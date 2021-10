Des documents récemment publiés indiquent que Fauci et Daszak ont dissimulé les origines de COVID-19 + Le scandale de Big Pharma payola éclate en Australie, fait tomber six responsables corrompus et le Premier ministre australien Berejiklian

Des documents récemment publiés indiquent que Fauci et Daszak ont dissimulé les origines de COVID-19

Au tout début de la pandémie de coronavirus, les origines du virus faisaient l’objet de vifs débats. Le récit poussé à l’époque était que le virus avait commencé sur un marché humide de Wuhan et s’était propagé aux humains, et quiconque a osé suggérer que cela était peut-être dû à une fuite d’un important laboratoire de recherche sur les coronavirus qui se trouvait justement dans la même ville a été traitée avec dédain – même s’il n’y a jamais eu de preuves excluant cette possibilité.

Maintenant, cependant, nous en savons beaucoup plus sur ce qui s’est passé et ce qui ne s’est pas passé à l’époque, et il est récemment apparu que le Dr Anthony Fauci a joué un rôle dans la minimisation de la théorie des fuites de laboratoire à travers une série de correspondances récemment publiées entre le National le directeur de l’Institut des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) et le Dr Peter Daszak.

Daszak était un membre principal du groupe de scientifiques qui a écrit une déclaration à la revue médicale The Lancet en mars 2020 disant qu’ils « condamnent fermement les théories du complot suggérant que COVID-19 n’a pas d’origine naturelle ».

Ils l’ont fait sans aucune preuve excluant la théorie, et leur lettre a influencé une grande partie de la couverture médiatique de la théorie des fuites de laboratoire tout au long de la pandémie jusqu’à présent.

Daszak a financé des recherches à l’Institut de virologie de Wuhan qui impliquaient de modifier les protéines de pointe sur les virus du SRAS d’une manière qui les rendait plus infectieux, il est donc assez clair pourquoi il ne voudrait pas que quiconque pointe du doigt le laboratoire.

Cependant, il semble maintenant que des responsables du gouvernement américain se soient entendus avec Daszak et d’autres bailleurs de fonds du laboratoire pour garder secrète la possibilité que ce soit exactement ce qui s’est passé. L’Alliance EcoHealth de Daszak a reçu un financement pour ses recherches par le NIAID dirigé par Fauci, mais Fauci a nié sous serment avoir connaissance de la recherche sur le gain de fonction financée par son agence au laboratoire.

Fauci a déclaré au Congrès en mai que les National Institutes of Health (NIH) « n’ont jamais financé et ne financent pas maintenant la recherche sur le gain de fonction à l’Institut de virologie de Wuhan ».

Les documents obtenus par The Intercept in a Freedom of Information Act ont montré « sans équivoque » que les subventions du NIH ont bien été utilisées pour financer des recherches controversées sur le gain de fonction au laboratoire de Wuhan, malgré les démentis de Fauci.

De plus, dans des e-mails publiés par une demande FOIA différente, Daszak a écrit à Fauci : « Je voulais juste dire un merci personnel au nom de notre personnel et de nos collaborateurs, pour s’être publiquement levé et déclaré que les preuves scientifiques soutiennent une origine naturelle pour COVID-19 d’un débordement de chauve-souris à l’homme. Vos commentaires sont courageux, et venant de votre voix de confiance, aideront à dissiper les mythes qui circulent autour de l’origine du virus. »

Il est intéressant de noter que des parties importantes du courrier électronique ont été expurgées.

Beaucoup ont critiqué Fauci pour cet échange et son autre rhétorique contre la théorie des fuites de laboratoire. À tout le moins, en tant que scientifique, il aurait dû savoir qu’il y a et qu’il n’y a jamais eu assez de preuves pour exclure que cela provienne du laboratoire. Cela a soulevé de sérieuses questions sur la transparence du gouvernement en ce qui concerne les enquêtes sur la nature de la pandémie.

Un chercheur appelle à une enquête officielle du FBI

L’ancien enquêteur COVID-19 du département d’État, le Dr David Asher, a récemment parlé à Fox News de documents publiés par le groupe de recherche privé DRASTIC contredisant les affirmations de Fauci et du Parti communiste chinois au sujet des recherches effectuées au laboratoire de Wuhan.

Les documents ont révélé un plan pour développer un coronavirus, le SRAS-CoV-2, qui est plus infectieux et transmissible entre humains pour être libéré dans des grottes de chauves-souris pour infecter les chauves-souris, qui pourraient ensuite être utilisés pour tester des vaccins.

« Le fait est que l’Institut de Wuhan – avec EcoHealth Alliance comme partenaire américain – demandait un financement pour faire de la recherche sur le gain de fonction, explicitement pour doter un coronavirus transmis par les chauves-souris lié au SRAS d’un site de clivage de la furine afin qu’il puisse essentiellement tuer des humains. »

La branche de recherche et développement du Pentagone a finalement refusé de financer directement la recherche en raison de « problèmes de destruction massive d’armes », mais les documents exposent néanmoins le type de recherche qui était en cours dans le laboratoire de Wuhan et en quoi cela contredit ce que Fauci a dit à propos de leur travail.

Asher a demandé une enquête formelle du FBI sur ce qu’il pense être une dissimulation criminelle, déclarant : « Le fait que le gouvernement américain ait encore des relations avec l’Institut de Wuhan est criminel dans mon esprit. »

Plus des trois quarts des décès par Covid au Vermont font partie des « entièrement vaccinés »

Les dernières données du Vermont montrent qu’un énorme 76% de tous les nouveaux décès dus au coronavirus de Wuhan [de la maladie Covid-19] se produisent dans les « totalement vaccinés ».

Les cas dits « de percée », dont on nous a dit qu’ils sont « rares », représentent en fait la grande majorité des décès dus au virus chinois dans l’état très « progressif », qui est l’un des plus vaccinés du pays.

Sur les 33 Vermontois décédés après avoir été testés «positifs» pour la grippe Fauci au mois de septembre, seuls huit d’entre eux n’étaient pas vaccinés. Les 25 autres ont tous reçu les injections en obéissance au gouvernement, qui leur a dit qu’ils seraient « en sécurité » s’ils le faisaient.

Selon le porte-parole du ministère de la Santé, Ben Truman, tous ces décès entièrement vaccinés se sont produits parce que les receveurs de vaccin ont pris leurs injections tôt, ce qui signifie que toute « immunité » qu’ils ont pu recevoir est révolue depuis longtemps.

Ces cas, pour la plupart âgés, « ont eu plus de temps pour potentiellement devenir un cas de percée vaccinale », a annoncé Truman.

Le taux de vaccination contre le virus chinois au Vermont est actuellement de 88 % chez les personnes âgées de 12 ans et plus. Cela signifie que l’État devrait être pleinement protégé contre la maladie sans plus de décès.

Au lieu de cela, de nouveaux cas « révolutionnaires » de germes chinois se répandent comme une traînée de poudre, démystifiant complètement le mythe selon lequel l’injection offre une protection contre l’infection.

Voilà pour une « pandémie des non vaccinés »

Selon Truman, tous ces décès révolutionnaires servent de « preuve » que « les vaccins fonctionnent » pour protéger les habitants du Vermont contre les « pires résultats ». Cependant, nous ne savons pas ce qui pourrait être pire que la mort.

Pendant ce temps, le commissaire du ministère de la Santé, Mark Levine, continue d’affirmer qu’il y a une « pandémie de non vaccinés » qui oblige davantage de personnes à recevoir les injections s’il doit y avoir une fin à la mort avec Covid.

« L’âge est un prédicteur important de la gravité de la maladie, et nous avons constaté que la variante Delta a un impact tragique et disproportionné sur notre population âgée », a déclaré Truman, ajoutant sa propre vision de la situation.

«En plus d’être plus susceptibles d’avoir une maladie grave et des conséquences telles que des hospitalisations et des décès, les Vermontois plus âgés ont été parmi les tout premiers à être vaccinés et ont donc eu plus de temps pour potentiellement devenir un cas de percée vaccinale, avec ces résultats plus graves. »

Cette explication n’a aucun sens, bien sûr, mais rien n’a vraiment de sens dans Covidland. On s’attend à ce que les gens se retroussent les manches et ne posent aucune question – et la grande majorité des habitants du Vermont se sont avérés être de petits esclaves obéissants qui nécessitent peu ou pas d’incitation.

Toutes les excuses du livre sont maintenant déployées pour tenter d’expliquer l’augmentation massive des hospitalisations et des décès parmi les personnes entièrement vaccinées. On se demande si des personnes entièrement vaccinées se réveillent enfin et regrettent leur décision de devenir une expérience de cobaye humain pour les psychopathes de la Branche Covidian qui continuent de terroriser le monde avec leurs poisons chimiques.

« Les experts continuent de publier des statistiques de mortalité basées sur plus de 500 000 personnes décédées avant que les vaccins ne soient disponibles », a écrit un commentateur de Citizen Free Press.

« Pourtant, ils répètent toujours la ligne comme des robots: » Besoin de se faire vacciner, les non vaccinés sont une menace » », a écrit un autre à propos de l’allégeance aveugle que de nombreuses personnes entièrement vaccinées et leurs politiciens préférés accordent au récit.

« Si vous mourez dans les 14 jours suivant l’injection, vous êtes désigné comme « non vacciné », alors comment savent-ils même que les huit non vaccinés n’étaient vraiment pas vaccinés ? » demanda un autre.

Beaucoup d’autres ont souligné la folie totale de continuer à pousser ces vaccins alors qu’il est tout à fait clair qu’ils ne fonctionnent pas, du moins pour ne garder personne en bonne santé et «en sécurité».

Les dernières nouvelles sur l’échec des vaccins contre la grippe de Wuhan à fournir une véritable protection contre l’infection peuvent être trouvées sur ChemicalViolence.com.

UN AUTRE MÉDECIN DU NHS DÉNONCIATEUR QUITTE !!

Un lanceur d’alerte dit que l’hôpital fait confiance au « gaslighting » pour l’inclusion des patients transgenres dans les services

Un dénonciateur du NHS a déclaré que les patientes qui demandaient des établissements non mixtes étaient étiquetées « transphobes », « délinquants » et « auteurs » selon les directives officielles du NHS.

Une infirmière, le Dr Sinead Helyar, s’exprimait devant un panel organisé par le groupe de campagne parlementaire « Les enfants et les femmes d’abord » lors de la conférence du Parti conservateur, a rapporté le Telegraph Newspaper.

Elle a également allégué que les fiducies du NHS « éclairent » les patients sur l’inclusion de patients transgenres dans les services non mixtes.

Le scandale de Big Pharma payola éclate en Australie, fait tomber six responsables corrompus et le Premier ministre australien Berejiklian

Plus d’une demi-douzaine de membres du personnel de la Nouvelle-Galles du Sud et de la Première ministre australienne Gladys Berejiklian ont démissionné honteux de leur implication dans un vaste programme de corruption contre le coronavirus de Wuhan [de la maladie Covid-19].

Berejiklian et ses camarades auraient pris des dizaines de millions de dollars à Big Pharma en échange d’avoir poussé les blocages et maintenant les «vaccins», détruisant d’innombrables vies et entreprises dans le processus.

Selon un ancien membre du parlement australien (MP), Pfizer et AstraZeneca ont tous deux payé des lobbyistes pour imposer des mandats de vaccins à la population, assurant ainsi un flux constant de profits mal acquis.

Juste avant de s’évincer, Berejiklian a été vue sur un écran géant à Qudos Bank Arena à Sydney en train de dire aux enfants qui étaient rassemblés dans le cadre d’une campagne de vaccination de masse qu’il est nécessaire de se faire piquer pour le virus chinois pour rester « en sécurité » et « en bonne santé ». »

Clive Palmer, chef du United Australia Party, a déclaré qu’on avait promis à Berejiklian qu’elle ne serait pas inculpée dans une enquête pour corruption si elle imposait un mandat de vaccination. Elle aurait accepté cette offre et aurait depuis démissionné de son poste.

Il y a de fortes chances que ce ne soit que la pointe de l’iceberg, et d’autres inculpations et démissions sont bientôt en cours, à la fois en Australie et à l’étranger. Peut-être que la fin des mandats de vaccin viendra bientôt sur la base de toutes ces révélations.

Toute la cabale de la Covid doit être abattue à la hâte

Berejiklian affirme que c’était une « décision difficile » pour elle de démissionner, juste après qu’un groupe de surveillance de la corruption a annoncé qu’il enquêtait sur sa « faute présumée ».

Son vice-Premier ministre John Barilaro a également démissionné, citant la pression constante des médias et une affaire de diffamation en cours contre YouTuber Jordan Shanks, qui, selon Barilaro, est une « grande raison » pour laquelle il s’est officiellement retiré de la politique.

Shanks, quant à lui, affirme que Barilaro ment et l’accuse faussement d’être un « raciste ». Barilaro a en outre appelé Shanks « un escroc dans l’âme, propulsé par des spaghettis ».

Avec la disparition de ces deux Covidiens de la branche, la Nouvelle-Galles du Sud (NSW) serait dans un état de «désarroi politique et de chaos». Beaucoup se demandent ce qui se passera ensuite et dans combien de temps la région pourrait atteindre la « liberté post-Covid ».

En plus de Berejiklian et Barilaro, NSW a perdu un ministre de haut rang et trois membres vétérans du parlement de la Coalition. Il est également prévu qu’un nouveau trésorier soit nécessaire pour remplacer l’actuel.

Parfois, le désarroi politique et le chaos sont nécessaires pour extirper les serpents, et on ne peut qu’espérer que la même chose se produise aux États-Unis. À l’heure actuelle, les Américains doivent faire face à un régime illégitime qui n’a pas été légalement élu, mais qui essaie de forcer le pays à la même tyrannie qui a été imposée à NSW.

Avec cette vague de démissions, l’espoir est qu’elle se répande dans le monde entier à chaque endroit où la tyrannie de la grippe Fauci balaie le pays. Nous, le peuple, devons faire pression pour que chaque dernier criminel Covid démissionne ou soit renvoyé – sans exception.

« Vous savez, lorsque cette histoire de virus a commencé et que j’ai commencé à entendre des choses sur » Big pharma « , j’étais sceptique », a admis un commentateur de Creative Destruction Media sur ce qu’il ressentait au tout début de tout cela.

«Mais maintenant, je suis convaincu que tout cela est une arnaque de plusieurs milliards de dollars. Maintenant, nous obtenons enfin des preuves et une connaissance d’initié de la corruption impliquée et c’est vraiment TRÈS laid. »

Les dernières nouvelles sur l’onde de choc des démissions qui vont probablement arriver alors que de plus en plus de fraudes au coronavirus de Wuhan [de la maladie Covid-19] sont exposées peuvent être trouvées sur Collapse.news.

