondateur d’eBay Pierre Omidyar et l’investisseur George Soros financent l’ICIJ et l’OCCRP via leurs entreprises «philanthropiques» très controversées Luminate et Open Society.

Salués comme apportant un nouvel éclairage sur les arrangements financiers complexes de l’élite mondiale, les Pandora Papers posent de nombreuses questions – notamment où sont les Américains ?

Les auteurs ne veulent-ils pas mordre la main cachée qui les a nourris ?

Le 3 octobre, le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), basé à Washington, a annoncé la fuite de près de trois téraoctets de données compromettantes sur l’utilisation d’arrangements financiers offshore par des célébrités, des fraudeurs, des trafiquants de drogue, des membres de la famille royale et des chefs religieux dans le monde entier.

L’ICIJ a dirigé ce qu’elle a appelé « la plus grande collaboration journalistique au monde », impliquant plus de 600 journalistes de 150 médias dans 117 pays, pour passer au peigne fin la mine de 12 millions de documents, surnommés les « Pandora Papers« .

Entre autres choses, les données révèlent l’utilisation de paradis fiscaux et financiers « pour acheter des biens immobiliers, des yachts, des jets et de l’assurance-vie ; leur utilisation pour faire des investissements et transférer de l’argent entre des comptes bancaires ; planification successorale et autres questions de succession; et l’évasion fiscale grâce à des stratagèmes financiers complexes.

Certains documents seraient également liés à des «crimes financiers, y compris le blanchiment d’argent».

Alors que la publication d’articles liés au contenu de la bombe des documents n’en est qu’à ses débuts, le Consortium promet que les dossiers contiennent « une quantité sans précédent d’informations sur les prétendus propriétaires effectifs d’entités enregistrées dans les îles Vierges britanniques, les Seychelles, Hong Kong, Belize, Panama, Dakota du Sud et autres juridictions secrètes », avec plus de 330 politiciens et 130 milliardaires Forbes nommés.

Malgré le tirage volumineux, de nombreux critiques ont souligné que les cartes de l’ICIJ indiquant où ces « élites et escrocs » sont originaires et/ou résident sont fortement orientées vers la Russie et l’Amérique latine – par exemple, pas un seul politicien corrompu nommé n’est basé aux États-Unis.

Quelle coïncidence qu’il n’y ait aucun politicien américain inclus dans la liste « Pandora Papers » des comptes bancaires offshore. Je suppose qu’ils sont tous purs et exempts de corruption !

Je suis sûr que cela n’a rien à voir avec le fait que la soi-disant « fuite » était probablement un piratage par des agences d’espionnage américaines https://t.co/WXIhtpqwGS

– Ben Norton (@BenjaminNorton) 3 octobre 2021

L’organisation elle-même note que les pays les plus représentés dans les dossiers sont l’Argentine, le Brésil, la Chine, la Russie et le Royaume-Uni – ce qui semble étrange, si l’on considère que le Consortium a identifié plus d’un milliard de dollars détenus dans des fiducies basées aux États-Unis, des instruments clés pour l’évasion fiscale, la fraude et le blanchiment d’argent.

Là encore, les précédentes publications à succès de l’ICIJ et de l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), son principal collaborateur, ont contenu des omissions tout aussi incongrues.

Par exemple, en mars 2019, ce dernier a exposé la « Troika Laundromat », à travers laquelle des politiciens, des oligarques et des criminels russes auraient canalisé des milliards de dollars.

L’OCCRP a publié de nombreux rapports sur la connivence et des informations détaillées sur les millions de personnes blanchies via les principales institutions financières occidentales dans le processus, notamment la Deutsche Bank et JPMorgan Chase.

Cependant, pas une seule fois HSBC n’a été mentionné – bien que la Troïka ait ouvertement annoncé la banque comme son « agent partenaire » et le chef de l’équipe de données de l’OCCRP de l’époque, Friedrich Lindberg, concédant publiquement que HSBC était « incroyablement important » dans « tous » les stratagèmes corrompus de la Troïka.

C’est ainsi que fonctionne la médiation. Peu de temps après l’annonce de la laverie Troika Laundromat, j’ai eu cet échange avec @OCCRP. Ensuite, ils ont l’aérographe HSBC à partir de rapports. Ils sont financés par le FCO. pic.twitter.com/C6SUm9SJsg

– M. Ethical (@nw_nicolas) 4 octobre 2021

La raison de cet oubli extraordinaire n’a jamais été suffisamment expliquée, bien qu’une réponse possible pourrait être que les partenaires de reportage de l’OCCRP sur l’histoire étaient la BBC et The Guardian.

Le premier était dirigé par Rona Fairhead de 2014 à 2017, qui a également été directeur non exécutif de HSBC entre 2004 et 2016.

Pendant ce temps, ce dernier entretient depuis longtemps une relation commerciale lucrative avec la banque, ce qui est sûrement vital pour garder les lumières de la publication en difficulté allumées.

L’enquête des Panama Papers d’avril 2016, menée conjointement par l’ICIJ et l’OCCRP, a révélé comment les services du cabinet d’avocats offshore panaméen Mossack Fonseca avaient été exploités par des particuliers fortunés et des agents publics pour fraude, évasion fiscale et pour contourner les sanctions internationales.

Les reportages du couple et la couverture médiatique qui en a résulté se sont fortement concentrés sur des personnalités de premier plan telles que le Premier ministre britannique de l’époque, David Cameron, qui a profité d’une fiducie basée au Panama établie par son père.

L’un des principaux promoteurs du contenu le plus effrayant des Papers était le milliardaire Bill Browder. Ce que le fraudeur condamné, et en fait un grand nombre de médias qui ont publié ses commentaires sur la fuite, ont systématiquement omis de reconnaître, c’est qu’il est lui-même nommé dans les papiers de Mossack Fonseca, lié à un grand nombre de sociétés écrans à Chypre utilisées pour isoler ses clients de l’impôt sur les vastes bénéfices qu’il a accumulés pour eux en investissant en Russie au cours des années 90 tumultueuses, et déguiser la propriété de somptueuses propriétés qu’il possède à l’étranger.

Comme Browder l’a témoigné, il entretient une relation intime avec l’OCCRP, l’ayant engagé dans sa croisade mondiale contre la Russie depuis son interdiction sans cérémonie d’entrer dans le pays en 2005.

En outre, de nombreux autres médias grand public, dont Bloomberg et le Financial Times, qu’il a également utilisés comme pions dans son blitz de propagande russophobe, auraient refusé de publier des articles sur ses transactions financières douteuses.

Une telle réticence évidente à mordre la main qui nourrit pourrait bien expliquer pourquoi les Pandora Papers semblent en grande partie silencieux sur les transactions à l’étranger des riches ressortissants américains et des individus basés aux États-Unis.

Prenez par exemple les fortunes du fondateur d’eBay Pierre Omidyar et de l’investisseur George Soros, qui totaliseraient respectivement au moins 11,6 milliards de dollars et 7,5 milliards de dollars – aucune information les impliquant dans un quelconque stratagème douteux n’a encore été découverte.

Ce n’est peut-être pas une coïncidence si les deux financent l’ICIJ et l’OCCRP via leurs entreprises « philanthropiques » très controversées Luminate et Open Society.

L’appel nominal des financiers de l’OCCRP offre d’autres motifs d’inquiétude – parmi eux se trouvent le National Endowment for Democracy et l’Agence des États-Unis pour le développement international, qui servent tous deux ouvertement à promouvoir les intérêts de la sécurité nationale des États-Unis, et ont été mêlés à de nombreuses opérations militaires et de renseignement pour déstabiliser et déplacer des gouvernements étrangers « ennemis » depuis leur création.

De plus, cependant, il y a des indications inquiétantes que l’OCCRP lui-même a été créé par Washington dans ce but précis.

En juin, une conférence de presse de la Maison Blanche a été convoquée sur le thème de « la lutte contre la corruption ». Au cours de la procédure, un « haut responsable de l’administration » anonyme a annoncé que le gouvernement américain placerait « le problème de la lutte contre la corruption au centre de sa politique étrangère » et souhaitait « donner la priorité à ce travail à tous les niveaux ».

Ils ont poursuivi en indiquant les dimensions précises de cette campagne anti-corruption « [restaient] à voir », mais il était prévu que « des éléments de la communauté du renseignement », y compris le directeur du renseignement national et de la Central Intelligence Agency, seraient acteurs clés en son sein.

Leurs activités compléteraient les efforts actuels et actuels des États-Unis pour « identifier la corruption là où elle se produit et apporter des réponses politiques appropriées », en « [renforçant] d’autres acteurs » tels que « des journalistes d’investigation et des ONG d’investigation » qui reçoivent déjà le soutien de Washington.

« Nous examinerons ce que nous pouvons faire de plus sur ce front… Il existe des lignes d’assistance qui ont lancé des organisations de journalisme [d’investigation] », ont-ils déclaré.

« Ce qui me vient le plus immédiatement à l’esprit, c’est l’OCCRP, ainsi que l’aide étrangère qui va aux ONG.

Ces mots éclairants, complètement ignorés à l’époque par les médias occidentaux, ont acquis une résonance encore plus inquiétante à la lumière des récents développements.

En effet, ils semblent établir un modèle pour précisément ce qui s’est passé, avec l’aimable autorisation de l’OCCRP, l’organisation même qu’il a « démarré » et qu’il soutient financièrement à ce jour.

De son côté, les médias se contentent de déclarer que l’ICIJ « a obtenu » les documents, leur source ultime n’est pas précisée. En tant que tel, il est tout à fait raisonnable de se demander : la CIA est-elle derrière la publication des Pandora Papers ?

Par Kit Klarenberg, un journaliste d’investigation qui explore le rôle des services de renseignement dans le façonnement de la politique et des perceptions. Cet article a été initialement publié sur RT.

Pfizer est dirigé par Covid Money, déclare maintenant un scientifique lanceur d’alerte

Selon les scientifiques lanceurs d’alerte, Pfizer est désormais géré par l’argent de COVID et que «vos anticorps sont probablement meilleurs que la vaccination».

Project Veritas a publié aujourd’hui la quatrième vidéo (voir ci-dessous) de sa série d’enquêtes sur le vaccin COVID qui a exposé trois responsables de Pfizer disant que les anticorps conduisent à une protection égale, sinon meilleure, contre le virus par rapport au vaccin.

Nick Karl, un scientifique directement impliqué dans la production du vaccin COVID de Pfizer, a déclaré que l’immunité naturelle est plus efficace que le vaccin même sur lequel il travaille, et que Pfizer produit.

« Quand quelqu’un est naturellement immunisé – comme s’il avait le COVID – il a probablement plus d’anticorps contre le virus… Lorsque vous contractez réellement le virus, vous allez commencer à produire des anticorps contre plusieurs éléments du virus… Ainsi, vos anticorps sont probablement meilleurs à ce stade que la vaccination [COVID] », a déclaré Karl.

Néanmoins, Karl croit toujours que les mandats de vaccination sont positifs pour la société.

« La ville [de New York] a besoin de cartes de vaccins et tout. Il s’agit simplement de le rendre si gênant pour les personnes non vaccinées au point qu’ils se disent simplement « F*ck it ». Je vais l’avoir.’ Vous savez?

Un deuxième responsable de Pfizer, le scientifique associé principal, Chris Croce, a corroboré l’affirmation de Karl sur l’immunité COVID dérivée des anticorps :

« J’ai toujours l’impression de travailler pour une entreprise malfaisante, car cela se résume en fin de compte aux bénéfices. Je veux dire, je suis là pour aider les gens, pas pour gagner des millions et des millions de dollars.

Donc, je veux dire, c’est le dilemme moral. Fondamentalement, notre organisation fonctionne maintenant avec de l’argent COVID. »

Le troisième scientifique de Pfizer, Rahul Khandke, a admis que son entreprise exige que ses employés gardent les informations du public.

« Nous sommes élevés et nous avons appris à nous dire : « le vaccin est plus sûr que de contracter réellement COVID. » Honnêtement, nous avons dû faire tellement de séminaires à ce sujet.

Tu n’as aucune idée. Comme, nous devons rester assis là pendant des heures et des heures et écouter comme – être comme, « vous ne pouvez pas en parler en public », a déclaré Khandke.

Khandke a également signalé que la preuve des anticorps est comparable à la preuve de la vaccination.

« Si vous avez accumulé des anticorps [COVID], vous devriez être en mesure de prouver que vous en avez accumulés », a-t-il déclaré.

Regardez la vidéo ci-dessous :

Des documents internes divulgués suggèrent que Pfizer n’impose pas la vaccination contre le coronavirus de ses employés. D’autres entreprises, quant à elles, sont mandatées pour vacciner leurs employés de force.

Comme indiqué précédemment par GreatGameIndia, Pfizer a manipulé les protocoles d’essai du vaccin COVID pour obtenir une autorisation d’urgence de la FDA pour les enfants.

Pendant ce temps, une enquête a été ouverte sur les pourparlers secrets qui ont eu lieu entre le chef de la Commission européenne et le PDG de Pfizer pour la vente de vaccins.

Plus tôt cette année, GreatGameIndia a rapporté comment le géant pharmaceutique Pfizer a tenu des gouvernements souverains en rançon en faisant des demandes bizarres demandant des réserves bancaires, des bâtiments d’ambassade et des bases militaires en garantie en échange de vaccins COVID-19.

Pfizer voulait même que l’Inde commande ses vaccins COVID-19 sans aucun essai local.

De plus, les gouvernements ont signé des accords secrets avec les fabricants de vaccins contre les coronavirus selon lesquels les sociétés pharmaceutiques ne peuvent pas être légalement détenues en cas de réaction indésirable au vaccin ou dans le pire des cas si un patient décède à cause du vaccin.

En revanche, le gouvernement américain a versé plus de 57 millions de dollars d’indemnisation pour les blessures et les décès liés au vaccin jusqu’en mars 2020 seulement.

500 000 événements indésirables signalés après les vaccins COVID aux États-Unis seulement

Au 27 septembre 2021, il y avait 569 294 rapports d’événements indésirables associés à la vaccination COVID-19 aux États-Unis, selon le système fédéral de déclaration des événements indésirables des vaccins (VAERS).

Les troubles les plus courants signalés après les vaccinations COVID-19 aux États-Unis comprennent les problèmes liés à la température (226 457), les problèmes de peau (174 793) et une catégorie qui comprend le mouvement, les muscles, les nerfs, la neuropathie, l’engourdissement et la paralysie (164 200).

C’est selon une analyse originale du système fédéral de déclaration des événements indésirables des vaccins (VAERS).

Problèmes de santé soulevés aux États-Unis et dans le monde. Liste des événements indésirables signalés après la vaccination :

Trouble neurologique fonctionnel

Lymphadénopathie : 16 858 rapports

Paralysie faciale : 5 273 rapports

Paralysie du syndrome de Guillain-Barré : 696 rapports

Démyélinisation, y compris la sclérose en plaques (SEP) : plus de 650 rapports

Myocardite, péricardite, endocardite : 2 810 rapports

Cas de COVID révolutionnaires (manque d’immunité): 34 589

Caillots sanguins et troubles : plus de 32 000 rapports

Liés aux menstruations : 10 318 rapports

Décès : 8 164

Liés à la grossesse : 1 844 rapports

Liés à l’herpès : 6 339 rapports

Réaction ou choc anaphylactique : 1 803 rapports

Appendicite perforée, appendicectomie : 926 rapports

Viennent ensuite les problèmes non spécifiés liés à la douleur (139 395), les sensations anormales, fatiguées ou faibles (139 395), les réactions au site d’injection (121 538), les maux de tête (111 549), les événements cardiaques (79 012) et les problèmes pulmonaires ou respiratoires (77 976).

Des problèmes abdominaux (40 415), contracter la COVID-19 après la vaccination (34 589) et des caillots sanguins ou des saignements, y compris dans le cœur et le cerveau (32 023), sont également courants parmi les rapports du VAERS.

Il en va de même des problèmes de produit (29 661) et des problèmes d’humeur ou de mémoire (31 720).

Au 27 septembre 2021, il y avait 569 294 rapports d’événements indésirables associés à la vaccination COVID-19 aux États-Unis, avec un total de 2 433 730 symptômes signalés.

Signalez un événement indésirable après la vaccination en ligne ici.

Chaque symptôme signalé n’équivaut pas nécessairement à un patient. Les rapports d’événements indésirables incluent souvent plusieurs symptômes pour un seul patient.

Le signalement des maladies et des symptômes qui surviennent après la vaccination contre la COVID-19 ne signifie pas nécessairement qu’ils ont été causés par le vaccin. Le système est conçu pour collecter les événements indésirables qui surviennent après la vaccination afin de découvrir les schémas de maladies qui n’ont pas été capturés lors des études de vaccin.

Les rapports peuvent être faits par des médecins, des patients ou des membres de la famille et/ou des connaissances, ou des représentants de l’industrie des vaccins.

Les scientifiques ont estimé que les événements indésirables se produisent à un taux beaucoup plus élevé que ce qui est signalé dans le VAERS, car il est supposé que la plupart des événements indésirables ne sont pas signalés via le système de suivi.

Cependant, certains observateurs affirment que les événements indésirables du vaccin COVID-19 ne sont pas aussi susceptibles d’être sous-déclarés que ceux associés à d’autres médicaments, en raison d’une surveillance étroite et de la large publicité entourant la vaccination COVID-19.

Ce qui suit est un résumé des alertes sanitaires émises aux États-Unis ou dans le monde, et comment les événements indésirables signalés dans la base de données VAERS s’intègrent. Ceci est suivi d’une liste décomposée en 78 groupes de catégories courantes d’effets secondaires signalés.

Selon un dénonciateur, près de 50 000 patients sont décédés peu de temps après 14 jours après avoir été vaccinés contre la COVID. ‘Ils mentent. Il ne fait aucun doute qu’ils mentent’, a déclaré l’avocat Renz. « Le mantra de « sûr et efficace » doit cesser après l’information d’aujourd’hui. »

Pendant ce temps, un autre dénonciateur, un médecin qui est également propriétaire d’un laboratoire de diagnostic, a constaté une augmentation de 20 fois des cancers depuis le déploiement du vaccin COVID-19.

Expliquant ses découvertes, il a déclaré que les vaccins semblaient causer de graves problèmes auto-immuns, d’une manière qu’il a décrite comme une réponse « inverse au VIH ».

Selon les médecins d’Intermountain Healthcare, les femmes récemment vaccinées contre la COVID-19 peuvent présenter des symptômes de cancer du sein comme effet secondaire du vaccin.

Selon de nombreux rapports choquants, des vaccins COVID contaminés par de l’acier inoxydable et des fragments de caoutchouc tuent des personnes au Japon. Des substances roses, blanches et noires ont également été trouvées flottant dans les flacons.

La République tchèque, quant à elle, prévoit de détruire 45 000 doses de vaccins AstraZeneca sous la marque Covishield en Inde, car personne ne veut se faire vacciner.

Pendant ce temps, plus de 14 000 doses du vaccin d’AstraZeneca ont été jetées au cours du seul mois dernier en raison du manque d’intérêt du public.

Selon une nouvelle étude nationale, près de la moitié des personnes hospitalisées avec COVID-19 ont des cas bénins ou asymptomatiques. L’étude montre comment une pandémie a été créée sur le mythe des hospitalisations COVID.

