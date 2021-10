Exposer la grande dissimulation des effets indésirables du vaccin COVID

Les personnes blessées par le vaccin COVID-19 partagent leurs histoires d’horreur

En juin 2021, le sénateur du Wisconsin Ron Johnson a tenu une conférence de presse avec des familles qui ont partagé des histoires sur les blessures qu’elles avaient subies à la suite de la prise du vaccin COVID.

Le 10 septembre 2021, WXYZ-TV Channel 7 a publié une demande sur Facebook, demandant aux personnes qui avaient perdu un être cher non vacciné à cause de la COVID-19 de les contacter pour une histoire. La publication a reçu plus de 241 000 commentaires et la plupart concernent une personne qui a été blessée ou est décédée des suites d’une injection COVID-19, ou qui a contracté une COVID-19 grave malgré sa vaccination complète.

Jodi O’Malley, une infirmière autorisée qui travaille pour le département américain de la Santé et des Services sociaux, dénonce les blessures causées par la COVID. Les blessures présumées causées par le vaccin ne sont pas signalées, même si cela est obligatoire. En fait, peu de travailleurs de la santé connaissent cette exigence et ils ne savent pas comment et où déposer de tels rapports

Brandon Schadt, un chef d’entreprise régional de Johnson & Johnson, a été filmé en disant que les enfants ne devraient pas recevoir le vaccin COVID, et on ne peut pas faire confiance aux médias pour dire la vérité sur les vaccins

Justin Durrant, un scientifique de Johnson & Johnson, convient que les bébés et les jeunes enfants n’ont pas besoin du vaccin COVID, et dit au journaliste infiltré de ne pas recevoir le « vaccin » COVID Johnson & Johnson

Fin juin 2021, le sénateur du Wisconsin Ron Johnson a tenu une conférence de presse avec des familles qui ont partagé des histoires sur les blessures qu’elles avaient subies à la suite de la prise du vaccin COVID. Vous pouvez regarder la réunion d’une heure, qui a été largement censurée et supprimée, ci-dessus.

Alors que Johnson est diplomate, déclarant que la plupart des gens n’ont aucun problème après avoir pris le vaccin, et que les injections ont sauvé de nombreuses vies, il semble clair que les effets secondaires des injections COVID sont BEAUCOUP plus fréquents que quiconque est prêt à l’admettre publiquement.

Exemple concret : le 10 septembre 2021, WXYZ-TV Channel 7 a publié une demande sur Facebook1,2 demandant aux personnes qui avaient perdu un être cher non vacciné à cause de la COVID-19 de les contacter pour une histoire.

Au 29 septembre 2021, la publication comportait plus de 244 000 commentaires, et la grande majorité concernait une personne qui a été blessée ou est décédée des suites d’une injection COVID-19, ou qui a contracté une COVID-19 grave malgré sa vaccination complète. Vous pouvez parcourir les centaines de milliers de commentaires ici. Voici quelques exemples de commentaires publiés sur le site :

« Le grand-père de mon bon ami vient de décéder après avoir reçu son vaccin de rappel. »

« Que diriez-vous de faire une histoire sur mon oncle qui était en pleine forme jusqu’à ce qu’il se fasse vacciner. Ou l’oncle de mon patron qui était en bonne santé et dans la cinquantaine, puis est décédé subitement une semaine après avoir été vacciné.

« Le père de ma belle-sœur est décédé d’un accident vasculaire cérébral 48H après le vaccin Moderna. Il était actif et en bonne santé.

« Et le patron de mon mari qui a eu deux AVC après sa deuxième dose ?! Pas intéressé par cette histoire ?

« Le vaccin a assassiné mon ami trois semaines après l’avoir reçu. »

« J’ai un ami proche qui a maintenant une myocardite après les injections. Mortalité élevée dans les 5 ans. Parfaitement sain avant les injections.

« Je connais 2 femmes qui ont eu des AVC juste après leur injection. »

« Nous avons perdu un oncle à cause d’une inflammation cardiaque 2 jours après avoir reçu le vaccin. »

« A perdu un homme très cher après sa deuxième dose de vaccin et il a dit qu’il regrettait de l’avoir reçu et il m’a conseillé de ne pas le faire. Qu’en est-il des rapports sur ceux-ci ? Il est mort d’un anévrisme cérébral et était un homme en très bonne santé.

«Ma belle-mère est décédée récemment, 23 jours après avoir reçu la première injection d’AstraZeneca (que je ne savais pas qu’elle recevait). « Immunisation » était la « cause du décès » sur son certificat de décès. »

« Je connais maintenant plus de personnes blessées par le vaccin que de personnes qui ont même eu la Covid. »

« Non, mais je connais deux personnes décédées de la Covid après avoir été complètement vaccinées. »

« Mon oncle est décédé 3 mois après sa deuxième piqûre. Il a reçu un diagnostic de cancer du côlon de stade 4, a subi une intervention chirurgicale, a été envoyé en cure de désintoxication, puis est décédé d’un caillot de sang. Merci Pfizer.

« Je connais deux femmes qui ont fait une fausse couche dans les 2 jours suivant la prise. »

Ces réponses sont ce que vous appelleriez un INDICE majeur. Comme l’a noté un commentateur, « On ne dirait pas que vous obtenez l’histoire dont vous avez besoin à en juger par la grande majorité de ces commentaires sur les pertes de vaccins et les effets secondaires. Puisqu’il y a une telle vague de réactions au vaccin, peut-être faites-vous une histoire à ce sujet ? Il y a beaucoup de gens ici pour se regrouper, semble-t-il.

Nous avons maintenant également des initiés médicaux qui dénoncent, confirmant que les blessures par piqûre COVID sont incroyablement courantes, et la plupart ne sont jamais signalées. Dans un prochain article, je partagerai l’analyse de l’homme d’affaires Steve Kirsch qui suggère fortement que les rapports du système américain de déclaration des événements indésirables des vaccins (VAERS) sont sous-déclarés par un facteur de 41. Cela signifie qu’il peut en fait y avoir plus de 200 000 décès et jusqu’à 5 millions de blessures causées par un vaccin COVID.

HHS Whistleblower : « Le mal au plus haut niveau »

Dans un superbe rapport du projet Veritas, Jodi O’Malley, une infirmière travaillant pour le département américain de la Santé et des Services sociaux, révèle que les responsables de la santé ignorent et couvrent les blessures causées par le vaccin COVID-19.

O’Malley dit qu’elle a vu « des dizaines de personnes présenter des effets indésirables », notamment une myocardite, une insuffisance cardiaque congestive et des décès, mais les réactions ne sont pas signalées. Ceci, malgré le fait que la Food and Drug Administration des États-Unis et les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis exigent que toute blessure suspectée causée par un vaccin à usage d’urgence soit signalée.

« Si tout le monde est censé rassembler ces données et les signaler, mais que personne ne les signale, comment saura-t-on que le vaccin est vraiment sûr ? Ils ne le font pas », dit O’Malley.

L’une des raisons pour lesquelles O’Malley a décidé de se manifester, sachant qu’elle perdra probablement son emploi à cause de cela, est qu’un de ses collègues qui a été contraint de tirer est décédé. « Personne ne devrait avoir à décider entre son gagne-pain ou le vaccin », déclare O’Malley.

Elle souligne également que bien qu’il existe des médicaments tels que l’ivermectine et l’hydroxychloroquine qui se sont avérés sûrs et efficaces contre le virus, le HHS licenciera toute personne qui utilise ces médicaments. Si ces médicaments étaient autorisés, le vaccin COVID ne serait même pas admissible à une utilisation d’urgence. Lorsque O’Malley demande à Gayle Lundberg, une pharmacienne du DHHS, si l’ivermectine peut être administrée à un patient si le médecin est disposé à la prescrire, Lundberg répond :

« Je suis coincé. On me dit que vous ne devez absolument pas utiliser [ivermectine] en aucune circonstance pour quelqu’un avec la COVID, à moins que vous ne vouliez pas avoir un emploi. Je ne vais pas perdre mon travail à cause de ça.

« C’est le mal au plus haut niveau », dit O’Malley. « Vous avez la FDA, le CDC, qui sont tous deux censés nous protéger, mais ils sont sous le gouvernement, et tout ce que nous avons fait jusqu’à présent n’est pas scientifique. »

Une autre dénonciatrice, Deborah Conrad, a récemment été présentée dans une exclusivité Highwire. Conrad, assistante médicale, révèle qu’il y a un mépris total pour l’obligation de signaler les blessures dues à la COVID dans son hôpital également. Je publierai cette interview le vendredi 8 octobre 2021.

Des responsables de Johnson & Johnson pris en flagrant délit

Dans la troisième partie de sa série d’enquêtes sur le vaccin COVID, Project Veritas expose les véritables sentiments de deux responsables de Johnson & Johnson : Brandon Schadt, un responsable régional des affaires de Johnson & Johnson, et Justin Durrant, un scientifique de Johnson & Johnson.

S’adressant à un journaliste infiltré de Project Veritas au cours d’un repas, Schadt admet qu’il n’est pas d’accord avec l’incitation à vacciner les enfants. « Les enfants ne devraient pas recevoir un putain de vaccin [COVID] », dit-il. « C’est terrible… C’est un gamin, tu ne fais pas ça, tu sais ? Pas quelque chose qui est si inconnu en termes de répercussions sur la route. »

Lorsqu’on lui demande si nous n’avons vraiment aucune idée des répercussions à long terme, il répond : « Je veux dire, comment pourriez-vous ? Droit? Il n’y a personne qui a 30 ans qui a dit: « Hé, j’ai eu le vaccin et je n’ai pas un troisième globe oculaire. » Lorsqu’on lui a demandé si nous pouvions faire confiance aux médias lorsqu’il s’agissait de rendre compte des vaccins COVID, Schadt déclare : « En aucun cas, nous ne devrions faire confiance à tout ce qu’ils disent. »

Durrant ne pense pas non plus que les bébés et les jeunes enfants aient besoin du vaccin, affirmant que « cela ne ferait pas tellement de différence » si les enfants ne sont pas vaccinés contre la COVID. Cela dit, il semble être d’accord avec la politique de l’entreprise pour pousser l’injection sur les adultes, quels que soient leurs besoins ou leurs croyances personnelles.

Il admet que ce qu’ils font rend la vie si gênante pour les non vaccinés qu’ils abandonnent et l’obtiennent. Malgré cela, Durrant dit au journaliste infiltré : « Ne vous procurez pas le [vaccin COVID] Johnson & Johnson. Je ne t’ai pas dit [ça] cependant.

Avertissements de la FDA émis pour Janssen, Pfizer et Moderna

Fin avril 2021, la Food and Drug Administration des États-Unis a ajouté une étiquette d’avertissement au vaccin COVID de Janssen concernant le risque de coagulation sanguine potentiellement grave dans le cerveau et d’autres sites, y compris l’abdomen et les jambes, en association avec une thrombocytopénie (faible numération plaquettaire) , en particulier chez les femmes.3,4 À la mi-juillet, le syndrome de Guillain-Barré et l’altération de l’immunocompétence ont été ajoutés à la liste des avertissements.5,6

En juin 2021, Pfizer et Moderna ont tous deux reçu des étiquettes d’avertissement ajoutées à leurs injections COVID, car la FDA a conclu qu’il existait une « association probable » entre les injections d’ARNm et l’inflammation cardiaque chez les adolescents et les jeunes adultes.7

Le 24 juin 2021, Fierce Pharma a rapporté que « l’inflammation cardiaque s’est produite à un taux de 12,6 par million chez les personnes âgées de 12 à 39 ans, selon le Vaccine Safety Datalink du CDC. »8

Problèmes menstruels émergents comme un effet secondaire répandu

L’un des effets secondaires qui n’a pas encore été enregistré sur le radar de la FDA et du CDC est l’irrégularité menstruelle chez les femmes. Selon un éditorial du 16 septembre 2021 du BMJ9, plus de 30 000 rapports d’irrégularités menstruelles et de saignements vaginaux ont été déposés auprès du programme de carte jaune de la British Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), qui collecte et surveille les effets indésirables des vaccins. , au 2 septembre 2021.

L’éditorial a été rédigé par Victoria Male, spécialiste en immunologie de la reproduction à l’Imperial College de Londres. Selon Male, le lien entre ces irrégularités de saignement et les injections COVID, quelle que soit la marque, est un lien plausible qui mérite une enquête plus approfondie. Elle écrit :10

«Des changements menstruels ont été signalés après les vaccins contre la Covid-19 à vecteur d’ARNm et d’adénovirus, ce qui suggère que, s’il y a un lien, il est probable que ce soit le résultat de la réponse immunitaire à la vaccination plutôt que d’un composant spécifique du vaccin.

La vaccination contre le virus du papillome humain (VPH) a également été associée à des changements menstruels. En effet, le cycle menstruel peut être affecté par l’activation immunitaire en réponse à divers stimuli, y compris une infection virale : dans une étude portant sur des femmes menstruées, environ un quart des personnes infectées par le SRAS-CoV-2 ont subi une perturbation menstruelle.

Les mécanismes biologiquement plausibles liant la stimulation immunitaire aux changements menstruels incluent les influences immunologiques sur les hormones qui commandent le cycle menstruel ou les effets induits par les cellules immunitaires de la muqueuse de l’utérus, qui sont impliquées dans l’accumulation et la dégradation cycliques de ce tissu.

Professeur adjoint à l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign, le Dr Kathryn Clancy, qui étudie les mécanismes d’activation immunitaire aiguë et de réparation menstruelle, a déclaré à The Defender qu’elle était «consternée que la conception de la recherche des essais de vaccins [COVID] rende impossible pour le moment explorer réellement cette relation et espérer que les fabricants de médicaments et de vaccins à l’avenir tiendront compte de ces considérations. »11

Rapports américains d’irrégularités menstruelles

Aux États-Unis, le Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) avait enregistré un total de 9 589 rapports de troubles menstruels suite à une injection de COVID au 17 septembre 2021.12 Le Dr Lawrence Palevsky, un pédiatre, a également pesé sur l’article du BMJ, racontant Le défenseur :13

« Si nous devions suivre la méthode scientifique, telle qu’elle est enseignée dans les manuels (sachant très bien qu’il n’y a plus d’adhésion à la méthode scientifique), nous verrions immédiatement cette observation des changements du cycle menstruel chez des dizaines de milliers de femmes comme un signal, pour lequel les questions nécessaires devraient être posées…

Une véritable adhésion à la méthode scientifique permettrait de rapporter des réponses sans biais ni préjugés pour un résultat souhaité des résultats… Il existe une longue liste d’effets secondaires que les fabricants de l’injection ont envoyée à la FDA à l’automne 2020.

De nombreuses blessures signalées par les personnes après avoir reçu ces injections, notamment des saignements, des caillots sanguins, l’auto-immunité, le syndrome de Guillain-Barré et bien d’autres, sont bien connues des fabricants et de la FDA, mais les pouvoirs en place continuent d’ignorer les rapports des personnes présentant ces événements indésirables en temps réel, comme s’ils n’avaient rien à voir avec les injections.

Essentiellement, ils ont rassemblé les données dans les essais cliniques mais les ont gardées complètement secrètes. »

Palevsky pense que les irrégularités menstruelles signalées par les femmes qui ont reçu le vaccin COVID peuvent être liées aux effets de la protéine de pointe que leur corps produit maintenant.

Le NIH finance une étude pour enquêter sur les irrégularités menstruelles

Début septembre 2021, l’Institute of Child Health and Human Development et l’Office of Research on Women’s Health, qui font tous deux partie des National Institutes of Health, ont annoncé qu’ils allaient accorder 1,67 million de dollars de subventions à cinq instituts de recherche pour étudier le lien. entre les irrégularités menstruelles et les vaccins COVID.14,15

Au cours de la prochaine année, des chercheurs de l’Université de Boston, de la Harvard Medical School, de l’Université Johns Hopkins, de l’Université d’État du Michigan et de l’Université de la santé et des sciences de l’Oregon, tenteront de déterminer si les changements menstruels sont directement liés aux injections COVID, combien de temps les changements durent, et quel est le mécanisme sous-jacent.

Les cinq études devraient recruter entre 400 000 et 500 000 participants, selon le Dr Diana Bianchi, directrice de l’Institut de la santé infantile et du développement humain.

Il existe également un groupe indépendant qui collecte des données auprès de femmes non vaccinées qui présentent des saignements anormaux après avoir été en contact étroit avec une personne infectée par la COVID. Palevsky et Dr Christiane Northrup font partie de ce groupe de recherche, entre autres. Vous pouvez trouver plus d’informations sur ce projet sur MyCycleStory.com.16

Les données de montage racontent une histoire horrible

En conclusion, alors que les autorités insistent sur le fait que les injections COVID sont « sûres et efficaces », les données de montage racontent une histoire différente. Non seulement les injections perdent leur efficacité en quelques mois, comme le démontrent les données israéliennes discutées dans la vidéo ci-dessus, mais le VAERS a également reçu plus de 726 960 rapports d’événements indésirables suite à l’injection COVID, dont 15 386 décès et 66 642 hospitalisations, au 17 septembre 2021.17

Ces chiffres sont tellement stupéfiants qu’il n’y a vraiment rien qui puisse se comparer. En neuf mois, ces injections ont causé plus de rapports VAERS de blessures et de décès aux États-Unis que tous les vaccins disponibles au cours des 30 dernières années. Une situation similaire peut être observée au Royaume-Uni, où 30 305 personnes sont décédées dans les 21 jours suivant leur injection COVID. Et c’était juste au cours des six premiers mois du déploiement du vaccin.18

En août 2021, le ministère japonais de la Santé a suspendu l’utilisation de 1,63 million de doses d’injection de Moderna après avoir trouvé des substances étrangères qui ressemblaient à des particules métalliques dans certains flacons. Puis, à la mi-septembre, des contaminants suspectés ont également été découverts dans un lot particulier d’injections de Pfizer.19 Pourtant, on nous dit de simplement retrousser nos manches et de ne poser aucune question. Pourquoi?

Comme l’a noté Schadt, l’employé de Johnson & Johnson filmé par Project Veritas, la campagne de vaccination de masse ne concerne pas vraiment la santé publique, mais la politique et l’argent. Au-delà de cela, je pense qu’il s’agit de construire le mécanisme de contrôle nécessaire à la grande réinitialisation. Les passeports vaccinaux permettront aux technocrates non élus de contrôler et de manipuler le monde entier selon leurs propres caprices.

Comme prévu, cela ne se termine pas avec deux doses. En Israël, un quatrième vaccin Pfizer est déjà en cours de déploiement, et l’année n’est même pas encore terminée. Et tous ceux qui ont pris les deux premières doses vont maintenant perdre à nouveau toutes leurs libertés, jusqu’à ce qu’ils rattrapent les rappels recommandés. C’est précisément ce à quoi on peut s’attendre partout ailleurs dans le monde, où les passeports vaccinaux sont déployés.

Les libertés sont liées au fait d’être à jour dans vos vaccinations, et une fois que la COVID-19 aura disparu, si jamais, ils sortiront simplement quelque chose d’autre qui doit vous être injecté si vous voulez travailler, aller à l’école, voyager, faire du shopping ou mener une vie semi-normale.

C’est autour de cela que se construit le nouvel état de biosécurité. La question est, est-ce une sorte de vie ? C’est comme ça qu’on veut vivre ? Est-ce le monde que nous voulons pour nos enfants et petits-enfants ? Sinon, nous devons tous faire notre part et résister aux mandats, aux passeports vaccinaux et aux restrictions basées sur le statut vaccinal. La bonne nouvelle, c’est qu’ensemble nous pouvons gagner, car nous sommes bien plus nombreux qu’eux.

Des scientifiques de Pfizer surpris en train d’admettre que Pfizer est le mal et que l’immunité naturelle est meilleure que le vaccin COVID-19

Project Veritas a publié aujourd’hui sa quatrième vidéo de sa série d’enquêtes sur le vaccin COVID-19 qui a exposé trois scientifiques de Pfizer disant que les anticorps conduisent à une protection égale, sinon meilleure, contre le virus par rapport au vaccin.

Ces scientifiques parlent du type de culture dans laquelle ils doivent travailler avec Pfizer, un scientifique qualifiant l’entreprise de « mal ».

Ils ne savaient pas qu’ils étaient enregistrés.

C’est sur nos chaînes Bitchute et Rumble.

Lisez l’histoire complète sur Project Veritas.

James O’Keefe a publié aujourd’hui une vidéo dans laquelle il confronte le scientifique de Pfizer Nick Karl à propos de ses déclarations selon lesquelles les anticorps naturels sont meilleurs que le vaccin Pfizer.

Il s’est enfui au lieu de parler.

RUPTURE – Le scientifique de Pfizer dit qu’il travaille pour « une société maléfique »

Des scientifiques travaillant pour Pfizer ont été filmés en déclarant que les anticorps naturels sont bien meilleurs que le vaccin Pfizer pour lutter contre la Covid-19.

Dans des images secrètes publiées par Project Veritas, Nick Karl, un scientifique qui travaille pour Pfizer, déclare que les anticorps naturels sont bien meilleurs car ils attaquent l’ensemble du virus, plutôt qu’un seul morceau du virus qui est ciblé par les vaccins Covid-19.

Deux autres scientifiques travaillant pour Pfizer ont également été filmés.

Rahul Khandke, un scientifique de Pfizer a déclaré que « nous sommes du pain et avons appris à dire des choses comme le vaccin est plus sûr que de contracter réellement Covid… si vous avez des anticorps, vous devriez pouvoir prouver que vous en avez ».

Alors que Chris Croce, un scientifique principal de Pfizer, a déclaré qu’il avait l’impression de travailler pour « une société maléfique » et que les personnes vaccinées tombaient toujours malades parce que leurs anticorps produits par le vaccin diminuaient, et cela n’a rien à voir avec la nouvelle variante Delta.

Vous pouvez regarder le rapport d’infiltration explosif complet ci-dessous –

Après les injections COVID-19 : les morts ne parlent pas, mais ceux qui souffrent de blessures invalidantes émettent des avertissements

Lorsque les premiers vaccins COVID-19 ont reçu une autorisation d’utilisation d’urgence en décembre 2020, nous avons commencé à publier les histoires disponibles dans l’espace public de ceux qui souffraient et mouraient après avoir pris les vaccins.

J’ai commencé une liste que j’ai annexée à la fin de tous les articles que nous avons publiés sur les vaccins COVID-19, afin que les gens puissent avoir une idée du nombre de personnes souffrant de ces injections expérimentales que des médecins et des scientifiques dissidents ont commencé à appeler des « armes biologiques » vaccinales.

Les médias institutionnels et Big Tech ont fait de leur mieux pour supprimer ces histoires, en publiant quelques-unes de temps en temps pour reconnaître que cela se produisait, mais toujours dans le contexte qu’il s’agissait d’effets secondaires «rares» et que les avantages du vaccin étaient supérieurs au risque, ce que nous savons maintenant être un mensonge complet.

Après que de plus en plus de gens aient pris la décision fatidique d’obtenir les vaccins, je ne pouvais plus suivre les histoires individuelles qui étaient publiées et j’ai commencé à publier des articles d’histoires par lots.

La liste est devenue si longue que les gens ont commencé à se plaindre de devoir faire défiler la page trop loin pour accéder aux commentaires. J’ai donc tronqué la liste, puis publié la liste entière sur une page séparée.

Maintenant, alors que nous commençons le mois d’octobre 2021, le nombre de personnes qui publient leurs histoires est si grand, que je choisis juste quelques-unes qui sont représentatives de la masse de rapports qui arrivent maintenant, et j’essaie de le faire à au moins une histoire par semaine mettant en évidence ces histoires tragiques, car nous obtenons constamment de nouveaux lecteurs et abonnés qui commencent tout juste à prendre conscience de la vérité sur ce qui se passe réellement avec ces vaccins.

C’est vraiment bouleversant, et comme je lis ces histoires tous les jours, je connais le fardeau émotionnel que cela peut avoir sur les personnes qui rassemblent ces histoires et les publient. Je leur en suis vraiment reconnaissant, car je partage moi-même ce traumatisme émotionnel, et cela me pousse à les publier autant que possible, même si je passais maintenant toutes mes heures à essayer de lire et de publier tout cela, ce serait même pas suffire.

Et même s’il y en a tellement maintenant qui ont été rendus publics, ils ne représentent toujours qu’une infime fraction des blessures et des décès réels qui suivent ces vaccins, car la grande majorité des blessés et des mourants se font dire que cela n’a rien à voir avec les vaccins, et beaucoup le croient encore et n’oseraient pas rendre public et supporter le mépris et le ridicule qui accompagnent tous ceux qui le font.

Je mets la mise à jour d’aujourd’hui dans une vidéo, car nous avons maintenant des dizaines de milliers d’abonnés à nos chaînes vidéo, et les vidéos génèrent souvent plus de trafic que nos articles.

Au moment où je publie ceci aujourd’hui, le 4 octobre 2021, il semble y avoir une sorte de cyberattaque contre Big Tech, car Facebook et leurs plateformes sont déjà en panne depuis presque toute la journée.

Je ne sais pas combien de temps il nous reste avant qu’il n’y ait une panne totale d’Internet, alors je ressens plus que jamais l’urgence de vous apporter ces histoires.

Veuillez télécharger toutes nos vidéos (et articles !) chaque fois que vous le pouvez sur vos appareils locaux, afin que vous puissiez continuer à les partager avec votre famille et vos amis si nous sommes retirés d’Internet.

Ce rapport commence par les avertissements des survivants, puis documente quelques-uns des nombreux décès, y compris des enfants et des bébés décédés, non pas parce qu’ils ont fait le choix de se faire vacciner, mais parce que leurs parents l’ont fait.

Je crois que toutes ces histoires proviennent de la chaîne COVID Vaccine Injuries Telegram, bien que certaines d’entre elles puissent être trouvées sur d’autres plateformes les agrégeant également. Nous sommes extrêmement reconnaissants pour votre travail!

Cette vidéo est sur nos chaînes Bitchute et Rumble.

